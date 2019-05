Isabel Serra: “Tenemos la oportunidad de echar al PP”

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1727 00:00 la Isabel Serra muy buenos días

Voz 1 00:02 hola muy buenos días qué tal candidata de Unidas Podemos

Voz 1727 00:05 Izquierda Unida Madrid en pie la tercera candidatura de la izquierda con la que hablamos esta mañana felicidades es el día de la Comunidad

Voz 1 00:12 bueno pues me felicidades a todos los madrileños

Voz 1727 00:15 preguntado esto mismo quería preguntarle ahora a Íñigo Errejón con quién hemos hablado hace unos minutos en qué se diferencian ustedes programática mente demás matrices de la candidatura que encabeza él a la comunidad y Manuela Carmena al Ayuntamiento

Voz 2 00:30 bueno yo estoy todavía no

Voz 1 00:32 podido leer las propuestas de

Voz 2 00:34 me he leído Rejón porque cuando todavía no la ha

Voz 1 00:37 aún no lo han publicado cuando las Public en cuando en este programa la Klee con atención hablaba valoraremos condiciones yo lo que creo comunidad de Madrid de la comunidad y la región más rica de ese país y al mismo tiempo es la que más segregada es igual esa vive unos con con un tercio de los hemos puesto el riesgo de pobreza en los precios del alquiler de los alquileres con recibían un cuarenta por ciento en los últimos tres años no algunos barrios como Puente de Vallecas como Arganzuela lo hemos tenido un gobierno durante demasiados años ya que no ha hecho otra cosa que fomentar sé que los servicios públicos sean un negocio sean un negocio para sus amigos no un derecho fundamental como San porque son una condición para que pedir una sociedad democrática yo lo que creo que precisamente un proyecto que con todos los madrileños que lo hacen la justicia social en la igualdad beber reversibles ha sido actuaciones ídolos garantizar que todas las vidas valen lo mismo

Voz 1727 01:34 la suma de los partidos de la derecha en las elecciones generales este domingo tiene cuatrocientos mil votos más que la que la suma de los partidos de la izquierda a nivel nacional y eso que estaban menos fragmentado de lo que acuden todos ustedes a las elecciones del veintiséis de mayo cree que les puede penalizar

Voz 1 01:52 sólo no tenga lo hemos visto te domingo parecía que está difícil hacer frente a esas políticas del del odio del bloque de la derecha Mostra hemos demostrado en ese país somos lo hemos demostrado en tantas ocasiones que hemos defendido yo podamos defender un proyecto de una sociedad plural y sobre todo una sociedad en la que los derechos de todas las salsas valgan lo mismo no lo hicimos para o contra las políticas de austeridad y control actriz a la calle lo hicimos cuando el ocho de marzo contra precisamente ese que reaccionario que identifica a los derechos de las mujeres como Perotti para denomidel hemos vuelto a ser este domingo creo que hemos plantado Sara a lo que necesitamos que tolere marcha políticas de transformación y de cambio para que todas las vías sean dignos doctor vivido de otros precisamente en base a los resultados de lo mismo también damos una oportunidad de Ecuador al Partido Popular de la corrosiva al Partido Popular de la especulación el Gobierno de la Comunidad de Madrid hizo todo lo aceptamos fósforos sobre todo si hay hay jornada de hacerlo todavía no se va a dice pero Trotta esa oportunidad

Voz 1727 03:01 una última cosa Isabel Serra si finalmente en España no hay un gobierno de coalición que reclama Pablo Iglesias parece que el PSOE no está muy dispuesto a que sea así eso va a influir en las relaciones de ustedes con los socialistas en la Comunidad de Madrid en la hipótesis de de gobernar juntos en en esta comunidad

Voz 1 03:20 pero de Donostia brote primero vamos a ver cuál te el resultado impide llevar yo lo que está claro es si lo explican los madrileños igual que todas y todos los ciudadanos de ese país dicen un gobierno de izquierda que sea estable y pueda poner en marcha esa política de los invitamos furtivamente para regular los precios yo la ayer para echar atrás la reformas laboral que tanta precariedad y poderes a San generando que para este fin ha subido estabilidad sí creo que Bono lo mismo que se le supo de Francia que que debe decidir si hacer caso a la ciudad al Banco Santander Valencia de calificación Moody's hizo que prefiere un gobierno de El PSOE con Ciudadanos creo que o sino hacer un Gobierno con Unidas Podemos yo creo que Gabilondo también tiene que posicionarse y dejar claro va a hacer un Gobierno conciudadano creo que lo que necesitamos en la Comunidad de Madrid eso es un gobierno con Unidas podemos hacer esperemos los resultados del del veintiséis de mayo para para en función de esto poner en marcha este Gobierno de coalición yo lo que creo que lo fundamental es un acuerdo sobre la ciudadanía un acuerdo con los derechos de los madrileños va a hacer nuestro principal objetivo poner en marcha este programa llegando necesita de la Comunidad de Madrid

Voz 1727 04:34 va usted hoy a los actos de la comunidad la Puerta del Sol

Voz 1 04:37 no no ya no iba a acudir que desde la Comunidad de Madrid en el día de la Comunidad de Madrid y hay que estar orgullosos de una comunidad acogedora comunidad con tanta riqueza de exigente con tanta pluralidad cultura pero preciso un día como y creo que asistirá a un el equipo oficial en el que el presidente del Partido Popular a hacer un discurso noche otra cosa hace blanquear a ese partido popular yo creo que cuando vamos al Partido Popular desde mayo y otros es más esa imperante en el que los protagonistas sean los madrileños ahí tome la palabra a los madrileños coherencia qué realizado a los derechos de la ciudadanía seremos tratos lo vamos a hacer hoy presentándose pero este programa de cambio para la Comunidad de Madrid precisamente porque yo creo que la mejor forma de homenajear a la Comunidad de Madrid y sobre todo a los madrileños haciendo lo posible para que cambie haciendo lo posible para que garanticen los servicios públicos derecho a la vivienda y fue la situación de precariedad pobreza y exclusión percibimos por desgracia en la Comunidad de Madrid

Voz 1727 05:46 Isabel ha es la candidata de Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en pie gracias y suerte