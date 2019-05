A Vivir Madrid l Bobsultorio literario (28/04/19)

Voz 1 00:00 el consultorio literario

Voz 1 00:12 la voz de Sara Montiel cantando este mesas de juego no será cada domingo

Voz 3 00:17 este es maravilloso por el camino de la Biblia terapias la receta

Voz 1751 00:21 las las reparte Bob Pop y lo hace a partir de vuestras consultas las que no se informa en nota de voz este número a seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis consultas que a veces hablan de lo cotidiano pero que otras no es la primera vez que que nos pasa bueno pues nos dan un poco la atempera

Voz 1 00:36 dura Bob la medida justa de de la sociedad no de país en el que vivimos sí

Voz 4 00:41 de pronto te das cuenta de que la gente se pregunta cosas importantes que le preocupan mucho y de verdad y que además nos transmite una preocupación también han nosotros no

Voz 1 00:51 veintiocho de abril de dos mil diecinueve doctorado o miseria

Voz 5 00:56 hola Bob mía termina estudiar la carrera el máster y estoy esperando que me admitan en un programa de doctorado si no tengo esta opción aparte que estudiado como seis años no tengo ninguna otra para que miradas en carril un poquillo entonces la de que me recomiendo un libro para esa opción ver qué hago con mi vida la miseria muchas gracias

Voz 4 01:18 guau qué responsabilidad Puri yo no mira yo creo que que hay muchos libros que nos ayudan a hundirnos en la miseria también yo creo que los libros lo que no suelen dar los buenos libros es una perspectiva para entender que no hay una pared después de las cosas es decir que no es decir Si no consigo es todo el doctorado sino pasa esto me une una amistad he sentido lo de suelen ser como martillos neumáticos que nos ayudan a abrir huecos y darnos cuenta de que la vida pueden pasar más cosas una vez dicho esto fíjate hay una autor yo tengo un poco de envidia Portillo y útil incluso tengo un poco de manía Puri Beltrán nuestro cariño nace hace lo digo porque ayer tuviste ahí contigo a Patricio Patrón que es un escritor que a mí me vuelve loco ilícita una entrevista preciosa que perdóname que hagan bonito de Txiki promo de agente en debería escuchar en el podcast de la Cadena SER de A Vivir Madrid porque fue una entrevista muy bonita del Madrid de Patricio Prodigy de muchas más cosas y ahora que he hecho esta promo que te dedicado él le roja conjunta con admiración veneración por el y Portillo tengo que decir que Patricia Patricia una de esas obras que siempre no rompen la sensación de que las cosas acaban en un punto muerto y hay un libro de cuentos que será anterior a esta novela de la que habla seis ayer un libro que tiene favoritos que es lo que está ahí no se usan los fulminar a ojo a esto porque es tan bonito ese título ir dentro tiene un cuento que se llama de la repetición lo recomiendo es la historia de un hombre que decide una vez de llega a la vejez volver a escenificar un momento clave de su juventud aquí no voy a hacer más spoiler sólo quiero que está oyente que se siente en un callejón sin salida así no aparece la posibilidad del doctorado y todo va bien la plaza y lo que ella quiere conseguir que es el Olea idea como hay muchas posibilidades y además ese cuento de Paricio pro empieza con una cita de un autor que yo no conocía que me descubrió Patricio Patrón que sea más Ramón Andrés es una cita a un aforismo que me parece muy contundente es lo que nos ha confundido nos orientará

Voz 2 03:32 estamos escuchando la la banda sonora de la nave

Voz 1 03:35 me vuelve loco dado una serie que conocen muy bien porque me ha salido de ella bueno pues imagina que hay domingo después de votar te vas a comer con con amigos con la familia llegas al restaurante te sientas presentan te vendan a ella esta mujer que se parece tanto tanto a ahí

Voz 6 03:55 Matthew Crowley a la señora Crowley Mi madre Lady granja me

Voz 1 03:59 trato debemos darnos podemos llamarnos Señora Crowe

Voz 6 04:04 la

Voz 7 04:08 qué mala es eh

Voz 4 04:09 maravillosa hay un momento en la serie uno de los primeros capítulos

Voz 8 04:11 de alguien le dice allanó no oí el Weekend entonces ya para toda la comida imita muy detenidamente dice que es el Quicken

Voz 4 04:19 preclaro es una esas señoras aristócrata de toda la vida que no ha trabajado jamás sí que no entiende cuál es el concepto burgués del fin de semana descanso claro dice que es el Weekend sea para ella Weekend son todos los días del año claro que además tiene una

Voz 1 04:32 frase que me ha marcado que dice no ser derrotista querida que eso es muy de clase media claro

Voz 4 04:38 no es que ellas así ya no sabe lo que es un huy que no sabe con los que el derrotismo

Voz 8 04:42 a parte de esa élite aristócrata que además retrata muy bien la serie de gente que no ha entendido que hay un nuevo mundo y que y que Se aproxima el

Voz 4 04:51 el triunfo de una burguesía que trabaja

Voz 8 04:54 has y que va a ser la dueña

Voz 1 04:56 Jesús Castillo bueno pues imagínate que tú estás ahí sentado vale con con que se parece mucho a ella y al principio pues mantiene las formas muy educada pero luego ya en el postre se acerca estés tomando el café y empieza a hablar del ocho de marzo de que si machismo que si feminismo quiere saber cómo acaba la historia siempre siempre quiero saber el final los estudios

Voz 9 05:22 he hola Bob pues nada te llamo porque mira al me pasó esto el otro día me invitaron a una comida familiar y me sentaron junto a una señora mayor imagínate la así como como la da mucho el cante es de dar zona como Maggie Smith y nada pues estábamos ahí charlando amigablemente y entonces de repente me pregunta bueno y tú el otro día te manifestaba esté a favor o en contra como a favor encontrar que dice dice a favor es encontrar feminismo y la verdad es que se me quedó cara de dice el pero bueno de qué como como me hace esta pregunta entonces yo me preguntaría qué qué le pudo decir cree que que le puedo recomendar qué libro le podrían recomendar para esta señora para que se dé cuenta que oye que el feminismo es importante que no hay que manifestarse en contra

Voz 4 06:15 qué chaval más bajo no mira yo tengo soy súper fan de los consultores

Voz 1 06:21 bueno no del todo no de todos que de todo todo ha sido un poco hay algunas que has querido responder Italia

Voz 4 06:27 murió hubiera usted en el encuentro desvirtuar Carlos

Voz 1704 06:29 me acerco como una especie de asamblea cuando los consultores pide hacer una verbena o algo así en una paella la barbacoa a los señores de la SER les ya

Voz 1 06:37 vamos a San Isidro a la verdadera

Voz 1704 06:40 muy bien guiados que no nos guste las preguntas les empujó pradera abajo que trae padece oye vamos a ver qué me estoy liando este muchacho que en aquellos supero papeleta está que tuvo la señora eh que que tendrá que votar hoy también supongo que espero que la señora no te voté el bueno bueno

Voz 4 06:58 a lo que iba le a recomendar un libro pase señor a estupendo que es el clásico quisimos una habitación propia de Virginia Woolf porque además cobrado ese personaje de Antona Abby y Virginia Woolf habla perfectamente de qué es el feminismo qué sentido tiene el feminismo con conceptos que no sólo entiende en hombres y mujeres de hoy sino señora también lo va a entender y además yo le aconsejaría que uniera la habitación propia de Virginia Woolf con los diez de Virginia Woolf porque señoras como es a entender que Virginia Woolf no era una peligrosa feminista su franquista que iba por ahí con las tetas al aire asustando a a los biempensantes Virgina Woolf en realidad a una pija que se preocupaba muchísimo por ver si le regatea va un poco de dinero a las criadas sea que tampoco es que fuera perfecta iPS a eso tenía muy claro que el feminismo estaba allí para quedarse entonces que se lea una habitación propia donde además implica una cosa muy clara y es que salir sino cuál era

Voz 1 07:54 una pija preocupada

Voz 4 07:56 me ha gustado mucho esto es lo que ha hecho Virginia Woolf en una pija preocupada que además estaba obsesionada con las cosas que decía su cuñado muy débil que hoy hundidas los sombreros yo lo debe de Virginia Woolf desde más divertidas más desconcertantes decir dice mira porque tienes Orlando porque tienes una habitación propia pero muy cabecea Wolf prejuzgar tu vida Portús diarios esto suyo deriva Muguruza hagamos dos palabras emblema no tendría muchos problemas

Voz 1 08:21 vamos a hablar ahora a la siguiente consulta de que no sé cómo te la vas a tomar

Voz 4 08:26 Purito la crisis de los treinta o a estas alturas hola Bob

Voz 10 08:33 pues nada estoy en plena crisis de los treinta y haciendo cosas que antes no me había planteado hacer nada de hecho vengo ahora mismo de hacerme un tatuaje que ha sido así una cosa un poco improvisada entonces no sé si quiero salir de la crisis de los treinta o no estoy experimentando cosas nuevas y me gustaría que me recomendase es un libro pues que me he despertado sea así pues eso el interés por hacer cosas nuevas de vela

Voz 4 08:54 sabía sabía que te iba con vez serio este muchacho que estoy a punto de tras la crisis de los cincuenta llegué este muchacho llegue por la cara su crisis de los Trail mí el dato de que venía hacerse un tatuaje me ha encantado como yo quería saber cómo se baje porque yo sabes que tengo conflictos muy graves con los tatuajes pero bueno sabía casi sí sí sólo hay un tatuaje en el mundo que me gusta que además ya lo he dicho alguna vez públicamente ya el hoy subdirector de leitmotiv Javi Duran sí que tiene la muñeca tatuado un punto y coma no me he fijado Iñaki ahí está bueno pues fíjate cuando le volvamos a ver que tiene un público mató a veces tan elegante aristocracia de la ortografía es el único tatuaje que yo cuando sido todos los demás tiene muy mi juicio negativo es muy bien y lo digo ya este muchacho en su libro seguido los treinta dos cosas uno yo a partir de los treinta empieza a vivir esto lo digo sea mi vida mola a treinta segundo que quiere hacer cosas nuevas Live recomendar un libro maravilloso que sólo están inglés es lo único pero mira como cosa nueva aprender inglés entonces el libro se titula desvían de ellos es decir deseo desviados sexo increíblemente extraño increíble sex la autora es cazan in Gates es fantástico o te cuentan cosas que puedes hacer del sexo más allá del sexo vainilla lo habitual por ejemplo vestirse de peluche practicar sexo con lo cual de traje

Voz 11 10:17 a te con máscara Adega

Voz 4 10:21 hoy dentro de arena

Voz 11 10:23 hay una va rompía un montón de consumo

Voz 4 10:26 el interesantes que porque ese ese tipo de sexo que yo siempre que lo veo me parece súper yo no lo practico aquí lo digo quiere decir a este hombre que no tiene ni idea del sexo de la vida no es extraer que hacían mira el sexo no convencional tengo que decirte que yo admiro a la gente que lo practica porque ella no tal preparación esta gente que por ejemplo clásico como Irene que lleva el bolso unos plásticos para cubrirlo todo esto dices hijo mío pues hice un arrebato es que no te da la vida yo tanta infraestructura para echaron Kiki no lo es pero te ayuda mucho está entenderla entender como como como transición como paso yo

Voz 1751 10:58 en látex de las máscaras de gas de arena de gelatina al personaje la semana de Madrid Ángel Garrido puesto dieron paso a ciudadanos de número trece que contiene la fuga de si él lo dio a la fuga de miembros del Partido Popular trece en la lectura de esta semana es para Ángel Garrido mientras te lo piensas que sospecho que ya te has pensado que tengo clarísima eh vamos a escuchar esta historia que parece sacada de un capítulo de Los Vengadores

Voz 2 11:34 a miles

Voz 0177 11:36 estoy seguro que me quieras les digo que esta decisión no ha sido una fácil son muchísimo los proyectos compartidos son el club ese tejido lazos durante años durante décadas sus lazos que no son fáciles no son sencillos de cortar

Voz 2 11:55 no

Voz 13 11:56 porque yo creo que que es una persona coherente hizo una persona valiente en estos tiempos que corren en política además siguiendo sus sus principios esos valores

Voz 14 12:05 Cyrus

Voz 2 12:09 el puesto número más bonito todos los posibles el puesto número trece de la vista

Voz 15 12:14 buenos

Voz 16 12:21 que yo creo que esto va una imagen claramente de descomposición del Partido Popular y frente a esa los ciudadanos debe continuar con una agenda que prometió al inicio de regeneración lo que eliges recomponernos Rostov del Partido Popular para convertirse en una especie de nuevo Partido Popular que curiosamente como cambiar

Voz 0177 12:40 como incorporarme a la candidatura de Ciudadanos para la Asamblea de Madrid somos los Vengadores compare pero yo creo que era la única opción para poder seguir defendiendo las cosas en las que creo con honestidad y también con algo que es muy importante con absoluta libertad

Voz 3 13:01 qué te parece encantado sea verdad muy de Los Vengadores si pues mira

Voz 4 13:06 cuando vemos empezó consultorio justo he recomendado un libro de cuentos de Patricio Patrón uno de los cuentos que se iniciaba con una cita de un autor más Ramón Andrés si fuera Andres en un libro de aforismos que se titula los extremos publicado por Lumen doy un par de ellos que yo he estado revisando me revise ayer enterito el libro para recomendarle Ángel Garrido dos que de verdad le van a venir muy bien cuál de verdad escúchame Putin sigue uno de ellos es la coherencia es un pecado de vanidad me PETA la cabeza en este momento pues esto que se haga una camiseta Ángel Garrido con esto vale y luego tengo otro aforismo maravilloso de Ramón Andrés que también le va a gustar mucho Ángel Garrido y es cuanto más hondos se respira menores las creencias

Voz 17 14:00 respira hondo

Voz 7 14:04 es escena

Voz 1 14:06 esta mañana quién dio un rato Bryce cf

Voz 4 14:10 mira Purito dice una cosa tuyo pues el té el viernes al teatro ver sin en las cosas maravillosas puede ser extraordinaria extraordinarias perdón siempre yo pensé cuando el teatro vía escribirle un mensaje en Twitter para transmitirle mi emoción con admiración insumisión ante los maravilloso que hace en esa obra dije mira me lo voy a guardar para decírselo en persona el domingo en la radio Bryce te quiero mucho por lo que hiciste el viernes

Voz 1 14:35 hay muchas gracias de verdad que bonito gracias adiós hola Bryce que no es dejaste flipando si te vi que esperábamos que yo por lo menos se esperaba aquí a ver otra cosa de repente claro no no entiendes que estás dentro de la función cuando estás esperando a que empiece no ya estás dentro y tú tienes a todo el mundo la cabeza va repartiendo unos papeles literales público tiene un papel muy importante en esta en esta representación en esta función si absurdo

Voz 13 15:04 o sea en la función no podría hacerse sin sin el público bueno siempre pero en este caso todavía más porque todos son piezas fundamentales desde colaboraciones muy pequeños anecdóticas a algunas más grandes como compruebas seis y la verdad es que es una de las cosas que más estoy disfrutando de la función porque la gente es increíble la gente es extraordinaria es de verdad ha

Voz 1 15:26 es que sacas un poco cursi lo voy a decir pero sacas lo bonito de la gente consigue sacarle bonito de la gente buenos quién es

Voz 13 15:35 el yo yo soy yo yo estaré me sorprendo a veces con las cosas que hace la gente cuando cuando sale osea cuando me gustaba mucho ver la vulnerabilidad a la timidez también hay como cosas muy bonitas y me sorprenden las reacciones de la gente todos los días todos los días pues sentarme nosotros vamos a hablar de las cosas extraordinarias con Fra