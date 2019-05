Ángel Garrido: "Si veo a Pablo [Casado] por supuesto que le saludaré porque le tengo afecto"

Voz 1 00:00 estamos con Ángel Garrido e que hace unos minutos más de Estado

Voz 0177 00:03 Nos

Voz 2 00:03 precisamente charlando de algo muy comentado y sumido en este mes de mayo Ángel qué tal buenas tardes buenas tardes que han sido los saludos hilos no saludos qué ha pasado con Pablo Casado no habido saludo esta mañana

Voz 0177 00:14 bueno yo he saludado absolutamente a todo el mundo pero ahí cuando iba mundos a todo el mundo pero Pablo Casado delante Millo estaba sentado ya con con Esperanza Aguirre pasa como una exhalación delante y no me ha saludado pero insisto quizás simplemente no no me ha visto no yo creo que en cualquier caso es verdad por encima diferencias políticas y de de opiniones están las personas yo sirvió a Pablo por supuesto que de ayudaré con todo afecto porque eso lo tengo desde hace muchos años Si mire yo creo que eh no retrata precisamente el el el los rasgos humanos no oí yo a Pablo y a cualquier militante del Partido Popular y compañero Olivier sudar siempre con afecto

Voz 1515 00:47 Marta García Nieto Ángel Garrido presidente que tal como está muy bien

Voz 0177 00:51 poner día estupendamente bueno desde el punto de vista

Voz 1515 00:54 zonal yo me gustaría que nos explicase a los madrileños eh cómo es haber estado precisamente hace un año aquí eh siendo la persona que Eros de quién hizo de anfitrión como presidente de la Comunidad de Madrid por parte del Partido Popular y hoy venir como candidato de otra formación como experiencia vital yo tengo la sensación de que tiene que ser un poco fuerte no

Voz 0177 01:17 hombre desde luego digamos que no es habitual lo por lo tanto no voy a decir que es un estado de absoluta normalidad no claro que no pero mire yo creo que en esta vida lo he dicho muchas veces el vuelve a decir hay que hacer lo correcto no lo cómodo para mí lo cómodo habría sido mi acta como número cuatro de Parlamento Europeo hizo nada más no pero lo lo correcto era estar en una formación donde yo me siento representado políticamente que ese en el centro donde siempre he militado y esa formación era Ciudadanos no no no ha sido un día desde luego el de los más fáciles pero pero también habrá que encontrado muchísimo cariño toda la gente que que estar el Gobierno y que puede entender no mi decisión pero pero la respeta bueno pues una fiesta el dos mayo más pero distintas

Voz 1515 01:56 se siente decepcionado con los suyos

Voz 0177 01:59 no no no no me siento decepcionado con los míos yo he militado veintiocho años en el Partido Popular si acaso puede sentir decepción con algunos miembros de la dehesa ejecutiva que ha llevado al desastre al partido que lo ha llevado el hundimiento electoral el pasado domingo decepción porque ni siquiera sepan haber tenido pues la caballerosidad de cuando alguien se va se va sin llevarse nada sin llevarse nada desde el Partido Popular sino que simplemente decirse otro formación pues haber hecho mira pues adiós y buena suerte no como yo creo que hay que hay que hacer no pero más allá de la excepción con algunos personas que están en esa dirección que insisto han hundido el Partido Popular con todos los demás con mis compañeros afecto cariño porque son muchos años de trabajar juntos

Voz 1515 02:35 y cree que veremos alguno de esos eh compañeros alguno más por los que siente gran afecto de gran cariño decía ahora e también cambiar la camiseta presidente

Voz 0177 02:44 yo creo que sí yo creo que habrá muchas personas que Ciudadanos como han venido millones el pasado domingo no yo lo dije eh cuando algunos salieron en tromba a descalificar desde la cúpula del Partido Popular le dije el problema no Ángel Garrido huyó solo sí1 más el problema son los miles millones que hemos visto de Ángel Garrido que han decidido dar la espalda al Partido Popular no por su deriva por lo tanto bueno es que a veces el tiempo da la razón a mí me lo dio entre en apenas tres días

Voz 1515 03:09 pónganos algún nombre no sé si tiene constancia estaba pensando ahora mismo en en alguien que también ha sido todo precisamente en esta Real Casa de Correos durante muchos años con mano y con guante firme como es Esperanza Aguirre cree que podría ser el caso también de Alves

Voz 0177 03:24 no no no no no seguro que no seguro que Esperanza Aguirre ya te digo yo quiero Esperanza Aguirre ha militado siempre en el Partido Popular yo creo que en este momento que ya está fuera de la escena política yo creo que la contempla desde fuera Esperanza Aguirre es una persona inteligente brillante yo de tengo muchísimo cariño pero yo estoy convencido que lleva a seguir militando en el Partido Popular es seguir haciendo las cosas de fuera

Voz 1515 03:44 bueno presidente Ángel Garrido se ha sentido presionado hoy por muchas miradas cuando he llegado aquí o no

Voz 0177 03:51 no no no no verdad que he visto mucho cariño en todo el mundo yo soy consciente de la situación aquí las personas trabajan en un Gobierno que es del Partido Popular y por tanto yo tampoco pongo en compromisos han Edith necesarios pero sin sin hacerlo yo han venido mucha gente acercarse a darme su afecto y su cariño y yo lo agradezco un montón

Voz 1515 04:09 fíjese que el año pasado vivimos son dos de mayo ya que pensamos que no le íbamos a superar los hemos superado Ángel Garrido que le vaya bien gracias