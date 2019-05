Juan Carlos Navarro"Todavía me siento extraño siendo un exjugador de baloncesto profesional"

Voz 2 00:00 en Hoy por hoy con Toni Garrido Carlos Navarro muy buenos días

Voz 1995 00:12 qué tal placer saludarte hablamos esta mañana en Hoy por hoy con Juan Carlos Navarro una de las mayores leyendas de la historia del deporte español de los últimos veinticinco años y la casualidad porque nosotros te llama te llevamos llamándose hace mucho tiempo Juan Carlos la casualidad ha querido que que ayer conociéramos lo que le pasó Iker Casillas cómo cómo te enteraste

Voz 4 00:46 pero bueno un susto para para todos para todo el deporte y ojalá que se recupere lo antes posible

Voz 1995 00:51 así es y cosas como ésa Juan Carlos deben enseñar todos a disfrutar de de todo todo el rato a valorar mucho mejor y más lo que tenemos eh

Voz 4 01:01 sin duda cuando pasan al algo así algunos nos acercan a sus familiares con amigos pues te das cuenta de lo que tu dices de que tienes que disfrutar mucho más

Voz 4 01:18 en su franja yo ahora mismo pues dejar de jugar oí tengo otras cosas estoy disfrutando mucho de la familia pero bueno ir a los deportistas pues como hay tantos en todos los deportes pues a veces pasan estas cosas Si bueno ya seguir

Voz 1995 01:33 pero Juan Carlos demuestra también pensar en la extraordinaria presión porque luego hablamos siempre de las críticas en algunos casos del exceso pero debemos pensar en la extraordinaria presión a la que nos sometemos veinticuatro siete

Voz 4 01:50 sí yo lo vivido a alguna vez alguna vez durante mi carrera eh pues forma parte del deporte en una cosa que tienes que llevar hay momentos buenos donde las críticas son buenas y otras no notan buenas como nos pasó pues en mi caso en los últimos años pero pero bueno esto forma parte del deporte y eso quiere decir si tenemos está presiones que estamos va a un gran nivel de deportivamente y en bien grandes Club y es una cosa que que hay que asumir no

Voz 1995 02:21 pero la gente que como tú como Iker no ha dado tanta me pienso muchas eso no sé quién se ha dado tanta alegría yo creo que deberíamos reservar un asiento especial en el en el AVE tendré había que sitios Juan Navarro ha observado observaba hicieron deberíamos porque hay muy poca gente por no hablar de rubor que luego hablaremos pero pensemos en Casillas no lluvia poca gente ha hecho tan feliz a tanta gente es decir yo recuerdo el pie derecho en aquella final contra Rubén lo hablábamos hace un rato poca gente en los hecho

Voz 3 02:55 sí la verdad es que ha sido un jugador para no para todos los clubs para para la la selección yo creo que ha sido un jugar

Voz 4 03:05 lo increíble es muy importante y bueno no no sé tampoco en este caso bien bien porque porque ha sido sí ha sido la presión no o simplemente ha sido

Voz 3 03:14 y es cosa del cuerpo pero

Voz 4 03:18 pero bueno esto del del del sitio ojalá o pasará pero esto no esto no ha no al final nosotros también somos conscientes de todo de todo esto sabemos que que que nos dedicamos a un deporte importante que siempre queremos hacerlo bien pero pero sin duda las cosas no salen no del todo bien y hay hay socios que pagan su entrada quieren disfrutar de de que su equipo gane ya veces no no pasan pero ya te digo que es una cosa que que que estamos acostumbrados a a llevarla

Voz 1995 03:51 cómo llevas estos meses ha recreado con otras responsabilidades de las que lo haremos pero cómo cómo te encuentras qué tal

Voz 4 03:59 bueno un poquito raro un poquito raros ahora ya estoy un poquito mejor pasé un verano complicado yo creo que el dejar de de hacer lo que hace es no sólo a mí sino a todo el mundo que que le pasa pues es es una situación difícil porque estás acostumbrado a una rutina lo lo de siempre durante treinta años y ahora dejas de jugar yo hecho bastante de menos el competir y tener esta rutina no

Voz 1995 04:26 pero la rutina no recuerdo el nombre pero había un futbolista italiano que hablaba de de una rutina en el que a él le a las ocho de la mañana le llevaban a entrenar trama dos horas le daban de salir hay una rutina de los jugadores de élite en el que practicamente prácticamente no no digo que sea tu caso no toma ninguna decisión todo el día hay alguien que te está llevando viéndote dice lo que tienes que comer te lleva a un sitio te trae otro te organiza esto se echa de menos también

Voz 4 04:54 sí es sin duda el viajar con el equipo en los compañeros en los hoteles

Voz 1995 04:59 pues eso que echa de menos los S

Voz 3 05:02 bueno está bien descansar un rato pero yo creo que siempre queremos lo que no tenemos no cuando estamos viajando todos los días me gustaría descansar y que descansar de todo pues echas de menos

Voz 4 05:11 un viaje no no te voy a decir todos y sobre sobre todo en momentos importantes de la temporada como son pueden ser dos playoff muy y las finales

Voz 1995 05:21 a finales que pese a esas cuatro unas cuantas eh

Voz 4 05:24 sí por suerte juegan los cuantas eh orgulloso pues ahora cuando lo vas dejando y tienes todos los reconocimientos que tienes pues te vas dando un poquito cuenta de de de de todo lo que has hecho hoy cuando la gente por la calle pues hay te dice pues gracias por habernos dado tanto a a a todos a este deporte pues te sientes feliz también

Voz 1995 05:45 si la tilde refleja porque ahora hay que verla en la tele en el pabellón pero la tele refleja bien lo que pasa en una cancha

Voz 4 05:53 bueno yo creo que las retransmisiones ahora que cada día son es es están más adentro oí se vive bien lo que pasa es que no lo no es lo mismo verlo por la tele sin duda sino estar ahí palpando el sudor y la tensión que que que hay en en en la pista de baloncesto no y sobre todo pues yo a mí me pasa con mis hijas por ejemplo que que que sufro bastante más eh fuera porque en definitiva no puedes hacer nada no siempre dentro pues puede decidir alguna cosa jugando cada partido es cada situación es diferente y puede decidir en cualquier momento lo lo que tú puedes hacer no cuando estás fuera no puedes

Voz 1995 06:34 claro que es que es de eso no se habla nunca pero la familia viendo contigo el partido eso que un poco de paciencia deben tener

Voz 4 06:43 sí sí sí paciencia bueno también llevan su supresión encima porque iban el el ha pedido que llevan por ejemplo mis hijas pero claro que cambia Claudi cambia el el el tema ver ver a tus hijas ahora cómo crece

Voz 5 06:58 Mi cómo juegan en Issam que su padre se ha dedicado a a eso toda la vida y que algo sabe no

Voz 3 07:06 qué vamos a hablar de de todo

Voz 1995 07:09 pasar de lo que está por venir de cómo cambiar las rutinas cuando deje el deporte de elite vamos a seguir hablando en unos segundos con Juan Carlos una bomba Navarro en unos segundos

Voz 1995 07:44 charlando con Juan Carlos uno de los máximos culpables de que el baloncesto español haya alcanzado cimas que sólo unos años antes no hubiéramos creído de no ser por jugadores como él y esto ha sido así hasta que hace unas semanas se retiraba y contigo con él lo hacía el número once de la camiseta del Barça

Voz 7 08:01 desde pequeñito con los cuando mi padre me montó una canasta en el patio de mi casa ni en mis mejores sueños hubiera podido pensar que mi camiseta hay bastar aquí para siempre en mi casa la casa en Can Barça aquí al Palau

Voz 1995 08:17 esto Juan Carlos muy buenos días de nuevo de tal claro aquí lo que no valoramos mucho son esos padres que han madrugado sábados fines de semanas y que han ido a llevar a entrenos asesinos que lo hacen hoy que lo van a hacer mañana deberíamos también valorar la figura de los padres en todo este de entonces todo deporte de élite

Voz 4 08:37 hombre por supuesto dos por supuesto las los sacrificios que hacen mi sobre todo en mi caso pues el el que el que hizo de él el que hizo el que ya te digo me me llevaba a todos sitios estaban todos los partidos presente en todos los entrenos cuando era jovencito hace horas extras para para poder combinarse los días de partido si tiene que viajar

Voz 5 09:03 bueno hay con el pues

Voz 4 09:06 pues vio muchas cosas experiencias algunas buenas otra en tan buenas pero pero claro sin el hubiera sido mucho más complicado todo

Voz 1995 09:15 estuvimos con Murcia estoy Nico Almagro que justo esta semana también dejaba dejaba el tenis jugador de élite va seguir vinculado lógicamente porque es muy difícil salir de trescientos después de toda la vida pero fíjate la pregunta que le hacíamos y fíjate la respuesta me dices que ha sido diez años a Roma y no has visto del coliseo

Voz 8 09:31 eh sí que lo que está por allí

Voz 1995 09:34 pues nada no no has visto colisiona Nico ha participado diez torneos en el Máster que es muy conocido no conoce el coliseo sean no he tenido nunca tiempo de de ir a la a la ciudad al deportista de cara a la galería parece glamour Juan Carlos pero así final tú conoces todo Europa pero así estaban muy pocos sitios de Europa

Voz 4 09:57 bueno estado muchos sitios si Hinault visto muchas cosas tampoco de podría ponen el ejemplo que fui a China hay una excursión a la Muralla china no y no fui no no sí y y la verdad es que el deporte de elite es no no es tan bonito como igual la gente piensa no que estamos viajando y que y al final pues muchas veces no te da tiempo a ver nada y sólo está pendiente de de llegar al hotel entrenar ir al pabellón de hacer tú Reunión de Scout in para el siguiente partido preparar un poco los jugadores que tienes que defender y bueno estar un poco metido en lo tuyo pero muchas veces no da tiempo a a ver casi nada pero bueno también es una suerte pues seguir el privilegio que tenemos de poder estar en muchos sitios y sobre todo en un club como el Barça en mi caso que que me lo ha dado todo también

Voz 1995 10:50 tú duermes en los aviones

Voz 4 10:52 yo duermo bastante si son da un error

Voz 1995 10:54 o sea tengo bastante facilidad para

Voz 4 10:57 para dormir los aviones eso da una rabia todo hombre tienda llega el avión muy da mucha gente duerme examine de una realidad

Voz 9 11:02 es muy compañeros dormir tan tranquilo como un bebé en ese es algo inaguantable pero estoy pensando en estos viajes supongo que nada nada más que llegar a Memphis la visita a la casa del era obligatorio no es algo que todos los jugadores que viene lo primero que la visita obligatorio y la primera será está no pues si te dice que nos nos tuve que como te quedas

Voz 10 11:24 no no pues acabamos la entrevista la venga ya el debate Memphis y no fuiste a verla Graceland la casa Elvis tú sí

Voz 4 11:31 no fue mi familia pero yo no fui sí sí es totalmente cierto

Voz 10 11:39 acabamos ya no me puedo hijos acabar aquí la entrevista

Voz 4 11:43 porque tiene delito que fue tres veces alzó con mis hijas pero ahí no hay yo no fui

Voz 10 11:49 por eso pues no no lo tienes que volver Juan Carlos estaba pensado volver

Voz 1995 11:55 eh eh rememorar todo lo vivencias

Voz 4 11:59 en Memphis y entonces sí que ir a además

Voz 1995 12:01 eso no puede ser más kitsch esa es hortera nuestros el antiquísimo hombre ese tiene tienes que que visitarlo la nación han contado a mi familia y que tenga foto sea una foto ahí bueno el historial de Juan Carlos Navarro está repleta de éxitos lo que seguramente muchos no recuerdan es que todo que comenzó algunos años cuando España se proclamaba con Juan Carlos Navarro la cabeza campeona del mundo júnior tras vencer a Estados Unidos algo que nunca más ha vuelto a producirse en esa categoría

Voz 1269 12:30 vamos a recordar ese instante Navarro cinco de ventaja para España veinticinco segundos noventa setenta y cinco tiene que anotar Navarro para seguir respirando España dentro rebote Pau

Voz 1995 12:48 tenía poco más de dieciocho años verdad si si ves exacto o sea que entonces imagino que ninguno de vosotros era consciente de lo que ibais a conseguir en vuestra carrera

Voz 4 13:01 para nada para nada hay dimos un paso importante una cosa que nadie se esperaba en aquel momento en aquella final contra Estados Unidos la la potencia

Voz 5 13:10 bueno hay ahí pues se vio un poco la madera que que que teníamos y lo ganan

Voz 4 13:15 lo que queramos yo sé que tú vas a decir que sí

Voz 1995 13:18 sí pero tú crees que es posible porque no hablamos de un jugador hablamos de una generación Duc es posible que se repita

Voz 4 13:27 yo creo que es lo que hemos hecho en estos diez doce años en la selección es muy difícil que que se repita la verdad es que es la generación que tenemos o hemos tenido ha sido increíble a nivel de resultados pues lo hemos hecho todo menos el oro olímpico pero pero va a estar muy complicado sin duda pues en el baloncesto español aún tiene tiene jugadores Si los jugadores de de de esta Javed degeneración que te digo pues aún a algunos pueden dar algunos años más pero pero va a ser muy difícil repetir eso

Voz 1995 14:02 cuando claro es que es complicado valorar no porque el mundo Todd el deporte del baloncesto evoluciona muy rápido incluso la forma en la en la que se juega el deporte Si miramos la NBA o miramos la Liga española a la europea evoluciona muy muy rápido tú te quedas con el baloncesto estos días de de dos mil diecinueve o del noventa y nueve

Voz 4 14:24 bueno yo me quedo con el otro porque yo creo que he evolucionado mucho más a todo más físico pero sin duda a cualquier jugador aunque sea físico te te mete triples de corre increíble bueno yo como no he sido físicamente pues tampoco un portento pues me quedo con el con el otro no con un poco al con con más talento hoy con desparpajo

Voz 1995 14:47 porque el otro ese ese tan físico dónde está el límite es verdad que la evolución ha sido muy rápida desde donde van a poder meter canastas porque cada vez lo tira desde más lejos

Voz 4 14:56 sí sí estamos dando cuenta en la NBA que hay unos jugadores increíbles que hacen las cosas que que yo creo que eran impensables hace veinte años bueno del deporte en todos los deportes evoluciona pues esa es la gente pues se cuida más trabaja más su cuerpo hay hay más ayudas y bueno y a nivel físico lo que te decía pues ahora antes un tío grande alto con mucho peso pues no corría pues ahora también corren ya hay una evolución pues que no sé hasta dónde va a llegar

Voz 1995 15:30 en cuanto al al hecho otras definido la NBA como un gran show eso está llegando a todos los deportes el fútbol el tenis decir pieza ver demasiado interés en todo lo que rodea al deporte y cada vez menos interés en en el deporte y los deportistas Si la exigencia de los partidos las competiciones turquesas bueno

Voz 4 15:53 bueno es es bueno para para para el marketing para para para para promocionar el deporte que sea pero bueno definitiva el el el jugador una vez que se meten en la pista ya no piensan nada más de fuera pero sin duda pues todo está evolucionando hay que hacer más promociones fuera de de de pistas cosas que por ejemplo pues a mí no me nunca me ha gustado del todo pero pero es un poquito le de vida ahí como a la sociedad lo mismo no

Voz 1995 16:22 y como mánager ahora claro después de tantos años a ti te respetan le un poco de respeto si quiere agradece Navarro después de tanto tiempo pero cada humano

Voz 10 16:33 yo como mánager es fácil manejarse con tomando decisiones claro

Voz 4 16:37 bueno este es un poco como ya dijo de un poquito de transición ir aprendiendo un poquito cómo cómo se mueven las cosas dentro del club pero en definitiva pues que que me hacen caso sobre todo me enorgullece que los chavales jóvenes que es donde más estoy ahora pues que me vean que me pregunten que les pueda aconsejar

Voz 5 16:58 sí bueno que que que vean

Voz 4 17:00 pues que un chico como como ellos con su edad pues ha pasado pues por todas las categorías de de del Barcelona Ikea estado donde está ellos no y con con trabajo y con un poco de suerte pues el objetivo es ser un buen jugador y ser una buena persona vive en definitiva también

Voz 1995 17:17 esos fundó hablábamos antes hoy es el Día Mundial contra el acoso escolar lo de ser buena persona eso eso se se aprende también hay que enseñarlo hay que educar en valores vuelve a la misma pregunta

Voz 4 17:29 dónde están los valores del deporte Juan Carlos Bono yo creo que que que en en todo ese ámbito también está está mejorando siempre pues hay algún problema en algún estadio

Voz 3 17:39 eso aficiones lo lo lo que leemos un poco en en en en las noticias au

Voz 4 17:47 hay algunos problemas con padres con peleas no esto pues un poco se tiene que acabar y creo que es la cosa va por buen camino oí cada día pues hay más cámaras que pueden ver más multas más seguimiento pero en definitiva es la la educación que que te dan en casa Hay eso es super importante y después en

Voz 3 18:05 el club pues sobre todo también tienen que

Voz 10 18:08 que que que que educar a los chavalines porque porque también pasan muchas horas y que tienen que hacer caso ahí tienen que estudiar aunque

Voz 4 18:14 buena basket que supera importante en definitiva pues ya te digo ser ser buena persona es el un jugador educado porque en el mundo del deporte de élite pues al final llega muy poca gente y tú tienes que seguir viviendo

Voz 1995 18:28 tienes que ser ejemplar tienes que estar a disciplina no es fácil y una curiosidad del grupo de Whatsapp del equipo te te has salido ya

Voz 4 18:39 no me salido pero no no no aporto

Voz 10 18:43 esta a este eso da mucha rabia que están ahí simplemente viendo nada en el en cada año se hace un hoy en el test

Voz 4 18:51 no pues desde los jugadores pues en pues en esto no estoy éste no estoy porque claro

Voz 10 18:56 yo creo que tampoco ellos que ellos quieren que esté porque yo yo ahora estoy en la parte en otra parte no claro claro todos con otro polo otro pueblo digamos igual no quieren que se que me enteré de según qué cosas bien Ono esta es tu y yo siempre he sido muy discreto y no a mí no me meto en no

Voz 1995 19:12 el hace muy eso hace muy bien esos otra cosa buena que tiene Juan Carlos Navarro que sonaba no no lo va a hacer los antiguos compañeros como de que habla es porque ahora las conversaciones siguen siendo vuestros intereses son los mismos os habéis hecho mayores ventas interesan otras cosas tenían los mismos intereses de la misma manera como es la conversación con con los antiguos compañeros

Voz 4 19:31 bueno aún fluida tan tampoco los antiguos compañeros porque ya te digo que están muy ocupados donde todo toda la temporada en un poco en lo suyo pero bueno con con todos los amigos en correlación con la gente que dejó la selección con con los que está en Estados Unidos con con para hoy con Marc igual con los jugado desde ahora pues también nos cruzamos vino y nos vemos Si una relación pues fluida esto aunque haya dejado de jugar la vida sigue Y la vida continúa

Voz 1995 20:01 hablando de la vida continúa y la eliminación del Barça en la Euroliga eso es un palo eh

Voz 4 20:07 sí una lástima porque está estaba muy cerca la verdad es que han hecho una una buena serie contra un equipo pues que impredecible que tiene de los tres jugadores que son muy difíciles de parar pero pero bueno si miramos un poco al pasado en los últimos años que que no estábamos ni en play off pues has sido ha sido positivo pero pero claro es una lástima cuando estás ahí pues yo por ejemplo es de fuera que hacía pues unos años que no vivía pues muy bien me hubiera estado me hubiera gustado estar en en en en ese ambiente no debo otra vez de un playoff si casi no

Voz 1995 20:40 eso te digo yo que contigo me hubiera sido distinto pero bueno no vamos a entrar ahora en la oración es claro y la casa bueno Juan Carlos Navarro la bomba Navarrés el gran capitán del Barça y de la selección española durante veinte años gloriosos para nuestro deporte y para nuestra sociedad porque además yo representaron durante mucho tiempo representó Juan Carlos lo bueno tipos que basaban su trabajo en el compañerismo en una idea común en trabajar todos remando para el mismo lado y eso eso caló seguro que muchos muchos chavales que quieren jugar al baloncesto y lo quieren hacer de la forma en la que vosotros hacíais así que muchísimas gracias y por lo concerniente de las últimas horas un abrazo enorme gracias gracias infinitas por todo lo bueno por toda la felicidad que no sabéis dado que vais a seguir dando pero que nos habéis dado hasta ahora Juan Carlos Navarro un abrazo muy grande un abrazo muchas gracias un saludo brazo fuerte seguimos

