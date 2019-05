Lucía Echegaray: "Para mi un día de fiesta en el cole era una sensación de alivio y de angustia, porque sabía que tenía que volver"

Voz 1995 00:00 muchos niños hoy en nuestro país están de puente en Madrid especialmente hay muchos niños se cuente para la mayoría de esos niños pues bueno pues significa liberarse unos días de la doctrina del trabajo de los horarios estrictos pero para otros muchos niños mira cuele significado verán Lucía Echegaray muy buenos días muy buenos días

Voz 1 00:20 cómo estás lucía muy bien para ilusionada de estar aquí decir que bien

Voz 1995 00:24 que viene escuchaste con tanta energía Lucía cuando tú eres una muy joven pero cuando era todavía más joven cuando era una niña que significaba para ti un día como el que no tenías que la Cole

Voz 2 00:35 pues para mí no ir al colegio en primaria hay en las en secundaria era por un lado un alivio porque podía escapar aquí respirar después de estar unos cuantos días a base de insultos empujones humillaciones al mismo tiempo por otro lado era una sensación de nervios continua de mañana voy a tener que volver hoy lunes voy a tener que volver el no poder dormir en los dolores de tripa constante es el no poder quitárselo de la cabeza entonces era poco ambas tripa

Voz 1995 01:10 todo son matizaba así el miedo

Voz 2 01:13 sí de hecho pasaba mucho que los domingos no era capaz de dormir en ningún momento entonces me pasaba la noche entera despierta pensando en cómo iba a ser el día siguiente cuando llegara el momento de ir a clase

Voz 1995 01:25 y cómo empezó tú recuerdas cómo empezó todo

Voz 2 01:28 empezó cuando yo tenía más menos cuatro cinco años bueno igual a esa edad no se podía considerar bulimia sí pero empezó con una niña que era del barrio con la que coincidían las Pla en la plaza cuando salían las madres a tomar café bueno no sé por alguna razón se cebó conmigo empezó a insultarme a poner motes y a reírse de mí ya cuando empezamos el colegio coincidimos en clase otra vez he a extender esos motes y esos rumores hasta que poco a poco se fueron haciendo más fuertes extendiendo por las clase por el curso en general por el colegio cuando ya los hermanos mayores y menores de mis compañeros de clase empezaban a unirse a las bromas ya los insultos

Voz 1995 02:11 verán hoy hoy es un día importante hoy es el Día Mundial contra el acoso escolar es una realidad intolerable en la que estoy involucrado en algún momento de su vida educativa está un cincuenta y cinco por ciento de los menores Lucía Etchegaray fue víctima de acoso escolar de bullying fue desde muy pequeña como Llanos cuenta desde que empezó la escuela infantil una situación que se prolongó prácticamente durante toda su infancia ahora tiene diecinueve años estudia segundo de Trabajo Social acaba de publicar bailar bajo la tormenta que no me moría de esa infancia pues generalmente sólo dar la enhorabuena al final Lucía oiga gracias por venir de enhorabuena pues libro

Voz 1 02:52 me parece que es justo darte la enhorabuena para comenzar muchas hace enhorabuena porque vuelve

Voz 1995 02:59 a eso tiene que haber sido un viaje no muy agradable

Voz 2 03:07 me resultó difícil tenía tenido temporadas de que no querían escribir ni leer lo que había escrito pero también por otro lado pensaba que que si algún día ese libro salía a la luz y alguien lo leía hay se sentía identificado o identificada podría servirle para tener esperanza o no la fuerza suficiente como para seguir adelante o simplemente para saber que alguien más se entendía su situación y así lo iba a superar hoy hoy lo había superado y podía servirle como ánimo y apoyo

Voz 1995 03:39 ayer estuvo en este programa Carlinhos Brown que es músico maravilloso músico brasileño y el contaba un barrio muy pobre sí y contaba que él no se dio cuenta que eran peores hasta que no lo veo la tele porque no tener comida obtenían alguna gallina cogían fruta del barrio Andoni no se dio cuenta que eran realmente pobres hasta que no lo vi en la tele tú crees que eso le pasa mucho niños que creen que esa es la vida que esa es la normalidad que no lo mal que venga alguien y te de una colleja tienen crees que hay muchos niños que creen que eso es normal

Voz 2 04:09 por propia experiencia yo creo que sí que se normaliza esa situación de tal manera que te piensas que lo merece Soccer es culpable de algo o que simplemente es lo que tienes que vivir porque estás en la etapa del colegio y es lo que se vive yo creo que en cierto modo sí que se normaliza a mí me pasa habano no tenía ningún referente no en aquel tiempo en aquellos momentos todavía no se hablaba de bullying

Voz 1 04:33 ni había tanta concienciación entonces yo me decía

Voz 2 04:38 cabe misma que era una etapa que tenía que pasar o que era un bicho raro y que simplemente me pasaba porque me tenía que pasar y creo que le puede pasar a muchos niños

Voz 1995 04:47 demasiados en el año pasado en España el Ministerio de Educación detectó más de cinco mil quinientos casos de acoso escolar o situaciones muy graves y además siete de cada diez casos llevan años produciéndose hasta que el sistema hasta que tendrá son muchos años Lucía vamos a tener que hacer una pausa hayan sido vamos a saludar la tipo brillante que psicopedagogos que nos va a ayudar a la conversación pero hay un capítulo muy muy rápidamente hay un capítulo en que una mica viene te pide perdón

Voz 2 05:16 sí bueno es que en el libro no sólo hablo de lo que fue el acoso escolar para mí sino también habló de una etapa que viví al acabar secundaria en la que se junten con personas que eran de mi segundo colegio

Voz 3 05:30 en principio

Voz 2 05:31 su amistad con ellas una buena amistad pero poco a poco volvió a repetirse lo de los insultos esta vez por redes sociales no dejarme sola bueno es una tapa que ellos lo llame la de las amistades tóxicas porque yo les llamaba amigas pero eran unas personas que me hacían mucho daño en este caso el empiezo el libro con una de esas amistades con una persona de esas amistades que me pidió perdón por lo que había sucedido en el colegio pero bueno realmente a lo largo del libro narró que que luego ese perdón no era sincero sino que además acabó haciéndome más daño del que se había hecho anteriormente

Voz 1995 06:08 lo que vamos a tenga una pequeña pausa el libro se llama bailar bajo la tormenta y es una forma muy gráfica de resumir parte de la vida de de Lucía que hoy tiene diecinueve años y hecho libro fantástico y fabuloso del que vamos a seguir hablando

Voz 4 06:24 en Hoy por hoy con Toni Garrido se fija en los muchos zifios una extrema violencia entre jóvenes vientos fuertes será caso en fin

Voz 1995 06:40 hoy es el Día Mundial contra el acoso escolar que a un solo niño le insulten la Escuela ULE peguen se burlan de hielo de ella le hagan el vacío es algo que no nos podemos permitir como sociedad y lo voy a todos los matices del mundo que quieran pero que peguen a un niño en el colegio no que se burlan de él uno puede ser unos va bien a ninguno de nosotros pero eso sí estamos hablando Echegaray víctima de acoso escolar en la infancia hoy estudiante como los estudios Lucía

Voz 2 07:08 pues muy bien muy contenta elegir Trabajo Social Lee es vocacional totalmente

Voz 1995 07:13 tiene algo que ver el tu trabajo social con lo que tú has visto

Voz 2 07:17 sí en cierto modo sí estaba cuando acabe Bachillerato estaba dudando entre hacer Psicología Pedagogía Trabajo Social si sabía que quería dedicarme a ayudar a las personas sobre todo si podía relacionarse en el ámbito del acoso escolar y al final me decanté por por Trabajo Social y la verdad que encantada

Voz 5 07:36 no

Voz 1995 07:36 bueno Lucía ha hecho libro bailar bajo la tormenta vamos a añadir a la conversación al psicopedagogos Andrés González leídos autor del programa TI tutoría entre iguales que se ha convertido en la herramienta más eficaz para reducir hasta eliminar por completo la cosa escolar en cientos de centros educativos en España Andrés muy buenos días buenos días aquí ahí hay varios frentes el acosado el acosador los padres la escuela quién lo permite son muchos los frentes Andrés

Voz 5 08:02 sí sí sí que es cierto que son muchos los frentes y además el tema es que si no trabajamos juntos lo tendremos difícil porque la intervención a detener sobre todo carácter social por lo tanto estamos obligados a compartir a trabajar en una misma dirección

Voz 1995 08:18 hay un conocido psicólogo que tú utilizadas además para para darle base teórica programa Mattei tutoría entre iguales que Se llama Richard Davis a mí dice la base de un cerebro sano es la bondad la base de un cerebro sano es la bondad la boda la bondad la ayuda se aprende y es una afirmación que debería hacernos pensar por lo menos un poco un día como hoy a tres

Voz 5 08:45 sí yo diría a los oyentes que hagan un ejercicio que es muy fácil que piensen en una acción altruista que hayan hecho en los últimos quince días y si no tienen ninguna simplemente que visualicen el hecho de ayudarle a una persona mayor a transportar un bolso para pasar la acera yo le preguntaría después de hacer la así se han sentido bien si se sienten que es su nivel de autoestima sube si mejora su nivel de Hato concepto siglo volverían a repetir en todos los casos es que si la bondad y la ayuda produce niveles de satisfacción y de plenitud no puede haber situaciones de yo diría de cercanas a la felicidad que no comprenden que no comprendan la ayuda como una parte del proceso de realización social y personal

Voz 1995 09:33 les vamos a pedir a todos ustedes que decidiera un rato luego después de escuchar esta esta entrevista se vayan a Internet para ver decenas y decenas de testimonios de niños que han pasado por el programa Te hay un millón doscientos mil niños que han participado en este programa en España les vamos a poner hay muchos Andrés les vamos a poner un ejemplo por ejemplo Ana es de sexto de Primaria que explica así su experiencia como tutora conductora del programa te en un colegio en Sevilla

Voz 0277 09:59 el sida tutora de un niño más pequeño que ahora está en cuarto para mí es muy importante saber cómo ayudarle porque cuando ellos tienen problemas pues nosotros esta a solucionarse los entonces que es abrir un poco cómo hacerlo os bramido no insistiera el acoso escolar porque me resulta algo que si nosotros no queremos pues no existiría que si ellos lo están pasando mal que por nada del mundo se quedó encallado que lo digan a adultos a profesores a sus padres porque ellos seguro que les van a ayudar Easy al quién lo ve hice da cuenta de que esa persona lo está pasando mal que también le ayuden

Voz 1995 10:35 escuchamos la voz de Ana sexto de primaria Lucía es muy importante quién ve quién calla quién que no hace nada es muy importante concienciar le

Voz 1 10:46 de todo lo que está pasando sí sí sí es es es vital los espectadores al final

Voz 2 10:53 tienen un papel muy importante tanto si son los compañeros de clase del agresor para frenar sus insultos para ponerse del lado de la víctima ahí hacerle sentir que no está solo o tanto si son espectadores a modo de la familia de los acosadores para educarles ponerles unos límites decirles que lo que están haciendo no está mal que al final eso les enseñará valores también si son espectadores de dentro del equipo docente que siempre suelo decir que es muy diferente entre no ver la diferencia es muy diferente no ver que no querer ver tienen una clara son un elemento importantísimo para detener el acoso y hacer que una persona deje de sufrir

Voz 7 11:36 tengo una pregunta para ambos con las nuevas tecnologías el mal uso de ellos también puede o sea yo creo que se convierta en un tipo de bullying incluso más intenso un acoso que no acaba ni siquiera en horario escolar pueden seguir seguir durante horas en incluso fuera de colegio estáis de acuerdo

Voz 5 11:58 bueno yo en mi caso sí que estoy de acuerdo pero yo sí que diría que en ningún caso la irrupción de las nuevos vajillas que han venido para quedarse pueda ser una excusa para no hacer una intervención la forma de intervenir yo pienso que es muy semejante de lo que sería Bull indirecto Güler mediante redes sociales es un proceso de conciencias yo cuando antes comentaba con con Lucía el tema de los espectadores cuando un alumno de una clase como una clase entera un profesorado un entorno social no interviene ante una situación de violencia aunque sea de baja intensidad lo que hace es legitimar esta violencia por lo tanto lo que hemos de aprender esa intervenir en las conductas que hacen daño vengan de donde vengan y utilicen los canales que sea

Voz 1995 12:44 el Ministerio de Educación tiene un teléfono contra el maltrato que es en novecientos cero dieciocho cero dieciocho pero en sí mismo que un niño tenga que llamar a un teléfono para denunciar una situación que ocurre la escuela ya en sí mismos es un fracaso social

Voz 5 12:58 sí yo siempre digo que el teléfono o la aplicación de un protocolo no es más que el anuncio de un fracaso porque el objetivo de de cualquier programa de acoso es intervenir sobre la prevención que los insultos que los motes que las exclusiones no forme parte del paisaje de los centros educativos diarios y eso hace mucho daño por lo tanto han de estar el teléfono si ha de estar el protocolo sí pero el objetivo para intervenir fundamentalmente ha de ser el proceso de intervención hemos de tener en cuenta que el número de acoso de denuncia de situaciones de acoso escolar ese considera que más de un treinta por ciento de situaciones que no son conocidas por nadie porque incluso las víctimas que las padecen no lo dicen que para ellos es un proceso de estigmatización por lo tanto seguramente uno de los elementos que debe de trabajar cualquier problema de prevención es sacar fuera del agua o hacer visible la parte edilicia que está oculta yo lo agradezco a Lucía la aportación que hace con su proceso de visibilizar acción de aquellos aspectos aquellos elementos de la conducta de la condición humana quedan ocultos y que son violencia y que hacen daño

Voz 1995 14:09 Lucía tú claro tienes diecinueve años de la hemos de algo que ocurrió hace diez años no hace tanto tiempo crees que en esta década hemos evolucionado algo que que vamos en el buen camino

Voz 3 14:22 creo que

Voz 2 14:23 son modos está teniendo una crisis de valores en el sentido de que hoy en día todos podemos ser en un momento u otro espectadores de situaciones injustas como lo es el acoso y sin embargo hay muchas personas que no quieren Very que no sienten empatía por una víctima que lo está sufriendo que al fin y al cabo es un niño o una niña que lo están pasando mal pero creo que vamos en el buen camino en el sentido de que es esta visibilizando cada vez más esta concienciando existen programas para prevenirlo por ejemplo los medios de comunicación que también tenéis un papel increíble a la hora de visibilizar lo como digo creo que por un lado sepan muy bueno Amine que es ahora que ya se empieza a hablar de este tema y que se da un nombre y que se conoce se puede hacer una gran labor para aquellos que se sienten sólo eso que están perdidos y lo sufren que es más o menos lo que me pasaba a mí Lucía

Voz 1995 15:15 por ejemplo no tiene que veré pero hoy hemos conocido la noticia Andrés que relaciona el estreno de una serie de televisión de Netflix por tres razones y lo relaciona con el aumento de los suicidios entre jóvenes por desempleo en Estados Unidos donde entre un veintiocho coma nueve por ciento los suicidios entre los niños chavales de diez de años cifra más alta en diecinueve años también hay hay algo que hacer en en en el terreno de la ficción

Voz 5 15:40 mira cuando comience a desarrollarse los programas de prevención de violencia acoso escolar sobre todo a partir de Owen una de las razones por las que se comienza el estudio es por buscando las causas que no se que llevan al suicidio al preadolescente modelo excelente una de las primeras causas es el acoso escolar y la exclusión social es fundamental es determinante hemos de tener en cuenta que si tuviéramos que delimitar cuál es la razón de vida que tienen un preadolescente yo hago un adolescente es su pertenencia al grupo la situación de acoso lo expulsa del grupo sea mediante redes sociales osea mediante acoso directo es tremenda no no lo que serían las agresiones físicas y psicológicas y las morales

Voz 1995 16:26 bueno tenemos mucho trabajo que hacer hoy es el Día Internacional Contra el Acoso todos los niños como hay muchos hoy Lucía que no van a clase que nadie lo tolere elocuente dado que hablen es decir no nos lo podemos permitir necesitamos a esa generación bien formada probablemente la mejor preparada de la historia de de este país necesitamos al cien por cien con lo cual es un trabajo que debemos hacer entre todos y por eso el proyecto de de TI es fantástico porque forma círculos concéntricos no solamente en colegios sino en barrios sino en ciudades Avilés a Oviedo Elche Tarragona treinta y dos proyectos de ciudad de este está muy bien el trabajo que estáis llevando a cabo Andrés González leído psicopedagogos ideólogo de ese programa tutoría entre iguales una herramienta que busca acabar con el acoso escolar y que funciona enhorabuena Andrés gracias a vosotros verdadero placer Lucía bailar bajo la tormenta esto libro de cuentas cómo viviste como súper estrella infancia marcada por el acoso escolar gracias por estar esta mañana en Hoy por Hoy por contarlo Ivy

Voz 1 17:28 por loca por trabajar por ello muchísimas gracias a vosotros por permitirme hablar hoy aquí

Voz 1995 17:33 me beso enorme y enhorabuena acabó como empezado enhorabuena

Voz 1 17:37 muchas gracias beso

