Hoy por Hoy Madrid: Especial 2 de Mayo en la Real Casa de Correos

Voz 1515 01:43 Javier Casal jefe de contenidos de la Cadena Ser en Madrid que tal cómo estás buenos días al Marta nuevos vivo uno igual eh

Voz 0867 01:49 no es la frase más repetida de los últimos años aquí vaya añito el año pasado por Cifuentes el anterior a ese dos mil diecisiete por la detención de Ignacio González no hay dos de mayo sin fiesta hoy al morbo del habrá entre Garrido y Casado Casado literalmente ha pasado de largo y ha hecho un gesto así como de vale vale buena todo eso como digo se juntan muchísimos gestos y fotos que hemos visto ya durante la entrega de los galardones de la Comunidad de Madrid aquí en la Real Casa de Correos veremos y luego algunas tensiones es suavizan durante el cóctel pero el protocolo no sé si un poco de mala leche también han juntado a Sánchez Mato con Ortega Smith Ángel Garrido con Esperanza Aguirre Errejón sabes con quién estás sentado Rocío Monasterio bueno una fiesta del Dos de Mayo a la que asisten todas las que es responsable de protocolo eh si tiene una entrevista que le vamos a preguntar por por esa coincidencia en las sillas en las que ahora mismo están sentados todos menos la candidata de Podemos Isa Serra que ha preferido pasar el día con los madrileños se ha evitado el acto institucional de el tiempo de de del acto en sí con acaba de finalizar que sepas el discurso un discurso sin sorpresas del presidente Pedro Rollán que estará con nosotros esta tarde en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte y acaba de arrancar que escucha las cornetas de fondo la parada militar

Voz 1515 03:06 Nos enseguida Alfonso Ojea que se encuentra allí la parada militar por cierto uno de los protagonistas una de las protagonistas de Javier Aguirre que regresa a casa a la que ha sido su casa y regresa con ganas de jarana en plena forma

Voz 0867 03:18 mira hacía más de dos años que no venía Esperanza Aguirre aquí en la Puerta del Sol estas cosas Aguirre Marta y tú lo sabes bien las medita aquí nada es fruto de la casualidad ha venido ha hablado de los resultados electorales de su partido el PP dice que los problemas empezaron con Rajoy en el año dos mil ocho pero que los culpables en cualquier caso son todos también Pablo Casado con quién Esperanza Aguirre está bastante dolida por esas declaraciones que hizo contra Santiago Abascal el líder de Vox cuando para atacar precisamente a Vox utilizó los cargos las Mamadou Rías dijo no que le brindó Esperanza Aguirre en su día atentos a lo que ha dicho esta mañana Esperanza Aguirre

Voz 7 03:53 Pablo Casado ha querido dar una patada Santiago Abascal espero que sepa a Santi Abascal que vino aquí porque

Voz 0867 04:07 se le ha dado una patada en mi trasero cuidado porque estamos nunca no como estamos en tiempo de fugas Marta Aguirre advierte a los suyos Vox no es un partido de extrema derecha es un partido constitucionalista aviso a navegantes

Voz 1515 04:23 no de fondo estamos escuchando esa parada militar a la que nos vamos ir enseguida menudo Dos de mayo Javier Casal iremos charlando contigo a lo largo del programa de aquí a las dos de la tarde no te ponen

Voz 0867 04:32 no de España

Voz 1515 04:34 sí bueno es a partir de la una empieza el cóctel aquí dentro en esta Real Casa de Correos sepamos también a su llegada a los políticos que han ido diciendo que han ido contando eh muchos focos puestos hoy Adrián Prado qué tal buenos días hola Marta qué alguien Pablo Casado que ha dicho Casado

Voz 0019 04:54 bueno pues el PP ha llegado acompañado de los candidatos del PP a la Comunidad y el Ayuntamiento Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida antes de iniciar el acto Casado como decías ha querido hacer unas declaraciones a la prensa y ahí se ha producido la primera imagen curiosa cola de los políticos guardando su turno en la que han coincidido los equipos del PP de Vox ni una palabra ni siquiera una mirada han intercambiado casado y el secretario general de Vox y candidato a la alcaldía Javier Ortega Smith una vez ante los micrófonos pregunta obligada para Casado

Voz 8 05:26 sí que ha saludado ya se ha saludado ya

Voz 1515 05:30 quedó pues la respuesta ya habéis silencio la única referente

Voz 0019 05:33 ya del PP al ex presidente madrileñas esta que vais a escuchar en medio de la crítica Ciudadanos por sus fichajes

Voz 9 05:39 que lo único que hacemos es ponen de relieve que ha habido partidos que han alentar el transfuguismo como el caso de ciudadanos que ahora ha apostado por e intentar fichar a ex militantes del Partido Socialista o militantes del Partido Popular que iban en unas listas el mismo día que se anunciaron que iban en las suyas

Voz 0019 05:57 la única referencia velada Garrido después ha llegado el momento de que cada uno ocupe su sitio Casado ha pasado por delante del ex presidente madrileño sin mediar una sola palabra frialdad absoluta los dos

Voz 1515 06:06 han sentado a una distancia considerable seis sillas de separación entre ambos una mañana para las miradas para las miradas para los gestos para las interpretaciones Adrián Prado compañero gracias hasta luego el discurso del presidente en funciones Pedro Rollán acaba de terminar Javier Bañuelos buenos días qué tal Marta bueno que ha hecho el presidente Rollán

Voz 0861 06:23 bueno ha sido un discurso propio de un presidente en funciones no ha sido muy largo y lo más llamativo martes que apenas se escuchaba la megafonía les juega una mala pasada a Pedro Rollán eh al que casi imposible escucharle en el patio de la Real Casa de Correos Rollán ha dado un discurso muy centrado en la unidad de España en el papel de las autonomías que han dejado bastante él adiós a los dos líderes de Vox en Madrid que hoy debutaban en este acto Monasterio Ortega Smith Rollán ha defendido el autogobierno de Madrid como ejemplo de eficacia de lealtad a España y también ha dicho que los madrileños que han aprovechado el tiempo porque no se ha distraído con estériles aventuras identitarias después decía que Madrid está en cualquier caso en alerta

Voz 10 07:03 por eso es nuestro deber y compromiso permanecer alerta tal y como hemos hecho siempre ante cualquier intento de socavar la unidad nacional ya sea por intereses partidistas ideológicos o personales los madrileños denunciaremos siempre aquellos intentos de apoyarse en quienes quieren debilitar silenciar dividir o instrumentalizar a España

Voz 1515 07:26 vengan de donde vengan buenas y de Burton discurso breve y la verdad no más a aplaudido bueno estarán las eran las palabras del presidente en funciones Pedro Rollán hoy muchas de las miradas estaban puestas en el hombre que hizo de maestro de ceremonias en la última edición en Ángel Garrido el ex presidente

Voz 11 07:44 de la Comunidad de Madrid que hoy venía vestido de Ciudadanos

Voz 0861 07:48 el y bonos regresa regrese a la que ha sido su casa iré colgadas que bueno hace justo un año aquí el tuvo que asumir también el difícil papel de tener que dar este discurso e con la repentina dimisión de Cristina Cifuentes hoy hemos visto más el Garrido dolido y crítico dolido con insultos que ha recibido por parte de su antiguo partido el Partido Popular

Voz 12 08:06 sí

Voz 13 08:07 los líderes de una formación que alguien cada veintiocho años de su vida por ella después le insultan cuando más en no me he ido por buscar un puesto sino todo lo contrario medido en en teoría algo que estaba por debajo de de lo que ya tenía asegurado pues creo que

Voz 1515 08:19 no les va a ayudar a recuperar el voto yo creo que las personas X

Voz 13 08:22 dejar que estén donde quieren estar a las personas que trabajamos los partidos también a todos los militantes a los votantes no un respeto a los votantes no sea que estos cambios también de algunos de última hora perdiendo respeto a una formación uno le vaya nada bien

Voz 0861 08:34 uno de ceguera Un Garrido dolido y crítico porque hoy también a orgulloso su traje naranja orgulloso de pertenecer al proyecto de Ciudadanos muy incrédulo con el regreso al centro que marca ahora el PP bueno no quiero

Voz 13 08:47 es una obra esta sí sí sí sí muy denostado pero que después de haber estado todo este tiempo trabajando hacia la derecha pues nadie va a creer que de un día para otro haya hecho un giro yo sí que estado siempre el mismo sitio en el centro político siempre he militado ahí lo repitió una y otra vez ahora algunos ven que tenía razón no que seguramente Esther al espacio de tenía que haber seguido el Partido Popular

Voz 0861 09:06 bueno y Marta hablando de saludos lo cierto es que Garrido ha saludado uno a uno a todos las personas que estaban en la primera fila incluido al presidente del PP Madrid Pío García Escudero eso sí hace un saludo muy protocolario e frío gélido ya que menciona Weiss el morbo del protocolo postureo algunos detalles Casado Garrido estaban separados sólo por seis sillas Garrido salido prácticamente todo el discurso de Pedro Rollán hablando con con Esperanza Aguirre sí hablando con ella Ortega Smith no le dirigió la palabra Sánchez Mato en ningún momento ir Rocío Monasterio puede sentada con con Errejón pero sólo hablado con Juan Van Halen expresidente de la Asamblea de Madrid

Voz 1515 09:42 desde luego una mañana para el para el morbo político para las interpretaciones para para las lecturas en como nota de color porque ahora mismo estamos escuchando de fondo Nos encontramos en una de las seis salas que han habilitado como estudio de radio aquí en esta Real Casa de Correos precisamente a las puertas y bueno en la Puerta del Sol estamos viendo ahora mismo desde desde estos grandes ventanales como está produciéndose el desfile militar que ha empezado hace apenas unos minutos justo dentro merecías Javi que se ha vivido un momento muy bonito al finalizar el discurso de Pedro Rollán con las Goyescas que han hecho que pues

Voz 0861 10:15 es uno de los momentos más ovacionados Marta eh en lo que llevamos de mañana de forma sorprendente porque uno de los secretos de los sorpresas que tenía reservado y él el servicio de de la Comunidad Madrid han desplegado mantones por todas las ventanas que dan a este patio de la Real Casa de Correos ya han empezado cantar por cada uno de las ventanas así un momento precioso y ha sido muy emocionado la pena ha sido no poder darlo en directo porque justo novia confiado en el programa pero bueno Simon un momento especial en este en este acto de los días

Voz 1515 10:41 vamos ahora ver Chávez municipales estado aquí también eh Carmena Carolina Gómez compañera qué tal hola

Voz 0393 10:47 tal Marta la alcaldesa que bueno pues es la primera vez que coinciden todos los candidatos que se presentan a las elecciones municipales más fragmentados también a izquierda y a derecha que hace cuatro años aquí está Carlos Sánchez Mato por ejemplo como candidato de Madrid en pie municipalista que ha sido delegado de Economía y Hacienda con Manuela Carmena la alcaldesa dice que ya no es politóloga Ike no puede predecir si esa fragmentación va a mermar sus opciones dice que ella se presenta para que los ciudadanos decidan ahora si quieren que continúe el Gobierno después de estos cuatro años también se ha referido la alcaldesa la posible entrada de Vox en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 1410 11:20 no no me preocupa el la democracia nunca tiene que tener miedo de la disidencia dentro del marco de la democracia no por supuesto que creo que en algunos de estos grupos políticos presentan unos proyectos que tienen que ver con el pasado déjeme punto de vista y no el presente pero la grandeza de la democracia es que cabe todo no

Voz 0393 11:41 la alcaldesa ha saludado Ortega Smith que como decía Bañuelos estaba sentado en primera fila entre Sánchez Mato y algunos

Voz 1515 11:46 militares bastante serio y sin entablar conversación con

Voz 0393 11:48 nadie el candidato del Partido Popular Martínez Almeida que estaba separado de Esperanza Aguirre que fue su mentor aquí en la política madrileña ha apelado a los votantes que se han ido

Voz 1515 11:59 lo que me voy a pronunciar es sobre el pacto

Voz 15 12:01 con aquellos doscientos treinta mil personas que votaron a Bosch en la ciudad de Madrid para decirles que siendo nosotros más no nos puede volver a pasar lo mismo que siendo nosotros más no puede ser que volvamos a no gobernar que siendo nosotros más no puede ser que no volvamos a ganar las elecciones esa es la reflexión que yo le hago a los doscientos treinta mil votantes de Vox que insisto en su abrumadora mayoría no son de ultraderecha

Voz 0393 12:26 ha habido críticas también al intento de viraje al centro del PP que no se cree la candidata de Ciudadanos Begoña Villacís

Voz 1855 12:32 Icon respetar los sentimientos de Casado e respeta Vox y respetar nosotros pues sinceramente yo creo que me da un poco igual creo que nosotros tenemos que seguir por la senda que hemos estado oyendo creo que la coherencia es un valor en política cada día más importante y creo que si crees en tus principios y en tus valores no nos estás cambiando cada cuarto de hora porque te interesa electoralmente no te interesa electoralmente

Voz 0393 12:58 este ha sido también el primer dos de mayo de Pepu Hernández el candidato socialista a la Junta

Voz 16 13:02 esta eh lleva mucho tiempo la ciudad de Madrid esperando al Partido Socialista

Voz 0089 13:06 sin ha llegado pero lo que sí debe tenemos muy claros que tenemos que continuar en nunca más

Voz 16 13:09 no para contarla soluciones para contar las ideas para comunicar para convencer y luego si es posible vencer otra vez en Madrid que sería muy interesante no

Voz 0393 13:19 el público varios concejales el Ayuntamiento como Maestre Higueras ir

Voz 1515 13:24 que García hasta mañana para la política dentro de unos minutos a partir de la una en esta Real Casa de Correos comienza también el cóctel iremos conectando y charlando con ellos les hemos preparado un montón de cosas se va a sentar Andrés Lima enseguida porque esta tarde con la actriz Manuela Velasco parte de los Episodios Nacionales vamos a charlar con un maestro de la gastronomía de nuestra ciudad con lució que recibió hace muy poquitos años también la medalla de oro de la Comunidad de Madrid y un montón de sorpresas hacemos una pausa volvemos enseguida también ha recibido y medalla de oro un tipo que nos acompañó en el programa hace poquito Rafael con Len el cóctel charlaremos

Voz 1 14:01 mira mira

Voz 1515 14:03 mira

Voz 1 14:06 venga

Voz 17 14:10 tira y cuando vi eh mira

Voz 1515 14:20 pues precisamente es lo que hay hoy aquí en esta Real Casa de Correos muchas miradas es lugares día para la interpretación política así que estamos viendo bueno miradas que matan miradas de complicidad de desprecio de acercamiento de pacto de pacto también miradas de deseo y quiénes han estado esta mañana ojo avizor a todas las miradas marca las políticas a las otras porque claro hay un protagonismo político y aquí pero es que también está el protagonismo de las medallas de oro que esta mañana se han entregado ellos han conseguido esta mañana llegar colarse casi en el backstage directamente en el back stage Inés Milan compañera que tal como hola qué tal nuestro dramaturgo Víctor Conte

Voz 14 14:59 qué tal cómo estás de gira que te has vivido muchas cosas

Voz 1515 15:01 pero pero que en pocas como esta sería muy poco eh

Voz 14 15:04 yo estoy muy emocionado te lo juro destaque más centrado verdad aquí estaba tenemos aquí un desfile militar que lo estamos haciendo por la ventana que es como muy fuertes está haciendo el programa de radio con esa idea hemos visto los Class las zarzuelas que encantado

Voz 1515 15:15 es que además ha habido un momento que ha coincidido estamos en una de las salas de la Real Casa de Correos aquí en la Puerta del Sol con un ventanal enorme bueno muy bonito porque es muy bonito por por todos los estaba entrando todo el sonido de la parada militar por la el flanco izquierdo todas las música de las goyescas mientras escuchamos la emisión de la SER jura como es que es muy espetó

Voz 14 15:37 es lo que está pasando aquí dentro piensan que también les

Voz 1515 15:40 aquí Andrés Lima hola hola qué tal es que Andrés Lima también es protagonista este dos de mayo porque esta tarde con la actriz Manuela Velasco van a leer fragmentos de los Episodios Nacionales no

Voz 19 15:52 sí sí al lado de la de la estatua de Benito Pérez Galdós en El Retiro con la alcaldesa ahí hay un chiringuito en homenaje a la cultura y al dos de mayo fijados

Voz 1515 16:02 vosotros que sois muy buenos dramaturgos dos grandes dramaturgos como

Voz 20 16:07 diríais que es el día que hoy estamos viviendo porque acaba de recibir hace un ratito la medalla de oro Rafael

Voz 1515 16:15 Samantha Vallejo Nágera Elvira Sastre órganos va a contar Inés exactamente que es el han dado estamos viendo la parada militar que tenemos aquí en la Puerta del Sol todo el contubernio político Lass Mahamadou Rías de las quebraba Esperanza Aguirre en un tiempo político como no se ha visto nunca en Madrid una celebración como esta esto es para una obra de teatro o varias lo para la serie de estas de explica sí es de pizarra de de esperpento de Valle Inclán

Voz 19 16:41 Nacho tiene varios episodios que son muy parecidos a éste vamos

Voz 14 16:46 más hemos hemos estado Nos hemos colado un poco con

Voz 12 16:48 es eh eh dentro de de de lo que es el el la entrega Hay la recepción

Voz 14 16:54 lo que realmente los políticos son los mejores actores del mundo porque además de todo lo que está pasando a su alrededor tienes que que ver su lenguaje corporal sus mirar

Voz 1515 17:03 bueno me están diciendo que puede que venga ahora mismo Ángel Garrido así que estamos en un programa que vamos a ir viviendo sobre la marcha dejadme que saludemos a Alfonso Ojea porque Alfonso está siguiendo esta marcha militar la están escuchando también los oyentes Alfonso qué tal hola

Voz 0089 17:17 qué tal muy buenos días Marta pues acaba de producirse momento central del acto la entrega de la Corona de Florensa esos héroes del Dos de Mayo delante nuestro escuchamos interpretando este toque de silencio la banda de la unidad de gastadores del Ejército de Tierra en este kilómetro cero a lo largo de una parte de la Carrera de San Jerónimo se han concentrado todas las fuerzas militares y todas las fuerzas policiales en este momento salvas de honor se va a producir Ana dispararán

Voz 21 17:49 en estos momentos podemos decir que la culpa es tomar que has culminado que ha culminado el acto en esos más de honor

Voz 0089 17:59 los caídos del dos de mayo como yo no estoy como ya sabéis pues está presidiendo el acto todas las autoridades militares y civiles de la comunidad con con su puesto a la cabeza de ellos Pedro Rollán momentos emotivos muchísimo público es cierto que creemos que menos que otros años ha ayudado qué duda cabe este buenísimo tiempos la climatología para que muchísimos madrileños saludarán en este larguísimo puente una comunidad al exterior de nuestra comunidad pero de cualquier modo muchísima gente aquí en la Puerta del Sol en esta acto central de recuerdo a los héroes del Dos de Mayo por cierto un dato que vamos a comentar hace cuarenta años hoy Marta que la mujer se integraba en el Cuerpo Nacional de Policía por eso el desfile que se va a producir en los próximos minutos todas las unidades de el Cuerpo Nacional de Policía que van a desfilar van a estar integrada únicamente por mujeres un dato si se quiere curioso pero un dato también que habla de cómo pasa el tiempo y como las cosas van cambiando a mejor

Voz 1515 18:56 qué bien Alfonso Ojea compañero gracias cualquier cosa volvemos contigo el desfile a la parada militar luego hasta luego Inés Vila vamos a hacer repaso quiénes han recibido hoy las Medallas de Oro de la Comunidad de Madrid pues hablaba Alfonso de muchas

Voz 22 19:08 es decir femenina e la milicia en el Ejército también mucha presencia femenina entre los premiados Se ha premiado pues eh esa bueno pues esa notoriedad esa igualdad también en en la en la parte femenina pues han dado los premios de la Orden

Voz 1515 19:22 dos de mayo también las medallas de la Comunidad de Madrid entre los premiado

Voz 22 19:24 dos por ejemplo hoteles fuera galileana peluquera mítica conocida como Antoñito viuda de Ruiz una institución en la escena teatral y cinematográfica el escritor Carlos Castán Elvira Sastre la escritora y poetisa Samantha Vallejo Nágera y luego entre las medallas encontramos a Ana Álvarez Warner que ha recibido esa medalla de plata también a la selección femenina de fútbol sub diecisiete ir por ejemplo pues ya en la medalla de oro pues ya sabéis ya saben se le ha otorgado esa medalla Gregorio Marañón y Bertrán de Lis ir a Rafael dejado

Voz 1515 19:55 porque me dicen que ahora mismo nuestro compañero Javier Bañuelos está

Voz 11 19:59 eh pues con uno de los hombres

Voz 18 20:02 eh que tenemos pues la mayor parte de

Voz 1515 20:06 por puestas las miradas con quién el año pasado hizo de maestro de ceremonias como presidente de la Comunidad de Madrid para el Partido Popular en esta casa y hoy viene con la camiseta de Ciudadanos Javier Bañuelos hola

Voz 0861 20:17 sí que está el Marta pues si estamos con Ángel Garrido que hace unos minutos más de estamos precisamente charlando de algún muy comentado y sin duda dos de mayo Ángel qué tal buenas tardes buenas tardes que han sido los saludos hilos no saludos qué ha pasado con Pablo Casado no habido saludo esta mañana

Voz 13 20:32 bueno yo he saludado absolutamente a todo el mundo pero hay otros mundos a todo el mundo pero Pablo ha pasado delante Emilio estaba sentado ya con con Esperanza Aguirre pasa como una exhalación delante y no más saludado pero insisto quizás simplemente no no me ha visto no yo creo que en cualquier caso deberá por encima diferencias políticas y de de opiniones están las personas yo sirvió a Pablo por supuesto que de saludarle con todo afecto porque lo tengo desde hace muchos años Si mire yo creo que eh no retrata precisamente el el los rasgos humanos no oí yo a Pablo y a cualquier militante del Partido Popular y compañero el sudar siempre con afecto

Voz 1515 21:06 es Garrido Garrido presidente que tal como está

Voz 13 21:09 muy bien poner día estupendamente bueno desde el punto

Voz 1515 21:12 no de vista personal yo me gustaría que nos explicase a los madrileños eh como es haber estado precisamente hace un año aquí siendo la persona que nos de quien hizo de anfitrión como presidente de la Comunidad de Madrid por parte del Partido Popular yo venir como candidato de otra formación como experiencia vital yo tengo la sensación de que tiene que ser un poco fuerte no

Voz 13 21:36 hombre desde luego digamos que no es habitual por lo tanto no voy a decir que es un estado de absoluta normalidad no claro que no pero mire yo creo que en esta vida lo he dicho muchas veces el vuelo es decir hay que hacer lo correcto no lo cómodo para mí lo cómodo habría sido mi acta como número cuatro de Parlamento Europeo hizo nada más no pero lo lo correcto era estar en una formación donde yo me siento representado políticamente que se en el centro donde siempre he militado y esa formación era Ciudadanos no no no ha sido un día desde luego el de los más fáciles pero pero también habrá que encontrado en muchísimo cariño toda la gente que que estar el Gobierno y que puede entender o no mi decisión pero pero la respeta y bueno pues una fiesta el dos mayo más pero distintas eh

Voz 1515 22:15 se siente decepcionado con los suyos

Voz 13 22:18 no no no no me siento decepcionado con los míos yo he militado veintiocho años en el Partido Popular Si acaso puede sentir decepción con algunos miembros de la dehesa ejecutiva que ha llevado al desastre el partido que la llevado el hundimiento electoral el pasado domingo decepción porque ni siquiera sepan haber tenido pues la cabaña

Voz 0861 22:34 los ida de cuando alguien se va se va sin llevarse nada

Voz 13 22:36 hola sin llevarse nada del del Partido Popular sino que simplemente Cirsa otra formación pues haber hecho mira pues adiós y buena suerte no como yo creo que hay que hay que hacer no pero más allá de la decepción con algunos personas que están en esa dirección que insisto en hundido el Partido Popular con todos los demás con mis compañeros afecto cariño porque son muchos años de trabajar juntos

Voz 1515 22:53 y cree que veremos algunos de esos compañeros alguno más por los que siente un gran afecto de gran cariño decía ahora también cambiar la camiseta presidente

Voz 13 23:03 yo creo que sí yo creo que habrá muchas personas que se sienten ciudadanos como han venido millones el pasado domingo no yo lo dije cuando algunos salieron en tromba a descalificar desde la cúpula del Partido Popular le dije el problema no es Ángel Garrido huyó solo si uno más el problema son los miles millones que hemos visto de Ángel Garrido que han decidido dar la espalda al Partido Popular no por su deriva por lo tanto bueno yo creo que a veces el tiempo da la razón a mí me lo dio entre en apenas tres días

Voz 1515 23:28 pónganos algún nombre no sé si tiene constancia estaba pensando ahora mismo en en alguien que también ha sido todo precisamente en esta Real Casa de Correos durante muchos años con un mano y con guante firme como es Esperanza Aguirre

Voz 13 23:40 sí cree que podría ser el caso

Voz 1515 23:42 de Aguirre no no no no no seguro que no seguro que esperase

Voz 13 23:45 Aguirre ya te digo yo quiero Esperanza Aguirre ha militado siempre en el Partido Popular yo creo que en este momento que ya está fuera de la escena política yo creo que la contempla desde fuera Esperanza Aguirre es una persona inteligente brillante yo de tengo muchísimo cariño pero yo estoy convencido que ya va a seguir militando en el Partido Popular seguirá habiendo las cosas de fuera

Voz 1515 24:02 bueno presidente Ángel Garrido se ha sentido presionado hoy por muchas miradas cuando he llegado aquí o no

Voz 13 24:09 no no no no deberá que he visto mucho cariño en todo el mundo yo soy consciente de la situación aquí las personas trabajan en un gobierno que es del Partido Popular y por tanto yo tampoco pongo en compromisos han edil necesarios pero sin sin hacerlo yo han venido mucha gente acercarse a darme su afecto y su cariño y yo lo agradezco un montón

Voz 1515 24:27 fíjese que el año pasado vivimos son dos de mayo ya que pensamos que no lo íbamos a superar lo hemos superado Ángel Garrido que le vaya bien gracias muchas gracias hasta luego Javier Bañuelos hasta dentro de un rato hasta ahora aquí continuamos en esta mesa con nuestros dramaturgos Víctor Conde con Andrés Lima con Inés Vila decía antes Víctor os habéis conseguido colar en el que estéis antes de que los premiados subiese en con quién has podido hablar

Voz 12 24:51 pues pues sí la verdad es que hemos hecho un poco de de Sean Connery

Voz 14 24:55 por suerte hemos hecho lo cual espías pero juro ha sido has Nos hemos colado fuerzas a saludar a nuestro amigo Rafael que que recibe la Medalla d'Or y que y que hicimos en el programa especial tan bonito

Voz 12 25:07 y donde donde lo hicimos aquel homenaje nada hemos hablado con él y eso es lo que nos ha dicho un poco pues lo que era este este día para él

Voz 1515 25:17 bueno estoy muy bien

Voz 23 25:20 empezando giran en Huelva

Voz 24 25:24 muy día muy bonito para mí

Voz 23 25:26 el agravio espectro corazón este premio porque es Madrid como yo desde el año pasado se Hijo Adoptivo de Madrid aunque soy andaluz por los cuatro costados

Voz 14 25:44 bueno qué grande Rafael sí y además además que no dio fantásticamente ver que no veía que no sabíamos bueno no les

Voz 1515 25:53 claro claro ayer que la nacionalidad de Andalucía habla claro es de Jaén que decía a Víctor que nos hemos colado claro como se pueden imaginar ha sido todo muy protocolario los ganadores de de esa orden del dos de mayo y las medallas de la Comunidad Madrid han llegado todos juntos prácticamente a punto de empezar en la ceremonia entonces bueno pues no hemos tenido más que meternos por dentro así con ellos

Voz 14 26:16 donada por el programa bueno muy bien muy bien

Voz 1515 26:19 había hablado con Rafael con quién más es bueno pues hemos hablado con

Voz 22 26:22 teles fuera galileana una de las personas que reza

Voz 1515 26:25 yo la Orden del Dos de Mayo la de del orden del dos de mayo

Voz 22 26:28 es una peluquera hay in mítica

Voz 1515 26:30 que en Madrid conocía mantenida viuda de Ruiz puede jefa de peluquería en el Teatro Español

Voz 22 26:36 y además ha trabajado con los más gran Andrés Lima siempre inquieto

Voz 1515 26:41 pero por supuesto es todo no institución

Voz 19 26:43 es una mujer maravillosa hay una peluquería además no solo

Voz 22 26:46 trabajaba en el teatro una de las más grandes en el teatro sino también en el cine porque ha trabajado con Charlton Heston Ava Gardner Consob

Voz 25 26:52 ya Loren bueno a ver a ver

Voz 1515 26:54 decía acordonado su sabes metió el que estéis

Voz 25 26:57 el ex por aquí qué supone para usted este premio después de toda una vida dedicada al teatro pues mira tengo al teatro español que es donde me he ganado toda está parado y ya que hay ahora te da detalla para mí esto significa bueno una cosa increíble nunca pensé que motivó la llegada

Voz 1515 27:18 bueno Antoñito viuda de Ruiz una institución en el mundo el teatro en el mundo del cine ha trabajado con los mejores hoy ha recibido su medalla de oro de la Comunidad de Madrid con más has hablado y bueno pues también he hablado con una de las jugada

Voz 22 27:29 horas de la selección femenina de fútbol sub diecisiete y y bueno pues se le ha otorgado la medalla de plata de la Comunidad de Madrid por sumar la Copa del Mundo a su palmarés ir para dar relevancia al deporte femenino esto es lo que nos contaba Eva

Voz 4 27:42 prueba que supone recibir este premio de la Comunidad de Madrid

Voz 26 27:45 hombre yo creo que cualquier premio que recibíamos tanto a nivel nacional como Banier ya significaba mucho para nosotras porque no es sólo simplemente ganar el el trofeo ya el campeonato que es algo muy importante para nosotros sino todo el reconocimiento que nos están dando que también nos ayuda a dar más audiencia

Voz 1515 28:04 es lo que otros de los premiados de las Medallas de Oro de la Comunidad de Madrid antes de subir a recoger las hermanas el presidente en funciones Pedro Rollán al escenario hoy hemos invitado Andrés Lima para que nos cuente cómo va a ser la cita de esta tarde hay montón de madrileños miles de madrileños a turistas de vecinos que han que está participando ahora mismo continúa la parada militar lo están escuchando de fondo en la Puerta del Sol pero también queremos invitarles a que participasen en lo que esta tarde van a protagonizar la actriz Manuela Velasco y el actor y dramaturgo Andrés Lima aquel hemos querido hacer un perfil un recorrido por algunas de sus bandas sonoras me decían me contaban ayer a tres

Voz 11 28:42 que para Billie Holiday

Voz 1515 28:45 bueno significa mucho

Voz 27 28:49 no a ver este Slumdog Bilic Malia

Voz 11 28:57 sí porque es Billie Holiday para Andrés Lima

Voz 0482 29:01 bueno bueno fue fue un amor comen todos un amor platónico evidentemente porque nunca pero la voz de Billie Holiday he tenido dos amores musicales desde desde que empecé a escuchar música los catorce años más o menos el primero fue Kenny yo Plinio Segundo Billie Holiday las dos bueno pues para tener una vida tranquila no muy recomendable

Voz 19 29:21 es verdad los dos grandes diosas de la voz y para mí la voz de la mujer y la música dentro de lo que es una espectáculo teatral y lo que es mi vida es algo fundamental

Voz 1515 29:32 cuál

Voz 11 29:35 te oí decir hace poquito

Voz 1515 29:38 Manuela Carmena con el proyecto de Madrid central había tenido dos ovarios como me consta que también eres muy fan de Lou Reed pues busque un tema es es de que podría valer para pasear esta nueva Gran Vía

Voz 12 29:54 yo

Voz 1515 29:56 sí sí

Voz 19 29:59 bueno hay días que la Gran Vía

Voz 1515 30:04 cómo va a ser lo de esta tarde con Manuela Velasco como a saber repartido hombre no es leer los Episodios Nacionales de Galdós enteros porque podríamos tirarnos ahí un mes pero como es no saber repartido Manuela y tú

Voz 19 30:14 bueno es es que los fragmentos del diecinueve de marzo del dos de mayo de los Episodios Nacionales tres de Benito Pérez Galdós la narración del levantamiento del pueblo de Madrid ante la dominación francesa es apasionante muy emocionante poco alucinante a todo tren privado en ámbitos verá ahora escribiendo a través de la de la Ventana acaba de pasar la enorme ondeando los militares y la escabechina que estamos celebrando realmente lo que fue aquello la Puerta del Sol la calle Mayor y todas las adyacentes fue una auténtica escabechina de sangre hilo cuenta Benito Pérez Galdós de una forma magistral magistral parece que lo está viviendo allí y esto es lo que vamos a hacer leer trozos Manuel ello de eso es un acto organizado por el Ayuntamiento informó alcaldes ahí estaremos hayan recibido bueno con un día soleado y me imagino que después habrá una celebración de

Voz 1515 31:11 bien bueno y es un día en el que confluyen muchas cosas tenemos toda la parte política del programa que les hemos contado que les seguimos contando porque estamos viviendo en directo la parada militar acaba de de concluir es decir dentro de cuatro minutos si se cumplen los horarios en los tiempos que tan marcados empezará la recepción dentro de esta Real Casa de Correos seguiremos charlando con quienes estén antes escuchábamos a Rafael que han recibido la Medalla de Oro nos acompaña Andrés Lima a partir de la una también se sentará en estos estudios Lucio que recibió la medalla de oro a un poquito y otro de los que la recibidos Gregorio Marañón en la redacción nuestra compañera Cristina del Casar ha estado récord

Voz 11 31:47 siguiendo el sonido de algunos de los P

Voz 1515 31:50 miedos hoy Cristina del Casar qué tal hola hola

Voz 28 31:52 buenos días entre otros Gregorio Marañón no

Voz 1515 31:55 sí bueno Gregorio Marañón y Rafael han sido

Voz 28 31:57 con los dos galardonados que han podido hablar durante durante esta entrega de premios durante su discurso el presidente del Patronato del té del Teatro Real de Madrid Gregorio Marañón ha querido dedicar unas palabras al resto de sus compañeros y en especial al otro galardonado con la Medalla de Oro el cantante Raphael

Voz 29 32:15 al expresar mi gratitud también quiero trasladar el agradecimiento de quiénes no van a intervenir en este acto y compartiendo Voigt estos honroso reconocimientos en Alpe siendo los con sus propios méritos les felicito uno a uno a todos ellos y muy especialmente a mi admirado Rafael

Voz 28 32:36 también durante su discurso el Gregorio Marañón ha querido destacar el papel que tiene la cultura en la historia de un país ya Madrid como ciudad de acogida

Voz 29 32:46 termino el recuerdo de este acto permanecerá siempre en la memoria de mi corazón que como escribió Albert Camus es la magia gracias por todo gracias por tanto

Voz 1515 33:00 qué duelo Gregorio Marañón presidente del Patronato del Teatro Real con ese guiño a a Rafael Cristina del Casar compañera gracias gracias hasta ahora vamos a una última canción a tu banda sonora Slimane todo el mundo me han dicho que Amaral te conecta con tus hijas Andrés

Voz 19 33:37 sí bueno sobre todo una canción de los amigos son mis amigos

Voz 1515 33:41 no yo no tenía ya el tiro tan precisa a te pongo

Voz 19 33:44 no pasa nada no pasa nada me parece muy bien sí sí bueno es bonito cuando ha tenido todo pasa por llega todo Hyde te pone al día sé que está muy bien

Voz 1515 33:56 por cierto hablando de Andrés Lima te tenemos ahora mismo con tres montajes un otro que estaba por ahí de Tourné de gira como es Moby Dick pero estás en Madrid con Casa de muñecas se acaba de estrenar SOC el Centro Dramático Nacional no

Voz 19 34:07 sí sí sí en el teatro Valle Inclán en Lavapiés todos los días acabamos de estrenar SOC inspirado en la un libro muy interesante que se llama la Soccer el capitalismo del desastre económico cómic que narra el golpe de Pinochet y la dictadura argentina su preparación en Washington no sea que es un documento histórico espectacular y muy interesante en el Bellas Artes Casa de muñecas segunda parte que se llama la vuelta en hora con Aitana Sánchez bonito

Voz 1515 34:36 qué bien qué bien qué ganas de teatro en Madrid eh yo creo que ha habido una revolución en los últimos tiempos frase falsa irse ya ya fuera no sólo haber musicales sino haber muy buen teatro Andrés Lima uno de nuestros grandes te voy a pedir que te quedes por aquí recuerdas la última vez que has ido a comer los huevos de Lucio pues hace muchos años perdona pero me gustaría pues le vas a tener aquí dentro de cinco minutos a Lucio Halle

Voz 25 35:02 ha quedado

Voz 1855 35:06 pero un mal pensado Piqué volvemos enseguida les pregunta muy puro y Madrid Marta González

Voz 1515 35:38 bueno aquí continuamos en esta Real Casa de Correos celebrando esta fiesta de Madrid este dos de mayo con nosotros sigue nuestro dramaturgo Andrés Lima Andrés qué tal hola

Voz 19 35:47 muy ver fenomenal aquí alucinando con el derecho

Voz 1515 35:50 es que te veo perplejo eh bueno sea capaz de contar es que no sea comedia tenía Lucio Lucio hola hola hola cómo está

Voz 25 35:57 peor que tú

Voz 1515 36:01 quería juntarlas porque hemos mandado a nuestros compañeros es mil haya Víctor Conde el cóctel empezada hace cinco minutos a que vayan trayendo aquí algunos de los premiados pero Lucio y algo de cóctel sí puede ser pero ya para después del programa eh lució recibió hace unos años también os acompaña a su hija María María qué tal hola a la le hemos invitado por dos estos por por dos cuestiones uno porque es historia de Madrid porque recibía hace unos años la medalla de oro de la Comunidad de Madrid porque va a publicar dentro de unos meses sus memorias que va a presentar tiene corazoncito colchonero la edad presentaran el mejor estadio de fútbol que yo creo que hay ahora mismo en Europa que es el Wanda haber Lucio como después de recibir la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid

Voz 30 36:46 sí bueno después de recibir la Medalla de Oro de Madrid que más quiere

Voz 1515 36:50 pues ya nada es que se la máxima aspiración aquí hoy fíjese porque aquí coinciden muchas cosas estamos viendo toda la parada militar ahora está pasando a caballo con las cornetas todos los militares del Ejército acabamos de ver también Andrés pasar algunos tanques verdad confluye todo esto confluye toda la situación política que no habíamos vivido otras y en la comunidad

Voz 11 37:13 bueno la verdad es que nunca en Madrid

Voz 1515 37:16 sí yo le pregunto por los famosos huevos de Lucio quién eh ha sido el alcalde o alcaldesa que los ha devorado con más ganas al que le ha gustado más quién diría que ha sido

Voz 18 37:28 todos los alcaldes han sido cambio Muse

Voz 1515 37:31 sí pero ha comido con más que le ha gustado

Voz 18 37:34 es como se lo han así era era buen comedor tenía buena

Voz 1515 37:40 aquel Gobierno

Voz 18 37:45 conmigo se han portado muy bien el Madrid cuenta lo voy a poner luthier ningún compromiso político

Voz 1515 37:50 yo sé que la gente que trabaja el mundo de la hostelería pues eh al final hostelería lógicamente pero sí le preguntase de todas estas décadas que lleva en Madrid conociendo la ciudad siendo parte activa de nuestra ciudad a quién ha sido el alcalde la alcaldesa que más huevos le ha echado quién me iría con alguno de los proyectos que ha notificado pronunciamiento político

Voz 18 38:15 cuando uno llega a la política tiene que defender a lo que se ve ahí a dar la cara a dar la cara a dar la cara de todo lo que he querido hacer comprendes uno se equivoca

Voz 1515 38:30 otros aciertos se lo digo porque antes Andrés manos decía que Manuela Carmena alegría echado muchos ovarios al proyecto de Madrid central

Voz 31 38:38 sí sí no María

Voz 18 38:42 sí sí escalar

Voz 1515 38:44 con ella nosotros está aquí Manuela Carmena mayor sería maravilloso hablar con ella ahora que

Voz 20 38:49 pues a mí porque me apetece porque ya estado allí comiendo

Voz 1515 38:51 como los huevos por cierto tu sobrino

Voz 20 38:56 ha estado dos dos veces y no está fenomenal y entonces me gustaría siempre no se tener un trato cercano con con la gente que está llevando las cosas en tu ciudad no a mi me parece importante

Voz 1515 39:09 es un buen proyecto María

Voz 20 39:10 a ver desde el punto de vista ecológico es un amor nada o sea quiero decir para para mí falta un poco de falta un poco de estructura cambiaron algo no quizá no está del todo bien hecho para mí y para mí entonces pues no quiere decir que por las partes que no son Madrid central de repente no haya nada de contaminación pues la hay pero Madrid central también porque pueden entrar otros coches que pueden contaminar igual yo haría un poquito de habla hablaría

Voz 1515 39:45 que habrías hecho ver jo es que no lo sé

Voz 20 39:48 a vosotros de complicados de alcalde

Voz 1515 39:51 ya ya si conseguimos a Manuela Carmena en la recepción que acaba de comenzar vamos a decir a la alcaldesa que se venga Jobs tanguero tanto has dedica Lucio y su hija María Recio lo estoy y además me encantaría tener es momento de Andrés Lima diciéndole has echado un par de varios alcaldesa Chen lo sacamos

Voz 18 40:08 pero espera que te sitúa la estuviera padre yo estoy ochenta y siete a los trece años de motores André yo no he tenido profesores yo pero lo he estudiado todo Toto Toto en la calle ir el mundo porque conozco el mundo además otra vez que quiero decir pues parece presumir

Voz 1515 40:33 no

Voz 18 40:35 a mí me dicen todos los días los pero poco lo puede decir aquí te lo puedo decir te bendiga pone como muro de España

Voz 1515 40:44 bueno con ochenta y seis años lució uno puede gana

Voz 18 40:48 no presumir yo yo yo yo yo felices y he disfrutado los hijos que tengo tengo tres hijos maravillosos presume de trabajar sobre todo

Voz 20 40:58 sigue yendo cada día a Lucio pusieron de yo lo cada día Lucio sí dejadme que porque lució decían me da un poco de apuro decía algunas

Voz 1515 41:06 es que me dicen pero hemos traído a la experta en gastronomía del programa

Voz 20 41:09 a Alicia Hernández qué tal hola hola buenos días es Ci lo que atrae voy a decirle escuchando a Abu anunció porque fíjate él dice es el hombre que siempre acaba de

Voz 32 41:20 de sacar este libro que se va a presentar como decías que lleva su nombre Lucio que lo escrito

Voz 33 41:25 no Alberto Vázquez Figueroa pero lleva el prólogo de Arturo Pérez Reverte y pasan

Voz 20 41:30 admiradores amigos como

Voz 33 41:32 Pepe Domingo Castaño Los del Río Pepa Muñoz

Voz 1515 41:36 Nos cocina y por supuesto el Rey el padre del Rey padre fíjate que él

Voz 18 41:43 a veces es un cocinero autodidacta

Voz 20 41:46 nacido en Serranillos en Ávila aunque todo el mundo cree que es madrileño porque lleva aquí la friolera de setenta hay

Voz 18 41:53 muchas no los baños de Madrid de momento fíjate

Voz 20 41:58 tienes todas las condecoraciones hoy ha venido en su solapa con esta con esta cruz de de la Orden del Dos de Mayo que sea entregado hoy a muchísimas personalidades y eso quiere decir Lucio que tú has hecho muchísimo perdona que te llame de tú ves que eres tan cercano y tan tan amable eres la persona que ha hecho muchísimo por Madrid Madrid ha hecho también mucho Portillo por esa casa de Lucio decía Marta que no que no cuenta pues si lo cuenta pero ha pasado catorce catorce premios Nobel más de veinte presidentes de distintos países

Voz 31 42:33 el Rey es Reyes

Voz 20 42:37 Notre anotó por todos los premios Oscar escritores deportistas todo ha conseguido unir en una única mesa expresidentes de de de España todos los presidentes que cuando ella no conflicto

Voz 1515 42:49 algún tipo hoy de aquí deberíamos mandarles Sayid director

Voz 3 42:54 como vivimos juntos

Voz 18 42:57 otro presidente el último gol una fiesta

Voz 1515 42:59 con el Rey medio millón

Voz 30 43:02 es la luz

Voz 1515 43:04 yo pero sabe lo que le falta me he enterado de una cosa cuando yo no doy al programa le preguntaba Andrés Lima es uno de nuestros mejores de los mejores dramaturgos de nuestro país digo qué te parecen los huevos de Lucio dice no he ido nunca Lucio Diego no puede ser no he podido se perdona

Voz 18 43:21 le pues eso merece un castigo

Voz 1515 43:28 estoy de verdad porque además habla

Voz 20 43:31 vamos que van grandes personalidades pero Lucio está lleno cada día de personas todo el mundo doctor de comer en Lucio por el precio calidad porque además si no hay sitio uno se acomoda en la barra espero un ratito y siempre alguna mesa queda libre

Voz 18 43:46 siete puntos en Porta viva allí parece que somos de la familia todo

Voz 20 43:50 sí

Voz 1515 43:51 María mucho orgullo porque me encanta es no no estáis observando pero porque estamos mirando a Lucio pero veo la cara y orgullosa de su hija María Cecilia y además es la hacía ahora bandera de de sus hijos como es el día a día cómo es trabajar cuántos años lleva trabajando con tu padre nos Juan yo terminé Derecho ahí estuve unos años ahí ejerciendo y luego Jean enseguida empecé a cogerle papeles a él pues no se escrituras que tenía mal colocadas y tal

Voz 20 44:17 de repente Clean Clean empecé a entrar a entrar a entrar ya

Voz 1515 44:22 y luego he sido yo la que les a esa mesa hermanos que cuando decían no yo quiero hacer no sé que yo yo de eso nada es un desagradecido ciento absoluto al universo tener un sitio como éste no trabajarlo sí sí lúcido tiene el resto de tus hermanos están también trabajando ya ellos por supuesta carta sí sí sí sí estamos todos ahí

Voz 20 44:42 ese ese relevo lástima que ninguno las puesto el nombre de Lucio para tener verdad ese nombre tan emblemático de la gastronomía española

Voz 18 44:50 una vez un periodista famoso perdona Emilio Romero escribió una nota porque yo creo yo esa vez divertido mucho lo mismo que he trabajado mucho no hay nadie que se ha divertido porque yo

Voz 34 45:06 eso está muy mal

Voz 1515 45:12 quede claro

Voz 18 45:13 el periodista escribió en el diario Madrid hablando de la cosa que puso dice estoy comenzando a gustito con una persona personaje un personaje que para mí es el único personaje de este país que necesita apellidos

Voz 1515 45:33 qué grande grande le vamos a tocar el corazón a Lucio porque he traído una cosa Lucio escucha bien por los cascos escucha escucha bien para los casos pues escuche con atención esto que va sonar ahora el himno del Atleti a piano porque se va a presentarlo excesos Mortier dentro de poquito tiempo Ruanda por teoría pues es verdad que se ha puesto del dos de mayo pero siempre lleva gobernando París esa medallas de la actriz

Voz 18 46:23 este no ha sido platino oro y brillantes hace cuarenta años me la regalaron a escote los futbolistas del Atlético es bien bonito porque cree que cuenta esa cosa es una duda porque estaba escote los futbolistas

Voz 1515 46:45 sí

Voz 18 46:46 la batería puede estar pero

Voz 1515 46:48 es el ha quitado para venir ya lo sabemos rojo no pero hoy porque he puesto lo de la orden de demanda para para reducir la que tocaba hoy pero vamos que Lucien se tiene que poner como bastantes sola PAI para poner todas las contrataciones porque también tienes la medalla al Trabajo parecida

Voz 18 47:08 hace veintiséis años tengo la medalla de oro del trabajo

Voz 20 47:14 lo tienes todo y además tienes buenos amigos allí en Casa Lucio porque cuando uno va Casa Lucio en la Cava Baja en el centro en el corazón de Madrid se encuentra Lucio en esa mesa de entrada al lado de la barra controlando lo todo como decía María que va todos los días todos los días