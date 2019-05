Juan Antonio Corbalán: "Tener médicos cerca, cardiólogos y un hospital contribuyó a salvar la vida de Iker Casillas o a mejorar su pronóstico"

pues mira desde mi punto de vista yo creo que eso fue absolutamente de casi como una bendición si la causa que originó que originó el infarto no hubiera sucedido ayer podía haber sucedido dentro en determinado tiempo sí que estoy entrenando con el Oporto Iker se hubiera retirado estuvieran montando en bicicleta con sus amigos en una montaña por ahí perdida podía haber querido ese cuadro perfectamente cómo no podemos tener cualquiera el caso Iker seguro y entonces la repercusión qué hubiera tenido sobre su salud hubiera sido mucho mayor realmente el que todo eso se produjera en el si se produjo con médicos cerca hay un gran hospital de referencia además en Portugal cerca un magnífico grupo de cardiólogos es algo que nunca podremos cuantificar exactamente pero podemos decir que construyó normalmente al salvar su vida o por lo menos son mejoran mucho su pronóstico

es un detectado en muchos casos efectivamente porque las formas de detectar todo este tipo de cosas requeriría que un montón de gente sana se tuviera que hacer un montón de exploraciones y entonces no tiene sentido eso a pesar de que todos estemos sanos tenemos que en vender que estamos sometidos a lo que son factores de riesgo factores de riesgo actúa de forma estadística quiere decir que gente personas con muchos factores de riesgo pueden no desarrollar la enfermedad ni un infarto es gente con pocos factores de riesgo desarrollarlo enfermedad tenido un infarto Kikes de infarto tenga una consecuencia fatal con una vueltecita por lo tanto es así las medicinas así en la medicina pocas cosas están digamos como como absolutamente tabú gradas por eso los médicos solemos decir que no hay enfermedades sino enfermos

Voz 1

04:17

yo no quiero hablar de de de de Iker de pacientes en concreto por todo eso es un tema que que a mí no me compete eso le compete solamente hay que ir los médicos en este momento si tú me dices a un paciente si ahí quiero no en las condiciones en las que estamos hablando Poole aconsejaría seguir con un planteamiento profesional del deporte yo diría que no por eso es una opinión absolutamente persona