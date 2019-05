"Nos quedan 11 años para frenar el cambio climático"

Voz 0313 00:00 hay un montón de problemas un montón de asignaturas pendientes en el mundo pero hay una por encima de todas iba cogiendo cuerpo de que sea la primera en las prioridades de los gobiernos y los estados que es la lucha contra el cambio climático

Voz 1 00:13 qué difícil cantar de tierra madre que no se aguanta anunció crece ya los padres de los que vengan de Florida nos cambia la mirada ya conocemos como los palos que vienen con él

Voz 0313 00:32 que algunos países que tendrían que liderar este movimiento sobre todo Estados Unidos están hoy en manos en fin de de quiénes están hay run run hay movimiento hay señales que bueno yo creo que genera una cierta esperanza ayer mismo el Parlamento británico aprobó una declaración que considera esto el cambio climático la principal emergencia utilizó esta palabra este concepto emergencia en los problemas del país corresponsal Begoña Arce buenas tardes

Voz 0273 00:57 hay buenas tardes proviene de una propuesta del Partido Laborista no

Voz 0313 01:00 no

Voz 0273 01:01 así es el Partido Laborista presentó una moción pidiendo medidas urgentes y drásticas para proteger el medio ambiente eso generó un debate en la Cámara de los Comunes Jeremy Corbijn que es el líder laborista dijo que el cambio climático es el desafío más importante que hay en estos momentos que no se puede perder el tiempo estamos viviendo en una crisis peligrosa una espiral dijo fuera de control que requiere acción urgente pero Corbijn fue tachado de hipócrita porque su partido está pidiendo que se reconsidere la reapertura de las minas de carbón la diputada de los Verdes Caroline locas Caroline Lucas le reprochó las subvenciones que reciben esas industrias

Voz 2 01:40 la suspensión de los combustibles fósiles es una burla a esa declaración de estado de emergencia somos uno de los peores países en Europa decía Caroline en lo que se refiere a subvenciones para la Industria de combustibles fósiles la expresión ésta de

Voz 0273 01:54 estado de emergencia no complacida demasiado a la primera ministra Theresa May pero su ministro de Medio Ambiente Michael gov terminó aceptando la plenamente

Voz 3 02:03 hecho si defensiva otras dos

Voz 0273 02:08 la situación a la que nos enfrentamos es una emergencia una crisis una amenaza para todos bueno la del Parlamento británico fue una declaración simbólica pero el portavoz de la Cámara de los Comunes recomendó que esta moción que se aprobó por unanimidad sin necesidad de votación lo que hace falta ahora dijo es que se lleven a cabo lo que él llamó un debate continuo es decir que el tema no se abandone y que ésta sea la forma de cada poco plantear el debate para que las palabras no queden ahí ese pase a la acción

Voz 0313 02:35 bueno además hace sólo unos días los gobiernos de Escocia ilegales ya fueron los primeros gobiernos en este caso eh en reconocer explícitamente la Emergencia climática y además esta votación de ayer en el Parlamento coincide con la presentación de un informe de la comisión británica sobre el sobre el cambio climático que es la que ha de recomendar al al Gobierno de Theresa May que reduzca a cero sus emisiones netas de gases de efecto invernadero a partir de cuándo de dos mil cincuenta no

Voz 0273 03:00 desde mil cincuenta dice que se puede llegar a eliminar a cero este comité ha hecho público hoy ese informe y lo que dice es que este objetivo era totalmente impensable hace unos pocos años pero ahora es posible porque el coste de la energía renovable la energía solar la energía eólica ha bajado muchísimo ha bajado dramáticamente el informe asegura que el objetivo del dos mil cincuenta depende de tecnologías bajo contaminantes de cambios en la industria pero también del comportamiento público lo que hacen es informes dar una serie de ejemplos para todo el mundo por ejemplo aislar mejor la casa no poner la calefacción a más de diecinueve grados cambiar los calentadores de gas natural por unos de hidrógeno cada ciudadano tiene que consideras dice el número de vuelos que toma cada año porque cada vez hay más gente que toma el avión con más frecuencia hay que potenciar los coches eléctricos se debe comer menos carne los ganaderos deben encontrar la forma de reducir las emisiones de metano del ganado seleccionar separar mejor la basura reciclar mejor los restos de comida por un lado el resto de alimentos y de otros productos evitar malgastar comida se sigue malgastando muchísimo vida muchísima aquí es es un problema grave y en fin hay recomendaciones ya digo muy prácticas pero también a las industrias por ejemplo la de aluminio del papel van a necesitar dicen nuevas tecnologías que las hagan menos contaminantes y el Gobierno pues por supuestísimo escuchar estas recomendaciones porque si no ese objetivo del dos mil cincuenta no se podrá conseguir

Voz 0313 04:27 el resumen de todo eso es que al final todos cada uno en nuestro ámbito podemos y deberíamos aportar nuestro nuestro granito de arena oye Begoña además ya para terminar bueno hay un hay un movimiento de desobediencia civil es el Station revele en este que cada dos por tres vemos desde aquí manifestaciones cortes de carretera esto está acogiendo está cogiendo vuelo no

Voz 0273 04:47 está cogiendo vuelos un movimiento muy interesante porque hay una mezcla de gente joven y gente mayor es muy de clases medias Dicho de alguna manera la gente bastante ilustrada en general están haciendo las manifestaciones pacíficas y cortan carreteras cortan plazas pero es todo como como muy buen ambiente de hecho se ha dicho que la policía estaba demasiado relajada con ellos a pesar de todo se llegaron a detener unas mil personas en las últimas semanas aunque la verdad es que los detenían y luego lo soltaban volvían a la manifestación pero también ha influido que les visitara la activista sueca Greta Zoom pero sí que además fue invitada por por los diputados son una reunión estaba allí prácticamente pues eso lo los líderes de todos los partidos y miembros del Gobierno ese encuentro tuvo mucha publicidad lo que hace falta ahora es que con este impulso y con estas protestas la moción que se presentó ayer las propuestas de la Comisión hoy termine plasmados en medidas concretas

Voz 0313 05:43 muy bien Begoña un abrazo compañera un saludo de Londres a Cádiz porque Cádiz se convierte a partir de hoy en capital si Capital Española de la lucha contra el cambio climático esta mañana ha inaugurado el primer festival piel de atún hablamos hace unos días aquí en La Ventana de que se iba a celebrar es un evento con muchas actividades con expertos con gente que tiene algo que decir sobre esta conciencia en la importancia de luchar contra contra el cambio climático Jesús Martínez Linares buenas tardes

Voz 4 06:11 muy buenas tardes Carles así muchas felicidades por todo el tema del cambio climático no es la primera vez fantásticos

Voz 0313 06:18 Jesús es investigadores físico y ex embajador contra el cambio climático de la de la Fundación Al Gore vayamos paso a lo gordo de entradas y Jesús nos atrevemos a dar una cifra las la pregunta de siempre de tiempo que nos quedaría para frenar el cambio climático

Voz 5 06:34 pues sí esto te puede ser totalmente claro y rotundo once años

Voz 6 06:40 eso estarán

Voz 5 06:42 pero este año estará pasado mañana de aquí también que explique es nuevo yo evolución ese nuevo efervescencia de ese tipo de movimientos porque si quieres te lo cuento bueno el estuve hace poco en la Cumbre del Clima de colonias el capitán ver charlar de esta transición justo estéticamente sin dejar a nadie atrás en la cuneta sino vamos a hacer la transición de forma razonable hice presentó un informe de los científicos del IPCC

Voz 4 07:08 como tú sabes son los de la UE lo come

Voz 5 07:12 efectivamente bueno yo bueno entonces una claridad hizo también de rotundo señores no solamente doce años del treinta para realmente intentar a de ese dos te para que lo climático no sean irreversible a Felipe con punto de no retorno

Voz 1781 07:28 eso quería preguntarte Jesús porque no es lo mismo decirnos quedan once años para frenar el cambio climático que ya no lo vamos a frenar que eso es eso también es así sino para controlarlo no lo que yo entiendo para controlar que no lleguemos a los famosos dos grados de calentamiento que entonces ya es irreversible

Voz 5 07:44 correcto eso sobre todo en España porque en España somos los dos grados se todos los Price el aceite de igual manera por ejemplo sabemos ahora que cierre pues yo me he cortando vino porque pequeño pequeño de temperatura para el terminados desde la economía es beneficiosa en el caso de España bueno ya lo publicó en el dos mil nueve coma científico de Greenpeace un informe que detalla que vivirse de cambio climático en España resulta que para nosotros somos no sólo en El País lo más afectado por el cambio climático sino que estamos perdiendo desde el minuto uno para nosotros este es mi clima muy frágil ya de transición con lo cual no es el el gran país afectado económicamente porque el cambio climático ha sido España sin embargo conscienciación ciudadana no digamos a escala de la misma manera vivimos de espaldas al cambio climático tenemos que cambiar esto de por eso este evento desde pierda porque sustenta en ellos un denso son hermanos decirlo tú no hemos tomado muy ciudadana

Voz 0313 08:42 mira Jesús ejemplos concretos para que los oyentes se hagan una idea más precisa de lo que estamos hablando y la magnitud del problema Javier Gregori buenas tardes hola buenas este primer impacto del cambio climático en España cuál sería os mira al aumento del calor a unos niveles nunca

Voz 0882 08:55 que todos aquí hasta ahora por ejemplo sonido del sur de España

Voz 7 08:59 de hecho es un informe de Aemet en la gente

Voz 0882 09:02 al de meteorología en España el verano es ya cinco semanas más largo que hace sólo cuarenta años esta es la consecuencia las zonas semi áridas en la Península Ibérica han aumentado ya treinta mil kilómetros cuadrados afectando sobre todo a tres regiones Castilla La Mancha el Valle del Ebro y el sureste en total según el informe de metes un informe oficial XXXII millones de españoles sufren ya las consecuencias negativas del recalentamiento de la tierra no es lo explicaba hace sólo unos días Beatriz Bella de Aemet

Voz 8 09:31 nos lleva a la conclusión importante de que treinta y dos millones de personas ya se han visto afectadas en España por el cambio climático con una acumulación como hemos visto sobre todo de años más cálidos en la última década de las olas de calor lo que podemos decir es que están agolpan dos están acumulando sobre todo en la última década y quizás el valor más relevante es que cada vez son más largas

Voz 0882 09:53 y otra grave consecuencia nos vamos a los Pirineos ahora mismo las montañas del Parque Nacional de Monte Perdido y Ordesa están en la lista roja de los glaciares declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco pero que están desapareciendo es un informe de hace solo veinticuatro horas realizado por la UICN la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza una organización que asesora a Lauryn

Voz 9 10:20 sí

Voz 0882 10:24 montañas si te parece pasamos a la costa que el recalentamiento de los océanos también ha reducido ya más de un treinta por ciento las capturas de especies de peces y mariscos en los últimos ochenta años según un informe que acaba de publicar la revista Science la costa de la península ibérica es una de las tres zonas del mundo más afectadas por el cambio climático y la reducción de especies de peces por ejemplo la anchoa y la sardina nos lo explica Laura Rodríguez de MSC que es un sello que identifica la pesca sostenía

Voz 0096 10:53 si esto lo hemos vivido en situaciones muy cercanas como por ejemplo la anchoa del Cantábrico que estuvo cerrada al caladero desde luego ocurre ahora también con la sardina ibérica que está en una situación crítica a veces no sólo por exceso de pesca también tiene que ver el tema del cambio climático

Voz 0882 11:10 yo Carles no me imagino una a costas españolas sin sardinas es que en y me la creo imaginar pero es que las olas de calor no sólo afecta a las montañas del Pirineo a la costa peninsular también directamente golpean a grandes ciudades como Madrid o Barcelona es el efecto isla donde se están disparando atención los casos de asma alergias y otras enfermedades importantes cardiovasculares respiratorias como nos advierte toda una experta que es Cristina Linares del Instituto de Salud Carlos III de Madrid

Voz 0545 11:39 tenemos una combinación mortal que hará incrementar en forma bastante bueno de hecho ya lo estamos viendo de forma bastante importante tanto la mortalidad como los ingresos por causas circulatorias y a

Voz 10 11:53 Vicky con una actitud de este esfuerzo a mí

Voz 11 12:02 de

Voz 10 12:05 eh

Voz 0313 12:08 oye Jesús y con este panorama qué hacemos rezar lo arremangarnos

Voz 5 12:12 ah pues yo lo mismo de lo que hace que las cosas sucedan por lo tanto son auténticos limita metodológicos llevo doce años remangados Mangado se Mangado porque efectivamente no hay tiempo que perder no

Voz 12 12:25 el bueno eso de bestial de ahí si no

Voz 5 12:28 a reconocer como bien decía al principio que las lo con todo muy bien Jeremy Corbijn puedo decir que sea iniciativa de la declaración de emergencia que mató va a extenderse como reguero de pólvora y un punto de inflexión en el tiempo yo creo y espero que países como España no tengamos que pasar mucho tiempo para ver algo parecido

Voz 0313 12:46 a ver si es verdad a ver si de verdad Jesús Martínez Linares embajador contra el cambio climático de la Fundación Alcor gracias por estos minutos en La Ventana ya ánimo eh

Voz 5 12:54 muchísimas sacarlas y bueno hay un fuerte abrazo a aludir según me contaros que bueno aquel el la solución depende de vosotros que no que hay que decir simplemente que es demasiado difícil también por Madrid tenemos tecnología tienen con medios lo único que falta es voluntad voluntad cogí yo realmente merece la pena se trata de cuidar el planeta es de todo y solamente desde cubrir esa felicidad que nace cuando realmente nos damos cuenta de la dignidad de poder se llamado hijos del planeta muchas gracias por tu inmensa lado