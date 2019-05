Entrevista Deporte para DCA

Voz 1 00:00 en los deportes en Hoy por Hoy Madrid

Voz 2 00:03 bueno Dani Álvarez

Voz 3 00:08 yo iba herido al a reaparece

Voz 5 00:51 los miércoles nuestro compañero de deportes Dani Álvarez

Voz 1515 00:55 nos acerca siempre historias de superación a través del deporte historias de chavales que han tenido en un momento dado una circunstancia difícil ya a los que el deporte ayudado a salir adelante una esfera como la que hoy nos trae Dani qué tal compañero

Voz 0451 01:08 qué tal muy buenas Marta Si hoy es una persona muy especial a la que vamos a presentar en hoy

Voz 5 01:14 Madrid pero mira yo creo que mejor que lo que lo ha yo que luego el mismo mira

Voz 2 01:18 hola Miguel Monje David tengo diecinueve años y hace un año y tres meses químico mientras estaba jugando al fútbol en el colegio cuando el partido empezó a no sentir la perder está la boca justo hay súplica algo Nibali fue entonces cuando descubrí que no y cerrar de ojos tu vida puede cambiar por completo

Voz 6 01:39 y a la mañana siguiente de lo que pasó con

Voz 0451 01:42 Jaime se dio cuenta de que había perdido la movilidad de la mano y del pie derecho pero él no se vino abajo Marta y tras hablar con su médico supo que la actitud iba a ser lo más importante iba a determinar el noventa por ciento de su recuperación y entonces es donde aparece el deporte en su vida aunque ya había estado muy presente durante toda su infancia y su adolescencia en realidad eso nunca se había ido el deporte la mano de deporte para decía un club que ayuda a personas con daño cerebral adquirido y que trabaja también para mejorar las capacidades físicas y cognitivas de este colectivo a través del deporte su vida ha ido mejorando cada día a mejor y para ello para hablarnos de este tema están hoy con nosotros Constantino Gómez que es el padre de Jaime Gómez Juanjo García de la asociación deporte paradero chica

Voz 1515 02:23 es que tal bienvenidos a ver por empezar el padre hacer que se al micrófono hay pocos separado como está Constantino muy bien y sobre todo cómo está su hijo

Voz 0318 02:32 Jaime Sabine se ha recuperado después de un año y medio que tuvo el el el accidente en desea ahí el deporte le ayudaron y mucho esfuerzo personal también en otros centros públicos y privados ya volvió a la universidad de siguiendo la carrera y haciendo muchas cosas si sigue jugando al fútbol si entrena también a un equipo de niños

Voz 1515 02:56 para quien no lo sepa hay una cosa que no hemos explicado y es que es el de CEAR ese daño cerebral adquirido qué ocurre cómo pasa que ver de qué forma au bueno no sé si se puede prevenir de alguna forma Juanjo García

Voz 7 03:08 he adquirido puede

Voz 8 03:11 darse por varias causas las más comunes son los ictus ya sean técnicos como el caso de Hai negó hemorrágico también puede ser por un traumatismo craneoencefálico anoxia falta oxígeno al celebro tumor cerebral otras causas menos menos comunes en en los y tus eh hay veces que sí son con ese puede minimizar el riesgo de tener un un ictus pues como puede ser y con una vida saludable intentando no tener estrés no teniendo un consumo y de consumo de alcohol moderado o sin tener Cosmo Alcor no fumando haciendo ejercicio físico pero hay gente sí Vida Sana pero hay veces como Jaime que tener una edad sana y que por un por por un problema genético puede que que que lo tenga y no se puede prevenir daños

Voz 0451 04:02 hay una duda que me ronda en la cabeza para Palatino para el padre debe Jaime es que esto les sucedió cuando estaba jugando un partido de fútbol y a priori eso tenía todos los condicionantes de una vida sana la de Jaime pero jugando a fútbol es cuando le pasó este ictus y sin embargo a día de hoy sigue jugando a fútbol el fútbol seguramente sea uno de los motivos por los que se recuperó sin embargo ese día en el que dice yo vuelvo a jugar a fútbol ese día en el que se vuelve a poner las botas después de la accidente

Voz 6 04:27 a ti no te da miedo nuevo ya antes había empezado a entrenar y a jugar con el equipo de hoy cuando decidió ponerse a entrenar para jugar en el equipo en el que estaba antes no lo hizo a conciencia Hay estuvo tomando sólo muy enserio para poder jugar el último partido de temporada con el equipo juvenil en el que estaba cuando fuiste haberles sería estuviste ahí sí sí como lo viviste sí él y todos sus amigos era una vuelta a volver a correr y andar fue muy emocionante

Voz 1515 05:00 Constantino hostil pensando en personas que hayan pasado por esto en padres como tú que hayan tenido historias parecidas que les recomendarías pues de una experiencia así que es muy dura que les recomendarías como les explicaría harías que que se sale y sobre todo a través del deporte porque en este espacio siempre hablamos de el deporte como forma de superación para conseguir unos para conseguir que les recomendarías

Voz 6 05:26 nada distinto de lo que le dijo el médico el día que lo vio que el noventa por ciento está en su mano

Voz 9 05:32 hay hay muchas instrumentos y tecnologías para ayudar a recuperarse a la gente yo estoy seguro que ese noventa por ciento del

Voz 0451 05:39 de la propia persona es lo más relevante Itínere yo supongo que asociaciones tipo deporte para desea son las definiciones que hasta que no te toca no conoce seguramente yo no sé si si a tu caso que conocías antes pero en el momento en el que os presentan os conocéis cómo cómo es cuando ves que hay gente que está luchando por personas como tu hijo nosotros la conocimos indirectamente porque Jaime está jugando luego lo hemos conocido directamente y luego hemos tenido una relación mucho más estrecha

Voz 6 06:08 porque a raíz del vidrio de Jaime que lanzó también un pequeño

Voz 0318 06:12 al fin y a levantar dinero

Voz 6 06:15 para dice pues también se acercó a nuestra empresa

Voz 0318 06:18 aquí que tenemos una un programa en política de responsabilidad social corporativa ahí el programa Sandro

Voz 6 06:24 realmente ha sido cuando hemos dado ese paso

Voz 10 06:27 de de ayudar a A

Voz 0451 06:29 a dice a través de de arcano cuando realmente le conocido mejor sí porque hay que recordar que están haciendo un proyecto muy importante en el deporte para desea para el deporte para estas personas y que este fin de semana bueno ya el fútbol te has convertido prácticamente en el deporte Rey dentro de deporte para a este fin de semana hay un torneo en el que además el como tú dices hay muchas empresas colaboradoras desde arcano desde la Liga desde el Ayuntamiento y es importante que ellos también tengan su competitividad no entre ellos

Voz 8 06:57 pues pues si este fin de semana tenemos

Voz 11 07:00 en la sede deportiva el Rayo Vallecano la fase final de la Liga no jugamos la liga esperemos que haya mucha gente que venga a apoyarnos tenemos la suerte de que el Rayo Vallecano está colaborando con nosotros competimos bajo el nombre de la del Vaticano el sábado por la mañana tenemos el nuevo partido de liga regular Sao con la tarde tenemos las semifinales y esperemos que el domingo podemos jugar la final

Voz 1515 07:19 bueno me encanta me encanta contar historias de este tipo porque al final estás escuchando de fondo este tema que no sirve de sintonía siempre en este espacio el tema de Rod Steward we can we Se puede ganar pues con historias como las de Jaime historias de superación a través del deporte lo queremos intentar demostrar cada miércoles algo más que añadir Dani

Voz 0451 07:38 que la gente que quiera colaborar que busque deporte para de que tienen redes sociales de todo tipo página web que se animen a colaborar porque aunque no tengan a nadie en su entorno más cercano que sufre a este tipo de de daño cerebral adquirido aseguró que se siente muy bien cuando ven ni conocen personas como Jaime como padre sí sobre todo pues también como colaboradores como Juanjo García que hacen un trabajo inmenso para que estas personas tengan una vía en la que en la que poco a poco ir mejorando en su vida

Voz 1515 08:05 chicos enhorabuena a Jaime un beso grande Constantino su padre gracias por haberte acercado a nuestros estudios hasta luego muchas gracias Juanjo García de deporte para de CA enhorabuena por vuestro trabajo un beso grande Danny compañero Nos encontramos la semana que viene