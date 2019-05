Un cirujano interrumpe una operación porque es el único que sabe utilizar el climatizador del hospital

Voz 1 00:00 la patria una marca

Voz 5 00:34 me bien el señor pidió por favor falta hay soledad

Voz 0470 00:51 esta fuerte maduros no está a ver paseamos vista Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today

Voz 0470 01:01 que ya después aclaremos Susana Ruiz hola Lucía Taboada hola señor Che tocó muleta sea como esa pierna un poquito bien bien mejorando progresivamente no es la flecha del FIFA hacia el lado de aquí de la Torre buenas tardes no falta nadie no me dejaba no

Voz 1322 01:29 novela donde está hola hola hola en Alicante

Voz 1284 01:36 venga ya estamos ligando hoy venga venga que tenemos un tema de comentario hoy el tema de comentario Jesse Cansinos

Voz 0470 01:47 en un momento de la versión doblada

Voz 0230 01:50 el español del último capítulo de Juego de Tronos un personaje grita sí cansinos Si Cannes y os es una traducción de sigan si a ella no puede vernos pero con las prisas como el doblaje de Juego de Tronos se hace con mucho misterio y poca información para evitar filtraciones

Voz 6 02:08 pues ha colado ese giro Cansinos

Voz 7 02:18 bueno es que

Voz 0230 02:20 no no me lo he inventado a mirando con máxime lo viene dado no

Voz 8 02:23 este gritan si los hombres que el doblaje se hace muy deprisa con mucho misterio a eso

Voz 0230 02:28 se añade la polémica por el anterior capítulo que era tan oscuro tan oscuro que muchos telespectadores no sabían si los Land de ultraderecha o de centro izquierda aquí permanecer al pie del cañón por acordáis de Ángel Garrido el ex presidente de la Comunidad de Madrid con el Partido Popular que era candidato

Voz 8 02:44 del PP a las elecciones europeas y si si Ikea a dos días de las pasadas elecciones generales

Voz 1855 02:50 se cayó del caballo y sepa socio

Voz 0230 02:52 darnos esta mañana Esperanza Aguirre expresidenta le dedica unas palabras cariñosas en las que pone en duda sus convicciones políticas las de Garrido dice que se ha cambiado de partido porque no quería salir de España

Voz 9 03:04 ver que el señor Garrido

Voz 10 03:07 quería ir al Senado y no podía ir a las listas europeas por una cuestión familiar de custodia compartida parece serio no lo sé lo no que no podía ir eh no podía salir de esquí tiene

Voz 11 03:20 pero es lo que me han dicho es lo que me han dicho oscuridad convicciones

Voz 0230 03:32 oscuridad convicciones Juego de Tronos sangre y puñaladas en el centro hecha para el primer mano a mano de Saras ocas y arcano

Voz 12 03:39 ya ya ya aquí Sara

Voz 5 03:41 sacas con arcano como atenuante

Voz 1855 03:45 como dice bien vamos allá ella yo yo yo Juego de Tronos no me deja opciones hay que Rattle es también de convicciones a Esperanza Aguirre dato escalofríos porque la charca también decían

Voz 7 03:58 y vamos sabes que yo ahora mismo me doy el tiro yo soy la gran belleza como lo es Sorrentino la derecha tiene sangre

Voz 5 04:06 cuál de Tarantino

Voz 1855 04:09 tengo ahí está pasando en Tarantino con el grupo G hablamos Lamothe series podríamos hacer un club porque para Garrido Onassis The New Club

Voz 7 04:17 yo no lo veo claro me parece que la clavado Arca no ha dicho la verdad por eso mi hermano el futuro es puro y un caminantes blancos

Voz 1855 04:27 es un caminante blanco yo pues ya ser franco pasa como pillé una rima Yola sacó del estanco pero bueno el problema de Ángel Garrido es que su apellido rima con el cambio de partido

Voz 7 04:37 es de partido el hombre no estaba demasiado convencido pero en tremendo lío que se ha metido fracasado la casado y por el centro la partido

Voz 13 04:58 claro que sí

Voz 12 04:59 G

Voz 14 05:03 Tutu empezamos las tutorías con hache que no quiere quedarse fuera de las tendencias de actualidad madre mía el último capítulo dejó de Tronos no sabe nada estás mirando el horno yo qué sé por integrarme vamos con Ángel que tiene planes del futuro impide pide consejo que tostado hora me recomienda es para la bañera recadito para los gurús de la autoayuda a cargo del por qué mierdas iba a querer salir de mi zona de confort esta gente no sabe lo que significa confort o qué cuando las cosas no salen como esperas hay que averiguar por qué Marina quiere saberlo lleva desde enero apuntada gimnasio cazado nada voy a tener que ir personalmente a ver qué pasa

Voz 5 05:47 y al cabo

Voz 14 05:48 a modo las tutorías con monstruo decrépito que tu idea sobre profesionales de la hostelería que ejercen con responsabilidad camarero hace media hora que le he pedido una Shangri le estoy dando tiempo para reflexionar y pensar en lo que ha hecho

Voz 15 06:02 eh

Voz 16 06:04 aquí eñe es esas yo escribí después

Voz 0470 06:07 querías vamos con las noticias del Mundo Today

Voz 5 06:11 oye interpretadas por Quique por este orden

Voz 1509 06:14 Pablo Casado dispuesto a ir a ver micro teatro para escenificar su giro al centro tras el batacazo electoral el PP irá haciendo gestos para volver a situarse en el centro derecha como ir a ver Nico tres micro Teatro coser más a sus chalecos y dejar de considerar a Sánchez un filón para considerarlo un traidor normal

Voz 7 06:33 la Sexta

Voz 1509 06:35 millones de venezolanos recurren a tuiteros españoles para entender qué está ocurriendo en su país aquí todo el mundo habla sin saber y barriendo para casa por lo que la fuente más fiable es cualquier tuitero español desde su oficina dicen los venezolanos

Voz 5 06:50 presentan el nuevo desodorante access to lo negro con este nuevo producto la marca de desodorantes

Voz 0230 06:59 apostando por los nombres con connotaciones sexuales llenos de misterio ya han anunciado que se limite el uso a las axilas no a otros sitios porque escuece

Voz 14 07:10 ahora Arman cuéntanos un estudio del INE confirma que el cuarenta y ocho por ciento de los usuarios del ascensor van al quinto más de cuatro mil voluntarios han participado una encuesta cuyo única pregunta era a diestra hermanados ahora con algunos titulares

Voz 1509 07:24 es breves un bebé impacientes década cada encima de un paquete de pañales le pide a así que rece por él los padres nuestros whatsapp añade un tercer ZEC para indicar que ya se ha visto el último capítulo de Juego de Tronos un tiro lejano interrumpe una operación porque es el único que sabe utilizar el climatizador de yo era veinte años esperando a que la empresa al ingrese la nómina porque le da vergüenza hablar de dinero según la nueva normativa del pan el pan del día será ya será del diez de junio el pan del día ya no será el diez de junio sino el cuatro de Setién

Voz 5 07:59 es era muy complicado

Voz 17 08:05 del todo

Voz 18 08:14 no

Voz 19 08:15 cómico

Voz 17 08:17 si retomando un poco todo

Voz 19 08:29 minuto Kungun es darle hoy tenemos a Vergara no haya salido bueno por cierto que Sara tiene la la

Voz 0230 08:38 cómo se llama esto la Red Bull no que es como una competición cómo explicarlo que va a van saliendo vais

Voz 5 08:43 de la Kaká no fue campeón añitos yo yo tengo entradas para sí sí pero

Voz 0230 08:48 Julio saliendo de dos en dos se ponen como los trapos pero pero Macael de un burro o rimas pero dando Vera pero muchas veces que no hubiera juicio final Un dato que ANPE es que ella participa ellos y Jurado

Voz 5 09:02 ojo racios es un poco de prevaricación pero cuando lo tienes esto Sara el sábado once de mayo echar nada en una semana

Voz 1322 09:14 he ahí la final nacional primero hay que ir a la regional que yo me leí Cádiz por por el salsero

Voz 0230 09:21 bueno aprovechando esta circunstancia detenerlos a los dos hallarán aquí un debate sobre actualidad defenderán puntos de vista opuesto bueno con este estilo de ponerse como los trapos ahora sobre todo hay tres debates públicos primero el más llamativo es el debate abierto en el Partido Popular

Voz 1284 09:40 claro creen en voz

Voz 0230 09:44 se echa ese hecha secas o hecha es es sin calificar como le pasa de envíele sin calificar también

Voz 1284 09:52 con humor o como sugiere la popular madrileña

Voz 0230 09:54 la madrileña popular Isabel Díaz Ayuso

Voz 20 09:57 yo todavía no lo quiero calificar no lo necesito

Voz 1322 09:59 ni tampoco pienso en ello no pienso en ello

Voz 0230 10:02 pero atentos a lo que dice un momento después esta mañana en Hoy por hoy el entrevista porque no es fácil encontrar un desparpajo tan grande para vincular una promesa electoral con la idea de recuperar votos

Voz 21 10:13 yo anunciado hoy que quiero dar gratis el servicio de transporte público a todos los mayores de sesenta y cinco años y probablemente entre esos mayores haya votantes de Vox qué significa eso

Voz 5 10:25 es útil pues bueno pues oye cada cual puede tener una opinión

Voz 0230 10:32 sobre lo que significa ayer escuchamos a Javier Ortega recordó ayer escuchamos a Javier Ortega Smith Secretario General de Vox hablando con unas campanas de os acordáis parejas porque había ido a mis allí estaba al lado de una ermita

Voz 22 10:43 no nos parece un auténtico oportunista Pablo Casado es una se ha vuelto ahora una nueva Se ve que está de moda las veleta

Voz 0230 10:49 bueno pues ahora vamos a escuchar a la ex presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz con pajaritos de fondo El pajarito en realidad está de fondo durante los primeros segundos de la frase pero Leo iraquís que si arranca al final de la frase

Voz 2 11:02 si de verdad cree ya casado que Vox un partido de ultraderecha extrema derecha mucho está tardando para rompe con ello en Andalucía

Voz 6 11:10 que bueno a partir de aquí es cuando el pajarito abre el pico ya no se calla además Weiss

Voz 0230 11:18 notar que se expresa con una secuencia que podría sugerir que es un pajarito automático que haya alguien que acompañe a Susana Díaz con un canario mecánico que le da la manivela para dar un aire pastoril a la ex presidenta escuchamos el bandas horas

Voz 2 11:31 siete de casados dice con claridad que este hombre habría la política es a dar volantazo permanentemente cosa que lo hace poco creíbles

Voz 0230 11:40 otra hipótesis es que se trate de un pajarito espía y que hable Morse porque la secuencia de pío pío es la siguiente

Voz 23 11:46 Pío pío pío pío pío pío pío

Voz 0230 11:51 Pío pío pío pío pío como acabó el Liverpool anoche un cuatro uno dos dos cuatro vamos a escucharlo de nuevo y os pido atención para la secuencia de pío pío Liverpool El bandas Ovalle de Casado dice

Voz 2 12:05 claridad que este hombre habría la política es a dar volantazo permanentemente cosa que lo hace poco creíbles y cambio la siguiente frase se oye al pajarito espía que dice

Voz 23 12:17 yo pío pío pío pío pío pío pío pío pío pío pío pío pío

Voz 0230 12:22 es un mensaje ya complejo dos grupos de tres dos uno uno D2 un grupo de cuatro pío pío final escuchamos

Voz 2 12:28 el que se dejen ya de hacer cordones sanitario Beto y barbaridades varias frente a lo que han dicho los ciudadanos en la urnas

Voz 0230 12:36 en la última hay un Pío uno de un Pío II de cuatro pisos y silencio a partir del momento en el que Susana Díaz pronuncia la palabra constitucionalista por lo que podría tratarse de un canario de Vox escuchamos

Voz 2 12:48 el señor Rivera que dice que el liberal bueno pues sí dice que el liberal tendrá que dejar de hacerle vetos al único partido constitucionalista que tiene este país el único partido

Voz 0230 12:59 sea callado el pajarito espía Vox de Andalucía exige Pablo Casado que rectifique y no les llame más de extrema derecha

Voz 6 13:05 pues obviamente que lo ha dicho tendrá que rectificar

Voz 0230 13:11 Juan Marín de Ciudadanos Partido que se negó a fotografiarse con Vox en Andalucía pero que gobierna en Andalucía gracias al acuerdo del PP con Vox sugiere que a lo mejor el PP tiene que pedir disculpas

Voz 24 13:20 sé si alguien tiene que pedir disculpas no insisto es una cuestión cualquier caso tendrá que resolver vos

Voz 0230 13:26 el Partido Popular monóxilo fue ello con ellos no va digamos no bueno luego tiene el debate el PSOE tiene que gobernar con Podemos a solo sí lo oye y los independentistas catalanes tienen también su debate básicamente el debate es entre el sector Puigdemont partidario de seguir diciendo que preside la república catalana yo no me la pela el sector independentista contrario Puigdemont que no sabe cómo deshacerse de Pujol para hacernos una idea pulmón acaba de anunciar los sellos de la república catalana los sellos si ellos dice que después de semanas de intenso trabajo ya hay novedades y el consejo de la república catalana ha presentado los sellos dándose el caso de que son sellos oficiales belgas tuneados mediante una aplicación que se llama con la que te puedes poner la foto la foto que quieras la foto de tu Piti Minik si quieres en un sello oficial es una aplicación que ofrece el servicio de Correos belga dice la aplicación que lo hacen dos horas de manera que si pude Mona invertido varias semanas de trabajo estaríamos ante un caso de ineficacia española

Voz 9 14:30 hombre blandengue de textos

Voz 0230 14:32 hay otro sector del independentismo que no sabe cómo decir a la gente que todo aquello que dijeron no era del todo verdad entonces están más callados y luego tenemos la Nuria de Gispert de la que se ha hablado hoy Francino una señora que hace cosas

Voz 6 14:45 dos semanas nazis

Voz 0230 14:47 si no lo último que ha hecho su última intervención en el debate público ha sido divulgar el siguiente mensaje sobre políticos de Ciudadanos y del Partido Popular de Cataluña Girauta Toledo Arrimadas a Madrid Millo Andalucía Dolors Montserrat a Bruselas Cataluña aumenta sus exportaciones la imagen de un cerdo hiel anagrama de la Asociación Catalana de caladeros porcinos

Voz 26 15:12 no

Voz 0230 15:15 después ha borrado el Tuilla dicho no quería llamar cerdo a nadie

Voz 5 15:21 no solo

Voz 0230 15:22 lo ha dicho que no quería llamar cerdo a nadie sino que le duele que tanta gente lo haya pensado así

Voz 5 15:28 igual a ver un mundo de uno que

Voz 0230 15:31 para que nos entendamos se siente ofendida molesta ella de que por el hecho de poner el anagrama de un cerdo con los nombres de políticos del Partido Popular y Ciudadanos de Cataluña que tendrán cargos públicos fuera de Catalunya y un mensaje que dice Cataluña mejor a sus exportaciones a alguien haya podido pensar que estaba llamando cerdo a alguien

Voz 6 15:49 creo que este esto no coincide que hace unos días han dado esta señora han dado esta señora que hace cosas cosa

Voz 0230 16:00 el Gobierno catalán le concedió la Cruz de Sant Jordi que es la máxima distinción que concede el Gobierno catalán es una medalla de honor yo es una señora que tiene tendencia a decir cosas

Voz 6 16:08 dos semanas a Inés Arrimadas lo he dicho

Voz 0230 16:10 algunas veces vete a tu pueblo vete a tu tierra últimamente le dijo ya te vas tú sola Madrid te irá mejor porque estarás más cerca de la revista Hola de by de pronto es Nuria de Gispert especializada una mujer especializado en construir frases en la que compiten el menosprecio y la estupidez vamos a decirlo se contenta lado contentísima Inés Arrimadas no se va de Cataluña es diputada por Barcelona como otras treinta y tres personas en Cataluña por supuesto hay lectores de ola de Telva de pronto no es que todo el mundo en Catalunya The New York todos leyendo New York

Voz 27 16:46 eh

Voz 0230 16:47 esta mujer fue presidente del Parlament de Cataluña por estas cosas que hace cosa Aznar ya las repito

Voz 5 16:52 claro en en el Parlament de Cataluña le dijeron no

Voz 0230 16:55 es una mayoría del Parlamento catalán les lanzó un mensaje bastante claro

Voz 5 16:59 cero haya

Voz 0230 17:00 está el Gobierno de la Generalitat que le ha dado la Cruz de Sant Jordi y al día siguiente Núria de Gispert llama cerdos a políticos catalanes de PP y Ciudadanos

Voz 6 17:07 sí que se casó con los debates que hay Vox resulta hecho

Voz 0230 17:15 el PP es centro hecha deben los independentistas decir la verdad a sus seguidores mejor seguir soñando el PSOE debe gobernar sólo con Podemos al final todos son debate sobre si es mejor estar solo o acompañado si se está mejor solo o acompañado por ejemplo Sara Socas

Voz 6 17:32 defiende la coalición mejoren mejor en compañía arcano defiende la sobriedad

Voz 12 17:41 ya ya ya ya ya aquí en pie

Voz 7 17:44 su hermano Alex mejor estará acompañado que no la gente va a venir año lo

Voz 1855 17:54 son lo que es el solitario lo segundo una opción y lo primeros finca bueno va a ser un calvario yo prefiero hacer las cosas hay en plan solitario yo no tengo amigos para salir de botellón yo lo que digo es Talgo con colegas en coalición

Voz 7 18:09 queda sólo en tu barrio mientras que estamos sonando en la radio puesta solo y por eso es tan loco pero a mí lo que me toca es ser un ser solitario

Voz 1855 18:19 solidario pero saltó de la cama prefiero estar solo que traicionar a mi programa lo digo mejor solo que mal acompañado y también Diego mejor solo que café corto

Voz 7 18:29 lo que café cortado menos mal que el niño ya bien azucarado bien acompañado el coñac ya al echado también tengo el Daily es el baile ya lo he echado el baile ya les

Voz 1855 18:40 se preguntan qué ha pasado cómo llego aquí en el barrio pero bueno me buscan en el escenario para entretener Mello no juega al póquer pues prefiero el solitario va

Voz 7 18:47 pero viene la compañía pero sabes que el Gobierno no puede ser de iraní ha sobrevivido a ninguno le tiraría para que va a nombrar cada uno sabe lo que pasaría si lo que

Voz 1855 18:58 lo que pasa allí a en realidad sabes que yo no Dico tanta tontería yo prefiero estar sólo con mis poesías y menos dados de baja el móvil para no tener más compañía

Voz 7 19:08 la compañía tranquilo Toni empezara a lo cerraría lo siento por otro patrón echaría pero

Voz 5 19:14 el Papa que tu mente en buena compañía

Voz 27 19:33 es bueno de vez en cuando amigo no gusta reserva unos minutillos de este programa llamado La Ventana para dedicarlo a los titanes del asfalto a los monarca de la ruta a los gladiadores de la Carandell a los camioneros los que los que llena las carreteras debido a que una carreteras en camiones es como decía mi padre un jardín sin bares que ya tenemos tenemos ya un camionero que está en sintonía de la Ventana hola qué tal modo

Voz 28 19:56 a más Momo

Voz 29 19:59 como tengamos compañero agustín agustín el diminutivo Madden

Voz 27 20:07 el de Agustín será Agustí y no en ruta Agustín Ringling

Voz 28 20:11 estoy en la carretera que va de Lieja Bastogne Lieja una carretera aquí para cuando quieres salir de Lieja pero pero en realidad no

Voz 27 20:19 te queda una carretera clásica oye que nos cuentas desde los belgas

Voz 28 20:26 pero pero que a veces me permites hidrantes los que van por el carril de medio dejando libre el de la derecha me tenía hasta los cojones pero bueno como digo no pudo adelantar por la derecha está prohibido porque si va a circular a una velocidad razonablemente baja sí la es que vamos un poquito más rápido podemos adelantar sin tener que infringir las normas de tráfico que allá

Voz 27 20:49 pues si te ves enfadado con los medio no

Voz 28 20:52 es que algunos conductores les llaman ese carril de la derecha cobarde y les da vergüenza circular por ahí pues no pues no soy tonto e Iker por la derecha hay que dejar libre la izquierda fue una política esto que va que va hombre no nada que ver aquí lo haces sólo político macho

Voz 27 21:10 bueno oye Iker que llevas ahí a Bélgica vino a mí

Voz 29 21:15 la Rioja no era otra vez con Rivera no hablo de Granada

Voz 27 21:21 que bueno agosto venir muchas gracias adiós claro adiós vamos ahora con otro camionero creo que sea

Voz 28 21:27 Ramón Ramón verdad me me me

Voz 27 21:31 qué tal si tal hola estás el ruta no

Voz 28 21:33 pero te así esté llevando en cosas a un sitio

Voz 27 21:36 muy bien muy bien ese es en esencia tu trabajo que nos cuentas Ramón

Voz 28 21:40 siempre se puede resolver una una duda con los ciclistas qué prioridades tienen porque estoy un poquito confuso con el tema

Voz 27 21:47 así pues ahora mismo no tengo el código en la mano pero más ameno básicamente para adelantarlo debes dejar un metro y medio mínimo entre vosotros tienen preferencia en las rotondas

Voz 28 21:58 en carretera que va en parado amparado que Pérez sea que preferencias tienen imparable Besteiro en áreas de servicio estirando las piernas yo ciclista se me ha metido en la cabina camión a orina o dentro y ahora se está comiendo mi bocadillo Coca Cola dice que tiene preferencia eso cómo va

Voz 27 22:13 no no a ver eso es un error común de los ciclistas parado dentro de tu camión Putin ex profeso

Voz 28 22:19 vale vale vale más el ciclista no debería estar ahí

Voz 27 22:21 en el partido

Voz 28 22:24 bueno eso ya tú mismo bueno calienta el puño que sales

Voz 5 22:29 muchas bien acompañado

Voz 28 22:31 a tener una canción para lograr alegrará Kidal un poquito la ruta una canción tardó que quiere camina a Junco Los Chunguitos yo prejuicios eso me apetecía un adagio

Voz 29 22:40 cuando Rafa Gil cuál cuál cuál

Voz 28 22:43 la Sinfonía número seis pueden ser de Chaikovski setenta y cuatro

Voz 27 22:47 a setenta y cuatro se lo tienes ahí está

Voz 30 22:51 venga tienes y ahí la tienen que buenas como algo es la que esto aquí cosa mot mot qué maravilla qué maravilla maravilla potentes relata matando tiene muchísimo me gusta me basta

Voz 28 23:15 y ahora me ponen payaso

Voz 7 23:25 todo

Voz 32 23:29 no no

Voz 2 23:33 la mamá

Voz 29 23:35 que Chaikovski gracias Ramón

Voz 14 23:39 hay un saludo a todos estos camionero que están ahí reventando las carreteras todos ellos

Voz 5 23:44 la Ventana con Carles Francino

Voz 3 23:52 eh

Voz 0470 23:58 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio faltan veinticuatro minutos para las seis de la tarde las cinco en Canarias momento en el que pide paso José Antonio Páramo claro digo mafia digo Gomorra

Voz 16 24:11 la exitosa serie napolitana cada capítulo ya sabes una buena serie que bate récords de taquilla más espectadores que la final de la Champions Gomorra es una serie original de Sky y todas las temporadas las puedes ver además de los mejores canales de pago películas y mucho más hay que probarlo como lo probamos

Voz 0788 24:30 pues ya sabes primer mes gratis entrando donde

Voz 16 24:33 en Skype punto es como morro

Voz 33 24:41 bueno y de de la tele ID Gomorra

Voz 34 24:44 a la poesía pero voy con que es amor constante más allá de la muerte de cerrar podrá mis ojos la postrera Sombra que me llevaré el blanco y podrá desatar este alma mía a su afán ansioso liso o no de esa otra parte de la Ribera de la memoria donde ardía nadar sabe me llama el agua fría perder el respeto era Palma acción todo un dios prisión ha sido plena que humor a tanto fuego andado médulas gloriosamente ardido su cuerpo dejara no su cuidado serán ceniza más tuvieran sentido polvo serán mas polvo enamorado Mis padres por todo lo vivido un poema no compensa todo lo que me habéis dado

Voz 5 25:44 me dedico este prueba mi madre dando muchas gracias

Voz 1 25:55 de las mareas

Voz 7 25:56 no

Voz 29 26:00 sí

Voz 0470 26:02 Jazz choque We Chat y y Chan si ya hay un pollo suponía de lo habitual a su configuración etnias hay pollo no sé porque Susana Ruíz que parezca un pues mira

Voz 2 26:13 no pero si sabes que algunas veces hemos hablado de las habilidades parlanchín de seguro que recordáis este audio

Voz 0230 26:21 vale

Voz 36 26:33 ah la sí

Voz 2 26:53 hay un caso de de del oro parlanchín este con muy útil ya veréis la policía brasileña detenido adoro que advertía a los traficantes de droga cuando había Reda

Voz 5 27:06 porque salió en llegar

Voz 2 27:07 cuando el AVE y vio que un grupo de agentes se disponía a hacer la redada se puso a chillar para alertar a los dueños al aparecer el oro empezó a gritar mamá policía en portugués

Voz 1315 27:17 en cuanto a los agentes que se preparaban para entrar en casa de dos presuntos traficantes de crack Estopa son una ciudad que se llama tesina en el noreste de Brasil los agentes explicaron que en cuanto se acercaron el animal empezó a gritar esto Mamma

Voz 2 27:29 policía y a pescar de la alarma la Policía logró arrestar a los traficantes y se incautó de varios alijos de de crack de pido dicen claro que lo deberían tener adiestrado para que hiciera esto la policía se llevó a comisaría loros hasta ahora ha mantenido el pito cerrado tú mira según ha contado un veterinario al que avisaron a ver si le podían hacer hablar no han conseguido que el animal repita la advertencia es más que suelte ningún sonido lo han intentado de todas las maneras posibles y no ha habido manera todas sin violencia que ahí estaba el veterinario para velar por intereses cansados del mutismo lo han entregado a un zoológico cercano y allí lo han integrado en un grupo de loros ahora estamos bien está mejor que ha alertado

Voz 0470 28:09 no si bastante mejor no a la policía verla que otra

Voz 0788 28:12 mira cómo era

Voz 36 28:15 el oro Escobar

Voz 2 28:26 es gracias a dos minutos

Voz 29 28:32 luego al microondas

Voz 1322 28:37 hola buenas tardes buenas tardes eso pues mira el pasado domingo asegura que el abismo hasta día de las elecciones por la mañana Vox publicado un tuit en su cuenta oficial

Voz 30 28:51 venía de

Voz 1322 28:52 a las a Aragón personaje de El señor de los anillos con una bandera de España blandiendo su espada y a punto de enfrentarse a los arcos sólo que los arcos aparecían representados con diversos Lobos el de medios de comunicación como nosotros como la Cadena Ser el País laSexta aparecía también el símbolo del movimiento feminista o la República entre otros que comience la batalla escribían en el tuit ese que de que comience la batalla estaba acentuado por cierto

Voz 1 29:16 ven el gran Isaías

Voz 1322 29:20 otro de los que aparecen dentro de este montaje como uno de los enemigos a batir es un fantasma que en su interior contiene los colores de la bandera es un fantasma monísimo pero monísimo monísimo el mensaje de odio de Vox se ha terminado convirtiendo en un BM al fantasmas en la utilizado ya como gays per tiene en cuenta de tu propia muchas contenidos asociado es como Gibbs Stricker en alegran incluso han creado ya los diseños de sus amigos víspera Transport Pines per Illes pero me o por ejemplo el usuario de Twitter Mesalles cree un diseño similar utilizando el personaje de los caja fantasmas

Voz 37 29:52 lo que yo entiendo que hayan querido hacer con con Alistair este partido es por un lado convertirnos una amenaza cuatro humillarnos conocernos algo es nada bien a colectivos es quitarle el valor a los insultos que si no se deshacen

Voz 1322 30:06 esta no es la primera vez es verdad que el colectivo LGTB esa propia de un símbolo usado inicialmente en su contra ni será la última presumiblemente pero lo han hecho de nuevo gays per ya es más que un memez un icono al que seguro que vamos a ver el día del Orgullo similares yo creo que si así que viva gays pero

Voz 5 30:23 tanto la de un marido

Voz 1284 30:30 ahí van portavoz oficial de los millennials España ir les lastró a coches porque el otro día pasó una cosa muy graciosa es bueno que el PSOE y el PP se pero una leche las selecciones entonces como forma coches acostumbra ya parece pues de reírse de del que está un poquito jodido no es algo que le gusta jugar a coches entonces decidieron entre todos lo que dijeron titulaba así mariachis en Génova trece si yo justo porque estoy un poquito fastidiado la pierna estaba en mi casa no tenía otra cosa que hacer IG me encargo yo tranquilo entonces puso un Pay Pal ahí y en treinta minutos ya habíamos recaudado quinientos ochenta euros no te mandamos unos mariachis allí canta y no llores Isaí en todos lados y es obra de fuero coches y no en todos bien

Voz 0470 31:18 pero también me da igual lo que sea que haya hecho lo hice por los Loles como dijo aquel pero vamos a vamos a a recordar alguna de los que no

Voz 1284 31:28 a destruir Leo es que ha hecho foro coches a lo largo de la historia porque no son pocos y hay ninguno pasa desapercibido por ejemplo

Voz 37 31:35 sí

Voz 1284 31:36 uno que me gustó mucho porque no no quitando obviando el de John Cobra y el del tequila en en Tú sí que vales que como lo de John con Leo uno que me gustó muchísimo porque ayudó a la gente que pudiera disfrutar de su producto favorito y es que hicieron una carta colectiva a Mercadona para que las bravas de Mercadona se vendieran en todas partes de España porque no lo hacían y lo consiguieron sacar a todo el mundo puede disfrutar de su brava del Mercadona también muchas veces pues a todos los medios le fastidiado la marrana por ejemplo se inventaron el fichaje de Néstor cola TDAH con ATI ya que fue un fichaje inventado hoy todos los medios deportiva en plataformas sacarlo por ahí vamos luego ejemplo una vez hubo una época que organizábamos que daba hace Tinder en el que decíamos al que al que venía que se viste de rojo y los hacíamos citar todos en el mismo lugar luego se pasaba por allí ha una foto un montón de gente con la camiseta roja bueno sí una forma de pasar el tiempo luego por ejemplo otro restaurante en la tele y hizo una concurso para hacer una nueva pizza ir nosotros coches inventamos el redondo di pene que era sólo presto hizo piña

Voz 5 32:52 ya

Voz 1284 32:53 sí bueno luego no conseguimos llevar al perro que era un perro apoyado como en su caseta de perro pero muy chulo él en en el logo de una marca de bollería seguimos ponen ahí también ha hemos hecho muchas cosas somos como los canteros de los Simpson aunque controlan todo al me me encanta ese esa edad que hay en foro coches pero por lo que más me sorprendió el coche se claridad

Voz 12 33:18 que si no igual eso no me gusta

Voz 1284 33:24 pues que es un crisol es el último un rinconcito Internet en la que todavía la gente pues a consumir no aposté con su arroba que se le se le vincula a su nombre no es entonces la gente pues pone cosas que no vivía en la playa pueblo entonces lo que me sorprendió las selecciones porque siempre se asocia al Foro como foro de derecha pero el día era foro podemos Geoffrey P inserción cuando me di cuenta que realmente para coches lo que es joder la marrana ya hasta entonces bebía terminar

Voz 0470 33:57 no sería la moraleja una una

Voz 1284 34:01 una frase que con un una frase pone que sí es si hay una votación online es muy probable que foro coches La adulterado no que es eso es creo que es ley de internet así que ya podéis sacar por encima

Voz 39 34:28 va de

Voz 0470 34:48 esta semana tenemos doble clase de música con Iñaki de la Torre

Voz 0788 34:52 duda hoy es la segunda además en cierto modo es el segundo capítulo de ayer que estoy hablando de los músicos como trabajadores y hoy quería contaros cosas en las que trabajaban antes los músicos que luego se han hecho famosos algunos de esos trabajos serán de músico también pero otros no este por ejemplo Billy Wilder pues lo conocéis por esta canción y también por otra que fue otro bombazo que fue hindú

Voz 40 35:11 en Ocean's si yo

Voz 41 35:19 no

Voz 40 35:20 sí o sea noches da China pues no en echar Way

Voz 0788 35:34 Bill winners ya cuando grabó esta canción entonces empezó a confiar en que iba a tener una carrera musical pero al principio él no quería dejar su trabajo que era el de ensamblado de piezas en la Douglas en la Douglas Xeral lo que luego fue la Mc Donell Douglas la que hoy

Voz 0470 35:47 no han aviones te acuerdas bueno pues él trabajaba eso

Voz 0788 35:49 ya antes había sido sabía la marina con dieciocho años estuvo nueve años allí su trabajo era ser soldado vaya que no era Unami le el caso es que él se dedicaba a esto como no confiaban a música primero aunque ya empezó a tener un éxito no se fue del trabajo ya Tardón un poquito pero luego el se fue otra vez se fue a su casa ya a vivir de los millones porque también estaba muy desconfiado de la industria musical y efectivamente se dio cuenta de que aquello no le gustaba nada se fue y luego hay otro señor que tenía un trabajo bastante convencional Joe Cocker cantando una canción de Richards como sabéis pero es lo que él hacía al principio del cantaba versiones han Un grupo que tenía con su hermano quemaba los Cavaliers sino recuerdo mal ir en realidad sólo hacía como aficionado porque él la lo que se dedicaba era ser instalador de gas el trabajaba en la historia Midlands gasto si en la instalador de gas y andaba por ahí un documental bonito

Voz 39 36:49 me verónicas en Netflix cuenta

Voz 0788 37:01 yo invito a merced que oigáis sino es la traigo hoy en día la versión original de esta canción de hechas por yo quiero tú has escuchado ya es muy buena es una joya han dejado claro el mejor de la de Atlantic sino recuerdo mal bueno ir luego este otro señor que os voy a poner ahora resulta que empezó siete

Voz 5 37:16 el peluquero

Voz 42 37:23 ah

Voz 43 37:35 la web

Voz 0788 37:44 ya sabes que estés Chuck Berry Michael J Fox no si Chuck Berry peluquero Chuck Berry era peluquero señor de hecho él iba siempre muy bien peinada y nada pedazo tenía sí sí sí además Santi Padró inmerso de metro noventa sea tenía vamos a misiones Meshal un peluquero así no les va a salir porque no tengo pelo pero si me saliese vamos me impresionó media y luego os voy a poner a este señor a ver si lo reconocemos porque no es una de las canciones suyas conocidas porque realmente no era del cuento a qué se dedicaba

Voz 1 38:13 vamos a ver si lo reconocen a ver a ver

Voz 44 38:36 ves que está invitando mucha Little Richard también que era el gran clásico tiene la voz un pelín más grave pero un melón y además este digamos que tiene en la tenía más triste lo traerá más chillón Mateo desgarrado o tiene en su primer trabajo musical en realidad fue una cosa que no era nada rara que era

Voz 0788 38:53 pese a la vez conductor de los Pinto pairs

Voz 7 38:56 y además de vez en cuando porque yo es tocaban algunas

Voz 0788 38:58 tienes que eran instrumentales algunas canciones las cantaba él no entonces te una historia muy bonita he Otis Redding porque se lleva los pintores que quieren grabar una sesión en la Stax Volt en una discográfica de Memphis y entonces se los lleva allí simplemente de conductor les carga el equipo lo descarga dentro del estudio IS pasan grabando como diez o doce horas

Voz 12 39:18 cuando salen que aquello es un desastre

Voz 0788 39:20 la intentado come la oreja a todo el rato a la secretaria creo que era oye me dejáis entrenando a grabar es que yo también soy de este grupo aunque sólo canto a veces nos importa venga ya se habían ido muchos músicos pero bueno al final le dije venga entrando hay canta lo que te dé la gana les enseña dos cositas a los músicos para que le acompañen lograba esto

Voz 45 39:39 agua va

Voz 0788 39:59 esta sería por supuesto luego ya su discográfica siempre la Stax Volt y además no esto como primer single se quedaron todos alucinados flipa no claro claro que tiene que nada también hay un documental muy bonito sobre la estrella se creo que no está en ninguna plataforma pero bueno hay una cosa desconoce todavía Funke Madrid verdad bueno pues parece que el que quiera buscar antes a a veces Reding estaba con la Spain to pairs cantaba una canción shout Bam Alhama bueno ahora este otro señor que ya conocéis del cadáver película ahora

Voz 44 40:28 sí ha salido ya a otro tráiler más

Voz 0788 40:30 y hay un avión óptica que creo que viene

Voz 44 40:33 el de mayo que por cierto yo os contaré alguna cosita más de él ya aprovechando que tiene la película

Voz 39 40:46 está

Voz 44 40:54 bueno pues se hacía Elton John no ver Elton John ante

Voz 0788 40:57 es casi siempre fue músico pero él tenía otro grupo que parte de su repertorio era propio hoy parte de edad acompañamiento

Voz 1 41:10 Lou solo grupo el como tantos grupos que había gran bueno

Voz 0788 41:19 muy fan de la música norteamericana ellos empleaban también como músicos de acompañamiento de otros cantantes que venían de Estados Unidos y que no traían a su propia banda como por ejemplo Patti La Belle a la que conocéis sobre todo por aquello de Fukushima por llevar maletas pero que en realidad teniendo en esos tiempos tocaba esto Patti La Belle and the Blue Bells y luego este otro señor guitarrista

Voz 45 41:50 sí

Voz 0788 42:02 este Jimi Hendrix que podía ser Jimmi Hendrix bueno límites casi siempre se dedicó a la música pero desde extremadamente joven entonces él se empleaba de de músico de otros muchos tocó Brothers que era cantaban aquello de shout como Wilson Pickett con ahí Tina Turner y luego con Little Richard también luego también le llamaban para ser músico de sesión dentro de estudios por ejemplo con músicos que no eran muy famoso por menos no en Europa que da por ejemplo Don cover del que grabó esta guitarra que luego pasaba la historia

Voz 30 42:38 sí

Voz 46 42:40 de de

Voz 5 42:43 sí sí

Voz 0788 42:48 a ver si lo los Stones la grabado todo el mundo y ahora atentos a este bajo de los Rolling Stones ese vamos lo tocada Darryl Jones porque Bill Wyman se fue de los Stones me parece que en noventa y tres millones noventa y cuatro contratarán a este hombre por este hombre lo suyo no es ni el rock'n'roll ni el pop en realidad lo suyo ha sido toda la vida el jazz aunque él ha tocado luego con Clapton con en los ochenta tocaba también ya digo dejó la rotonda del de ellas el tocaba con Miles Davis y con Herbie Hancock ya sólo un par de pinceladas para no quedarnos solamente músicos internacionales hay alguien a quien Bates hemos estado también con el aquí en La Ventana que es en uno de los más grandes que es Pablo Novoa su nuestros valores músicos que es como el pequeño Nicolás del rock'n'roll españoles el porque están todas las fotos por ejemplo tocando en este grupo que cuando empezó

Voz 47 43:56 oh

Voz 0470 43:57 por sus bajos suena seis

Voz 0788 44:02 no también con los enemigos con muchos otros pero por ejemplo ha tocado los teclados porque toca la guitarra el bajo los teclados lo que le pongas vamos el tocaba por ejemplos teclados con Los Ronaldos en la última

Voz 0470 44:31 Troya cuéntanos más cosas del Señor músicos que bueno que muchos por y para su desgracia hay muchísimo que hacer durante mucho tiempo otras cosas antes de poder vivir de esto son las les ha ido bien

Voz 0788 44:40 hay gente que trabajamos me levantaba muy bien hoy enlazando con la

Voz 0470 44:43 música hoy que tenemos juntos por vez primera arcano ya Sara Socas el el delito de gallos ya antes está muy bien oye tenéis dos minutos paras

Voz 48 44:50 no es la hora de todo por la radio

Voz 1284 44:53 yo yo yo y al loro

Voz 5 44:55 a este eramos palabras lo que no pero

Voz 7 45:00 vamos a demostrar que todos pues improvisado unos para nada voy jugamos con ello trabajo trabajo trabajo trabajo

Voz 1855 45:08 ya ya ya ya lo que me estaba pensando es que a si la encajó porque quería vivir de la música pero Melle con un golpe bajo qué pasa con mi disciplina artística pues que hoy son malos tiempos para la lírica

Voz 7 45:21 porque estamos en el trabajo intentando sacar la pulpa dentro de este código el camino largo y nunca la atajo porque así es como se consigue salir de abajo hay Gomorra

Voz 1855 45:33 Quai Sodoma en realidad también me parece una broma pero bueno en realidad yo tengo un buen drama la Gomorra la Sodoma en Ferraz

Voz 7 45:42 de ninguna yo tengo una goma y con ella te borra de parece que tiene balas pero no se clavan porque todas ellas estaban hechas de goma

Voz 1855 45:54 médica esos palabras bueno pues ya tener un problema no lo puedo entender hay una muleta arcano dale un y me mata Jones quiere una muleta Joker una mulata

Voz 7 46:04 una mulata en no la va a tener yo lo siento pero falta este talento que viene de nacimiento yo no tengo muleta para matar a nadie

Voz 1855 46:15 Messi Messi porque pongo es la directriz es Messi porque me siento feliz porque me siento aquí o porque siento que yo nací para hacer frío para ser el siete Messi yo tengo el estilo sexy o la cazó metiendo desde la banda como Camoranesi pero en realidad a mí me encanta improvisar y valorar la creatividad como a Sara que es la mesita el Rafa

Voz 7 46:35 no yo sería la Alex Morgan date cuenta de si capitana que tú no puedes pillar la onda ni coger la bola porque del equipo yo soy tu capitana eso es lo que ocurre me han puesto otra palabra porque el pobre arcano está empezando

Voz 5 46:50 en la verdad que me da pena pero es normal yo también me pondría nerviosa enfrente de referente a mi hija