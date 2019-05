Cine clásico: en recuerdo de Dirk Bogarde

Voz 2

00:18

no creo que fue en abril cuando llegamos a Apple son cubrirá el primer campo de concentración que veíamos lo sabíamos lo que nos íbamos a encontrar juro que no hay nada peor que lo que vimos allí cuando abrimos las puertas Ray estar viendo el Infierno de Dante nunca había presenciado nada tal horrible no puedo destruirlo yo quiero camine entre aquella gente llorando sin parar cadáveres andantes pero la ataban en sus manos temblorosas dando dicen hay me estoy emocionando intentando es la señal de la victoria y eso fue lo peor