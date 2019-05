Ser o no ser galante, no es lo importante

Voz 1 00:00 radio clara una mirada particular para observar contar con el mirando a quién

Voz 3 00:43 mi amor por Marilyn Monroe que

Voz 0545 01:13 bueno me encanta cuando dije las marcas todos los diamantes que le gusta la chica ahí están Cartier Tiffany's son ideas unidas pues bueno en los últimos tiempos esta canción es de Los caballeros las prefieren rubias se llama a los diamantes son los mejores amigos de una chica bueno es es un humor que entonces se basaba en una novela de Anita los que era una guionista de Hollywood también muy famosa era esa cosa de las chicas tratando de sacarle el dinero a los hombres mayores a los señores entonces en estos últimos tiempos se han publicado bastantes artículos más de los que creemos y a parte aparecen reportajes en la prensa y todo eso sobre qué pasa con la cortesía la gala del día la caballerosidad yo estoy mucho estemos todos los sí sí

Voz 0313 02:04 distinto todos no matiza si si todo tiene matices

Voz 0545 02:09 Haití y además son cosas muy muy diferentes de entender hoy en día no por ejemplo para la chica de los caballeros para los Lyle la chica los toreros los prefieren rubias la caballerosidad de un señor que te pusiera pusieron diamante en la mano obviamente te abría las puertas etcétera mitad pero la yo he visto estoy viendo mucha preocupación de los hombres en los últimos tiempos sobre y ahora qué hacemos con la dónde nos metemos la caballeros no es curioso porque de la Real Academia define un caballero como un nombre son son adjetivos positivos son Caballero como un hombre que se comporta con distinción ciudad eso está muy bien no un hombre es un caballero pero si una mujer una damas sentirme de otra manera pero también pueden ser un caballero pero qué pasa con esa preocupación que hay ahora de ciertos señores con qué qué hacemos con las mujeres como es imposible nos relacionamos si es imposible demostrarles nuestra caballerosidad porque no a llamar machistas les pone el ascensor sin les ayudamos a bonencia publica

Voz 0313 03:27 dado bastantes artículos es verdad mira de hemos hecho una serie buscado y hay unos cuantos eh pero por por seleccionar dos en concreto y dio nombres conocidos el argentino Martín Caparrós que está haciendo una serie en El País Semanal sobre ciudad latinoamericanas que es que es una maravilla bueno hace poco reflexionaba sobre esto en un artículo titulado Deron señor dejar pasar primero a una mujer este es un fragmento me gustaba ese ritual

Voz 3 03:50 Jito de dejar pasar a una mujer o ayudarle a ponerse el abrigo me gusta todavía me da gusto hacerlo pero ahora me da miedo no sé como puede ser interpretado no sé si yo mismo estoy de acuerdo con lo que significa lo he pensado durante meses años creí que había llegado a una conclusión seguir haciendo ante una mujer lo mismo que haría ante un amigo dejarlo entra primero ayudarlo a llevar una carga gesto de me importa pero ahora tengo un argumento en contra con un amigo lo hago porque claramente quiero el gesto es reversible y voluntario con una mujer estaría reproduciendo recreando un orden fijo unidireccional y otra vez medio entonces digo no dejo pasar a nadie entró primero como si nunca lo hubiera pensado

Voz 5 04:44 es que no le gusta porque

Voz 0313 04:48 bueno a mí me ocurre si tú yo salimos Dios salimos juntos el estudio yo normalmente te abría la puerta pero porque siempre lo he hecho así no

Voz 0545 04:57 no sé si tú puedes leer pero es una es que las cosas que se hacen con naturalidad claro se interpretan con naturalidad eh tú has estado mal de una pierna yo yo yo era un chicarrones yo tuve era ayudado perdón con absoluta normalidad le hubiesen necesitado a mí hay veces que esta estos artículos lo que me vienen a decir es que tienen problemas con los feministas no exactamente con el con el hecho de abrir las puertas porque además es gracioso e ha habido muchos artículos de le cedió el paso a una chica y me llamó machista yo no sé cuántas mujeres hay que les llamen a un hombre está vuelvan y le llamen a un hombre machista

Voz 0313 05:42 no no me ha ocurrido nunca aclara

Voz 0545 05:45 no creo franjivino que esta chica que llaman machista a un escritor que que la Le cede el paso al entrar en un sitio se va a convertir como en la chica de la curva te acuerdas

Voz 0313 05:57 sí sí sí sí sí que aguardan

Voz 0545 06:00 aquella chica que tú vivas en un coche con niebla veías una chica de la curva de la paradas resulta que estaba muerta no es que a lo mejor es la misma chica que es les desaparece en todos los artículos porque realmente mira si tú encuentras menosprecio en un hombre hacia lo que tú eres tú como persona es un gesto que tú no tú entiendes que tú no te tomas Amman el problema es que a veces ha sabido iba acompañada de salga al anterior eh de ponerse el abrigo de con que según te abrían la puerta suponían hablar con otra persona que en realidad no te tenían en cuenta entonces yo creo que que si tú eres si tú crees en el la igualdad entre los hombres y las mujeres es no te causa ningún problema a mí me pasa que si salgo del estudio o entro en el estudio con Pepe Rubio normalmente le abriría la puerta dejaré pasará él claro pero pero porque siempre lo he hecho a sí claro

Voz 0313 06:56 que no lo hace no me parece mal tampoco pero yo he funciona esto es como si ya está Hinault

Voz 0545 07:01 cómo llevar una llevar una carga además yo creo que el macho

Voz 0313 07:04 déjate llevar una carga a llevar una carga Javier Marías hace unos días también escribió un artículo recreaba una situación que le había ocurrido a él hacía muy pocos días en Atocha van a llegar con

Voz 6 07:15 ya sé señor antiguo y estoy educado como lo estoy entre las masas de la cola hombres y mujeres de toda edad nadie muy un dedo allí la famosa sonoridad brilla por su ausencia en cuanto a los varones quién sabe lo mismo temen ser tachados de machistas en ayudar a la joven como yo no temo eso sino que lo doy por descontado diga lo que diga y haga lo que haga hecho mano al bulto lo alzó a pulso en efecto peso aunque tal hizo lo depositan en escáner a la joven que calculó mal me dan las gracias con expresión de alivio luego equipaje y la cola tirar adelante esta minúscula anécdota sería sexista y no deberían leer la niños niñas según los responsables de la Escuela Taller titularidad de la Generalitat las también barcelonesas Montse piensa que han considerado eso sexista una frase de Caperucita Roja en la cual se dice que un cazador que basaba pues

Voz 7 08:02 vi un hombre salvó de prevención

Voz 0313 08:05 ya el recorrido Javier Marías empieza diciendo que llegó a Atocha con una lumbalgia del ciática y que vio a una chica con un bulto muy grande porque le costaba subirlo al al escáner inhábil echaba una mano con sus Atica y hasta luego

Voz 0545 08:32 por qué yo no estaba allí

Voz 0313 08:34 oyó efectivamente y eso desemboca en algo que comentamos aquí en La Ventana que es verdad que era una escuela infantil de de Barcelona retiraron un montón de títulos clásicos Titulos infantiles a Caperucita Cenicienta Blancanieves nada pero lo que qué tal entonces pasa de una cosa

Voz 0545 08:48 es verdad a mí me la de la retirada de Caperucita me me me parece increíble porque hay que tener un respeto por los por no traiciones por los cuentos antiguos que esos pura literatura de dónde venimos nosotros no pero no entiendo la relación vamos a pensarlo

Voz 9 09:15 bueno las relaciones que Javier Marías claramente además en el más un artículo lo comenta está poco harto verdad o no le gusta no le disgustan algunas cosas no sé

Voz 10 09:25 del que no sé si del feminismo o de de de de Rosicky de de del mundo

Voz 0313 09:29 los feminista en en general lo algunas

Voz 0545 09:32 supuestas obligaciones pero fíjate que tiranías el día que se publicó el latín bueno de Martín Caparrós una amiga nuestra qué hace buenísimo reportajes en el país Noemí López Trujillo puso en su Instagram era la foto la artículos Caparrós con una letra trabajos que tenía qué pereza que bueno es que te da pereza te da Pérez a que cojan anécdotas que se cojan anécdotas sabes hice en realidad está parió parodiando el feminismo las cosas verdaderamente importa Hurtado es que tienen que ver con la desigual la ya te digo que yo no sé habrá mujeres que hagan de él el mundo que alguien da una seguro que hay pero yo creo que en general todo el mundo hace esas cosas de manera sensata luego también te digo una cosa podemos describir este mundo en el que vivimos como en un mundo de jet de llena de lleno de gente de mala educación etcétera y tal pero justamente en lo que es ayudar a alguien a ponerla Malet yo yo yo si alguien no me ayuda la pido le digo oye por favor no te vea unos buenos Brad claro claro no

Voz 3 10:39 no voy a coger a una claro a una

Voz 0545 10:41 la chica Una mujer como yo que soy pequeña no tengo fuerza pero a mí eso no me causa ningún problema el yo sé que tengo menos fuerza física que la mayoría de los hombres rocker casi todos no me causa ningún problema porque no hay ningún problema en eso no el hecho de que señores de cierta edad se acostumbrar al abrir la puerta a las mujeres y ahora se se sientan más cómodos cuando siguen haciéndolo a mí tampoco me causa ningún problema lo que tú detectas inmediatamente si eso se corresponde con una idea de las mujeres que no es la correcta no yo sobre todo me molesta que se que se ponga el acento en estas cosas porque en el fondo es parodiar

Voz 4 11:26 el movimiento

Voz 0545 11:27 es feminista yo creo que hay tal vez de manera inconsciente pero es

Voz 0313 11:31 aparte de la reacción forma parte de la

Voz 0545 11:34 la exactamente forma parte de la reacción vamos a reaccionar y vamos a decir que estas chicas lo estas mujeres en realidad es que nos quieren tocar las narices todo el rato no nos quieren arrinconar y también hay un punto de victimismo no de cómo te con puertos con una mujer no están fíjate una cosa

Voz 0313 11:53 pues igual que siempre hay exactamente

Voz 0545 11:56 si hay una cosa ahora muy pesada que a lo mejor algún conocido tuyo algún amigo tuyo te dice qué guapa estás CIES que ahora eso eso

Voz 0313 12:03 sí yo eso yo esto he oído pereza me lleva rápidamente no penetra siquiera firme

Voz 0545 12:13 que estoy guapa y tal que yo el mejor también te lo voy a decir AT te lo he visto

Voz 0313 12:17 tú te has utilizado tú has utilizado una un concepto al al comenzar esta conversación que se da la naturalidad y eso que con las cosas fluyen de manera mucho más sencilla cuando nos importan y cuando no le pone

Voz 11 12:30 es es decir si si a ti te sale decía

Voz 0313 12:33 en Miami una cosa hoy decirte Latif o hacer o dejar de hacer coño para qué vamos a pero oye luego a lo mejor si te molesta lo que yo haga o diga ya me lo dirá admira no me gusta esto no me gusta o o mira

Voz 0545 12:46 exacto lo podrías ahorrar mira es más es más importante desde el punto de vista literario ya que hablemos de escritores que piensen por qué no las las mujeres no tan pocas mujeres han entrado en el canon de la literatura porque ha habido mujeres que escribía no olvida las porque él en la Generación del veintisiete las eh a grandes escritoras quedaron yo ahora las estamos recuperando vamos a pensar en esas cosas no que son realmente importantes y que tienen que ver con la cultura o no e in ir ahora mismo hay una obra de teatro sobre María y en Lavapiés que yo que conviene graben porque fue ahora ya no sé si es así exhibiendo así pero la negra no de esta escribió muchísimo escribió muchas cosas para su marido vamos a hablar de estas cosas que son de verdad que hablan de la situación de la mujer y si de verdad quieres abrir una puerta a altas como a un ser humano como otro cualquiera

Voz 0313 13:44 es que fíjate yo creo que esto de de lo del dedo y la luna no no quiero poner al adjetivo entremedias se está aplicando a a muchos terrenos ayer creo que fuego anteayer y salió una noticia de la leyenda del Yeti Solera noticia de que el ejército indio ha descubierto unas huellas que según el ejército indio demuestra la existencia de una criatura gigante Las nieves de Lehman vaya muy bien entrevistamos a un experto un experto de talla mundial en detección y seguimiento de huellas no sólo del billete después de hablar y de decirnos que seguramente era una parte habían quedado escondidas yo eso en Orán bípedos son un cuadruplicado porque si no media casi seis metros a cuatro mil metros no se podría alimentar sabes cuál fue su conclusión oye bienvenida a una especie es es que detectamos que existe pero preocupemos de las especies que nos estamos cargando hiper claro eso es lo importante lo otro pues es una es una anécdota

Voz 0545 14:40 llamaban serpientes de verano

Voz 0313 14:43 claro in cambio le ponemos el acento a eso o pasa que Ligeti fin es una leyenda y lo otro es un tema más serio ya afecta a nuestra convivencia en nuestra vida cotidiana hay hijo yo todo lo que sea meterle corsés

Voz 0545 14:56 a la a la relación entre personas si me da me da mucho

Voz 0313 14:59 Pereza sobre toda ya les da mucha pereza es que son

Voz 0545 15:02 artículo que ya está escrito o no a no ser que

Voz 3 15:04 que es que queramos hacer un una antología

Voz 0545 15:08 que sea la la chica de la puerta de que todos los arte es verdad de escritores que han escrito sobre esto ya está escrito

Voz 0313 15:15 que es verdad es verdad y es así de claro es que yo fin lo lo de los grupos de Whatsapp o los grupos como burbujas tiene efectos negativos evidentes y así nos va en algunas cosas no pero es verdad que hay ahí surgen hay surgen verdades verdades quiero decir comportamientos auténticos de lo que las personas sienten

Voz 11 15:34 sí entre grupos de de tíos

Voz 0313 15:37 en un gimnasio o en un bar se dicen cosas que frente a un micrófono lo se dicen todo tres grupos de Tías en en un gimnasio o en un bar se dicen cosas que luego no micrófono tampoco se dicen es verdad también que de la misma forma que hay un bueno hay elementos de de reacción al nuevo tiempo masculino muy evidentes es verdad que hay que hay mujeres muy pesadas con el tema del feminismo y muy plásticas como como hay tíos que también lo son con otras cosas y esa sí pero ni hay que generalizar eh creo yo eh ni hay que convertir la anécdota o el comportamiento individual

Voz 0545 16:10 me hay que a mi hay que decir que el feminismo ni hay que definir el feminismo como ese

Voz 0313 16:17 claro que no como esa anécdota aunque no

Voz 0545 16:19 porque es injusto y que mira igual que estas canciones de Marilyn Monroe Si te pones analizarlas contienen un lunes sabes quién dio el veinte de las relaciones de las mujeres y los hombres completamente eh reaccionar ya pasada pero es tan graciosas en forma de cantar los tan bonita la canción canta también Marilyn Monroe que por cierto fue víctima de cómo lo notaron nosotros todas no pero porqué no vamos a disfrutar de una canción pero también les diría una cosa mira relajados un poco a los hombres digo a a estos señores que tienen problemas con la caballerosidad relajados porque es que no es que esto no es importante realmente

Voz 0545 17:06 ah sí

Voz 0313 17:22 canciones de principio y el final de canciones con con sustancia dura argumento y con motivo al principio Marilyn Monroe este tema de de Becky que bueno que habitualmente a lo mejor nos pondríamos en La Ventana pero que tú quieres comentar por algo tan noble porque hay

Voz 0545 17:37 dice ella a mí me gusta estos señores me gustan los señores mayores porque eso son los que te abre la puerta a los que es un caballero sus en la calle y luego la gama son unos golfos y tal pero el caso es que es muy graciosa la canción no es la que yo escucharía pero me lo he encontrado vídeo mía es que es como un chiste ellos si hay que tomar

Voz 0545 18:41 el joven el joven estoy diciendo tengo veintiún años pero oye yo también

Voz 0313 18:48 ayer un tuit muy gracioso que comentábamos entró por la radio que decía algo así como proponía una mezcla de de épocas señorita me concede este reto

Voz 0545 18:58 no

