Play Segunda (Primera parte): Osasuna vuela hacia Primera (02/05/2019)

Voz 0699 00:28 qué tal buenas tardes ya estamos aquí esta semana no Óscar Egido Le hemos dado libre el puente pero aun así bienvenidos al capítulo número ciento noventa y seis de Play Segunda bienvenidos a la jornada número treinta y siete de la Liga Un dos tres han pasado setecientos once días desde que Osasuna jugó su último partido en Primera División aquel día el conjunto rojillo perdió por cinco cero ya estaba matemáticamente descendido y casi dos años después el equipo que entrena Jagoba Arrasate le ha devuelto a este club el mejor escenario posible para regresar a Primera División los goles de Unai García I de Roberto Torres ante el Albacete dejaron el ascenso prácticamente sentenciado la fórmula del técnico vasco funcionado Osasuna en su primera temporada Arrasate va camino de devolver a Primera División al equipo de Pamplona la clave su poder su viabilidad esos números como local El Sadar se ha convertido en un fortín donde se han quedado cincuenta de los cincuenta y cuatro puntos posibles que se han disputado hasta ahora nadie ha conseguido derrotar a Osasuna en su estadio dieciséis victorias dos empates y con estos datos es muy difícil no liderar la clasificación con autoridad tenemos seis jornadas por delante y a Osasuna le vale con ganar tres partidos

Voz 1576 01:39 siempre que su principal perseguidor el Albacete haga pleno de puntos como siempre estas seis jornadas

Voz 0699 01:46 camino de Osasuna y otros dos equipos más a Primera división os los vamos a contar en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis hablamos de segunda con un equipo de Primera con Julio Hernández a los mandos arranca Play Segunda Decía John José Antonio Duro que le hemos dado vacaciones a Óscar Egido pero más bien las acogido él no muy buenas

Voz 2 02:09 desde luego Paco Hernández director director

Voz 3 02:12 acataba la vida y bueno las selecciones

Voz 4 02:14 Corona Ejido por delante también parece que se bueno pues vamos a hacer el programa no yo creo que desde luego vamos a

Voz 0699 02:20 esta vamos a tirar a la gente que que que escucharle claro ese han venido porque quieren escuchar el programa y nosotros pues a lo vamos a ofrecer pues nada Cuéntame que tenemos hoy en la jornada treinta y siete en Segunda División en este Play Segunda

Voz 3 02:32 en este novedoso programa en el que vamos a analizar la semana con Joseba Etxeberria Sergio Sánchez ambos siguen en sus puestos habituales de comentaristas con ellos vamos a hablar de las opciones de Osasuna para ascender ya este fin de semana de la cuarta posición de un Mallorca que ganó en la Rosaleda de los tres equipos que aunque aspiran a todo ni siquiera ocupan a esta hora puesto de play off son el Depor el Oviedo y el Sporting

Voz 0699 02:52 también tenemos como siempre Llamada del ascenso vamos a estar en Pamplona tras la victoria ante el Alba y antes de la visita Santo Domingo así como en las previas de los partidos de esta jornada que suenan a categoría de primera división el Oviedo Granada Cádiz Málaga además

Voz 3 03:05 en este Play Segunda vamos a pasar también por Canarias porque tenemos derbi en el Heliodoro Tenerife y Las Palmas se enfrentan con los blanquiazules en plena lucha por evitar el descenso también vamos a estar en Soria ya que la relación entre el entrenador del Numancia López Garai y los aficionados de los Pajaritos bueno pues no parece que vaya mejor

Voz 0699 03:22 por íbamos a terminar con las Javi Ruiz los ganadores de la Liga en Vigo donde de Play Segunda noticias de todos los equipos y de todos los partidos del fin de semana por supuesto con la firma de Jaume nave irá que le pone el sello a este programa en una segunda deprime

Voz 1378 03:37 una jornada treinta y siete que comienza en Santo Domingo en Alcorcón allí juega

Voz 3 03:42 el Osasuna el sábado desde las cuatro de la tarde también el sábado dos partidos a las seis uno es el Zaragoza Deportivo de la Coruña y el otro el Nàstic Extremadura además a las ocho y media el derbi canario Tenerife Las Palmas en el Heliodoro ya el domingo al mediodía Lugo Almería a las cuatro Mallorca Sporting a las seis Alba Numancia Elche Rayo Majadahonda a las ocho y media del domingo el Oviedo granadas de Ramos jornada el lunes a partir de las nueve en Carranza Cádiz Málaga

Voz 0699 04:09 aquí el Osasuna que ocupa la primera posición con setenta y tres puntos seguido del Granada con sesenta y siete que segundo también en puestos de ascenso directo en Albacete con sesenta y cuatro Mallorca con sesenta y uno Cádiz con sesenta Málaga con cincuenta y ocho por abajo Córdoba inactivo ocupan posiciones de descenso con veintiocho veintisiete puntos también el luego que tiene más opciones de pelear por salir con treinta y siete

Voz 4 04:33 puntos duro has quedado ahora coño se ve con Sergio para analizar la jornada no vamos a ver

Voz 0699 04:38 bello como dices que has viene la jornada treinta y siete segundos tres jornada que analizamos ya en Play Segunda

Voz 5 04:56 una jornada La

Voz 1378 04:58 la treinta y seis en Segunda División que nos dejó resultados interesantes como por ejemplo la victoria la primera victoria de Martí al frente de un Deportivo de La Coruña que intenta asomarse a los puestos de play off de momento el conjunto gallego que está a un punto de el Málaga que es quién marca esa sexta posición más preocupada se queda a la gente de Soria ya que el Numancia no dio buena imagen el conjunto de López Garai el viernes ante el Depor en Los Pajaritos tenemos que hablar también de la victoria esta así solvente holgada del Osasuna dos cero ante un rival directo como el Albacete Balompié el Osasuna que ahora se les saca liderando la clasificación nueve puntos al conjunto castellanomanchego que es el tercero en la tabla evidentemente por detrás del Granada quién comienza en esos puestos de promoción de ascenso hay que preguntarle a nuestros analistas Osasuna está ascendido ya que cuentan con él el año que viene en Primera División y creemos que despedir de este Play Segunda además del fin de semana por la parte de arriba tuvimos la victoria de un Mallorca que ganó a última hora en La Rosaleda al Málaga que se ha convertido ya no es una casualidad sino en algo habitual el Mallorca va a luchar por los puestos altos de la tabla después de ese gol de Leo Suárez en en ciento ochenta y seis el partido que hizo que el Mallorca se llevará los tres puntos de Málaga Ike hace que a los aficionados bermellones les haya han ganado digamos esta temporada su equipo después de que recuerdo el año pasado estuviera peleando por ascender precisamente a la categoría de plata del fútbol español porque el conjunto bermellón pasó un año en la Segunda División B y además recuerdo que sufriendo bastante a estas alturas de temporada de la jornada anterior y antes del derbi canario de este fin de semana no que quedamos también con la victoria del Extremadura uno a cero ante un Tenerife que tiene bastante preocupada

Voz 2 06:53 a la isla del Heliodoro Rodríguez

Voz 1378 06:56 López el Extremadura por su parte sumó su cuarta victoria consecutiva ganó en Riazor ganó en La Rosaleda dos victorias de mucho mérito y ahora quizá una victoria que tiene más mérito que esas dos anteriores nombradas porque ganar al Tenerife en tu casa con un gol de Kike Márquez te da bastantes garantías de salvación bastantes razones para mantener la categoría un año más quien parece que este año no va a obrar milagro que quedan apenas siete jornadas para llegar al final es el Córdoba Club de Fútbol que cayó cero a tres ante un Zaragoza en el que se destapó por fin a este en este tramo de temporada Marc cual con un hat trick al Zaragoza que se va hasta los cuarenta y cuatro puntos y se coloca en la décimo cuarta John de esta clasificación en la que llama bastante la atención que el Deportivo de la Coruña esté séptimo el octavo sea el Real Oviedo y que el noveno sea el Sporting de Gijón y es que si nos lo dicen a principio de temporada esto no no lo hubiera

Voz 3 08:04 una jornada como supuesto analizamos en Play Segunda con los analistas de cabecera están por ahí ya sabes

Voz 4 08:11 de Rías Joseba muy buenas hola buenas olas Sergio Sánchez muy buenas qué tal muy buenas a la primera

Voz 0699 08:16 la pregunta que os tengo que hacer después de la victoria de Osasuna en El Sadar ante el Albacete Joseba está el Osasuna ya en Primera División

Voz 1185 08:23 hombre todavía matemáticamente no pero yo creo que visualmente si no por con la distancia que tiene por qué todavía le queda el partido de Reus y sobre todo la sensación que que está pagando no es un equipo que que bueno incluso en partidos incómodos cerrados sí que igual tampoco está muy brillante también ganan hoy bueno eso eso dice mucho del oficio que tiene esa plantilla pues bueno muy bien dirigido por por Yago by por dicho aquí Zhai y bueno yo creo que que todavía no matemáticamente pero yo creo que vamos a ver a Osasuna en Primera División

Voz 1621 09:01 ante el Albacete demostró el Osasuna que está ahí con una razones bastante solvente vamos a decirlo así no

Voz 6 09:08 sí porque minimiza cualquier equipo fíjate que el Albacete llegaba después de ganar de forma contundente con muchísima dinamita a la Unión Deportiva Las Palmas las sensaciones que quedaban en el equipo manchego en sus seguidores al final era de no haber podido competir y eso pues no puede pasar en todos los equipo no puede ser que los últimos catorce visitantes pero el Sadar sean malos equipos sólo hayan hecho mal es que Osasuna allá al final es un equipo que por energía por las características de sus jugadores por esas transiciones tan rápidas es juego tan vertical porque además tienen unos jugadores que están en un momento de forma sensación Ali con una confianza tremenda pues consigue levantar los partidos como sucedió contra el Deportivo de La Coruña cuando el rival empieza fuerte y pone por delante cero uno le da la vuelta al marcador o cuando el rival llega con unas garantías importantes es que va a ser un partido difícil pues sale a por todas consigue minimizar de una manera tremenda porque en la primera parte sino es también una darle el Albacete lo hubiera pasado bastante peor terminando por detrás en el marcador y en la segunda una vez que se produce la explosión ya el partido se rompe y el Albacete eso es una sensación que Bigas mal equipo muchísimo menos llegaba el segundo clasificado pero es que Osasuna te minimiza

Voz 1621 10:17 a nueve puntos se quedó Osasuna del tercero que precisamente el Albacete Sergio tu que los conoce bien cómo puede afectar al Albacete esta derrota va a reaccionar sin problema depende mucho del partido este fin de semana ante el Numancia en el monte no

Voz 6 10:30 sí muchísimo porque es verdad que yo no tiene una cierta sensación no sé si la palabra es correcta pero quizá decepción no de esperar que el equipo debe hacer algo más que iba a poder preguntar cara que iba a pelear incluso por alcanzar a Osasuna en ese primer puesto no dio la sensación en ningún momento de poder llevársela historia de El Sadar pero esto se trata de respete al ver que partido a final como solemos decir también que lo que tienes que hacer es mantener lo que hay llevas hasta ahora seguir invicto en casa yo soy de los que piensan que es un equipo termina sin perder ni un solo partido en casa es muy difícil que no consiga el ascenso a Primera División quería y eso es lo que debe mantener

Voz 1621 11:10 quería comentar los también aparte de Osasuna

Voz 3 11:13 la Albacete el sábado

Voz 1621 11:15 el asunto del Mallorca que se metido cuarto que lleva toda la temporada coqueteando con el playoff y y bueno Joseba esto no es ni mucho menos una casualidad no

Voz 1185 11:27 no la verdad es que el Mallorca pues bueno además de de la plantilla que tiene

Voz 7 11:33 qué bueno que tiene las ideas muy claro

Voz 1185 11:36 el equipo muy solvente muy dinámico y bueno yo creo que que es de los equipos que que más velocidad al juego hoy tiene muchos argumentos no porque bueno en ataque posicional es cuando el rival pues se les concede el balón y se encierra pues tiene pues bueno y las ideas muy claras para atacar por fuera cuando el rival pues se les somete y tiene espacios tres horas el equipo pues muy peligrosas no porque porque bueno en cualquier momento te puede hacer daño incluso en partidos que que bueno que parece que que son bastante cerrados que no están pasando grandes cosas pues se tiene jugadores pues para para abrir el marcador y bueno imponer el el partido cuesta abajo para ellos no y bueno yo creo que el Mallorca justo junto al Cádiz ahora mismo son equipos que que bueno se les ve con mucha seguridad y con mucha confianza que se atreven a hacer todo bueno ya las alturas de temporada que estamos esto es muy muy importante no sólo vale con los activos que que tenga es decir que el nivel de los jugadores sino el creérselo no oí bueno yo creo que que a diferencia de otros ahí ahí puedes meter la cabeza yo ahora mismo pues veo muchísimo dinamismo en el Cádiz Mallorca Hay bueno yo creo que que por lo menos el Play Off Eluana a

Voz 1621 13:04 Sergio hay un Málaga Cádiz bastante interesante esta jornada en esa lucha por el playoff y el Málaga que llega después de la derrota cero uno el otro día ante el Mallorca precisamente en que estamos hablando

Voz 6 13:16 sí vamos a ver el Málaga que que cada muestra no porque es verdad que el el arrancó muy fuerte con Víctor Sánchez del Amo en la visita a Alcorcón pero no es el Alcorcón uno de los mejores momentos ni mucho menos ir visita el Carranza aún Cádiz que como dice que se va pues está en una situación muy buena que además ha encontrado en dar machista sin duda alguna a un jugador que le está dando la vida en los últimos partidos y que necesita la victoria frente al Málaga bueno pues para en pedir que se enganchó en otros equipos pendientes de lo que pase en ese partido Kadima ha dado por ejemplo no Antonio de La Coruña que después de conseguir ganar por primera vez con Martí después de las dos derrotas anteriores pues si con cincuenta y siete puntos y a la espera de lo que pueden hacer para meterse directamente en los puestos de play off yo creo que queda mucha tela que cortar pero sí que es verdad que equipos como de Mallorca el Cádiz que transmite muy buenas sensaciones y sin embargo esto cambia donde a otro no el partido frente a Las Palmas el Albacete parece que va lanzado para incluso alcanzara el primer puesto y luego las sensaciones cambian al instante Se trata de mantener la calma la paciencia y aprovechar las finales porque ahora ya queda muy poquito partido

Voz 1621 14:19 Sergio ya que has acabado tú tú has hablado del Deportivo de la Coruña tenía yo aquí apuntado a hablar de los que vienen inmediatamente por detrás del playoff son el Depor con cincuenta y siete el Oviedo con cincuenta y seis y el Sporting con cincuenta y cuatro vaya tres para colarse en el play off no

Voz 6 14:34 sí es que fíjate los equipos de los que estamos hablando y la masa social detrás también el presupuesto en el caso del Deportivo de la Coruña menos Oviedo y Sporting el Oviedo ha conseguido bueno empezar con buen pie no que era importante en la llegada de Sergio sea veremos si esa reactivación que se producen los equipos habitualmente cuando se cambia de entrenador se puede sostener hasta meterse en puestos de playoff y el Sporting arrancó muy muy pronto iba a ser más difícil también mantenerlo o no porque cuando llegas con esa inercia con muchas jornadas de antelación es más difícil continuar la pero veremos también si es capaz el Depor yo sigo insistiendo qué le veo que tiene plantilla para alcanzar el puesto que no lo haga pero para meterse en play off y con esa plantilla se está en play off ojo porque puedes ver ahora mismo suena raro por como vemos hablar del Depor como tapado sonaría raro pero si se mete en playoff con la plantilla que tiene pues ahora mismo yo creo que sí que sería el equipo quizá más difícil de todos los que entrar entre esos cuatro

Voz 1621 15:32 esa por arriba por abajo este fin de semana tenemos derbi canario hasta qué punto porque la gente está muy preocupada Joseba se tiene que preocupar o me tengo que preocupar de este Tenerife que también cayó en Almendralejo

Voz 1185 15:45 bueno sí es verdad que la situación pues es es delicada porque bueno la dinámica pues no no es buena pero bueno yo espero que el derbi canario pues pueda ser un punto final pues bueno aparte la rivalidad pues el hecho de que que gane esa tu eterno rival en casa y más allá de de la importancia en cuanto a la clasificación que también ese impulso de de energía que que tanto hace falta no porque al final bueno en muchos meses ahí pues se sin poder salir de abajo en bueno igualar con el derbi pues el tener que puedo dar su mejor versión pueda ganar el partido oí bueno más allá de poder anunciarse del descenso pues ese pues es es chute de energía que que tanto hace falta no Sergio

Voz 6 16:36 bueno pues vamos a ver de qué son capaces los mismos equipos que están abajo ahora mismo en Lugo no consiguió sacar nada de el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas yo creo que eso para el Tenerife que va a ser bueno que Las Palmas de que sin esa presión tremenda de que tienes que conseguir puntos si así para no meterse incluso en puestos de descenso habría le va a ayudar pero ahora mismo es que muchos equipos en situación complicada por ejemplo el Numancia estamos hablando también de la situación del Tenerife pero Lancia visitar a un Albacete que tras el traspié de de El Sadar por llamarlo así necesita la victoria para no descolgarse sea por el ascenso directo si Numancia pierde también con la situación que existe en enfrentamiento entre López Garai hecho entrenador los aficionados del conjunto soriano vamos a ver qué es lo que pasa porque la situación se puede complicar a a bastantes equipos no es verdad que el Tenerife Las Palmas pues tiene connotaciones especiales por ser lo que es posible ver el derbi canario por todo lo que la rivalidad de lo que se juegan entre ellos pero hay equipos como Numancia que ojo que se anden con cuidado que yo lo veo en una situación bastante difícil porque la tendencia es muy negativa

Voz 1621 17:37 el sábado a las seis partido de sufridores Zaragoza Dépor

Voz 6 17:42 sí ese vamos a vamos a ver nosotros no vamos a estar ahí en ese partido completar ahora el Deportivo de la Coruña el Zaragoza bueno por lo menos con esos puntos del Reus y la victoria en Córdoba cogido aire con cuarenta y cuatro puntos pero lo mismo no te puedes dormir no te puedes confiar porque siempre decimos cuando llevamos media temporada parece que estás más floja que con menos de cincuenta te vas a salvar pero estamos viendo que igual no se llega a los cincuenta pero se va a estar muy cerca no vamos a ver todo va a depender de Lugo de la capacidad que muestre esta semana de reacción frente al Almería en el primer partido en casa con Eloy Jiménez y a partir de ahí nadie se puede dormir y el Depor necesitan enganchar dos victorias sino tampoco va a poder meterse arriba así que bueno polos opuestos pero los dos jugándose bastante

Voz 1621 18:22 jornada menos siete muy atentos a lo que pase lo seguiremos por supuesto en Play Segunda y lo que en lo comentaremos el próximo jueves también con Sergio Sánchez y con Joseba eh

Voz 1576 18:31 Etxeberria a los dos muchas gracias gracias gracias

Voz 0699 18:51 bueno pues gracias a Joseba Etxeberria ya Sergio Sánchez que siempre no sólo en la jornada y ahora vamos a conocer las novedades de los principales partidos empezando por el líder por el Alcorcón Osasuna en Pamplona como siempre está Javier ya en Hola la aquí qué tal muy buenas qué tal muy buenas bueno cuánto tiempo ha pasado haciendo cuentas para el ascenso a Primera División

Voz 0888 19:12 ya que hay demasiadas y más para alguien de de letras como yo pero bueno las cuentas están claras se para que los oyentes de Play Segunda lo tengan claro este fin de semana Osasuna puede subir si primero hace los deberes es decir gana el sábado en Alcorcón después este pendiente del domingo por un lado que el Albacete pierda algo que no ha hecho en toda la temporada el carro el monte pues bien tendría que perder parece ascensos de Osasuna y luego la tercera opción tendría que ser la de que o bien el Granada empate en Oviedo o que no gane el Mallorca el partido que juega en Son Moix frente al Sporting de Gijón en serían las tres variables que tendrán que dar para que Osasuna consiguiera el ascenso el objetivo pues claro Osasuna intentará hacer lo que está en sus propias manos lo de conseguir esa sabio el Alcorcón un campo que por cierto históricamente no se le ha dado bien pero ojo porque la curiosidad dice que la única vez que ha ganado en Alcorcón Osasuna ascendió fue en dos mil dieciséis con un autogol del Alcorcón se llevó los tres puntos a unas es el objetivo que quiere repetir el conjunto que dirige ya guardas que además pues va a tener las bajas importantes sobre todo la de Rubén García que se suma a la de Íñigo Pérez pero por contra la recuperados futbolistas que han estado tocados durante toda la semana como es Roberto Torres con un golpe en la rodilla que al final se ha quedado en nada yo ayer Sanjurjo que volvería al equipo titular después de perderse el pasado fin de semana esa victoria importantísima frente al Albacete frente al segundo al que ahora mismo aventaja ya a nueve puntos más golaveraje por lo tanto centrado Osasuna que no va a estar solo una vez más más de mil aficionados rojillos estar el sábado en Alcorcón en Santo Domingo para apoyar al conjunto rojillo Iber si son capaces de ganar su partido y después tener que esperar a que acabe los partidos de sus rivales directos para ver si el domingo por la tarde noche hay celebración en Pamplona o no o hay que esperar a la próxima semana donde por cierto Osasuna no juega le tocaría enfrentarse al Reus es decir tendría tres puntos más y habrá que ver qué hacen sus rivales directos para ver si no es esta jornada Seat la siguiente cuando hay celebración

Voz 0953 21:13 aquí en Pamplona lo que está claro es que os

Voz 1576 21:15 es una ya está en una situación en la que aunque no mira los rivales Si gana dos partidos más ese que decías tú del Reus en decir si puntúa Si gana tres jornada depende de sí mismo va a subir a Primera quedan seis muy difícil se tiene que poner la cosa para no subir

Voz 0888 21:30 sí sobre todo la dinámica que lleva al equipo no unos números espectaculares una segunda vuelta para enmarcar estamos hablando de un Osasuna de lo que nunca en toda su historia había conseguido sumar tantas victorias veintidós tantos puntos setenta y tres lleva ya más los tres que tendría que sumar la que viene frente al Reus más las cinco jornadas que quedan empezando por la de este fin de semana ante el Alcorcón yo creo que el otro día frente al Albacete en el partido de la jornada con esa victoria y sobretodo por las formas no demostrando la superioridad de este equipo que no gana fácil ningún partido pero que sin embargo pues es capaz de demostrar que es el mejor equipo de la categoría lo ha demostrado pues exceptuando las primeras cinco jornadas donde pudo haber duras pero a partir de ahí acoge una racha espectacular pues para ver que Osasuna va a ser equipo de Primera división la próxima temporada y que la única duda es saber en qué jornada se va a producir

Voz 1576 22:22 tal cual lo bueno la fórmula Arrasate funciona el equipo en casa está intratable esta temporada para enmarcar la del técnico en su primer año

Voz 0888 22:31 sí la verdad que cuando llegaba Yagoba rasante después de los sufrimientos de a la temporada pasada pues qué le pasó como les está pasando este año los equipos recién descendidos no entre la presión entre la aclimatación a la categoría pues el equipo sufrió sufrió en El Sadar por eso el objetivo primero que le marcó la directiva de Osasuna allá a la de conectar de nuevo con el Zadar y caros y además del buen juego de esa forma en la que el aficionado se siente identificado con su equipo Si a eso le añades que ha sido capaz de batir también el récord de victorias consecutivas en El Sadar encadenando ya catorce y la de próximo fin de semana frente al Reus serán quince que estamos hablando pues de que el técnico ha caído de pie que ha sabido pues conjugar perfectamente lo que quiere la afición con lo que está mostrando el equipo y a partir de ahí pues cuando todo funciona pues no queda otra que que llegar los éxitos a gente que hace ya un par de meses renovó por una temporada más con Osasuna Easy este matrimonio entre Osasuna Yago brazalete que comentó pues va a las mil maravillas al aquí siempre les gusta les

Voz 1576 23:36 hemos en junio pero esto a llamadas en mayo ya van camino de Primera división así de tranquilo que yo creo que este año no hay duda de que sea una haciendo vale

Voz 0888 23:44 este pasivo ya en junio no me llamáis porque este disco ha subido en mayo igual ya paséis de mi estas cosas

Voz 1576 23:49 hombre siempre siempre tenemos en cuenta todo lo saben nadie en la que un abrazo un abrazo fuerte IVE Pamplona nos vamos hasta Granada porque él ha dado a disputar este fin de semana el domingo a las ocho y media uno de los grandes partidos de la jornada después de recuperar la segunda plaza va a visitar al Real Oviedo en el Tartiere y en Granada está Luis Morao Luis qué tal buenas tardes hola

Voz 0953 24:10 qué tal muy buenas bueno pues el equipo viene después

Voz 1576 24:12 Ebrard la segunda plaza con el objetivo claro de mantenerla porque la lucha con el Albacete hasta final de temporada tiene pinta que va a ser muy duro no

Voz 0953 24:20 sí ahí están todas las miradas puestas hubo sorpasso en esa segunda en posición de la tabla clasificatoria el pasado fin de semana y el Granada pues está henchido de moral la víspera la moral por las nubes aunque se intenta tapar o paliar un poquito esa euforia en la parroquia rojiblanca con el pasito a pasito ya sabéis que lo estamos repitiendo fin de semana tras fin de semana es el lema que ha acuñado este Granada Club de Fútbol una vueltecita de tuerca del partido a partido del Cholo Simeone aquí es el pasito a pasito que dio resultado quedan seis jornadas el Granada después de enlazar dos victorias de forma consecutiva pues ha vuelto a cola en la en la segunda posición de todas maneras el Granada no se fía absolutamente de ninguno de sus rivales tiene un calendario complicado cuadro de de Diego Martínez porque tiene partidos muy difíciles y el primero de todos el Carlos Tartiere del próximo filme semana la buena noticia por ejemplo es que volverá Ángel Montoro al centro del campo aunque está atravesando durante esta semana el valenciano un proceso febril que el está impidió trabajar con normalidad con el resto del grupo no creo que haya ningún problema para que irse apunta la cita del del próximo domingo en el Tartiere volverá ser titular así que este Granada Club de Fútbol con esa sonrisa recuperada después de volverse a colar en puestos de ascenso directo va a visitar una cancha muy complicada como es el Tartiere sabiendo perfectamente que en en el entorno del cuadro asturiano tildado del próximo fin de semana cómodo una final porque ellos también están soñando con la promoción las

Voz 6 25:44 sí tanto que si el vidas esta jugando los puestos

Voz 1576 25:47 The Block quiere seguir enganchado a esa pelea

Voz 9 25:49 yo no sé Luis es si en este puente

Voz 1576 25:52 que es en Madrid al menos que festivo

Voz 9 25:55 pues ayer

Voz 4 25:56 has podido ver a Óscar Egido Granada

Voz 0953 25:59 bueno que el el está ocioso otros aunque aquí también es efectividad primero por el Día del Trabajo hoy porque mañana día tres es el día de la Cruz en Granada que es una festividad local a quién en nuestra ciudad que servir a la gente a la calle y a los bares

Voz 4 26:15 pues sí algunos nos toca trabajar el pues a Liz Taylor está buscando sus entradas para ver la Alhambra no

Voz 0953 26:22 por la Alhambra es cosa muy complicada está muy muy complicado pero no sé que tiene poder para mí no hay nada no hay nada imposible entonces es muy probable que lo consiga incluso que que la conquista como seguramente intente lo importante es que tenga cuidado con Óscar Egido Valle vale sí estará avisa a las autoridades así que estar tranquilos que no para de Villar lo tenéis de vuelta una

Voz 1576 26:44 brazo Luis hasta luego la verdad chicos si el Granada quiere pelear por los puestos de ascenso directo y el olvido los de playoff también van a pelear por el play off en el derbi andaluz de esta semana Cádiz Málaga así que vamos a conocer las novedades de los dos equipos empezando por el local en Cádiz Ignacio de la qué tal muy buenas

Voz 1185 27:03 hola Paco

Voz 1576 27:05 en Málaga Justo Rodríguez qué tal justo cómo estás

Voz 1285 27:07 hola buenas tardes bueno e Ignacio derbi

Voz 1576 27:10 hoy en casa en Carranza por el playoff en juego que ambiente se pero hay que novedades tenemos en el Cádiz

Voz 1185 27:15 bueno tenemos el problema es que el partido es un lunes y eso evidentemente va a restar muchísima mucha gente de la provincia de Cádiz había peor así que bueno vamos a ver toda forma el Carranza presentaron con aspectos seguro vamos a tener muy por encima de los tres que catorce mil espectadores ya sabes pendiente de Vallejo se recupera de unas molestias musculares todo apunta a que va a llegar para el partido les lo va a estar prácticamente descartado el central mataremos de euro Salvi por supuesto la lesión Palacio de Pandev hay ambiente sale nada que tienen dos partidos importantes vitales clave en el Estadi juega este lunes contra el Málaga y el próximo de época por es decir los dos perseguidores que tiene ahora mismo en la tabla clasificatoria allí evidentemente se creerá que ese salga de eso con encuentro reforzado único equipo que todavía aspiran a asentarse sobre todo en el pleno ascenso porque el acceso directo evidentemente se fue que el pleno acceso es el objetivo primordial al día de hoy y eso pasa por conseguir resultados ante Málaga

Voz 1576 28:28 en el Málaga justo visitar una plaza difícil con el peor fue en juego no va a ser fácil cómo llega el equipo

Voz 1285 28:34 bueno llega un poco tocado tocado por lo que ocurrió la pasada jornada en injustamente contra el Mallorca pero gala bueno pues se condenó al equipo de Víctor Sánchez del Amo que debutaba en La Rosaleda y lo hizo con mal resultado con ese ese cero uno a favor del Mallorca que le hizo bueno puede separarse en tres puntos del equipo malaguista el acceso directo está ya muy complicado está nueve puntos de el del Granada por lo tanto se centra todo en cerrar la la clasificación para el playoff todo pasa por el Carranza un partido un derbi importantísimo para el Málaga además aquí son calientes todos tanto en Málaga como en Cádiz el se recuerda bueno pues el tema de la promoción con el extinto Club Deportivo Málaga luego las

Voz 1576 29:17 de segunda división con el Cádiz en prisión

Voz 1285 29:20 Primera División A pesar del día de la hora alguno malaguista van a estar en ese partido van a presenciarlo en directo porque esta mañana se han puesto a la venta cuatrocientas cincuenta entradas que envió el Cádiz Issam vendió todas eran trescientos cincuenta para las peñas y otra cien para los aficionados en general al precio de siete euros Isaac vendido en la pena es una hora en las taquillas del estadio de La Rosaleda en cuanto a lo deportivo decir que Víctor Sánchez del Amo ha recuperado abre Shaanxi este todavía no ha debutado sin lateral izquierdo del serbio procedente del Huesca en el mercado invernal ya está bien tenía un problema muscular podría podría estar en ese once inicial en el caso de que Federico rica que seleccionaba contra el Mallorca no estuviera en ese lateral izquierdo y lo tiene complicado el uruguayo lo demás Erik Morán y Dani Pacheco Mamadou Koné pues siguen con problemas físicos y presumiblemente no van a estar ni siquiera en la lista de convocados para ese enfrentamiento en un partido vital donde el Málaga jugó muchísimo

Voz 1576 30:17 rápidamente os pregunto con un sí o con un no Ignacio si el Cádiz gana opciones de ascenso directo yo creo que es justo si el Málaga gana opciones de ascenso directo

Voz 1259 30:27 José dice Ignacio que no él saca dos puntos el calendario entre Málaga para para hacen de directamente el Málaga tiene que ganar los cinco partidos que el resto han bueno qué tal del Reus que tiene tres puntos y que tanto Albacete como Cádiz o como el Granada tiene que por lo menos cuatro en el caso del Granada el Albacete como mínimo cuatro partidos tendrían que perder