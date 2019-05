Play Segunda (Segunda parte): Osasuna vuela hacia Primera (02/05/2019)

Voz 1 00:00 pero en la música que ha elegido José Antonio Duro para hablar de el derbi canario un derbi que se va a disputar en Tenerife y allí como siempre estaba mano a mano queda cómo estás hola

Voz 2 00:28 buenas tardes tal Matas en Gran Canaria muy buenas

Voz 1 00:31 qué tal saludos muy buena bueno Manaus el Tenerife con el objetivo de huir del descenso definitivamente sólo un triunfo de los últimos cinco y mirando al descenso más cerca que en toda la temporada podríamos decir muy bueno un partido complicado no para una situación tan difícil del equipo

Voz 3 00:48 sí efectivamente de hecho aquí decimos durante toda la semana que derbis escribe con desde drama y también de decir

Voz 1371 00:53 vivo sobre todo para el conjunto blanquiazul porque las Palmas vine desahogada podía haber sido distinto el panorama así Las Palmas llega a pinchar con el Lugo y habría estado todo mucho más comprimido pero lo cierto es que el Tenerife es el equipo que más se juega en el derbi de este sábado no se nota demasiado en las taquillas no se nota demasiado en el ambiente porque los precios son bastante elevado la más cara sesenta y cinco la más barata treinta y uno acompaña la trayectoria errática desde el punto de vista deportivo del conjunto de José Luis Oltra que otras más se juega el puesto en este partido contra Las Palmas hay un par de detalles a tener en consideración Oltra nunca ha perdido un derbi pese tipo lleva toda la semana mentalizando a los jugadores de la importancia de los tres puntos en litigio y por otro lado una baja importante en el Tenerife posiblemente la que más daño podía hacerle la de Jorge Saenz que sea traspasado al Valencia hay que se pierde el compromiso de este fin de semana por la expulsión de Almendralejo así que más complicado todavía para un Tenerife que se la juega al que sólo le va el Victoria y que en este caso no va

Voz 3 01:43 vivir bueno pues ese ambiente especial de derbi

Voz 1371 01:47 dice su máxima plenitud y en su máximo apogeo yo te digo que a esta hora todavía hay entradas de las más económicas en taquilla no tiene pinta de que se vaya a llenar el estadio Rodríguez López

Voz 4 01:56 no se va a llenar mano yo no sé si después de la derrota Almendralejo ante el Extremadura ha quedado ahí un poco la gente con preocupación entre la afición en el club porque la situación es delicada

Voz 1371 02:08 si la preocupación está en máximos y sólo hay un motivo para el consuelo y es que con esta segunda en la que la permanencia está tan barata con la exclusión del Reus con el Nàstic y con el Córdoba prácticamente desahuciados solo hay una plaza de descenso para adjudicar hice confía en que sea para el hubo al menos echan la esperanza que existe aquí en el en el tinerfeñismo al Tenerife le queda el calendario complicado con dos visitas consecutivas una detrás de otra tras el derbi canario apelan a que este partido contra Las Palmas suele serle propicio ya no sólo a Oltra sino el propio Tenerife hace diecinueve años que no gana la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio Rodríguez López pero el riesgo de descenso es mayor porque el empate no vale porque el Lugo juega el domingo por la mañana con el Almería o sea que puede ser poniéndonos en el peor de los casos un fin de semana bastante comprometido y bastante dramático para el Tenerife si un mal resultado contra Las Palmas acompaña luego una a contra el Lugo ya te digo que el ambiente no es el de las grandes ocasiones pero sí es evidente que se nota que es una semana especial en Semana de derbi todos los mensajes de los jugadores y de los técnicos van en la misma dirección que hay que ganar sí o sí y que el Tenerife tiene que sacar su mejor versión para derrotar a subir a su rival de siempre

Voz 4 03:15 bueno Francis el equipo consiguió la primera victoria en casa con Pepe Mel en el banquillo hay ganas en este derbi de hacer daño al rival que se está jugando tanto por no bajar a Segunda División B

Voz 0672 03:28 si hay ganas hay ganas porque ya sabe que esto es un partido más verdad que la Unión Deportiva Las Palmas de una decepción durante el campeonato un equipo que aspiraba al ascenso directo ni siquiera va a jugar el playoff qué luchando por la permanencia bien es verdad que después de la victoria el pasado fin de semana ahora mismo que la distancia es bastante considerable no son nueve puntos que separan a Las Palmas de los puestos bajos de la tabla clasificatoria va con más tranquilidad sin duda al Rodríguez López pero es que aquí la gente no olvida que el aficionado uniendo partido la fama no ir a las urnas de la fisión del Club Deportivo Tenerife te buena parte de la afición del Tenerife con lo que ocurrían en Gran Canaria con aquel Córdoba sonó cuando el Córdoba lograba el ascenso primera visión cuando saltaron aquellos energúmenos que la Unión Deportiva Las forma al terreno de juego y la repito en el siguiente año cuando la Unión Deportiva Las Palma visitó el Rodríguez López también con el fichaje de Uli Dávila el autor de ese gol del Córdoba en el Gran Canaria Deportivo Tenerife la verdad que aquí pues cariño cariño no se les viene a nuestros vecinos así que está deseando el público de la Unión Deportiva Las Palmas que su equipo le por lo menos una alegría en esta triste temporada no

Voz 4 04:33 y más teniendo en cuenta que después de la victoria del otro día por cuatro uno ante el Lugo el equipo queda en una situación en la tabla en la que poco ya se va a jugar porque tampoco tiene muchas opciones de llegar a la zona de play off por abajo parece que no va a correr peligro quizá el único aliciente de que que la temporada sea ganar el derbi

Voz 0672 04:54 qué es lo único lo único por eso te comentaba no la única alegría que les puede traer a la misión de la Unión Deportiva Las en momento ganar en casa del eterno rival que no ganan desde el dos mil uno precisamente con Pepe Mel cuando era técnico del Club Deportivo Tenerife y los dos equipos estaban en primera división aunque este año descendían los dos a a Segunda hace muchos años que Las Palmas no le gana al Tenerife ya va siendo hora la fisión lo pide a gritos hoy entrenamiento del equipo con bastantes aficionados también que intentan animar han vendido todas las localidades de la Unión Deportiva Las Palmas para acudir el sábado a a Tenerife cerca de mil doscientos aficionados aproximadamente de la Deportiva Las Palmas que van a estar allí pues por eso te digo no para por lo menos a borrar la imagen pésima esta temporada nada mejor que ganar en en Tenerife y lo que comentabas también sobre la distancia que tiene ahora mismo las formas con el descenso con el Lugo en este caso es de nueve puntos más el cola verá restan seis partido pues bueno virtualmente las Palma ya ha conseguido la permanencia pero el Tenerife si para ellos un partido de vital importancia por eso aquí la verdad que está deseando deportivamente hablando como siempre que el Tenerife pues si no consigue salvar la categoría pues tampoco aquí va a llorar es la visión de las FARC bueno pero luego siempre

Voz 5 06:10 tres echan de menos esto derbi que si nos siempre nos ponen delante de la televisión siempre es una cita que no gusta ver en cualquier división y hombres si los dos equipos están en la misma categoría pues es su bloque para vosotros en más hay más rivalidad

Voz 0672 06:26 además entretenidas si están en primera división mejor que mejor pero te digo que aquí la Unión Deportiva Las Palmas pues la verdad que aunque le cuente eso está claro que la afición y no quiere que el Tenerife puesto encima de la Unión Deportiva Las Palmas aunque sea en diferente por eso te digo pero está claro que hombre a nivel a nosotros no nos gusta no este tipo de partido vivirlo cerrarlo y sobre todo ojalá ojalá esté en algún día de autos en Primera en primera división que la historia de ambos equipo sólo han estado los dos militando en la misma categoría en dos temporadas

Voz 4 06:59 la mano antes hablabas de Oltra del entrenador peligra el técnico Si no es capaz de conseguir una victoria en el derbi ante Las Palmas

Voz 1371 07:08 sí da la impresión de que si lo lo cierto es que lleva con la soga al cuello durante muchas semanas de que estaba practicamente destituido cuando se produjo aquella increíble remontada contra Osasuna en el estadio Rodríguez López hizo pasó del cero dos al tres a dos aquel día estaba está buscado el recambio luego es verdad que el presidente que es el más partidario de una destitución no ha encontrado el momento copiado Se perdió contra la Extremadura y entonces dije lo buenos que viene el derbi vamos a pero una semana más y así está Oltra lo más probable es que en caso de que fuera despedido su recambio fuese Cristo Marrero el mítico ex capitán del Club Deportivo Tenerife y ahora técnico del Juvenil porque difícilmente se va a encontrar a un técnico que quiere venir para sólo cinco jornadas que son las que quedaron después del partido contra Las Palmas y sabiendo que no va a ser renovado para la próxima temporada porque en Tenerife ya ha buscado técnico nos cuentan que así es para la temporada próxima en caso de permanencia en Segunda División así que es muy complicada la situación para el club especialmente para su presidente el director deportivo opta por mantener a Oltra pase lo que pase pero lo cierto es que sí señor juega y un desenlace dramático del derbi traería con casi total seguridad el cese del entrenador sería el segundo despido de la temporada porque incomprensiblemente se despidió a Joseba Etxeberria la jornada cinco practicamente sin tiempo para que pudiera equivocarse idea aquello de aquellos lodos provienen estas tempestades no desde luego que que ha sido una temporada de los horrores para el Tenerife sólo se puede arreglar si se gana el derbi de este sábado

Voz 4 08:31 bueno pues este fin de semana este sábado vamos a vivir ese derbi canario con mano te Juani en Carrusel deportivo y con Francis Matas así que muchas gracias lodo por pasado por Play Segunda hay traernos toda la novedad de este gran partido entre Tenerife Las Palmas un abrazo

Voz 1371 08:46 nosotras próxima hasta luego un abrazo mamapacha

Voz 6 08:49 eh

Voz 1 08:55 hoy nuestra historia es sobre un equipo que se ha complicado la vida el Numancia que con la derrota en casa uno dos ante el Deportivo de la Coruña acumula ya cuatro jornadas sin ganar y solo ha conseguido un punto de los últimos doce y es que el equipo se ha metido en un buen lío tiene el descenso cada vez más cerca sólo está tres puntos por encima de la zona de peligro desde Soria nos lo cuenta José Carlos

Voz 7 09:18 pues es la situación del Numancia en esta recta final de la temporada no es ni mucho menos buena a seis jornadas de finalizar la competición tiene cuarenta puntos Lesaka tres al Lugo que es el que marca los puestos de descenso eso sí le tiene ganado el golaverage directo al conjunto gallego está pendiente de sumar los tres puntos contra el Reus allá por finales de mayo pero la inercia de las últimas jornadas con derrota ante el Deportivo de la Coruña el Cádiz empate ante el Mallorca derrota en Tarragona no está siendo fácil la ni la afición ni la plantilla ni para el propio entrenador que este pasado viernes ante el Deportivo tuvo que sufrir delitos de López Garai vete ya en rueda de prensa hablaba al respecto

Voz 0658 09:58 que no está contento nadie no bueno pues bueno algún día miré claro que mire antes o después mire no sé cuándo pero bueno luego que tengo en mi cabeza es trabajar hasta el último día que esté aquí no dimitir emitir supuesto porque al final yo creo que mi valores como persona no está dejar a nadie tirado y no voy a dejar a esta a esta plantilla mutilado

Voz 7 10:17 pero esta situación no es sólo de estas jornadas toda la temporada está siendo irregular inevitablemente en el subconsciente de la afición numantina está ese casi ascenso a Primera División de la pasada temporada llegando a la final del play off frente al Real Valladolid esa buena actuación en la Copa del Rey este año con cambio de entrenador cambio de sistema cambio de jugadores cambio de estilo de juego e incluso con cambio de propietarios del club allá por el pasado otoño tiene mosqueada la afición no está contenta desde luego eso al equipo no le ayuda esta semana Juan Carlos el cancerbero rojillo aseguraba que hay que dejarse de historias de lamentaciones y sumar todos

Voz 0662 10:55 ya está ahora no es momento de buscar culpables al momento de estar todos unidos todos juntitos agarrarse al trabajo diario iraquí sumar sumar sumar todos todos todos todos desde prensa utillero afición todos son cinco partidos son cinco partidos que que pase lo que pase no hay que caer en el pesimismo no hay que caer en el derrotismo hay que caer en en en alegría

Voz 7 11:17 abajo ya si todos a una es como el Numancia espera que ese saque adelante esta temporada que sea complicado prácticamente desde el primer día

Voz 9 11:29 no duda de la segunda división en Play Segunda

Voz 8 11:33 un dos tres clan la la la la

Voz 1 11:37 siempre que es una esta sintonía entre Segunda es que está por aquí Héctor Ruiz del narrador de la Liga en dos tres en Be In Sport en Gol Televisión hola qué tal muy buenas

Voz 10 11:45 qué tal muy buenas siempre que

Voz 1 11:47 Óscar Egido empiece a esta sección te dice algo de que ALE Rodríguez se ha vuelto a aumentar en el programa pero hoy el que no están Óscar Egido no sé si quieren mandarles un mensaje porque seguro que luego escuchará el programa en algún momento en el que tenga libre en sus vacaciones

Voz 10 12:01 vaya pues unas además teniendo que ser

Voz 5 12:05 es salir de vacaciones si fíjate sí

Voz 10 12:08 ya está todo lo de la temporada sólo prometen pero vamos a ver cuando te multan a que manda mucho ha ido creciendo en Alcalá jo si se vaya hombre no bueno pues nada pues simplemente que a ver qué hago cuando nos veamos ya que el puede gozaban de lo que lo demás no podemos

Voz 4 12:26 pues sí le apuntamos eso seguro para que es invite algo aquí a todo el equipo Ibai Le apuntamos también las cuatro píldoras como siempre que no se la pierda hizo cual empezamos esto no

Voz 10 12:36 venga pues la primera dice el Reino de Leo aquí que no llevan a pensar que nos vamos a otras esferas sino que simplemente tenemos que a lo que sucedía la semana pasada pasado fin de semana la Rosaleda ir más allá de todo ese ejército que tiene el Real Club Deportivo Mallorca al servicio de Vicente Moreno de la ley pendiente de toda la afición mallorquinista hay que hablar de un futbolista que llegó de cara al segundo tramo de la temporada como es el caso del argentino Leo Suárez así que el otro día entro en un momento para hacer definitivo lo visto junto a Don parar los cambian de funcionaron al conjunto bermellón que supo sufre Air durante gran parte del partido visitando la Costa del Sol isleños All es vino a Mallorca pues para cosas como ésta como para ser un partido importantísimo para el conjunto bermellón que le mantiene en playoff que alguno ya le hace pensar que incluso si si este ritmo de puntuación incluso pensar en algo más pero de momento contar con Le Pen momentos definitivo cuando va a parte de esas tan tan ajustados al Mallorca B para la como la del otro día

Voz 4 13:41 sesenta y un puntos tiene el Mallorca con una ventaja de cuatro sobre el séptimo que es el Deportivo así que va camino de consolidarse y asegurar esa plaza de play off el ascenso directo le queda un poquito más lejos a seis puntos de hasta ahora mismo cuál en la segunda Héctor

Voz 10 13:57 pues hablando playoff Lasa uno dice Tejera y creer que tras el estreno del nuevo técnico en el Real Oviedo y un tanto de Sergio Tejera el triunfo logrado pruebo convocar vayan en su visita al estadio el ojo del Mediterráneo hace que el Real Oviedo de momento con ese primer ha resultado haya logrado cambiar un poco la dinámica cambiar un poco la busca que se desde el punto de inflexión necesario para que al final pueda alcanzar a la zona de la eliminatoria no va no va a ser fácil hay muchos equipos involucrados pero desde luego el Real Oviedo ganando fuera de casa lo obras de algún modo sacar César pereza de los último parte los ir con ese tanto de Sergio Tejera en pie para creer que a falta de esos partidos puede ser posible

Voz 4 14:41 el Oviedo tiene un partido importante este fin de semana tiene que recibir al Granada en casa un Granada que se estaba jugando mucho de Ettore pero bueno ahí está ahí queda esa píldora con el Oviedo que seguro que pelea hasta el final por los play off la tercera tú dirás

Voz 10 14:56 la tercera dice Marc Gual y es que el Real Zaragoza después de mucho tiempo vio cómo podía brillar de cara a portería un manual que no estaba teniendo minutos que incluso se haya quedado fuera de la convocatoria pero el otro día reventó la portería del Córdoba en una segunda parte donde el Real Zaragoza afianzar un triunfo que de lo Roberto es la primera meta seguramente les deja un gusto bastante mejor de lo previsible en un partido que estaba haciendo cómo va conjunto de Víctor Fernández pero que en la segunda mitad encontró la eclosión goleadora de manual del delantero de Badalona que le sirvió para un triunfo más que necesario a la conjunto blanquillo deja previamente al Córdoba ya al borde del abismo les Damon ha ganado algo en seguridad obviamente hará va a tener que afrontar un partido difícil en casa le va visita del Depor no tiene todavía cerrado pero un triunfo como el del otro día le da mucha tranquilidad y sobre todo también de la confianza amargo al que ya necesitaba

Voz 4 15:54 triunfo importante para Zaragoza que se queda con siete puntos por encima del descenso con esa victoria tiene cuarenta y cuatro puntos XXXVII tiene el Lugo pues Héctor vamos a cerrar con la cuarta como siempre

Voz 10 16:06 otro de los equipos que necesitaba ganar de forma imperiosa IFO al tercer partido de José Luis Martel al Depor y la píldora dice de Valle a repunte ya que eso tantos iniciales del conjunto herculino en su visita el Deportivo Numancia fueron importantes el primero fue un golazo de Borja Valle un gran apoyo tras una diagonal con Quique González y una gran definición del futbolista berciano luego llegó el tanto de cabeza de Miquel eso más al Depor que le venía urgiendo a ese triunfo después de las dos primeras derrotas tras el cambio en el banquillo le abre un nuevo panorama porque porque ahora se trata más la del pleno porque ahora le toca visita La Romareda hay sabe que si de allí sale también con buen rendimiento como visitante con un triunfo ya va a estar muy cerca de la zona de la eliminatoria teniendo en cuenta que incluso hay un dolo directo el lunes entre Cádiz y Málaga y por tanto el de porque se saca de encima una buena Losa empieza a repuntar de algún modo para intentar en este tramo final alcanzar ese objetivo que tenía marcado de principio de temporada

Voz 4 17:06 bueno pues Mallorca Oviedo Zaragoza Deportivo de la Coruña han sido los protagonistas hoy de las píldoras de Héctor Ruiz no sector donde te veremos este fin de semana o mejor dicho dónde te escuchamos qué partido obtiene se define

Voz 10 17:21 pues vamos a tener domingo y lunes los dos últimos partidos el domingo en el Tartiere a ocho y media del lunes vamos a ir a cada es que en el Ramón de Carranza el Cádiz reciban Mara en ese precioso duelo Anne Darwin que además no sólo por lo que ya tiene de antemano el contexto sino también por lo que se está jugando ambos tiene una pinta espectacular

Voz 4 17:43 pues te seguiremos como siempre el próximo jueves ya está por aquí Óscar Egido ya si hay que rendir cuentas de sus vacaciones que lo hable el contigo

Voz 10 17:53 lo que pasa semana el la por encima de la habitual desfile de corazón le parte también

Voz 0356 17:58 vale un abrazo hay gracias

Voz 9 18:12 todos los oyentes de Play Segunda echan en falta algo en el ha hecho de la sección de cada jueves y jamás me reía monos deber diéramos miraba Nos picaba mirábamos el móvil a ver cómo nos ha ido la jornada éramos felices no bueno algunos me vuelve la mejor liga Fantasy de la Liga o Un dos tres ya esta aquí la nueva Liga para los oyentes de Play Segunda vamos a tener ya gracias a los amigos de Benger tal como los amigos de Benger Wenger Benger sabe es la mejor aplicación para para pronunciarlo ya puede participar en el nuevo Fantasy del programa únete en Benger a la Liga de Play según

Voz 1 18:50 a tu mejor once cada semana Irán

Voz 9 18:52 los mejores premios una camiseta de un equipo de Segunda al mejor de cada jornada y una Play Station cuatro para el ganador final de la Liga escuchar Play Segunda ICV el mejor entrenador de nuestra Liga tiene premio

Voz 0356 19:11 pues bueno ha hecho dura no sé si tiene los puntos de los personajes que están de vacaciones no se lo he pedido a Óscar pero no ha habido lo que sí

Voz 1 19:21 no hay respuesta no sé si porque no ha visto el mensaje o porque le daban un poco de vergüenza asumirá una derrota más en esta liga interna que tenemos nosotros yo no sé la puntuación que tienes tú yo si tú no sabes la fundación que tengo yo eso no

Voz 0356 19:36 mi fundaciones también y bueno vamos a hacer como siempre no más de cincuenta si decirte la posición en la que la cosa es que ha sido por lo que veo arriba una una jornada bastante más de cincuenta más de cinco

Voz 1 19:51 más de sesenta no yo sí

Voz 0356 19:54 ya está cincuenta y ocho juntitos tengo yo eso no es una puntuación alta hombre bueno pero está bien para empezar para ti está bien no estaban la semana pasada que yo expliqué que había habido un cambio de dos deportiva mención no si sabe algo y no estaba pero más me acuerdo la cosa está funcionando sí que es verdad que el ganador de esta jornada que es de X tiene noventa y uno yo tengo cincuenta y ocho Si bueno en definitiva si la mitad dejaron a Jorge Sáenz ya yo tengo en Extremadura sino esa menos uno sería practica

Voz 1 20:21 te verde también tendría sesenta y pico puntos e incluso a lo mejor te ganaría no a lo mejor tampoco porque yo tengo setenta y un puntos madre mía con once de Rabin de Víctor Díaz diez de Mariño que me han hecho quedar por delante tuya de momento miro por aquí el móvil Óscar Egido no responde a mensajes entiendo doy por hecho que yo de mis

Voz 0356 20:44 jugadores y por eso digo que la jornada en mala además de esa expulsión con menos uno de Jorge Saenz tengo un dos para Íñigo López hizo el resto son todo seis es así que no está mal de él todo el hubiera querido yo que Aitor Ruibal

Voz 11 20:56 de euros Ike Quique hubiera

Voz 0356 20:59 ha marcado en golito pero bueno lo montó nos quedamos con eso también nos quedamos con

Voz 1 21:02 el cambio de líder en la general de la Liga de Play que me pregunta es si si peto Team se ha colocado en la primera posición pero ojo porque tiene los mismos puntos que el segundo que es fútbol Club así que está la cosa más apretada que nunca Kim Un claro

Voz 0356 21:18 Paco de la sección sí porque hasta llegar todas

Voz 1 21:21 temporada pasar Fútbol Club también son dos de los jugadores que han estado en las posiciones altas y en este caso están empatados a mil setecientos cincuenta y nueve puntos

Voz 0356 21:31 hay en nada porque vamos a final de campaña o sea esto ya esto estos la recta final para pelear

Voz 12 21:36 el premio por el la Play no

Voz 0356 21:39 lo que hacemos en el play off que es otra pero bueno yo

Voz 1 21:41 sin opciones pero bueno es la jornada tres bueno aun pero bueno para el que nos escuche que todavía piense que no tiene opciones sigue ausente ganar una camiseta cada fin de semana así que me lo puedes pelear por clasificar te para esa última su último tramo quedar clasificado en la primera posición y conseguir una camiseta la Play está complicada ya si no eres de los que están en cabeza pero bueno hoy tenemos también por cierto la subida de Galdós desde el nueve hasta el tres orejas Últimas noticias como si esto fuera seis pues Tito se fuera los cuarenta Principales seis puestos en una jornada nuestro nada

Voz 0356 22:15 hola así que nada bueno está apretada la

Voz 1 22:18 la Liga para que podáis hacer vuestro once para que pueda competir se viene por aquí Iván Álvarez con todas las novedades hoy con la última hora de todos los partidos de esta jornada XXXVII en Segunda División por aquí iban Álvarez alemán qué tal muy buenas

Voz 0356 22:34 hola Paco muy buenas empezamos por el partido que abre la jornada el partido del sábado a las cuatro no teníamos

Voz 1 22:39 dio este viernes en la jornada treinta y siete pero comienza a las cuatro del sábado con ese Alcorcón Osasuna en

Voz 1643 22:47 Santo Domingo el incontestable líder rojillo que cuenta con una amplia ventaja nueve puntos en la lucha por el ascenso directo visita un equipo alfarero en mitad de tabla que no gana en casa desde febrero Parralo no podrá contar con no tiene la duda de Gavilán recupera a Eddy Silvestre los rojillos Rubén García e Iñigo Pérez son baja tienen la duda Dodge

Voz 1 23:06 el segundo partido del sábado va ser a las seis de la tarde dos equipos históricos necesitado de puntos a partir de las seis va a enfrentar Zaragoza Deportivo tienen diferentes objetivos los maños para abrir brecha con el descenso tienen siete dígitos ahora mismo por debajo los gallegos para volver a meterse en los puestos de play off de los que les separa tan sólo un punto Iván

Voz 1643 23:25 a varias bajas en los baños de la de Dorado la sufre Benito grupo y Toquero Krohn Dehli está lesionado en el Depor David Simon Ivo vedad son duda Soma está pendiente del Comité de Apelación

Voz 1 23:35 a la misma hora del sábado a las seis de la tarde otro vuelo en este caso por la permanencia Nàstic Extremadura los catalanes apuran sus últimas opciones hilos de Almendralejo que encadenan cuatro victorias consecutivas cuentan con cinco puntos de renta sobre el descenso

Voz 1643 23:49 en los catalanes hay tres bajas por lesión Javi Márquez Ramiro Guerra e hice lo pierde Reyes por decisión técnica en el Extremadura vuelve Javi Álamo

Voz 1 23:57 el último partido del sábado va a ser a las ocho y media Tenerife Las Palmas derbi canario en el Rodríguez López no está siendo una buena temporada para el Tenerife ni para la Unión Deportiva Las Palmas

Voz 1643 24:08 sí y además llega con una baja importante el conjunto local el Tenerife en la de su capitán Suso también se lo va a perder Alberto en Las Palmas no estará el portero Raúl Fernández

Voz 1 24:17 el primer partido del domingo es a las doce del mediodía entre Lugo y Almería en el Anxo Carro donde los gallegos están obligados a sumar porque comienzan la jornada en descenso a tres puntos de la salvación en el ecuador de la tabla está el conjunto andaluz

Voz 1643 24:31 sí con todavía opciones de meterse en play off que tienen a seis puntos en el horizonte Lew copita Campillo y tesón bajan el Lugo y el Almería tiene la única duda de Juanjo Narváez

Voz 1 24:40 el domingo por la tarde a las cuatro semana enfrentar dos candidatos a jugar la próxima temporada en Primera División pero seguramente a través de los puestos de playoff se enfrentan Mallorca y Sporting de Gijón los insulares

Voz 1643 24:51 que son cuartos llegan en racha y tienen la esperanza de alcanzar los puestos de ascenso directo los asturianos están a cuatro puntos de los puestos de privilegio en el Mallorca es duda Estupinyá la baja segura es la de estoy lo Jobbik y las únicas bajas seguras en el Sporting son las de Aitor García Illa de Isma Ferro

Voz 1 25:06 el domingo a las seis de la tarde se cruzarán los caminos de Albacete y Numancia ambos obligados a reencontrarse con la victoria para no alejarse sus objetivos el Alba es tercero a tres puntos del ascenso directo mientras que los sorianos se acercan peligrosamente a la zona

Voz 1643 25:19 descenso en dos bajas importantes en Albacete hizo Zulia it Dany Torres en el Numancia la única baja es la de Unai Medina dudas Oyarzun y Mateu vuelven Juan Carlos y Nacho

Voz 1 25:30 a la misma hora del domingo a las seis de la tarde a enfrentar Elche Rayo Majadahonda dos equipos recién ascendidos a la Liga un dos tres que quieren repetir el año que viene en Play Segunda si el Elche está más cerca de conseguir eso

Voz 1643 25:44 en el Rayo Majadahonda va a tener que pelear hasta el final se lo pierden en el equipo de Pacheta Dani Calvo Ignacio Gil por lesión llene el de Iriondo Rafa Carlitos y verdes

Voz 1 25:52 con permiso del derbi canario a las ocho y media se va a jugar el domingo para cerrar el día un gran partido entre Real Oviedo Granada

Voz 1643 25:59 con varias bajas en el conjunto Carvalho moza por sanción Omar Ramos y Forlín que están lesionados tres dudas importantes en el Granada Álex Martínez Fran Rico y José Antonio

Voz 1 26:08 tiene la jornada número treinta y siete Se va a cerrar el lunes a partir de las nueve de la noche con un derbi andaluz entre Cádiz y Málaga

Voz 1643 26:15 otro partidazo entre dos equipos que ocupan puestos de playoff en Euskadi se lo pierden Manu Vallejo Salvi y Marcos Mauro Pantic Rennella también son baja mientras que en el Málaga Erik Morán Dani Pacheco con eh Harper no estarán el lunes en el

Voz 9 26:28 la de guerra gracias llevan un abrazo habrá

Voz 1 26:38 aquí terminamos pero antes de marcharnos hay que escuchar nuestro habitual cierre porque todas las semanas Jaume en Aveiro a nuestro compañero de Radio Barcelona y narrador en gol Movistar y en la Liga Un dos tres TVE pone la firma a una Segunda de Primera así que Dalí Jaume tú dirás

Voz 2 26:53 muy buenas Paco el Nàstic de Tarragona está un par de jornadas de caer de nuevo a Segunda B como catalán me gusta que me vaya bien a los equipos de mi tierra y me apena que este Nàstic se va irremisiblemente a la categoría de bronce con lo difícil que ese retornar a la ley con dos tres bien lo sabe el club grana que necesitó tres años para ascender la última vez que cayó a Segunda B encima iría a parar a uno de los los más competitivos el Grupo III el Nàstic lleva siendo desde que volvió a Segunda uno de esos equipos que le da color a la Liga Un dos tres en el apartado de fichajes porque incorpora jugadores de todo tipo de procedencias tanto si hablamos de nacionalidades como si lo hacemos también de las ligas de origen además en cada mercado pues eh ficha muchísimos jugadores un auténtico All Star de futbolistas frikis me atrevería decir eh han pasado por este club tras los años de colaboración entre la agencia de representación promo es por el Nàstic el vínculo se inició en dos mil trece cuando la agencia entró en el club con un veinte por ciento del accionariado ese mismo año llegaron Emilio Viqueira director deportivo Vicente Moreno el entrenador que les llevó a Segunda playoff de ascenso a Primera ambos se conocían de su etapa de jugadores en el Jerez pasarán a formar parte del Nàstic colaborando de forma muy estrecha la destitución de Vicente Moreno eso sí marca el fin de El Nàstic como un equipo identificable pasó a ser un club no solamente un equipo en el que una vez que la pelota dejó de entrar se observaba una forma de hacer crac como jugar a la ruleta rusa al temas que con Vicenta Moreno coma pelota entraba pues la gente no hablaba mucho de ello desde la dos mil dieciséis dos mil diecisiete el Nàstic ha tenido la friolera de ochenta y cinco jugadores y esta misma temporada más de cuarenta enfundado la elástica grande con razón en Tarragona pues la afición del Nàstic tiene la sensación de que de que no es posible identificarse con con el equipo de que es muy difícil conocer a los a los jugadores por ese banquillo del Nàstic tras la asamblea de Vicente Moreno han pasado seis entrenadores incluyendo a Enrique Martín Monreal un técnico que tampoco ha podido enderezar el rumbo del Nástic a pesar de que normalmente es capaz de sacar resultados allá donde va no he tenido ningún proyecto aparte del de firmar jugadores a mansalva y cambiar cada año entrenador en las últimas jornadas para conseguir la salvación algo que por algún motivo ha funcionado tres veces eh todas pero no va a haber una cuarta todas las miradas e apuntaban a principio de temporada también en el mercado de invierno Arnal Llibert el primer director deportivo después de la marcha de promotor que hizo una plantilla ineficaz para la primera mitad de temporada visto relegado en la segunda parte del curso por Antonio Prieto eso sí el equipo no ha levantado el vuelo salieron once jugadores en invierno y entraron once no pero ni así que la cada vez menos para que el Nàstic se confirme su caída a la Segunda B y desde aquí sólo queda esperar que en el futuro sacar las cosas de forma más racional para que podamos ver de nuevo a Tarragona en el fútbol profesional