La Ventana de los clásicos | Un viaje por la historia de la ópera

Juan Angel Vela del Campo buenas tardes amigo hola muy buenas está bienvenidos a La Ventana de cómo estás muy bien gracias si bien vamos a ver hoy en La Ventana de los clásicos vamos a ponernos si te parece

Voz 0313 00:41 el traje de de historiadores proponemos a los oyentes Un viaje por la ópera desde sus orígenes hace cuatro siglos hasta alguna de las obras más contemporáneas pero ojo no no no sólo una clave estrictamente musical que también como es obvio porque a la historia de la ópera sirve para medir la evolución de este género convertido en una en una forma de arte multi sensorial eso es obvio pero también sirve para poner en contexto los factores sociales políticos y económicos de cada época es un viaje fascinante resulta que la hoja de ruta la tenemos en el Caixaforum de Madrid hasta el próximo once de agosto en forma de exposición el título el título de la muestra explica yo creo todo esto que les comentaba es opera pasión poder política Raquel García ya ha hecho este recorrido y ahora mismo lo comparte con todos nosotros

Voz 4 01:30 a finales del XVI nace la ópera de la mano entre otros de Claudio Monteverdi iniciamos este recorrido con una obra que habla de escándalo y ambición

Voz 4 01:42 la coronación de OPA fue la ópera que representó la transición del entretenimiento de la Corte al gran público cuadros partituras planos de una ciudad de la que hablaban todos los viajeros que la visitaban estamos en la Venecia de mil seiscientos cuarenta y dos Nos hola del contexto social y político Kay Bailey ex conservadora del Departamento de Artes Escénicas del Victoria Albert

Voz 6 02:03 no hemos la coronación de poco

Voz 6 02:11 sí sí mentimos hago una ciudad que es una ciudad de diversión de entretenimiento a raíz del comercio pero en este momento de la historia de la ciudad de la música de arte para otra les cambiamos colocarla pero explícame mostrar cómo en Venecia la ópera se convierte en una forma de para el público pasaron casi setenta años

Voz 4 02:42 que Haendel estrenara con éxito el Londres una de las primeras óperas en italiano Rinaldo Ciudad de monarcas de Londres se decía entonces que era la urbe más próspera de toda Europa con una puesta en escena imponente el visitante puede recorrer los decorados de un teatro barroco e imaginarse vestido con espectaculares trajes bordados de oropel

Voz 4 03:06 a pocos pasos bien Viena un pequeño saloncito nos recibe con el auténtico piano que utilizaba Mozart es mil setecientos ochenta y seis año en el que se estrenan Las bodas de Fígaro máximo exponente de la música de la Ilustración es la primera ópera que se aleja de los clásicos y la mitología sube al escenario personajes reales Siglo XIX Nos lleva Milani a París en la ciudad italiana se estrenó Nabucco de Verdi su famoso va Siero se convirtió en un himno del país y puso en valor la importancia del coro en las óperas París con una elección discutida el Tannhäuser de Wagner que no fue bien entendida por parte del público de la época

Voz 6 03:53 el veintiséis curtida interés tele fuimos tratar del poder y el significado de la ópera en según lo impediría cuánto es Napoleón decide detraer aunque apósitos para que creen tener también muchas controversias lo has con quema de sexualidad bien muchas de las Wise el público está el pez no estaba demasiado preparado para los artistas Alexanco

Voz 4 04:25 el montaje del Victoria Albert Museum añade espacio el Gran Teatre del Liceu dedicado a Pepita Jiménez de Isaac Albéniz hablamos de las transformaciones que se estaban viviendo a finales de siglo con subdirectores valentía

Voz 9 04:36 en este momento es este cambio de siglo hay una inquietud cultural muy importante el modernismo está en pleno auge en Barcelona ha pasado ya la Exposición Universal que ha situado Barcelona en el mapa internacional en el ámbito musical Isaac Albéniz está en la búsqueda de un sonido que dice y que al país y que de algún modo los separe del verismo italiano del sinfonismo alemán

Voz 4 05:02 este viaje por la historia acaban el siglo XX con el estreno de Salomé de Strauss en Dresde una ópera que provocó un gran escándalo con el telón de fondo el movimiento feminista la acompañan la partitura original con las notas manuscritas del compositor y los espectaculares diseños de vestuario de Dalí de Versace y última parada en Leningrado con Lady Macbeth de Shostakovich aclamada como la nueva ópera soviética acabó siendo prohibida por la censura de Stalin Shostakovich nunca escribió más óperas

Voz 10 05:34 a comenzar el final Juan Ángel lo que decíamos del contexto político nunca más a Shostakóvich después de la censura de Stahl

Voz 1155 05:44 sí bueno Shostakovich y luego se hizo muchas un cuerpo sinfonías de cuartetos impresionante pero verdaderamente impresionante como un reflejo de lo que a la modernidad y así ha quedado en Queens soviética buen Rusia un el este pero peras no opera sólo hizo está Lady Macbeth que es una ópera estupenda qué duda cabe pero que que ha limitado su producción ahí yo creo más que Shostakovich estaba mucho más inclinado a hacer música sinfónica politizada a veces también en alguna de las sinfonías ya su serie cuarteto de acuerdo de todas formas tiene tiene delito el motivo por el que el que el régimen de Stalin prohibió esto

Voz 11 06:24 además es muy curioso porque una exposición parece una una habitación con un escritorio que que simula Shostakovich escribiendo las obras y tan bueno en el en el vídeo que se hizo con fines propagandísticos

Voz 0313 06:36 el vídeo se hizo antes de de que hasta Aline le diera la pájara que qué pasaba cuál es el problema bueno consideraba que esa ópera mostraba una mujer liberada y que eso iba contra los principios del régimen

Voz 1155 06:47 sí es son una cuestión que tiene

Voz 0313 06:50 la cosa es una variante Marta la censura que fíjate

Voz 1155 06:52 estamos muy acostumbrados en el siglo XX sobre todas las grandes dictaduras no

Voz 0313 07:12 opera censurada por Stalin se estrenó mil novecientos treinta y cuatro en Leningrado pero vamos al comienzo vamos a la Venecia del siglo XVII con Monteverdi

Voz 14 07:23 y la coronación de P

Voz 15 07:30 sí sí

Voz 5 07:36 Medio

Voz 16 07:42 los historiadores suelen considera

Voz 0313 07:44 dar el Orfeó título de referencia no dé comienzo de la Opera

Voz 1155 07:47 sí pero yo creo a mi me parece que la selección La selección de la inclinación de Pope a ver feo sea una curiosa circunstancia el Orfeo que es de mil seiscientos siete es una ópera privadas una ópera que se hizo en la Toscana cerca de Florencia en la zona de Mantua etcétera lleva una ópera para lo que sí ha mostrado exactamente qué vamos ahora entonces es cuando la ópera llegó a Venecia es cuando la ópera se instaló en los espacios públicos en los que la gente pasa más controlada iba allí por completo además de esto hay una cosa muy curiosa desde porfió era una ópera mitológica qué duda cabe pero el tema es que haya una

Voz 0313 08:24 la historia habla de Nerón narraciones exactamente entre Nerón el fin algunos planteamientos dirigentes políticos no

Voz 1155 08:32 un salto muy grande a la mitología la ópera en ese momento de la ópera como espacio privado de espacio público por eso a mi me parece que es un símbolo muy claro de Un paso adelante muy importante de la opera con un género que al final se instala por la importancia que instalado a lo largo de los siglos las

Voz 0313 08:48 donación de Pompeya la primera ópera pública

Voz 5 08:58 sí sí

Voz 17 09:05 no

Voz 5 09:07 sí a Di

Voz 0313 09:12 cambiamos de ciudad de Opera pasamos de Venecia Londres mil setecientos once Rinaldo de Haendel

Voz 5 09:29 yo

Voz 21 09:43 sí

Voz 22 09:44 sí

Voz 3 09:48 hay muchas cosas interesantes

Voz 14 09:49 sí muchos queríamos efectos colaterales que se pueden rastrear en esta exposición porque Rinaldo fue en su momento la primera ópera italiana que se representaban interpretaban Londres bueno y gracias al boom al auge de ser representaciones seducido construir el Covent Garden fíjate

Voz 1155 10:06 no fíjate es un caso muy curioso y hasta cierto punto la presencia en este siglo de Haendel en Reino Unido aparte de que busca un camino diferente al de Bach en Alemania está es como una explosión de Hungría como esta que estábamos escuchando en la manga lo refleja es el sentido de la ópera como espectáculo un espectáculo Virtus asista en la época de los castrati en la época de exhibicionismo no en la época de la florituras estas afinidades etcétera etcétera luego podría venir posteriormente una ópera más desarrollo melódico potente pero en este momento estamos en esa ópera vamos a llamarle de los efectos especiales desde la voz llevar la voz al sus últimas posibilidades ya quise refleja muy bien con los castrati de luego desaparecieron y que ahora pues cuando tienes una melodía o reflejan una melodía como esta que estamos escuchando dar Milena cantada por Cecilia Bartoli pues todavía te queda una especie de fascinación de la ópera desde la plenitud vocal

Voz 26 11:35 sí

Voz 22 11:48 sí

Voz 0313 11:55 hablaba Juan Ángel de la plenitud vocal y el auge de los de los castrati en esa época mil setecientos y poco bueno en esta parte de la exposición del Caixaforum se pueden ver trajes de vestuario del teatro del siglo XVIII y un retrato en miniatura de Farinelli sin que es Carlos Farinelli

Voz 1155 12:11 es muy representativo es la gran figura del castrati de entonces cara bueno con los contratenor es además se trata de hacer una imitación y demás pero no es lo mismo que vamos que acredite el que tenía en aquel momento que era como una gran moda como una aspiración eran como como como los grandes jugadores de fútbol los castrati imagínate

Voz 0313 12:30 sigamos el itinerario de esta exposición

Voz 14 12:32 llegamos a Viena con la ópera

Voz 0313 12:34 las Bodas de Fígaro de Mozart en el Centre de la sala por cierto

Voz 14 12:38 aparece un piano y un piano tocado

Voz 28 13:06 L de belenes

Voz 5 13:27 tengo debilidad

Voz 14 13:28 he querido Carles es un dúo

Voz 1155 13:31 día son pues fíjate dos cantantes tan excepcionales como Elizabeth es Markov Ingmar Sigfrid reflejan un poco lo que Mozart aportó en la segunda mitad del siglo XVIII a la ópera que es el humanismo las óperas de Mozart no tiene nada que ver con el exhibicionismo es los conflictos personales en la integración también ya no sólo de la condesa sino en este caso de Susana que es por así decirlo personaje el de la criada que dialogan que ven que sea aman que sufren que se quiere etc etcétera entonces bueno pues lo que decíamos de bien ya en Salzburgo que está muy cerca también tuvo una vida limitada treinta y cinco años nada más pero supo llevar tú de ese lado de la ilustración del humanismo al género de la ópera de una manera como de una manera totalmente referencia esto es un ejemplo de cómo la música reflejaba toda esa aspiración de compositor

Voz 5 14:23 LB

Voz 28 14:27 hola

Voz 5 14:37 lo ha

Voz 30 14:41 ahora ha

Voz 31 14:45 hola

Voz 2 14:54 hola

Voz 0313 15:01 para los interesados en acudir a esta exposición del caso Fórum en Madrid opera pasión poder y política en este apartado concreto también se pueden ver trajes de la época y un vídeo de un extracto de la de la Ópera de París pero yo creo que uno de los momentos más emocionantes de la exposición es cuando te sientas en un banco mirando una una gran hecho fantástico mirando una gran pantalla que te llega al interior de la Scala de Milán dices por los auriculares escuchas vas escuchando lo va a pensar cómo va subiendo el coro de Nabucco

Voz 3 15:31 subiendo y subiendo

Voz 0313 15:39 la Penn Siero que se puede considerar seguramente el mayor éxito de Verdi antes lo comentaba Raquel en el reportaje bueno fue adoptado como como himno no oficial Perona el himno de Italia en en ese momento no lo que decíamos del contexto político y social de las épocas

Voz 1155 15:53 hombre que continúa siendo Colleen no de la reivindicación social y cultura en Italia cuando el recientemente en los años pasados Riccardo Muti dirigía en Roma por ejemplo en un momento de crisis cultural lo de que habían bajado los presupuestos para la ópera todo esto hacia el público cantar al público de la sala cruzaron la representación que todos cantasen Siero como muestra absoluta de esa reivindicación

Voz 0313 16:18 entonces yo creo comentamos en su momento que emocionan cuando todo el público

Voz 1155 16:24 yo me acuerdo que una conferencia en Bilbao también a todo el público cantar en pues el himno de la ópera por así decirlo tiene ese lado derribe esta semana que estamos con lo el uno de mayo pues tiene sentido en la cultura de reivindicar que la ópera tenga la potencia y el apoyo que siempre necesita no

Voz 0313 17:00 estamos hablando de del Nabucco Milán mil ochocientos cuarenta y dos antes de esa fecha de esa época el coro no tenía tanta importancia en la OPA

Voz 2 17:08 este movimiento narrativo uno

Voz 1155 17:11 no yo creo que con Nabucco el coro adquirimos sí sí de una manera que además se salió por así decirlo de los propios límites de de lo que es una representación operística y salió como a la calle porque quien no conoce el Nabuco pensión además fíjate queda de la ópera Nabucco que vencieron es la mejor ópera de Verdi para que tiene La Traviata Rigoletto Don Carlos las óperas verdaderamente maravillosas también como autor ya no en el sentido humanista de Mozart pero sin el sentido popular en sentido dramático uno de los sentimientos pero lo que queda si alguien dice que juegas tu de de de las óperas de Verdi alguien te puedo decir siempre libro La Traviata con la hasta pero el Nabuco el la referencia dotar

Voz 0313 18:11 yo que no se nos olvide el guiño que se hace a España en esta exposición y que se hace a través de la ópera Pepita Jiménez

Voz 10 18:28 déjame que te diga una cosa es ser el único no tienen la más remota idea de que Albéniz había compuesto pero sí ha a custodias además no sólo uno navegó Mossos a Pepita Jiménez etc

Voz 34 18:41 es como pianista ha quedado Pazos dos de pianos un poco lo que pero yo no sabía que íbamos con lo va a pensar y te quedas con la Iberia de Albéniz sobretodo como punto de referencia

Voz 8 18:57 eh

Voz 3 19:06 lo vamos a hacer un cambio bestia pero bestia

Voz 10 19:18 el comentábamos al principio que esta exposición opera pasión poder y política

Voz 0313 19:22 servía para poder medir también la realidad social cultural económica política de épocas distintas hemos abierto empezando por el final con la censura de Stalin esta Salomé de Richard Strauss que se estrenó en Dresde en mil novecientos cinco también fue censurada en en varias ciudades Salomé adolescente sin capaz de gobernar sus propios deseos yeso en fin a la gente a algún agente de la época ahora tampoco pero entonces no le gustó mucho

Voz 1155 19:49 no es la imagen que tenía una cierta imagen del erotismo Savané por eso en esta danza de los siete velos que no si se resuelve bien escénicamente sin necesidad de un error un erotismo evidente fíjate para Caballé sugirió con una danza con unos pañuelos sin más moviéndose por el escenario una especie de fascinación especial dentro ahora yo creo que queda hay como elemento más de apertura de romper todas las limitaciones y seguir adelante no

