Borja Sémper: "Intuía el mal resultado, no estábamos conectando con potenciales votantes"

Voz 0194 00:00 Borja Sémper candidato a la alcaldía de San Sebastián muy buenas noches

Voz 1 00:04 qué tal Ángels buenas noches cómo estamos Podemos

Voz 0194 00:07 decir que Borja Sémper se presenta como candidato por el PP

Voz 2 00:11 claro es público y notorio que soy el Partido Popular que presido el Partido Popular en Guipúzcoa hay que soy su candidato alcalde

Voz 0194 00:19 porque no aparece el PP en el vídeo

Voz 2 00:24 que que las elecciones municipales son singulares en relación con el resto de las selecciones a las que no se pero estamos llamados muchas ocasiones Shang singulares porque yo creo que trascienden de los órganos de dirección de los partidos de ese control necesitan a mi juicio de singularidades yo creo que las elecciones municipales más importante el perfil del candidato aquí aspira a ser alcalde que las seguimientos y que la política municipal estar ajena también los intereses partidistas y está centrada en los intereses la ciudad bueno esto que ya hizo en su día Odón Elorza que se singulariza por ejemplo con la ciudad por encima de su sigla hizo Gregorio Ordóñez antes Ivi y que incluso hizo María San Gil en el año dos mil tres se sepa manera no es nueva no lo que pasa es que yo entiendo que vivimos un momento político en el que está todo tan colonizado por los partidos políticos tienen tanto peso y tanto ruido que que parece que sorprende no es bueno pero yo creo que es bueno oí es una declaración de intenciones también

Voz 0194 01:24 sí sí sorprende que desaparezcan las siglas de del partido aunque sean unas elecciones municipales y entiendo eh la reflexión que usted hace sobre cómo se eligen cómo votan los ciudadanos en las elecciones municipales pero ahora mismo te diría que las siglas del PP pesan demasiado

Voz 2 01:41 bueno no atravesamos por nuestro mejor momento esto es una realidad objetiva pero fíjese yo industria esta campaña hace ya unos cuantos meses

Voz 0194 01:49 sí sí yo hace unos

Voz 2 01:52 cuántos meses incluso creo recordar que no estaban no hay convocadas elecciones generales ya está haciendo es no es de no es que fruto del mal resultado electoral pretenda alejarme no soy tan burdo pero es verdad que atraviesa por el momento más complicado de su historia de su política esto es una ruina objetiva sí que nos obliga a tener que repensar no se sitúa lo que queremos representar en la política española

Voz 0194 02:17 qué sensación le quedó a Borja Semper el el domingo alguien como usted que lleva tantos años en la política en el Partido Popular incluso en los años más duros de hacer política con el Partido Popular y con otros partidos también en Euskadi que sensación tuvo cuando vio que el Partido Popular se quedaba sin ninguna representación

Voz 2 02:38 pues muy triste aunque ya lo intuía si te soy sincero soy sincero que intuía que ese resultado era factible y que que bueno que no me sorprendía demasiado que me entristeció obviamente no hemos pasado aquí como bien recordaba años está plenamente complicados igual que muchos socialistas y perder esa capacidad de representación en el Congreso de los Diputados pues para nosotros es un palo muy fuerte porque al final es un contacto y pierdes la capacidad de interlocución con lo que se debate oficial en el Congreso de los Diputados esto es la dimensión política y luego la dimensión quizás más sentimental es cierta sensación de amargura tristeza sí aunque ésta no sea un valor político en sí pero confieso que también lo sentí claro

Voz 0194 03:23 porque lo intuía

Voz 2 03:27 bueno pues jugado vive al al mundo se rodea de gente que diferente entorno es plural Le incluso el que es más cercano pues también me transmitía lo mismo y que no estábamos acertando no estábamos siendo capaces de conectar con una parte de la sociedad que es potencialmente potable lo que potencialmente puede votar al Partido Popular o no pero que potencialmente puede votar estaba muy lejos de nuestra de nuestro discurso y de lo que estábamos representando de esa campaña es cierto escuela miento del Partido Popular sector discurso bueno es es que bronco au poco pues que mejor alejó a a a una parte de nuestro potencial electorado

Voz 0194 04:10 in visto el volantazo quedado ahora Pablo Casado piensa que va a servir de algo

Voz 2 04:17 bueno yo creo que hemos atravesado todos en general la política española ha atravesado momentos de convulsión más que notable de unos años a esta parte al Partido Socialista también tocó reflexionar y pensar qué es lo que significaba la irrupción de Podemos en el escenario político ahora le toca el Partido Popular también reubicarse en un escenario político que se ha removido mucho y que ya nosotros lo que al Partido Popular le ha hecho bueno pues quizás despistarse un poco de cuál es cuál es su papel en la en la política española y yo creo que ahora ese momento de tomar decisiones enfocarnos enfocarnos como un partido útil un partido bueno que sea homologable lo somos estoy convencido que el partido de centroderecha europeo pero hay que hay que demostrarlo con un discurso moderno con tono constructivo hablar de lo que vas a hacer tú el noir de lo mal que lo hace nosotros bueno esto qué es un mal endémico en la política ella como pero no quiero generalizar no creo honestamente que son mal endémico en la política actual al Partido Popular le afecta de una manera singular

Voz 0194 05:17 cuando se me decía que que lo intuía que usted vive en un entorno plural que veía ese escora miento el discurso del Partido Popular hacia planteamientos que no son los que tenía al Partido Popular y con los que hoy yo sé que usted no se siente no se siente cómodo usted en algún momento advirtió yo no sé es que tenía hilo directo o algún comunicación directa para decirnos estamos equivocando o uno la ve venir no puede hacer nada

Voz 2 05:43 bueno yo no pertenezco a la dirección nacional del partido y por lo tanto no no no tengo esa cuestión directa pero bueno no tiene sus contactos si lo transmites no pero bueno yo entiendo que humildemente quién soy yo quiero decir

Voz 0194 05:56 bueno es Borja Sémper que ha llevado a esa modestia es Borja Semper alguien que lleva muchísimos años en el Partido Popular con cargos de responsabilidad en el Partido Popular de Euskadi y candidato alcalde en una ciudad no poco importante

Voz 2 06:09 si no lo que quiero decir es que quiero decirle es cierto es que yo esto lo he dicho siempre he publicado artículos lo he dicho ayer oí y lo seguiré siendo mañana mi manera de entender la política a mi manera de entender el ejercicio de la cosa pública en la relación con los adversarios políticos muy particular y ahora no me lo he inventado yo no no quiere decir no es nueva y quién me preguntado quién contesta el teléfono cuando yo le llamo sabe lo que te voy a decir pero yo entiendo que también es muy complicado y que era un momento eso estas elecciones pues cuál ha sido una selecciones muy complicadas para para los estrategas del Partido Popular pero bueno quizás hemos necesitado este baño de realidad para volver a situarnos donde donde el Partido Popular de yo creo con mil creo que se nos espera es ocupando con vocación de central da con vocación de de de de bueno luego te podrán votar o no pero pero con vocación de contar tu proyecto político y con serenidad sin elevar el tono innecesariamente y sin utilizar hipérbole es que yo creo insisto que es un mal endémico generalizado en la politica actual pero que la tapiz para la parte que me toca pues me molesta especialmente que eso suceda en el Partido Popular pero doy por bueno esta reflexión esta asunción de bueno pues Chris autocrítica que se ha hecho en el partido

Voz 0194 07:32 va a acompañarle Pablo Casado en algún acto de campaña

Voz 2 07:35 pues no no no no no está previsto no no no no tengo intención no está no no veo que a ustedes la intención porque no no está previsto pero bueno si decide venir pues estupendo será bienvenido claro