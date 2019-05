Voz 2 00:00 acto

Voz 0194 00:22 es árabe es buenas noches qué tal han esta tarde ya lo hemos contado el Parlamento andaluz daba luz verde al decreto de medidas fiscales que va a rebajar los impuestos

Voz 1880 00:30 sí ha salido adelante gracias a los votos del PP de Ciudadanos y de Vox el consejero de Hacienda Juan Bravo ha dicho que van a demostrar que si es posible bajar impuestos y a la vez reforzar las políticas de sanidad dependencia eso lo iremos viendo y Ángela mulas la portavoz apunta The Vox en el Parlamento andaluz ella ha dicho que esta norma beneficia

Voz 3 00:50 Nuestro grupo va a votar a favor de esta de este decreto por que esta norma supone reducir impuestos aunque sea una reducción tan Lady SIMA es una reducción

Voz 0194 01:04 y al fin y al cabo beneficia y mientras tanto el Gobierno central anunciado subidas de impuestos para recaudar para recaudar seis mil millones de euros si también lo más así a grandes Ras

Voz 1880 01:14 los hablamos de subidas de impuestos para tres grupos para las grandes empresas la tasa Google Apple cabizbaja y el impuesto al Ibex el segundo sería para las grandes no aman nóminas con dos tramos los que cobran más de siete mil euros netos al mes y los que cobran más de dieciséis mil Por último el impuesto al diésel que ése sí que es para todos se traduce en unos dos euros más al mes para apagarlo impuestos Ángels es hoy el término que vamos a analizar en la cara B que comienza con la alegría de Johnny Cash imaginando se todo lo que va a comprar una vez que los haya pagado este tema que se titula after taxis

Voz 0194 02:03 no como define el diccionario la palabra impuesto

Voz 1880 02:07 pues es el tributo que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago viene del latín impositivos que lo dividimos siendo es el prefijo in creciera hacia dentro imposible significa puesto así que es el tributo que pagan los que viven dentro en este caso dentro de un país para qué sirven bueno cuatro cosas básicas la son la principal fuente de esos públicos sirven para redistribuir la renta buscan una economía más eficiente y además para suavizar la crisis tributo tributo es sinónimo de impuesto aún en su cuarta acepción de la RAE es obligación dineraria establecida por la ley cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas vamos a la etimología de tributo que también muy curiosa viene del latín tributo que ya significaba en aquel tiempo tasa o impuesto formó a partir del verbo tribus cree que significa repartir entre la tribu palabras como contribuir o distribuir vienen también eh I y el X mosso también era un impuesto un tributo si si ahora nos lo va a explicar mejor nuestra invitada pero sí era la contribución que pagaban los fieles a la Iglesia que consiste en la décima parte de sus frutos de el diez como también el tributo de por ciento que se pagaba el Rey sobre el valor de ciertas mercancías del diezmo ya se habla por ejemplo en el Antiguo Testamento era un requisito de la ley por la que había que ofrecer al templo el diez por ciento no de lo que se había cosechado o del ganado que se había criado Tax ya lo hemos dicho es como se dice impuesto en inglés aquí Sharon Jones nos pregunta qué pasaría si todos dejáramos de pagarlos

Voz 0194 03:44 de hecho hay canciones de todo porque está canciones sean qué pasaría si dejáramos de pagar impuestos es alucinante

Voz 0194 03:58 para Castillas profesora de Historia Antigua en la Universidad de La Rioja Pepa muy buenas noches desde cuándo existen los impuestos

Voz 7 04:05 bueno yo creo que desde que existe casi el Estado las primeras formaciones presta tales porque ya en la antigua Mesopotamia estoy hablando en el tres mil antes de Cristo había dos entidades que digamos a las que monopoliza pasan toda la vida con la en los medios de producción

Voz 1880 04:25 el Estado pagaba

Voz 7 04:27 los impuestos lo que pasa que era una forma muy sutil no por ejemplo en el caso del templo lo que en realidad tú hacías sea donaciones a la a la divinidad templo

Voz 8 04:39 sí bueno ya la que te iba a garantizar tu

Voz 7 04:41 en seguridad pero no solamente de una basa la divinidad es quedó Navas hacías y donaciones a la divinidad

Voz 9 04:49 a los al personal del templo las cerraduras el templo a las Asturias del templo a las columnas del templo a todo tipo a las paredes del templo textual en los textos aparece ha sido recogido es bueno

Voz 8 05:02 esas eran las primeras si hubiera quien adquieran voluntarias Pepa

Voz 7 05:07 el haber involuntarias voluntarias no pero en realidad en la tierra de Mesopotamia era de los dioses el han cuando existió la figura del Rey el Rey era el representante de los dioses en esa tierra

Voz 8 05:21 entonces digamos que

Voz 7 05:23 el el mesopotámico era un temeroso de la divinidad entonces en no podía permitirse el enfadar a los dioses porque iba es hoy va a suponer un castigo para él con lo cual esas donaciones evidentemente sí que eran voluntarias por ese temo porque tenían un sentimiento de temor hacia hacia la divinidad

Voz 0194 05:46 y quedan vigentes impuestos de la época romana por ejemplo Pepa

Voz 7 05:49 sí sí bueno es que en la antigüedad se empieza a cobrar impuestos ya en el tres mil antes de Cristo en digamos que dentro de la Antigüedad tienes borrado la maquinaria Tributaria fueron realmente Roma

Voz 8 06:02 si Roma consiguió construir un imperio

Voz 7 06:04 daba todas las tierras ricas del Mediterráneo y un Estado un imperio de esas características no se puede sostener sino una burocracia sin unas vías de comunicación y un ejército y eso cuesta dinero y eso hay que pagarlo entonces los impuestos en el mundo romano eran estaban perfectamente estructurados ya había bueno de hecho algunos hemos dado nosotros actualmente como cuales pues por ejemplo había un impuesto que se pagaba que se llamaba el de Vic evita Tune que era la veinte va parte de una herencia es decir el cinco por ciento de las herencias pero de aquellas sentencias que eran superiores a cien mil seis tercios si no se trasmitían por línea directa es decir si venía sean detuvo Villa dietas tu padre o tu madre no pagaba nada pero sí dan por línea no directa hicieran superiores a esa cantidad se pagaba el el cinco por ciento que iba para el Estado

Voz 8 06:59 el equivalente serían el impuesto de sucesiones precisamente el que el que se ha eliminado hoy en Andalucía

Voz 7 07:04 exactamente y eso sí mil seis terció estaba a veces es muy difícil compararlo con un con han así equivaldrían actualmente no pero podríamos decir que equivaldrían unos ciento sesenta mil doscientos mil euros aproximadamente

Voz 0194 07:18 y en esa época eran proporcionales los los impuestos es decir pagaba más quién más tenía

Voz 7 07:23 sí sí sí sí totalmente por ejemplo en el mundo griego que es yo creo el caso modélico de impuestos es realmente apenas había impuestos directos los que los que pagaban impuestos a las grandes fortunas de hecho cuando había una guerra tienes pagaban impuestos para porque había que mantener esa guerra eran los los los ricos de la ciudad y además estaban obligados a contribuir con su patrimonio en la construcción de Obras Públicas mantenimiento de la ciudad espectáculos teatrales etcétera es decir la gente el campesino difícilmente pagaba o pagaba muy poco también depende ciudades eh

Voz 8 07:59 no es verdad pero bueno ya el diezmo que era

Voz 7 08:03 unas diezmo ya es es establecen la edad en la Edad Media de lo que se pagaba a la a la iglesia

Voz 8 08:10 eso ya ahí el receptor era la Iglesia si en el día de la de la Iglesia

Voz 0194 08:19 pues Pepa un gusto hablar contigo sobre los impuestos sobre la historia de los impuestos colar de impuestos siempre produce algún dolor pero sobre la historia de los impuestos no

Voz 7 08:26 que han existido siempre y mientras haya estado es que tienen que existir

Voz 8 08:30 exacto no se puede mantener el estado exacto Pepa muchísimas gracias hasta luego

Voz 1880 08:51 de este Jan Beni es un músico americano que siempre lo acompañaba como Escucha Israel y aquí en esta canción está diciendo que los impuestos de bala volver loco que dice que siempre me estáis haciendo daño impuestos

Voz 0194 09:03 también tenemos tiempo de analizar en profundidad los impuestos que vendrá Javier Ruiz a contarnos lo que tiene en mente el Gobierno pero Gonzalo los impuestos subirlos o bajarlos porque acabamos de ver lo que pasa en Andalucía por el otro lado lo que pretende hacer el Gobierno socialista

Voz 11 09:17 bueno yo creo que que subirlos y que hay una razón duradera para ello uno es que el valor añadido de la economía se distribuye de forma desigual y eso es un hecho bastante fácilmente comprobable y segundo porque yo creo que todos nos debemos responsabilizar por las cosas que nos pueden ser necesarias a todos entonces vamos a envejecer entonces podemos enfermar todos podemos circular Porta lo cual carretera necesitamos que esté bien de tal manera que esa corresponsabilidad que los franceses desde el siglo XIX llamaban de una manera que a mí me gustaba que me gusta que solidaridad orgánica en una solidaridad voluntaria como la que aún maneje o institución de beneficencia sin una que esta estructura no qué va de suyo por el hecho mismo de vivir en unos mil Mela

Voz 1113 09:57 a ver los impuestos sin los impuestos esto sería la ley de las

Voz 0194 10:01 claro es que te decía Pepa mientras haya estado tiene que haber impuesto claro un recuerdo que el padre de Bill Gates en una entrevista de les dijo a los americanos en plena campaña

Voz 1113 10:11 Toral cuando los los candidatos estaban peleándose por si bajarlos subir impuestos decía hay que subirlos y las grandes fortunas han de pagar más que los demás porque son las que más se benefician de que haya un sistema ordenado el que las carreteras y las autopistas mantengan que funcionen de las comunicaciones que tengamos el el todos los servicios que tenemos Soros escandalizada a otro gran multimillonario Se escandalizada de que su secretaria pagará proporcionalmente más impuestos Bernat Sarah nos ha recordado que es el tributo que sepas en función de la capacidad económica del ciudadano me estoy acordando de Vox cuyo gurú económico dijo que los ricos estaban fiscalmente discrimina

Voz 0194 10:55 dados sus en este país es que claro claro por eso por eso sí claro de que paguen más los que más tienen exacto acordáis esta mexicana Gloria Trevi pero es que también hablaba de una canción que nada allá lo que más le importa esta historia de amor que si el acaba de romper es quién va terminando pagan la renta los impuestos como el IVA que son las tasas las Thaksin ingleses dicho hay hay una canción que quería que escucháramos hoy sólo para que veáis la cantidad de veces que sea si

Voz 1880 11:33 donado la original es de los Beatles Stax Man del revólver del año sesenta y seis

Voz 1880 12:00 vale vamos ahora con la segunda es la versión de Tom Petty la letra dice algo así como el recaudador de impuestos te voy a cobrar por todo por la carretera de cuál es un tema este que vamos a escuchar ahora de Tom Petty en directo de dos mil tres con su banda

Voz 1880 12:26 Steve Ray Vaughan es un guitarrista americano que murió con treinta y cinco años estás mucho más blues era

Voz 0194 12:43 y recordó Sara una película de Ken Loach

Voz 1880 12:46 Yo Daniel Blake sí bueno es que la verdad para todos los conceptos sociales que traemos aquí a la cara B habría que recomendar películas de Ken Loach esta Yo Daniel Blake es un carpintero en activo que sufre un infarto y que no puede trabajar y entonces no consigue ni que le den un trabajo nuevo ni que tampoco le den una ayuda

Voz 14 13:03 sufrí un infarto pude caer del andamio quiero volver a trabajar debe ser un error tengo un problema de corazón a rehabilitación y me han dicho que no puedo trabajar

Voz 1880 13:14 y ha traído también una película mexicana se llama La ley de Herodes de Luis Estrada es sobre la corrupción política en México y la verdad que con que escuches este extracto que vamos a escuchar ya avisó de lo que habla

Voz 15 13:27 es un compendio de las leyes federales hacen está vivo todo o barquitas es para que tenga presupuesto si lo sabes usar

Voz 16 13:37 la verás cómo actúa todo mundo les puede sacar algo entre el caso impuesto reticencias

Voz 0194 13:44 luego están personajes como Al Capone encerrado por evadir impuestos pero que repartía entre los

Voz 1880 13:49 pobres Si el año pasado salió a la venta una biografía de Al Capone que se llama Al Capone subida su legado su leyenda y que es de la editorial Anagrama hiel al mismo tiempo que que ordenaba estos asesinatos abrió varios comedores sociales durante la Gran Depresión el robaba y mataba también a los ricos para dárselo a los pobres

Voz 0194 14:07 la Ertzaintza él también era algo algo

Voz 1880 14:11 dos películas la primera de ellas es Scarface el terror de la

Voz 17 14:14 para que te dije ya Escarrer es iba cero cero cero al entrar nadie los todos juntos todo será nuestro la fondo Northern zonas

Voz 1880 14:27 vamos con la segunda de Al Capone es Los intocables de Eliot Ness de Brian de Palma así que cuenta la captura de Al Capone que es Robert De Niro desde la perspectiva de elecciones que es Kevin Costner

Voz 18 14:38 a la gente le gusta ver ustedes lo saben y yo también lo que hago es actuar en consecuencia hay violencia en Chicago por supuesto pero no por culpa mía ni por ninguno de mis empleados les diré que estamos escuchando

Voz 19 14:50 en la banda sonora de Los intocables de Eliot Ness que incluye por ejemplo esta ópera el payaso que interpreta Pavarotti

Voz 20 14:56 segundo personaje que reparte entre los pobres como si fuera el Estado no recaudando impuestos para repartir para los pobres es Robin Hood hay muchísimas películas pero nos vamos a quedar con Robin y Marian

Voz 18 15:08 este es vivos vivido en él como quiera

Voz 1880 15:15 más caros y es una película de Richard Lester del año setenta y siete el protagonista es sin con Eric bueno antes de irnos sólo un tema más de los Kings que hemos escuchado miles de veces pero que yo no había escuchado con atención la letra es el Sanya ternura

Voz 21 15:35 leerlo es El Mundo eh ah

Voz 1880 15:54 bueno pues si lo hubiese escuchado así también habla del tax Man no el recaudador de impuestos que se ha llevado todo al pobre ella dice no tengo el yate no tengo nada que hago lo dice bueno lo único que tengo es esta tarde soleada

Voz 0194 16:06 no creo que hay muchos artistas traumatizados buena las horas así pues estas también me para sí pero que lo expliquen de esta manera porque bueno puedes hacer una canción que digas impuestos pero no ser mayoría están un poco dolidos con el momento de pagar sí Shakira te has faltado hay una canción vamos a ir con la cara

Voz 1880 16:38 explicación de La Trinca de cómo se hace el IVA el impuesto que pagan los autónomos quién haya hecho alguna vez sabrá perfectamente de lo que hablan

Voz 6 16:50 aparte con la de la gordita quítale montan incrementado y le descuentan sus a Sarkozy que equivocado que también puede pasar cuando Neville la liquidación atención bienes y servicios y pasivos de la cuota tributaria Si tienes derecho en erupción no simplifica la cuestión el conviviendo el tipo impositivo nada

Voz 0194 17:17 que lo posible es que tenemos una edad recordamos la la entrada de nuestras vidas eso es una canción del año ochenta y seis así de fácil como nos dicen en la Trinca es hacer el IVA

Voz 1113 17:28 es imposible recordar esto