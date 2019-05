Patética autodefensa de Casado

Voz 2

00:05

la patética autodefensa de Pablo Casado llevamos perdiendo apoyos electorales quince hace ocho años por lo tanto no es algo que sea imputable estas elecciones estoy convencido de que la crisis del PP tiene mucho que ver con el mandato de Rajoy con su incapacidad para mantener la desdicha unida que heredó de Aznar no supo afrontar la corrupción del PP gestionó mal la cuestión catalana aunque mis razones son bien distintas de las de Casado pienso que el fracaso de Rajoy fue la incapacidad de resolver políticamente el conflicto catalán piensa que faltó mano dura el PP empezó a perder votos en dos mil quince pero en ningún momento las dimensiones de los retrocesos fueron equiparables a debacle a la que Casado le ha llevado es patético que en vez de asumir la responsabilidad por diez meses estrategia totalmente equivocada eche las culpas a su antecesor sin opinión de Casado Rajoy fue demasiado tibio y electorado el PP quería pelea cómo se explica el fracaso de una campaña electoral a grito pelado ya sé que vivimos tiempos en que la contención verbal está de vacaciones en política pero hay una cosa peor que perder el sentido institucional que es premiar voz la ex presidenta del Parlamento catalán Núria de Gispert lleva ya un cierto tiempo peleando en Twitter con Arrimadas y otros dirigentes de la derecha pero ha pasado todas las líneas rojas a llamar comercio de cerdos a la salida de dirigentes del PP de ciudadanos hacia otros lugares de España el Gobierno catalán le acaba de conceder la Cruz de Sant Jordi junto a otros ex presidentes del Parlamento y el presidente Torras se niega a retirarse una así se desprestigiar la política por definición la presidencia al Parlamento exige el máximo respeto a todos grupos políticos y a sus representantes premiar a Nuria Gispert es una ofensa a la institución deja en posición incómoda a los otros muy dignos ex presidentes premiados Ernest Benach y Joan Rigol mal puede exigir el presidente Torra decencia el respeto a los demás cuando pone el listón tan bajo