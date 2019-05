La culpable del liberalismo más extremo

Voz 2

00:06

nuestro nuevo presidente Bono seminuevos nuevo presidente parece un jefe de planta del Corte Inglés que por algún milagro de la naturaleza ha llegado a inquilino de La Moncloa que es más soso que un bocata de serrín sin duda pero también es cierto que al menos no tiene esa mezcla de resentimiento complejos y soberbia que sí que tenía un señor de bigote menguante que todos tenemos en mente el señor de Botella es para muchos el mayor causante de los males que asolan España ahora hoy vamos a recordar a su equivalente británico porque tal día como hoy un tres de mayo de mil novecientos setenta y nueve se convirtió en primera ministra del Reino Unido una tal macro Artacho que haber voy a dejar clara una cosa sus méritos tenía fue la primera mujer en ocupar el cargo y además lo hizo desde un partido tan rancio como de los conservadores británicos también es cierto que se encontró el país en una situación de crisis generalizada pero lo que puso de moda como solución esta crisis es algo que nos sigue pudriendo como sociedad dijo nos porque su manera brutal de solucionar la crisis industrial del norte del Reino Unido fue básicamente dejar a cientos de miles de personas sin trabajo sin alternativas y sin futuro y eso fue una fórmula que fue copiada por gobiernos de todo el mundo como bien sabéis para ver el liberalismo excluía a los débiles y el Estado debía reducirse a su mínima expresión que algunas de sus políticas como la privatización de la red de ferrocarriles siguen siendo un dolor de cabeza de cartera para los millones de británico que no tienen más remedio que ir a trabajar cada día entren por razones como estas curso cuando murió hace seis años miles de sus conciudadanos seguían odiando la igual no pudieron evitar celebrarlo haciendo que la canción den don de which is tête fuese número uno esa misma semana para los que tengáis un inglés así poco de Oxford el título quiere decir Din Don la bruja ha muerto está basada en la banda sonora de El mago de Oz la película no el grupo de folk y metal madrileño