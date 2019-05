El Larguero: Primera parte (02/05/2019)

Voz 1 00:00 ni ni

Voz 2 00:35 pues aquí estamos todo alabando del Larguero para acompañar de hasta la

Voz 1375 00:38 hora y media que disgusto tiene Morata que disgusto tiene más mano Ike cabreo tiene imagino la mayoría de valencianistas que han visto cómo han empezado adelantando se en el Emirates Stadium en Londres ante el Arsenal los las prometía hemos todos muy felices viendo el cero uno que marcaba Diack Cavic pero amigo al descanso ya se iban con dos uno dos goles de la caset en el ochenta y nueve cuando estaba a punto de llegar el minuto noventa ha marcado a Obama Millán el tres uno para el Arsenal así que evidentemente todo muy abierto para la vuelta semana que viene en Mestalla pero de un cero uno a un tres uno se pone bastante chungo el asunto en un partido del que ahora voy a hablar con Morata con Ximo con Cañizares con Subirats también con Axel Torres qué ha estado haciendo el Eintracht él sí que también ha tenido tiempo me estaba contando de un buen resumen del Valencia en cuanto termina pero un partido en el que no entiendo lo que ha hecho Marcelino también habrá que ahora perdió tres uno y Le podía haber salido muy bien pero si no juegas nunca con un esquema como el que has utilizado hoy porque lo usas en la semifinal de la Europa League no entendido un equipo que ha salido con cuatro centrales y dos laterales ha salido titulares Gabriel Paulista Garay día que había ir Roncaglia cuatro centrales y además Pichincha Gayá dos laterales bueno embrague que son dos estrategas Ike ha querido sorprender a Unai Emery pero lejos de sorprenderle casi se pegó un tiro en el pie porque el Valencia hoy es que no sé muy bien que destacar del Valencia

Voz 3 02:15 a Morata ya Ximo dos dos

Voz 1375 02:20 Iturralde ha estado discreto yo tampoco mucha polémica es que no sé qué destacas del Valencia hoy con ese cambio de esquema en el día en el que ha recibido la goleada más amplia en Europa en toda la temporada no sé si era el día el Arsenal ha sido un cuchillo con con la casé que creadas ha sabido dónde hacer daño a Roncaglia que ha jugado como lateral izquierdo y lo ha vuelto loco Roncaglia cuando el han dicho tú de central por la izquierda lo ha colocado por delante de de Roncaglia de Gray de paulista como como hombre libro sumándose al ataque cuando van por Parejo y Soler pues claro no no un Valencia irreconocible ahora le voy a preguntar a Cañete ahora al preguntaremos a Subirats y enseguida estoy en Londres con Morata y con las manos bueno saluda Pedro Morata que está por ahí porque creo que no sé si ha terminado ya la rueda de prensa de de Marcelino saludo a Pedro I o la Pedro muy buenas

Voz 1716 03:06 sí hola qué tal mano buenas noches sí sí la rueda de prensa de Marcelino ha terminado ya y cinco frases clave que yo me he apuntado Él cree que la eliminatoria es posible

Voz 4 03:18 cree que al equipo le porque eso eso es cierto tres uno está todo se puede se puede nadie puede decir que está cerrado esto eh sí lo que ocurre es que el mazazo del tres uno puede hacer que mucho está muy dice puedan puedan pensar que que no hay elimina

Voz 1716 03:31 Soria no Marcelino primer mensaje que ha querido mandar es que la eliminatoria es posible en Mestalla que al equipo le faltó experiencia para manejar el dos uno que él es otra frase suya considera que hubiese sido un muy buen resultado dice que él rival no les ha pasado por encima ahora después te explicaré yo en motivo del por qué Marcelino ha hecho lo que ha hecho otra cosa es que nos guste más o nos guste menos pero ahora después lo analizan

Voz 1375 04:00 y está mala micrófono inalámbrico de La Ser hola Ximo en el Emirates muy buenas

Voz 0962 04:05 hola qué tal muy buenas Manu desde la sala de prensa que acaba de abandonar Marcelino donde estamos esperando a Unai Emery recordaba ayer Marcelino sí se habla mucho de Unai Emery de cómo deja a sus defensas bastante desguarnecida si le puede marcar goles recordaba cedido yo eso lo digo una cosa siempre o casi siempre me ha ganado pues bien hoy Marcelino habría que preguntarle a posteriori por ese cambio de sistema y por las posibilidades como decía Pedro pero sobretodo que explicar ese cambio de sistema lo hemos hecho esto es lo que ha respondido

Voz 5 04:34 teníamos un muy buen resultado hasta el noventa no el mejor posible pero creo que dos uno Nos pareció muy buen resultado repito una vez más que el tres uno llegó en una acción individual cuando creo creo que es lo teníamos todo controlado que me parece pues que nos falta que nos faltó experiencia creo que nos faltó experiencia en este partido en jugar este tipo de partidos pensar que en el partido de vuelta podemos ganar al Arsenal con el apoyo de nuestra afición esperemos que tengamos ese acierto esa pequeña suerte en momentos puntuales también

Voz 0905 05:06 para determinar un resultado dicho Marcelino

Voz 1375 05:09 no a la prensa a ver qué dice día Cavic está en directo en vista

Voz 0905 05:11 los reclusos que en los primeros diez quince min

Voz 6 05:14 estos ha empezado dominando si os veía muy bien asentados ha llegado tu gol

Voz 7 05:19 sí es verdad que no es quién Seventing militares está muy bien pero sabemos que de aquí es con Quincy Si aprietan mucho oí ahora luego encajamos tres goles es es muy difícil pero ahí que estar a la cabeza Ari para para para Cañada este partido de vuelta

Voz 6 05:42 el Valencia juega siempre con un cuatro cuatro dos sólo esta temporada en Mendizorroza ante el Alavés se movió y hoy en un partido tan exigentes se ha vuelto a una defensa de cinco contigo más adelantado hasta seis defensas eso ha sorprendido a Emery pero de alguna manera os ha podido sorprender o inquietar generar dudas también a vosotros por la falta de costumbre

Voz 7 06:03 no creo que me sin solución pero eso aquí es dificil hay ellos tienen mucho jugadores arriba la casa es un muy peligroso creo que que es la colisión pero encajamos tres goles es el fútbol aquí les hemos que que es difícil pero fuera de casa es normal para mí es un buen pueden en plan luego quejamos es cruel pero no pasa nada hay sirve de vuelta Hay vamos a a hacer fuerza para para este partido

Voz 6 06:44 la espera palabras de Cavic

Voz 1375 06:47 todo por perdido ni mucho menos qué bien habla castellano ese primera temporada aquí la verdad la francamente bien ahí despacito pero eso sí la cara hemos visto antes Amena Gabriel Paulista hemos visto a Garay y quitando Marcelino que intenta quitarle un poco de hierro todos llevan una estocada importante lógica porque del cero uno al tres uno ha sido un palo importante bueno además del Arsenal tres Valencia uno hará hablamos también del Eintracht de Frankfurt uno Chelsea uno en el duelo Djokovic contra Hasan ha quedado todo en tablas bueno ha jugado sólo la recta final de partido ya marca precisamente Jobbik para el equipo alemán y Pedro el Espanyol para El Chelsea así que todo se decidirá en la vuelta en Stamford Bridge al margen de la Europa League Xavi Hernández leyenda del Barça y leyenda del fútbol español ha anunciado hoy que se retira a final de temporada algo que ya desveló aquí en El Larguero el pasado veintidós de noviembre se acordáis estuvimos con Xavi y con Gabi Llanos dijo entonces que sería su último año que comenzaría como entrenador y que además le gustaría hacerlo en Qatar tal cual lo dijo tal cual lo va a hacer Se retira como jugador en Qatar allí empezara su carrera como entrenador it precisamente sobre Xavi va el debate de este jueves en el Larguero la pregunta es ésta si retira hoy Xavi el que para vosotros ha sido el mejor jugador español de la historia sí o no se retira el mejor jugador español de la historia Xavi Hernández pide cita ya en el novecientos cien ochocientos teléfono gratuito enseguida estaremos con Antonio Romero con Marcos López con Jordi Martí con Jesús Gallego eso es enseguida estaremos en el novecientos cien ochocientos Se retira Xavi Hernández el mejor jugador español de todos los tiempos sí o no para mí lo es para vosotros luego estaremos en el debate Jordi Martí Marcos López Jesús Gallego Mario Torrejón además Nos vamos a ir enseguida a Porto para ver cómo evoluciona Iker Casillas que sigue Ingres en el hospital de la ciudad portuguesa hoy ha recibido ya varias visitas de compañeros de amigos de familiares por supuesto de su mujer de los hijos para que Iker está bien ir que como principal noticia buena noticia contaros que Iker Casillas se ha levantado de la cama que ha estado esto en pie con absoluta normalidad que Iker se encuentra muy bien pero que por una cuestión de

Voz 3 09:02 eh

Voz 1375 09:04 médica de precaución de de de de que tiene que seguir bajo vigilancia médica unas horas más seguramente e Iker continúe en el hospital hasta el próximo lunes es muy posible que el próximo lunes después de pasar el fin de semana ingresado reciba el alta para marcharse a a su casa

Voz 3 09:19 hay empezar y empezar ya

Voz 1375 09:22 día a día sin el hospital en el que sigue ingresado donde está Javi Herráez con el que vamos enseguida mañana arranca el Mutua Open Madrid con Rafa Nadal que ha llegado hoy a David Ferrer que estuvo anoche aquí en el Larguero Roger Federer la gran noticia del torneo porque pocos contaban que iba a dar el sí el suizo para estar también Federer también Novak Djokovic hay que disfrutar a tope de este torneo este año porque no sé si volveremos saber más años iba a decir en Madrid en Madrid y a lo mejor en algún otro torneo a Federer a Djokovic y a nadar juntos de momento en Madrid lo van a estar son las once y cuarenta a a menos en Canarias vámonos a Londres allí el Valencia ha caído tres uno ante el Arsenal

Voz 8 10:04 con otro

Voz 9 10:11 no no felices dos tres y es que ahora con aunque renting un pueblo compartido con tu mejor amigo por cinco euros al día cada uno y al cabo de un año lo cambia oferta en renting consulta condiciones emponzoñan

Voz 8 10:23 el mundo Rato

Voz 1375 10:34 pues eso las doce menos veinte no ponemos en marcha en El Larguero hasta la una hay diálogo estaremos también estará por aquí con nosotros Miguel Ángel Portugal el entrenador que sabéis que ha tenido que marcharse de Bolivia por las amenazas de los ultras de su equipo enseguida va a estar ahí en un rato en el estudio de Gran Vía en en el larguero y estaremos también en la previa del Gran Premio de Motociclismo de Jerez este fin de semana de motos en Jerez pero está creo Unai Emery en la sala de prensa Ximo

Voz 10 11:01 sí está compareciendo primeros respondiendo en inglés a los compañeros de la prensa inglesa dentro de dos preguntas me toca a mi entorno así que si te parece

Voz 1375 11:10 sí claro vamos palabras

Voz 10 11:12 había recordando viejos tiempos pues Pido la palabra oración

Voz 1375 11:15 ahora para preguntarle en castellano está respondiendo Unai Emery a las preguntas de los periodistas ingleses con el tres uno al vale

Voz 1716 11:21 hacia

Voz 1375 11:21 está por ahí Javier Subirats comentarista de las que ha estado comentando el partido en Carrusel con Dani Garrido ola subirá muy buenas

Voz 0905 11:28 hola muy buenas noches también esta Santi Cañizares que debe

Voz 1375 11:30 eso en la tele ya están comentando el partido en Movistar hola Santi muy buenas

Voz 11 11:34 qué tal mano buenas noches enseguida va a pedir paso

Voz 1375 11:37 como para preguntarle a Unai Emery que está en la rueda de prensa pero Cañete estaba empezando el larguero diciendo no entendido el ataque de entrenador de Marcelino de quién no dudamos creo que nadie de los que estamos aquí ni de los que no están oyendo que es un pedazo de entrenador pero yo hoy no entiendo lo que ha querido hacer

Voz 11 11:56 bueno yo creo que cuando nos entrenamos casi siempre tienen más argumentos porque nosotros para justificarlo y es verdad que cuando juegas contra un equipo contratos delanteros pues jugar con tres centro es pues no es descabellado eso es cierto ahora bien esto le ha salido bien no no le ha sabido nada bien yo creo que ha creado confusión en el Arsenal que probablemente el trabajo de medir la defensa de cuatro pero sobre todo acceda a crear confusión en el propio malentendido suyo solamente he visto un equipo desarmado a nivel defensivo y lo he visto tan bien armado con cuatro cuatro dos dura de hecho bueno este año no a partir de diciembre que hoy pues no he visto esa solvencia defensiva porque siempre soy de los que opinan que la táctica es la mejor herramienta para defender yo y el Valencia tenían muchas dudas más que el Arsenal en la práctica y en esa defensa de cinco hombres

Voz 1375 12:48 claro es que subirá si te funciona siempre el cuatro cuatro dos Si te funciona todo el año por qué cambiarlo cuando llega una semifinal de Champions eso demuestra que has estado más pendiente del rival que de tu propio equipo no

Voz 0905 13:00 sí era muy arriesgado para para Marcelino el cambiar el sistema porque así les salía mal estaba claro que que todo el mundo le va a decir lo lo lo que estamos diciendo ahora hay que que lo lo más normal que pueda pasar porque si estás bien posicionado en un cuatro cuatro dos que además te permite defender bien también atacar bien problema no estás bien posicionado te da para salir a lata crea pues extrañaba mucho esta Sito cuando la baja de Leno o de pues bueno la podía saber suplido con con Basso o con Carlos Soler no hay enviando uno también a uno de ellos a a la banda yo hubiera podido jugar con el cuatro cuatro dos de de toda la temporada no esto al final lo lo que buscabas que era no encajar al final no las no lo has conseguido porque te han metido tres incluso te han podido meter más goles no

Voz 1375 13:48 lo más defensa este Caja menos goles no es que Cañete cuando ha visto ahora nos explica Pedro Morata que dice de os voy a intentar explicar lo que lo que quería hacer Marcelino pero cuando ha visto la alineación Santi paulista Garay día Cavic Roncaglia Pichincha higa ya te has imaginado dibujo o te ha desconcertado poco espero espero que está está comparece Carlos Soler en la tele directo en Movistar Plus

Voz 12 14:09 noches

Voz 6 14:11 cómo está el equipo después de este tres uno porque lo venimos repitiendo el dos uno hasta el noventa no era mal resultado pero ese gol de Obama Jean cuánto daño hace

Voz 0905 14:22 bueno es verdad que ahora nada más llegar al

Voz 12 14:24 Vestuario pues su reciente hoy es el tercer gol pues pues es verdad que que ha hecho daño pero pero bueno nosotros al final somos el el Valencia hemos tenido aquí nuestras opciones y creo que ellos han tenido más acierto nosotros entendió hemos tenido alguna alguna que otra ocasión clara nosotros puesto cero uno incluso hemos podido ponernos cero dos pero bueno lo que te digo en dos jugadas rápidas es han puesto por delante una pero bueno vamos a olvidar ya este partido pensar en que podemos corregir mi íbamos a la vuelta intentó

Voz 1375 14:59 sin llegar a tocar preguntan a Ximo a Emery en directo Ximo

Voz 11 15:03 sí

Voz 0962 15:03 se está acabando esta respuesta me inglés le preguntado por la estalla por lo que le espera al equipo en el partido de vuelta en cuanto acabe esta demostración de curso de inglés aprendido hace crack

Voz 1375 15:17 así que también un paso más normal

Voz 12 15:19 pero pero bueno creo que que el míster lo ha decidido así estamos

Voz 0962 15:23 sin más mano vamos directo para El Larguero de la Cadena SER quería preguntarte por el sistema que te has encontrado enfrente de Marcelino estabais jugando un poco a Kaspárov Kárpov en los hurtos

Voz 1375 15:35 buenos días con la estrategia jugadores deje

Voz 0962 15:37 vez al final te has sorprendido cuando has visto la disposición que ha puesto los jugadores y la otra pregunta que te haría es tu dudas casi por cerrada la eliminatoria o con lo que pasó con envía puede pasar al revés dentro de una semana en Mestalla en el minuto noventa y cinco

Voz 1944 15:56 es una decisión acertada en cuanto a a emparejar unos fuera con nuestros con nuestros laterales creo que además nosotros somos capaces de generar mucho peligro desde ahí yo hoy estamos estamos taponado en las dos bandas que habíamos general un poquito más por dentro pero también ellos Se un equipo que por dentro con cierta muy bien las líneas de pase entonces más allá de que me sorprenda no creo casi una decisión inteligente y a partir de ahí las circunstancia el partido llevan que el resultado te diga que tengan más o menos o de antemano siendo no habitual en marzo de porque su su estructura de cuatro cuatro una estructura

Voz 13 16:36 muy muy muy sólida

Voz 1944 16:39 de mucho rendimiento muy bien reconocida con sus futbolistas pues también creo que que ellos han conseguido el rendimiento que querían luego hacía partirá a han hecho que que bueno pues nosotros encontrábamos situaciones en las que provocando pues al final hemos tenido acierto alguna ocasión más que hemos tenido clara que no hemos marcado pero ellos también las tenido también hay que decir

Voz 1716 16:58 parte yo creo bonito vibrante different

Voz 1944 17:01 de creo que la gente de fútbol ha estado disfrutando de estos noventa minutos que también es una parte que creo que que también es bueno que que tengamos esa responsabilidad de cubrir y ahora sí pues el partido de allí va a ser totalmente diferente con con una bueno en su campo deseaba sentir fuerte su público van a lógicamente los prepara el partido a conciencia para para allá por nosotros y nosotros tenemos que ser capaces de de responder otra vez como hecho hoy pues ahora en su en su campo

Voz 1375 17:27 respuesta de Emery estaba terminando Soler en directo Mabi

Voz 12 17:30 a dar el máximo porque creo que estoy convencido de que sepuede Mestalla creo que que vamos a hacer un gran partido oí que la gente esté con nosotros porque creo que se puede

Voz 1375 17:39 bueno estaba preguntando a Santi Cañizares por esa alineación Cañete cuando ha visto en los cuatro centrales y dos laterales te imaginabas el dibujo

Voz 11 17:47 bueno me lo podía imaginar lo que pasa es que me costaba trabajo creérmelo porque al final yo seguía apostando por una defensa de cuatro sinceramente lo digo yo estoy de acuerdo patriótica en pareja bien muy bien a un sistema como el del Arsenal pues el de meter tres centrales y dos tipos por fuera de acuerdo sin eso no tengo ninguna duda de que el sistema está hecho muchas veces para esto para cuando te ataca a un equipo con los con dos delanteros fijar los de tal forma que siempre siempre una marca pero hasta ahí bien lo que pasa es que en Valencia no se sentía cómodo con creces bueno yo he visto muchas dudas en defensa he visto a Xavi de posición si tengo que quedarme sitio que ayudaron compañeros tengo que cerrar menos que hay que avanzar la cuestión de por ejemplo Gayá eso que cierra muy bien cuánto hay una parada ayudan los a los centrales pero claro les pillaba muy a invertir obviamente no tiene una posición defensiva que es lo que sucede que ha generado muchas dudas en en la actitud igual de cada uno de los jugadores por desconocimiento de dos jovencitos que tenía que hacer a nivel defensivo y repito desde y siempre es que estamos viendo parece su mejor arma es que está siempre perfectamente armado con un cuatro cuatro dos y hace muy difícil

Voz 1375 19:03 sí es muy difícil juego a los rivales

Voz 11 19:06 los cientos de juego óbito ha sido así

Voz 1375 19:08 total que más hemos caído en el pelo

Voz 11 19:11 día porque en el que los delanteros rivales primero y segundo por acierto él pues es la que extraordinario no Kawase Jean la casete son jugador es fantástico se indicarían cuando ha salido también a a bueno pues ha provocado la plaza edificio la jugada del tercer gol no era muy malo para experimentar porque jugamos contra un equipo que ofensivamente era extraordinario

Voz 1375 19:35 yo confío en el Valencia y confió en la Vuelta todavía pero dudo que repita Marcelino lo que ha hecho hoy en el Emirates a Morata decías que que tenían la cabeza Marcelino para hacer esto que evidentemente es obvio no le ha salido bien

Voz 14 19:47 sin bueno vamos a ver mano hay una frase muy vulgar pero tradicional es la escuchó un día más a Ranieri acogen visto macho seguro no antes del partido antes del partido y soy testigo de ello porque en en quince días antes de este partido tuve la oportunidad me encontré con con Marcelino y le pregunté cómo iba a resolver el gran problema que tenía el Valencia que

Voz 1716 20:13 era la ausencia de Koke l'Any de con Doc vía para jugar al lado de Parejo IS era el gran problema que tenía Marcelino Marcelino opina y los datos si los miramos es así es que cuando no ha jugado coquetean al lado de Parejo o con novia al lado de Parejo porque no han estado ninguno de los dos por los motivos que fuere ya ha tenido que jugar al lado de Parejo Soler o a tener que jugar al lado de Parejo vas el equipo defensivamente era ultra vulnerable y además si miramos los datos casi todos los partidos el Valencia no los ha ganado o los ha perdido IS era el problema fundamental el Marcelino pensaba que el equipo era muy vulnerable en el medio campo estaba dándole vueltas a qué hacer para que no fuese la solución tradicional de poner al lado de Parejo a Soler o a Abbás a partir de ahí que esto es información Manu ya viene un poco de opinión a mí me ha sobrado un central yo pensaba que iba a colocar un central en el medio campo al lado de Parejo de vas que jugaría con sus cuatro defensores habituales atrás

Voz 1375 21:15 cambiar el esquema sin biquini Gaià

Voz 1716 21:18 Biel Garay Ike meterá

Voz 15 21:20 día en el centro del campo al lado de pareja

Voz 1716 21:23 no ibas Un central ir quitaría un delantero jugando con Soler en la banda derecha Guedes en la izquierda ir Rodrigo arriba con Parejo

Voz 1375 21:32 que de si Soler no te queda más o menos lo besó

Voz 1716 21:34 hombre claro Parejo día Cadí vas a veces tres en el medio con los cuatro defensores Puccini a la derecha Gaià Izquierda Gabriel Garay en el centro la defensa los tres que te dicho Parejo día Cavic que sería la novedad viene un central con con Parejo y vas ahí en medio renuncias a un delantero quitas por ejemplo a Gameiro juegas arriba con Rodrigo y en una banda Soler en otra Guedes y esto es lo que yo pensaba que iba a hacer cuando ya he visto los cuatro centrales y encima el Valencia ha pasado un dibujo táctico Manu yo creo que para tratar de de que se lo dijeran a Unai con una defensa de cuatro con Roncaglia de lateral izquierdo y Gabriel de hecho ya me he vuelto loco yo

Voz 11 22:12 pero es que que es que es más hasta qué punto quería yo creo que Marcelino jugar esa Jerez y confundir a una eh que cuando Essam puestos sobre el terreno de juego antes del saque inicial sean cosa cuatro cuatro dos como champú

Voz 1375 22:25 total personal por eso

Voz 11 22:28 por eso fíjate lo que te digo yo soy más de la opinión como hemos empezado a empleados pues yo creo que esas cosas para mi entrenador porque en definitiva yo estoy era colocarse así si al minuto de partido ya estás colocado de la manera en la que vas a jugar no les Sensio demasiado han querido jugar hago una parte partido estratégico llevándolo vamos al extremo digamos yo te entiendo lo que dices Pedro que ni Carlos a lo mejor iba son jugadores ideales para suplir a Koke Lane para cortó te acuerdos yo entiendo que puedas metiera

Voz 1716 23:03 han condicionado todo

Voz 11 23:05 muy bien pero puedes jugando igualmente permitiera dio que ha dicho perfectamente poner a veces se pierda perfectamente puesto cada vez más el lateral derecho del del Arsenal ya no es Bellerive no tiene nada que ver con pedigrí

Voz 1716 23:18 se ha vulnerado

Voz 11 23:20 de esas zonas cuyas perfectamente con cuatro pueblos que yo incluso cuando la diría tienen en el que yo estoy esa voz no me acababa de creer que iba a jugar cósmico pero es verdad es verdad acojo visto macho es mucho más lo que hago yo ahora puedo comentar que me tocaba jugar ahí

Voz 1375 23:40 pues a algunos nos pagan por por analizar sólo se puede hacer cuando sea jugó al partido porque si lo hacemos antes no se puede hacer

Voz 11 23:46 le mucho más fáciles

Voz 1375 23:49 la hacer la alineación eso está claro pero es como si el Barça está jugando de una manera todo el año o el Liverpool llegan a la final de la Champions se meten en una revolucionario en el esquema en la alineación en el sistema de dices joder qué ha hecho este tío en este partido bueno te puede salir bien o te puede salir mal yo creo que sí

Voz 1716 24:03 esta en en la vuelta estará Koke más que es lo que ya de esa es es el el asterisco que yo pongo de porque sea desordenado todo que no estaba Copeland y que no estaba con a la búsqueda del equilibrio ha pasado esto

Voz 1375 24:16 eh yo creo subirá es para terminar que que mi mi titular seria Marcelino ha querido despistar a Emery ya despistado a los suyos

Voz 0905 24:23 sí se ha despistado él no yo creo que efectivamente era un riesgo grande tanto el cambio de sistema como también lo que jugar día cabida delante de la defensa cuando no ha jugado en en todo el año no y la prueba yo creo de de de que realmente no ha salido bien es que como bien dices también yo creo que el partido de vuelta pues va a volver al cuatro cuatro dos y ojo que el Valencia tiene muchas posibilidades que dé de si mejora la faceta defensiva que ha exhibido en el día de hoy de marcarle dos o tres goles al Arsenal

Voz 1375 24:55 totalmente un dos cero Cañete no es ni mucho menos Misión Imposible o

Voz 11 24:59 no no porque mira él no sé no tiene jugadores que han pasado de censada pues fueron mejores que ahora no se ha dejado muchos dudas también hemos visto el partido donde había que estar en estalló cuando notarlo el cada vez que jugaba en defensa al Arsenal aquí que yo no soy una duda tremenda es un equipo que defensivamente es muy inferior a al ataque que tiene ahora bien para Tous pasar la eliminatoria tienes que controlar mucho mejor a esos dos son desde arriba y eso cuesta mucho trabajo porque son jugadores muy buenos

Voz 1375 25:33 luego entró Gameiro ahí en la recta final que ha tenido una ocasión buena edad pero bueno al final no ha podido ser metió a base metió a Gameiro pero al final tres no complicado para la vuelta qué tal el estadio Cañete te ha gustado no sea había estado ya en el Emirates habían estado antes sí

Voz 11 25:46 me dio tiempo a estar una vez a jugar un partido pretemporadas la última temporada de del Valencia donde mismo pero vamos yo realmente donde disfrutaba ha sido Heidi

Voz 1375 25:55 ya porque tengo buen recuerdo las redes que te vas

Voz 11 25:57 sí sí dime

Voz 1375 26:00 hasta ese último partido ya en la recta final y donde hoy a jugar al Valencia ese tres uno para el Arsenal pues nada te vuelves ahora tengo el mañana

Voz 11 26:07 bueno mañana Gales mañana pero bueno al aeropuerto hice coches que al aeropuerto

Voz 1375 26:19 te saliendo ya si vete saliendo ya un placer

Voz 11 26:22 hasta luego hasta luego Cañizares desde Londres

Voz 1375 26:24 a comentar el partido para la tele analizando lo aquí en El Larguero pues nada Subirats hostil optimista para la vuelta o no

Voz 0905 26:31 pues bien yo creo que el el Arsenal ha demostrado debilidades en defensa entonces yo creo que con el empuje de la afición y el Valencia consigue efectivamente mantener a raya a los delanteros del Arsenal va puede tener posibilidades porque es un con un dos cero pasaría la eliminatoria

Voz 1375 26:49 pues nada no hay que perder la fe vamos a ser optimistas para el partido de vuelta Morata Ximo algo más cerramos ahí en Londres tienes cincuenta euros au veinte a mano mano no tengo ahora pedir a Javi Blanco por favor de términos a que el Valencia va a remontar en la vuelta y rectifico Mestalla va a remontar a Javi que mete otros veinte contigo eh venga otro veinte pero dice que se lo ponga yo venga problema

Voz 16 27:15 tú tienes tú tienes fíjate posibles largas

Voz 1375 27:18 OO he no sé por dónde anda un abrazo también porque aquí estoy muy bien metes Beitenu también ha dado poco menos cinco si yo

Voz 16 27:25 a eso de la relación leyó con quince hasta ahí lo que me inviten

Voz 0962 27:31 a una paella pero nada que hemos hablado con Unai Emery había un protocolo que no podía romper no ha dicho el jefe de prensa muy amable y simpático salvo algo pero vuelta lo parado del nada a ver a la vuelta podemos hablar con con él en Mestalla y ojalá Le veamos con una cara triste buena noticia será pues si un abrazo más mano buen viaje

Voz 2 27:50 de vuelta hasta luego Morata un abrazo buena noche

Voz 1375 27:52 subirá a buenas buena dejamos ese Arsenal tres Valencia uno ahora repasó rápidamente con Axel Torres es el otro partido de la Europa League la otra semifinal el Eintracht uno Chelsea uno Álvaro Benito te gustaría qué tal muy buenas venir aquí

Voz 1704 28:05 Carrusel deportivo y demostrar que eres todo un comentarista de la final de la Champions pues demuestran Oscar es el que más sabe de la Champions así de sencillo y ganas y dos entradas para la gran final lo que quiere todo el mundo Master Card patrocinador oficial de la UEFA Champions League y Carrusel organizan el torneo definitivo fíjate dieciséis concursantes cinco tandas de preguntas eso sí tan sólo un ganador apunta tenía en cadenaser punto com

Voz 8 28:29 algo Price