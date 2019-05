Santi Cañizares, sobre la estrategia de Marcelino en el Emirates: "Para mí es un ataque de entrenador"

Voz 1375 00:00 está por ahí Javier Subirats comentarista de la Ser que ha estado comentando el partido en Carrusel con Dani Garrido hola subirá muy buenas hola muy buenas noches también está Santi Cañizares que he visto en la tele ya está comentando el partido en Movistar hola Santi muy buenas qué tal buenas noches enseguida nos va a pedir paso Ximo para preguntarle a a Unai Emery que está en la rueda de prensa pero Cañete estaba empezando el larguero diciendo no entendido el ataque de entrenador de Marcelino de quién no dudamos creo que nadie de los que estamos aquí ni de los que no están oyendo que es un pedazo de entrenador pero yo hoy no entiendo lo que ha querido hacer

Voz 1 00:34 bueno yo creo que cuando los entrenadores cambiarla casi siempre tienen más argumentos porque nosotros para justificarlo y es verdad que cuando juegas contra un equipo contratos delanteros pues jugar con tres centro es pues no es descabellado es es cierto ahora bien esto le ha salido bien no le ha sabido nada bien yo creo que ha creado confusión en el Arsenal que probablemente el trabajo de medir atacarme defensa de cuatro pero sobre todo acceda a que eran confusión en el propio Valencia suyos yo te he visto un equipo desarmado a nivel defensivo lo he visto tan bien armado con cuatro cuatro euros durante bueno este año no a partir de diciembre que hoy pues no he visto esa solvencia defensiva porque siempre soy de los que opinan que la táctica es la mejor herramienta para defender yo di el Valencia tenían muchas dudas más que el Arsenal en la táctica y en esa defensa de cinco hombres

Voz 1375 01:26 claro es que subirá si te funciona siempre el cuatro cuatro dos Si te funciona todo el año por qué cambiarlo cuando llega una semifinal de Champions eso demuestra que has estado más pendiente del rival que de tu propio equipo no

Voz 0905 01:39 sí era muy arriesgado para para Marcelino el cambiar el sistema porque así les salía mal estaba claro que todo el mundo le iba a decir lo lo lo que estamos diciendo ahora Iker Iker a lo lo más normal que pueda pasar porque si estás bien posicionado en un cuatro cuatro dos que además te permite defender bien también atacar bien no estar bien posicionado te da para salir al ataque pues extrañaba mucho esta situación cuando la baja de Leno o de pues bueno la podía saber suplido

Voz 1716 02:08 con con Basso o con Carlos

Voz 0905 02:10 Soler no hay enviando uno también a uno de ellos a a la banda yo hubiera podido jugar con el cuatro cuatro dos de de toda la temporada no entonces al final lo lo que buscabas que era no encajar al final no las no lo has conseguido porque te han metido tres incluso te han podido meter más goles

Voz 1375 02:27 no por poner más defensa este Caja menos goles no es que Cañete cuando ha visto ahora nos explica Pedro Morata que dice os voy a intentar explicar lo que lo que quería hacer Marcelino pero cuando ha visto la alineación Santi paulista Garay día Cavic Roncaglia Pichincha higa ya te imagina o dibujo o te ha desconcertado poco espero espero segundo está está comparece Carlos Soler en la tele directo en Movistar Plus

Voz 2 02:49 hola buenas cómo está el equipo después de este tres uno porque lo venimos repitiendo el dos uno hasta el noventa no era mal resultado pero ese gol de Obama Jean cuánto daño hace

Voz 0905 03:00 bueno es verdad que ahora nada más llegar al

Voz 3 03:03 Vestuario pues eh reciente no hoy es el tercer gol pues pues es verdad que que ha hecho daño pero pero bueno nosotros y al final somos el el Valencia es que creo que ellos han tenido más acierto nosotros no hemos tenido alguna alguna que otra ocasión clara hemos puesto cero uno incluso hemos podido ponernos cero dos eh pero bueno lo que te digo en dos jugadas rápidas es han puesto por delante una pero bueno vamos a olvidar ya este partido pensar en que podemos corregir mi íbamos a la vuelta a intentar

Voz 1375 03:38 al llevaron a preguntar a Ximo a Emery en directo Ximo

Voz 1 03:42 sí

Voz 0962 03:42 se está acabando esta respuesta mi inglés la preguntado por la estalla por lo que le espera al equipo en el partido de vuelta en cuanto acabe esta demostración de curso de inglés aprendido acelerado espera que estas dicen los paso Basora pero pero bueno creo que

Voz 3 04:00 que el míster lo decidió así estamos vale estimó

Voz 0962 04:02 a mano Simmons directo para El Larguero de la Cadena SER quería preguntarte por el sistema que te has encontrado enfrente de Marcelino estabais jugando un poco a Kasparov y Kárpov en los últimos días con la estrategia jugadores de ajedrez al final te has sorprendido cuando has visto la disposición que ha puesto los jugadores y la otra pregunta que te haría es tu todas casi por cerrada la eliminatoria o con lo que pasó con envía puede pasar al revés dentro de una semana en Mestalla en el minuto noventa y cinco

Voz 1944 04:35 así una decisión acertada en cuanto a a emparejar unos por fuera con nosotros con nuestros laterales sí creo que además nosotros somos capaces de generar mucho peligro desde ahí yo estábamos estamos taponados en las dos bandas creíamos general un poquito más por dentro pero también ellos sí que es un equipo que por dentro con cierta muy bien las líneas de pase entonces más allá de que me sorprenda no creo casi una decisión inteligente y a partir de ahí las circunstancia el partido llevan que el resultado te diga que tengan más o menos o de antemano siendo no habitual en Marcelino porque su su estructura de cuatro cuatro una estructura

Voz 4 05:15 muy muy muy sólida de mucho

Voz 1944 05:18 su rendimiento muy bien reconocida con sus futbolistas pues también creo que que ellos han conseguido el rendimiento que querían luego partirá a han hecho que que bueno pues nosotros encontrábamos situaciones en las que provocando pues al final hemos tenido acierto alguna ocasión más que hemos tenido clara que no hemos marcado pero ellos también las tenido también hay que decir casi en parte yo creo bonito vibrante diferente creo que la gente de fútbol ha estado disfrutando de estos noventa minutos que también es una parte que creo que que también es bueno que que tengamos esa responsabilidad de cubrir y ahora pues el partido de allí va a ser totalmente diferente con con una bueno en su campo y eso va sentir fuerte su público van a lógicamente los prepara el partido a conciencia para para allá por nosotros y nosotros tenemos que ser capaces de de responder otra vez como hecho hoy pues ahora en su en su campo

Voz 1375 06:05 pues puesta de Emery está terminando Soler en directo

Voz 3 06:09 a dar el máximo porque creo que estoy convencido de que se puede me está ya creo que que vamos a hacer un gran partido oí que la gente esté con nosotros porque creo que se puede

Voz 1375 06:18 bueno estaba preguntando a Santi Cañizares por esa alineación Cañete cuando ha visto los cuatro centrales y dos laterales te imaginabas el dibujo

Voz 1 06:24 sí bueno me lo podía imaginar lo que pasa es que me costaba trabajo creérmelo calcinada yo seguía apostando con una defensa de cuatro sinceramente lo digo yo estoy de acuerdo patriótica en pareja bien muy bien a un sistema como el del Arsenal pues el de meter tres centrales y dos tipos por fuera de acuerdo sin eso no tengo ninguna duda de que el sistema está hecho muchas veces para esto para cuando te ataca a un equipo con dos puntas delanteros cifrar los de tal forma que siempre tienen siempre una marca pero hasta ahí bien lo que pasa es que Valencia no se sentía cómodo ponentes yo he visto muchas dudas en defensa he visto por eso Xavi de disposición si tengo que quedarme sitio que ayudar un compañero que cerrado más tengo que cerrar Nos tiene que avanzar la cuestión de por ejemplo Gayá eso que cierra muy bien cuánto hay una parada ayudan los a los centrales pero claro a invertir obviamente no tiene una posición defensiva qué es lo que sucede que ha generado muchas dudas en en la actitud individual de cada uno de los jugadores por desconocimiento de dos jovencitos que tenía que hacer a nivel defensivo y repito desde diciembre es que estamos su mejor arma es que está siempre perfectamente armado con un cuatro cuatro dos y hace muy difícil

Voz 1375 07:42 si el juego a los rivales

Voz 1 07:44 muy bien todo terreno de juego óbito ha sido así

Voz 1375 07:47 total es más hemos caído en el primero

Voz 1 07:50 el día porque en el que los delanteros rivales primero oportunidades segundo por aciertos y pues es la extraordinaria

Voz 1375 07:58 no ya jugador

Voz 1 08:00 es fantástico se quitarían cuando ha salido también a a bueno pues ha provocado la plaza edificio de la jugada del tercer gol no era muy malo para experimentar porque jugamos contra un equipo que ofensivamente era extraordinario

Voz 1375 08:14 yo confío en el Valencia y confió en la vuelta todavía pero dudo que repita Marcelino lo que ha hecho hoy en el Emirates y Morata decías que sigue que tenía en la cabeza Marcelino para hacer esto que evidentemente es obvio no le ha salido bien

Voz 5 08:26 sin bueno vamos a ver eh Manu hay una frase muy vulgar pero tradicional es la un día más a Ranieri acojan visto macho seguro no antes del partido antes del partido y soy testigo de ello porque en él en quince días antes de este partido tuviera oportunidad me encontré con con Marcelino y le pregunté cómo iba a resolver el gran problema que tenía el Valencia que era

Voz 1716 08:52 a la ausencia de Koke l'Any de con Doc vía para jugar al lado de Parejo IS era el gran problema que tenía Marcelino Marcelino opina y los datos si los miramos es así es que cuando no ha jugado Koke al lado de Parejo o con novia al lado de Parejo porque no han estado ninguno de los dos por los motivos que fuere ya ha tenido que jugar al lado de Parejo Soler o a tener que jugar al lado de Parejo vas el equipo defensivamente era ultra vulnerable y además si miramos los datos casi todos los partidos el Valencia no los ha ganado o los ha perdido IS era el problema fundamental el Marcelino pensaba que el equipo era muy vulnerable en el medio campo estaba dándole vueltas a qué hacer para que no fuese la solución tradicional de poner al lado de Parejo a Soler o a Abbás a partir de ahí que esto es información Manu ya viene un poco de opinión a mí me ha sobrado un central yo pensaba que iba a colocar un central en el medio campo al lado de Parejo de vas que jugaría con sus cuatro defensores habituales atrás

Voz 1375 09:54 cambiar el esquema sin biquini Gayá Gabri

Voz 1716 09:57 hiel Ig Garay Ike metería en el centro del campo al lado de Parejo IVAs un central ir quitaría un delantero jugando con Soler en la banda derecha Guedes en la izquierda ir Rodrigo arriba con Parejo quédese Soler

Voz 1375 10:12 no te queda más o menos lo de siempre claro Parejo dijo

Voz 1716 10:15 Huckabee vas a veces tres en el medio con los cuatro defensores Pichincha la derecha callar Izquierda Gabriel Garay en el centro la defensa los tres que te dicho Parejo día Cavic que salía la novedad viene un central con con Parejo ibas allí en medio renuncias son delantero quitas por ejemplo a Gameiro y juegas arriba con Rodrigo y en una banda Soler en otra Guedes esto es lo que yo pensaba que iba a hacer cuando ya he visto los cuatro centrales y encima el Valencia ha pasado un dibujo táctico Manu yo creo que para tratar de de que se lo dijeran a Unai con una defensa de cuatro con Roncaglia de lateral izquierdo y Gabriel de lateral derecho ya me he vuelto loco

Voz 1 10:51 pero es que es que es que es más hasta qué punto quería yo creo que Marcelino jugar Jerez y confundir a una eh que cuando Essam puesto sobre el terreno de juego antes del saque inicial sean cosa cuatro cuatro dos como

Voz 1375 11:03 sí es verdad total éramos

Voz 1 11:05 The por eso por eso fíjate lo que te digo yo soy más de la opinión que como hemos escuchado podamos decir empleado pues yo creo que esas cosas para mí por porque en definitiva

Voz 1375 11:17 estoy contigo si al minutos

Voz 1 11:19 a partir de estas colocado de la manera en la que vas a jugar

Voz 1716 11:23 no

Voz 1 11:24 querido jugar alguna parte partido estratégico llevándolo al extremo digamos yo te entiendo lo que dices Pedro que ni Carlos Soria a lo mejor no son jugadores ideales para suplir a coquetean para ya de acuerdos yo entiendo que puedas naciera

Voz 1716 11:42 lo que han condicionado todo

Voz 1 11:44 muy bien pero puede igualmente con la cuando cuando dos permitiera que ha dicho textualmente poner a izquierda perfectamente puesto que además el lateral derecho de del Arsenal ya no es Bellerive no tiene nada que ver competir ahí es decir es muy vulnerable al Arsenal por esas zonas cuyas perfectamente con cuatro pueblos que yo incluso cuando la diría tienen la en el que yo estoy voz no me acababa de creer que iba a jugar cósmico

Voz 1375 12:11 pero es verdad es verdad

Voz 1 12:14 lo macho es mucho más lo que hago yo puedo comentar que me tocaba jugar a lo que el sonido

Voz 1375 12:19 pues a algunos nos pagan por pensar y por analizar sólo se puede hacer cuando sea lo jugó al partido porque si lo hacemos antes no se puede hacer

Voz 1 12:25 mucho más fáciles hacerlo

Voz 1375 12:28 sí eso está claro pero es como si el Barça está jugando de una manera todo el año o el Liverpool llegan a la final de la Champions y meten en una revolucionario en el esquema en la alineación en el sistema ahí joder qué ha hecho este tío en este partido bueno te puede salir bien o te puede salir mal yo creo que yo

Voz 1716 12:42 esta en la vuelta estará Koke Lahm que es lo que ha de esa es es el el asterisco que yo pongo de porque sea desordenado todo que no estaba congelan y que no estaba consciente y la búsqueda del equilibrio ha pasado esto

Voz 1375 12:54 eh yo creo subirá es para terminar que que mi mi titular seria Marcelino ha querido despistar a Emery ya despistado a los suyos

Voz 0905 13:01 sí se ha despistado él no yo creo que efectivamente era un riesgo grande tanto el cambio de sistema como también hay que jugar día cabida delante de la defensa cuando no ha jugado en en todo el año no Illa la prueba yo creo de de que realmente no ha salido bien es que como bien dices también yo creo que el partido de vuelta pues va a volver al cuatro cuatro dos y ojo que el Valencia tiene muchas posibilidades que dé de si mejora la faceta defensiva que ha exhibido en el día de hoy de marcarle dos goles al Arsenal totalmente

Voz 1375 13:35 pero Cañete no es ni mucho menos Misión Imposible o no porque mira El Barça tiene

Voz 1 13:40 hay jugadores que han pasado de censada pues fueron mejores que ahora no me he dejado muchos dudas también hemos visto el partido donde había que estar en estalló cuando notarlo el cada vez que jugaba en defensa al Arsenal en la que yo no soy una duda tremenda es un equipo que defensivamente es muy inferior a al ataque que tiene ahora bien para Tous pasar la eliminatoria tienes que controlar mucho mejor a esos dos son desde arriba y eso cuesta mucho trabajo porque son jugadores muy buenos

Voz 1375 14:12 luego entró Gameiro ahí en la recta final que ha tenido una ocasión buena edad pero bueno al final no ha podido ser metió a base metió Gameiro pero al final tres uno complicado para la vuelta qué tal el estadio Cañete te gusta no es se había estado ya en el Emirates habían estado antes sí

Voz 1 14:24 me dio tiempo a estar una vez a jugar un partido pretemporadas la última temporada de Alvarez Millán digo pero como yo realmente donde disfrutaba sido Highbury

Voz 1375 14:34 ya porque tengo buen recuerdo ya te escatemar sí sí mejores que en el que dejó a este partido ya en la recta final y donde hoy ha jugado al Valencia ese tres uno para el Arsenal pues nada te vuelves ahora tengo el mañana

Voz 1 14:46 bueno mañana mañana mañana pero bueno mañana un aeropuerto quince con coches ir al aeropuerto

Voz 1375 14:58 está haciendo ya así vete saliendo ya un placer

Voz 1 15:01 hasta luego hasta luego Cañizares desde Londres

Voz 1375 15:03 cuenta el partido para la tele analizando lo aquí en El Larguero pues nada Subirats hostil optimista para la vuelta o no

Voz 0905 15:10 pues bien yo creo que el el Arsenal ha demostrado debilidades en defensa entonces yo creo que con el empuje de la afición y el Valencia consigue efectivamente mantener a raya a los delanteros del Arsenal forma puede tener posibilidades porque es un con un dos cero pasaría la eliminatoria

Voz 6 15:28 pues nada no hay que perder la fe

Voz 1375 15:30 vamos a ser optimistas para el partido de vuelta Morata Ximo algo más cerramos ahí en Londres tienes cincuenta euros au veinte a mano a mano

Voz 0962 15:36 no voy a pedir a Javi Blanco por favor

Voz 1375 15:40 meterme a que el Valencia va a remontar en la vuelta y rectifico Mestalla va a remontar a Hadi que mete otros veinte contigo

Voz 0905 15:50 y es venga otro veinte pero dice que se los ponga yo vengan otros yo pero

Voz 0962 15:54 tú tienes tú tienes espérate posibles claro que sí

Voz 1375 15:56 a Ximo y no sé por dónde anda un abrazo también

Voz 0962 15:59 bueno aquí estoy muy bien a meter pero también algo poco menos cinco si yo poco buenos por eso de la relación yo con quince hasta eh que medite Pedro una paella pero nada que hemos hablado con Unai Emery había un protocolo que no podía rompernos ha dicho el jefe de prensa muy amable y simpático salvo algo pero a la vuelta al pasado del nada a ver si a la vuelta podemos hablar con con él en Mestalla y ojalá lo veamos con una cara triste buenas noticias era pues si un abrazo más mano buen viaje de vuelta hasta luego Morata un abrazo luego subirán a Charo

Voz 1375 16:32 buenas noches dejamos ese Arsenal tres Valencia uno ahora repasó rápidamente con Axel Torres el otro partido de la Europa Liga otra semifinal el Eintracht uno Chelsea uno Álvaro Benito te gustaría qué tal muy buenas venir aquí

Voz 1704 16:44 Carrusel deportivo y demostrar que eres todo un comentarista de la final de la Champions pues demuestran Óscar es el que más sabe de la Champions así de sencillo y ganas y dos entradas para la gran final lo que quiere todo el mundo Master Card patrocinador oficial de la UEFA Champions League y Carrusel organizan el torneo definitivo fíjate dieciséis concursantes cinco tandas de preguntas eso sí tan sólo ganador apunta tenía en Cadena Ser punto com y comienza algo para aísle

Voz 7 17:08 es

Voz 1375 17:13 sin pum está Axel Torres ya hola a Shell qué tal mano muy buenas me da usted dos minutos sí por supuesto

Voz 8 17:25 no acabamos de empezar la mudanza dolor de espalda rabiosa Lille crema antiinflamatorio con efecto calor Radio salir radios Jalil de laboratorios viñas las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico

Voz 1375 17:36 Mbeki que llevan más lejos

Voz 8 17:39 porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayuda a limpiar tu motor eliminando los edad y ciertos carburantes pueden dejar quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 10 17:47 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 12 18:06 ver más Madrid ciento cuatro puntos tres la tauromaquia es economía empleo cultura y ecología pero sobre todo es libertad por eso del catorce de mayo dieciséis de junio botes aquí en botes botas San Isidro compra tu abono en las guión ventas punto com

Voz 9 18:27 un música cine de ritmo y sentimiento en los mejores clubs con la mejor cerveza llegue a Madrid el ciclo mil novecientos seis música para una inmensa minoría el siete de abril en el Café Berlín Vic menús servirá un poco de todo lo bueno y en plato grande jazz funk electrónica hip hop mil novecientos seis cervezas para una inmensa minoría

Voz 13 18:51 el presidente que en tierra a los ojos

Voz 14 18:55 a veces robos visualizó una emisora

Voz 13 18:58 de radio maravillosa

Voz 14 19:00 me la he visualizado piensa ahora en sus programas ya estoy pensando en Bali imagina las voces de los locutores ya las estoy imaginando Cadena SER la emisora que aparecen tus sueños no lo va a mí no me apareció la eh como como más listo que imagine una emisora de radio maravillosa de broma pues claro que me ha parecido la Cadena SER susto de verdad

Voz 15 19:32 los cadenas

Voz 14 19:36 la emisora que parece entonces sueños

Voz 16 19:44 bueno vale ya está bueno vale ya está ya

Voz 17 19:51 ha

Voz 18 19:53 cuenta con la SER

Voz 13 19:56 pues se lo que pasa

Voz 19 20:07 Ramón tenemos un mensaje para ti de Luis un oyente del programa Ramón

Voz 20 20:13 que me dejarles dormir en tu salón los ocho meses que me duró el bajón

Voz 19 20:16 por Margarita es algo que nunca podré pagarte Ramón tienes algo que decirle a Luis

Voz 21 20:23 pues si con el voto el viernes del Aurillac por igual

Voz 13 20:26 claro Amos Gitai Haifa

Voz 22 20:29 o es que solo setenta

Voz 0978 20:30 hay siete millones de euros puedes devolver este viernes bote de setenta y siete millones

Voz 22 20:34 el Eurojust once millones para dar y Tamada

Voz 0978 20:38 nada puede compararse a lo que sientes Porto Vecchio pues hasta que piensas en lo que se siente al volante de un descapotable de trescientos caballos tiene dices que lo sientes a tu equipo porque acabas de ponerle que pierde en las Linyola y todo por el bote de un millón seiscientos mil euros que trae esta jornada perdona los porque sabes lo que Apple la quiniela la apuesta deportiva que hace millonarios los Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad

Voz 1375 21:02 los siete es mayor de edad

Voz 14 21:13 todo

Voz 1375 21:16 hay tres gramos en Canarias en la noche del Arsenal tres Valencia uno analizamos con Axel Torres la semana europea antes de irnos a Oporto para ver la última hora de Casillas para ver también el día después de la victoria rotunda del Barça ante el Liverpool y la noticia de Xavi Hernández que ha anunciado que termina su carrera como futbolista a final de esta temporada en Qatar Iker empezará allí también su carrera como entrenador pero esta verdad Axel sí aquí estoy mira solamente para cerrarlo del Valencia que se estaba haciendo el Eintracht Chelsea en la tele y que has está viendo el resumen del partido de la Arsenal Valencia pero en rueda de prensa hemos escuchado que Marcelino ha dicho nos ha podido faltar experiencia después de han dicho a Rodrigo delantero si estaba de acuerdo con que les falta experiencia escuchamos la pregunta y la respuesta a Rodrigo

Voz 22 22:01 ha dicho el militar en rueda de prensa que quizá nos ha faltado

Voz 24 22:04 es un poquitín de experiencia en esta competición no sé si estás de

Voz 1375 22:06 bueno

Voz 7 22:07 puede ser en su opinión y hasta

Voz 1375 22:10 vale pues en su opinión y ya está hecho Rodrigo no daba la sensación de que estuviera muy de acuerdo por el Tour en el que lo ha dicho te has sorprendido lo que estábamos hablando con Cañete ya sé que no he visto el partido pero cambio de esquema de Alinghi acción

Voz 6 22:22 sí porque si hay un entrenador que prácticamente siempre usa el mismo sistema es Marcelino García Toral creo que desde sus tiempos en Recreativo de Huelva Racing de Santander sea es de los entrenadores que menos esquemas distintos ha usado en en su larga carrera el cuatro cuatro dos es un es un dogma a Marcelino a modificar

Voz 1375 22:43 el perdóname siendo que está hablando Pedro salen directo a Pedro en la tele

Voz 22 22:46 ah pero bueno ha sido un buen resultado final porque hemos conseguido ese empate y que bueno tenemos otro partido de vuelta en casa con nuestra afición con nuestra gente y que iban a final como has dicho esto yo creo que es un buen resultado si conseguimos un buen resultado a la vuelta pero os costó entrar recae en el partido empezasteis un poquito asfixiados por el hay entrar pero eso sí luego ya supo reaccionar el Chelsea sí es verdad que ellos son muy fuerte aquí cuando empiezan los primeros minutos con la gente les apoya mucho tienen buenos jugadores presiona muy bien arriba hay bueno ha costado entrar el partido me ponen hemos cogido mejor el balón hemos conseguido el gol y a partir de ahí yo creo que el equipo ha jugado mejor incluso como te digo en la segunda parte hemos tenido más oportunidades para poder marcar para poder ganar pero bueno finalmente un empate y no jugamos toda la vuelta Pedro y supo reaccionar con gol tuyo que siempre aparece es en las grandes ocasiones no sí la verdad que otra escondiendo por por marcar el gol a los compañeros oí bueno a ver si tenemos otra suerte y podemos meternos en la final que es lo que quieren que se habla mucho de Hazard pero aquí el que resuelve la papeleta P3 siempre en Europa bueno la verdad que momentos una serie de partidos en Europa League e buenos marcando goles ayudando a mis compañeros y eso es lo más importante para mí no seguir en este en este camino y ojalá como digo podemos pasar a la final que es un gran objetivo que tiene el equipo Pedro porque no supo ahora mismo sacrificado

Voz 1375 24:00 Chelsea con empate a uno pero hay que jugar la vuelta ahora te pregunta por ese partido que has hecho en la tele pero decías que que es muy raro ver cambiar de esquema a Marcelino no

Voz 6 24:08 ante raro es decir es que

Voz 25 24:10 eh sus ideas están muy claras y las ha expresado hoy creo que son de las más sencillas de definir en el en el

Voz 6 24:18 el fútbol español por por por porque lleva mostrando unos Lass durante muchos años cuatro cuatro dos pero nunca con un repliegue intensivo intentando que el equipo defienda lejos de su área pero muy juntitos buscando una presión intensa buscando a atacar a con con espacios en con mucho vértigo Iker realmente hoy lo ha modificado no y sobre todo es un es una cuestión ya sabes que el partido entero no no lo he podido ver Molin estaba con el ántrax Chelsea pero por lo que he ido escuchando y me han comentado pues sobre todo en el centro del campo estar con tres sino con cuatro exacto es lo que les ha costado un poquito más de de asimilar bien difícil

Voz 1375 24:58 vuelta e tres uno

Voz 6 25:00 sí pero bueno sin pasas con dos ceros y unos imposible está claro que sobre todo la sensación es peor porque vienes de ir ganando cero uno ir durante todo el partido tienes ese gol de visitante te van pareciendo que los resultados están bien incluso cuando el Arsenal te marca el segundo todavía el dos a uno es un resultado bastante positivo y al final sí que te exige una remontada mayor pero Mestalla es un campo que aprieta enormemente a mí el Arsenal me parece un equipo no fiable lleva tres partidos seguidos en Premier perdiendo últimamente siempre sale de visitante está encajando muchos goles está siendo un equipo vulnerable está siendo un equipo con Duda ido y eso hay que aprovecharlo John y mucho menos la de dos sentenciada a Háblame de ese entra H

Voz 1375 25:48 otra de Frankfurt Chelsea ha sido justo el empate

Voz 6 25:52 yo diría que sí ha empezado a mejor el arbitraje creo que en la primera media hora ha sido muy superior el equipo alemán con un ritmo altísimo una tremenda intensidad robando arriba siempre defendiendo hacia adelante buscando morder al al poseedor de balón eh con un jugador Galaxy Note siempre encima de John guiño y es que el Chelsea no pasaba de medio campo sea siempre le le robaba la pelota traje intentaba finalizar las jugadas

Voz 1375 26:17 ha sacado a sacaba cante York guiño Loftus chic y arriba Pedro Giroud y William

Voz 6 26:22 eh sí exacto Girona de nueve

Voz 1375 26:25 ya en la segunda parte al final media hora ha jugado nunca

Voz 6 26:27 estaba ya pactado porque ellos se juegan mucho en Premier tienen que acabar cuartos están ahora mismo cuartos con ventaja sobre el Arsenal saben que si ganan los dos últimos partidos van a meterse en Champions creo que ahora mismo ven más factible eso que incluso ganar la Europa League ir por ahí querían gestionar los esfuerzos si tienen un partido los foros de Javi Gracia que no va a ser sencillo porque eso está jugando la última plaza hay meterse en Europa yo creo que en la mente de Sarrià estaba ese ese compromiso Loftus chica ha jugado muy bien para mi ha sido el mejor del Chelsea en el centro del campo ir a partir del minuto treinta XXXV el partido ha cambiado ha bajado físicamente la entran a poder mantener ese tono de presión de intensidad ir poco a poco se ha hecho con el balón el Chelsea lo ha ido moviendo ha tenido posesiones más largas ha ido controlando ha ido creciendo mucho hoy ya ha tenido una hora de de ser superior de verdad así que puede yo diría que sí

Voz 1375 27:20 buenos resultados bueno el gol de Djokovic el giro de cuello que hace que vamos remata de cabeza giro muy difícil pero muy

Voz 6 27:26 civil y que demuestra que este chico ahora mismo las enchufa todas desde cualquier posición se atreve remates complicados remates difíciles e una enorme confía

Voz 1375 27:36 Llançà con mucha determinación y este sería un Madrid o un Barça que veremos dónde acaba eh pero como se habla de que el Barça lo seguía cara al Madrid también como posible suplente Benzema sería un buen suplente en el Madrid el Barça o algo más

Voz 6 27:49 bueno yo tengo una duda con respecto a eso la duda es que es un chico que cuando no ha sido importante en un equipo no ha marcado jamás tantos goles no ha tenido un ratio tan alto de acierto creo que tiene mucho que ver con su confianza las cifras que está alcanzando

Voz 25 28:04 el el sentirse indiscutible el saberse estrella en el Ayun traje

Voz 6 28:08 convertido en un jugador muy importante en el Benfica cuando no contaba pues no no era un jugador que que prometiera tantísimo de hecho la prueba de ello es que el Benfica pues la OCDE con una opción de compra unilateral en la que ellos no tienen nada que decir o sea en el momento en el que tú pones esa cláusula pero lo lleva puntos realmente piensas que no son por qué que que va a tener futuro en tu club que llega llega el madre

Voz 1375 28:34 si hipotéticamente o al Barça como suplente de Benzema de Suárez y claro esa confianza de la que hablas la va a perder porque titular no no va a ser no va ser bueno

Voz 6 28:41 no sabemos si es difícil pronosticar es que igual después de estos dos años que lleva en Frankfurt El días asiento es importante ya no baja la confianza Hay cree que por fichar por un equipo tan gigantesco ya ha dado un paso adelante en su carrera esos muy difícil de prever realmente

Voz 1375 28:57 pues nada veremos a ver qué pasa de momento ahora mismo después de los dos partidos de ida la final sería inglesa Arsenal Chelsea tres equipos de Londres jugarían la final de la Europa League que hemos sacado a veces pecho de la final madrileña eso sí en la Champions que jugaron Real Madrid Atlético dos veces Si esto no cambia que ojalá que cambie el Valencia de la Vuelta presionó ahora mismo Arsenal y Chelsea sin embargo en la Champions Axel eh ahora te pregunto por lo de anoche pero ahora mismo el Barça el Ajax serían finalistas no estaría ninguno de los dos ingleses en la final de hecho

Voz 6 29:27 sí yo creo que ellos no firmaban esto de los ingleses más bien al revés no sí claro preferían tener al menos a un finalista en Champions que todavía podrían aunque lo tiene realmente complicado en Europa League creo que Chelsea siempre ha sido un poquito el el favorito a poco ese lo tomara en serio a poco que usar a los jugadores más importantes por presupuesto expectativas por por plantilla mala

Voz 1375 29:51 noticia hay que el Chelsea siempre esté ahí con todo el respeto para la Europa League pero para un club de su dimensión de su presupuesto de su ambición al final acaba siendo uno de los gallitos de la Europa League

Voz 6 30:00 sí sí sí por eso por eso por eso Jarno ha jugado eh claro porque para ellos es más importante cuartos que que ganar sí sí porque al final ven que ganar la Europa League te la juegas a tres partidos muy difíciles y ahora ya es todo cara o cruz y en cambio en Liga tienen ventaja ahí ni sumando los seis puntos que son factibles pues estarán ahí cuartos pero sí es es evidente que que son un equipo cuya continuidad como superélite en Inglaterra depende bastante recuperar la plaza casi permanente de Champions totalmente

Voz 1375 30:33 oye que te parece lo de anoche que bien que como nos gustó el Liverpool a todos no que que valiente que descaro que manera de jugar como siempre no pero apareció el de siempre también

Voz 6 30:41 bueno de hecho más que como siempre yo diría que con unas circulaciones y posesiones de balón más largas de lo habitual suele ser un equipo que que contra golpea que corre que que cuando tiene que generar con el rival replegado pues se atasca un poquito a mí me sorprendió que tuviera tanta posesión de balón no es que no es un equipo de posesión es un equipo más de transiciones y en Barcelona parecía el Barça parecía el Barça sobre momentos

Voz 1375 31:07 la región el Barça quién podía tener el balón en el centro no con Arturo Vidal Rakitic Busquets

Voz 6 31:12 bueno creo que que Ernesto Valverde saca un equipo siendo consciente de que el ritmo de juego del Liverpool es muy alto que que van a intentar cortarles el juego con mucha intensidad hay adaptándose a ese tipo de partido pone al jugador más parecido que tiene en la plantilla es decir si esto va a ser una batalla ida y vuelta si esto va a ser un partido de altos vuelos de electricidad pura el el que entiende el lenguajes Arturo Vidal supongo que ésa fue el Suu su lectura luego incluso pasó a defender en cuatro cuatro dos con con Arturo Vidal en una banda tan metió a Sergi Roberto en la otra eso ya cuando incluso cuando estaba Coutinho ya está defendiendo en cuatro cuatro dos con Coutinho en la izquierda en la derecha porque porque yo supongo que entendió que la manera de anular al Liverpool también era no concederle espacios para correr

Voz 1375 31:59 que Manel le volvió loco a Sergi Roberto eh sí de todo

Voz 6 32:02 los modos a al final esto es un juego en el que marcar tener jugadores que marcan la diferencia es es es lo que te gana los partidos tu puedes tener momentos de sometimiento incluso en el Camp Nou será superior al Barça que es algo que no hemos visto prácticamente a nadie pero el Barça tiene a Messi tú no sé si se acabó

Voz 1375 32:21 es así es así te sorprendió que pitarán a Coutinho o mejor dicho te sorprende ya el bajo rendimiento de corto

Voz 1716 32:28 tiñe bueno

Voz 6 32:30 creo que cuando entras en una dinámica como esa o eres muy fuerte mentalmente no te va a costar mucho darle la vuelta porque porque ya juegas con más sospecha sobre ti mismo con más miedo a fallar con más miedo a la gente yo o tienes una mentalidad una personalidad de aquellas de de de campeón de ganador de de alguien que se abstrae el entorno o realmente te puedes hundir y yo creo que en que va a ser muy difícil para hacerlo

Voz 1375 33:02 sí tengo darle la vuelta en unas semifinales

Voz 1670 33:04 la Champions en tu estadio te piten y que ser Messi el que diga por favor no Beatles y tal

Voz 1375 33:10 pero estar aquí es que no ayuda esto al jugador

Voz 6 33:12 es es evidente el público es soberano y puede expresar su opinión y sí que es normal que el aficionado pues cuando un jugador está fallando mucho se Cabré y quiera hacérselo ver supongo que la la crítica se hace para que el entrenador lo ven Thai no lo ponga más no sé esta es la intención del público pero desde luego al jugador no le ayuda a levantar ese ese ánimo hoy por ahí creo que Messi estuvo fantástico estuvo en un detalle de de capitales jugó en un detalle de jugador de equipo de líder de de persona que cuida al vestuario hoy que entiende que es lo mejor para el colectivo que no sólo es un genio jugando sino que también interpretando la la mentalidad grupal lo que requiere

Voz 1670 33:55 y que luego eh sentencia el partido en esos dos destellos porque el el Barça sufrió y sufrió bastante sobre todo en la segunda parte hizo tres paradas Ter Stegen vitales con uno cero

Voz 1375 34:05 muy bien Jordi Alba muy bien Ter Stegen pero claro luego tienes a Messi que aprovecha el balón al larguero de Luis Suárez y luego esa falta perfecta porque ayer no es que hiciera un partidazo Messi no

Voz 6 34:14 no pero pero en la falta es muy difícil de meter está muy lejos ya la jugada anterior el el la inicia es una transición en la que de hecho en todos los jugadores del Liverpool están pendientes de Messi por ahí Suárez puede acabar rematando al palo y lo tiene la fortuna que le cae a Messi pero el efecto atracción de Messi también condiciona mucho que que Suárez genere la primera ocasión Inti realmente creo que el Barcelona estaba sufriendo como dices creo que incluso el uno cero Nos parecía

Voz 1375 34:46 el resultado totalmente estábamos pensando bueno para

Voz 6 34:49 lo que está haciendo el paseo acto es un gran resultado bueno pues al final tres cero no sea imagínate la dimensión incluso José se pudo pensar que que cómo es esto

Voz 1375 34:58 yo la le que era clarísima

Voz 6 35:00 hay que ya estaba resuelto si hemos echó Messi al

Voz 1375 35:03 sólo diciendo te has fallado un hermano mío bueno buen resulta para el Barça y luego un apunte de ese doten han hayas quién es favorito para la vuelta

Voz 6 35:11 para todo comenzó con cero uno el equipo gana cero uno en la ida tiene que ser favorito en la Volta a mí me me sigue sorprendiendo el Ajax yo de un rendimiento tan fiable del equipo defensivamente no lo esperaba yo yo esperaba que en algún momento mostrara esa cara de equipo más endeble que tiene algunas noches caóticas defensivas y que todos estropea por por por no mostrar solidez y solvencia pero no hemos visto ninguna de ellas yo no lo doy por cerrado ni mucho menos pero es evidente que que con cero uno en jugando en casa hay que quedar favorito al al Ajax vamos a ver si regresa Kane que surgió el rumor de que igual el Tottenham está diciendo que no pero que en el foro interno ellos piensan que sí

Voz 1375 35:55 anda al despiste no exacto ahí

Voz 6 35:58 era jugar Kane y son ya sabemos que va a volver pues pues yo creo que opciones tendría de levantarlo parece que estamos

Voz 1375 36:05 más cerca de un de John contra el Barça sí que llevamos unos diez y que parece que va a ser el jugador rutilante fichaje del fútbol que Barcelona tiene narices la cosa puede que acaba enfrentándose a su próximo equipo en la final de la Champions pero bueno sí

Voz 6 36:19 pero bueno para él seguro que lo firma no si es decir en a jugar una final de Champions ya dijimos el otro día tú tienes que ir a ganarla porque no sabes si vas a jugar a otra ahí porque además es tu equipo el Ajax ha sido su equipo de formación su equipo con el que ha empezado a vivir cosas muy bonitas en el fútbol y aunque tu futuro estén en Barcelona tu querrán ganar con tu gente para para tu el equipo de tu entorno el equipo de tu país yo estoy convencido de que Frankie de John si será esa final va a jugar con todo ante el Barcelona y que todo el mundo en Barcelona entenderá eso no creo que nadie les reprocha Frankie de John que fue bien una final de Champions que lo lo preocupante sería que no fuera profesional en una final de Champions

Voz 1375 37:01 alguna vez te ha preguntado a hablar de los mejores de todos los tiempos y tal pero es Messi el mejor de la historia

Voz 6 37:07 pues yo lo que he visto sí siempre contesto a eso que es muy difícil comparar en ya no épocas por cómo han cambiado los estilos sino a Messi estamos teniendo el placer de verlo cada semana todos los partidos enteros y a los jugadores con los que no fuimos contemplar pero eso o incluso que no había tanta televisión pues hemos visto más resumen eso sus partidos más señalados nos han llegado ya es difícil hacer esa comparación pero a mí me resulta muy difícil pensar que que los anteriores pudieron ser esto de manera tan constantes también es que es eso no sé yo

Voz 1375 37:42 si Pelé tenía este ritmo toda la cada cada domingo

Voz 6 37:45 ahí cada miércoles domingo o Di Stéfano no lo sé no no es que Messi puede acabar resultando aburrido por extraordinario que Jordi Martín yo estaría de acuerdo sé que suena fuerte pero con Messi ocurre que que hace una cosa brutal ya no te sorprende sea estás en el campo lo da por hecho está incluido en la entradas claro esto es Messi bueno ya sabemos que es capaz de hacer eso no detalle que cualquier otro jugador te levantas de la silla dices buenos esto entra dentro de lo normal es me si es normal que sea un extraterrestre ya lo sabemos no sonó no no ha ocurrido con nadie y no creo que vuelva a ocurrir con nadie no creo que nazcan jugador de este nivel esa regularidad estancias luego

Voz 1375 38:30 contra Jordi a ver si lo extraordinario por repetitivo puede llegar a aburrir a ver qué dice