Joaquim Hernández: "Es muy pronto para hablar de que Xavi entrene al Barça"

Voz 1375 00:00 está por ahí el padre de Xavi Hernández don Joaquín muy buena Joaquim

Voz 1 00:05 sí buenas noches buenas noches esperaba usted la noticia de su hijo bueno no la vi

Voz 2 00:15 ya lo habíamos venido comentando a través de la temporada no os siempre como estamos bien siempre estamos en contacto además yo visito Qatar pues es cuatro veces es durante el año yo viviendo aquí pues en Barcelona en Matadepera y bueno con mi señora pues nos encontramos tres cuatro veces al año estamos allí con la familia siempre bueno que vamos comentando todo no el tema familiar tema deportivo tiene una persona bueno como cualquier otra familia y bueno era una de estas posibilidades que ya cogida no iba comentando que que bueno que quizá ya eh nada más entrar a hablar de ir terminando

Voz 1375 00:57 como jugador lo tenía claro

Voz 2 00:59 perdón tenía tenía las posibilidades de continuar la suerte que tiene Xabi pues es un privilegiado porque verdad que ha podido puede siempre muchas cosas aquí no te las cosas que ha decidido eso es bueno este momento que camina erguido mira a la familia de sorpresa porque era precisamente durante todo el año ya ya lo venía comentando

Voz 1375 01:23 los te tenía información privilegiada de su hijo información confidencial pero dígame una cosa de verdad dígame la verdad contó el respeto para acatar no tiene usted la sensación de que su hijo ya se retiró cuando se fue del Barça

Voz 1 01:35 bueno un poco no

Voz 2 01:37 a ver ese dato sea el claro pasas de de pero bueno sus contras también o sea que que no todo no todo es negativo digamos de de de de la élite de del fútbol segundo plano pero bueno lo que es que lo que tienes por ejemplo en en el en el que estoy deportivo ha de estar estarán primer nivel también lo gana es el que más familiar que me quienes tanta tradición con más lo vives con más tranquilidad de otra manera hacer disfrutas más Vida familiar yo la verdad es que he visto a Xabi durante estos casi cuatro años que mide la audiencia carteros pero muy feliz de ir voy a ir realizando cosas que aquí no podía realizar hasta los Carlos semana con con la familia Michael es desplazamientos tiene casi practicamente dos meses de vacaciones está eso está muy bien pero que muy bien tratado con el Rey qatarí osea que bueno depués de valores cosas dice que lo que pierdes por otro lado la Camilo ganas

Voz 1375 02:49 Prudhomme bueno pudo al menos competitivo pero se ha ganado más tranquilidad calidad de Vox

Voz 2 02:54 a esas más calidad de vida tema más familiar al desplazamiento nada ningún de la ningún desplazamiento pasa los y no se termina los partidos y pasa ya nociones de semana con la familia

Voz 1375 03:07 alguien casan juega fuera juega no viaja

Voz 2 03:10 no no no a usted es que allí están te mato catorce equipos toda es en dos extremos y aquí aquí el campeonato de Liga español a todo en Barcelona

Voz 1375 03:21 claro que me usted

Voz 2 03:24 el nada estable estadios entonces al estadio una hora antes de del partido cuando termino el partido para casa no no sea la elección porque alguien claro y más ahora cuando Xavi se ha ido haciendo ya mayor cuando estaba aquí en el Barcelona pues no tenía la familia datos ingresar ahora

Voz 1042 03:45 ya tienes padre sí pues osea aquí también agradece mucho de todas estas cosas normalmente se te voy a robar dos minutos

Voz 1375 03:52 sí pero déjame que he tenido que tirar unas cuñas un minuto que justo ahora lo tiramos en un minuto estoy estén en un minuto

Voz 2 03:58 de acuerdo muy bien

Voz 1375 06:10 estamos en directo antes de irnos al debate que va precisamente sobre Xavi Hernández estamos en directo hablando con su padre con Joaquim Hernández y por cierto le ha gustado Qatar le ha gustado en los viajes que hace con su señora haya Doha es bonito lo que la verdad

Voz 2 06:24 es que sí me ha encantado el me ha encantado el país quizá el primer problema desde mayo a septiembre la la calor que que tiene muchísima calor pero bueno pues además de

Voz 1375 06:38 están ya están preparadas Pal mundial ahí no va para hacer el Mundial

Voz 2 06:41 hombre están las de la verdad es que ya desde hace un par de años desde ficha llegó están trabajando de cada Mundial osea con pues no es un enclave unas instalaciones fantásticas unos campos de fútbol unos métodos y el Mundial para para yo no digo que que para el ser campeones en todo pero bueno a nivel deportivo la verdad

Voz 1 07:05 pues bien un gran un día me encantado

Voz 1375 07:10 una cosa usted y su mujer que tienen información confidencial que privilegiada

Voz 1 07:14 cuándo cree usted que entrenar a su hijo el Barça

Voz 2 07:17 pues no yo creo que ahora es muy pronto a hablar de hablar de esto yo creo que Xavi primero se tiene que preparar lo coger experiencia y cuando cuando sea el momento que es es ilusión pero yo creo que ni muchísimo menos ahora es el momento de de mil

Voz 11 07:38 o sea de de delegada en

Voz 1375 07:40 cree usted que entrenar a Messi o ya llegará cuando se haya ido Messi

Voz 2 07:45 bueno es difícil de prever esto pero yo creo que a una Messi le quedan dos tres años muy buenos de fútbol como mínimo yo creo que Charlie para llegar a entrenar al primer equipo yo creo que necesita más tiempo es es una etapa es una etapa muy difícil yo creo que que el Barça es un es un debería que que su trasatlántico que tienes que estar muy preparado pero que muy muy preparado que echaré lo tiene muy claro que antes de llegar a ese tiene claro que para formarse primero formase coger experiencia Ivonne y luego llega en el momento adecuado darme para de por parte loca tiene que una de ser una decisión consensuada entre el club yo voy llegar yo te comento y esto creo que iba para para largo

Voz 1375 08:37 sí que tiene alguna para ir para para el padre Xavi

Voz 12 08:41 hola aquí en qué tal no preguntarle

Voz 1 08:44 cómo estás buenas buenas noches qué tal

Voz 12 08:47 muy bien son buenas noches no preguntarle si la idea de Xavi es quedarse en Qatar hasta como mínimo el Mundial del dos mil veintidós Saura Qatar ha sido campeón

Voz 13 08:55 de la Copa y ideal

Voz 12 08:57 ya con con haya más un muy amigo de Xavi al al frente de la selección y si la idea es quedarse ahí hasta el dos mil veintidós como mínimo

Voz 2 09:05 bueno de momento sea verde de momento Xavi no quiere precipitarse se me Osea nada hay estalinista hasta ahora ha estado salir contento muy a gusto jugando al fútbol ha terminado una etapa ciento inferior lo que bueno hemos comentado me ha comentado que quiere ir paso a paso no es la ha decidido pues es una cosa que quería tenía prevista lado de que quizás sea el momento de dejar de jugar ya tiene treinta y nueve años que le hacía la ilusión empezar a prepararse para entrenar porque vive el fútbol la verdad es que viven con mucha intensidad y luego ir paso a paso no se quiere precipitar de nada Él de momento dice que tomar esta decisión que es firme lo que viene dice que quiere empezar a entrenar ya veremos a ver de aquí a final de temporada que aún me quedan cuatro cinco partidos a ver qué decisión toma qué tipo psicológico alavesista no sé qué está preparando ahora todos que en un tema de y luego va paso a paso y tampoco quiere prometer para tema de lo único que sí es embajador de embajador acatar pero luego en el tema deportivo bueno está está por ver a ver cómo el ver de cara al Mundial como le da el año que viene entrenando en fin toda una gira a Belloch para para tomar decisiones

Voz 1375 10:32 actualmente Irago la última le dejamos le gustaría a su hijo ser seleccionador algún día usted cree

Voz 1 10:39 bueno pues que no te digo

Voz 2 10:41 yo tampoco tampoco es una cosa que tienes del momento se

Voz 1375 10:46 igual es ha todo lo que queda primero para que llega al Barça y luego que ya usted le gustaría a usted le gustaría ver a su hijo seleccionador español

Voz 2 10:54 bueno no porque no lo sea en el modo en el mundo del fútbol me tienes que darte nunca ninguna

Voz 1042 11:00 puerta hace bonito sí siempre tienes que estar bien con todo el mundo dice tener las puertas abiertas para poder trabajar totalmente allí donde se presente la ocasión me dice mi padre para siempre las puertas las porque yo creo creo que Xavi con su forma de proceder tienes pues pues entonces me dije totalmente

Voz 1375 11:18 Nos vamos a ir al debate de los jueves sabe usted que en El Larguero hacemos siempre el debate de los jueves y esta noche la pregunta está por ahí Jordi Martí me voy a ir ya con Marcos López con Jesús Gallego y con Mario Torrejón hoy de vamos a hacer la pregunta a los oyentes y a ellos pero es el primero la pregunta es hoy Joachim ha sido Xavi el mejor jugador español de la historia sí o no usted que vota

Voz 2 11:40 dudo quizá yo no dijo que había sido el mejor había habido muchos jugadores se yo creo yo creo sinceramente que ha sido uno de los mejores pero ha habido muy buena

Voz 1375 11:51 ya ya ya lo sé pero pero fíjese en el debate tienen que votar sí o no

Voz 1 11:57 usted qué vota

Voz 2 12:01 detenerme entrar para no era muy bueno yo sí tengo no sé tengo que decía yo como padre también mal que diga quién Charlie ha sido mejor jugador que ha sido uno de los mejores jugadores

Voz 1 12:15 ya lo dijo para que

Voz 2 12:19 el que esto para que lo traten o que somos

Voz 1375 12:24 esté usted por ser el padre se lo perdona pues he dejado Le dejamos de Joaquim que vaya muy bien hemos disfrutado de la carrera de su hijo como jugador nos queda mucho por disfrutar de la carrera de su hijo como como entrenador un abrazo y

Voz 2 12:38 el vocal hacer ojalá sea así muchas gracias un abrazo