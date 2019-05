El Larguero: Segunda parte (02/05/2019)

Voz 2 00:00 a las doce

Voz 1375 00:12 tres números en Canarias en la noche del Arsenal tres Valencia uno analizamos con Axel Torres la semana europea antes de irnos a a Oporto para ver la última hora de Casillas para ver también el día después de la victoria rotunda del Barça ante el Liverpool la noticia de Xavi Hernández que ha anunciado que termina su carrera como futbolista final de esta temporada en Qatar Iker empezará allí también su carrera como entrenador pero esta verdad H

Voz 3 00:37 sí aquí estoy me mira solamente para cerrar del Valencia que se

Voz 1375 00:40 has estaba haciendo el Eintracht Chelsea en la tele y que has está viendo el resumen del partido de de la Arsenal Valencia pero en rueda de prensa hemos escuchado que Marcelino ha dicho nos ha podido faltar experiencia después de han dicho a Rodrigo delantero si estaba de acuerdo con que les falta experiencia escuchamos la pregunta y la respuesta a Rodrigo

Voz 4 00:57 ha dicho el míster en rueda de prensa que quizá nos ha faltado

Voz 5 01:00 es un poquitín de experiencia en esta competición no sé si éstas

Voz 6 01:02 acuerdo

Voz 2 01:04 puede ser en su opinión y hasta

Voz 1375 01:06 vale pues en su opinión y ya está eso que ha dicho Rodrigo no no daba la sensación de que estuviera muy de acuerdo por el tono en el que lo ha dicho te has sorprendido lo que estábamos hablando con Cañete ya sé que no es visto el partido pero cambio de esquema de alineación

Voz 3 01:18 sí porque si hay un entrenador que prácticamente siempre usa el mismo sistema es Marcelino García Toral creo que desde sus tiempos en Recreativo de Huelva Racing de Santander sea es de los entrenadores que menos esquemas distintos ha usado en en su larga carrera el cuatro cuatro dos es un es un dogma a Marcelino ir a modo diferido a ver

Voz 1375 01:39 ese mundo que está hablando Pedro salen directo a Pedro en la tele

Voz 6 01:42 pero bueno ha sido un buen resultado final porque hemos conseguido ese empate y bueno tenemos otro partido de vuelta en casa con nuestra afición me con nuestra gente y y bueno al final como has dicho esto yo creo que es un buen resultado si conseguimos resultados la Welsch

Voz 0133 01:55 pero os costó entrar en el partido empezasteis un poquito asfixiados por el hay pero eso sí luego ya supo reaccionar el Chelsea

Voz 6 02:03 sí es verdad que ellos son muy fuerte aquí cuando empiezan a los primeros minutos con la gente les apoyan mucho tienen buenos jugadores presiona muy bien arriba hay buenos acostado costado entrar el partido me ponen hemos cogido mejor el balón hemos conseguido el gol y a partir de ahí yo creo que el equipo ha jugado mejor incluso como te digo en la segunda parte hemos tenido más oportunidades para poder marcar para poder ganar pero bueno finalmente un empate y no jugamos

Voz 0133 02:22 toda la vuelta Pedro y supo reaccionar con gol tuyo que siempre aparece la grandes ocasiones no

Voz 6 02:27 sí la verdad es que otra vez contento por por marcar el gol por ayudar a los compañeros oí y bueno a ver si tenemos otra vez suerte y podemos meternos en la final que es lo que quieren

Voz 0133 02:36 de qué se habla mucho de Hazard pero aquí el que resuelve la papeleta pero siempre en Europa

Voz 6 02:40 bueno la verdad que momentos momento una serie de partidos en Europa League e buenos marcando goles ayudando a mis compañeros ahí eso es lo más importante para mí no seguir en este en este camino oí ojalá como digo pueden pasar a la final que es un gran objetivo que tiene el equipo Pedro porque ahora mismo está clasificado

Voz 1375 02:56 el Chelsea con empate a uno pero hay que jugar la vuelta ahora te pregunto por ese partido que has hecho en la tele pero decías que que es muy raro ver cambiar de esquema a Marcelino no

Voz 3 03:03 sí sí totalmente raro es decir eh

Voz 7 03:06 es que sus ideas están muy claras y las ha expresado hoy creo que son de las más sencillas de definir en el en el

Voz 3 03:14 el fútbol español por por por porque lleva mostrando Nos Lass durante muchos años cuatro cuatro dos pero nunca con un repliegue intensivo intentando que el equipo defienda lejos de su área pero muy juntitos buscando una presión intensa buscando a atacar a con con España Dios con mucho vértigo Iker realmente hoy lo ha modificado no y sobre todo es un una cuestión ya sabes que el partido entero no no lo he podido ver muy estaba con el ántrax Chelsea pero por lo que he ido escuchando y me han comentado pues sobre todo en el centro del campo estar con tres sino con cuatro exacto es lo que les ha costado un poquito más de de asimilar no bueno difícil para la bueno

Voz 1375 03:55 la eh tres uno

Voz 3 03:56 sí pero bueno sin pasas con dos cero es decir unos unos imposible está claro que sobre todo la sensación es peor qué vienes de ir ganando cero uno ir durante todo el partido tiene ese ese gol de visitante te van pareciendo que los resultados están bien incluso cuando el Arsenal de marca el segundo todavía el dos a uno es un resultado bastante positivo y al final sí que te exige una remontada mayor pero Mestalla es un campo que aprieta enormemente a mí el Arsenal me parece un equipo no fiable lleva tres partidos seguidos en Premier perdiendo últimamente siempre sale de visitante está encajando muchos goles está siendo un equipo vulnerable está siendo un equipo con Duda has ido y eso hay que aprovecharlo guión ni mucho menos la de dos sentenciada eh Háblame de ese entra H

Voz 1375 04:44 otra de Frankfurt Chelsea ha sido justo el empate

Voz 3 04:48 yo diría que sí ha empezado a mejorará en traje creo que en la primera media hora ha sido muy superior el equipo alemán con un ritmo altísimo una tremenda intensidad robando arriba siempre defendiendo hacia adelante buscando morder al al poseedor de balón con un jugador Galaxy Note siempre encima de York guiño y es que el Chelsea no pasaba de medio campo sea siempre le le robaba la pelota el traje intentaba finalizar las jugadas han sacado a sacaba cante guiño

Voz 1375 05:16 Loftus chic y arriba Pedro Giroud y William

Voz 3 05:19 sí exacto henchido de nueve Los Rosales

Voz 1375 05:21 la segunda parte al final media hora ha jugado

Voz 3 05:24 estaba ya pactado porque ellos se juegan mucho en Premier tienen que acabar cuartos están ahora mismo cuartos con ventaja sobre el Arsenal saben que si gana en los dos últimos partidos van a meterse en Champions creo que ahora mismo ven más factible eso que incluso ganar la Europa League y por ahí querían gestionar los esfuerzos sí tener un partido ante el Watford de Javi Gracia que no va a ser sencillo porque el Barça está jugando la tema plaza y meterse en Europa yo creo que en la mente de Sarrià estaba ese ese compromiso Loftus chicas jugando muy bien para mi ha sido el mejor del Chelsea en el centro del campo así a partir del minuto treinta treinta y cinco el partido ha cambiado ha bajado físicamente la entran ha podido mantener ese tono de presión de intensidad ir poco a poco se ha hecho con el balón el Chelsea lo ha ido moviendo ha tenido posesiones más largas ha ido controlando ha ido creciendo mucho hoy ya ha tenido una hora de de ser superior de verdad así que

Voz 1375 06:15 pues es justo el resultado son el gol de Djokovic el giro de cuello que hace un remate de cabeza giro muy difíciles y muy difícil

Voz 3 06:23 y que demuestra que este chico ahora mismo las enchufa todas desde cualquier posición se atreve remates complicados remates difíciles e una enorme confianza con mucha determinado

Voz 1375 06:33 este sería un Madrid o un Barça que veremos dónde acaba eh pero como se habla de que el Barça lo seguía cara al Madrid también como posible suplente Benzema sería un buen suplente en el Madrid el Barça o algo más

Voz 3 06:45 bueno yo tengo una duda con respecto a eso la duda es que es un chico que cuando no ha sido importante en un equipo no ha marcado jamás tantos goles no ha tenido un ratio tan alto de acierto creo que tiene mucho que ver con su confianza las cifras que está alcanzando

Voz 7 07:00 el el sentirse indiscutible el saberse estrella en el AIM traje

Voz 3 07:04 convertido en un jugador muy importante en el Benfica cuando no contaba pues no no era un jugador que que prometiera tantísimo de hecho la prueba de ello es que el Benfica pues la OCDE con una opción de compra lateral en la que ellos no tienen nada que decir o sea en el momento en el que tú pones esa cláusula se lo lleva el puntos realmente piensas que no son por que que que va a tener muy seguro en tu club que llega llega

Voz 1375 07:30 si hipotéticamente o al Barça como suplente de Benzema de Suárez y claro esa confianza de la que hablas la va a perder porque titular no

Voz 3 07:36 no va ser lo va a ser bueno no sabemos que es difícil pronosticar es que igual después de estos dos años que lleva en Frankfurt es importante ya no baja la confianza Hay cree que por fichar por un equipo tan gigantesco ya ha dado un paso adelante en su carrera esos muy difícil de prever realmente

Voz 1375 07:53 pues nada veremos a ver qué pasa de momento ahora mismo después de los dos partidos de ida la final sería inglesa Arsenal Chelsea dos equipos de Londres jugarían la final de la Europa League hemos sacado a veces pecho de la final madrileña eso sí en la Champions que jugarán Real Madrid Atlético dos veces Si esto no cambia que ojalá que cambie el Valencia de la Vuelta presionó ahora mismo Arsenal y Chelsea sin embargo en la Champions Axel eh ahora te pregunto por lo de anoche pero ahora mismo el Barça el Ajax sería finalistas no estaría ninguno de los dos ingleses en la final de Charo

Voz 3 08:23 yo creo que ellos no firmaban esto de los ingresos más bien al revés no sí claro preferían tener al menos a un finalista en Champions que todavía podrían aunque lo tiene realmente complicado en Europa League creo que Chelsea siempre ha sido un poquito el el favorito a poco de celo tomara en serio poco que a usar a los jugadores más importantes por presupuesto expectativas por por plantilla

Voz 1375 08:46 mala noticia hay que el Chelsea siempre esté ahí con todo el respeto para la Europa League pero para un club de su dimensión de su presupuesto de su ambición al final acaba siendo uno de los gallitos de la Europa League

Voz 3 08:56 sí sí sí por eso por eso eso Arno ha jugado hoy claro porque para ellos es más importante es que ganar sí sí sí porque al final ven que ganar la Europa League te la juegas a tres partidos muy difíciles y ahora ya es todo cara o cruz y en cambio en Liga tienen ventaja ahí sumando los seis puntos que son factibles pues estarán ahí cuartos pero sí es es evidente que que son un equipo cuya continuidad como superélite en Inglaterra depende bastante recuperar la plaza casi permanente de Champions totalmente oye que te parece lo de

Voz 1375 09:30 el cheque bien como nos gustó el Liverpool a todos no que que valiente que descaro que manera de jugar como siempre no pero apareció el de siempre también

Voz 3 09:37 bueno de hecho más que como siempre yo diría que con unas circulaciones y posesiones de balón más largas de lo habitual suele ser un equipo que que contra golpea que corre que que cuando tiene que generar con el rival replegado pues se atascan poquito sí a mí me sorprendió que tuviera tanta posesión de balón no es que no es un equipo de posesión es un equipo más de transiciones y en Barcelona parecía el Barça parecía el Barça por momentos energía en el Barça quién podía tener el balón

Voz 1375 10:05 centro no con Arturo Vidal Rakitic y Busquets

Voz 7 10:08 bueno creo que que Ernesto Valverde

Voz 3 10:11 le saca un equipo siendo consciente de que el ritmo de juego del Liverpool es muy alto que que van a intentar cortarles el juego con mucha intensidad ahí adaptándose a ese tipo de partido pone al jugador más parecido que tiene en la plantilla es decir si esto va a ser una batalla ida y vuelta si esto va a ser un partido dos vuelos de electricidad pura el el que entiendes el lenguajes Arturo Vidal supongo que ésa fue el Suu su lectura luego incluso pasó a defender en cuatro cuatro dos con con Arturo Vidal en una banda metió a Sergi Roberto en la otra incluso ya cuan incluso cuando estaba Coutinho ya está defendiendo en cuatro cuatro dos con Coutinho en la izquierda

Voz 7 10:47 hay vida en la derecha porque porque yo supongo que

Voz 3 10:50 entendió que la manera de anular al Liverpool también era no conceder espacios para correr

Voz 1375 10:55 que Mané le volvió loco a Sergi Roberto sí de todo

Voz 3 10:58 dos modos a al final esto es un juego en el que marca tener jugadores que marcan la diferencia es es es lo que te gana los partidos a tu puedes tener momentos de sometimiento incluso en el Camp Nou será superior al Barça que es algo que no hemos visto prácticamente a nadie pero el Barça tiene a Messi y se acabó

Voz 1375 11:17 así es así te sorprendió que pitarán a Coutinho o mejor dicho te sorprende ya el bajo rendimiento de Coutinho bueno

Voz 3 11:26 creo que cuando entras en una dinámica como esa o eres muy fuerte mentalmente no te va a costar mucho darle la vuelta

Voz 7 11:32 porque porque ya juegas

Voz 3 11:36 con más sospechas sobre ti mismo con más miedo a fallar con más miedo a la gente yo o tienes una mentalidad una personalidad de aquellas de de de campeón del ganador de de alguien que sea abstrae el entorno o realmente te puedes hundir y yo creo que en que va a ser muy difícil para facilitar dinero

Voz 1375 11:58 a la vuelta en una semifinal de Champions

Voz 8 12:01 tú estadio de piten y que ser Messi el que diga por favor no Britain si tal

Voz 1375 12:06 tengo estarán a ver es que no ayuda esto al jugador

Voz 3 12:08 es es evidente el público es soberano y puede expresar su opinión y sí que es normal que el aficionado pues cuando un jugador está fallando mucho se seca Brey quiera hacérselo ver supongo que la la crítica se hace para que el entrenador lo ven Thai no lo ponga más no esta es la intención del público pero desde luego al jugador no le ayuda a levantar ese ese ánimo oí por ahí creo que Messi estuvo fantástico esto tuvo un detalle de decapitar jugó en un detalle de de jugador de equipo de líder de de persona que cuida al vestuario hoy que entiende que es lo mejor para el colectivo que no sólo es un genio jugando sino que también interpretando la la mentalidad grupal lo que requiere

Voz 1375 12:51 que luego he sentencia el partido en esos

Voz 8 12:54 los destellos porque el el Barça sufrió y sufrió bastante sobre todo en la segunda parte hizo tres paradas Ter Stegen vitales con uno cero

Voz 1375 13:01 muy bien Jordi Alba muy bien Ter Stegen pero claro luego tienes a Messi que aprovecha el balón al larguero de Luis Suárez y luego esa falta perfecta porque ayer no es que hiciera un partidazo Messi no

Voz 3 13:10 no pero pero en la falta es muy difícil de meter está muy lejos ya ala jugada anterior el el la inicia es una transición en la que de hecho en todos los jugadores del Liverpool están pendientes de Messi por ahí Suárez puede acabar rematando al palo y luego tener la fortuna que le cae a Messi pero el efecto atracción de Messi también condiciona mucho que que Suárez genere la primera ocasión Inti realmente creo que el Barcelona estaba sufriendo como dices creo que incluso el uno cero Nos parecía un buen resultado totalmente estábamos pensando bueno para lo que está haciendo el partido es un gran resultado bueno pues al final tres cero no sea imagínate la dimensión incluso posee se pudo pensar que que como español

Voz 1375 13:55 a Pelé que era clarísima eh

Voz 3 13:57 ha resuelto sí sí sí nubes echó Messi al suelo diciendo

Voz 1375 14:00 ya has fallado hermano mío bueno

Voz 3 14:02 de buen resulta para el Barça y luego un apunte

Voz 1375 14:05 ese doten han hayas quién es favorito para la vuelta

Voz 3 14:08 para venganza con cero uno el equipo gana cero uno en la ida tiene que ser favorito en la Volta a mí me me sigue sorprendiendo el Ajax yo de un rendimiento tan fiable del equipo defensivamente no lo esperaba yo yo esperaba que en algún momento mostrara esa cara de equipo más endeble que tiene algunas noches caóticas defensivas y que todos estropea por por por no mostrar solidez y solvencia pero no hemos visto ninguna de ellas yo no lo doy por cerrado ni mucho menos pero es evidente que que con cero uno de jugando en casa hay quedar favorito al al Ajax vamos a ver si regresa Kane que surgió el rumor de que igual el Tottenham está diciendo que no pero que en el foro interno ellos piensan que sí

Voz 1375 14:51 jugando al despiste no exacto hoy

Voz 3 14:54 pudiera jugar Kane ni son ya sabemos que va a volver pues pues yo creo que opciones tendría de levantarlo

Voz 9 15:01 parece que estamos más cerca de un de John contra el Barça sí

Voz 1375 15:05 que ya hemos hablado parece que va a ser eso el jugador rutilante fichaje del Fútbol Club Barcelona tiene narices la cosa puede que acabe enfrentándose a su próximo equipo en la final de la Champions pero bueno vamos a ver si

Voz 3 15:15 pero bueno me para él seguro que lo firma no

Voz 1375 15:18 sí sí es decir a jugar una final de Chan

Voz 3 15:20 Jones ya dijimos el otro día tú tienes que ir a ganarla porque no sabes si vas a jugar a otra ahí porque además es tu equipo el Ajax ha sido el su equipo de formación su equipo con el que ha empezado a vivir cosas muy bonitas en el fútbol y aunque tu futuro estén Barcelona tu querrán ganar con tu gente para para tu el equipo de tu entorno el equipo de tu país yo estoy convencido de que Frankie de Jones y será esa final va a jugar con todo ante el Barcelona y que todo el mundo en Barcelona entenderá eso no creo que nadie le reprocha Frankie de John que fue bien una final de Champions que lo lo preocupante sería que no fuera profesional en una final de Champions

Voz 1375 15:57 alguna vez te ha preguntado a hablar de los mejores de todos los tiempos y tal pero es Messi el mejor de la historia

Voz 3 16:03 pues yo lo que he visto sí siempre contesto a eso que es muy difícil comparar épocas por cómo han cambiado los estilos sino a Messi estamos teniendo el placer de verlo cada semana a todos los partidos enteros sí a los jugadores con los que no fuimos contemporáneos o incluso que no había tanta televisión pues hemos visto más resumen eso sus partidos más señalados nos han llegado y es difícil hacer esa comparación pero a mí me resulta muy difícil pensar que que los anteriores pudieron ser esto de manera tan constantes que es que es eso

Voz 1375 16:38 los sellos y Pelé tenía este ritmo toda la cada cada domingo

Voz 3 16:41 que dedican los miércoles domingo o Di Stéfano no lo sé no no es que Messi puede acabar resultando aburrido por extraordinario

Voz 1375 16:51 Jordi Martí lo estaría de acuerdo no

Voz 3 16:53 suena fuerte pero con nuestro ocurre que que hace una cosa brutal ya no te sorprende sea estás en el campo y luego está incluido en la entrada a escala esto es Messi bueno ya sabemos que es capaz de hacer eso no os Un detalle que cualquier otro jugador te levantas de las siga dices buenos esto entrar dentro de aún lo normal es Messi es normal que sea un extraterrestre ya lo sabemos no sonó no no ha ocurrido con nadie y no creo que vuelva a ocurrir con nadie no creo que nazcan jugador de este nivel esa regularidad tanto

Voz 1375 17:26 luego le preguntara Jordi a ver si lo extraordinario por repetitivo puede llegar a aburrir a ver qué dice

Voz 1621 17:31 en el caso de Messi el otro no lo sé bueno y además es que claro Jordi es muy del Barça no entonces quieres tú si está en todo

Voz 3 17:38 equipo supongo que que lo que queda

Voz 1621 17:41 es lo que desea es que no se acabe nunca evidentemente claro que te oigo en Carrusel y no sabemos la semana que viene un abrazo

Voz 3 17:47 todo un abrazo vamos hasta luego nos vamos a

Voz 5 18:50 quién crees que ha sido el mejor jugador español de todos los tiempos

Voz 3 18:52 es bueno gratis que no te cobramos

Voz 5 18:55 vientos cien ochocientos vámonos a Oporto

Voz 1375 20:13 segundo día de Iker Casillas ingresado en el Hospital Cruz de Oporto la buena noticia es que todo sigue por buen camino y que estamos esperando ya la noticia de cuándo le van a dar el alta porque la evolución sigue siendo muy favorable e incluso hoy se ha levantado y ha estado caminando por la habitación incluso fuera de la habitación bueno buenas noticias Javi Herráez en el hospital en la puerta del hospital de Oporto Javi muy buenas hola qué tal Manu bueno dentro nos hemos metido dentro ten cuidado se quedan temas tengamos queda

Voz 14 20:40 los dos periodistas Fernando Burgos selló in chico es que hace fresquito un poquito alto aquí la parte norte de en las afueras en la circunvalación de de Oporto y la verdad es que es un hospital que te tratan de maravilla hombre está siempre en la puerta respetar a todo el mundo entras a tomar un café de vez en cuando porque es hacen bueno casi casi interminable las hora llevamos aquí desde las diez de la mañana de fíjate la hora que es pero bueno al final estamos aquí en los sillones muy cómodos en la recepción de este hospital justo encima de nosotros está la parte de la UCI donde a Iker Casillas pero que la gente no se piense que es una UCI la que está aislado como tú contabas a principios de este Larguero no que bueno pues recibe visitas ollas dado Oliver Torres ha estado otro compañero como es Adrián y y bueno lo que más ilusión ha hecho ver a sus hijos no está con sus hijos después de gusto de ayer entonces hijos abrazarles besarle que la llegada ha sido un poco caótica porque los compañeros han respetado pero evidentemente oye llega Sarah su mujer con los dos niños pues bueno sean ha hecho a perder la imagen como un compañero que lleva aquí

Voz 1375 21:43 no hay Alvarito bonito Montero con la cámara

Voz 14 21:45 claro normal normal es que además son muy buen no si tienen que hacerlo no la radio nos quedamos un poco atrás para que ellos puedan trabajar ya has sido momento ahí pues un poco de tumulto pero bien Sara hasta diciendo que que está muy bien Iker que bueno pues el susto se ha pasado de estar aquí es unos días pues eso el domingo el lunes lo fijarán parece que el lunes pero bueno tampoco está fija la fecha de salida para Iker pero es lo de menos Manu las pruebas que tienen que hacer el protocolo oí la verdad es que es un momento bueno para el el portero que nos ha enseñado fotos no de sonriente como ayer la que enseñó en Twitter pero bueno alguna privada ya hemos visto muy bien a Iker muy contento ayer

Voz 1375 22:20 la verdad es una noticia de gran Avilés además lo que dice ya ya no hay ninguna os quiero decir no tiene ninguna prisa a la temporada se ha acabado hay que estar como mínimo dos o tres meses de de pruebas de tranquilidad de reposo y luego ya decidirá qué es lo que quiera decidir con su carrera y con subida que ha dicho Oliver que hay otro deseos de los genios sí

Voz 14 22:36 es lo que decía en la llegada que bueno pues como digo así un poco tumultuosa predicho esto

Voz 1855 22:42 me quedo está muy bien muy animado muerte nada necesitas cansar y toda la fuerza que tiene pues eh está como autoridad que centrar las está bien está bien que importante y un cierto pero está fuerte y eso es lo importante que ha salido todo la que ya he dicho que me está muy bien está animado que que está y no

Voz 14 23:04 bueno pues eso que está fuerte con ganas si bueno es que hay matar tarde de de la operación estaba con el móvil operativo estaba en línea me recibiendo mensajes dicho que bueno que si estuvieran poquito a poco con el móvil no por nada simplemente porque esté más relajado pero es así GS relaja con de toda la vida con sus amigos tomando una bravas unas cañas y luego con con gente enhorabuena cambiar ahora bueno pues está muy contento muy tranquilo oí sabiendo que el fútbol la demo pues está en un segundo plano que lo importante es estar aquí tranquilo oí salir de esto escrita cuando le digan los médicos dirán pues mañana o pasado mañana evidentemente mañana el equipo entrena

Voz 1375 23:38 hay rueda de prensa de Conceiçao ex

Voz 14 23:40 el técnico el sábado partido aquí en Oporto a las nueve y media al estadio do Dragao contrarrestó AVE me parece que eso no lo sí señor sí

Voz 1375 23:48 siento río abajo eso sí Rio Ave están dos puntos por abajo el Benfica está por encima ha perdido un partido complicado la Liga sí la tenían casi casi del Betis en la última jornada pero bueno pues nada mañana volvemos con Javi Herráez que estará durante todo el día contándonos la última hora de cualquier novedad del estado de salud Iker Casillas afortunadamente todos tranquilos gracias Javi hasta mañana un abrazo hasta luego Javier Herráez en directo desde el hospital Kufa en Oporto y en Barcelona antes irnos al debate está Sique Rodríguez hola así que muy buenas o la mano muy buenas alguien no ha hablado de Messi hoy en Barcelona a todos

Voz 1906 24:22 pues en rendido al futbolista y que hizo de capitán en el césped hizo de portavoz herreño la gente por silbar a Coutinho arengó a los compañeros antes dio pases marcó goles en Inglaterra lucieran con él hay mucho alboroto con el tema de Lineker eso celebración también de Rio Ferdinand

Voz 1375 24:43 bueno mucho te digo una cosa al menos Lineker tiene una coartada que jugó en el Barça que en Inglaterra no entienda mucho claras un comentarista es como si en el Barça

Voz 1906 24:51 en el Ewerthon que rival de exactamente entienden

Voz 1375 24:53 antes lo de Ferdinand pero también se puede entender es que Ferdinand pienso en el caso es que los dos salieron abrazos ya sea levantada bastante lío no si exacto Lineker no no no

Voz 1906 25:03 peculado eh porque da contestado a algunos tuits diciendo que que es fan de Messi de hecho se ha puesto una foto de perfil con el jugador argentino

Voz 1375 25:11 debe sí que fue jugador del Barça exacto claro claro

Voz 1906 25:13 ah y que los aficionados del Liverpool pues lo superaran superan en esta vida es el último tweet que le acabo de leer como decías pues sí hoy día después de entrenamiento de recuperación siete futbolistas del filial con el primer equipo con lo que hay que pensar que el sábado el Barça saldrá con mucha gente poco habitual en IU hay una sensación de que el resultado es magnífico pero que contra el Liverpool en la vuelta tocará sufrir la sensación en el vestuario de lo que dicen los jugadores el cuerpo técnico y también directivos que obviamente el tres cero un magnífico resultado pero que va a haber momentos donde se sufrirá en total en Anfil

Voz 1375 25:53 hoy hemos puesto unas imágenes en cuatro de Mané viviendo en una tableta con la camiseta del Liverpool los tres goles que le hizo al Aston Villa en dos minutos y pico lo que anoche decía creo que Jordi yo no sé quién de vosotros ha recordado que hoy hemos puesto las imágenes y la verdad que hemos dicho cuidado que a ver si lo voy a hacer otra vez y la vamos a liar pero bueno no es cierto optimismo pero evidentemente no hay que vender la piel de los antes darlo y el otro asunto hoy en Barcelona aunque la noticia ha llegado desde Qatar está en Xavi Hernández que el pasado veintidós de noviembre en un Larguero que hicimos con el nos decía aquí en este micrófono estos sobre su futuro inmediato cuántos

Voz 1977 26:24 qué queda como jugador Xavi porque no sé si he leído en algún sitio pero

Voz 3 26:29 telediario telediario es que eh

Voz 15 26:31 en abril del año que viene terminas

Voz 1977 26:33 el jugador sí sí sí sí lo estamos estoy convenciendo para que nadie quiere no porque ya fíjate ya ya voy mentalizando a ser entrenador pero ya

Voz 3 26:44 ya que gas en mi último año en enero cumplirá treinta

Voz 1977 26:46 nueve creo que es el momento de decir adiós cuánto crees que va a tardar en entrenar al Barça necesitó mucho tiempo mucho tiempo como entrenador mira la idea es empezar aquí en Qatar es una etapa nueva que hizo de cero y bueno todo el mundo debe como entrenador del Barcelona en un futuro bueno de momento no me veo tengo que empezar seguramente empezar en verano a esta etapa de entrenador pero con mucha ilusión eh pero entrenar al Barça son palabras mayores eh bueno

Voz 1375 27:11 todo llegará eso nos lo decía el veintidós de noviembre aquí en El Larguero en la SER Xavi Hernández en un programa que hicimos con Gabi estaban los dos juntos y nos decía en abril termina como jugador hilo de entrenador del Barça dentro de mucho tiempo pero entrenar quiero empezar pronto porque lo lleva en las venas que lo lleva en la sangre no quiere hacer otra cosa

Voz 9 27:28 está por ahí el padre de Xavi Hernández don Joaquín muy buena Joaquim

Voz 11 27:33 sí buenas noches buenas noches esperaba usted la noticia de su hijo buenos días

Voz 1404 27:43 ya lo habíamos venido comentando a través de la temporada no pues siempre como estamos bien siempre estamos en contacto además yo visito Qatar pues escuela te voy a que durante el año yo viviendo aquí pues en Barcelona en que era bueno pues con mi señora es para tramos tres cuatro veces al año estamos ahí con la familia siempre bueno que vamos comentando todo en el tema deportivo tiene una persona bueno como cualquier otra familia y bueno era una de estas posibilidades que cogida no iba comentando que que bueno que quizá llegue a coma de ir

Voz 1375 28:24 en abril terminaba como jugador

Voz 1404 28:26 es ahí donde tenía tenía las posibilidades de continuar la suerte que tiene Xabi pues yo soy un privilegiado porque verdad que ha podido PD ha pedido siempre muchas cosas de las cosas que ha decidido eso es bueno este momento que camina erguido ni a la familia de sorpresa porque prácticamente durante todo el año ya ya lo venía comentando

Voz 1375 28:51 los te tenía información privilegiada de su hijo información confidencial pero dígame una cosa de verdad dígame la verdad contó el respeto para cantar no tiene usted la selección de que su hijo ya se retiró cuando se fue del Barça

Voz 11 29:03 bueno un poco no

Voz 1404 29:05 a ver ese dato sea el claro pasas de de pero bueno sus contras también eh

Voz 1375 29:13 ya ya si es que no todo

Voz 1404 29:16 no no todo es negativo digamos de de de la élite de que el fútbol a un país en segundo plano pero bueno lo que Pires que lo que piensa por ejemplo en en el tema estoy deportivo de ha de estar al primer nivel también lo gana el que más familiar que me quiénes tanta tradición Yves con más lo vives con más tranquilidad de otra manera disfrutas más de la vida familiar yo la verdad es que he visto a Xabi durante estos casi cuatro años que audiencia carteros pero muy feliz de ir voy a ir realizando cosas que aquí no podía realizar hasta los fines de semana con la familia no hay que no hay desplazamientos tiene casi practicamente dos meses evacuaciones Ésta es está muy bien pero que muy bien tratado con el Rey por todo el gobierno catarí osea que bueno que puede valoras cosas dice lo que pierdes todo lado

Voz 1375 30:17 el fútbol pudo al menos competitivo pero se ha ganado más tranquilidad calidad de Vox

Voz 1404 30:22 las más calidad de vida tema más familiar allí no hay un desplazamiento nada ningún la ningún desplazamiento pasa los y no se termina o ante dos partidos y pasa ya nociones de semana con la familia

Voz 1375 30:35 alguien casan juega fuera juega no viaja

Voz 1404 30:38 no no no a es que hay diez campeonatos equipos toda es en dos extremos y aquí aquí el campeonato español se a todo en Barcelona

Voz 1375 30:49 claro que aquí en este tiempo

Voz 1404 30:52 pues nada estable estadios entonces al estadio una hora antes del partido cuando termina partido para casa no no sea la elección porque aquí claro y más ahora cuando Xavi se ha ido haciendo ya mayor cuando estaba aquí en el Barcelona pues no tenía familia pues ingresar ahora ya tienes padre sí sí o sea que también agradece mucho de todas estas cosas

Voz 1375 31:18 no les voy a robar dos minutos más pero déjame que he tenido que tirar unas cuñas un minuto que justo ahora lo tiramos en un minuto estoy muy bien en un minuto