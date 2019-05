El Larguero: Tercera parte (02/05/2019)

Voz 1 00:00 estamos en directo antes irnos al debate que va precisamente sobre Xavi Hernández estamos en directo hablando con su padre con

Voz 1560 00:05 Joaquim Hernández y hoy por cierto le ha gustado Qatar le ha gustado en los viajes que hace con su señora haya Doha es bonito

Voz 2 00:12 sí que la verdad es que sí me ha encantado encantado el país quizá el primer problema desde mayo a septiembre la la lo que que ha beneficiado a calor pero bueno todo lo demás

Voz 1560 00:28 no están preparados al Mundial a y no aparecer el Mundial

Voz 2 00:31 hombre están la la verdad es que ya desde hace un par de años desde ficha Bill Diego están trabajando de cada Mundial osea con bueno es él con unas instalaciones fantásticas unos campos de fútbol unos métodos e ilusionados en el Mundial para para para yo no digo que que para él se cae peones en todo pero bueno a nivel deportivo la verdad es que deben hacer un gran Mundial la verdad es que me ha encantado

Voz 1560 01:00 hágame una cosa usted y su mujer que tienen información confidencial que privilegiada cuando cree usted que entrenar a su hijo al Barça

Voz 2 01:07 bueno yo creo que ahora es muy pronto a hablar de hablar de esto yo creo que Xavi primero se tiene que que prepara coger experiencia mi cuando de cuando sea el momento que ese solución pero yo creo que ni muchísimo menos ahora es el momento

Voz 3 01:26 De Gea

Voz 2 01:29 de ahí

Voz 4 01:31 para Messi o ya llegará cuando se haya ido Messi

Voz 2 01:35 bueno es difícil de prever esto pero yo creo que a una Messi le quedan dos tres años muy buenos de fútbol como mínimo yo creo que Xavi para llegar a entrenar al primer equipo yo creo que necesita más tiempo es es una etapa es una tapa difícil yo creo que que el Barça es un es un debería que que su trasatlántico que tienes que estar muy preparado pero que muy muy preparado Iker lo tiene muy claro que antes de llegar a ese tiene claro que para formarse primero formase coger experiencia y luego llega en el momento adecuado o tome parte de por parte local tiene que una se debe ser una decisión consensuada entre lo que yo vi llegar yo documento y esto creo que iba para un para largo

hola aquí en qué tal no contarle cómo estás buenas buenas noches

Voz 1906 02:37 muy bien buenas noches no preguntarle si la idea de Xavi es quedarse en Qatar hasta como mínimo el Mundial del dos mil veintidós habrá Qatar ha sido campeón

Voz 1560 02:45 la Copa de Asia

Voz 1906 02:48 con con además un muy amigo de Xavi al al frente de las elecciones y la idea es quedarse ahí hasta el dos mil veintidós como mínimo

Voz 2 02:55 bueno de momento verde de momento Xavi no quiere precipitarse me Osea nada ahí estará lista hasta ahora ha estado feliz contento muy a gusto jugando al fútbol ha terminado una etapa que hemos comentado me ha comentado que quiere ir paso a paso no el AVE ha decidido pues es una cosa que que él ya tenía premisa habíamos hablado de que el momento de dejar de jugar ya aquí netamente nueve años que hacía la ilusión por empezar a prepararse para entrenar porque vive el fútbol la verdad es que viven con mucha intensidad y luego ir paso a paso no se quiere precipitar el nada Él de momento decir esta decisión es firme lo la viene dice que quieren empezar a entrenar ya veremos a ver de aquí a final de temporada que aún me quedan cuatro cinco partidos a ver qué decisión toma qué equipo psicológico Chalabi esta no sé qué qué está preparando ahora yo creo que es un tema de y luego va pasar página tampoco no quiere comprometerse para tema del único que si es embajador de embajador para acatar pero luego en el tema deportivo bueno está está por ver a ver cómo el ver de cara al Mundial como llevar el año que viene entrenando en fin todos

Voz 1560 04:19 bueno ya tiene todo para para tomar

Voz 2 04:22 lo hizo exactamente la última lo dejamos

Voz 1560 04:24 le gustaría su hijo ser seleccionador algún día usted cree

Voz 2 04:29 no digo yo tampoco tampoco es una cosa que que en ese momento se

Voz 1560 04:37 gracias a ello todo lo que queda primero para que llegue al Barça y luego que algún día a usted le gustaría a usted le gustaría ver a su hijo seleccionado español

Voz 2 04:44 bueno porque no osea en el modo en el mundo del fútbol no tienes que darte nunca ninguna puerta hace bonito no desde siempre tienes que estar bien con todo el mundo tenerlas abiertas para trabajar allí donde se presente la ocasión

Voz 1560 05:00 entre las puertas abiertas

Voz 2 05:02 creo creo que Xavi con su forma de proceder tienes fue pues muy bien

Voz 1560 05:07 totalmente nos vamos a ir al debate de los jueves de El Larguero hacemos siempre el debate de los jueves esta noche la pregunta está por ahí Jordi Martí me voy a ir ya con Marcos López con Jesús Gallego y con Mario Torrejón hoy de vamos a hacer la pregunta a los oyentes y a ellos pero se lo voy a hacer a usted primero la pregunta es hoy Joachim ha sido Xavi el mejor jugador español de la historia sí o no usted que vota bueno

Voz 2 05:30 ha sido quizá yo no digo que haya sido el mejor había habido muchos jugadores se yo creo yo creo sinceramente que ha sido uno de los mejores pero habido muy buena

Voz 5 05:42 ya ya lo sé pero pero fíjese en el debate tienen que votar sí

Voz 1560 05:45 no

Voz 6 05:47 usted qué vota

Voz 2 05:51 me pones entrar para no tener que bueno yo sí tengo yo si tengo que lo decía yo como padre también mal que diga quién ha sido mejor jugador que ha sido uno de los uno

Voz 1560 06:04 pero con el jugador el ya lo digo para que el jazz

Voz 2 06:09 a lo que esto para que los brotes de acceso

Voz 1560 06:14 esté usted por ser el padece lo perdonamos exactamente Le dejamos de Joaquim que vaya muy bien y hemos disfrutado de la carrera de su hijo como jugador nos queda mucho por disfrutar de la carrera de su hijo como como entrenador un abrazo y

Voz 2 06:28 el vocal hacer ojalá sea así muchas gracias

Voz 1560 06:31 un abrazo y un abrazo para Xavi también muy bien nuestra parte pues nada sí que no

Voz 1 06:37 le queda mucho para llegar a al banquillo no

Voz 5 06:39 no no le queda mucho que te digo una cosa y dos ahí

Voz 1906 06:42 tienes en el dos mil veintiuno Víctor Fon que ya lo tuvimos en el Larguero tiene a Xavi en su órbita ha hablado con el muchas veces del proyecto al menos como asesor y tal y estoy convencido que la junta directiva actual e intentará atentar lo de alguna manera ir recuerdo que el actual director deportivo Pep Segura ya en su día como sustituto de Gerard López llamó a Xavi Hernández para plantearle la posibilidad de entrenar al Barça B Xavi entonces no quiso escuchar la propuesta veremos si llega alguna otra o no

Voz 0758 07:10 bueno pero hay que tener en cuenta que en el Barça hay elecciones no

Voz 1906 07:13 el dos mil veintiuno y Xavi es una digamos golosina apetecible para todos

Voz 1 07:19 a Guardiola le quedaba mucho por recorrió por delante como entrenador hasta que dijeron estando en el filial al primer equipo y nos salió mal la cosa veremos a ver qué pasa con Xavi está

Voz 7 07:27 mañana así que hasta mañana vamos al debate Jordi Martí muy buenas no líbido muy buenas muy buenas Chile había habido la ese sólo había habido muy buena muy buena barco López hola y no está Marcos que me he equivocado no estaba Marcos no pasa nada Romero hombre

Voz 1 07:45 decía antes Marcos López y Marcos que si este sábado concluye

Voz 7 07:52 creo que Antonio Romero hola

Voz 1501 07:55 bueno es que yo creo que el debate se ajusta hemos escuchado el padre no sabe lo que me imagino

Voz 8 08:01 Arenós reconoció la que no

Voz 1501 08:06 no empecemos moderador no reconoce Jesús Gallego hola buenas noches el padre ha hecho de padre modesto padre pensó lo mismo que yo

Voz 5 08:14 Mario Torrejón hola qué tal buenas noches es la primera vez que gana un debate antes de empezar Jordi el padre de la criatura diciendo que no es el mejor jugador español de todos y Marcilla

Voz 7 08:24 impresionante Jordi Martí Jesús Gallego creen que si así el mejor jugador español de la historia Antonio su marido Rejón creen que no ha sido el mejor jugador de la historia ahora llama Marcos pero empezáis el debate yo no yo yo una cosa yo aquí con la humildad que le caracteriza lo menos dice ostrás Manu me pone

Voz 5 08:42 hombre no al revés mira yo aquí

Voz 7 08:45 este debate vamos a tener oye todos tenemos un corazón todos sabemos Iniesta muchos hubiéramos podido tener otros debates en los que hubiéramos arrasado no ahora gemelo Marco no dejes ha borrado a pero imagínate que hoy hubiéramos preguntado algo sobremesa sino durante todo el año Mario esto lo hemos tocado si Messi comen la plantas

Voz 8 09:11 sabéis bueno

Voz 1501 09:15 es muy sencillo como ya hemos a señor Joaquim Hernández que tiene toda la razón del mundo hay que decir que Xavi es uno de los mejores efectivamente ha sido uno de los mejores jugadores españoles de todos los tiempos seguro que te voy a decir pero evidentemente no es el mejor jugador español de todos los tiempos entre otras cosas porque los jugadores más determinantes que él como por ejemplo Andrés Iniesta hay un Balón de Oro como Luis Suárez mira Montes por ejemplo estoy de acuerdo como entrevistadora ser jugadores legendarios que no han llegado a ganar nada como por ejemplo Raúl González Gustavo que están en nivel futbolístico como mínimo como mínimo exactamente igual que Xavi o un poquito más

Voz 0239 09:46 el caso para para mí en el caso de que estamos más yo

Voz 1501 09:49 en los cuartos de final

Voz 0239 09:52 los penaltis

Voz 1 09:54 lo que dejó el campo pero por supuesto con Iker Casillas están por encima de todos ellos

Voz 0239 09:57 eso sí si a nosotros nos dicen que un centrocampista que juega en España va a ganar un Mundial y dos Eurocopas siete vidas tres semanas no sólo dos Mundial de Clubes los cinco Supercopas de España y que encima

Voz 7 10:12 va a ser el que lidere el

Voz 9 10:14 cambio sustancial que hubo en el fútbol español porque hasta que llegó Xavi a la selección española jugamos de una manera Ico Luis Aragonés al frente empezamos a jugar de otra

Voz 1501 10:23 antes de saber que efectivamente mucho antes

Voz 9 10:25 mérito suyo no no me mucho antes hombre en el Mundial de Alemania y el cambio el cambio de el juego de España pasaba por Xavi

Voz 1501 10:34 se dirigió al alba por David Villa

Voz 9 10:38 el timón de España el que controlaba los partidos el tema por arriba abajo el que decía ahora vamos a presionar más arriba ahora era Xavi y estoy seguro que en paz descanse en algún sitio estará viendo fútbol seguramente Luis Aragonés lo decías

Voz 7 10:51 oye dos estados lo decía siempre el que tienen los partidos en la cabeza es Xavi

Voz 1501 10:57 los otros dos tiros el que tiene a los oyentes

Voz 0239 11:03 tiene lo no mira el que tienen los partidos en la cabeza ahora mismo en el Barcelona es Busquets ya que no es el mejor futbolista del Barcelona Busquets no eso es una cosa a mí me parecen escucha con mucha atención y además se bandidos de Jordi que sigue evitando hoy de Gallego que te en un gran vaga bagaje futbolístico pero repito si estamos hablando de tener los partidos en la cabeza en el Barcelona no creo que haya un futbolista en el la plantilla de Valverde que tengan los Plantío los partidos dibujos en la cabeza tácticamente como los tiene usted busque perdona por eso por eso el Barcelona no juega ahora como

Voz 1501 11:37 todo eso es claro porque no está Xavi

Voz 0239 11:39 bueno pero eso no significa que Busquets sea el jugador más determinante con diez jugadores y te digo una cosa yo creo que Xavi yo creo que negar que Xavi está entre el ramillete enfermedades estaba pisando el padre que está el padre de que Xavi estar está en el ramillete de tres cuatro cinco futbolistas más importante en España sería de vencidos y eso no lo vamos a Di María yo pero es muy complicado otorgarle el número uno en la historia tan brillante que tiene nuestro jurado yo creo entonces yo creo que está al nivel de pero que no existe por ejemplo una unanimidad tan grande como la de Leo Messi como el mejor fue el relato corto

Voz 1501 12:20 ha quedado un digno sobretodo sobre todo por una pues porque Iniesta además de tener también lo lo el fútbol en la cabeza inmanejable centro de campo como Dios además de eso tenía cuando esté en su mejor época futbolística y física un desborde desequilibrios y además el gol que nos dio la pero eso es diferente lo peor que cualquiera pero digo que tenía un desborde un desequilibrio una una manera de encarar de regatear que es mucho más determinante que el fútbol Xavier viernes pero no se nos ha sido Mario o de llevar llevará la manija el fútbol es que eso eso mismo lo hacía con Andrés Iniesta y además no era determinante sano podía hacer lo que hacía prever no hacía otra cosa pero nadie lo degustó al equipo lo hacía Xavi

Voz 7 13:01 me gustaría complementarlo vino

Voz 1501 13:03 ni Silva ni Iniesta ni Villa que ha sido el mejor delantero de la historia España delantero ninguno diría Khelil hoy te digo el equipo era Xavi Hernández para los éxitos de la selección española fue mucho más determinante Iker Casillas que además tuvo tuvo los galones de mejor portero de la historia mía pero no divulgue haga algo de los galones y el carácter llevar el brazalete de capitán y además ser decisivo pero no diría que huevo Bocos

Voz 10 13:27 para luego dirigía vaya porque si vamos a Jordi atiende M

Voz 7 13:31 estamos hablando de órganos vitales muy importantes Iniesta Silva Casillas pero el cerebro tanto el Barça como de España era Xavi el cerebro eran perdona oye yo era más determinante arriba pero el cerebro la Cherie pero de España lo que ha dicho Jesús muy importante a final hay que transformar las cosas y quién transforma a España es Xavi hay un error de Mario escucho un error no es que Xavi tuviera partidos en la cabeza es que

Voz 1501 14:04 sí tenía fama no vais estonio al grupo de grande jugador hábil Luis Aragonés les daban

Voz 7 14:10 Antonio Xavi no tenía Antonio Xavi no tenía los partidos la cabeza tenía la historia del fútbol en su cabeza por lo tanto en cada momento

Voz 1501 14:18 que tampoco a cambio el corte Jordi Camí Manu Xavi juega llegan espectáculo que la yo que tenía estoy ahora me permito Mario sí porque él es un gran conocedor he visto políticos en esta campaña que han quedado frases que tenía la historia del fútbol perdón

Voz 7 14:54 lo conoce muy bien compañero nuestro admirado aunque

Voz 1501 14:57 no lo tenía el tamaño de la cabeza que oye a tienen esto

Voz 7 15:02 ayer la historia del fútbol en la cabeza porque si alguien es estudioso del fútbol pero que está

Voz 1501 15:07 la mezcla de termino seguir te estás te has toma la tensión celebración perdona

Voz 7 15:14 qué es lo que tienes el cerebro hay órganos vitales claro que si en un cuerpo humano que tiene deberes

Voz 1501 15:19 el cerebro estamos hablando

Voz 7 15:22 brazo es Xavi el que transforma el juez

Voz 1501 15:24 otra no acabo de entender es decir que que quería contar con él

Voz 8 15:30 yo yo recuerdo es gran amigo y un abrazo cuando el herido es un abrazo que le ponemos un texto

Voz 9 15:36 en el momento más glorioso de la selección con Luis Aragonés en ese último año de Luis Aragonés Luis Aragonés le decía Xavi usted es el que tiene que venir aquí usted que tienes esto se ustedes que tiene tal

Voz 7 15:45 en Italia esperable tales es el lema de la tales

Voz 1501 15:49 María vamos para que luego el tal lo recogía Xavi esa misma charlas con Iniesta las tenía cofradía pero sobre todo las tenía con el capitán Iker Casillas como tal estoy aquí Sergio Ramos quiere decir que aquello era una generación extraordinaria y que precisamente por eso no se puede ser el mejor de la historia

Voz 7 16:08 dónde está el nivel al nivel de pero Gallego además Xavi Hernández a diferencia de Leo Messi a diferencia de Maradona a diferencia de Cruyff si quieres Xavi Hernández sin las paradas de Iker sin los goles de Villa

Voz 1501 16:22 la yo no está siquiera estaríamos poniendo este debate jugadores más determinantes que por eso Xabi jugaba muy bien al fútbol pero no era determinar si algo perdona que no ganaba partidos no no ganaba partidos y primero primero los vídeos en la I Copa gozos que os hizo en el Bernabéu es Intel ropa para mira el Bernabéu el primero Leo Messi y luego todo lo deba no no no Leo Messi minuto queda íbamos a los oyentes dio mas que fue jugador como Xavi que acaba sin terreno pero sin dilaciones cintas aquí un jugador como Savic necesitaba y necesita un jugador por ejemplo Eurocopa dos mil ocho Marcos Senna mundial dos mil dure declaró Sergio ya pero es que Villa no necesitaba es Connie esta no necesitaba no como quería es que Iker Casillas no lo estaba porque estaba Casillas porque es el espacio de vistas en los puestos determinante portería y luego o podéis poner pongáis pero él se

Voz 7 17:21 de la selección española era Hernández

Voz 1501 17:24 luego veremos como todos los domingos a Luis Suárez aquí que es el único Balón de lo español yo es una falta de respeto de tiene que es el mejor haber segundo Jordi vamos yo

Voz 7 17:33 Luis Suárez mi padre y mi abuelo siempre me hablaron del yo no lo he visto jugar por lo tanto yo no lo

Voz 1501 17:38 volvemos a don Paco Gento que tiene seis coma sabe

Voz 7 17:41 desmayo lo que fue el dos seis sabes el liderazgo que jugó Xabi en este dos seis como sometió al Madrid de Florentino durante tantos partidos consecutivos con dos hablaba del compañero ahora que el que no el dos seis te lo compro me acuerdo de de lo tienes que registrarán

Voz 1501 17:59 por daban que la clave para León me sometió a dos años

Voz 0239 18:06 sometiendo al Real Madrid partido tras partido no Xavi

Voz 1501 18:09 Leo Messi

Voz 10 18:10 sí bueno pero llegó la Copa está de allí

Voz 7 18:15 exactamente Jesús Gallego Jordi Martín ha sido el mejor español de la historia ropa Torrejón y Romero creen que no ha sido el mejor español de la historia

Voz 0239 18:26 en el ramillete de que están Ramiro el a preguntar a mí

Voz 7 18:28 Ángel Portugal que éste sí que sabe de fútbol nuevos otros pero antes vamos con los oyentes

Voz 5 23:13 bueno la una de la mañana vamos con el resultado del debate que ya avisó gallegos y a Jordi por un lado a Romero y a Mario por otro vamos con los oyentes aunque está por aquí

Voz 1 23:21 Ángel Portugal que vamos a a charlar con en un ratito ahora de lo que pasa hoy en Bolivia Miguel Ángel muy buenas hola buenas noches tú que sabes mucho de fútbol y no y no es pues que están ahí para ti ha sido Xavi el mejor jugador español de la historia

Voz 22 23:33 hombre Ésa es es una afirmación muy fuerte no yo creo que a lo largo de este día España ha habido grandísimos jugadores que en su en su época ha merecido también ese ese título no pero sí que de los últimos tiempos evidentemente ha sido

Voz 19 23:49 los jugadores más influyentes en el juego de el y en el juego de la selección

Voz 0758 23:54 también creo que en ese momento fue merece

Voz 22 23:56 dos de de algún Balón de Oro

Voz 5 23:58 o sea que si llamaras al larguero tuviera que votar sí o no porque hizo que no hubiera que votar sí o no el mejor de la historia para quiso a los oyentes no sólo ponemos fácil O'Shea como las selecciones la papeleta en la urna del sí o el no

Voz 7 24:16 es muy difícil pero vamos yo mira yo te diría

Voz 0758 24:20 él cuando ellos lo decimos al final

Voz 23 24:22 además tengo buena relación con Xavi hace poco me lo encontré en Qatar a pesar de ser del Barça pero bueno cuando tienes candidato a un jugador de cómo él se admira

Voz 1560 24:35 para no hay ningún problema para que no influya en el debate no va a decir dónde ahora ya no te Gabriel buenas noches hola buenas noches de donde nos llamas hombre si es que Arribes también en Ciempozuelos de dónde dónde tiras mañana mañana cargó en Bustarviejo era un bloque de granito pues la paradoja es a muy bien de dónde eres bueno vivan de Buenos Aires

Voz 5 25:04 que me parecía acento gallego no te veo mucho debemos acento argentino que Gallego pero bueno Gabriele Gabriele

Voz 7 25:11 el mito Gabriel para granito el Barça de Valverde

Voz 24 25:16 sí bueno lo anunciado generalmente estaba de acuerdo donar alguna cosa contigo y Noeno nado y más en contra de Roma pero esta noche me tengo que dar la razón a Romero

Voz 1501 25:32 agradezco mucho Gabriel que llevo mucho

Voz 1560 25:35 ya ya lleva toda enanos lanzar una manitas ya lo sé

Voz 5 25:38 no os lo tres Gabriel que Xavi haya sido el mejor español de la historia

Voz 24 25:43 no no pues bueno los que jugamos al fútbol de sabemos que es un deporte colectivo uno puede ser un fenómeno pero el pues te de luz por muy fenómeno o sea no no hay manera entonces la misma altura está Iniesta ni siquiera Messi hubiera sido lo que si no hubiese tenido a Ronaldinho a Messi en está buque no no eso eso es imposible

Voz 5 26:10 pues nada para Gabriel bien no votó para Romero para Tejón no ha sido el mejor español por ejemplo Iniesta estaría su altura sin ir más lejos así que no es verdad

Voz 1501 26:18 que ponía ninguno nadie una enmienda alguna

Voz 1560 26:21 puede ser el pero perdona abren si una acotación UDIMA pues claro no hable entiende nadie mucho a día no pero bueno como una colleja a cada uno

Voz 5 26:35 un abrazo y buen viaje mañana les voy a dar con el granito ese que lleva les voy a dar ahora te das cuenta de que casi siempre es Jordi una brazo y gracias por llamarlo el buen viaje mañana con el camión el momento dos cero uno uno uno gol por tu Córdoba a Miguel Ángel Romero tres cero en el pope padre Xavi Miguel Ángel Portugal Rafael

Voz 25 26:55 hola buenas noches donde nos íbamos de Valencia

Voz 1560 26:58 bueno pues no ha sido muy bueno pero es el Valencia

Voz 25 27:01 pero yo soy de los que jugar al fútbol valgan lo mismo que al Valencia te gusta el fútbol en general me gusta decir que te echen te en cuatro años debuta alguien que tenía voces

Voz 4 27:13 esto es un voto de calidad pues a usted qué le gusta tanto el fútbol cree usted que Xavi Hernández y que ha visto tanto fútbol casi un siglo de fútbol cree usted que Xavi ha sido el mejor español de la historia

Voz 1560 27:23 no ni mucho menos doce gallego mira de calidad

Voz 25 27:26 los luto además quiero decirles una cosa si cuando te hacen una pregunta que esta se teme que si que quiere a una época que terminada porque fue usted pregunta Fontàs increíbles cuarenta ya es lo más seguro es que no les llega ningún jugador de la época anterior o teatro es cuando la vilo auténticas maravillas de jugador

Voz 1560 27:45 lo decía Miguel Ángel Portugal dependerá decía no puede

Voz 25 27:47 ya a la historia la historia del fútbol español tiene más de cien años

Voz 1560 27:51 exacto seguramente habrá en dos mil tres mil o cuatro mil

Voz 25 27:53 jugadores conduzco no yo empecé impresionantes

Voz 1501 27:57 por ejemplo don Paco Gento verdad buen

Voz 25 27:59 hemos jugado hubo ni siquiera puede dijimos muy mítico jugador colectivo se puede hablar de una persona tenía así ha sido el mejor peor cuando desciende Sporting porque no para mí me quiso dar la historia ha sido Induráin mejor futbolista de la historia para habría sido Ángel Nieto ganados tras el Mundial

Voz 1560 28:18 pues ya os digo habría que no no hay Rafael Rajoy Rafael perdona Rafel

Voz 7 28:22 hoy quién ha cumplido ochenta y cuatro años es Luisito Luis

Voz 5 28:25 sí es verdad Luis Suárez Suárez sí si hoy ha cumplido ochenta

Voz 1501 28:28 cuando le he dicho

Voz 25 28:31 Claude don Luis que es mi punto débil es para mi ha sido y es una maravilla siempre no he seguido desde desde que jugaba con Barcelona que luego hacen pues Italia no para decir pero claro estamos hablando de una época habló yo de una determinada

Voz 1501 28:47 después muchas gracias por la llamada de España

Voz 25 28:49 no es tampoco a iría pero para mí entre entre los tres mejores del mundo del mundo dijo

Voz 1501 28:55 es lo visual Luisa extra eso es muy bien Xavi no

Voz 5 28:58 estaría entre los mejor no sería el mejor español de esta dos cero para Rory para Torrejón cola a José Mari buenas noches de donde nos llama

Voz 1560 29:08 el Pamplona de Pamplona y eh

Voz 4 29:11 cree usted que Xavi ha sido el mejor español de la historia

Voz 1642 29:15 Vimos disparos me Martín por supuesto me voy a mi acción me he visto bueno como Sabine ninguno me me mismo te voy a decir para Iniesta para Casillas y Sergio que jugando porque un buen sua hay sigue una manera suelto pereza me he jugado así como ellas mismas

Voz 1560 29:34 Xavier de por lo que ha influido tanto en el Barça como en la selección no exactamente muy bien

Voz 1501 29:40 ella ha sido al nivel Le entendido al nivel de la moto no es exactamente lo que ha dicho

Voz 5 29:47 entonces votaría también está ya sabes que no hay más que no voto para Xavi Hernández de José Mari desde Pamplona suerte con Osasuna eh que estáis ahí acariciando la primera división

Voz 1642 29:56 me me lo quiero deciros que estéis aquí fue el gol de Messi y el gol de David señor sí señor

Voz 5 30:06 te lo diremos de su parte y además la dicho

Voz 1642 30:08 a es el gol GM la carne de gallina

Voz 1560 30:13 se lo diremos a su partido un abrazo y gracias por llamar José Mari tengan buenas noches buenas noches clara que remontamos venga a cuarta llamada Ángel muy buenas qué tal muy buenas noches Manu muy bien cómo estás qué tal días bien pues bien trabajando un poquito ahora trabajando donde eso sí de la mañana hasta las trabajo como vigilante de seguridad muy viendo nombrase a las seis hasta la fecha se empieza a Pepa Bueno el Hoy por hoy te vas a la cama

Voz 1642 30:37 bueno mi San Rafael verdad claro ese trabajo

Voz 5 30:40 bueno de Eclipse el equipo eres Ángel

Voz 1642 30:43 soy del Barça Regal porque soy muy culé bueno

Voz 4 30:45 para un culé Xavi Hernández ha sido el mejor español de la historia

Voz 1642 30:49 no tengo ninguna duda venga vamos

Voz 1560 30:52 está empatado

Voz 1642 30:53 la magia que tiene está bien sus gotas esa anticipación a la jugada que tenía veía las jugadas su segundo antes que cualquiera esa esa magia esa visión de juego tanto con el Barça como con la selección española que faltarle feliz y hables no lo ha tenido ningún jugador español

Voz 5 31:07 increíble para todos y opiniones no se fue no se va a quedar no se postula el mejor de Toledo no ha llamado de Toledo me dice

Voz 1560 31:14 pero Toledo colectivamente pues nada para un culé como

Voz 5 31:17 Ángel le das votó a Jordi a Gallego empate a dos en el debate gracias por llamar y por habernos eh gracias a vosotros por yo no lo he gol me acuerdo gordo Stanford dos Iniesta Luis si nosotros nos vamos a escuchar la llamada del desempate la tiene Eugenio está pues esos se el ganador de es un genio

Voz 10 31:38 hola Eugenio muy bien en qué tal cómo estás

Voz 6 31:41 depende de dónde nos hemos de las afuera de Boadilla una urbanización el estoy dando vueltas con un coche

Voz 5 31:48 así que al pero hay que hacer dando haciendo tiene hablando

Voz 6 31:51 pues sí aquí como un poco como Taxi Driver

Voz 5 31:55 haciendo aquí en familia de De Niro no no no

Voz 6 31:58 ellos fueron no si puede ser termina yendo la olla también como eh

Voz 5 32:07 te queda mucho de dar vueltas

Voz 6 32:10 sí rabillo no un ratito bueno pero lo que pasaba

Voz 1560 32:15 sí desde luego de equipo poderes

Voz 6 32:18 bueno yo soy nacido aquí en Madrid pero tengo cincuenta años si yo era igual que ahora hay niños que se hacen de de un equipo aunque no sean de esa ciudad a mí me pasó lo mismo con Kempes Si yo creo que soy el único que no pisó Valencia y soy valenciano la desde entonces bonito muy bonito no sigamos Gasol lo raro es un caso pero vamos yo soy che

Voz 5 32:41 no te digo lo del taxi ya te digo yo que si puede ser bueno oye una cosa deben

Voz 1560 32:47 la cosa Jordi Gallego le han dado dos votos Romero de Torrejón dados votos tú

Voz 1 32:51 crees que Xavi Hernández ha sido el mejor español deben

Voz 6 32:54 tengo la más mínima

Voz 10 32:57 es que vamos a tener

Voz 6 32:59 que era una extensión del brazo de Luis Aragonés tensión del brazo de Guardiola una extensión del brazo de de del Bosque de Del Bosque cree que si es que si si no si nos ponemos en números desde que existe formato Champions cuando ha estado Xavi se ha ganado cuatro Champions se fue Xavi Siguió Iniesta Yllera que me que admiro Iniesta

Voz 1560 33:25 claro el Barça no canónigo

Voz 6 33:28 la española se fue Xavi Siguió Iniesta y admiro a Iniesta la selección española no ganó nada vamos Balones de Oro Messi ha ganado cinco Balones de Oro con Xavi se fue Xavi Siguió Iniesta admiro mucho a Iniesta Messi no ha vuelto a un Balón de Oro eso no es casualidad

Voz 1501 33:46 bueno Cristiano Ronaldo ganó cinco no no jugamos también su vida Cristiamo has Palomero yo que remontaba que cree que cogería

Voz 6 33:57 está para la foto si lo veo mejor que Xavi

Voz 1560 33:59 ya pero más determinante que Xavi

Voz 6 34:02 ninguno que no ha habido nada bien pues voto

Voz 5 34:04 a Jordi Gallego que ha remontado

Voz 6 34:07 por época de la selección y del Barça era mejor no presentarse Carlo al partido

Voz 5 34:11 bueno bueno bueno puede tomarle los datos a Eugenio que puede que el 11M comentarista para algún porque está Eugenio que se sale fino fino comentando lo de lo de Xavi bueno malo voto de Miguel Ángel Portugal hacer

Voz 10 34:23 sí sí sí

Voz 5 34:25 en cuanto a cada perdíamos un cero dos tres dos para Jordi para Gallego muchas gracias Eugenio que vaya bien lo que queda bien

Voz 7 34:33 si bien queda Internet un abrazo del genio gracias gracias por llamar casi cuatro mil votos en Internet y ha sido Xavi el mejor jugador de la historia si cincuenta y seis

Voz 5 34:45 dentro de Estado falla uno cuarenta y cuatro por ciento lo bueno no hace falta nada más no habéis estado mal pero me voy con Miguel Ángel Portugal y lo tengo ese introducirá novedades

Voz 22 34:56 yo me quedaría con el señor ochenta y cuatro años que siempre ha dicho que el mejor jugador tiene cada época aún mejor jugador que sabe indudablemente de esta poco ha sido de los referentes que ha sido muy influyente en todos los equipos donde ha estado que que incluso yo creo que los jugadores de los equipos contrarios le admiran y le admiramos y que como te he dicho antes creo que alguna vez hubiera sido me decido de balón de otros totalmente

Voz 5 35:23 empate empate a

Voz 8 35:25 a ver

Voz 1501 35:28 ha habido Jordi hasta luego

Voz 8 35:31 diga todavía no te

Voz 5 35:33 los Laura hay once vamos con Miguel Ángel Portugal

Voz 14 35:36 muy buenos días la Milán y muy bueno algo que aprendió a cocinar Pablo lo está poniendo sacara por ejemplo

Voz 5 35:44 Pablo yo quiero hoy tortilla de patata como Pablo I

Voz 14 35:49 hemos hecho ya patata de ahí viene Pablo

Voz 5 35:58 es una manga pastelera o ser más inversión

Voz 14 36:03 lo dije Pablo

Voz 11 36:04 moco fino contra pastelitos con Pepa Bueno síguenos también en Hoy con cadenas

Voz 1 36:22 bueno recta final del Larguero hemos hablado de cómo está Casillas hemos hablado del Arsenal tres Valencia uno de la resaca del día después de el Barça tres Liverpool cero y lo que hizo Messi de nuevo el debate de cada jueves donde jugamos un poco hablando de fútbol con los oyentes también para hoy decidir si era Xavi o no el mejor español de la historia hemos hablado con su padre también en directo aquí en El Larguero le queda mucho por delante para para

Voz 5 36:44 empezar su carrera como entrenador y hablamos con alguien que lleva ya mucho

Voz 1 36:46 yo como entrenador que es Miguel Ángel Portugal que estaba en un montón de en un montón de equipos pero que su última aventura después de haber pasado por el Castilla por el Racing por mi Valladolid por el Córdoba por el Granada por el Atlético Paranaense por el Constantine en Argelia por el del Inaem en la India

Voz 0758 37:02 Luis Bolívar en en Bolivia y ahora

Voz 1 37:04 estaba siendo entrenadores Jorge Wilstermann

Voz 1560 37:07 pero el veintiuno de abril decidió hacer las maletas y decir hasta aquí hemos llegado

Voz 1 37:13 recuerdo que unos días antes hablábamos con él hablábamos contigo Miguel Ángel y nos decías esto no pinta bien ir reconozco dijiste

Voz 0758 37:19 tengo miedo con estos salvajes oye pues se yo creo que que se veía venir no ya existía allí hay un tipo de afición que son las barras bravas que están en auge ahora yo creo que un poco copiando de mala manera las barras bravas de de Argentina hay especialmente esta banda brava de Wilstermann los los burka yo no tenía ni idea de cómo era aquello y la verdad es que inconscientemente un día que vienen a al campo de entrenamiento desde que minar media decir mes cosas pues pues yo me enfrento a ellos a él al jefe indio entrenando según me dicen que habíamos perdido un partido que si no ganábamos asiente que me tenía que ir yendo los otros en la oposición los más de vamos los cuartos los quintos no era una posición y jugando la Copa la situación es muy bueno pues yo inconscientes y sabe realmente quiénes eran un poco como que le recriminó su actitud es jugadores un poco pues ese diciendo pero bueno que hace el profe como llaman eh

Voz 1 38:22 sorprendidos de que tú te enfrentarse a ellos sal porque

Voz 0758 38:25 es callado esto sí sí callados que haya levantado la bondad K

Voz 7 38:30 a lo mejor a ver si les van a pegar un sopapo no

Voz 0758 38:33 pero bueno notaste que ahí ya eso no pintaba pintaba porque luego ya se hace en el comunicado escrito oficial a toda la prensa que si no ganamos un partido que ellos tomará sus medidas dice la barra oficial de el club yo me quedo alucinado yo digo estoy viviendo en otro mundo no afortunadamente ganamos ese partido pero yo sabía que aquello no

Voz 1 38:55 pese a remontar a nuestra remontaba porque nada

Voz 0758 38:58 lo de la directiva salió a desmentir a apoyar a su entrenador la prensa tampoco lo dieron la la la la la la importancia que tenía amenazas a un entrenador no y yo me vi solo con mi cuando nos vimos solos decir presidente que te decía el presidente me decía que ellos lo dominaban todo que los dominaban que no había problemas pero claro tú lo dominas pero no lo dices sabes a su manera entonces esa una declaración respaldó

Voz 1 39:26 dote defendiendo te todos callan lo quiere

Voz 0758 39:28 en una ningún comunicado oficial ni del club Ny ni la prensa ni nadie parece como que aquello era una situación bueno que pasaría no pero nosotros sabíamos Mi cuerpo técnico que aquello era grave sabes era grave porque son amenazas y cualquier día podía pasar cualquier cosa

Voz 1 39:46 los Asturias te sentir eso pero cuando salías del entramado

Voz 0758 39:49 pero cuando ibas a casa una el partido dijiste a ver si estos tiene algo de verdad

Voz 1 39:52 esa tutela hasta sentir de de verdad indefenso y con miedo

Voz 0758 39:55 yo cuando me metí en Internet y bien quién era la barra brava de los burkas y lo que habían hecho sus antecedentes sentí verdadero miedo me es es duro solo sabes porque esto jamás te había pasado no no nunca nunca alcanzado

Voz 1501 40:09 estaba en Bolivia

Voz 23 40:12 no no no no no nada nada que ver nada que ver son además eh

Voz 0758 40:17 la yo claro por curiosidad ya quién sobre esta gente pues si empezaste a investigar ya vi que la habían liado en varias ocasiones que enfrentamientos con con armas eh eh enfrentamiento si cuando todas bueno pues supuestamente eh supuestamente vamos a decir todo supuestamente pues no vamos a decir categóricamente pose acaso no supo por supuesto supuestamente lo que sí están organizados ya cuando The Sun un colectivo organizado para determinadas intenciones pues ya hay que tener mucho cuidado

Voz 1 40:52 eh bueno es un problema que tienen desde hace muchísimo tiempo en en varias liga sudamericana sobre todo en Argentina donde ya hemos visto lo todo lo que pasó con Boca River de la Historia nos han contado tantos casos de días divos comprados absolutamente comprados por los barras bravas en Argentina entonces claro que eso se pueda extender a otros países y que pueda ocurrir lo mismo pues es evidentemente preocupante no quiero entrenador de salir por patas de de su país por miedo a lo que a lo que pueda pasar y que ni el presidente ni la prensa ni nadie diga nada cuando dijiste que te iba

Voz 0758 41:19 es que te dijera que me voy de verdad eh no lo que lo que hicimos es que normalmente tú cuando cuando ésta es una rescisión pues yo tenía allí que si me iba tenía que pagar un dinero lo que me hayan pagado Osiris me echaban tenían que paga el Estado entero entonces bueno pues advierto aquella situación que era reversible y el presidente que en un determinado momento dijo que que no puedo día eh asegurarme de mi seguridad surge durante llegó a decir eso él llegó a decir eh no garantizo tu seguridad sí dejó en unas en una página en la página web que no podía garantizar la ciudad de Miguel Ángel Portugal entonces yo me quedé ahí en un poco perplejo sabes por yo con el tenía una buena relación con él sí sí lo que pasa es que claro el lo que trataba de amainar un poco todo el temporal porque nosotros teníamos que jugar cada tres días un partido

Voz 27 42:11 el entrenador también era poco arriesgado o no

Voz 0758 42:15 pero claro él intentaba vamos vamos vamos pero hubo un momento en que fue límite Icex hasta aquí hemos llegado pero es que tenía miedo también en cierto modo de los controla su manera a su manera sabes controlas pero para eso no te pues enfrentar yo no puedo no dio ni él tampoco los controla pero no se trata a su manera él y en este sentido bueno pues y yo lo que sentí es que no me sentía seguro lo tenemos de los últimos acontecimientos que incluso ganando los partidos siempre te reprochaba ante tiraban cosas indio pero cómo es posible si vamos bien hemos ganado intentas por el vestuario y barra que hay encima te empieza a tirar de todo no ahora alto enfrenta les planta cara hay para ello

Voz 1 42:59 es la de convertirse en un enemigo no pues no

Voz 0758 43:02 yo me imagino porque yo no quiero pensar que igual quizás algo de racismo en cuanto al español al pirata que te llama pero bueno eso nunca lo he tomado como un respeto pero quizás en ese foco que caminan hacia mí podría ser no pero no quiero pensarlo pero yo creo que es más de de quizás el el arrebato

Voz 23 43:21 sé que me dio de enfrentarme a ellos

Voz 0758 43:23 la situación pues puede pasar factura y bueno pues luego todas las cosas que conlleva el pertenecer a una barra brava hay que quieran dominar el cluster que giran porque al final ellos se siente que eso porque en el comunicado que a mí me manda mandan lo mismo para los directivos oye que nosotros hemos puesto que nosotros os quitamos cuando queramos yo estaba lucinados tremendos estaba alucinado

Voz 1 43:45 es tan difícil entenderlo aquí que que pero allí grave e hasta el punto que ha tenido que hacer la maleta y venirse para acá pero el resto de la afición

Voz 5 43:53 o sea tú te sentías querido tratado yo estoy de acuerdo querido ponemos respeto con Rajoy

Voz 0758 43:58 el respeto iba por la calle donde yo vivía y la gente

Voz 23 44:00 como profe ánimo salga el caso ánimos y yo no les haga caso yo qué sé

Voz 0758 44:06 nosotros no eran en el estadio cuántos eran cincuenta cien

Voz 23 44:10 no no son más

Voz 0758 44:12 las barras tienen hasta trescientos y cuatrocientos cada uno e de las barras no no no son no son de de veinte ni de treinta no no no y además son como te he dicho antes están organizados bien hay bueno y están organizados sí que a mí lo que más me me fastidiada y lo que más me me me dio rabia es que desde el Kun hubiera contundencia en condenar todos hechos porque todos esos hechos ni ni ni tampoco la Federación y tampoco en nadie porque allí hubo también

Voz 27 44:38 eh eh eh aún jugador

Voz 0758 44:41 mío hubo unos gritos racistas el jugador se marchó del campo faltando cinco minutos toda la tensa se volcó no que les parece muy bien yo también me volquete padecen justo que a un jugador por su color lo pueblo que tuviera se le puede reprochar nada pero en mi caso nadie me caso nadie y entonces yo me encontré desprotegido muy buenas palabras por dentro pero por fuera nada si volvieran a llamarte de un equipo de Bolivia volvería hombre yo en Bolívar estuve muy bien por eso yo ya estoy muy bien siempre les de estén con muchísimo cariño eh bueno yo creo que yo creo que esa parte de la afición de Wilstermann esa esas barras bravas yo creo que que es algo que tienen que atajar desde la raíz y quitarlo porque no puede ser porque Bolivia no es un país realmente violento en cuanto

Voz 1 45:32 al fútbol no lo ha sido pero en este club pero en este club es bastante a lo mejor hay guitarra al presidente y luego ya veremos ese poquito a lo mejor más fácil quitar la primera al presidente y luego a las barras porque sino me da la sensación de que no va a ser posible mientras se quita el presidente me da la sensación que igual le tienen cogido por donde sea eh porque sino no me creo que esto pueda mantenerse así pero vamos que no es nada nuevo lo que estamos diciendo ha basado en tantos sitios de todas formas

Voz 5 45:56 nadie pensé que Miguel Ángel Portugal aquí vamos que tiene tiene tiene cuerda para rato no te gana dicen que estarían España

Voz 0758 46:04 hay algún equipo si yo creo que yo creo que a todos los empleados que estamos vocifera somos tantos yo digo somos tantos y tan buen

Voz 1 46:12 ni tan bueno que no soy mejor que mejor

Voz 0758 46:14 no hay sitio para todos si alguno tiene que salir fuera lo bueno es que cuando sales fueras lo haces bien normalmente llama la atención y eso provoca que más gente helados españoles cada vez vayan fuera porque tenemos una estima y una y un reconocimiento importante además es que al estar preparados lo haces bien eso es bueno eso es bueno para el gol español no un jugador español y ahora hay desbordar el futbolista y ahora entraban muchos muy preparados físicos y fisios de todos los embiste Balmain contexto un fisio queda catalán e Miki y no no no lo estaba ya vaya vaya yo estaba yo bueno sí sí es bueno pues yo digo siempre hay españoles bueno es por todo el mundo y afortunadamente estamos muy bien preparados en España son hay muchos equipos marca España ya además experiencias porque allí por ejemplo qué tal la Liga Bolivia pues mira es una liga boliviana a nivel de Sudán dedica quizás sea la más floja o la segunda o tercera más floja pero bueno están intentando están intentando mejorar les queda camino por delante porque es verdad es muy difícil eh avanzar sino en principio ya con este tipo de de sucesos tú no eres capaz de atajar los va a evolucionar poco sabes palos en las ruedas sobre todo sobre todo la infraestructura los campos de fútbol así como en Argentina cada vez los campos son más parecidos a las europeas donde el balón corres rápido en Bolivia toda la vida todavía se prepara la gente para ser un poco Transport tramposa digo si se quiere aprovecha todavía de la altura del césped que sea lento para que el equipo que venga de fuera pues le afecte la altura se busca colas para que tú saques que hacía aquí hace pero no sé

Voz 5 47:59 balón a la preparación desde abajo allí Xavi Hernández no es no daría el visto bueno no ahí lo en la tendría era un poco corta un poco que has aprendido de ahí de Bolivia porque es una liga de nivel poco más bajo los campos tal pero seguro que algo has dicho

Voz 0758 48:14 esta experiencia me ha venido bien para pues mira yo la verdad que lo que más la más satisfacción que te puede llevar entrenados dejar un legado yo cuando estuve en Bolívar estuvimos tres campeonatos quedamos campeón en uno y luego en el de invierno también sobretodo que te recuerdan por qué has hecho algo que ellos no hacía por ejemplo allí estaba muy mal visto las rotaciones eh cuando un equipo juega tantos partidos tienes que gestiona los esfuerzos estaba mal visto a nosotros al principio cuando llegamos a Bolívar los criticaron mucho sin embargo cuando les dejamos hechos dos equipos competitivos para la Libertadores y para la Liga dijeron coño esto es bueno claro es un legado que ellos

Voz 1 48:49 querían su once titular ese toque no lo tocara

Voz 0758 48:51 entonces ese legado es un legado que ellos sientes adecuarán fuimos los primeros que cuando fuimos a Paranaense si fíjate que Thiago Neves está haciendo grande al Atlético Paranaense de esto campeón de la Copa Sudamericana yo fui allí porque me invitaron Valle entrenado es un chaval de cuarenta años con un futuro fenomenal pero siempre dicen los primeros que se metió una aquí esta metodología este método de trabaja de esta manera fueron Miguel Ángel Portugal y su equipo técnico hace cinco años y nosotros después vino autora que era también ha entrenado que había estén Portugal tenías el mecanismos europeos y luego él lo ha hecho grande pero ese reconocimiento de lo que te satisface