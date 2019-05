Manu Carreño: "No entiendo lo que ha hecho Marcelino"

Voz 1375

00:00

un partido en el que no entiendo lo que ha hecho Marcelino claro también habrá que ahora ha perdido tres uno Le podía haber salido muy bien pero si no juegas nunca con un esquema como el que ha utilizado hoy porque lo usas en la semifinal de la Europa League no entendido un equipo que ha salido con cuatro centrales y dos laterales ha salido titulares Gabriel Paulista Garay que había ir Roncaglia cuatro centrales y además Pichincha Gayá dos laterales bueno Evra que son dos estrategas que ha querido sorprender a Unai Emery pero lejos de sorprenderle casi se pegó un tiro en el pie porque el Valencia hoy es que no sé muy bien que destacar del Valencia Amauri ETA ya Ximo Iturralde ha estado discreto Dame yo tampoco mucha polémica es que no sé qué destacas del Valencia hoy con ese cambio de esquema en el día en el que ha recibido la goleada más amplia en Europa en toda la temporada no sé si era el día y el Arsenal ha sido un cuchillo con con la casé que creadas ha sabido dónde hacer daño a Roncaglia que ha jugado como lateral izquierdo y lo ha vuelto loco Roncaglia cuando el han dicho tú de central por la izquierda que ha colocado por delante de de Roncaglia de Garay de paulista como como hombre libro sumándose al ataque cuando van por Parejo y Soler pues claro no no un Valencia irreconocible