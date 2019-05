¿Es Xavi el mejor futbolista español de la historia?

Voz 1 00:00 vamos al debate Jordi Martí muy buenas muy buenas muy buenas quién había habido la eso es bueno ahí está muy buenas el barco López hola y no está Marcos que me equivocara de no estaba Marcos no pasa nada Romero hombre sí pero no

Voz 1501 00:16 desmarcar López Marcos que sí sí sí

Voz 1 00:18 el convenio que lo sabe Marcos Antonio Romero hola

Voz 1201 00:25 no es que yo creo que el debate se ajusta hemos acusado el padre de Xavi lo que me imagino el padre no reconoció no es verdad no empecemos moderador no reconoce Jesús Gallego hola buenas noches

Voz 1501 00:40 padre ha hecho de padre modesta padre pensé

Voz 1201 00:40 padre ha hecho de padre modesta padre pensé

Voz 1201 00:42 lo mismo que yo que si Mario Torrejón hola qué tal buenas noches es la primera vez que gana un debate antes de empezar Jordi el padre de la criatura diciendo que no es el mejor jugador español de todo esto y marfil

Voz 1 00:54 impresionante Jordi Martí Jesús Gallego creen que sí ha sido el mejor jugador español de la historia Antonio reanimado María Torrejón creen que no ha sido el mejor jugador de la historia ahora llama Marcos pero empezáis el debate yo no yo yo una cosa me si tú aquí con la humildad que le caracteriza lo que nos dice ostras Manu

Voz 0985 01:11 pones centro Aspada El avaro hombre no al revés

Voz 1201 01:14 Jordi mira yo aquí me debate

Voz 0985 01:16 te vamos a tener oye todos tenemos un corazón todos sabemos Iniesta muchos hubiéramos podido tener otros debates en los que hubiéramos arrasado no ahora gemelo Marco lo dejas ha borrado a pero imagínate que hoy hubiera hemos preguntado algo sobremesa durante todo el año Mario esto lo hemos tocado fuera no sabía si Messi comen la plantas no

Voz 1201 01:41 ah bueno

Voz 1501 01:45 es muy sencillo si acompañamos hay que escuchar a a señor Joaquim Hernández que tiene toda la razón del mundo hay que decir que Xavi es uno de los mejores efectivamente ha sido uno de los mejores jugadores españoles de todos los tiempos a los madre que te voy a decir pero evidentemente no es el mejor jugador español de todos los tiempos entre otras cosas porque los jugadores más determinantes que él como por ejemplo Andrés Iniesta hay un Balón de Oro como Luis Suárez mira Montes por ejemplo estoy de acuerdo comentarista de la Ser jugadores legendarios que no han llegado a ganar nada como por ejemplo Raúl González Gustavo que están en nivel futbolístico como mínimo como mínimo eh exactamente igual que Xavi o un poquito más han dejado para mejor

Voz 0239 02:17 a mí en el estado más yo por ejemplo se deja uno gallego que no dio los cuartos de final parando los penaltis

Voz 1501 02:24 se está hablando de que dejó el campo pero por supuesto Don Iker Casillas está por encima de todos ellos si a nosotros nos dicen que un centrocampista que juegan en España va a ganar un Mundial y dos Eurocopas siete ligas trecho no no sólo dos Mundial de Clubes los cinco Supercopas de España y que encima

Voz 2 02:42 va a ser el que lidere

Voz 1501 02:44 es el cambio sustancial que hubo en el fútbol español porque hasta que llegó Xavi a la selección española jugamos de una manera Icon don Luis Aragonés al frente empezamos a José antes de saber que efectivamente mucho mérito suyo no no no me mucho antes en el Mundial de Alemania veíamos jugando igual de mal si el cambio el cambio del juego de España pasaba por Xavi el que dirigió al

Voz 1201 03:06 a sí si habla por David Villa

Voz 1501 03:08 el timón de España el que controlaba los partidos el tempo por arriba abajo que decía ahora vamos a presionar más arriba ahora era Xavi estoy seguro que en paz descanse en algún sitio estará viendo fútbol seguramente Luis Aragonés lo decías

Voz 1 03:21 dos estaban lo decía siempre

Voz 3 03:24 el que tiene los partidos en la cabeza es Xavi Lozano

Voz 1501 03:27 el señor traslados cuando tras el que tiene dos partidos claro a los oye

Voz 1201 03:32 pienso que tiene lo no mira el que tienen los partidos

Voz 0239 03:35 la vez ahora mismo en el Barcelona es Busquets ya que no es el mejor futbolista del Barcelona Busquets

Voz 1501 03:39 con esto es que

Voz 0985 03:42 la cosa a mí me parece escucha con mucha

Voz 0239 03:45 tiene además se ha vendido de Jordi que sigue evitando hoy de Gallego que tiene la paga bagaje futbolístico pero repito si estamos hablando de tener los partidos en la cabeza en el Barcelona no creo que haya un futbolista en la plantilla de Valverde que tengan los Plantío lo los partidos dibujamos en la cabeza tácticamente como los tiene dibujado busque perdona por eso significa eso

Voz 1501 04:05 eso el Barcelona no juega ahora como jugador claro

Voz 0239 04:08 lo que no está Xavi pero que me que eso no significa que Busquets sea el jugador más determinante no

Voz 1501 04:15 te lo mismo jugadores si te digo una cosa

Voz 0239 04:18 Xavi yo creo que negar que Xavi está entre el ramillete debilidades estás escuchando el padre está el padre que Xavi estar está en el ramillete de tres cuatro cinco futbolistas más importante ante la duda España sería de vecinos yo eso no lo vamos a Mario yo pero es muy complicado otorgarle el número uno en la historia tan brillante que tiene

Voz 1501 04:38 Nuestro yo creo que está al nivel de pero que no existe por ejemplo

Voz 0239 04:44 pero una unanimidad tan grande como

Voz 1501 04:46 hoy la de Leo Messi como el mejor futbolista del sorteo quedado sobretodo sobre todo una cosa porque Iniesta además de tener también el fútbol en la cabeza y manejar el centro del campo como Dios además de eso tenía cuando en su mejor época futbolística y física un desborde desequilibrios y además el gol que nos dio la pero eso es diferente lo peor que cualquiera pero digo que tenía un desborde un desequilibrio una una manera de encarar de regatear que es mucho más determinante que el fútbol Xavier nada que que no se ha sido Mario otra cosa no han de llevar la manija el fútbol pero es que eso es eso mismo lo hacía don Andrés Iniesta y además no era determinante Iniesta no podía hacer lo que hacía era fíjate lo que te avisa hacía a día lo degustó al equipo lo hacía Xavi

Voz 0985 05:31 me gustaría complementar sus vino

Voz 1501 05:34 ni Silva ni Iniesta ni Villa que ha sido el mejor delantero de la historia de España delantero ninguno diría pedí no te digo más si el equipo era Xavi realmente para los éxitos de la selección española fue mucho más determinante Iker Casillas que además tuvo tuvo los galones ni el mejor portero de la historia Modi no digo Messi el carácter Jabal el brazalete de capitán y además ser decisivo pero no dirige

Voz 1201 05:58 a dirigir al equipo con Jordi atiende mi

Voz 0985 06:02 estamos hablando de órganos vitales muy importantes Iniesta Silva Casillas pero el cerebro tanto del Barça como de España era Xavi el cerebro e Iniesta perdona oye yo

Voz 1501 06:17 eso no esta eran más determinante arriba pero cerebro

Voz 0985 06:21 pero de España lo que he dicho Jesús muy importante a final hay que transformar las cosas y quién transforma a España Xavi Costa más tarde Mario es un error no es que Xavi tuviera partidos en la cabeza es que

Voz 1501 06:34 a tenía jamás no Maison entorno al grupo de grande jugador Javi Moner les estamos Juan

Voz 0985 06:40 Antonio Xavi no tenía Antonio Xavi no he tenido los partidos la cabeza tenía la historia del fútbol en su cabeza por lo tanto en cada momento

Voz 1201 06:49 pues no tampoco es bueno Amaro estaba buscado dejando de jugar Xabi Alonso Xavi Chuck amenaza Camel el Jordi Camí Manu Xavi juega de la compra que tenía pues estoy ahora

Voz 0985 07:14 permite esa Mario Edo Polo era un gran conocedor

Voz 1201 07:18 yo he visto políticos en esta campaña que han quedado frases menos porque tenía la historia del fútbol perdón por los conoce muy bien acompañan en nuestro lo tenía por el tamaño de la cabeza a tienen esto

Voz 0985 07:32 la historia del fútbol en la cabeza porque si alguien es estudioso del fútbol

Voz 1501 07:37 lo que está mezclando todo un poco ya termino seguir te estás te has toma la tensión celebración perdona aquí

Voz 0985 07:44 lo que no tienes cerebro hay órganos vitales claro que si en un cuerpo humano que alguien tiene que ver con malos ahora la localidad cerebro os hablaré fue es Xavi el que transforma el

Voz 1501 07:55 otros no acabo de entender es Polo que queden que no quería contar con él es que

Voz 1201 08:00 yo yo recuerdo es un gran amigo y un abrazo de lo es un abrazo de hecho lo está

Voz 1501 08:06 en el momento más glorioso de la selección con Luis Aragonés su último año de Luis Nava luchadores les decía Xavi

Voz 3 08:12 pese es que tiene que venir aquí usted que tiene tus

Voz 1501 08:14 a ustedes que tiene tal bueno el hable tales es el lema de la tal es verdad no había vamos para que luego el tal lo recogía Xavi esa misma charlas con Iniesta las tenía cofrades ya sobre todo las tenía con el capitán Iker Casillas como yo estoy hecho Ramón quiero decir que aquello era una generación extraordinaria y que precisamente por eso no se puede que sea el mejor de la historia

Voz 0239 08:39 durante está al nivel al nivel de pero Gallego miran Xavi Hernández Xabi Hernández a diferencia de Leo Messi a diferencia de Maradona a diferencia de Cruyff si quieres Xavi Hernández sin las paradas de Iker sin los goles de Villa

Voz 1501 08:52 sin la de yo no está siquiera estaríamos poniendo este debate de jugadores jugadores más determinantes que por eso Xabi jugaba muy bien al fútbol pero no era determina

Voz 1201 09:01 no jugó perdona que no gana partidos no no ganaba su primer docente los vídeos en la Copa gozos que os hizo en el Bernabéu es Intel ropa para mira bravo el primero Leo Messi luego todo lo demás no Leo Messi íbamos a los oyentes humilde y la verdad es que jugadores como Xavi con agua calabacín terreno pero no sabe dilaciones por que ya no hay

Voz 1501 09:29 cintas aquí un jugador como Xavi necesitaba y necesita un jugador por ejemplo Eurocopa dos mil ocho Marcos Senna ya en dos mil dure claro pues vez que busca ya pero es que pilla no necesitaba es con Iniesta no lo necesitaba quería es que Iker Casillas no lo estaba porque estaba Casillas con vistas en los puestos determinante a portería y luego o podéis poner ponga ahí pero el sello de la selección española era Xavi Hernández

Voz 1201 09:54 José Luis Suárez

Voz 1501 09:57 sí que es el único Balón de los español yo es una falta

Voz 1201 10:00 he de decir que sabes el mejor a ver treinta segundos Jordi vamos Joao Suárez mi padre y mi abuelo siempre me hablaron muy bien del yo no lo he visto

Voz 0985 10:07 a jugar por lo tanto yo no lo puedo volvemos a Don Pacojo

Voz 1201 10:09 pero que tiene seis coma seis que

Voz 0985 10:12 de lo que fue el dos seis sabes el liderazgo que jugó Xabi en este dos seis Iwo como sometió al Madrid de Florentino durante tantos partidos consecutivos con dos hablaba del compañero y el dos seis eh tío que no en dos seis te lo compro me acuerdo de animación lo tienes que recordar

Voz 1201 10:29 no es la clave

Voz 1501 10:35 a dos días años sometiendo al

Voz 0239 10:37 el Madrid partido tras partido no Xavi Leo Messi

Voz 1201 10:41 bueno pero esto no Gallego Times llegó la Copa está de allí

Voz 1 10:46 exactamente Jesús Gallego Jordi Martí

Voz 1201 10:48 es usted ha sido el mejor español de la

Voz 1 10:51 historia ropa Torrejón y Romero creen que no ha sido el mejor español de la historia

Voz 0239 10:56 en el ramillete de que están realizando el bonito a preguntar a Miguel

Voz 1 10:58 Ángel Portugal que éste sí que sabe de fútbol no eso también es verdad pero antes vamos con los oyentes

Voz 4 11:04 vivir es el que más sabe de la UEFA Champions League entonces estamos

Voz 23 15:52 que vamos a a charlar un ratito ahora de lo que pasa

Voz 1 15:54 oye en Bolivia Miguel Ángel muy buenas olas

Voz 23 15:57 buenas noches tú que sabes mucho de fútbol y no y no esto es que están aquí para ti ha sido Xavi el mejor jugador español de la historia de esa es es una afirmación muy muy fuerte no yo creo que a lo largo de este día España ha habido grandísimos jugadores que en su en su época han erigido también ese ese título no pero sí que de los últimos tiempos evidentemente ha sido de los padres más influyentes en el juego de el juego de la selección también creo que en su momento fue merecedor de de algún Balón de Oro saque si llamara al larguero tuvieras que votar sí o no

Voz 1201 16:32 lo que ya han votado que no preguntes no hubiera estuvo votar

Voz 1 16:37 sí o no el mejor de la historia quiso a los oyentes no sólo ponemos fácil O'Shea como las selecciones la papeleta en la urna del si o no

Voz 0097 16:46 es muy difícil muy difícil pero yo mira yo te diría cuando acaban ellos lo decimos al final porque además tengo buena relación con Xavi hace poco me lo encontré en Qatar a pesar de de de del Barça pero pero bueno cuando tienes a un jugador de cómo él se mira

Voz 1 17:05 para no hay ningún problema para que no influya en el debate no va a decir dónde entonces Gabriel buenas noches hola buenas noches te donde nos llamas hombre si es que ver también en Ciempozuelos de la pausa de Basauri donde tiras

Voz 24 17:21 María la mañana cargo en Bustarviejo la un bloque de granito para la para Galicia andenes que bueno vivan Pontevedra de Buenos Aires

Voz 1201 17:34 es que me parecía digo acento gallego no te veo mucho te veo más acento argentino que Gallego pero bueno oiga Gabriel Herrero Gabriel

Voz 0985 17:41 para granito para Gabriel para granito el Barça de Valverde

Voz 24 17:46 sí bueno pero nacido y generalmente

Voz 25 17:51 estaba de acuerdo en alguna cosa Contigo hasta hoy y más en contra de Romero pero esta noche me tengo que dar la razón a Romero

Voz 1201 18:00 no ha saque agradece mucho Gabriel que llevo mucho eso sí yo ya lo cree es Gabriel que Xavi haya sido el mejor español de la historia

Voz 24 18:14 no no porque bueno lo que jugamos

Voz 26 18:16 no al fútbol sabemos que es un deporte

Voz 24 18:18 el colectivo uno puede ser un fenómeno pero el día postes de luz por muy fenómeno o sea no no hay manera vale entonces y a la misma altura está Iniesta ni siquiera Messi hubiera sido lo que si no hubiese tenido a Ronaldinho a Messi en está busque no no eso eso es imposible

Voz 1201 18:40 nada para Gabriel bien no votó para Romero para Torrejón no ha sido el mejor español por ejemplo

Voz 1 18:45 Iniesta estaría su altura sin ir más lejos así que no es no

Voz 1501 18:47 pero nadie pone a ninguno pues nadie

Voz 1201 18:50 en esta pues eh

Voz 1 18:52 no perdona cobren si una acotación Houzi claro no hable de que lo no puedo con él una colleja a cada uno

Voz 1201 19:05 es un buen viaje mañana les voy a dar con granito ese que lleva les voy a dar ahora casi siempre es Jordi gracias un abrazo y gracias por llamar buen viaje mañana con el camión de momento dos cero uno uno uno no es por tu espada Miguel Ángel Romero tres cero en el golpe padre Xavi Miguel Ángel Portugal Rafael

Voz 24 19:25 hola buenas noches donde más de Valencia

Voz 1 19:28 bueno pues no ha sido muy bueno pero es el Valencia

Voz 24 19:31 ahora yo soy ya no que jugar al fútbol

Voz 1201 19:34 hola te gusta el fútbol y me gusta

Voz 24 19:39 y de hecho en te encuentras dónde mucho dijo que tenía que hacer

Voz 1201 19:42 Bardem

Voz 1 19:43 este es un voto de calidad pues a usted qué le gusta tanto el fútbol cree te que Xavi Hernández y que ha visto tanto fútbol casi un siglo de fútbol cree usted que Xavi ha sido el mejor español de la historia

Voz 24 19:53 no ni mucho menos doce fruto además quiero decirles gula cosas

Voz 1 19:59 sí muy claro como conjunta mucho aquí en prime que sí

Voz 24 20:01 el que quiere a una época determinada porque eso usted pregunta personas inferiores A42 lo más seguro es que no me digas ningún jugador de la época anterior pues teatro Getxo treinta años cuando la habido auténticas maravillas de jugador

Voz 1201 20:15 eso decía Miguel Ángel Portugal dependerá de todas

Voz 24 20:17 en la historia de la historia del fútbol español tiene más de cien años y seguramente habrán dormido intranquilo cuatro mil jugadores impresionantes se puede

Voz 1501 20:27 todo don Paco Gento verdad acoge con buen jugador

Voz 24 20:30 hemos jugado hubo ni siquiera puede dijimos muy poco un buen jugador colectivo ya se puede hablar de de una persona tenía así ha sido el mejor peor cuando es un deporte individual porque no para mí me quiso dar la historia ha sido Induráin

Voz 27 20:43 la sí

Voz 24 20:44 mejor futbolista de la historia para había sido Ángel Nieto que ha ganado trece mundiales

Voz 1 20:48 pues ya

Voz 1201 20:48 no oyes habría que no no hay Rafael Rafael Rafael perdona Rafael

Voz 0985 20:52 hoy quién ha cumplido ochenta y cuatro años es Luisito Luis si es verdad Luis Suárez Suárez o ya cumplido ochenta cuando cuatro

Voz 1201 20:59 ha dicho no

Voz 24 21:01 lo hizo a él que es mi punto débil es para mi ha sido y es una maravilla siempre lo he seguido desde desde que jugaba con Barcelona que lo hacen para decir pero claro estamos hablando de una época habló yo de una determinada

Voz 1201 21:17 pues muchas gracias por la llamada jugador de de Soria

Voz 24 21:20 no es tampoco lo diría pero para mí entre entre los tres mejores del mundo del mundo dijo y lo hizo a eso

Voz 1 21:27 así es muy bien tu Xavi no estaría entre los mejor no sería el mejor español estaba dos cero para Rodri para Torrejón como hola José Mari

Voz 27 21:35 buenos días no más noches buenas noches

Voz 1 21:37 ama

Voz 27 21:38 en Pamplona de Pamplona

Voz 1 21:40 y qué cree usted que Xavi ha sido el mejor español de la historia

Voz 27 21:45 voten por supuesto a mí así me he visto jugado como Sabine ninguno me me voy a sepa Iniesta para Casillas Camí haciendo grandes jugadores tengo un buen a casi de un gran éxito de así siguió

Voz 1201 22:04 a Xavi Hernández por lo que ha influido tanto en el Barça como la selección no exactamente muy bien puntilla han ido al nivel de entendido al nivel para Charo es exactamente lo que ha dicho que cuando votaría también ahí está ya Casillas que no voto para Xavi Hernández de José Mari desde Pamplona suerte con Osasuna que estáis ahí acariciando la primera división eh

Voz 27 22:26 oye me me lo quiero deciros que estéis aquí fue el gol de Messi es el gol de David

Voz 1 22:34 sí señor aquí se lo diremos

Voz 27 22:36 me parece fíjate además otra vez el el gol que me claro

Voz 1 22:43 se lo diremos a FLA quiso partido un abrazo y gracias por llamar José Mari venga buenas noches buenas noches que remontamos venga cuarta llamada Ángel muy buenas qué tal muy buenas noches hermano muy bien cómo estás qué tal día bien pues bien trabajando un poquito ahora trabajando donde estás de la mañana hasta las trabajo como vigilante de seguridad a muy bien hasta las seis hasta la fecha se empieza a Pepa Bueno el Hoy por hoy te vas a la cama bueno hoy sale a la verdad claro es de trabajar bueno este equipo el equipo eres Ángel soy del Barça rebrota porque eso es muy culé bueno para un culé Xavi Hernández ha sido el mejor español de la historia

Voz 1201 23:19 no tengo ninguna duda venga vamos empatados

Voz 27 23:23 la mafia que tiene está bien sus gotas esa anticipación a la jugada que tenía de ella las jugadas su segundo antes que cualquiera esa esa magia esa visión de juego tanto con el Barça como con la selección española que hables no lo ha tenido ningún jugador español

Voz 1201 23:38 increíble voces y opiniones no se fue no sé no sé pues fija el mejor de Toledo no has llamado de Toledo me dice ella mente pues nada para un culé como Ángel le da el voto a Jordi a Gallego empate a dos en el debate gracias por llamar y unos eh pero yo no he gol me acuerdo dos dos Iniesta Luis si otros dos vamos a escuchar la llamada del desempate

Voz 1 24:03 la tiene Eugenio está está en sus manos

Voz 1201 24:06 el ganador de debate un genio genio muy bien en qué tal

Voz 29 24:11 estás bien bien de dónde nos hemos he de las afuera de Boadilla una urbanización en la que estoy dando vueltas con un coche pero hay que haces dando

Voz 1501 24:21 cuando pues sí aquí como toco con

Voz 29 24:23 todo así Driver

Voz 1201 24:26 haciendo aquí pero diré de De Niro no no no

Voz 29 24:28 pero no si te termina yendo la olla también

Voz 1201 24:37 me queda mucho que dar vueltas

Voz 28 24:39 bueno sí ratillo no

Voz 29 24:42 pero bueno todo lo que pasa nada más rápido sí desde luego

Voz 1 24:46 poderes

Voz 30 24:48 pues bueno yo soy

Voz 29 24:50 nacido aquí en Madrid pero tengo cincuenta años si yo era igual que ahora hay niños que se hacen de de un equipo aunque no sean de esa ciudad a mí me pasó lo mismo con Kempes Si yo creo que soy el único que no pisó Valencia y soy valenciano desde entonces bonito muy bonito y lo raro es un caso pero vamos yo soy che

Voz 1201 25:11 yo digo lo del taxi ya te digo yo que te si oye mira cosa

Voz 1 25:17 cosas Jordi Gallego le han dado dos votos Rubén de Torrejón dados votos tú crees que Xavi Hernández ha sido el mejor español de

Voz 29 25:24 tengo la más mínima no tengo

Voz 31 25:27 la mínima que va es que vamos a tener

Voz 29 25:30 sí era una extensión del brazo de Luis Aragonés el brazo de Guardiola os una extensión del brazo de de del Bosque de Del Bosque que si es que si no si no ponemos en números desde que existe formato Champions cuando ha estado Xavi ya ha ganado cuatro Champions se fue Xavi Siguió Iniesta ingiera que me que admiro Iniesta el Barça no ganó ni una la película española se fue Xavi Siguió Iniesta y admiro a Iniesta la selección española no ganó nada vamos Balones de Oro Messi ha ganado cinco Balones de Oro con Xavi se fue Xavi Siguió Iniesta y admiro mucho a Iniesta Messi no ha vuelto un Balón de Oro eso no es casualidad

Voz 1201 26:16 bueno Cristiano Ronaldo ganó cinco no no jugamos también su vida cristiana Casado lo que remontaba equivocaríamos está para la foto

Voz 29 26:28 sí lo veo mejor que Xavi pero más determinante que Xavi ninguno que no ha habido nadie

Voz 1201 26:34 pues voto para Jordi Gallego ha contado Charo

Voz 29 26:37 la mejor época de la selección y del Barça era mejor no presentarse Carlo al partido

Voz 1201 26:41 bueno bueno bueno puede tomarle los datos al genio que puede que el once tiempos de comentarista para algún caso que está en genio que sale fino fino comentando lo de lo de Xavi Juan Manuel de Miguel Ángel Portugal cuatro tres

Voz 31 26:52 por ejemplo

Voz 1201 26:55 a cada perdíamos un cero dos tres dos para Jordi para Gallego muchas gracias Eugenio que vaya bien lo que quedaba de noche bien vale que no Internet eh

Voz 1 27:05 sí un abrazo y gracias gracias por llamar casi cuatro mil votos en Internet y ha sido Xavi el mejor jugador de la historia si cincuenta y seis por