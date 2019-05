Estrella Morente: "Mi patria es la cultura"

Voz 1594 00:00 Mediterrània que relación tienes con el mar todas las que puedo todo lo que me permite la naturaleza y el tiempo

Voz 0593 00:13 mi propia inercia yo siempre mi querencia es el mar no sé por qué nació en Granada y allí no no tenemos más está muy cerca Motril Almuñécar en la costa tropical está muy cerca pero vivo en mala por circunstancia o Easy no puede sustituir las Ramblas por otra cosa

Voz 1594 00:31 no ahora quiero que me digas qué relación tiene con eh

Voz 0593 00:34 el agua con el sonido del agua

Voz 1594 00:37 pues las acequias con el run run

Voz 0593 00:40 Del Río bueno venimos de la ciudad de la Alhambra de la Ciudad del agua alambre una de lado yo creo que uno de los lugares que mejor nos ayudan a conocer cómo cómo manejaban los árabes que inteligente como como dibujaron como se inventaron cómo diseñaron esa manera de que el agua bajase de esa manera pues los aljibe la acequia como tú me bendice por los callejones hay secuelas las piedra entre la pared de y además para mí el agua expides donde vida donde hay vida hay esperanza

Voz 1594 01:14 tras esta mediterránea está Estrella Morente teníamos muchas ganas tenerte aquí en El Faro de madrugada vamos a imaginar que alguien

Voz 1 01:24 lo que tapan los ojos

Voz 1594 01:28 y con los ojos cerrados abre una naranja la acerca a tu nariz es mi padre me recuerda mucho él me recuerdo mucho una naranja recién abierta al despertar de de mi padre siempre iban buscó de del balcón lo habría de Patten par ponía de Radio Nacional clásica

Voz 0593 01:47 y habría una serie de melón una naranja o melocotón nada Ángel que tenían hay un naranjo huy y además siempre no daban hace en cualquier momento algo era mágico como su limonero como su él cuidaba mucho la naturaleza y el nombre que el que la disfrutaba y era muy cuidadoso con ese tipo de cosas para mí era sensaciones son sensaciones que me acompañarán siempre como por ejemplo te contaba los momentos en los que nos juntábamos en casa y ya se habían acostado todo y era el momento de de escuchar a Mara Torres con que no los puedo ciecia al día de la actualidad y con con esa manera que que tiene especial de comunicar te lo digo de buena que el lo disfrutaba mucho era un momento muy especial para nosotros gracias

Voz 1594 02:34 estrella cuando estuvo aquí Luis García Montero recuerdo que aquella noche hablábamos de la mesa dijo una cosa que

Voz 0593 02:41 en

Voz 1594 02:42 que me acompañó desde entonces decía en la mesa cada uno tiene su lugar no escrito es que siempre nos ponemos en el mismo sitio porque bueno de modo que cuando hay una ausencia pesa más que nada porque quién vuelve a ocupar ese lugar cuando estuvo aquí Soleá Morente tu hermana dijo hombre en casa mi padre que era el faro y por eso fue los desglose esta es que hicimos decía teníamos que estar todos a la hora de la cena podíamos

Voz 2 03:11 estar en cualquier lugar durante el día pero la hora de la cena nos la podamos

Voz 0593 03:15 sí es curioso pero eran eran un disfrute para él no era no no no no obligaba a decir no no no no era una imposición de hecho muchas veces no lo saltaba muy era como Jo yo creo que era un hombre que además tenía un don especial para para traerlo ya te digo era un era un imán ceso momentos han delicioso compartir compartir que a él le encantaba compartir era un hombre que que además no no deja de aprender no dejaba de de curiosidad de Luis García Montero comentaba hace un momento nuestro queridísimo Luis que en casa nuestro poeta de cabecera de puede de nuestro Federico de nuestro queridísimo Federico con el cual manteníamos mantenemos una relación casi familiar no por sentimiento campo yo recuerdo a Federico pues y su común tío como un abuelo como de pequeña pensaba que les tocabas Adur su familia igual que el año de los peine no o Leonard Cohen son persona que yo pensaba que quieran familia de mi padre como él lo consideraba los trataba como hablaba de Leonardo de Patricio acabas de decir

Voz 3 04:21 a la Niña de los Peines fíjate lo que teníamos preparados para que anda que no quiso

Voz 4 04:43 no

Voz 6 04:51 eh

Voz 0593 04:59 alguna vez has dicho estrella el anidan los peines es una cantaora maternal griega los de Pastor ha sido matriarcado el flamenco puede de Pastor ella fue como como la madre todo eso cántabra admiración de verdad que van creciendo cada día no en mi caso no siempre se al AVE de venerado como como artista pero además como mujer Mas ha sido un ejemplo porque eran tiempo muy difíciles tiempo muy complicado de una guerra hay un apogeo son muy muy muy difícil de sobrellevar donde la mujer tenía un papel además en el mundo del flamenco en el mundo de él bueno incluso además de uno del artisteo porque ser artista no estaba muy bien visto por muy clásica que fuera ahí por muy poco escote que llevase ahí pues muy poco que apareciese en la revista hacer entonces no en la

Voz 7 05:54 eh

Voz 1594 05:54 cómo cómo se entendió ante el espectáculo aunque no fuera una mujer el mío posible paso era estaba sucediendo cualquier parecido

Voz 8 06:10 no

Voz 1594 06:17 no será Federico García Lorca que se quiere presentar a elecciones muy ver importancia el encima hoy quería hoy quería estar en esta entrevista hoy quería estar ahí estamos hablando de una cosa muy interesante que era el papel de las mujeres artistas en esa época y es verdad y ahora vamos a hablar del disco copla que me interesa muchísimo porque también tiene mucho romper tabúes de valentía pero quería hablar aparte de la línea a los peines de tu madre de Aurora Carbonell la pelota sabiendo la veneración que tenemos todos a Enrique Morente te hemos traído a propósito a este programa que gira sobre la madre para que nos cuente es como es Aurora a mí me me emociona

Voz 0593 07:02 mucho conmigo porque bueno lo primero porque cuando uno es madre te conviertes en Madrid tienes muchas cosas sobre todo a los a la gente que te ha criado la tu madre a tu abuela al atún mayores entienden la responsabilidad de la preocupación el amor desmesurado que puede llegar a tener una madre y un hijo y una hija no yo afortunadamente tenido una madre que que no solamente es una madre genial que te quiere que te da besos que te cobija cuando la necesitas que que siempre tiene una palabra acertada una opinión acertada una respuesta a todo pero mi madre es que además si es una musa es una musa pues lo hemos ido la musa de Enrique Morente fue la música de mi casa porque no se puede cantar ni ni bailar mejor que mi madre pero además y nos ha convertido en una pintora escultora fantástica grandeza pues digna de alguien que acompañado Enrique Morente en tanto viaje en tanto momento que ha atendido en su casa Michael Naima Paco de Lucía Camarón a Messi ni Leonard Cohen como hablamos ante gente que que bueno deja una huella en tu vida no y cuando pasa tanta gente como les sucedió a mi madre pues se convierte en una persona especial una mujer más Gilera

Voz 1594 08:20 es muy presente no Enrique

Voz 0593 08:22 el tiempo creo que le tiene muy presente toda una generación la noche la anterior la nuestra yo creo que la que viene también porque afortunadamente Morente es eterno es sinónimo de de eternidad de de de realidades porque era muy real era un hombre que a pesar de estar él siempre tienen el común una creatividad a flor de piel y todo esto era una persona muy muy realista muy consciente de su sociedad de lo que sí le dejaba a la siguiente generación de lo que se decía en una entrevista en o en un disco en una obra y además preso su su obra siempre iba cargada no en un sentido humanitario de un sentido de una responsabilidad social

Voz 3 09:08 yo creo que todo eso fue lo que le catapultó de manera directa

Voz 9 09:12 a la Historia no yo tuve de nada me lo poco Chigi

Voz 10 09:29 todavía no existe

Voz 11 09:37 pues llegar a Twitter para no

Voz 5 09:46 de Death Cab a nada R Pool lo mismo dice dicen es pot

Voz 12 10:29 no

Voz 5 10:33 Del

Voz 0593 10:44 Estrella este disco copla es un proyecto que nace con él no con Morente a mí que me ha pasado el disco también me ha sorprendido que te lanzas con copera pues si tengo una idea mala que sale eso leído original de de Enrique Morente ir a medida que tenía lo de volver al sonido vintage de la banda populares de la Banda Municipal de un país muy complicado muy censurado muy bajo una dictadura bajo el régimen que que bueno que hacía que la cultura tenía que pasar también por ahí la verdad que es de las cosas que más valoro y más aprecio de poder cantar este disco que lo sea hacen libertad lo canto en libertad aunque bueno vivimos tiempos muy complicados la verdad y muy convulso muy muy bronco para mi gusto demasiado bueno para mi gusto si tuviésemos que ponen ojalá tuviésemos mando un barómetro con el que poder medir a nuestros a nuestro antojo no lo que está sucediendo y poder sacar una conclusión clara yo creo que como ciudadana la verdad me siento bastante perdida en el sentido político honestamente yo reconozco que mi única bandera organismo a la cultura el domingo el día de la madre

Voz 1594 12:07 a tus hijos que que hacen ese día deban a despertar a la cama te regala bueno dijo

Voz 0593 12:17 son la verdad es que eso se parecen en ese sentido bastante a mí no les sucede a todos los niños supongo pero son bastante inconstante como los río como la propia naturaleza hay siempre deben tener muy claro que para mí son lo más importante del mundo de Mi vida yo creo que como para cualquier madre normal también la madre nos equivocamos muchas veces no y tomamos decisiones equivocadas y estoy convencido de que metemos muchas veces la pata in mi caso doy yo no entiendo la vida ya sin por supuesto Simona sin el bienestar de Mis hijos que no la felicidad absoluta porque el que diga o el que pretenda que sus hijos son completamente Felice y que vive en una burbuja voy yo creo que tampoco es cierto pero para mí lo más importante del mundo ser madre por encima de todo humano que canciones gusta ellos de las tuyas bueno la verdad es que

Voz 13 13:12 pues mira hablando de de madre y de madrina madrina

Voz 0593 13:16 mi madrina que además dentro de este disco se lo escucho a mi estrellita un par de veces ponerlo lo pone así deben cuando hizo me me sorprende lo ponen los voy a quién está escuchando habían Nadal diría aquel escucho éste no escuchando madrina no estaría aquí

Voz 1 13:32 en es el faro de tu vida

Voz 0593 13:37 pues yo me doy cuenta que el faro soy yo misma John te tenía la mirada puesta siempre las opiniones de mi padre por ejemplo y dependiente veinte de que siempre me hizo muy independiente creo una familia tanto mi hermano solía Enrique a mi madre que era su mujer era él era muy independiente entonces su mujer era su mujer pero cada uno tenía su espacio su compartiendo absolutamente no absolutamente todo pero tenía sumo viento su silencio sus hijo eran sus hijos pero yo momento estoy con un amigo estoy con mi compadre Diego todo mucho en una partida de ajedrez pero el momento que luego se volcaba contigo lo que necesitara hay te acompañaba pero había su momento para todo no era el hombre que se volcaban sólo en el trabajo cuando Grecia Enrique usted trato el día inventando y sacando y apuntando en la libreta ahí derribando Mi le dice bueno si los domingos

Voz 2 14:34 también hemos esto le viene de yo te dejas

Voz 0593 14:39 muy sorprendido porque en realidad lo veías que que era verdad que te ven cuando se paraba era lo que me gusta del mundo ven caer la lluvia encima de la Alhambra idas un paseo yo era tierra mojada porque no