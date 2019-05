La boda la impide Cataluña

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa quizá la CEOE los bancos patrios y foráneos el FMI lado cede el Banco Mundial las bolsas de Madrid París Wall Street ya está los jerarcas económico chinos quieren una boda con misa concelebrada un banquete como leído entre eso y Ciudadanos pero olvidan obsesionados como están por mantener un desorbitado de ganancias algo que existe un pequeño lugar de nuestra geografía siete millones y medio de habitantes que se llama Cataluña necesita Pedro Sánchez negociar una salida al conflicto porque en sus manos ha puesto su destino personal y político todo el mundo vislumbra sólo vislumbra un resquicio para la esperanza no puedo dejarlo pasar pero es que Ciudadanos nació creció ya ellos fía su futuro a encontrar lo más posible la situación en Cataluña que cuanto peor vaya por aquellas tierras secuestradas por los fanáticos independentistas mejor para ellos Camaño salida de pata de banco de Torrado Nuria Gispert no se puede expulsar a semejante criatura de la vida pública tanto más favorece su política de enfrentamiento provechosa para sus egoístas intereses nefasta para España por eso Alterio de Colón secundado por entender cuál es tocados con Monteverdi con el capote abierto los españoles le han dado la espalda de forma rotunda que la así que no nunca aunque por el Ibex habrá boda son ciudadanos pero por Cataluña