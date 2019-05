Pudo pasar de todo

Voz 0881

00:00

el batacazo del PP la confusión en la que sus líderes han sumido a su electorado natural puede ser aún peor en las autonómicas y municipales del próximo día veintiséis no son pocos los históricos del partido que ha gobernado España durante quince de los cuarenta años largos de democracia que avisan de una más que posible pérdida de musculatura política del partido que preside Pablo Casado en aquellos feudos que durante décadas han sido sus bastiones pongamos por ejemplo se pierde Madrid o los populares se quedan en posición de ser la muleta de ciudadanos justo al revés de lo que ha sido esta legislatura los cimientos de la sede de la calle Génova se pueden venir abajo como un castillo de naipes el PP gravemente tocado del ala por la herencia de Rajoy afrontó las elecciones generales desde la táctica y no desde la estrategia iba a ser muy difícil que en algo más de veinte días cambie las cosas no se trata sólo de alejarse de Vox sino de ser creíble para esa gran masa de ciudadanos de centro derecha que al sentirse huérfanos llegaron a las urnas como pollo sin cabeza el centrismo no es una postura sino una filosofía política quizá Feijóo saque unas horas para explicárselo adecuadamente a Casado