Flash deportes SER de las 10:00 (03/05/2019)

ya veremos ya verde que además fuera del fútbol tenemos liga ACB con un resultado de ayer el que nos dejó la victoria del Real Madrid ochenta ochenta y dos en Murcia ante UCAM con participación de Sergio Llull hoy el día nos deja desde las nueve de la noche un choque importante en el Palau es el que enfrenta al primero y al tercero de Liga ACB aplazado de la jornada veintiocho este Barça Baskonia hay también en baloncesto comience en Bélgica la final a cuatro de la Champions League la tercera competición continental allí State Iberostar Tenerife para desde las nueve y cuarto de la noche medirse al conjunto local del Amberes ir fuera de esto motociclismo Gran Premio de España durante todo el fin de semana se disputen Jerez desde las nueve de esta mañana primeros entrenamientos libres y acabamos de conocer también va de ruedas una noticia de última hora ahí es que Alejandro Valverde no va a poder estar la próxima semana en el Giro de Italia El murciano el campeón del mundo que cambia su temporada no se ha recuperado de la lesión que se producía mientras entrenaba para preparar la Lieja Bastogne Lieja la semana pasada lo dicho Valverde lo confirma en su Twitter también el conjunto Movistar Team no va a tomar la salida a la próxima semana en el Giro de Italia