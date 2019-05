SER Aventureros: Gran Premio de Jerez 2019 (04/05/2019)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena Ser Ser aventureros José Antonio Ponseti

Voz 1025 00:40 qué tal queridos aventureros muy buenos días bienvenidos a hacer aventureros bienvenidos a una mañana una madrugada Cassius sería el sábado más gracias por acompañarnos a través de los micrófonos de la Cadena SER sino sintonizáis a estas horas en la península en Canarias y muy buenas tardes a los que lo hacéis a través de la doce sesenta de Radio Caracol en la costa este de los Estados Unidos que tal estáis espero que tengáis una bonita una bonita tarde Domingo que es cuando nos escucháis en América que se dice rápido hoy sabes que no estamos en directo que nos hemos venido antes al circuito de Jerez que está

Voz 5 01:14 vamos preparando el programa y compartiendo con vosotros

Voz 1025 01:17 algo que para nosotros es histórico porque lo primero porque tenemos sol tío de Australia que ha venido hasta aquí no me lo puedo ni creer me emociona Hay Se me hace la patita como que cómo estás víspera del presente y yo te digo una cosa muy me oye cuándo

Voz 6 01:33 estoy en España si siendo un placer especial si el

Voz 0660 01:38 saludar a mis amigos catalanes en catalán Albert Jorquera que es un idioma respetado querido potenciado no sólo ya tachaba de menos cosas toda Cataluña entera me he dado cuenta que en el resto vale entonces me vas a hacer bonito de todo y sobre todo en Madrid bon día tu Tom muy bien gracias dos del campo es un claro

Voz 7 01:59 está en San Sebastián que tierna profundidad hay una defensa de su mal hacer para mí hablar que el

Voz 1025 02:07 estás aquí acojonado

Voz 7 02:09 el en directo verdad que

Voz 0660 02:12 la verdad que pues no parece feliz pero ya se sabe es que me aguanta me dijo hace unos días Javier del Pino caerle tienes

Voz 1025 02:19 ratito más pero tú qué me estás

Voz 0660 02:21 viendo digo sin debate pero se va a perjudicar a ti que viene

Voz 7 02:24 el a vivir viene tras hoy y eso va

Voz 0660 02:27 bien voy a ver seguro a quién vas a Javier porque vais al tenis yo tengo un palco ahí soy multimillonario palco e invito al que me da la gana mi sí es verdad es uno de los invitados si fíjate que lo que venga Ángels Barceló también venga

Voz 1025 02:44 pues va Ángels compañeras quiero que ven sí sí

Voz 8 02:46 si quieren Babylon total si quiere Jack

Voz 0660 02:49 no no va bien porque aquí no tengo al respeto

Voz 7 02:51 no ha habido favor le han dicho que no soy más soy nadie

Voz 1241 02:56 ya para decirle que no existen ya vascos de los de antes al activo como uñas eh

Voz 0660 03:01 pero tú lo has dicho que no dejemos le que piense que si estás dejémosla que piensen que exista si es feliz así que que dejarle pero nos van a echar al final eres tú al final me echará un que pero yo intentaré con matar a medio echar cuentas hecho ya te recuerdas que tenía un amigo

Voz 9 03:19 no

Voz 0660 03:19 el comisario de Policía sí bueno ya deja de ser me ha medido desde el otro día cuando la policía pero es que no sé

Voz 7 03:30 el arrojando la policía no es en las creo que eso es

Voz 1025 03:33 no sé si hola Mela cómo estás

Voz 7 03:35 muy bien si entonces eso se tiene que añadir dos veces lúdico los invitados que lo presentaremos o saluda al al otro lado Catalá Díaz

Voz 9 03:51 te digo te mucha satisfacción saludar

Voz 10 03:53 porque conozco un montón de años lo que pasa es son los primeros tres cuatro minutos

Voz 7 03:57 me está corriendo cada día está más que nadie las conmigo yo tengo las ideas más todavía

Voz 1025 04:06 Australia bueno la la única noticia buena y la voy a compartir con los oyentes dicho tienes que compartir este momento aparte de que estamos encantado que están en Jerez de que la bahía de Cádiz de Estado espectacular que aquí invitamos a todos los que vengan fuera ya de este puente porque esto puede en todo terrenos

Voz 7 04:21 no no hay que esto voy a decirlo porque hay que estuve el puesto Hotel Casa Palacio María Luisa M cinco estrecha a ver yo te te digo hay que los sinceramente torero estamos yo no merezco exonerados

Voz 0660 04:40 los vinos que eso lo que no tira

Voz 8 04:43 mi nivel sitio de mi nivel Idi mil

Voz 10 04:45 categoría no merece menos que eso

Voz 0660 04:48 esto hay mucha yo Bureij toda la extinta vez he pasado por la puerta siquiera por supuesto me da para ese mes veinte Tele que tú no no llegamos ni a la suela

Voz 7 05:01 a esta trata usted a Soccer Hamid no perdón

Voz 0660 05:07 claro es que aquí tú me tratas de pringao que no me importa yo soy una estrella mundial si no te diosa manifestó de verdad es confunde

Voz 7 05:15 no todo eso es verdad es verdad que lo Doña

Voz 0660 05:20 España juego este papel sí que me da igual caro claro da igual pero bueno ante cuando ven como lo que usted exactamente cómo me valoran me pagan si sobretodo me pagan que aquí en España no la pega estaría barriendo las escaleras de Telecinco de verdad me parecería que debería hacia

Voz 1025 05:38 es demasiado es decir una cosa en Telecinco paga

Voz 7 05:42 de cojones es verdad pero lo que está a cinco años allí como este año latín era te sale programas del corazón para que te para de miles de motos también yo todo el programa haciéndolo Boiro sea ya me voy cuenta con las cosas estoy órdenes de que va a hobby bueno detenidos me he traído

Voz 9 06:08 hablar un poco la primera plaza

Voz 10 06:10 qué me dice hacemos entrenamientos de Jerez tráete quien quieras yo he tenido historia viva de este deporte el Gran Premio de España en Jerez se celebra el año mil novecientos ochenta y siete detraído al tío que ganó el primer gran premio disputado en este circuito hay un tío que le nombran MotoGP Leyen pasa al Salón de la Fama de MotoGP al final de la temporada en Valencia aquí Tadic y que alguien Jerez también han dado Jerez le han dado bueno eso no lo sé

Voz 7 06:35 yo estoy les ponen unas fotos de una foto de un muro que hay muy

Voz 9 06:38 bonito vale con todos los a perder

Voz 10 06:40 en ese salón de la fama ahí en estos momentos veintinueve pilotos en Alemania entra Stephan Singer el Valencia entrará don Jorge Martínez Aspar que está aquí conmigo

Voz 7 06:50 muy buenos días qué tal bien gracias esto sí que es peligroso quieren tipo la votos que lo oye yo me voy pero tal otro tema

Voz 1025 07:01 a otro crack otra leyenda emociona cuando te cuente así es verdad la camiseta hola cómo estás que tú eres parte de nuestra vida si no me iré encantado de estar aquí flipando

Voz 7 07:14 no lo ves bien saluda no está tan claro bueno

Voz 1025 07:22 vamos con el que le te retiran la camiseta como como es

Voz 11 07:27 camiseta aquí yo no lo llevaba

Voz 7 07:30 pero además no pero recibirán algo o no

Voz 11 07:32 pero en este caso lo es los pilotos en este caso que no nombra en este caso Dorna y la FIM leyenda en los da pues te ponen en el Hall de la fama de los pilotos gitana ir te dan también un hacha Pita con el tema del recuerdo y la foto y demás pero nada más pues a mí es algo para nervioso increíble

Voz 0181 07:51 en España sin que llevaba gente de especialistas en motos decir tu nombre todo el mundo sabe quién es

Voz 9 07:57 pues sabes que dejar de ser un gran aficionado a las motos

Voz 0660 07:59 para que todo el mundo con la cuantía el Mundial Valentín Requena de la grandes claro no a que hubiera tantos años ya

Voz 9 08:06 Jorge Martínez del ochenta y siete es el circuito era un poco

Voz 11 08:10 diferente era más pequeño es más corto era tenemos lo que es la curva de Sito pues no existía en todo la recta todo este igual primera prueba al pregunta igual Tercera igual la cuarta igual y luego había otra curva de derecha derecha entraba en la recta trasladará

Voz 9 08:24 era mucho más pequeño era más corto era unos

Voz 11 08:27 otro siento si algo casi quinientos metros menos que ahora pero la verdad es que Jerez es historia si de

Voz 12 08:33 gente de Haendel siempre verdad

Voz 11 08:35 siempre la verdad que yo creo que bueno aquí el amigo me lo ha dicho más de una vez la catedral en aquellos años era era Assen donde más gente había irá eran diez días de carreras todos los días por eso amaba la catedral pero yo creo que Jerez para mí es el más evidente la catedral moderna en la era moderna

Voz 12 08:56 tenemos la suerte que en España disfrutábamos de cuatro grandes premios es una es un lujo

Voz 0660 09:01 para acabar los eh muchos Cataluña pero espero que lo pero aquí hay una gran diferencia

Voz 12 09:08 yo siempre digo que aquí hay el fino y los langostinos que ayuda mucho

Voz 7 09:12 la huelga ha queda muy cerca también

Voz 0181 09:15 Iker tenemos una colección de pilotos en primera línea también muy importantes esto eso también influye mucho no esto no

Voz 9 09:21 en todos los circuitos Jerez opinó

Voz 7 09:24 no les deja ni creo que la pregunta no

Voz 9 09:27 entendida no ha querido

Voz 7 09:30 muy buenas tardes

Voz 9 09:33 Diez

Voz 7 09:34 el de la playa

Voz 10 09:39 quiero decir que ahora mismo tenemos desde hace unos cuantos años grandes pel pilotos que están en primera línea mundial se como pilotos y creo que eso también

Voz 9 09:47 la de gays es has entendido nada ahora se claro

Voz 7 09:50 que gracias a nada bueno

Voz 9 09:53 eh tú tú dónde estabas en el ochenta y siete aquí no o ya estaba bien culo abordo yo empecé yo empecé en el noventa

Voz 12 09:59 si uno a trabajar con Dorna con Dorna y luego ya en el noventa y dos hacer todo todo todo el Mundial y creo que este es mi bueno me da vergüenza porque delante de de de aquí de Aspar pues bueno

Voz 11 10:11 no no de Jorge es buena pasado altos llevas tú

Voz 9 10:14 treinta y yo llevo cuarenta años desde que

Voz 11 10:16 empezamos a rodar en enero de este año es de cuarenta años desde que yo empecé a correr antes ya iba a las carreras se lo que se en el Campeonato del Mundo completo en este caso llevó mi primera carrera a todo el mundo fue en el año ochenta y dos en Jarama y a partir de ahí hice el servicio militar que entonces hacía sí IRI sin

Voz 7 10:35 correr y luego lo quieren vejando a la eh

Voz 1025 10:42 por por ser piloto este mundo

Voz 7 10:45 el excita o te pilla del campeón con perdón me puta van bien claro

Voz 13 10:52 ya el lunes a viernes me toca vanguardias y me tocaba de todo pero ya no es el viernes me dejaban

Voz 11 10:56 en ello lo dice aquí cerca en Córdoba en primera dice el CIR en Cerro Muriano puedo contar una anécdota chulas y yo estaba en fuera en octubre estoy en el Cerro Muriano tres día ya era campeón de España de me dan permiso para ir a correr a Cullera Valencia fue en esos días donde se rompió el pantano de todos

Voz 9 11:17 sí y entonces yo llego a mí

Voz 11 11:20 casa inundó todo es decir a dónde vivía total que dos metros de agua al pueblo tal yo no se pudo hacer la carrera voy a la Guardia Civil hoy me hacen una carta no para que oyen dos días más porque tengo estar hay que hoy con mi familia claro intentando ayudar con la carta yo me vuelvo a cuartel había ido dos días más tarde clara al calor

Voz 7 11:40 el calabozo Beretta tiene también cartas nada orgulloso la fiesta hasta que llega lo oye divertido no era eh ah vale

Voz 0181 12:01 de de tu época como piloto a la

Voz 12 12:04 la época que vivimos hoy en día se preguntó que marcaría

Voz 9 12:06 es como diferencias te parece mucho más duro o lo que es en aquella época que lo dejar a los pilotos

Voz 11 12:11 que esto es diferente es difícil yo diría que es un digamos hay tres cosas que para mí han dado un cambio brutal uno es sin lugar a dudas la seguridad hoy donde corremos es circuitos increíbles escapatorias Asfaltos en la pintura que no tiene más agarre la pintura de ahora que el asfalto esto he ido hace treinta años era todo lo contrario no sea no había escapatoria se la pintura era pintura anormal que la pisaba te caían a una diferente abultadas caídas son los cascos de los pilotos los monos de los pilotos nosotros cambiar protección esto y luego evidentemente las motos los neumáticos las motos el punto más rápido el cuerpo tiene que ser la mano izquierda porque era el Segre

Voz 13 12:57 pavo continuamente los motores bueno enganchar a Jara que no se rompiese sabes es mía pero bueno así a una una evolución grandísimas extremadamente a mejor estallaba para los doce tema de viajes porque claro cuántas vueltas ha dado al mundo porque imagínate si llevaba toda la vida continuamente no te quedan ganas de volver algún sitio que dices

Voz 11 13:16 yo aquí o eres de los que más de hotel al circuito

Voz 12 13:20 era poco más la verdad es que no

Voz 13 13:23 no cuenta no no no no la el único lugar donde a veces tienes un par de días o tres días cuando vas a Asia si no vuelve

Voz 11 13:31 entonces a lo mejor te queda de domingo a domingo dos días

Voz 13 13:33 las mal si te quieres que te pero sí

Voz 1025 13:36 para turismo quiere decir te apetece te das vueltas

Voz 11 13:38 que no soy muy de Turismo hizo lo que hago es solo y en este caso cuando voy en Asia paro en Singapur dos días me gusta mucho

Voz 9 13:46 de ahí AVE Daimiel Raffles su Singapur Slim allí es que la Segunda Guerra Mundial Puma Historia por los cuatro costados últimamente un destino que le gusta muchísimos Qatar bueno eso ya por por trabajo soy gay por Sama Sama Qatar

Voz 0660 14:02 Ángel Nieto TIM a un acuerdo con ellos Si bueno

Voz 9 14:06 ha hecho una sociedad ahí se vienen para tener una idea la empresa que patrocina el equipo Aspar a Marina d'Or ciudad de vacaciones Arenas hubiera hay una pasta de narices

Voz 7 14:13 pero lo que para ponerlo en órbita pedales madre mía tú que a ti te da tiempo a hacer turismo

Voz 12 14:17 yo intento yo lo intento porque me gusta ya sabes que me gusta

Voz 1025 14:22 no te das vueltas tú sí o no

Voz 12 14:24 creo que este es mi cuatrocientos cuarenta y un gran premio en veintiocho años

Voz 7 14:29 sí sí me me encanta llevar la cual yo prefiero no hacerlo muy bien contar lo sabéis ahora vivo porque piensan cuatrocientos cuarenta kilogramos

Voz 9 14:37 porque si Jerez está bien el otro día en la Fórmula uno celebrará el gran Premio número mil tenemos que hacer cálculos de cuánto grandes premios nuestros son más antiguos en el campeonato que ellos nosotros empezamos en el cuarenta y nueve incluís fueron el cincuenta cincuenta y uno

Voz 1025 14:50 pues mirarlo yo ahí si haces esto lo agradezco todo esto por ejemplo cosas que contaba el antes de de cómo ha cambiado los circuitos para ti también tú lo habrás vivido por si tu en circuitos Joe segunda casa durante el fin de semana a ver yo creo que

Voz 12 15:05 todos lo hemos vivido donde más hemos visto esto es en el en la evolución de la televisión la televisión cuando veíamos Ángel Nieto correr las producciones que había a lo que hay ahora pues creo que Dorna hecho un esfuerzo bestial y ahora te hace vivir osea es donde mejor se ve la tele no las carreras no hay el circuito hay un ambientazo que es que esto no

Voz 9 15:30 ya pero pero claro es que están repitiendo

Voz 12 15:32 la caída de vendiéndola adelantamiento las cámaras que siguen al que adelantará

Voz 9 15:37 el viernes los tiempos Jones yo sigo la Tablet un gol claro

Voz 12 15:42 y desde luego la seguridad en cuanto tanto a trajes a tanto la fin como todas las comisiones de seguridad que se iban a diríamos todas las reuniones que Carmelo Ezpeleta tiene con los pilotos cada viernes por la tarde pues para discutir los puntos y mejorar en cada circuito pero es que hablan de bache y hablan de la entrada de la curva ya hablan de de guardarraíl

Voz 7 16:06 los pilotos a veces os va un poco la pinza no porque yo pienso yo

Voz 11 16:10 es una cosa que teníamos que creo que sería bueno que se conociese más un poco loco

Voz 9 16:16 por porque es muy

Voz 11 16:18 es muy bonito ver el viernes por la tarde los pilotos ya han entregado los pilotos en este caso con más experiencia que son unos de Moto GP hacen una reunión entre ellos discute con en este caso con la Federación con Dorna para mejorar el circuito de ahí sale con una lista de cosas que hay que mejorar para el año siguiente yo creo que eso es muy bonito no sí sí sí sí

Voz 13 16:39 yo se lo excesiva si no perdona mejora no

Voz 9 16:42 por Isona autocríticos sí sí porque la falta autocrítica sobre todo aquí

Voz 0660 16:47 es aquí donde no no

Voz 7 16:50 España crítica no

Voz 12 16:56 pero en este caso en este caso se incluso yo yo no estoy en las reuniones pero pero sí que entre los pilotos se discuten si están de acuerdo entre ellos lo hicimos uno le ha dado una un toque a otro o no sé qué pues ahí salen las cosas SMS hablan en todo eso está muy bien en relación a esto vamos

Voz 13 17:16 es una pena que no se retransmita

Voz 9 17:18 no se puede descartar

Voz 7 17:21 es verdad que hay un acuerdo tácito entre pilotos

Voz 9 17:25 de no contar nada de lo que suceda a los periodistas satélite alguna alguna cosilla si en relación a esto de si les hacen caso no lo vamos a ver este año la pasada temporada se canceló el Gran Premio de Inglaterra se por el estado del asfalto que llovió poco de Grace que tanto cuatro gotas pero eso formaba balsas de agua era un auténtico estropicio tuvo que cancelar Si no arreglan el asfalto se vuelve a cancelar ese gran premio o bueno vamos a otro lado se habla de la posibilidad a Portimao en Portugal como relevo de Inglaterra yo no sé si Pep sabe algo de esto

Voz 12 17:58 bueno hay se habla pero si no sabes

Voz 9 18:01 pero luego no se hombre yo no tengo ningún problema lo que no me callo

Voz 7 18:06 no pero

Voz 12 18:08 no pero sí que es verdad sí que es verdad que que fue la impotencia llevada a la máxima expresión de la palabra lo que nos pasó el año pasado en

Voz 6 18:17 Silver era de chiste es aquello es decir pero si no

Voz 9 18:20 está lloviendo hizo un alto nuevo eh

Voz 11 18:23 ya en Inglaterra y tuvimos la mala suerte de de

Voz 6 18:25 de que de que Tito pues tuvo un accidente que podía haberse bueno se hizo mal

Voz 12 18:29 muchos años pero podría haber sido mucho peor

Voz 1025 18:32 por culpa de una cosa totalmente ridícula pero si estas cosas que contáis a raíz de esta Reuniones por ejemplo nos has contado Jerez ha cambiado ya tiene otras curvas tiene distintos circuito está

Voz 9 18:46 ha pasado en otros circuitos también nos íbamos casi todos Montmeló por ejemplo Luis Salom

Voz 11 18:52 siempre hay una evolución que a lo mejor no la aprecias en cuanto al trazado pero sí en cuanto a la escapatoria así entrar a distancias del guardarraíl sin cuanto el asfalto muchos pequeños detalles que a lo mejor desde fuera no no pero el piloto si no nos damos cuenta el piloto sí que realmente lo vive y sabe las mejoras que ésta no

Voz 9 19:12 haciendo oye volviendo a los premios a todos los premios que está tan dando estos bueno o es malo porque yo soy muy bueno no sé qué pensar porque desangra

Voz 7 19:19 cuando empieza te prime la gente que me están mandando para casa te ala cuatro medallas de gran porvenir

Voz 11 19:26 no la verdad que es bonito que aún se acuerdan de uno vale muy bonito es historia Hay a mí me hace muchísima ilusión es la verdad no yo digo que Jerez para mí es mi segunda casa llevo que viniendo toda mi vida me siento súper Augusto y cuando yo estuve con el circuito de Valencia hay que copiaron Jerez hay que ver que la gente sea tan agradable como el Jerez porque aquí la verdad es que claro viene aquí de pito

Voz 9 19:52 vale pero eso es algo muy divertido y eso ha logrado o no

Voz 11 19:57 es difícil porque los andaluces son como son

Voz 9 20:00 ya y en Valencia somos como Johnny en Barcelona son

Voz 11 20:02 no es difícil aquí en la SER

Voz 0864 20:05 decía también estamos a gusto si no nos puede estar detrás que no estoy yo creo que no pero lo entiende lo que quiere decir que que en Andalucía son como saben que son diferentes es también no sabes me da casos pues no

Voz 12 20:18 hay una cosa que a mí me me me agrada mucho es que no tienen absolutamente nada que ver los cuatro circuitos que hay en España

Voz 9 20:24 sí completamente disturbios entonces

Voz 12 20:27 no no completó radicalmente distintos que Valencia tiene un carácter con una grada todo alrededor Cataluña es un circuito muy completo aragonés bestial porque la pista

Voz 6 20:39 técnicamente es muy difícil

Voz 12 20:41 luego pues Jerez de Jerez

Voz 6 20:44 el embrujo de Jerez tiene su magia no

Voz 12 20:46 Sotés que esto es lo que lo que en España tenemos una gran suerte de tener la la variedad de estas Peaches eh

Voz 7 20:54 me me quedan un par de preguntas nada tiene un título en Pekín yo yo también lo que no deja me por que que ello tienen luego le machacada P porque ya esté de bienes allá pero tengo claro

Voz 13 21:09 como por ahora más tu vida osea cómo es tu vida de a nivel viajes

Voz 9 21:13 tú tienes todo el año programado sabes perfectamente

Voz 13 21:15 no cabe cuando no tanto como tal pero evidencia que el calendario el calendario es el que es cuántos días estás fuera de casa entre entrenamientos bueno yo me salto algún entrenamiento a cero

Voz 11 21:27 pero para mí evidentemente mi trabajo prioritario es el de los patrocinadores para que el equipo pueda correr los pilotos puedo correr

Voz 13 21:35 a partir de ahí mi calendarios es no haberlo marcando marcando

Voz 11 21:39 a mis patrocinadores Si el Mundial no pero pero vamos a cuanto cálculos

Voz 13 21:46 yo no sé si un día cogeré me pongo contar

Voz 7 21:49 supongo que acaba de porque me igual

Voz 13 21:52 John pero bueno en la época en la época

Voz 1025 21:54 corríamos el mundial de rallys con seis calculaba que está

Voz 9 21:57 fuera de no se doscientos ochenta Díaz

Voz 11 22:00 no no no obstante del yerno tal no no no no porque ya del Dorna la verdad que el calendario esto muy bueno pero es muy son diez días muy concreto vosotros

Voz 13 22:10 dos días matar más largo yo por ejemplo tengo un grandísimo

Voz 11 22:12 Vigo Gonzalo López que es monitor de tenis y tal y el viaja mucho más que nosotros porqué porque el tenis son muchos más días quizás es enlazan de país en país au de torneo en torneo y no vuelven nosotros nosotros vamos a lo que pasa es que

Voz 12 22:27 en el futuro parece que iremos amable os vamos a mí no sé si es más fácil de que vayamos a más grandes premios a que vayamos a veintiuno correcto

Voz 0864 22:35 hay lista de espera de países que no que vayamos a dieciséis y cómo había sido años cinco seis países realista de esperamos darle cuáles son

Voz 14 22:44 cuáles son bueno es que está Iván se que es fácil dan día Cervera ya Indonesia

Voz 0864 22:54 esta esta también cajas están que tenía mucho interés en Brasil cuando volver ahora hay un proyecto junto con México también yo creo que Brasil vuelva podría Valentino seguiría

Voz 7 23:08 hasta aquí porque con él bueno gracias por venir a tiempo a quién te esperabas pero queda tienes que está estar entretuvo y tú me madre mía que está dando se queda media hora más en Paris Mela son los que tienen trabajo me la crisis costará algo más es un momento de euros

Voz 0864 23:28 no sé que me parece super importante el jueves se inauguró el monumento a la afición a la entrada del circuito se en el sueño de Ángel Nieto hecho realidad el que más empujó porque si hiciera ese monumento a los fieles homenaje a la afición española que es lo mejor fue el maestro miedo así que lo poeta amaba muy bien muy grande eterno Age Ledo

Voz 9 23:48 señoras para un placer y un lujazo

Voz 7 23:51 Durero Mela gracias nosotros vamos a seguir con Pep Vila por la sombra encontráis estos dos por el circuito miles veis mecánico que va a encontrar en la víspera del año que viene una buena señoras y señores así una buena señal el año que viene sería porque de Australia deja entrar más gente España ya vale vale el para año par de igual ya me gustaría va va a ir a dormir a esto que sí voy a mí ya me más fíjate una bonita que bajado

Voz 0864 24:24 de Madrid es una fantástica moto Guti m ochenta y cinco Tete

Voz 7 24:28 me gusta no ha gustado tanto estado tanto gracias a que me lo voy a comprar así pero esta es la mejor prueba

Voz 9 24:36 posible está el dinero

Voz 7 24:38 es algo que sólo a Telecinco esta Diot como muy bien tajos muy bien

Voz 15 25:05 quisimos nosotros somos explorador ahora rebelde Maya es un explorador Council como nos presentamos ante los oyentes y nos vamos a poner el casco de legionario las armaduras PIL UME mano como decía Astérix de hacer Historia y funciona al vete a todos los oyentes San Beatie macho

Voz 16 25:22 es como si formara parte de la historia SER Historia no es un programa de Historia es un viaje a la historia

Voz 17 25:31 dirección y Jesús creo que en estos meses de Cronovisor no me había extraído nunca a un lugar tan exótico como es de ETA paradisiaco es que cuesta de enero Jesé se presupuesto

Voz 12 25:41 pero estar hemos tirado la casa por la ventana con Nacho Ares madrugada del sábado al domingo siempre que quieras

Voz 16 25:49 tú eres Cadena SER

Voz 18 25:54 es usted abogado verdad y me han dicho que es un gran abogada Mis clientes no los últimos los volcaron este mes

Voz 19 26:16 eh

Voz 9 26:18 sí

Voz 1025 26:19 seguimos desde Jerez desde donde estamos haciendo hoy este Ser aventureros a es que estamos en fin de semana en motos que nosotros tradicionalmente nos bajamos que sea ha llegado desde Australia en qué momento John víspera que tenemos aquí en directo no sé si íbamos a salir vivos luego en el circuito no hables con nadie te paseamos por ahí pero Tune sí gracias a Dios no quiero que me con dado mejor mejor mejor no tocar nada no toqué la moto saber lo que venden las abuelas por eso sí queremos con Ángel Colina ya saben que estamos en una tierra maravillosa y fantástica que usted es que venir por aquí a darnos una vuelta Pere consola de bueno ya partes muy buena como se verdad en el hotel Casa Palacio María Luisa lo dicho bien quedar grandes se tienen que dar en palacio

Voz 9 27:05 a María Luisa lo vosotros

Voz 1025 27:07 pero ahora mismo se llama Hotel Casa jugadas mareantes que vosotros lo puede llamar María Luisa lo que os de la gana pero eso ya es María María Luisa Isabel estaba ya veremos bautizado es una tierra maravillosa por cierto está teníamos yo voy al Palacio

Voz 7 27:22 entonces veo programa paralelo eres tú sabrás dónde voy y el programa vale vale

Voz 1025 27:27 es decir si seguimos os cuento que la DGT está previniendo trescientos treinta mil

Voz 0660 27:32 las dos treinta mil coches doce mil motos

Voz 1025 27:35 dos mil seiscientos efectivos que velan por la seguridad de toda esta gente viene aquí sabéis que se espera cien por cien de ocupación en hotelera que se habla de treinta millones de años

Voz 0660 27:46 los trenes creo que es una barbaridad

Voz 1025 27:50 bueno antes os hemos presentado pila a lo mejor ahí oyentes que dicen brilló Landon escuchado nunca puedo os cuento que aparte de ser un trocito de del Mundial ser parte de Dorna ser el hombre como os decía que le prestan mucha atención a los circuitos siguiendo los deja bonito decorado como Dios manda es cómo es la persona que claro tras tener la noche de Navidad envolviendo regalos de Kiko no cesa esta gente ahora voy ahora voy a pero claro yo no quisiera tener en la trinchera también eh también Pep Vila por ejemplo ha compartido cuando nosotros los veinte años de Camel Trophy cuántos años hombre no

Voz 12 28:24 cuántos nuevo pero casi casi

Voz 1025 28:27 te y bueno sólo si no está mal

Voz 7 28:30 eh colmena daba trabajo bueno es la edad

Voz 12 28:34 este Coeli yo tengo unos recuerdos del y Miguel que

Voz 1025 28:38 es que no se quejaba de la guardia costera obliga a ello la semana pasada veintisiete años ochenta y siete años se Boedo total que baile ahí les tengo a los dos queríamos preguntar muchas cosas la primera el otro día te contaré una una pregunta que me hizo un chico hablar más del cambio que habléis poco yo digo es que el camel ya se nos ha jubilado desafortunadamente pero me hizo una pregunta que me llamó la atención tú crees que hoy en día podríamos ir a los países que íbamos a cruzar con con la aventura del Camel tú crees que hoy en día se podría disputar el Camel porque lo hemos visto con el Dakar el Dakar nos lo han quitado donde era el Dakar original yo no sé si con el podríamos cruzar por todos lados que hemos cruzado durante décadas dudas verdad fácilmente un tema de seguridad seguramente

Voz 12 29:22 con muchos más que pasaríamos ahora que todavía que en el Dakar ahora ya no puedes que los que se pasarán en el Dakar ahora sería imposible no si lo lo lo que pasa es que que que bueno aquello era fue un sueño que que duró lo que duró porque había un sponsor que pagaba tira en este caso pues Camel Ike Ike bueno luego pues con la ley del tabaco pues en el año dos mil esto esto y esto se acabó pero pero sí que es verdad que no era sólo porque al final lo que se iba era pistas a lo que pasa es que luego había las inclemencias es el tiempo que había pero que normalmente esto se celebraban el cinturón ecuatorial de la tierra no menos algunas veces que se Australia hay otra que se fue Baykal a lo que es la liga rusa todo esto o Mongolia nosotros años siempre fue en lo que es los los países cercanos al ecuador sea su mata

Voz 9 30:17 dado Borneo o no se o Tanzania Burundi o estás o al Amazonas toda la Ecuador

Voz 12 30:26 ahí ahí es donde yo creo que se podría hacer igual inseguro que se adaptaría como todo a a a los al momento no porque se podría adaptar lo malo encontrar el sponsor que pues

Voz 9 30:40 Pepa aquella maravilla de dinero a ver si parado una gente

Voz 12 30:45 totalmente amateur para hacer un viaje que era un viaje de su vida en la que se organizaba en Marruecos que también

Voz 7 30:52 de la selección era el capitán el cuartel general de la selección el Atlas

Voz 12 30:57 si hacíamos unas elecciones porque primero criterios ellas pase

Voz 9 31:02 pues pues la verdad es que es poco usted porque nosotros estábamos ahí metido

Voz 20 31:06 Currás vamos mucho mejor que podía mostrar que queríamos escogerá los mejores pero claro quiénes son los mejores dos los mejores eran no mira piensa una cosa de entrada todo el mundo mandaba una solicitud pero que había pues veinte mil veinte mil personas que han dado una solicitud pero luego se hacía una criba por teléfono para ver si realmente

Voz 9 31:27 si hablaban inglés porque eran rave verás cómo ahora que todo el mundo la inglés habla ahora incluso Lal que la exalcaldesa dice que sabe inglés hubiera ese nivel de inglés aquella llamaban espera va llamaban

Voz 12 31:44 aquí llamaban a la persona en inglés y a veces se pone al hermano o un amigo o alguien que hablaba inglés iba mejor la podían cobrar pero luego las elecciones diríamos nacionales que había ahí hacíamos otra vez una prueba de inglés

Voz 9 31:58 en personas si había alguna prueba

Voz 12 32:01 a que se daba en inglés entonces sino no sabían

Voz 9 32:05 no está claro yo estaba la prueba de mecánica y luego había Mecano

Voz 12 32:08 la orientación luego entraron las bicicleta

Voz 9 32:11 esa cascotes alguna vez sí claro

Voz 7 32:13 ha dicho no del evento era una pregunta para sentar a gente

Voz 9 32:19 bueno yo lo bueno a mí me hacía a mí me eso es vital a mí me no es cambiar una receta tu vida vente para acá pero a mí me hacía mucha gracia una una cosa es que Miguel de la Quadra se le decía Aqua hacía un

Voz 12 32:33 tenía una entrevista con los cien que hacíamos la selección nacional que le llamamos la regional perdón que le llamábamos Él tenía una entrevista de de de de cuatro cinco minutos con cada con cada miembro cada candidato diríamos eh

Voz 9 32:48 ya sabían el euro sí porque se había estado uno había estado yo creo que con treinta segundos se veía venir desde ese día una cosa que les a los que llevaban un pendiente ese par entre les decía oye tú has hecho un estrecho de Magallanes

Voz 12 33:03 con el con el barco porque para derribar un pendiente

Voz 0660 33:07 es verdad decía dónde estás está hecho

Voz 9 33:12 ahí tenemos a es broma pero pero pero si alguien contaba una bola de un viaje así hombre al minuto y les preguntabas así de camping algún día exacto así que Campinas y verde campera es importante

Voz 0660 33:28 por qué se sabe mandar Australia ya sabes qué cosa

Voz 12 33:33 es muy importante saber más que nada que no estuviera hechos una una ruina físicamente

Voz 1025 33:39 luego porque era porque era otro otro tema importante

Voz 12 33:43 a la convivencia con otro compañero sea este hombre claro tenías que convivir con otro compañero hacer pruebas que había gente que quizás individualmente eran muy buenos pero que luego a la que le ponías con otro era muy individualista y ahí esto no podía sí

Voz 0181 33:59 pero cuánta gente llegó Pérez que recordáis que no tenía en mi idea que nunca y luego poco a poco se iban metió

Voz 9 34:04 y salieron grandes candidatos de gente con experiencia verdugo Miles la capacidad de adaptación de una persona

Voz 6 34:11 con qué preguntas con qué señal te da un tío

Voz 9 34:15 tiene capacidad de captar les doy yo a situaciones sólo a situaciones nuevas vale no nosotros hacíamos una prueba clave pero lo hacíamos una prueba de Madrid del líder siempre que le llamábamos ver

Voz 12 34:27 donde actuaban en grupos de cinco y aquí mejor una recuperación de un vehículo hay pues cada año cambiamos la prueba y ahí veíamos cómo actuaba la gente entonces había pruebas físicas prueba de inglés de mecánica pruebas de orientación y luego había la prueba está de grupo luego había va entrevista con Miguel de todo esto hacíamos una puntuación de verdad es cogíamos a los mejores Si era un chico Heron chicos era una chica era una chica

Voz 9 34:56 con todo o sea era muy bien la verdad es que lo hace

Voz 0660 35:01 los cincuenta años ya dieciocho dieciocho

Voz 9 35:04 no pero pero era gente más o menos de alrededor

Voz 12 35:07 entre veintiocho y treinta y cinco

Voz 0660 35:09 críticas físicamente era muy y las carreteras de Marruecos también tenía en su eh ahí se veía también en qué condiciones

Voz 9 35:15 no por las carreteras complicadas eh

Voz 12 35:18 claro que sí pero intentábamos más que nada que no fuera gente conflictiva que fuera gente con mucho es que este Israel no pero él

Voz 7 35:25 el camino mensajería bueno de cámara igual te nombre pasaría a Robert

Voz 0181 35:34 tú no has entendido yo escriba como fotógrafo del equipo español

Voz 7 35:37 la prueba ya que para la claro

Voz 0660 35:40 a me me parece

Voz 9 35:43 poco conflictivo

Voz 7 35:47 solo soy de poder además ofrece ya hombre juego donde vamos a tener

Voz 1025 35:56 pues yo trabajo en equipo muy bien si estoy claro

Voz 9 35:58 el miedo estoy convencido si eso de otra

Voz 1025 36:01 afortunadamente que hay una cosa que quiero que quiero que tengáis claro también aquí donde tenemos a Pepa parte de lo de Kamel es es un gran conocedor del Dakar ha participado en el Dakar en un montón de comentarista en Televisión Española sí señor

Voz 7 36:15 ojo porque ahora vamos a tirar por ahí ahí ahí ahora vine ahora viene la bomba la bomba

Voz 1025 36:19 Vine de una charla que hemos tenido el señor Ángel Colina yo esta mañana antes de llegar a Jerez en el AVE ya igualado venga

Voz 9 36:27 no siempre bueno tu experiencia

Voz 0181 36:30 que estábamos hablando de Alonso como pero que otra cosa es meterse en el desierto iraquí

Voz 12 36:36 la cosa cambia mucho no va a ser muy buen conductor hay que tener conocer el desierto y tal vez salió tu nombre hemos cómo es posible que Pep con toda la experiencia que tiene el Dakar con camiones y tal nunca se le ha pasado os ha pasado por la cabeza coger una moto o un coche y hacer el Dakar en moto en coche bueno yo estaba inscrito en moto y tuve un accidente y no pude ir recuerda siempre esto fue en el año ochenta y siete ya no me acuerdo ni pío pero si luego esto

Voz 7 37:00 mira cuando España empezaba no es la primera Dexia aquí a creer pero

Voz 12 37:04 pero sí ha participado trece veces se Cavazzoni doce seis dentro de los diez primeros en la categoría camiones muy bueno y lo de Alonso sería un bombazo

Voz 9 37:14 sí pero esa es la gran pregunta es un equipo acostumbrado un circuito como cómoda es un pelotazo de tal eso sí eso eso hay que conocer es otra cosa

Voz 12 37:25 sí pero pero es un pelotazo de tal nivel que estoy convencido que acarrearía la noción del ritmo de que tiene que llevar muy rápido y luego sería clave cuál es el navegador el copiloto que debe sería menos venidos desde la conducción el desierto no importan sí pero pero pero no no tengas ninguna duda que si él acepta este reto va a hacer miles de kilómetros antes de ir no te creas tú que iba a ir allí sin probar nada

Voz 9 37:56 todos los además a miles de kilómetros

Voz 12 37:59 entenderá perfectamente las dunas y entenderá perfectamente la noción del ritmo fíjate es un crack le hemos visto rodar en América y a las pocas vueltas y tal ha cogido el ritmo parece que ya dado vueltas ahí toda la vida y aquello es un oficio un mundo no tiene nada que ver

Voz 9 38:17 pero bueno ahí tienen muchas sorpresas sí pero

Voz 12 38:19 de hecho ya ganado Dayton ha ganado las veinticuatro horas de Le Mans ha ganado el penal surge muchas sorpresas pero pero

Voz 9 38:29 es adaptarse hay la experiencia así que no las compras

Voz 12 38:32 es la experiencia no la compras pero el leer el terreno y el saber andar rápido y una noción del río del ritmo yo estoy convencido que tiene la capacidad es muy importante eso te iba a decir que el copiloto

Voz 1025 38:46 no hay a quién siente ahí a su lado oye por cierto y el cambio de escenario ya que estamos en esto

Voz 7 38:51 bueno pues la verdad muy

Voz 9 38:54 pero sí sí es mu será muy parecido

Voz 12 38:57 áfrica será muy parecido Arabia Saudita hay yo conozco un poco en el sur de la verdad es que luego muy era un compañero nuestro devastado mucho por allí que que hizo el récord de atravesar el con el Rennes Robert entonces

Voz 9 39:15 la ahí cabe en diez Dakar eso sea una de sus autoras que pasa aquí

Voz 12 39:22 pero vamos en enero entonces en enero es invierno haya entonces no es lo mismo quiere en verano será es mucha más la calor que hay ahora en Sudamérica que no la que habrá en Arabia en enero lo que sí que no habrá futuras de de de de de Los Angeles hicimos desierto claro ni el calor pero el desierto la variedad terrenos de todo tipo arena a la que quieras porque va que quieras sea puede enmarcar el el recorrido que les de la gana y entonces Arabia Saudita

Voz 21 39:52 es que tienen dineros lo que tienen osea lo tienen todo entonces

Voz 12 39:58 quieren hacer un plan hasta dos mil treinta que quiere modernizarse y mostrarse al mundo entonces bueno pues han comprado los derechos de la Fórmula eh que ya han hecho una carrera en el pasado diciembre ahora están con lo de atacar están pues bueno pues

Voz 0181 40:13 es que puede haber por el tema político que puede haber inconveniente eso no

Voz 9 40:17 no te lío lío allí lío político no hay ninguno porque si alguien levantado por tan rápido al filo de imagen tocar

Voz 12 40:27 no yo creo yo creo que ellos más que nada lo que harán será facilitar mucho las cosas ahora mismo hicieron la presentación en Riad invitaron a todos los pilotos invitaron a toda la prensa han hecho un despliegue impresionante llevaron a Laia Sanz Illa trataron a tope porque ellos saben que es la imagen de su país

Voz 0181 40:48 claro pero claro pero yo me refería del Dakar es visto desde fuera de los seguidores

Voz 12 40:53 no para para nosotros es un lujazo porque de entrada le ganamos eh cuatro cinco horas prácticamente algo que era el horario de Perú y claro televisivamente será mucho mejor podremos ver mucho mejor los resultados al final podrán montar mejor editar mejor las imágenes de vídeo sea para todo

Voz 9 41:14 pero además verdad es que vais a aportar

Voz 12 41:18 allí sea modernidad eso sí todas las mujeres

Voz 9 41:21 puedan el Dakar no ojalá ojalá gen que va a llegar a todo el país

Voz 22 41:26 vamos a hacer una mínima pausa porque

Voz 7 41:28 qué pero no me siento es es ahora pasa partir

Voz 22 41:31 o como periodista o como

Voz 7 41:34 participantes da Veiga nada

Voz 1025 41:36 mire le contesta Pepe la la recta final de ser aventurero desde Jerez desde el circuito que estamos encantados de estar aquí en la Bahía de Cádiz codo con fue que es un castigo divino

Voz 23 41:49 sí bueno es amigo y luego me cogería es para sí si me convierten en la primera ronda dijo públicamente que

Voz 24 42:14 la qué

Voz 9 42:16 bueno tras consta

Voz 25 42:19 decir que hasta las canciones españolas suenen

Voz 0660 42:22 en inglés incluida un rayos de sol

Voz 26 42:29 tras lograr que todas las entrevistas del programa sean a guiris con traducción simultánea a vivir líder de la radio alternativa da un paso más hacia la modernidad hay cambia el nombre del programa por le

Voz 27 42:49 le avisaba de San Sande y tú

Voz 7 42:55 vi a ir que son dos días

Voz 27 42:58 el siete de ocho

Voz 6 43:00 la mañana con Javier del Pino

Voz 18 43:03 quiero que conocéis a mi amigo a mi mejor amigo hola cómo se llama triquiñuelas tanto a gusto el gusto es suyo

Voz 28 43:14 está luchando

Voz 7 43:20 de un día

Voz 29 43:22 sí estuve

Voz 30 43:31 tres haría

Voz 1025 43:34 hasta final de este ahí va que lo roto todo yo tengo una voz aquí pero don campeón recta final de este será aventureros con muchas cosas que contar os todavía el desde Jerez que nos hemos venido que por cierto tenemos a Chema de viaje que no lo hemos contado del equipo hacemos

Voz 0660 43:49 las de viaja a José Luis de viaje también

Voz 1025 43:51 tenemos a Rebeca en no sé qué parte del planeta la novedad de esta para no estarán en la NASA porque parecen Tirado de que yo venía y ahora que lo dice no lo queríamos contar pero ya que los dichos corriendo todos los antes no tiene una cosa por cuatro cinco os entonces ahí arriba porque no tengo

Voz 1241 44:17 tengo sueño normalmente me llamáis a las doce o la una que yo estoy

Voz 1025 44:20 de Sidney Lumet contaremos a porque tú estás viviendo hoy te es preguntarle condenaba la verdad si algún día yo he preguntado antes como periodista entre comillas como comentarista tele o como participante que te apetece

Voz 12 44:36 sí

Voz 1025 44:36 bueno yo creo que te apetece él luego me dicen lo que te va Patón

Voz 12 44:39 no bueno la verdad es que no no no correr es muy difícil correr porque porque es muy difícil tener una mecánica buena para ir

Voz 21 44:48 hacer bueno para ir a pasarlo bien esto hace falta muchísimo presupuesto

Voz 12 44:53 yo estaba dentro de el equipo de de Roy he tenido la suerte de hacer mis últimos cinco años co con ellos estos difícil de que se repita Si Televisión Española Bellver llamar para tenerle deporte para hacerlo pues seguramente estará encantado de colaborar con una vez muy bien

Voz 9 45:10 este año ocho Osàcar muy bien osea que contar esta bueno veremos a ver si me llaman allí estoy ya pero que surgieron oportunidad corre corre sí sí

Voz 12 45:21 sí sí sí sí porque habría aprobado todos los escenarios de África habría estado claro por qué hecho siete

Voz 9 45:28 modalidad en camión irían

Voz 12 45:31 son camiones porque bueno hice uno en coche hice uno en coche si si en el año noventa y uno hice uno en coche con un revolver con Camel

Voz 19 45:42 era era

Voz 0181 45:43 pero sí fue el año que fuimos nosotros con Robert Elda

Voz 9 45:46 en el año noventa y uno yo Ibar un coche en carrera ión llevaba a un periodista cada día sea yo iba como participante si tu Copito era era era para hacerle vivir una experiencia porque estas experiencias no podían ir en avión y copiloto no no tenía copiloto no te yo tenía que hacer piloto copiloto mecánico todo siguiera fronda completo esto no era normal eso que no hubiera copiloto dijo esto era moderna

Voz 7 46:16 no no no

Voz 9 46:17 la experiencia con esa gente pero yo te diría que es que no no puede saber todo Ponseti lo que contar porque que ha puesto si te voy te voy a contar una anécdota que voy a poner una anécdota un día llevaba a una redactora de de de

Voz 1025 46:31 no

Voz 9 46:31 y esto estábamos llegando a Gades te perdiste con ella ahí no era guapa es una chica simpática Nabil

Voz 12 46:39 no me acuerdo

Voz 9 46:41 nos adelanta en un equipo un coche del equipo Toyota

Voz 12 46:44 Nos adelanta por la izquierda nos pasa

Voz 21 46:47 esto en mitad del tiene hijos

Voz 12 46:50 como unos veinte kilómetros más allá veo el coche parado vio las siluetas aquello el calor me acerco estaba al piloto y el copiloto dándose de hostia

Voz 9 47:01 claro que me IPE aguantando limpio pero aguanta me bajo me voy un poco más me pega a mí no pero eso ya te digo yo digo caro aquí os perdáis sacaron a la chica que es que Buffett asustadas no sé qué digo vámonos que has arreglarán nosotras gozamos otra vez del coche y ella preocupa no nos teníamos que haber ido hombre pero sin el punto de pega nada

Voz 12 47:27 no

Voz 9 47:27 yo unos treinta o cuarenta kilómetros más allá me vuelve levanta ido Toyota yo mirando a ver si de alejaba imitar iban los dos

Voz 12 47:38 yo mirando y no lo puede ver y al final es la cola Duffy de África Tours la comida de campamento que llegamos muy tarde nosotros pues ahí estaban los dos ahí haciendo cola los dos para comer

Voz 6 47:51 de que discuten y entonces nos miramos

Voz 21 47:56 aquí me miraron yo les mire se IRI no nadie dijo nada

Voz 9 48:03 no no me voy a quedar nada nada nada nada fuimos a buscar la comida

Voz 12 48:08 el IBI que los dos iban los dos estaban en

Voz 7 48:12 tú no sé yo luego ya al cabo

Voz 6 48:15 los años me viene y me dice te acuerdas te acuerdas que tú

Voz 9 48:21 si te paras de tal yo era el copiloto que te quería pegar digo digo igual que discutía bueno pues parece ser que discutían de la comida pero que me lo que esos Rabanedo demás comí esos no han ido de Candela comida porque se quejan de todo no porque eh que si has bebido mucho que si has leído poco que ya no nos queda nada que estamos a mitad de no sé qué que no ha escogido la Bolsa no porque lo dice es que el Tablada pues vete a la mierda no sé qué no sé cuantos deparan que lo arreglamos a hostias afuera esto fue nervios de la carrera por ser no quiero Nantes y esto esto me

Voz 12 49:01 pasó con esta chica y me vino un tío que yo no lo hubiera reconocido jamás me viene yo soy el que textura

Voz 9 49:07 no es el pero Nadine se enteró de esto no no porque a nadie pero no la he visto nunca más es hace llevó una imagen que no esta claro no entendió para nada que yo me quisiera ir pero claro que no podía vas a quedar bueno que que ahora que van dos Dios que les gana

Voz 12 49:26 ostras me me me sacaron me sacaba un palmo cada uno además

Voz 1025 49:30 dos quedado Parlamento todavía algún periodista mal

Voz 7 49:33 pasaron ya no pero

Voz 0970 49:36 está invitado el antiguo Paco es de ese ese ese año nosotros es paralelamente al Dakar seguíamos con una caravana de coches de Land Rover y entonces íbamos de etapa en etapa yo esperábamos el camino al que pasara si hacemos fotos imágenes

Voz 7 49:48 desde a la jornada de descanso si lo mejor no era nada te haga de esa cada uno eh

Voz 10 49:54 sí efectivamente recuerdo que Vatanen entonces que competía

Voz 12 49:58 no llegamos al al motorista que estaba solo que luego tiene que arreglar su moto hecho polvo el otro allí duchado cenando sus huevitos con patatas fritas

Voz 0660 50:07 pero derechas eh el peso grandes diferencias entre tenemos el resto de los presupuestos los equipos era un éxito

Voz 1025 50:16 es muy bien pues oye PP

Voz 9 50:19 sólo te pone voz agradecer que está o como siempre han relatado cómo has aguantado aquí tanto tiempo Postigo Pepa

Voz 7 50:24 estoy encantada

Voz 9 50:27 ha encantado vengo una vez al año normalmente yo también me llama Ponseti

Voz 1025 50:31 a veces me encanta

Voz 9 50:34 de estar con pues muchísimas gracias