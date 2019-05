Luis Morago: "Whatsapp se está convirtiendo en un peligroso parque de la desinformación y los contenidos de odio"

sí sí como ha dicho antes lo que era un plan una plataforma de mensajes para bueno tener un buen rato con la familia con los amigos sacaba de convertir los está convirtiendo en un realmente peligroso parque de atracciones de la desinformación teniendo de odio realmente este estudio que tiene una parte de colaboración ciudadana donde más de dos mil personas en toda España nos enviaron contenidos que ellos pensaban que eran sospechosos de ser falsos lo que incitaban al odio y a la violencia Hoon no con una encuesta de Metroscopia que preguntaba a los ciudadanos que bueno que plataformas normalmente utilizaban incidía yo eran conscientes de recibir este tipo de contenidos no pero como bien dices estamos hablando de uno adecuada cada cuatro votantes potenciales ha recibido contenidos que eran relevante para estas elecciones en un periodo en el que sabemos que había millones de personas indecisas o con una posible tendencia a la abstención esto es realmente un gran peligro para la democracia

sí mira nosotros estuvimos analizando un equipo de investigadores y analistas de datos entorno a quinientas cuarenta contenidos noticias no hay entorno a cuarenta y tres por ciento era lo que dormir como un bloque de ataques contra la izquierda pero también contra los independentistas inseguro que que habéis visto noticias como que Pedro Sánchez se decía que había alcanzado un pacto secreto con los independentistas catalanes para en cuanto acabase la elecciones pues proceder al referéndum a la independencia todo esto esto ha sido demostrado que no hay Irán básicamente al respecto y que falso

como una noticia a veces te llega como simplemente un rumor que circule que se reenvía pero también a veces te llega en dentro del contenido de una página web con apariencia de normalidad pero son página pues que han sido creadas realmente para promover este tipo de contenidos falsos más ejemplos Mira ejemplos un un catorce por ciento del contenido que analizamos era xenofobia e inmigración también noticias como de que emigrantes nigerianos estaban recibiendo unos subsidios astronómicos en comparación por ejemplo con jubilados que habían sido desahuciados no de nuevo utilizando fotografías que venían de Internet que no tenían nada que ver con el caso inutilizando el contenido totalmente información falsa Se daba de alimentar ese sentimiento xenófobo Vico hay una un ejemplo que que realmente hablaba hay de las barbaridades parece estamos rozando lo que es casi el humor eh pero humor trágico porque otra de las noticias que se ha visto es que decían que Manuela Carmena la alcaldesa de Madrid estaba planeando abrir una serie de de zonas de sexo libre para que la comunidad gay pudiera hacer el amor al aire libre

hay esto no lo había pillado digo que de esto no estoy entrando en este momento esto circuló con una noticia si no eso

de contenidos sobre todo la la el uno de los grandes problemas con whatsapp porque si hablas de Facebook y otras plataformas de alguna manera hay un escrutinio público más fuerte sobre esas plataformas porque son más abiertas porque ya llevamos tiempo un poco las alertas claro pero whatsapp siendo una una plataforma encriptada que normalmente se utiliza para grupos listas más cerrados fue muy difícil seguirle por eso esa colaboración ciudadana es subir importante que sea la gente que tenga la oportunidad de denunciar ese tipo de contactos de de contenidos no sobre estamos haciendo unas recomendaciones porque bueno las elecciones han acabado las generales pero ahora no estamos enfrentando a otra serie de elecciones cruciales como son locales a las autonómicas y las europeas donde se espera a todo nivel europea también una avalancha de noticias falsas impresionante con la posibilidad de que acabemos con un Parlamento Europeo eh influenciado de manera muy seria por fuerzas extremistas toda esta basura que llega a través de de

Voz 0813

06:10

qué quería decir algo Verónica final si es este tipo de contenidos la peligrosidad que tienes que muchas veces no se envían para cambiar percepciones porque fue es cierto que todos partimos de unas creencias arraigadas la mayoría sino que son altamente efectivas uno para reafirmar creencias es decir esos bulos esas esas mentiras no que llegan a los a los oyentes los electores también para los indecisos personas que efectivamente no están politizadas que no son usuarios habituales de de programas de información o de medios de comunicación convencionales Ike