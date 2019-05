Josep Mallolas: "Actualmente no hay miedo a las enfermedades de transmisión sexual"

Voz 1727 00:00 Josep mayo las ex jefe de la Unidad de VIH del Hospital Clínic de Barcelona buenos días buenos días ustedes han constatado lo que lo que nos contaba nuestra compañera un aumento de los contagios

Voz 1037 00:11 sí sí la verdad es que en los últimos años el número de infecciones de transmisión sexual que vemos se ha multiplicado de forma realmente alarmante esto es tanto la la infección número uno el sida y la hepatitis C de la hepatitis B la sífilis gonorrea clamidia el papiloma etcétera etcétera así sí

Voz 1727 00:33 que lo atribuimos le ha perdido el miedo a las enfermedades de transmisión sexual porque pensaríamos que hay más información que nunca

Voz 1037 00:40 sí yo creo que en mi opinión personal ahí trabajando en el tema desde hace muchísimos años como usted acaba de decir yo creo que se le ha perdido respeto a las enfermedades de transmisión sexual si usted repasa hace veinticinco años la imagen que teníamos como sociedad de el paradigma de la infección de transmisión sexual que era el sida nos venía a la cabeza imágenes como Freddy Mercury o roja ni eso socialmente tiraba para atrás actualmente no hay miedo a las enfermedades de transmisión sexual y la gente las la sociedad como tal e acepta el riesgo por no poner porno evitar su libertad sexual es así y a partir de aquí esto puede ser a partir de aplica atisbos como ha dicho Jorge con el Greenday el leer etcétera pero funda la base es que no hay se ha perdido el respeto

Voz 1727 01:36 sea que no se trata de tener menos sexo sino de tenerlo protegido claro

Voz 1037 01:40 sin duda sin duda piense que entre los adolescentes por ejemplo la utilización de preservativos es excepcional con la única excepción de evitar embarazos no deseados se si usted hace una encuesta entre los adolescentes el motivo de utilizarlo preservativos por el embarazo no deseado pero no por una

Voz 1727 02:00 madre mía doctor que demos la vuelta al mundo para llegar al punto de partida de hace muchos años no que tengamos que estar contando que hay que ponerse preservativo para para impedir contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual en una relación ocasional no por qué sí sí es general es un incremento de la actividad sexual que se puede atribuir también a estas plataformas digitales de las que participan hombres y mujeres decía nuestra compañera que son más hombres los que se contagian

Voz 1037 02:28 bueno probablemente el mundo de los hombres que tienen sexo con hombres es un mundo eh pues que siempre ha sido un paso adelante en el mundo de la sexualidad e ir hay aplicaciones específicas para hombres que tienen sexo con hombres el número de parejas sexuales diferentes en reglas generales no como no no todos pero te acabas generales es mayor entre hombres que tienes hecho con hombres el tipo de relación suele ser también más traumática y todo ello aparece un fenómeno también brutalmente importante que es el que en Sex que es el uso de drogas en el contexto de relaciones sexuales con drogas realmente muy peligrosas y que están creando una situación en la que fácilmente el número de relaciones sexuales es muy alto muchas parejas con practicar realmente que en ocasiones son traumáticas lo cual facilita muchísimo la diseminación de cualquier enfermedad de transmisión sexual

Voz 1727 03:31 cómo salimos de aquí con divulgación

Voz 1037 03:34 bueno esto es difícil porque sabe que sucede que la divulgación como usted decía al principio el el el explicar lo que pasa yo creo que todo el mundo lo conoce si usted pregunta en la calle usted sabe que esto cómo se transmite el sida como se evita etc yo creo que el noventa y nueve por ciento de la población los sale lo sabe otra cosa es que la población esté por la labor de tener cambios de conducta las conductas íntimas de la población son íntimas con lo cual es muy difícil entrar en ello el ejemplo es lo que le he dicho al principio hace veinticinco años había un miedo social un miedo hace veinticinco años usted la idea del sida cuál era la de roja son actualmente la imagen del sida es la de no sé qué no se Magic Johnson Magic Johnson que es el General Manager de los ley afortunadamente afortunadamente no está infectado está infectado como lo estaba Freddie Mercury pero la realidad médica es otra pero eso no permite analizar una enfermedad de unas consecuencias desastrosas personales y socialmente

Voz 1727 04:41 conclusión que la confianza en la ciencia no puede inhibir la autoprotección no

Voz 1037 04:45 no sin duda sin duda esa es la base es decir si si no entendemos que debemos de protegernos y que esto es algo tremendamente trascendente para nuestra vida para nuestro entorno porque además si yo me infecto pongo en peligro al resto de personas con las que tengo relaciones si eso es lo lo entendemos lo asumimos lo ponemos en práctica será muy difícil evitar el problema