SER Consumidor: Los fraudes del pan (05-05-2019)

Voz 0927 00:16 todos sabemos que hay mucho fraude en el pan que no es toro todo lo que reluce que para frenar el bajo consumo absurdo por otra parte se han puesto de moda muchos panes atractivos que sin embargo se han convertido en un refugio para los más piratas del sector todos sabemos que muchos de los panes que nos venden como de cereales no lo son que muchos que nos venden como de masa madre no lo son que muchos de los que nos venden como multi cereales tampoco lo son innatas parecía interesado en acabar con este engaño bueno o muchos había interesados en que no se acabara las presiones han podido más que el engaño masivo hasta ahora vamos que estamos ante un problema con mucha miga y ahora me pregunto la nueva norma aprobada por el Gobierno que bienvenida sea de verdad va a acabar con el fraude o nos quedamos a medias como tantas y tantas veces empezamos

Voz 5 01:17 ha sido fácil mientras más la balsa ya no acepta golpes amenazas y los ladrones

buenos días a todos gracias por acompañarnos como siempre todo vuelve ya a la normalidad tras el veintiocho aunque no se crean que tanto porque ya está aquí el veintiséis m mientras tanto nosotros hemos preparado hoy un programa alejado del la política con mucha miga Icon mucho plástico

Voz 7 02:17 hablaremos de la nueva norma del PAN acabará o no con los fraudes conoceremos la opinión de panaderos de prestigio

Voz 8 02:25 yo creo que la nueva ley es un sitio el principio de algo que necesitaba la chica tampoco de quien poca tensión pero mucho me temo que dicha ley hecha la trampa no va a servir de mucho

Voz 7 02:35 estará con nosotros el naturalista José Luis Gallego que ha escrito un libro con ideas muy prácticas sobre el plástico

Voz 9 02:43 que que aprobar algún tipo de normativa que

Voz 10 02:46 prohiba la venta de este tipo de productos en los baños

Voz 9 02:49 eso asiáticos de quite de usar y tirar

Voz 7 02:51 conoceremos una app que permite a los vecinos ayudarse entre sí cuando tienen apuro

Voz 1350 02:56 los para recomendar peluquero

Voz 11 02:58 una canguro que y también para poner en venta todos los artículos que haga utilizan y darle vida

Voz 7 03:03 las denuncias y consultas de los oyentes

Voz 12 03:06 bueno mi consulta a la que hemos comprado una lámpara de valor de más de doscientos euros a la hora de montar la una de las cinco tulipán al que viene sea roto en el montaje in nuestra sorpresa es que cuando vamos a la tienda

Voz 0927 03:22 madre mía madre mía qué problemas se queda la compra que se quedan sin recambio bueno luego hablamos con nuestros asesor jurídico por supuesto hablaremos

Voz 13 03:28 bien de la compra de coche como

Voz 0927 03:32 con el sistema tradicional ahora a través de renting o Cars Haring que es más rentable lo hablaremos también con un experto y por supuesto el humor de El Mundo Today

Voz 1981 03:41 un hombre que acaba de ser padre cambia su foto de perfil de Facebook por una imagen de su nueva bicicleta

Voz 4 03:47 SER Consumidor es como ir al oculista siempre intentan que tengamos los ojos muy abiertos con las supuestas bondades de algunos alimentos light yo no conozco ningún rodaballo

Voz 10 03:57 hay con productos tan polémicos como la OMS

Voz 0927 03:59 patillas cuando estás enfermo tu tomadas homeopatía o no

Voz 14 04:02 no precisado restarle a San Blas la diferencia es que rezagados aulas es mucho más barato que no me operaría

Voz 4 04:09 con ciertas clínicas que te la puede jugar estamos pagando Credito conductas están cerradas con pirámides alimentarias sospechosas

Voz 15 04:18 en eso los patronos de la fundación de la dieta mediterránea son vendidas alcohólicas y alimentos procesados en su gran mayoría

Voz 4 04:24 pese a todo siempre nos acaban dando gato por Lía

Voz 14 04:27 digo hace muchos años ya se vendían toneladas de rabo de canguro

Voz 0927 04:44 para empezar enseguida hablamos con expertos del tema del pan de la nueva normativa pero antes la compra de coches está en una fase de cambio muy importante en nuestro país sobre todo quiénes vivimos en grandes ciudades diesel gasolina eléctrico pero también compra tradicional o a través de un renting o incluso recurrir al CAR sarín vamos a hablar de

Voz 16 05:04 yo el comparador Esteban Viso muy buenos días

Voz 0927 05:10 todos los días ya sabe cómo vosotros evidentemente experto en finanzas del motor de Ahorro punto com oye en las ciudades sobre todo en las grandes ciudades cada vez los usuarios los automovilistas tienen más dudas porque saben que en cualquier momento les pueden poner restricciones que su coche puede quedar un poco aparcado que el puede no tener que o no poder ir a determinadas zonas pasar por determinadas zonas y eso implica de alguna forma que nos planteemos cómo compramos el coche y vosotros habéis hecho un análisis que es que interesa más ahora mismo la compra de un coche propio o es más rentable ya pensarse seriamente el renting o incluso irá algo como el CAR Sanín esto está pasando ya porque por ejemplo el sector del renting está pasando por un momento dulce no

Voz 17 05:55 sí así es eh ahora en este momento la la cantidad de oferta a cómo cómo adquirir Isar I se es mucho mayor que hace unos años no de momento para un particular sigue siendo más rentable comprar un coche va usar de manera habitual pero para las personas que lo usan menos que sólo necesitan para ciertas tareas en momentos puntuales cosa parecen estar nuevas formas de de coche compartido del in Ivonne para las personas más cómodas que que no desean papeleo ni preocuparse por por el mantenimiento ni nada pues también aparece el gente

Voz 18 06:31 debate sobre todo ahora para particulares más

Voz 0927 06:34 si te parece mira damos unos cuentas un poquito en las cifras de este comparativo que habéis hecho ya habían utilizado un coche como prototipo un coche que es el Seat León que es el más vendido en dos mil dieciocho en ese caso cuánto cuesta que compremos este coche por el sistema tradicional vamos al banco pedimos un crédito cómo funciona cuánto nos cuesta al final para unos años de vida que creo que habéis hecho más o menos doce años

Voz 17 06:57 si León porque es el vehículo más más vendido en dos mil dieciocho y cuesta unos dieciocho mil euros a esa cantidad hay que sumarle ya los primeros gastos que son bueno el IVA el impostor matriculación el impuesto de circulación etcétera todos los trámites que hay que hacer antes de sacarlo del concesionario ya subimos a los veintitrés mil seiscientos más o menos casi veinticuatro mil euros a tal y luego luego claro de los gastos no son de uso diario gasolina el seguro una plaza de garaje etc no de el mantenimiento anual y todo esto entonces hemos calculado pues que para unos doce años

Voz 15 07:35 el coste de un coche diésel de coche diesel

Voz 17 07:38 son unos cuarenta y dos mil euros para conseguir gasolina unos cuarenta y cuatro

Voz 0927 07:41 el cuarenta y cuatro mil vale esto como eso cómo cambia si lo si lo compramos a través de un renting

Voz 17 07:49 retintín lo primero que tenemos que saber es que nos vamos a preocupar de de todo el papeleo oí todas las gestiones entonces yo ya tiene un coste no hemos visto dos PIN dos de las principales empresas de este de España a Val English Language en ese coche sale a a doscientos cuarenta euros más IVA al mes en la otra empresa sale a unos doscientos noventa y siete euros más IVA sí ínfimo aplicamos por los doce años por los mismos doce años a media estamos hablando de cuarenta y cuatro mil cuatrocientos euros en el caso de cincuenta y un mil setecientos euros en el caso el plan Dow pero a eso hay que sumarle los gastos de combustible en total con el modelo de renting podemos encontrarnos entre los cincuenta y tres mil casi cincuenta y cuatro mil euros unos sesenta y un mil euros que son pues bastante nada de de diez mil euros

Voz 10 08:43 eh comprando con el caso de la compra es decir Esteban que aunque

Voz 0927 08:47 quitemos todos los gastos que cuando compramos un coche a traves de renting no tenemos es decir neumáticos revisiones todo ese tipo de cosas el la ITV todos está incluido siempre es más rentable la compra tradicional que la compra a través de renting para un particular

Voz 17 09:02 sí parado en particular así que él particular no puede desgravarse en las cuotas ni él ni los gastos cosa que sí de hacer una empresa

Voz 0927 09:11 en autónomos y podría Chile podría resultar más rentable por ejemplo

Voz 17 09:15 más rentable más renta en particular sí pero menos rentable que una empresa

Voz 10 09:21 vale vale perfecto

Voz 0927 09:22 oye y la alternativa del Karsay sin que ese utilizar el coche es bueno un coche que que no es nuestro sino que es un coche que estamos utilizando sólo cuando lo necesitamos eso también lo habéis estudiado cómo sale esto

Voz 17 09:34 pues vamos a ver esto esto depende mucho de la del de la demanda del propio usuario no este este tipo de servicios no ni se puede comprar muy bien con con la propiedad de un coche para uso diario porque es los y las personas que lo utiliza quienes sacan provecho pues lo en momentos muy puntuales ellos van cogen el coche hacen

Voz 18 09:53 sus kilómetros lo deja

Voz 17 09:56 entonces como tampoco está generalizado para toda España es difícil de comparar sin embargo sí tiene una alternativa muy razonable en grandes ciudades porque permite una utilidad pues muy muy bajo demanda no no no no tenemos el coche no tenemos te mantenerlo sólo pagamos por hechos esa electricidad que consumimos sí sí es una gran alternativa lo que pasa es que para uso diario todavía no todavía no es una rentable

Voz 0927 10:22 perfecto pues Esteban Viso experto en finanzas del motor de hierro punto con muchísimas gracias a la próxima

Voz 20 10:32 sí

Voz 0927 11:00 hace unos días aprobaba la nueva norma del PAN aparentemente un paso

Voz 21 11:03 delante entre otras cosas para evitar engaños al consumidor que no son pocos en este sector pero nos da la sensación que los panaderos panaderos no lo tienen del todo claro se estaban pasando desde hace muchos años sabía quién estaba frenando que saliera algo que de verdad protegiera a los consumidores pero qué ha pasado con el resultado final acabará de verdad con los fraudes es un paso adelante os sólo un pasito

Voz 7 11:29 alimentación y nutrición sin letra pequeña

Voz 0927 11:34 la nueva norma aprobada el pasado viernes por el Gobierno y el domingo pasado repasábamos muy someramente los cambios en la normativa con la ayuda de Miguel Ángel Urueña tecnólogos de los alimentos pero algunos profesionales quisieron evitar en ese momento pronunciarse hasta ver un poquito más detalles de esta norma hoy queremos que sea el propio sector quién los analice vamos lo primero a recordar los cambios fundamentales

Voz 23 11:57 no

Voz 24 12:01 el paciente

Voz 7 12:01 degrade deberá estar elaborado con un cien por cien de harina integral con el nombre del cereal empleado sino es así deberá especificar el porcentaje de harina integral que contiene el pan de masa madre sólo podrá tener un cero coma dos de levadura industrial los panes cereales deberán tener tres o más salinas y cada una de ellas deberá tener una proporción de al menos un diez por ciento se limita el uso de sal en el pan en el pan común no podrá exceder de uno coma treinta gramos por cada cien gramos de pan los panes de leña o de horno de leña sólo podrían comercializarse como tales si realmente son cocidos íntegramente en hornos así los panes comunes entre ellos los bajos en sal tendrán a partir de ahora un IVA del cuatro por ciento frente al diez por ciento de antes

Voz 10 13:03 José María Fernández del vallado muy buenos días hola Jesús buenos días

Voz 0927 13:07 Secretario general de la Confederación Española de Organizaciones de Panadería qué valoración hacen ustedes de esta nueva norma del pan les gusta o no

Voz 18 13:15 bueno no os gusta no bastante hecho se ha quedado corta entendemos es lo que proponíamos inicialmente porque la propuesta partió deseo pagan en julio de dos mil quince si queríamos regularizar las situaciones irregulares que habían en el mercado y donde bueno se llamaba pan de horno de leña pan artesano de masa madre a cualquier cosa a cualquier cosa ahí la idea era esa creemos que se ha hecho muy bien que mejora definitivamente todo el tema del pan integral y los planes en distintas salidas todavía podríamos avanzar más haré creemos que la definición de Pal elaboración artesana pues queda coja hasta que no haya un título de formación profesional de panadero artesano que estamos negociando con el Ministerio de Educación y creemos que ya está bastante avanzado

Voz 0927 14:10 vale les decía si les gustaba porque se decía que se estaba retrasando notado tanto usted decía que llevaban negociando desde el año dos mil quince precisamente porque había sectores de la industria del pan que no le gustaba que se movieran las cosas como estaban

Voz 18 14:23 bueno la vida de todo había es estoy colectivo muy grande hay unas doce mil panaderías fabricantes de pan en España vivieron evidentemente como en todos pues cada uno tiene sus ideas y sus opiniones pero nosotros entendemos que esta norma en general mejoran sustancialmente la situación anterior da una mayor transparencia tanto al sector como sobre todos consumidores bueno todo es mejorable siempre y trabajaremos porque se vaya mejorando pero en principio es un avance muy significativo

Voz 0927 14:54 ya usted cree que semana frenar los engaños habituales usted decía antes panes artesanos de leña integrales multiforme miles de masa madre cantidad de panes que se venden con unas supuestas propiedades que todos sabemos que en muchos casos no eran así en algunos casos concretos en grandes porcentajes con esto se va a frenar usted cree o en gran parte el fraude

Voz 18 15:16 hombre el fraude sabe que siempre está dijo

Voz 10 15:19 en de la administraciones

Voz 18 15:22 entes que que bueno pues que vigilen el cumplimiento de la norma por lo menos tenemos la norma tenemos un las definiciones que antes no existía porque he estado llevábamos XXXV años sin practicamente modificar nada allí la panadería avanzado muchísimo en estos años y luego también yo apelo a los consumidores a que se encuentran consideran que alguno de sus derechos están lesionados pues que también tienen todo el derecho y nuestro apoyo y nuestro ánimo para qué

Voz 26 15:51 eh

Voz 18 15:51 bueno hay que vayan a donde tengan en Kiril se controle todo lo que hay en el mercado pero vamos yo creo que ahora por lo menos no

Voz 0927 15:58 claro la mayor fiabilidad del consumidor en lo que está comprando que sabe que eso menos ahora lo que estén diciendo pan de leña pan multi cereales pan de masa madre más o menos se ajustará a lo que realmente marca la norma la bajada de del IVA en los planes comunes usted cree que con si conseguirá aumentar el consumo de pan que aquí sabemos que está muy bajo en torno a los treinta y cinco treinta y seis kilos por persona

Voz 18 16:24 ya somos de los países más bajos de Europa el icono del mundo que come pan también nuestro objetivo era el fomentar el pan de calidad iba al consumidor pues una información clara sobre lo que está consumiendo yo sí noto en la gente con la que habló de que no es el sector que cada vez van buscando paneles mejores están preocupados cosa que antes pues no pasaba parecía que estábamos resignados en España comer lo que hemos dieron es verdad y bueno yo creo que eso está cambiando ahora hay

Voz 26 16:56 vale bueno para nosotros eso gusto porque

Voz 18 16:59 realmente hay muchos panaderos que trabajan con cariño por hacer las cosas bien sin duda nos parece que es bueno que el consumidor sepan lo que está comprando el que lo valoren

Voz 0927 17:09 ya para terminar y para cuando estos cambios realmente en las panaderías

Voz 18 17:14 bueno muchas panaderías llevan haciéndolo bien en estos últimos años

Voz 10 17:18 también ha venido un poco la cosa política porque ellos veía

Voz 18 17:21 que lo estaba haciendo bien había otros sin tener que yo he visto establecimientos donde veía pan artesano de hornos de leña y ni el pan artesano miedo había nada yo creo que hay mucha gente que ya lo está haciendo bien la norma entrará en vigor el día uno de julio hombre yo creo que la panadería española en estos últimos años ha hecho un avance muy significativo muy importante en dar ofrecer panes cada vez mejor calidad tenemos que seguir haciéndolo con mucho más entusiasmo y en eso vemos que lo que hemos encontrado en el mes de Educación pues bueno en un apoyo grande porque creemos que la formación profesional para debería es una de las asignaturas pendientes fundamentales en nuestro sector y estamos trabajando con el Ministerio en eso

Voz 0927 18:13 muy bien pues José María Fernández del vallado Secretario General de pan Confederación Española de Organizaciones de Panadería muchísimas gracias seguiremos controlando el pan E de aquí en lo

Voz 10 18:22 por simplemente Jesús verdad aprendo un saludo hoy tenemos verdad bueno

Voz 0927 18:27 no tenemos también al teléfono a Javier marca que es gerente de pánico ha estado aquí algunas veces en SER Consumidor Javier marca muy buenos días

Voz 10 18:34 qué tal buenos días buenas claro una cosa

Voz 0927 18:37 realmente vosotros tú consideras que con estos cambios esta nueva norma se van a acabar los engaños en el sector de la panadería

Voz 26 18:44 no nunca más encuesta no yo creo que es un paso importante creo que era hora de prestar poca atención a un sector en el que el fraude estaba a la orden del día pero pero no

Voz 10 18:55 no os gusta porque

Voz 0927 18:57 nació pan parece que sí le gusta aunque dice que bueno que Eto'o como todo es mejorable pero no nos acaba de llenar esto de el cien por cien de harina integral en los panes integrales lo de la masa madre sólo el cero y el cero coma dos de levadura industrial lo ves complicado

Voz 26 19:13 pues sí la verdad es que hay un montón de cosas en en el en el anterior anteproyecto del que no pues que gracias a ellos aprobado había un montón de aberraciones casi en lo que tiene que ver con la panadería artesana este texto aprobado ahora no leídos no está algunos todavía yo he leído partes sueltas Hinault lo he leído en detalles de que no puedo tener mucha opinión en lo que he leído bueno hay hay cosas interesantes hay cosas que también hay cosas que Cártama hay cosas que en las que se ve la larga mano de la industria la en la negociación en la redacción de la ley

Voz 0927 19:49 en la industria no la industria que más manda en este sector más así todo eso porque no han barrido Un poco barrido un poco para ellos claro

Voz 26 19:58 completamente yo tengo la había cosas terribles como que regulaban por ejemplo los porcentajes de Massamagrell que se usan eso es una aberración eso hacía entonces no sé si ahora no sé lo citados pero que si eso hacía que panaderos artesanos pequeños pone de los artesanos que usan más el madre de cultivo y que el ocurran todos los días cayeran fuera de la norma y no pudieran llamar al todos los días con masa madre natural sin embargo la industria no masa madre inactiva en sus planes una masa que no sirve como fermento que no vale para nada si podían llamar a sus planes para eso era increíble

Voz 0927 20:34 bueno y entonces en términos generales por ejemplo las de Lamas hablas de la masa madre pero pero de lo del pan integral que sea cien por cien de harina integral lo del puente

Voz 26 20:43 pero eso eso está muy bien yo era casi lógico eso además debería exportarse al resto de pan deberíamos de tener los como consumidores deberíamos de tener una información de cara nada veraz sobre todo lo que sea se hizo todo lo que estamos comiendo de integral con el ochenta por ciento con el cinco por ciento pues dilo pero que yo lo sepa como consumidor pero lo mismo en los integrado en los que sea todos que yo creo que eso es lo más importante

Voz 0927 21:10 yo diciendo ministro consumidor cosas

Voz 26 21:13 señor tenga toda la información necesaria que el consumidor sepa seis van ha sido hecho con masa madre te verdad o con masa madre inactiva que el consumidor sepa si sus y su pan de masa madre lleva levadura o no no debería porque llevarla eso te de comentaba el cero dos por ciento pero ahora la masa madre y eso es así está la norma actual no no debería no tiene porque ya no tiene porque llevaba levadura pero en el caso con levadura perdería creyó tener una denominación distinta de llamarse de otra forma debería ser más dura o lo que fuera pero no masa madre de cultivo que nos llevan levadura

Voz 0927 21:51 bueno osea que tú crees entonces que que es un marco con que mejor un poco la situación pero que todo eso de que muchas veces se diga que es de masa madre que es de que es gallego que es de horno que es integral que ese multi cereales

Voz 10 22:07 eso todavía va de listillos por asaltar no

Voz 26 22:09 la vio mucho sí es un paso adelante ya te digo yo que esos motivos de alegría que se que se empiece a a poner el foco en esto pero me temo que van a pasar de otros cuarenta años antes de que de que tengamos un poco más serio como unas detallado

Voz 0927 22:23 bueno tú te llevas mucho las manos a la cabeza no cuando lo que se dice de algunas panaderías no porque sabes que sí que es imposible lo que nos venden no

Voz 26 22:31 muchísimo menos llevo todos los días un montón de parada es obvio que la que la industria los aditivos en superficies donde tiene que estar etiquetados en obligatoriamente etiquetados está claro pero en Panaderos de barrio que usan aditivos eso es no tienen porque comunicarlo al consumidor estaría bien que tuvieran que hacerlo

Voz 0927 22:49 Javier marca gerente de pánico muchísimas gracias

Voz 10 22:52 hasta la próxima

Voz 0927 22:53 no nos vamos a Andalucía porque está también con nosotros Federico Jiménez de la panadería Jiménez de Motril Granada que has sido recientemente miga de oro de Andalucía Federico Jiménez muy buenos días

Voz 18 23:06 bueno vea a ti qué te parece

Voz 0927 23:09 la norma está lo que conocéis de la norma

Voz 26 23:12 fue día de lo que conocemos hasta ahora yo creo que bien lo que bien pero vamos tenemos que leerla entera ver como decía el compañero de la mujer que lo que se ha sacado de ahí lo que lo que va a salir

Voz 0927 23:26 cree realmente que se va a acabar con el fraude porque fraude hay mucho no

Voz 26 23:30 fraude ahí ahí los yo creo que lo va a seguir habiendo

Voz 10 23:34 así que sí

Voz 26 23:36 sí porque hay muchos Egipto y creo que lo va a seguir habiendo pero vamos un paso adelante y ahí yo pienso que que bueno bueno bueno que la gente sepa lo que está comiendo

Voz 10 23:51 y en eso estamos avanzando

Voz 26 23:53 la yo creo que bastante pero aún queda

Voz 0927 23:56 ese hablaba de pan integral que debe ser el cien por cien de harina integral y tú me contabas el otro día por ejemplo que tú has visto harina de Malta para oscurecer el pan y da la sensación de que que es más integral no

Voz 26 24:08 sí si no que más integral no incluso sólo echarle harina de Malta la harina blanca es decir que pan integral eso lo he visto yo

Voz 0927 24:16 pero bueno a mí me han contado en otro día de alguien que conocía que llegó una panadería que dijo oiga pero está estáis vendiendo pan de masa madre que no llevan masa madre ya pero es que es lo que pide la clientela no esto es una estafa

Voz 26 24:29 sí sí o en toda regla para arreglar una estafa Topal

Voz 0927 24:34 bueno pero confías en que esto vaya a cambiar porque claro ni en esto Federico cuál es la solución aparte de unas normas más o menos estrictas luego calla vigilancia porque sino un poco estamos en las mismas no

Voz 26 24:46 es la voz de vigilancia tiene cada vez pero yo creo que el tema está en que el consumidor está cambiando también una parte de arregla el mismo consumidor se está informando está preguntando y está más informado cuando llega a nosotros y eso creo que es bueno para los que queremos hacerlo bien vale entonces yo creo que esta norma que se está dando tanto bombo a a hace en todos los medio hay creo que no va a venir bien

Voz 13 25:17 a los que quisiéramos pero que la picaresca

Voz 26 25:23 sí siempre hay siempre si el que lo hace se inventara algo más

Voz 28 25:29 es para decirle al consumidor

Voz 26 25:31 me puedo seguramente pues se lo crea o no se logré hay no vayamos

Voz 0927 25:36 muy bien pues Federico Jiménez de la panadería Jiménez de Motril muchísimas gracias

Voz 10 25:41 ah pero vemos cómo evoluciona esto en los próximos meses eh eh

Voz 26 25:44 hemos que dirige esperemos esperemos que a mejor por lo menos

Voz 10 25:47 los eh sí sí seguro

Voz 26 25:49 seguro pero que darán paso también

Voz 10 25:52 pero bien pero bueno un saludo gracias a las Guarramillas

Voz 4 25:57 sin aditivos sin azúcares añadidos bajo en sal sin grasas sin lactosa sin efectos secundarios

Voz 29 26:33 Jones cortarme el paso dado de me demanda dadas sus es creer que nunca hemos pedido a los que demuestre por qué eso no basta

Voz 0927 26:49 si queremos ya que muchos panaderos no tengan que seguir incienso de lo siento porque llevo muchos años vendiendo te lo que no es normal Murcia las redes

Voz 30 26:58 desde el consumo

Voz 1950 27:04 comentarios en las redes Sonia buenas ya es que sus la rebaja del IVA en el pan ha generado diversos comentarios como el de Fernando López que dice que lo incomprensible es que el pan tenga un IVA superior al cuatro por ciento otro tema que ha tenido muchas reacciones ese de los menús infantiles que comentamos en el programa anterior

Voz 0927 27:22 eh

Voz 1950 27:22 dónde se explicó que no son saludables para los niños María Isabel dijo mal invento les invita ser selectivos limitamos la opción de probar alimentos o el de Mariló delegado algunas madres nos esforzamos en darles una dieta equilibrada nuestros hijos y luego en restaurantes el menú infantil Se compone de Nuggets patatas macarrones

Voz 0927 27:42 Sonia que encuesta planteamos esta semana esta semana plantea

Voz 13 27:44 hemos hay mucho fraude en el pan mucho poco o nada

Voz 0927 27:48 los resultados de la encuesta pasada que ha salido pregón

Voz 1950 27:51 dábamos la semana pasada crees que los créditos al consumo rozan la usura y el resultado ha sido muy claro el noventa y cuatro por ciento de los votantes han dicho que sí

Voz 0927 28:01 Nos va a Moyá Al Asad y las web Mundo

Voz 31 28:07 yo en acabado

Voz 1950 28:08 el responsable de la aplicación Next buenos días bueno en primer lugar que es esta aplicación

Voz 11 28:14 mira anexo eres la aplicación de barrio que intenta conectar a todos los vecinos que viene el mismo vecindario Ike y que hablen y que Oscar en contacto para todo lo que pasa a su alrededor en su barrio

Voz 1950 28:24 qué podemos encontrar en ella me ofrece DiFranco

Voz 11 28:26 categorías de recomendaciones locales eventos locales para que los vecinos se pongan en contacto empiecen a poner en marcha ideas que tienen para mejorar el barrio para aclarar para conocer y también para recomendar a esos espacios locales que hacen en el barrio un espacio distinto

Voz 1950 28:42 si no me equivoco también pueden pedí ir no sea un destornillador ofrecerse a cuidar niños no es así

Voz 11 28:50 correcto pueden ponernos a utilizar la equipación para recomendar peluquero a canguro o buscar profesor particular caracterización y también para poner en venta todos los artículos que han utilizan y darle vida la todos estos objetos que equipara todos guardamos en casa Ike y que queremos que tengan que sean teniendo Elvira útil en que está a dos pasos de tu casa puedes encontrar bien que que está interesado y que quieres puedes prestar incluso regalar lo que lo que a nuestras utilizando

Voz 1950 29:18 te ayuda a los demás pero de qué manera

Voz 11 29:20 Armengol ha apoyado ya ha incentivado una campaña que se llaman a mi puerta está abierta a la que son campaña que hemos creado desde el texto para para ayudar a todas esas personas que se sienten solas en el barrio y que no tiene nada bien ha con quién con quién contar

Voz 1950 29:34 cómo se puede unir una persona a un barrio o a una comunidad

Voz 11 29:39 es muy fácil a los usuarios que quieran puedan entrar en el punto eso bajas de la privación reelecto hay sólo pedimos como nombre real la dirección en vez de su casa para que encontremos su barrio ya Partido iraquí Le verificados que significa que enviamos una una pues para su casa ibérico es que realmente es vecino real de de de de seis vecindarios todos los vecinos que forman parte de DNI están verificados significa que hemos comprobado hemos confirmado que viven en la dirección que que han introducido para registrase entonces sabemos de cien por cien seguro que que son vecinos de este barrio que que son reales pesan personas te utilizan tu tu nombre real ir entonces a las condiciones que pasan en la aplicación son similares a las que nos encontraríamos en la plaza de pueblo o la o en la calle además cada usuario decide a hasta que rango de de de distancia quiere quiere publicar un mensaje un evento o una recomendación es decir es el usuario quien decide siempre a qué persona ya que Barrios a quiere publicar información si decide quién formación público

Voz 1950 30:45 ya está disponible para usarse a nivel nacional no

Voz 11 30:47 todos los vecinos de España a utilizar next door está disponible ya en en toda en todo el mapa de España ya tenemos barrios en más ciudades y pueblos de España así que que evidentemente está disponible para todos los vecinos de España y además muy activa

Voz 1950 31:03 bueno pues Jonah camina al responsable de la aplicación next door muchísimas gracias

Voz 3 31:29 estás escuchando SER Consumidor con Jesús Soria

Voz 0927 31:48 hablamos ya con el autor de un libro muy saludable muy ecológico

Voz 4 31:54 ecología buenas prácticas queremos ser sostenibles

Voz 33 31:58 José Luis Gallego muy buenos días buenos días

Voz 0927 32:00 naturalista divulgador ambiental escritor está con Julia Otero en Onda Cero escriben La Vanguardia diario punto es ya ha escrito Plastic de cinco por diez ideas para reducir el plástico en el día a día bueno enhorabuena porque me parece un libro súper practico e súper útil

Voz 10 32:19 muchas gracias eh hay cantidad de cosas que

Voz 0927 32:21 que es subrayar que ver más o menos las conocemos supongo que otra gente no otras que bueno que son de verdad con muchas muchas muchas ideas muy interesante oye dice en el prólogo para empezar sin lugar a dudas la contaminación por plástico se está convirtiendo en el mayor desafío para la humanidad nos hemos quedado un poquito tanto de verdad

Voz 34 32:40 bueno solamente hay que estar al cabo de la calle que ocurre las redes sociales las imágenes que salen a diario cada vez que abro que abre una red social que es lo triste que abro fieles es coger a coger aire para ver el susto por dónde me va a venir a la que hay es un hubo una tormenta de Levante a la que hay alguna alguna alguna desembocadura de ríos así nazi ya en África en también en Europa vemos que el mar requiere Jutta porque ya no puede más el mar ha dicho basta hilo que aflora lo que nos está enseñando es solamente el cuatro por ciento de lo que hay ahí dentro de la aquí todos todos los ciudadanos y sobre todo todos los consumidores estamos llamados a participar porque si nosotros no hay partido oye Divine

Voz 0927 33:28 es tu libro para explicar a la gente lo que es tu libro que espero que lo que lo compre ni muchos en varios capítulos das muchas ideas muy practicas en lo que son y todo lo que tiene que ver con nuestra vida diaria en la compra en la cocina en el cuarto de baño en el armario en la oficina en el cole Los niños el deporte el tiempo libre

Voz 34 33:47 así es son fíjate yo me he quedado en en cincuenta que al final son casi sesenta setenta consejos que van desde lo más simple que es decirle al camarero que no te ponga cañita en el refresco y eso es lo más simple por favor no me puedo cañita le pongo una cañita la o quiere quiero vaso de vidrio pues desde eso hasta el pañal desechable es decir hasta el pañal reutilizable ahí hay un grado de militancia que va que va de uno a cien que cada lector y que cada ciudadano que cada consumidor actúe como buenamente pueda vetar esto es un manual que nace después de que uno haya dicho vale yo qué puedo hacer después de esa frase mágica que es yo qué puedo hacer a partir de ahí viene todo esto y aquí solamente sesenta la sesenta propuestas por eso dejado al final del libro tuvimos a bien con la editorial deja unas páginas en blanco para que la gente se vaya apuntando lo que lo que es buen los programas de radio en los programa de televisión en los diarios en anote ideó bueno pues me voy a apuntar esto y sobre todo lo más importante lo que ya estoy haciendo bien

Voz 0927 34:53 muy bien hoy está estemos un poco vaguete hoy entonces he dicho bueno que me ayuden venga pues vamos a hacerte alguna pregunta que no te lo hago yo de acuerdo

Voz 35 35:02 venga muy buenas soy Arturo Larena director de la agencia la es lo primero dar la enhorabuena José Luis por el nuevo libro y luego le plantea una cuestión practica como consumidor de todos los productos que solemos tener en casa o Allen suelen resultar más dañinos para nuestro medio ambiente y qué podemos hacer para cambiar o qué alternativa tenemos

Voz 34 35:23 madre mía esto es una encerrona con autoridad como Arturo yo yo aquí dándole respuesta

Voz 10 35:28 para eso somos amigos encerrona

Voz 34 35:31 él está muy acertado efectivamente fíjate yo Arturo te diría que los envases de productos químicos así de limpieza del hogar esos son los más esos son los más complejos y los más complicados por eso ahí sí que hay que aplicar el principio de precaución basado en la reducción ahí sí que hay que intentar compatibilizar el uso de limpiar hogares sí de detergentes y de productos que evidentemente son necesarios con esos pequeños trucos de la abuela del de la abuela que finalmente era lo mismo que estamos compartiendo los productos envasados es decir cuando tú ves ahí ácido ascética pues es vinagre cuando tú ves ahí de lactosa bueno un leche cuando tú ves ahí bicarbonato pues es que es lo que utilizaban nuestras nuestras nuestros sabios abuelos para limpiar no te estoy diciendo yo que te que tengamos que ir ahora a comprar los detergentes Boris sería no no estoy diciendo eso simplemente que un poquito de sensatez estamos convirtiendo nuestros armarios de la limpieza y en bombas químicas en arsenales en el Arsenal de Alí el Químico pero yo le diría Arturo y a todos los oyentes que cuidado con los productos de limpieza del hogar que a veces los estamos extra

Voz 0927 36:40 lo que tratamos de Luis que todo es bastante complejo porque si miras tú dices ahora mismo en la cocina en el baño en en el armario caro encontramos cantidad de cosas vasos cucharas páginas y envoltorios bolsas de la compra que es uno de los de las cosas que no entendemos todavía como seguimos utilizando tantas bolsas cómo siguen en el mercado crías muy difíciles no digo el sobrevivir pero si la adaptarnos no

Voz 34 37:05 por eso este libro no se titula A vivir sin plástico y por eso yo no apeló a vivir sin plástico porque me parece sinceramente y con todo el cariño lo digo a quién se plantea esa meta parece utópico hoy en día de ahí a lo que propone este libro que es reducir en la medida de lo posible es decir recurrir a alternativas que no te obligan a cambiar de vida ninguno de los consejos de las propuestas que hay en este libro implican un cambio de vida ninguno para nada vamos a hacerse vamos a a seguir haciendo lo que hacíamos hasta ahora simplemente diciendo que no a muchas cosas con mirándolo con un poquito un poquito de esfuerzo de caramba cómo se acaba con las bolsas pues yendo a comprar con la bolsa puesta

Voz 10 37:46 sí sí

Voz 34 37:47 es bueno y o con él o con esas bolsitas de tela tan tan bonitas de colores y los preciosos que recibamos ahí en la mochila en el bolso que cuando vamos a su pero entramos en la tienda pues tiramos de ella verdad oiga le da igual no quiero bolsa

Voz 27 38:00 soy José María Montero periodista ambiental como Luis director de los programas cierre y espacio protegido en la televisión pública andaluza en Canal Sur Televisión José Luis siempre ha defendido el valor de la educación ambiental en edades tempranas frente a la apatía de mucho de adulto lo de escolar europeos han revelado y han dicho basta mi pregunta tiene que ver con ese movimiento que lidera Greta Tumblr qué podemos hacer José Luis lo adulto para ayudar a Greta y a todos los jóvenes que se han sumado a esta rebelión pacífica que podemos hacer me refiero a parte de no molestar mucho

Voz 34 38:32 fíjate monte pues yo te diría que tomar nota es que es tristísimo que que que que una chica tan joven verdad ya que además con unos problemas hay cosas pero con con autismo diagnosticado es decir éste es dándonos una lección maravillosa todos verdad yo lo que hay que hacer es tomar buena nota ir reaccionar porque ellos sólo pobrecitos no van a poder por lo tanto toman nota y sumándose a ese movimiento

Voz 0927 38:55 vamos a la playa sin plásticos gente alrededor con niños y se ha dicho José cómo se puede ir a la playa sin plásticos colchonetas cubos palas veinte mil cosas vasos para tomarte un refresco Quito no lo ponga difícil José Luis

Voz 34 39:09 pero tú te acuerdas cuando íbamos nosotros a la playa sin la orquesta hable que nos ha pasado que los chiringuitos de playas han convertido en bazares asiáticos y que además el problema de todo esto es que no vale la pena guardarlo es lo que hay denuncio en el libro de verdad hay que frenar en seco esto aquí sí que soy un poquito taxativo y aquí sí que de Vigo que hay que aprobar algún tipo de normativa no sé si municipal Si sea autonómica O'Shea estatal que prohiba la venta de este tipo de productos en los bazares asiáticos de quita y pon de usar y tirar pero que ya son palabras mayores

Voz 35 39:41 buenos días Jesús buenos días José Luis Hoyos guijarros hoy el director de proyecto

Voz 34 39:46 todo de sostenibilidad de la agencia

Voz 35 39:49 bueno enhorabuena José Luis pues el nuevo libera conste que tienes o yo te quería hacer una pregunta sobre todo como divulgador que eres Bonnie gran divulgador para todos nosotros es el papel que que pueden o deben jugar los periodistas ambientales a la hora de informar sobre las alternativas al plástico de las que tú hablas para mí es interesante si estamos haciendo suficientes y no se está haciendo suficiente y la verdad que opinión me interesa mucho enhorabuena eh

Voz 34 40:15 mi querido Luis un beso le mando desde aquí mira vamos a ver Jesús tú sabes que los periodistas ambientales llevamos con la mano alzada con el dedo levantado décadas eh tú has tenido a bien dar contenido voz a los periodistas ambientales en SER Consumidor cosa que no te lo vamos a agradecer por muchas cañas que te pague emociones pero pero es que eso no es común es decir aquí la información relacionada con el con el medio ambiente que incluso la Unión Europea exige a los Estados miembros que prioricen este tipo de contenidos en los en los medios de comunicación de la forma que sea no se está atendiendo es decir yo pediría a todos los programadores ya todos los editores que por favor simplemente echen una mi echen paren en la oreja a lo alabó de las calle que esto del cambio climático y el consumo responsable de los plásticos esto ya no es una cosa de cuatro hippies esto ya no es ni tan siquiera una tendencia esto es una realidad informativa de la cual la gente está interesada en tener noticia el Guardian el para mí el mejor viarios que sin que se evita en el mundo abre cada día con información vinculada con el cambio climático con la contaminación por plásticos clara distinción entonces tomemos un poquito de nota por favor

Voz 0927 41:28 sí pero fíjate que tú aquí todavía tenemos muchas llamadas de oyentes que nos dejan en nuestro buzón y nos dicen que cuando hablamos de reciclado en origen eso esos un negocio no sé que nosotros luego es verdad que muchas veces no sabemos reciclar bien porque uno de los invitados a los que hemos perdido una pregunta a Duda o al final no te la hecho pero vamos ya te la hago yo los tangas plastificado es donde Vanessa

Voz 33 41:49 bueno al contenedor amarillo a al marrón la cual

Voz 34 41:54 vamos a ver yo lo que sí que te quiero lo que sé que te agradezco que me de la posibilidad de contrarrestar este tipo de informaciones estos ataques que están no

Voz 10 42:01 claro claro claro gesto porque esto me parece que

Voz 34 42:04 son coartadas de malvado gente que bueno o que está a otros negocios como sabes hay un negocio montado no en el actual sistema de reciclaje sino en el que se quiere imponer ya sabemos que hay una multinacional Noruega seduciendo vamos a dejarlo ahí en seducción incluso a políticos que están con voz en el Congreso haciéndoles campaña pero el reciclaje carambas como que si funciona yo llevo treinta años como bien sabes defendiendo el reciclaje como medida útil para la Lupe trabajar a favor de inmediatamente desde la ciudadanía responsable hablando reciclado

Voz 19 42:38 bueno yo soy muy de Rey se la directora de comunicación de Ecoembes y buena amiga del autor y pasa mucha ilusión hacer esta pregunta me gustaría saber si han notado un nuevo lector en torno al medio ambiente Si en los libros de decir icono como como el que presenta hoy ya no está en el rincón en las librerías y lo que tiene un lugar destacado y que la gente los demanda

Voz 10 42:55 Kale estás convirtiendo o no con Arturo Pérez Reverte seguro no sea

Voz 34 43:03 que que la gran nieve Rey verdad la comunicación mental no solamente se ejerce desde los medios de comunicación sino también de también desde las grandes organizaciones y de las grandes empresas verdad sí por su puesto que estoy detectando eso por supuesto es verdaderamente aquí estimulante ni ni ni no INI motivador que es simplemente emocionante la cantidad de lectores jóvenes que a través de las redes sociales me envían preguntas oye cómo puedo hacer esto como puede hacer lo otro en buena parte de ellas vinculadas efectivamente con la recogida selectiva o y que se hace con las cajas de fruta aquí contenedor van pues fíjate las cajas de madera de fruta Banana amarillo no me digas no sabía pues si con eso que se hace pues con eso se hacen todo tipo de de de conglomerados de madera se hacen rellenos para obras de construcción en el peor de los casos pero echa me la caja de las fresas de madera al amarillo pues no sabía muchas gracias como esas tengo a centenares

Voz 0927 43:52 pues si ustedes quieren resolver yo creo que casi todas las dudas que seguramente sí sí han planteado más de una vez que ha salido en alguna conversación sobre el tema de los plásticos el reciclado buen uso mal uso alternativas trucos etcétera aquí lo tienen Plastic de tos cinco por diez ideas para reducir el plástico en tu día a día José Luis Gallego naturalista un placer

Voz 34 44:15 un placer para mí haber participado en un programa que insisto es un referente no solamente de información al consumo que eso ya lo sabes sino en información medioambiental te lo agradezco de corazón irá larga vida al consumidor lleva ya

Voz 36 44:30 ya sabes que te agradezco también que hayas atendido nuestra nuestra llamada

Voz 0927 44:33 eh no hacían falta estos elogios que la cerveza

Voz 36 44:36 vida ya estaba ya ya estaban aseguradas eh

Voz 10 44:38 venga fuerte abrazo bueno que vendan muchas editado por cierto

Voz 0927 44:42 ha dado por Libros Cúpula no

Voz 34 44:44 exactamente planetaria

Voz 10 44:47 venga un abrazo adiós un abrazo

Voz 0927 44:51 te escuchamos que veían con Cercas todos compré por Internet y ahora nadie es apenas cinco meses sin teléfono al que tengo derecho con no super online que nunca me han llegado el pedido

Voz 5 45:04 viaje seguro y la Agencia se lavan las manos

Voz 3 45:07 sus consultas tus dudas somos el altavoz de tus denuncias nuestros asesores jurídicos te ayudarán a resolverlo

Voz 37 45:15 a mí me devolverle de inmediato los cargos presentando una reclamación inmediata que hay que solicite por escrito a la cancelación de sus Tano esto es un estado allí podríamos reclamar a la propia compañía gala protegen a SER Consumidor

Voz 0927 45:30 Jesús Soria como nos ayudan los asesores jurídicos entre ellos Eugenio rival muy buenos días

Voz 26 45:36 eh

Voz 10 45:37 muy buenos días presidente de la Asociación Española de derecho

Voz 0927 45:39 lo de consumo te parece el primer caso

Voz 10 45:42 por ello venga compré una lámpara se Rumpy

Voz 1350 45:44 una pieza de instalarlo ahí sorprendentemente ya no hay pieza

Voz 12 45:49 bueno a mi consulta eran respecto al que hemos comprado una lámpara de valor de más de doscientos euros a la hora de montarla una de las cinco tulipán al que viene sea roto en el montaje ir nuestra sorpresa es que cuando vamos a la tienda para pedir un repuesto de unos dicen que probablemente no haya repuesto qué podemos hacer está obligado a ser suministran repuesto cuál es la legislación en ese caso

Voz 0927 46:16 hay normativa para las piezas de repuesto de las lámparas

Voz 27 46:19 la hay y a disposición de todos los oyentes Real Decreto cincuenta y ocho del año mil novecientos ochenta y ocho y nueve de enero dice este real decreto sobre protección de los derechos del consumidor un el servicio

Voz 34 46:32 de reparación de aparatos domésticos

Voz 27 46:34 pues sin su artículo cuatro nos indica el plazo que tienen que tener piezas de repuesto aquellos que vendan un producto de uso doméstico que será de cinco años para las piezas de carácter funcional y al menos dos años paradas de carácter estético por lo tanto en el supuesto de nuestro oyente que es una tulipán desharán para entendiendo que la tripa puede ser un elemento de carácter estético como mínimo dos años

Voz 13 47:02 no va debía me algunas eh

Voz 10 47:06 es el genio de la lámpara exacto

Voz 1350 47:11 esto con un operador de telefonía le cobran pero los dos móviles no le llegan

Voz 38 47:17 la portabilidad Vodafone me cambiaron evidentemente de los dos teléfonos que tenía me tiro las tarjetas muevas perfecto bueno tenían quedarme dos uno dos móviles que que compraba con ellos plazos que ha pasado bueno pues resulta que a esto

Voz 39 47:33 todo te ha llevado mes las facturas me están cobrando conforme que tengo los dedos de las dos terminales

Voz 38 47:41 el problema es que no me las han dado llamo me dicen que les han dado prueba llamarme el devuelto el recibo y ahora me quiero quejar alguna solución de qué hacer con ellos

Voz 0927 47:54 claro lo que pasa es que devolver recibo no es la solución solo eh

Voz 27 47:57 problemas esa es la clave no solo basta con devolver el recibo sino hay que dejar constancia fehaciente de nuestra disconformidad de nuestra reclamación y esto no se con

Voz 26 48:07 que nunca a través de esas llamadas interminable

Voz 27 48:10 teléfono en el que nunca podremos crear ninguna prueba correo electrónico burofax carta certificada lo que sea preferiblemente hasta un correo electrónico no sirve cuál es la solución jurídica o la solución jurídica no la da el Código Civil decimonónico del hace ya

Voz 18 48:25 siglo y medio que no dice en su artículo mil

Voz 27 48:28 ciento veinticuatro que el usuario tendrá derecho a resolver el contrato y su cumplimiento cuando la otra parte no hubiera cumplido sus obligaciones y la obligación de la compañía de telecomunicaciones en este caso era la entrega de los móviles ante esa falta de entrega ni se tiene que abonar cantidad alguna sí por supuesto tiene que se bañan en prejuicio entre otras cosas por las estuviera parado

Voz 1350 48:52 Moya nos cuenta mi vecino ello detectamos por casualidad del verano pasado que teníamos los contadores de luz cruzados que cada uno pagábamos lo del otro y ha sido así desde que nos compramos los pisos hace trece años a partir de ahí estoy viviendo una odisea con Ci quieren cobrar de golpe una supuesta diferencia en los consumos por estos trece años no conseguimos sacar darnos con ellos ni con atención al cliente a través de la web amenazan con corte del suministro cuando no he dejado de pagar en todos estos años que puedo hacer

Voz 0927 49:27 vaya lío eh esto sí que es el jamón cruce de cables eh

Voz 13 49:31 fue como un como idea básica

Voz 27 49:36 cuando nos comenta nuestro oyente que quieren reclamar cantidades de los últimos trece años hay que tener presente que el Real Decreto mil novecientos cincuenta y cinco del año dos mil tres según la suerte de este tipo de incidencias establece que el plazo máximo para reclamar la factura suministro eléctrico será de un año con lo cual ya hay dos de exceso que no procede a partir de ahí habrá que vende quiénes la responsabilidad de ese cruce de cables puesto que muy probablemente ninguno de los dos afectado haya sido el que haya realizado hay instalación

Voz 34 50:08 con el alta y la verificación

Voz 27 50:10 en correspondería a la empresa suministradora por lo tanto

Voz 10 50:14 está también el texto refundido de consumidores

Voz 27 50:16 Suárez no puede transmitirse a luz al consumidor ninguna consecuencia económicas de los relatos de los errores administrativos y de gestión del empresario

Voz 10 50:26 bueno se ponga en manos de profesionales para que le valoren un poco esto vamos que le que les asesoren no en su caso concreto que pueda

Voz 18 50:33 sin duda sin duda

Voz 10 50:35 que reclame a la empresa en cualquier caso por lo que veo no llega ninguna solución osea

Voz 34 50:39 sí