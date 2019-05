Acento Robinson: 'Sir Ranulph Fiennes, aventurero incansable' (05/05/2019)

Voz 1 00:00 la Cadena SER Fenton Robinson

Voz 2 00:14 no vale

Voz 1546 01:30 hola bienvenidos acento Robinson en el programa de hoy vamos a hablar con su Files nacido en mil novecientos cuarenta y cuatro británico es un antiguo militar ya pinturero que tiene en su existencia está considerado por el IBI Récord Guinnes como el mayor explorador vivo entre sus hazañas cuente con haber cruzado el Polo Norte Polo Sur a pie y que tuvo que cortarse sus propios dedos de una mano con una sierra para quitarse de encima el dolor insoportable que esos dos moribundos le producían

Voz 3 02:09 no no no

Voz 4 02:14 hubo un tiempo en el que la tierra era una gran desconocida en el que los navegantes temía llegar al horizonte por miedo a caer en el abismo una época en la que alcanzar un país lejano nos podría llevar meses o incluso años

Voz 1913 02:27 fue entonces cuando aparecieron los grandes exploradores hombres y mujeres que se enfrentaron a lo desconocido y abrieron nuevos horizontes

Voz 5 02:35 nuevos mundos habla hasta de Siberia dice que yendo en la dirección de la tramontana en dirección norte se llega al valle de la oscuridad al país de las sombras la mayor parte del año crepuscular

Voz 1913 02:47 el geógrafo Eduardo Martínez de Pisón nos habla de Marco Polo de sus viajes descritos en el libro Las Maravillas

Voz 5 02:53 referencias de Arabia referencias de África habla de las regiones de Ahbar habla de la isla de Sumatra hacer referencias también a Etiopía aunque

Voz 1913 03:03 los historiadores no se acaban de poner de acuerdo sobre la veracidad o no de todo lo que cuenta ese libro Marco Polo un mercader veneciano dio a conocer la ruta de la seda sirvió de inspiración al mismísimo Christos

Voz 6 03:14 hola señor Colón según Bosch cuánto duraría ese viaje siete semanas vuestro viaje sector color duraría un año supo las que cruzar a no y que llegáis a Asia que puede hacer Castilla allí comerciar excelencia según Marco Polo el Reino vecina es uno de los más extensos y ricos del mundo

Voz 1913 03:40 el genovés que llevó a la Corona de Castilla América no puede faltar en una lista de grandes viajeros exploradores descubridores antes que él en una expedición también financiada por la Corona española el portugués Fernando de Magallanes descubrió el Estrecho que unía

Voz 6 03:56 los océanos Atlántico Pacífico el viento sopla en contra respiramos aire congelado si tocamos la escarcha se nos congelan los dedos vamos a navegar el tiempo que sea necesario para encontrar ese paso a ver si alguien lo entiende

Voz 7 04:12 estamos a punto de conquistar un nuevo mundo del mundo

Voz 1546 04:15 dos de las especias el voto acabó con

Voz 1913 04:17 parte de su tripulación no pudo con él pero Magallanes murió en las islas muy Lucas durante un enfrentamiento con los indígenas entonces tomó el mando de la expedición Juan Sebastián Elcano que atravesó el Índico dio la vuelta a África y completó la primera circunnavegación del globo en un viaje que duró tres años diecisiete días subimos Albacete es el barco en el que navegó Charles Darwin dando también la vuelta al mundo que duró cinco años un viaje revelador en el que se gestó una idea revolucionaria el origen de las SPE

Voz 8 04:51 CIES y la teoría de la evolución las Canarias la Patagonia o las Galápagos fueron algunos de los de eso

Voz 1913 04:57 dinos por los que transcurrió la aventura de dar

Voz 8 04:59 sin

Voz 1913 05:00 quedaba aún mucho por descubrir África fue el territorio que el doctor Livingstone que fue el primer blanco en avistar las cataratas Victoria

Voz 9 05:12 la carrera maestría las de los polos es más reciente el británico Scott quién noruego Amundsen compitieron por conquistar el Polo Sur

Voz 1913 05:19 fue cuestión de días pero la expedición que consiguió llegar en primer lugar fue la de Amundsen Scott de sus hombres nunca volvieron murieron dos fallecidos y de extremo frío en el viaje de regreso

Voz 10 05:30 de allí ya le esquí

Voz 11 05:33 la come yo me

Voz 1913 05:37 la última conquista la del espacio tiene nombre soviético Yuri Gagarin fue el primer ser humano en viajar al espacio en mil novecientos sesenta y uno Se puso en órbita a bordo de la nave Vostok el bueno duró ciento ocho minutos porel supimos que la tierra es de color azul y el siguiente paso no sirvo hasta la

Voz 12 05:56 luego

Voz 13 06:00 con tiempo se ha hecho cada vez más pequeña pero este planeta aún guarda sorpresas hay áreas inesperadas que siguen siendo un desafío para quien se atreva

Voz 1546 06:11 eso está con nosotros es un placer saludarle

Voz 10 06:18 después de tantas cosas

Voz 1546 06:20 han alucinantes que has hecho en tu vida a así que voy a decir que tal vez cosas más impresionante que os lo acordado es mantener la despierto para tu mujer durante tantísimos años porque entiendo que conocí es desde que el Yeti en los doce años

Voz 14 06:38 bueno pues cae cae fans a dar tranquilidad

Voz 10 06:42 sí cuando vinimos al Reino Unido desde Sudáfrica nos instalamos sí pasó que los vecinos tenían dos hijos de mi edad una de ellas tenía tres años menos que lleva la invite a salir conmigo cuando ella tenía trece años y no me casé con ella hasta que tuvo veintiuno

Voz 14 06:59 de ha serio valle marihuana

Voz 1546 07:01 bien estabas fuera de casa durante mucho tiempo no porque antes que fuiste de ese explorador intrépido han también eres un soldado pero no soldado cualquiera a militar también la Orwell donde también instaba antes tu padre no

Voz 14 07:17 la voz de agosto

Voz 10 07:20 los Royal Scott Graves eran el recibimiento de evite de Escocia durante la Segunda Guerra Mundial y mi padre fue el oficial al mando en la batalla de Al Amel en el norte de África le hirieron cinco veces pero estuvo de vuelta al mando en el desembarco de Italia y le mataron en la batalla de golpeé Casino

Voz 14 07:40 a Monchi cocina un héroe no

Voz 10 07:43 su fui cuatro meses antes de que yo naciera

Voz 1546 07:45 bueno entonces como tu padre puede ser entrase en las SAS que ser los servicios especiales de las fuerzas militares del Reino Unido y supongo que ser un explorador era como una continuación de lo que ya venís haciendo como un soldado

Voz 14 08:03 la buena mensaje sean eh

Voz 10 08:05 sí desde que era pequeño mi madre y mi abuela me contaron cosas de mi padre y de mi abuelo he luchado en la Primera Guerra Mundial al lado de su amigo desde la adolescencia Winston Churchill me contaron historias sobre ellos y cuando fui creciendo yo quería parecerme a mi padre pero cuando yo todavía no estaba de servicio tenía que aprobar exámenes para acceder a la universidad sino hacía eso no podía alcanzar posición de oficiales en mi época la estancia en el ejercito estaba limitar a ocho años el máximo rango al que aspiraba era el de capital yo pensé esa es una regla estúpida poder continuar y tener un rango más alto pero cuando alcance los ocho años había cambiado y tuve que ha abandonado el Ejército en aquel momento me plantea los servicios especiales del Reino Unido y al ejército árabe lo y también intervine en algunas operaciones de la Guerra Fría Copa ahí Omán estuvo teclado no

Voz 14 09:07 a día y Turina

Voz 10 09:10 sí me dieron la medalla del sultán a la valentía como en el año mil novecientos sesenta y nueve cuando los soviéticos atacaron desde Yemen Omán tenía un tratado que los británicos para protegerles de estos soviéticos que estaban muy bien entrenados y armados había dos mil o tres mil de ellos en las montañas y nuestro Ejército era de cientos de pregunta el oficial que estaba al mando de había muerto en combate y yo pensé que fue porque había movido a su sesenta hombres conjuntamente de día viéramos un objetivo muy grande los servicios especiales no sabían recomendado que nos movieran los principalmente de noche así que cambie las reglas de esos sesenta hombres nos mantuvimos en la frontera entre Arabia Saudí Yemen y Omán durante unos años

Voz 14 09:56 todas cesado llamé al no ni por las fuertes lluvias

Voz 1290 10:00 cómo te enamoras te las expediciones fue tal vez por por haber ido a un colegio interno donde donde son muy proclive a las expediciones

Voz 10 10:11 no lo sé quizás lo fue pero las expediciones aparecieron simplemente porque cuanto el ejército no tenía trabajo inmediatamente después me Casio tienen no ganaba mucho dinero en su trabajo a eso que tuvimos que decidir qué hacer para dividirse

Voz 15 10:26 la guerra fría en Alemania los tanques estaban esperando el ataque

Voz 10 10:30 de los soviéticos pero nunca lo hicieron

Voz 15 10:32 así que los soldados escoceses se aburría a mí empezaron a pelear entre Dios y los verdes y los oficiales teníamos que frenar aquello así que les pusimos a ídem

Voz 10 10:41 canoa a escalar a esquiar así que había unos buenos entrenamientos para la cultura en el Ejército yo estaba al mando y los impuestos pagaba todo aquello y pensamos que haríamos todo aquello como civil

Voz 14 10:54 muy vueltecitas al pelea

Voz 1546 10:58 luego coma siete Acurio Crocker Jenny no tu tu mujer que tiene la y día mafioso el día de subir los siete mil kilómetros y el Nilo en un barco de dislates

Voz 10 11:13 yo creo que sí dice no sí eso fue un poco antes justo antes de casarlos el último año que yo estuve en Arabia nosotros dejamos el ejército durante seis semanas e hicimos una expedición el un Aero deslizado que fue idea de guiri tuvimos prisa porque teníamos que hacer cuatro mil más ellas siete mil kilómetros en seis semanas bueno

Voz 1546 11:38 habrías pasado muy bien pero en cuanto que nadie había hecho nada parecido antes no hay antecedentes como atacase te estoy desafío como adivinaba el Ibex se encontraron no era más más bien una adivinanza pero con ganas

Voz 14 11:59 cuál has Bob once Checho

Voz 15 12:01 nosotros en un principio sólo queríamos hacer los siete mil kilómetros no pensábamos hacerlo en aeromodelismo

Voz 10 12:07 adoro pero había una guerra y un comando israelí atacó la zona del Nilo volaron los puentes y nosotros ya estábamos planeando el viaje en la zona de Sudán del Sur había una gran guerra civil así que era la única manera que encontramos de que no nos hicieran parado porque no estaba permitido que hubiera ningún turista en esa zona pero cuando descubrieron que teníamos una Herodes licitador a los locales les pareció algo muy interesante porque pensaron que podría a utilizar la Aero deslizado como transporte para su agricultura estaban muy interesados en ver este nuevo Aero deslizado que puede ir por tierra y agua e intercambiarlo así que nos dieron un permiso especial gracias al Aero deslizado

Voz 14 12:51 a todas a otro

Voz 1546 12:54 después de del Nilo es misión cumplida entonces hay que buscar otra aventura dieciséis nacer uno clowns si llama a El Ártico a a Antártida pues fuiste Pablo Apolo utilizando sólo el transporte del del superficie la tierra no cómo cómo fue aquel

Voz 10 13:18 sí utilizamos unos vehículos que tienen cuatro pequeñas ruedas para arrastrar unos trineos que diseñamos nosotros mismos en los que llevábamos comida y combustible tuvimos el mejor material que podía es porque en aquellos días no confiábamos en el Gore Tex pero en veinte años nuestro equipo ha pasado de utilizar materiales animales Al Gore Tex

Voz 14 13:38 es Ana moza

Voz 10 13:42 cómo es esa sensación sí

Voz 1290 13:44 la lógica de ver blanco constantemente después de un rato te de ser orienta te da una sensación de claustrofobia como es esa sensación

Voz 14 13:55 Prado chequeo

Voz 10 13:57 vivimos en el polo ártico llene el Antártico eso son tres mil doscientos kilómetros de Walküre a la mitad del pueblo está la base militar americana pero aparte de eso no hay nada que no sea blanco en tres mil kilómetros así que si estás navegando utilizando uno de tus relojes con el horario de Greenwich y otro con la hora local así que sabes dónde está sur gracias al sol fue el mismo método que había utilizado cincuenta años antes las personas que establecieron la base americana pero ninguno de ellos había cruzado la Antártida armas así que nosotros fuimos los primeros de la historia de hacerlo y eso fue sólo una parte de la expedición todavía teníamos que cruzar el Polo Norte que es hielo flotando sobre el mar por lo tanto es más complicado que la Antártida que lo lleve sobre una masa de tierra así que para cruzar la Antártida utilizamos dos vehículos pero desafortunadamente había muros de hielo de diez o veinte metros y era mucho más fácil tirar de los trineos nosotros mismos

Voz 14 14:59 el chamán

Voz 1546 15:02 pongo de de la de la nieve en el año noventa y dos pues en barcas en lo que suena muy romántico han crees ver o encontrar la ciudad perdida de ir a dónde empieza uno a buscar algo que está perdido

Voz 14 15:21 que es fan de

Voz 10 15:24 empecé a escuchar el sobre esto a los beduinos del desierto cuando estaba luchando contra el comunismo en Arabia el desierto con más arena del mundo ya Adil según la leyenda se encontraba la ciudad perdida de la reina de Saba en un lugar en el que había unos árboles que se llaman Fran quince en sede y que sólo crecían en esa zona del país la leyenda decía que los frutos de este árbol era el único mucho más caros que el oro y que por eso se había colonizado en un lugar tan remoto según las investigaciones que habíamos hecho nos decía que la ciudad se podía encontrar en una zona en la que no había forma de proveer no es de agua en muchos kilómetros la primera expedición la hicimos en mil novecientos sesenta y ocho hicimos ocho expediciones en total hasta que vimos colacionadas utilizamos fotografías tomadas por la NASA quién los ayudaron a saber dónde buscar pero que no nos decían dónde sí a hacerlo

Voz 14 16:19 voy a dar lo mejor de esa pregunta estúpida

Voz 1546 16:22 yo tengo muchas de esas han pero en el primer lugar como se pierde una actividad entiendo que una ciudad puede quedar en desuso pero perderse perder una ciudad como se pierna zurda

Voz 14 16:37 oye Schneider The Washington mes

Voz 10 16:40 bueno yo ni siquiera sabemos si se perdió y que todo fue un mito porque Silex La Biblia en lugar del Corán verás que se habla de una ciudad llamada Sodoma y que la gente de esa ciudad se comportaba mal así que Dios la cubrió de arena en algún lugar del desierto nosotros no pensábamos que eso fuera nada más que un mito de la biblia pero de esa otra ciudad Se ha hablado a lo largo de los siglos por gente que ha oído hablar de ella como Marco Polo él mismo empezó a buscarla así que era mucho más probable que existiera no sólo como una historia

Voz 14 17:14 esta noche

Voz 10 17:15 los astros estuve como encontraste

Voz 1546 17:17 dan nombre fiero como lo físicamente lo encontraste pero como estaba eran cuando la encontrabas

Voz 14 17:26 está grado II me voy

Voz 10 17:31 cuando finalmente la encontramos teníamos a un arqueólogo que era mejor el mundo con nosotros el doctor que es estadounidense le encontramos gracias a un golpe de suerte porque cada vez que nosotros hacíamos un expedición había unos funcionarios del Ministerio de Turismo y de patrimonio para asegurarse de que no acabáramos sin ninguna tumba o algo así Ello es no se observaban bien el año del que estamos hablando en el noventa y dos empezamos a desfallecer algo que no es sorprendente porque ya llevábamos ocho expediciones un día yo estaba sentado en una roca con mi mujer Jeannie tomando algo y al otro lado de la roca estarán dos de estos funcionarios del Ministerio de Patrimonio Joaquín y me dijo que dejara de hablar y me dijo escuchar nosotros escuchamos y ellos estaban diciendo de que uno al otro mira este equipo de británicos y americanos han grabado todo lo que han hecho en los dos últimos meses pero no han cavado inglés buen momento están utilizando la búsqueda de la ciudad perdida como excusa para grabar una película porque de otra forma no se permite la grabación así que cuando hoy eso sabía que ellos irían el Ministerio el ministro se lo diría al sultán y el sultán los prohibe a volver para siempre así que me fui corriendo a ver a nuestro arqueólogo y le dije tienes que empezar a cavar y él me dijo pero donde no hemos encontrado ninguna pija no puedo cavar Si no hay nada que me diga que puede ser un buen lugar para acabar y le dije que daba igual el que tenía que pagarlos empezó cerca del pozo de Aguayo a los dos días un tablero y unas piezas de ajedrez de hace dos mil años aparecieron todas las expediciones ocho en total fueron planeadas desde el lugar en el que la ciudad perdida estaba hicimos cientos de kilómetros buscándola resulta que estaba en lugar de al campamento entonces

Voz 1546 19:28 les te pusiste a escarbar

Voz 10 19:32 lo encontrabas basamos todo ese tiempo sentados en el lugar en el que estaba la ciudad perdida porque era el último lugar antes del desierto retrasos

Voz 1546 19:42 pues en mil novecientos noventa y tres volviste al frío y fuiste el primer persona primera persona en caminar sin apoyo alguno el Ártico sino y tres diez supongo que el calor del desierto demandaba una vez más hacia el frío

Voz 10 20:02 los noruegos hicieron que quisiéramos hacerlo antes de que fueran ellos lo hicieran siempre hemos tenido un problema con los intentos de romper un récord debido a que los noruegos ya lo habían hecho casi todo son los mayores aventureros en el frío de Luis

Voz 14 20:18 el caos es nublado

Voz 1290 20:21 ha experimentado con el frío extremo frío el extremo calor

Voz 10 20:24 por qué es más difícil

Voz 14 20:27 Slim Giggs es delicado

Voz 10 20:29 cómo es muy fácil lo puedes llevar aire acondicionado portátil un nada de eso por el desierto con los equipos arqueológica en el frío siempre debes poner tiene mucha ropa si te sientas a las a tener que llevar un material de primerísimo nivel para ver sufrir pero sí está exportando una carga pesada aunque haga menos cincuenta grados a empezar a sudar en el momento en el que paras te puede dar una hipotermia muy muy rápido

Voz 1546 20:58 en el año dos mil embarcarse en otro expedición solitario en el ático de cayó un dinero por el hielo y fuiste a a recuperarlo con lastre los dedos de una mano no

Voz 10 21:15 yo normalmente no hago exploraciones individuales suelo contar con la compañía del doctor Straw Él también es uno de los mejores en fisiólogo de Europa especializado en el estudio de los efectos de alambre en el cuerpo humano él planifica las raciones para los viajes largos que suelen contar con un sesenta por ciento de Grajal porque la grasa supone un mayor número de calorías con menor peso si él hubiera hubiera sido lo más normal tiene me hubiera retirado de la expedición nos hemos retirado mutuamente de varias expediciones pero ese récord en particular lo habían conseguido los noruegos poco antes y la única forma de superarlo era reposo

Voz 14 21:55 la efectuó a los consumidores

Voz 1546 21:58 pero los quite inspiraban digamos en tus grandes rivales los noruegos no

Voz 10 22:03 el noruego con el que he estado enfrentado durante treinta años ahora es bien

Voz 1546 22:08 pero cuando regresase a casa con esos dedos congelados mientras los médicos tirón qué hacer con mano esos dedos tú decidiste hay cortar los tú mismo

Voz 14 22:22 ha ganado ya de de bueno

Voz 10 22:26 sí me dieron un plazo de cinco meses antes de proceder a la porque en los dos últimos centímetros de mis derechos Estado al muerto si los negros pero las partes inferiores de mis dedos estaban sanas bueno pero ha habido una parte en medio de baile límite podía curarse au quedarse definitivamente entonces antes de la amputación había que esperar cinco meses para ver qué pasaba con esa zona intermedia así que lo intente hacer vida normal durante cinco meses sin que las partes muertas tocaran nada porque estaban en contacto con nervios abiertos quieran vivir muy doloroso si mi mujer me dijo que estaba muy irritable decidimos que ella haría lo que hacía el ganas con unas tijeras al principio cuando veía que cortaba alguna parte Kiefer grabas cortaba más arriba en la parte muerte no es mío

Voz 1546 23:21 claro que tenías tremendos dolores pero cuando tú los cortas Ilham putas y aparte muerta de de los dedos se debe ver instalado in

Voz 10 23:35 bueno una vez que se cortaron las partes muertas y no tenía esos dolores tan fuertes que cada vez que rozaba algo con las partes muertas me puso mucho mucho mejor para los tres meses que creaban antes de la operación y la ficción me dijo que había hecho un buen trabajo

Voz 1546 23:51 que no hay fin de tus habilidades

Voz 10 23:56 el cirujano no estaba muy contento claro habrá visto como o un competidor no

Voz 1290 24:04 si mi mujer me dijo que el cirujano se puso celoso después de tanta tanta expedición luego te dio por hacer la carrera deportiva de Running más difícil mundo que tengo entendido que es es siete siete siete y también tengo entendido que me dieron te de un infarto donde tuvieron que poner un triple bypass eso que fue durante tus entrenamientos

Voz 10 24:27 no no nada de eso fue durante los entrenamientos todo fue idea del doctor Michael Straw

Voz 14 24:35 sí

Voz 10 24:37 ninguno de nosotros éramos corredores de maratón pero descubrimos que el mejor club de maratón del mundo que está en Nueva York había planeado hacer esto y tenían al doctor Michael Straw como el único miembro del equipo no estadounidense estuvimos cinco años sólo para encontrar una compañía aérea con la que pudiéramos contar porque no es fácil llegar a siete continentes distintos que en siete días consecutivos y además en los lugares apropiados para correr la policía tiene que parar el tráfico y cosas así que no son fáciles además hay jet lag tres meses y medio antes de la fecha prevista que tenía que coincidir también que cuando el tiempo es el correcto en la Antártida sufrí un infarto y me pusieron un doble bypass mi mujer me dijo que no debía hacer los maratones Buene irónica

Voz 1290 25:29 mentes siendo bueno viendo tu currículum viviendo

Voz 10 25:32 lo por todo lo que has pasado esto para ti a lo mejor era algo más motivador

Voz 1290 25:36 no

Voz 10 25:39 yo no quería decepcionar a la idea del doctor Michael Straw entonces decidió esperar a ver cómo estaba después de la ópera Fidelio un mes después podía caminar despacio unos ocho kilómetros y tres meses y medio después podía correr un maratón en tres horas y media

Voz 14 25:54 no lo sé no fados

Voz 1546 25:57 bueno tu primer intento a ver es pues llegaste a trescientos metros de la cima del cúspide cuando decías sentías como un elefante acabo de reposar y sentarse en tu pecho

Voz 10 26:15 ya bueno pero tenía conmigo unas pastillas con el me lo había recetado después del primer infarto por aquel entonces ya me había casado con mi mujer ruidos un año y pico después de que muriera en ella me había hecho tomar estas pastillas después del infarto las tenía me tomé una Swiss lo que les salvó la primera vez que me lo propusieron dije que no porque tengo vértigo pero entonces al año siguiente yin y medio después de treinta y ocho maravilloso que me sentí fatal para salir de ahí bueno algo que de verdad duele pueda sacar de esta situación sería superar el vértigo y el deberes estaría bien intenté tres veces subir el Everest la última tuve éxitos el último intento fue extractos pero no puso a prueba en ningún momento Mi vértigo porque en el Everest no hay precipicios si miras hacia abajo ves una apuesta de nieve blanca no un barranco negro El día que me ayudó a subir me habló de otras tensiones en la zona lo que sí hay precipicios aunque lo hicimos el dos mil siete

Voz 1546 27:25 con tu rol como escritor has escrito algo sobre el miedo yo no imaginaba que miedo sea algo que usted ha habría conocido

Voz 14 27:38 Damm ya en porque nos cuando el banco UCA

Voz 10 27:42 sí porque cuando me preguntaron sobre escribir un libro sobre el miedo pensaban que yo sabía mucho sobre el dedo pero la verdad es que nací con un ADN que no permite poco miedo no era capaz de escribir esos libros pero como sabía que no podría escribir más de quinientas palabras interesantes y el contrato era de doscientas mil palabras decidí entrevistar a dieciséis personas impresionantes y aprendí mucho de ellos

Voz 14 28:11 Ana Lancelot sentencia no

Voz 1546 28:13 son un enorme placer poder charlar con usted esos minutos si enhorabuena por todo lo que has hecho y gente que has ayudado y pues tanta gente que pues no esas maravillado realidad pues ha sido un placer muchísimas gracias por este rato

Voz 10 28:33 ha sido muy amable

Voz 16 28:34 ha sido un placer daban más ya que

Voz 17 29:07 enseguida volvemos con más acento lo

Voz 18 31:39 muy mal

Voz 17 31:42 con acento Robinson

Voz 1546 31:48 bueno pues aquí estamos con más acento Robinson y tengo mi padre al lado derecho de Luis Fermoso amigo compañero de viró cómo estamos

Voz 1348 31:56 hola Michael encantadísima estar aquí contigo

Voz 1546 31:59 los también está contigo por cierto hay un deporte más peligroso que el salto base pues

Voz 19 32:08 hablo con conocimiento de causan no el alpinismo era el que estaba más o menos en esos datos terribles y el salto base desde luego que es el primero es una disciplina

Voz 20 32:22 que que desde los años noventa

Voz 19 32:25 esta acumula o algunas de las imágenes más espectaculares del mundo del deporte pero también uno de los números de los guarismos más más trágicos a la hora de de muertes

Voz 1348 32:36 es repasando así básicamente un poco la la lista es un poco macabro pero

Voz 19 32:41 recuerdo cuando hicimos el Informe Robinson de de Salto Base en el momento que emitimos el reportaje había doscientos setenta y dos fallecidos desde el año mil novecientos ochenta y uno

Voz 20 32:52 a día de hoy

Voz 19 32:54 trescientos sesenta y cinco fallecidos hace practicando salto base el dato es un poco amplia así pero si lo bajamos a tierra diciendo que son dos al mes

Voz 20 33:04 imagínate qué pasaría si decimos que

Voz 19 33:07 dos futbolistas al mes mueren dos jugadores baloncesto al mes mueren dos tenistas al mes mueren uno hay dos fallecidos al mes por salto base

Voz 1546 33:15 bueno es un poco más trágico que eso Luis porque no hay tantos practicantes de exalto pacientes el porcentaje de de de de practican desde es amplísimo

Voz 19 33:27 sí es esa esa desde luego es un deporte que que además es que es caro practicarlo porque cuesta mucho

Voz 1290 33:33 eso hacerlas los cursos de paracaidismo

Voz 19 33:35 hoy una vez que hacer los cursos de paracaidismo tienes que empezar a hacer el el salto base para hacer un salto base más o menos se calcula que hacer unos doscientos o trescientos altos de paracaidismo antes de hacer tu primer salto base entonces cuando haces tu primer salto base igual has gastado ya unos diez mil euros por lo tanto no es un deporte no es bajar al parque a dar patadas

Voz 1348 33:56 balón ocurre con unas zapatillas es un deporte caro es un deporte caro sí que es verdad que el salto base como tal no tendría que ser peligroso lo que sí es da convirtiéndolo o lo ha convertido en un deporte muy peligroso es una de las especialidades del Salto Base el próximo proximidad

Voz 0503 34:13 es la parte más delicada de deporte con poco más próximo salir de esa lista de Andy es un apoyo es donde realmente se incrementa en un doscientos por el deporte con Simitis está llevando a muchos de nuestros amigos pero el

Voz 21 34:48 salpique acojonado por ello

Voz 0503 34:58 Manolo era una bomba de relojería estallaba cuarenta veces al día con su capacidad de ponernos nervioso y Armando

Voz 22 35:10 era una pieza fundamental de de que nuestros sitios no de nuestros viajes que saltó el silente me lleváis

Voz 23 35:20 hoy

Voz 0503 35:23 la Manolo me buscaría veinticinco años de intentando hacerlo es el salto Lage fuimos lamentablemente Manolo sólo pudo venir con nosotros ya en el corazón

Voz 22 35:41 se fue de forma repentina en un accidente de Ravelo no porque no fue haciendo saltó base

Voz 1348 35:48 fue haciendo

Voz 22 35:50 un salto de avión como los que hacemos cada fin de semana

Voz 0503 35:53 Manolo le pudieron las ganas más que la que la prudencia cometió un par de errores y lo malo es que esté porteros pueden cometer errores

Voz 24 36:05 con palo brutal una perdía

Voz 0503 36:13 exageradas dedicado

Voz 25 36:22 las imágenes brutales que es

Voz 1348 36:24 que ves a los a los hombres pájaro

Voz 25 36:27 prácticamente rozar las las las laderas de las motos

Voz 1348 36:29 dañadas las colinas claro ahí el realidad el riesgo es absolutamente máximo

Voz 1546 36:34 claro es que hay gente para todo no no es así

Voz 26 36:38 me llama la atención me llamó la atención cuando venía con el reportaje porque realmente es muy espectacular y practicante parón televidente no

Voz 1546 36:47 pero eso entre la adrenalina debe ser una droga no llega el momento cuando no es suficiente no hay suficiente empieces con un salto y lo tienes que hacer se aproxime proxímetro más más más hilo quiero aproximar me no o unos árboles de una ladera sino ya pues edificios interno Si y cada vez necesitas más adrenalina para saciar la quilla tienes no

Voz 19 37:14 absolutamente yo creo además hablando con algunos de los protagonistas que practican salto base es que es exactamente eso es decir es lo más parecido a volar es la lo más cercano que puede estar el ser humano de de ser un pájaro de volar día evidentemente todos los que hablaban de eso te decían que es absoluta

Voz 20 37:30 ente sí en que engancha que engancha de una forma que sólo quieres hacer el siguiente y el siguiente ahí sí bellas en sus ojos

Voz 19 37:39 sus miradas casi que los locos éramos nosotros los que no los que nos parecía una locura hace salto base ellos Nos miran nosotros como diciendo yo lo que no entiendo es cómo no pero Weiss algo tan tan tan brutal tan tan chute de energía no se es será impresa durante verles verles hablar de de algo que para nosotros es básicamente

Voz 1546 37:59 estar jugándose el pellejo constantemente clásico tú que has conocido tantísimos deportistas algunos de elite a otros no tan a élite pero las toca todos los palos desde fue Geldof muchísimos deportistas cuando hablas con los desde hace tú notas una diferencia en el ser humano ese ser humano tiene algo diferente

Voz 19 38:25 sí yo creo que sí tiene que haber una sensación que desconozco por más que la verbalizando tiene que ser el límite llevar el límite más allá o sea yo no vi yo puedo entender que todos los deportistas necesitan experimentar una serie de sensaciones que sólo el deporte les puede dar pero cuando esas sensaciones Dan Lin lindan con con la muerte es algo como que como que el límite asusta muchas muchas veces pero sí desde luego que hay una no sé cómo decirlo es un una exprimir la vida porque al mismo tiempo que la ponen en peligro es verdad que la están exprimiendo como yo no he visto nunca a gente os a las imágenes que hay en el Informe Robinson de de Salto Base saltando al vacío se llama el reportaje ahora explicaremos también poco porque sintiendo el vacío quiero decir se llama el reportaje a todos ellos les les

Voz 1348 39:14 une una fascinación por por por

Voz 19 39:17 por exprimir la vida por por vivirla a tope que dices joder no sé si lo estoy haciendo yo mal con con la mía muy bueno la que la tengo más a salvo creo pero no sé si a lo mejor me estoy perdiendo algo porque

Voz 1348 39:28 lo que todos nos decían en plan

Voz 20 39:30 es que hacer esto o sea que sí yo creo que esto lo haría

Voz 27 39:35 yo creo que somos personas que buscamos el sentido de la vida hay muchas personas muchas otras personas que ni se lo plantea no que si se lo plantean resulta tan insoportable lo que pueden llegar a pensar que se que no quieren saber nada de esa pregunta

Voz 28 39:51 el IVA grabando detrás a Santi Corella y en un momento dado di debió ver que no pasaba que no pasaba a esta zona de terreno giró y al girar perdió altura y ahí es donde también

Voz 22 40:02 para no de los es también complicado ya me acuerdo es el viaje de vuelta osea cuando vas tres amigos en un coche ya la vuelta los volvemos anillos solos él vacíos brutal segundo palo tan fuerte

Voz 29 40:20 no llega un momento en el que dices extenso

Voz 22 40:23 a esto

Voz 30 40:25 no era la gente que tiene duques vas de estos deportes les diría que no sale

Voz 31 40:32 lo que tenemos haciendo este tipo de aventura

Voz 32 40:36 quizá verdad quién le parezca Conde sentido pero vamos sino la vida precisamente por eso la vivía con este intensidad saltaba con todas las medidas de seguridad a habidas y por haber cuando estás haciendo deporte con tal nivel de riesgo puede ocurrir aquí Si algo falla es fruto o no

Voz 1546 41:01 ahí ahí es donde visitaba droga sí

Voz 19 41:04 supongo que una de esas visitas más

Voz 1546 41:08 han Helios evidentemente son muy a consciente de sus compañeros mueren todos tiene un compañero en un reportaje que hay un muerto y varios diarios no pero tú crees que ellos perciben antes de saltar puede y acepta eso

Voz 1348 41:30 yo por lo que me contaban ellos si hay un momento en el que el protagonista del reportaje Armando del Rey que vamos a él porque tres de sus amigos han fallecido el el último en los últimos dos años o tres sí reconoce que hay un momento en que estás en el precipicio a punto de saltar desde luego que sí sí visualizan que que eso puede que es una cosa con con muchísimo riesgo todos dicen que tiene los controles que lo llevan y es verdad que me lo creo y así es como lo cuentan pero si yo creo que sí lo visualizan pero también hay una hay un control hay una profesionalidad y una capacidad para no asumir los riesgos para soltar en el momento justo con el viento que tiene que ser en el momento del año pero claro claro claro que todos los métodos luego lo visualizan intento que no lo hagan tan presente porque si no es te vuelves loco pero sí sí yo creo que eso es lo recuerdo perfectamente el reportaje como nos lo decían que sí que son hay momentos del todo lo que es el momento del del vamos el momento del vamos a del del salto hay entiendo que sí tienen que sí que sí lo decían así sido decían así

Voz 14 42:26 hay Armando desde luego andando

Voz 1348 42:29 poco contando la historia Armando del Rey es un saltador base un par

Voz 20 42:34 caí vista que desde dos mil diez

Voz 1348 42:38 fallece su primer el uno de sus forman un grupo maravilloso que más que saltadores son amigos el primero que que muere es es Carlos Chana en un accidente no es de saltó bases de paracaidismo después van las dos muertes más mediáticas está haciendo salto base que son las de las de Álvaro Bultó la de Darío Barrio que además Darío Barrio muere también una especie de homenaje Álvaro Bultó que ha muerto un año anterior son tres muertes que golpean por supuesto que destrozan el el el equipo que hace pensar a todos los que hacían saltó vas en en parar en parar que eso es un poco bien la el mensaje del del reportaje es decir es sentir el vacío de la caída y sentir el Baix el vacío que dejan los amigos que que se han ido por por un deporte tan tan tan bestial

Voz 33 43:23 eh

Voz 22 43:25 dos quién te dan más alegría que

Voz 35 43:31 el domingo de la foto yo

Voz 22 43:38 y lo mismo quedaría igual

Voz 36 43:40 no sé si ha sido así nos lo ha dado todo nos lo ha quitado nada

Voz 22 43:50 lo tenemos que lo tenemos que asumir cada uno como pueda no

Voz 37 43:54 a mí es que os sales o te unes

Voz 0503 44:00 volar como estábamos volando antes no que estábamos haciendo es una decisión está tomada entonces hasta que todo esto no se arregle mensajes

Voz 22 44:26 es una pasa de estar aquí disfrutando tanto como estoy disfrutando sin tener que preocuparme del factor riesgo

Voz 38 44:46 que que tengo especialmente con el traje de alas es que hay demasiados pequeños factores que escaparon poco han control eso la influencia de seguidos que nadie osó que el que va a dar un paso atrás ah fatalidad que ha habido he tenido caben más clara que no quiero llegar a hacer lo que pueden ya ellos mi idea es hacerlo mucho tiempo que disfrutar y creo que si no lo hiciera sería feliz pero me faltaría algo sentiría púlpito

Voz 0503 45:30 yo no sé si al menos pero nos toca ya todo esto tiros lo peor de todo esto estos perder amigos entonces sí sí pudo tener otro camino dando conocer esta misma gente sin preverlo Ellos estaban allí en el mismo camino que yo

Voz 20 46:07 a todos ellos sí es verdad que

Voz 1348 46:11 viendo el reportaje te das cuenta cómo no es no es para menos todos los pueblos que hablan y al final del reportaje Roger

Voz 19 46:19 conocen que sean alejado del proxy Meetic siguen haciendo salto base pero todos reconocen que el próximo y te lo van a dejar por un tiempo porque algo está fallando algo está fallando cuando los resultados de lo de las muertes son dos al mes es que casi inconcebible

Voz 1546 46:33 el Ciudad Real estable pero luego ya no lo disfruten tanto por ejemplo como sabes Luisa Mingus Falcon no entonces la de vez en cuando despido el Mujer Hoy hemos me poco porque me gusta hacer crisis mi mi hobby claro no coro riesgo de morir en el campo club si pudiera con un poco un rayo agitadas no así que no sé cuánto no pero cuando algunos maridos sartenes su casa para pasar un buen rato como yo lo que es posible que sus mujeres piensa igual estoy no vuelve

Voz 19 47:09 desde luego desde luego yo para mí uno de los relatos de los pasajes más bestiales el del sintiendo el vacío es la entrevista con con Seal cava Río con la hermana de Darío Barrio cómo le llega a decir básicamente oye déjalo ya déjalo ya por qué porque le dices que tu tu tu fascinación Itu disfrute me está empezando salpicar tengo miedo a que te pase algo pero al mismo tiempo se siente incapaz de decirle cómo le vas a decir a alguien que deje de hacer lo que le gusta pasa lo mismo con la mujer de de Santi Corella otro mito del paracaidismo salto base en España cuando yo le pregunto me oye una entrevista decirle se le puede decir alguien que lo deje ellas rompió a llorar entiendo y la madre de Armando de Armando del Rey también también

Voz 1348 47:55 reconocen que tienen miedo a perder a sus hijos o a sus hermanos en el caso de Zika pero no pueden dicen cómo lo vas a decir a alguien que te transmite tanta fascinación me parece que es el que a la que dice acaba siendo hasta su cómplice le acabas acabas entendiendo por qué es o es esto

Voz 0503 48:11 sí o no voy a ser yo pues fíjate que yo nunca he tenido una postura de miedo excepto casualmente una semana antes no sé por qué empezamos a hablar de ese tema es ni mejor arriba toda la amistad que teníamos que yo creo que por momentos decir ya el buen rollo de que igual te lo estás pasando llame pues hay picar en que me dejas sola irme lo de J con clara e si esto me encanta es mi pasión no sé perfectamente lo que puede pasar pero disfrutar la vida inhibirse éste experiencias a quedarme sentada en un sofá si pasa

Voz 22 49:02 Darío era un tío que no conocía de miedo en este deporte tienes que tener miedo Isabel gestionarlo

Voz 0503 49:09 esa conversación que te contó que tuvimos inactivo tienes miedo a veces aparece Si hay veces que que que que que tienes miedos

Voz 22 49:18 Darío fue un error de cálculo

Voz 24 49:21 un error importante yo vi como Darío saltaba

Voz 39 49:25 demasiado pronto como desa

Voz 0503 49:28 parecía

Voz 39 49:30 el castillo es algo que todavía me sorprende a mí de mi mente pero el momento en que

Voz 40 49:35 tú lo sabes pero la cabeza te lo niega Armando donde estaba está Darío pues no pasados del lado la incredulidad es el pasmo

Voz 41 49:46 la pérdida de algunos amigos pues después ya lo vivía peor

Voz 42 49:50 destinado a quería entero

Voz 0503 49:53 no se puede debido

Voz 32 49:57 no lo recuerdo de estos momentos

Voz 41 50:03 lo hemos hablado él sabe sobretodo una vez una de sus hijas dijo cuando falleció datillo era quién va ser el próximo

Voz 43 50:22 quién impedía mundial que

Voz 44 50:25 ahora

Voz 21 50:26 y él me contesta queréis que diga que es que esté en este mundo sintieron cuando ama y quiere es muchísimo a esa persona te lleva a ser concluye la decisión tiene que venir de él

Voz 0503 50:54 yo la respetaré con lo transmite tanta pasión como como los frenos es otra contagio

Voz 21 51:18 Irak para el resto de mi vida

Voz 1348 51:24 es un es un bucle super peligroso mostraron

Voz 1546 51:27 es una realidad algo que los números verifican que esto es muy peligroso pero vamos habla de otro lado de que el guión porque en ese proclama vimos arte ahora no estoy elogiando nuestro maravilloso equipo de secano pero lo que hace se puede contemplar como algo artístico

Voz 19 51:52 yo creo que de todos los Informe Robinson que hemos hecho en estos años Michael desde el dos mil siete que llevaban once años yo creo que es uno de los más potentes desde el punto de vista visual sea es un disfrute himno Tiko es al mismo tiempo te quieres tapar porque no puedes entender cómo alguien pasa rozando una ladera de una montaña pero no puedes dejar de verlo ya hay un punto de decir ostrás no digo el proximo City pero sí decir tiene que ser impresionante hacer eso una vez en la una vez en la vida no seré yo

Voz 20 52:21 pero tiene que ser impresionante sí que yo insisto

Voz 8 52:26 termino como empecé es yo creo que de los

Voz 19 52:29 me Informe Robinson más potente desde el punto de

Voz 1348 52:31 esta visual el de el salto base están realmente haciendo haciendo algo yo no sé si es el límite del ser humano ya a nivel a nivel de buscar el vuelo no creo no creo que haya más algo más cercano me a hacer

Voz 19 52:45 Santi Corella incluso

Voz 1348 52:47 hacer el salto de en el Salto del Estrecho de Gibraltar volando desde diez mil metros unas unas igual he dicho una burrada unas pero unas alturas bestiales y se pasan volando minutos si no sé si se puede llegar ya más más lejos es el punto de vista de intentar volar que es uno de los sueños del hombre desde desde que el hombre desde que es hombre desde luego

Voz 1546 53:05 pues muchas gracias Luis Nos vemos si te parece la semana que viene

Voz 1348 53:08 que estaremos abrazo tras otro

Voz 10 53:11 escribe nos en Facebook hace

Voz 1290 53:13 tanto Robinson

Voz 45 53:15 y y

Voz 8 53:21 eh

Voz 1546 53:27 bueno bueno Serrano Sanz tenido una vida como El sueño década el niño de su época era un soldado y luego un aventurero podía haber sido perfectamente James Bond pero Charles James Bond es una figura ficticia subir sólo parece de ficción no es de verdad un placer para nosotros charlar con él y le damos las gracias como Le damos a ustedes también por estar con nosotros al otro lado de la alcachofa ámbar diría de la Cadena SER

Voz 17 53:59 que van con Dios más que Massa buenas

Voz 46 54:22 la asienta Robinson en la SER

Voz 17 55:14 ya pues