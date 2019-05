"Por 97 metros, tengo que llevar a mi hija al colegio en una carretilla"

Voz 1995 00:00 buenos días es viernes pero ya les adelanto que que hoy no vamos a poner la canción de los ven más tenemos que aprovechar ese tiempo para algo algo más importante Aitor Gabilondo muy buenos días buenos días de verdad Aitor que apellido más bueno tienes tu para hablar en la SER porque no hay un apellido mejor que ese para hablar en la radio verán Aitor Gabilondo ha creado algunas de las series serás sería es más fantásticas que hemos visto en este país en los últimos tiempos seguro que ustedes han disfrutado con el Príncipe con Allí abajo con vivir sin permiso Aitor está ahora trabajando en la que será con toda seguridad la ficción televisiva de momento la adaptación de patria de Fernando Aramburu el libro de Fernando Muro pero además tiene entre manos un proyecto no sea interesada especialmente el proyecto se titula madres guerra madres y si tenemos que resumirlo muy rápidamente Aitor como resumimos madres

Voz 1 00:50 bueno es la relación de una sería de madres muy diferentes entre sí en un hospital materno infantil la verdad es eso

Voz 1995 00:57 es eso que se resumen madres cuidando de sus hijos adolescentes la mayoría si enseguida vamos a hablar de de tu serie pero antes quiero quiero contar una historia inconcreto es la historia de Fátima es una madre que vive en la parroquia del municipio pontevedrés de Salvaterra de Miño que desde hace una semana se vio obligada a llevar a su hija de cuatro años en una carretilla desde su casa a la escuela una carretilla vamos una carretilla en esa de jardín de obra todos tenemos una imagen en la cabeza de los ves recorre cuatro kilómetros dos en la ida y la vuelta y todo por no tener derecho al autobús escolar pero cuando te cuenta porque no tiene derecho no te lo vas a creer esto pasa en el año dos mil diez en el que a veces hay que recordar el contexto Fátima muy buenos días buenos días el Fátima porque tiene usted que llevar todos los días eh a través una peligrosa carretera a su hija en una carretilla

Voz 2 01:55 al colegio que esos porque me ha quedado el coche sí claro no tengo otra otra alternativa

Voz 1995 02:05 a qué distancia está el el su casa exactamente del colegio

Voz 2 02:10 a un kilómetro novecientos tres metros exactamente muy no negaron por noventa y siete metros concretamente lo normal

Voz 1995 02:19 la fíjense la normativa exige que para tener derecho al transporte público escolar la distancia mínima entre la casi la escuela tiene que ser de dos kilómetros y a usted Fátima le faltan noventa y siete metros ese trayecto cuantas veces lo hace usted lea

Voz 2 02:39 yo cuatro a la niña dos en la ida y la vuelta

Voz 1995 02:42 usted

Voz 2 02:45 carretillas creo yo llevo la carretilla la traigo devuelta a la vuelva a llevar el la vuelvo a tres

Voz 1995 02:51 y como esa carretera por la que va

Voz 2 02:55 es una carretera que pasan tráiler y camiones que haga una empresa constructora cercanos mí yo creo que no tienen problemas ninguno poner transporte público escolar que es bastante bueno yo podía citas sabía eso en otros es

Voz 1995 03:16 pero usted ha tratado de hablar con con alguien con la Xunta con con quién ha tratado de hablar Fátima

Voz 2 03:22 primero ante ese noventa este cuatro de septiembre y porque el año pasado el anterior año perdón el curso dieciséis diecisiete a dio una ayuda cuando fui a matricular a niñas me han dicho sí quería esa ayuda yo le hizo bueno sí la hay porque no porque estuvieron a dar esas ayudas pero resulta que el año diecisiete dieciocho esa ayuda se quitó se se redujo entonces al reducirlas a mí ya no me cogió de piedra vamos

Voz 1995 03:57 bueno pues nada pero más allá de la ayuda porque no le pone lo que no puede usted no acceder al autobús para que lleven la niña colegio

Voz 2 04:03 por qué dice que lo va en la distancia reglamentaria que no me

Voz 1995 04:08 perdón Fátima esto quince lo ha dicho a quién le dice a usted porque usted ha solicitado por carta el autobús quién les dice que no hay distancia mínima quién

Voz 2 04:16 en las transporte

Voz 1995 04:19 la Conselleria de Territorio viene transporte de la Xunta pues pues no sé es de esas veces que conoces una historia es muy difícil salir y abandonar la historia conociendo ahora que le está pasando a a Suiza aparte quedan pocas semanas para el curso escolar Fátima pero tienes otra niña que el año que viene entonces vas a tener una carretilla doble observa ACN que llevan a las dos en la cartilla si nadie lo remedia ya

Voz 2 04:48 sí sí la verdad es que me quedó tras horas de la manera que veo en el panorama nueva que a otra que llevarlo a la Carlos III las dos

Voz 1995 04:59 vale entonces tú lo hemos conocido a través de de la prensa gallega es un caso muy muy llamativas Fátima vamos a hacer una cosa pero no aparte siete ha roto el coche pues yo qué sé vamos a ver si si alguien en Salvaterra de Miño puede echarnos una mano con eso pero por otra yo creo estoy mirando mis compañeros que bueno vamos a intentar hablar con la Xunta

Voz 3 05:19 y qué me dicen que claro

Voz 1995 05:22 que el transporte

Voz 3 05:23 depende perdone depende de

Voz 1995 05:26 la Consejería de Educación de la Xunta no de transportes como antes que se transporte escolar concretamente y además las condiciones de Galicia con con una población tan atomizada en tantos sitios hace que sea de vital importancia así que vamos a intentar Fátima por llamar no pasa nada vamos a intentar llamara a la Xunta a la Consejería de educación para que unos no sepa que nos cuentan al menos para que sepan en caso que imagino que ya lo conocerán pero por si acaso Aitor tú sigues ahí verdad sí aquí estoy esto te esto te da para una serie deberá bueno un poco Cid la verdad vale vamos a intentar llamar la hola buenos días mire soy Toni Garrido de la Cadena SER estamos llamando en directo me gustaría hablar con un responsable hemos conocido un asunto me gustaría hablar con algún responsable de de la Consejería de Educación

Voz 4 06:16 es lo que puede pasar con nadie podría pasarle con prensa ahí centrar que hace

Voz 1995 06:22 ya pero es que ese camino me lo sé sino pasa usted con prensa vamos a tardar mucho en este momento lo que no me cuelen señorito

Voz 4 06:33 no no les fuego pero es que eso no es mi cometido yo tengo que coger las llamadas y eso

Voz 1995 06:40 pero perdone con todo respeto no

Voz 2 06:43 muchísimo pero claro es que no puedo no puedo

Voz 4 06:45 pues me con nadie antes de pasar una llamada tengo que que verificar la hay que tomar nota no no funciona si las cosas poner a muchísimas gracias

Voz 1995 06:56 los señorita no me no me cuelgue por favor con la vice con esa queremos hablar con el que estoy tratando de buscar

Voz 4 07:04 de verdad que sí que ayudarle lo haría pero es que no puedo lo podrán de verdad muchísimas gracias

Voz 1995 07:15 Carmen Pomar es la se GERA Fátima estás ahí por ejemplo si llega o vamos a volver a llamar Carmen Pomares que justo en contra el nombre en poco tarde vamos

Voz 6 07:33 venga son las dieciocho minutos en Canarias escuchan hoy por hoy hemos conocido Fátima y es muy difícil no no tratar de hacer algún ustedes pueden ayudarnos o ayudar a Fátima ocho hoy

Voz 1995 07:45 arroba Cadena Ser punto com hola quería hablar con Carmen Pomar si están amable

Voz 7 07:55 pues la coge reunida para pedir más que me

Voz 1995 07:59 Ama Toni Garrido de la Cadena SER Hoy por hoy el parado con de prensa me puede pasar con alguien del equipo es que en prensa nos van a dar largas ya conocemos un poco el el sistema sin esto

Voz 8 08:10 con alguien del equipo de carmín tomar claros prensa forma parte del equipo de prensa hay habla con ella que es el

Voz 1995 08:17 me acordé de mi empresa me pasa como se imagina de prensa perdón perdón celeste Suárez bueno pues pasa usted muchísimas gracias y buenos días

Voz 10 08:31 vamos a bajar los esta música pop con esta de musicales

Voz 11 08:34 tiene el teléfono de espera de la Viceconsejería de Educación estamos esperando vapor del equipo de Carmen comarques a consellera de Educación de la Xunta

Voz 13 08:51 y probablemente entiendo que los protocolos del sistema hay una normativa que está muy bien pero hombre por noventa noventa y siete metros que separan del colegio ha

Voz 14 08:59 una casa de de Fátima que su hija Lucía tenga que ir en esa casa

Voz 1995 09:03 no nos parece bien hombre tiempo tenemos

Voz 5 09:15 sí

Voz 15 09:20 diga celeste sí

Voz 1995 09:22 qué tal buenos días miles hay Toni Garrido de Hoy por Hoy de la Cadena SER estamos en directo en la radio verá celeste eso usted la jefa de prensa de de Carme Pomar verdad vale necesitamos que nos echen una mano celeste porque hemos conocido un caso que no se trata de culpabilizar ni de buscar Se trata de un caso un poco raro que una mujer que tiene que ir que nos está escuchando por cierto Fátima que tiene que ir llevando a sus hijas en una carretilla por una carretera porque le falta noventa y siete metros para que la normativa permita que la recoja el autobús el bus escolar te no ha llamado mucho la atención como el domingo además el día de la madre y estábamos buscando madres ejemplares hemos encontrado cincuenta más ejemplar que Fátima no se puede ser celeste tunos voy a echar una mano para buscar una solución a a Fátima

Voz 7 10:06 mire este tema estalla gestionando los responsables pues contarán con la madre

Voz 4 10:14 informaran al respecto por nuestra parte no hay nada más que decir

Voz 1995 10:18 pero sabemos cuándo se está solucionando cuando se solucionará

Voz 7 10:21 ahora mismo no podemos dar ningún plazo pero esto bueno se gestiona un que podemos decir éste se está gestionando intentando buscar una solución como ya se ha dicho a otros medios

Voz 1995 10:33 vale es que quién accede lo siento el respeto total respeto eh perdón la la intromisión nos dice que se está gestionando y que habrá una solución

Voz 7 10:43 sí eso he dicho día cualquier cosa Le contactan con nosotros Le Le informaremos a través de del correo electrónico

Voz 4 10:53 la madre ya será informada también cargas hasta luego sale duro comenzado por supuesto gracias hasta luego

Voz 1995 11:02 decías que para eso está celeste y la Consejería Fátima alguien ha puesto en contacto contigo

Voz 2 11:09 en principio no vale

Voz 1995 11:11 tú tienes correo electrónico y todo eso lo tienes ahí al día

Voz 15 11:15 sí sí vale

Voz 1995 11:18 como ya nos hemos metido en harina pues te llamamos luego a ver si te han llamado te llaman el lunes pero vamos a intentar que de verdad yo me fío lógicamente como no puede ser otra manera que no sacada de contar la jefa de prensa de la consellera de de Educación sino es así pues se volveremos a llamar te parece Fátima

Voz 2 11:35 vale de acuerdo muchísimas gracias

Voz 1995 11:37 muchas gracias aquí en la que es lo que ocurre si alguien tiene una solución mientras que otros arregla pues que se llame a nosotros también en Hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com Fátima un beso muy grande y que tenga soy buen camino a ver si el lunes ya lo tenemos esto solucionado vale a mí me dicen que no Aitor no no te vayas enseguida hablamos de tire de la serie no parecía importarle también poner en valor la si no teníamos más remedio si conoces la historia algo tienes que hacer verdad

Voz 1 12:05 desde luego inverosímil historia