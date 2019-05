Blanca Portillo pide que se fuerce la presencia de mujeres en todos los concursos públicos

Voz 1 00:00 Marta González Novo sólo con hay no sólo Guillot no basta para que el esto bien bien bien muy bien

Voz 1515 00:51 les decía hace unos minutos que hoy hemos invitado a nuestros estudios a una dama hermosa de la alta sociedad inglesa es una mujer aparentemente frívola insustancial pero que sin embargo y sorprendentemente esconde una libertad interior muy poderosa bueno pues le permite a dar subida que es muy encorsetada con absoluta serenidad ellas mis Dunaway y hoy nos acompaña nuestros estudios Mista Alaui Galloway

Voz 0294 01:22 no está

Voz 2 01:23 muy bien tienes días

Voz 3 01:26 bueno estos días tenemos a clarisas Galloway subida al escenario del Teatro Español contándonos una historia que acontece en veinticuatro horas en un día como éste

Voz 1515 01:33 un hermoso día de primavera soleado de fondo suenan las campanas en Londres del Big Ben que van marcando el paso del tiempo la historia de vista a los Way de esta Dama que nos acompaña inglesa de la sociedad la escribió Virginia Woolf en mil novecientos veinticinco supuso una revolución literaria de para su tiempo por varias cosas porque supuso usted una revolución literaria mil novecientos veinticinco mil

Voz 0294 01:59 bueno déjame que te corrija una pequeña cosa

Voz 1515 02:01 las hoy era lo que soy Mrs

Voz 0294 02:05 sí porque soy la señora de

Voz 1515 02:07 ah sí

Voz 0294 02:07 la señora da de Richard Daley su apellido no mi apellido no es Galloway soy la señora de por otro lado no sé porque fui revolucionaria pero si hay algo interesante en lo que hizo mi autora que cree una manera de escribir que tiene que ver con el torrente mental entonces eso en toda la historia de mi vida se resume en veinticuatro horas en todas la CAM la cantidad de cosas enorme que ocurren en mi cabeza en el interior de mi cabeza así que eso es un poquito novedoso yo esto supuso un arreglo

Voz 1515 02:44 acción en mil novecientos veinticinco en esta obra de Misisipí Galloway te Virginia Woolf Wolf Gulf como yo

Voz 0294 02:52 sí pero es Gulf

Voz 1515 02:54 el duque de corrección

Voz 3 02:56 oye aprendiendo un montón de cosas Félix Virginia Javi

Voz 1515 03:03 hoy hemos querido hacer en este tiempo de radio una disociación Le hemos pedido a Mrs da lo Way que bueno cuáles son los temas que suenan en su lista de Spotify no había Spotify en mil novecientos veinticinco pero no importa es como si lo hubiese

Voz 3 03:17 también Le hemos pedido que nos acompaña la actriz Blanca Portillo Blanca Portillo que tal como está muy bien no eres día himen a Víctor Conde nuestro dramaturgo al que ya había dado como cada día

Voz 4 03:30 verdaderamente pero es alucinante lo que acaba de pasar yo es que no me puedo aguantar decir esto porque luego se me pasa de la cabeza Henry pero hemos hecho como como una obra de teatro de repente como nueva aquí era un personaje de MI6 Dunaway hablando sobre la autora me apuesto

Voz 0294 03:45 esto te diga yo sino como muy inconsciente porque ya es muy consciente de que alguien la escrito

Voz 4 03:50 totalmente vestida pero sí que es consciente que alguien la casi como que hay otro espectáculo ahí no claro y hablando de porque su autora ha con esas palabras en su boca

Voz 1515 04:00 esto cuál era el bueno no aman pero cuál era el personaje de Unamuno que se le rebela ésta que no era San Manuel Bueno mártir hay lo que se le rebela y le dice no me mates porque yo no quiero morir al final de la obra

Voz 0294 04:16 bueno sabes que Virginia estuvo a punto de matar a Mrs da lo voy a sí sí si fuera una una de las opciones que tenía porque ella quería hacer muy presente la idea del suicidio entonces estuvo muy tentada de que de que Mrs Hidalgo y finalmente se suicidara y cambió de opinión hizo que otro personaje se quitara la vida Ike ya al no solamente no se la quite sino que haga un canto a la vida hay al a las opciones que la vida te da más allá Davidson más bonitas unas feas nuestras vidas con la Portillo

Voz 1515 04:46 preciado con porque hemos salido a recibirla a la terraza Victory yo

Voz 5 04:49 yo tendré pues oye un que ya es amiga del programa que yo lo entiendo yo entiendo

Voz 1515 04:56 al apostilla la vemos cada noche el teatro español en metida en la piel de Calloway y no estaba contando una historia preciosa porque ya baja al patio de butacas en mitad de la función y cada noche se encuentra una sorpresa anoche encontró una

Voz 0294 05:11 sí bueno es un momento muy especial porque bajas Si yo siempre trabajo para para el espectador ahí directo y concreto pero claro cuando bajas al patio de butacas y les ves las caras y están a medio metro de T pues te va llevando una sorpresa porque no sabes quién viene cada noche entonces me encontré con Josep Maria Flotáts que es uno de mis actores fetiche favoritos y uno de los más grandes que ha dado este país Europa y me lo encontré absolutamente emocionado con lágrimas en los ojos porque la función le conmovió mucho y después me estaba esperando cuando terminamos yo que salgo como tú lo sabes muy bien cómo salgo con los pelos revueltos y esperando una cerveza que es lo único que quiero cuando acabo me lo encontré ahí me abrazo muy fuerte estuvo muy emocionada y muy generoso y muy cariñoso y me dijo una frase que me me puso los pelos de punta me dijo a ver si se te ocurre algo que podemos hacer juntos los dos se te ocurre algo me lo dice si se me ocurre mi te lo diré

Voz 4 06:07 ya se cierra el teatro el arte del teatro se cierra después de esa función se cierra otra cosa no es cosa porque ya te lo universo sea imagínate juntos en un escenario muy bestia es tan bestia que luego qué hace

Voz 0294 06:25 creo que sería un acto de enorme amor producirían el escenario un acto de amor

Voz 4 06:30 de todas maneras ahora que decías lo de lo de ver a gente como Flotats a quién sea que fuerte en momento porque yo he visto una función yo sé cómo estás en ese momento cuando estás entre el público a aguantar esa esa tensa son dramática a ver si tal y al mismo tiempo reconocer a alguien pero pero que que tu personaje no hagan

Voz 5 06:52 ni un ni un un móvil de todo de ojo

Voz 4 06:56 así lo lo ves pero lo asumes sin expresar nada no porque a veces el actor es más bestia por lo que no expresa que por lo que expresa sabes por lo que esconde detrás de entonces imagino eso no

Voz 0294 07:10 curioso porque es un momento muy especial en el que casi el el personaje y la persona están a están apareciendo simultáneamente porque se hace ella explica porque hace fiestas es uno de sus sus leitmotiv de su vida hacer fiestas explica a sus invitados que son los espectadores porque las hace de alguna manera también la actriz la persona a través de las palabras de de Virginia explica por qué hace teatro porque en el fondo el teatro no es más que una fiesta una gran celebración de la vida que hacemos juntos cuando los metemos todos en esa sala oscura yo estos días lo estoy pensando cada día cada día hay setecientas y pico personas setecientos y pico seres humanos viendo eso y cómo no va a ser una celebración de la vida no es que estemos necesitados de atención como dice ella Dick necesitemos gente a nuestro alrededor esto es un regalo que juntos la hacemos a la vida entonces en ese en esa franja en la que me muevo que es el personaje y la persona hay frases que yo les dedico a esas personas concretas yo conozco que es un guiño particular el otro día estaba Manuela Carmena sentada bueno allí

Voz 1515 08:21 estuvo en el programa ajá sí que pasó pues hay unas

Voz 0294 08:23 Haase que yo digo el estáis estupendos el tiempo ha sido generoso con vosotros si lo

Voz 3 08:28 dije ahí ya dije estas estupenda sido generoso contigo no entonces es bonito

Voz 0294 08:34 usar esas esas frases para estás eso entre la persona y el personaje pero es verdad que hay veces que pañuelos de este iba susto el texto es todo menos mal que Virginia ha escrito un personaje que lo puedes encarnar con fuerza y con robusta y potente y el trabajo ha sido muy serio concienzudo pero es que es verdad de repente un crítico un amigo un actor familiar

Voz 3 08:59 se te va la cabeza te da a decir qué haces aquí

Voz 1515 09:06 mira a es una cosa que siempre me dice Víctor Victory yo desde que ya sí que tenéis una historia de amor vosotros no

Voz 5 09:14 Juan Carlos le compartimos para dar las gracias

Voz 1515 09:23 pero siempre me dice una cosa porque la última vez que coincidimos en teatro español fue cuando estaba Echanove haciendo la anterior obra de teatro y él me dice sabes el dramaturgo para el que todavía no lo sepa dice sabes dónde voy yo un actor dice les veo comiendo cuando nos vamos a comer o a cenar fuera dice y me del por qué haber explicado

Voz 4 09:42 no porque la gente come como cómo encara la vida entonces la gente actúa como come se quiere decir suerte sí sí

Voz 1515 09:50 dice que es muy salvaje comiendo blanca ha dicho

Voz 4 09:52 salvaje pero no

Voz 5 09:55 a veces te has visto comer tú a mí

Voz 4 09:57 pero que ya se apasiona por lo que pasa por el producto hombre

Voz 0294 10:01 no es tanto vamos eso Si esto deleite

Voz 4 10:05 claro quiere decir que que cuando tú ves a alguien disfrutar de algo como la comida entiendes lo lo pasa

Voz 5 10:12 el escenario

Voz 4 10:15 hace una broma pero lo digo en serio yo bueno buen actor lo reconozco comiéndonos en cuando tú es la pasión y eso obviamente es una manera de decir en otros aspectos de la de la de la vida como habla cómoda ya verás que todos los actores que conozca cómo iba a decir que me salvaje te puede ser delicadamente pero como saborea as o como a en caras la comida

Voz 0294 10:38 la pasión del acto que verte pues mira yo por ejemplo tardó muchísimo en comeros sea yo voy muy despacio y cuando algo me gusta mucho saboreó lentamente y es un disfrute que intenta alargar todo lo que puedo osea que igual eso también tiene que ver con una forma de interpretar no eso siempre en lo dice Vic por supuesto porque

Voz 4 10:55 acabas de escribir tu manera de comer casi como como interpretas a sea masticando diciendo

Voz 5 11:01 no porque antes hablábamos

Voz 4 11:03 que hablan que es una de las de las de las actrices que la gente dice que es el entiende todo que parece latente pero pero hoy sencilla no descarta una crónica es como el gran piropo sobretodo de de de de de gente mayor que va al teatro es que se la entiende todo lo es decir que que mastica que que que que ha

Voz 1515 11:21 no siempre recuerdo una entrevista que hizo hace unos años

Voz 4 11:25 Iñaki Gabilondo y definió de una forma que a mí me

Voz 1515 11:29 tanto porque luego tú como frase de Whatsapp te pusiste un juego de palabras parecido Iñaki decía hoy y voy a charlar con Blanca intensa Portillo y ella se ponen su frase de guasa rojiblanca Portillo porque es intensidades también

Voz 3 11:44 se las llevará por ahí fuera

Voz 1515 11:47 eh

Voz 4 11:48 Blanca Portillo es un nombre alucinante

Voz 3 11:51 claro es que el Atlético de Madrid llamarte blanca ya es un poco delito y entonces parece que estás abocada

Voz 0294 11:57 ser del Madrid por fuerza y entonces dice no no lo mejor es que mi equipo es el rojiblanco entonces qué mejor nombre que oye no sé en qué ha quedado pero hicimos un programa desde

Voz 1515 12:06 Vicente Calderón antes de que bueno

Voz 0294 12:09 Heladas en Arganda vino el tipo que es

Voz 1515 12:11 de la Peña de los cincuenta y me dejó casi no hay mujeres queremos meter a Blanca Portillo que no hay un poco todo en el aire Diegos habrán puesto en contacto

Voz 0294 12:20 cuántos años tengo una historia con el Athletic sí que echo mucho menos de lo que me hubiera gustado por razones de tiempo pero vamos yo sé que si me quiere que se estima que se me considera como yo lo los estímulos quién los considero a ellos

Voz 1515 12:35 vale bueno a ver a ver que termina pasando con ahí está Juan Luis Cano por ejemplo que me lo decía días si nos metemos en la lista de Spotify para hacer la comparación porque vamos a situarnos teatro Español Mrs Daley

Voz 0294 12:47 en esta obra que está protagonizando con

Voz 1515 12:49 siete actores más Callejón Blanca Portillo hemos pedido para hacer la comparativa para ver cuánto puede haber de conexión o no con su personaje la lista de Spotify de blanca y la lista de Spotify de Mrs Galloway así que vamos con la primera de las canciones a ver cómo es la elección

Voz 7 13:10 donde no sé dónde con los campos

Voz 0294 13:23 desde Spotify de la Portillo porque Antonio Vega este tema fíjate lo lo escucho se me saltan las lágrimas no lo puedo remediar es una canción que desde que salió pertenece a mi imaginario más íntimo me acompaña cuando estoy triste me acompaña cuando estoy alegre no es una canción que me ponga para llorar que a veces pasa no lo que me produce es mucha emoción porque tiene que ver con con un mundo interior de libertad de pasión El sitio de mi recreo y qué mejor sitio que tu interior porque en el fondo es el único sitio que tenemos no no no me cansaré jamás de escucharla

Voz 1515 14:16 esto está en el número uno de la lista de Blanca vamos con otro tema menos intimista pero bueno es fue un hito en su día

Voz 0294 14:37 a ver de Antonio Vega REM vaya allá volantazo a musical Portillo si es que está tiene algo épico que decíamos antes no para mí tiene algo épico la empiezo siempre a escuchar de manera tranquila como dejándola entrar y finalmente acabó saltando y gritando porque me me me parece algo muy

Voz 1 15:01 movilizador

Voz 0294 15:03 no se ve me da la sensación de viento en la cara y de de grito en al borde del acantilado no

Voz 3 15:12 déjame déjame que cuente una cosa porque entonces decías como tú bien sabes cuando termino y me quitó el personaje de encima déjame que

Voz 1515 15:19 cuando una cosa es que amistoso pacto mucho cuando existe el testamento de María una de las obras de teatro mejores que he visto nunca pura épica no iba a haber todavía me voy esta tarde los días como no has venido digo es que era imposible ir estaba todo vendido esta tarde cuando sale de hacer el testamento de Madrid acaba a Mazo de mucho cuidado estaba esperando a la salida del Centro Dramático Nacional la actriz Julieta Serrano yo también me acerqué a la salida yo quiero era blanca digo verás cómo va a salir después de esto tres minutos después yo creo lo que en duchar te salir cuatro-cinco salió como si fuese una niña

Voz 5 15:57 daba una comba saltando cantando bailando hasta los brazos de Julieta Serrano personaje donde está el dramón que acabamos de ver cómo se quedaba en el Caberín lo acusa

Voz 4 16:11 es que al final claro el y ese es el actor es el que el que actúa el que el que sabe que es sabe sabe vivir fuera de eso

Voz 3 16:21 me parece flipante la transición tan rápida es que te voy a contar nada más terminar de hecho en el saludo

Voz 0294 16:27 ya soy infinitamente feliz así niña ya está en los saludo ya está ya acabamos ha terminado

Voz 4 16:34 yo te voy a contar una cosa de hecho esto blanca que yo trabajar con ella es capaz de hacerlo ensayando también entra y sale entra y sale de una manera de una facilidad brutal de repente yo siempre sea no hay un ensayo de Blanca que sea ensayo lo hace a lo bestia a mil pero de la misma de la que repite tres escenas las tres Lars tres repeticiones hacia lo bestia cada pausa cada tal está que lo que dice y dice que ha hecho eso pues hablamos de del partido y vuelve is IESA pues ya se puede estrenar entonces tiene tiene esa esa esa facilidad entrar y salir vamos a ver si

Voz 1515 17:15 era él en la tercera canción de la selección musical de la Portillo hemos escuchado a las tres días grabamos con Mrs Daley esta tiene también mucho ritmo venga

Voz 3 17:27 a menudo me da menudo cambiazo que registra el sitio de mi recreo Losing my religion de REM adiós eh te lo pones Portillo es esto también es para por las mañanas cuando te levantas has descansado y estudia de de descanso después de haber estado toda la semana trabajando y entonces te levantas y te pones esto para desayunar ya que más quieres sería bueno claro aparte

Voz 0294 17:52 es uno de los vídeos que más me gustan del mundo a ese baile de las tres mujeres bailando esta canción me parece que es una cosa que podría haber constantemente porque me encanta Beyoncé Iniesta canciones que es divertidísima es brutal bueno hemos hecho el recorrido vela Portillo ahora vamos a hacer el de Mrs da Lowe en la lista de Spotify de este personaje que creó Virginia Woolf

Voz 3 18:15 bien sin y algún que sepas que después de esta entrevista servicios de Virginia Woolf porque es muy complicado para viene muy bien primera

Voz 9 18:26 el el

Voz 10 18:28 ah

Voz 0294 18:35 a ver mis instala Avui por favor vaya explicando nos porque esto en el número uno de su Spotify bueno esto me da un poco de apuro pero bueno lo voy a contar es que es una canción que me parece tremendamente sensual es entonces yo me considero una persona como de piel no hay que las cosas me entran mucho por la piel cuando escucho esta canción pues normalmente ven aprobó también por las mañanas cuando me cepillo el pelo cuando respiro el aire de la mañana y me produce bueno pues es una especie de excitación sensorial

Voz 1515 19:12 está en en mientras se levanta por la mañana Mrs da lo voy en su mansión de la campiña londinenses

Voz 0294 19:19 bueno ahora vivo ahora vivo en Londres antes vivían Burton que era un sitio precioso lleno de Berriz de pero bueno

Voz 1515 19:26 mucho más tranquilo que este pero bueno está yo estoy contenta e hice y lo que me sorprende es que en la lista de Spotify de Mrs tal hoy esté tan bien al margen de este tema Rod Stewart

Voz 12 19:42 de momento devolvía mis

Voz 0294 19:44 es da lo hubo y se pone este tema bueno este es un tema básicamente nocturno cuando acabó haciendo las reflexiones del día porque es verdad que hay muchas cosas de las que no quiero hablar pero están en mi interior mantenga un diálogo conmigo misma aunque no hable de ello con otras personas entonces cuando escucha a Rod Stewart con esa voz tan más

Voz 1 20:08 de ella pues me emociona

Voz 0294 20:11 vamos a terminar con el último de los temas para que mis esta lo es

Voz 1515 20:14 que por qué lo ha elegido

Voz 12 20:27 explíquenos vigilo

Voz 3 20:29 bueno pues camino de las cosas que más me gustan en el mundo es hacer fiestas está teniendo miedo delirante que no se acababa me me encanta hacer fiestas pues me me apetece gritar al mundo que esta es mi fiesta hay que yo Ana y entonces sin mis fiestas normalmente no no es que llore pero a veces me emocionó tanto que se me saltan las lágrimas también había pensado en elegir la de Rafaela Carra fiesta fiesta que fantástica esta fiesta que es muy de Londres de mil novecientos veinticinco ya pero como yo vivo en dos mil diecinueve porque soy de esto

Voz 0294 21:05 de momento ya aquí y ahora

Voz 2 21:06 lo había pensado pero no esta me parece más más chic

Voz 13 21:12 pues sí

Voz 3 21:16 en este punto vamos a despedir amistad lo vamos a hacer una pausa de nos vamos a quedar con Blanca Portillo o que se ha sido un placer es un placer conocerla espero verte esta tarde tenéis hasta las ocho en el Teatro Español vierta Mrs da lo voy a un placer ver

Voz 0294 21:29 hola bajando al escenario cruzando nuestras miradas

hoy por Hoy Madrid Marta González Novo

Voz 14 21:47 no hubo lo

Voz 1515 21:52 une XXXI aquí seguimos con con nuestro dramaturgo Víctor Conde ir con Blanca Portillo hemos dejado ya aparcado el personaje de Mrs Galloway hasta hace unos minutos no ha estado acompañando a Blanca Portillo blanca

Voz 0294 22:05 claro que estoy sabes que en Nos apetecía

Voz 1515 22:08 bien hacer hoy en esta charla contigo recordar cosas de las que tal vez ni siquiera recuerdes lo hemos pedido una compañera del programa Cristina del Casar que haga repaso por algunas incursiones teatrales nos acompañas eh

Voz 14 22:28 no lo hubo

Voz 15 22:30 en mil novecientos ochenta y seis una jovencísima Blanca Portillo de veintitrés años Se sube a las tablas del Albéniz con Bodas de sangre sabéis que piden a mitin

Voz 16 22:40 cuando mañana

Voz 15 22:43 sólo espero que vendrán ya en dos mil siete interpreta a la marquesa de mercantil en Barroco una adaptación de Las amistades peligrosas de Christopher Hampton en el Centro Cultural de la Villa

Voz 17 22:55 está usted perdiendo facultades donde se está usted habla andando se están volviendo demasiado sensible respetamos más amor y venganza estos papeles favoritos cuál de los dos la mejor conmigo

Voz 3 23:18 dos años más tarde en dos mil nueve interpretaría al Hamlet de Thomas de en el Teatro Español

Voz 17 23:28 pues depende

Voz 12 23:30 he hablado con ese hombre las

Voz 0294 23:35 en la vida sueño

Voz 15 23:36 bajo la dirección de Helena Pimenta junto a la compañía de teatro clásico daría vida a ser Quismondo en el teatro Pavón

Voz 12 23:44 sí

Voz 17 23:47 que viví la experiencia que El hombre que vive su hijo

Voz 15 24:01 descrito y en dos mil catorce con el monólogo del dramaturgo irlandés con Talking mostraría el desgarrador dolor de una madre en el teatro Valle Inclán con el testamento de mal

Voz 1515 24:45 sabes que tengo la sensación a veces que ocurre blanca cuando tienes una carrera profesional como la tuya seguramente te metes en un papel y estaba inmersa ahora en Mrs Galloway en el Teatro Español dónde está todo prácticamente vendido desde hace tiempo claro uno no es capaz o en ese momento no no para ahí echa la vista atrás cuando escucha de repente Bodas de sangre Barroco Hamlet el testamento de María que sientes cuando recuerdas cuando escuchas todo esto

Voz 0294 25:17 me produce una sensación muy extraña porque yo vivo ahora vivo en este momento hay claro que por supuesto soy consciente de que llevo muchos años trabajando pero no tengo yo no tengo la vista puesta atrás nunca nunca entonces se me hace raro me confirman esa idea que tengo de que existe un lugar donde esos personajes se van quedando

Voz 4 25:41 sí sí

Voz 0294 25:41 un lugar interior donde se han quedado Ike se pueden revisar en algún momento escucho esos textos y resulta que los tengo frescos como si fuesen de ahí ayer los recuerdo IT podría seguir la frase que dice después increíble increíble porque si me pongo en frío no lo haría y por otro lado la ventaja de ser actriz y hacer teatro es que tú no te ves ni te escuchas entonces cuando yo me escucho o me veo en una grabación me doy cuenta de que yo no era yo en ese momento era ese personaje entonces escucho esto me doy cuenta de que yo pasó por unos unos señores de unas señoras que no son yo

Voz 1515 26:25 hay algo como entrar en trance total

Voz 0294 26:28 es una transmutación del alma

Voz 1515 26:31 sí sí sí totalmente

Voz 4 26:34 no es escuchar esto es una barbaridad no porque claro se quedan en ti pero se quedan en mucha gente que ha en esa sala en esa fiesta que decíamos antes en esa celebración ver arte no yo la última vez que que volvió a leer la vida sueño que es no hacer demasiado yo escuchaba blanca y eso es muy lejos leyendo a seguir Mundo sabes porque porque además blanca hecho una cosa es que ya ha roto los géneros en el teatro sea hasta ha puesto el personaje por delante todo la palabra del personaje por encima de de de un género o de una preconcepciones sea Blanca ha sido Hamlet y tú estás en el teatro ya has visto a Hamlet más allá de ver a un hombre has visto a Hamlet nunca yo había escuchado ese Hamlet de esa manera igual que el Segismundo no ya te digo yo es muy bestia en el que se quede ahí

Voz 18 27:23 voz fuerte esa esencia en esos personajes

Voz 1515 27:28 eso es verdad además Víctor siempre lo explica que cuando va a dirigir funciones en teatro se quedan ahí esas energías

Voz 0294 27:35 Ingla lógicamente

Voz 1515 27:38 Pavón ahora mismo lo que es para el Pavón creo recordar que fue cuando tú haces en el Pavón antiguo hace Regis mundo si es el momento de colgarse si es que hay escenas

Voz 3 27:47 inolvidable de verdad gracias gracias

Voz 1515 27:49 por habernos regalado momentos de teatro antes decía

Voz 0294 27:52 Nos épicos y épicos mira sin sin receptor no hay emisión con lo cual en la radio pasa igual de exacto todo todo lo que hacemos encima de un escenario tiene sentido porque hay quién lo ha vivido y como dice Víctor eso se ha quedado en la memoria de de las personas que asistieron sin ellos es imposible hacerlo ahora yo te digo el único sitio del mundo donde nunca me quedaría sola por la noche

Voz 2 28:14 en un teatro yo creo que las energías

Voz 0294 28:16 efectivamente se quedan y que ahí puede pasarte de todo bueno Emmasa pasan

Voz 1515 28:22 Teatro de La Latina yo salí corriendo como tal

Voz 4 28:24 no por favor Víctor muy divertido yo he querido me estaba además no funciona estamos haciendo a los tambores en el escenario y yo bajé al sótano que había puesto

Voz 18 28:35 esa que un antiguo hospital eso

Voz 4 28:37 y además toda la energía teatral que lleva eso de de de

Voz 19 28:40 son lo que iban a yo entré en el sótano no sé cómo estaba en la calle y había salido corriendo yo a Ibiza

Voz 0294 28:48 algo que tengo como como pero pero no me atina en muchos teatros no mil historias en el Lara yo he visto a a Valle Inclán imagínate yo estaba interpretando el embrujado de Valle Inclán en el teatro Lara millón levanté la mirada yo lo bien en el último

Voz 4 29:06 es un lobby pasar venga pues bien bueno es lo que hablamos muchas veces no que esas eso es eso es de esas personas es energías se quedan en ese lugar Balmain en todo momento el tiempo pero tú lo los los pese están están ahí Iker hay un punto que no sabemos cuál es en el que coincidimos ir si intercambiamos la N palabras es es es es muy bestia ya sea el teatro al final tu buena es tanta alma con esto tanto pones tanto lo que dice en un trance pones tanta energía que que es que no sabes a veces ni de dónde sale ese ese en se queda en un lugar del del del escenario

Voz 0294 29:42 yo le quería preguntar a Blanca y ahora nos vamos a hablar de lo de blanca

Voz 1515 29:49 esa Portillo rojiblanca Portillo a una de sus pasiones que además no conocerán la mayor parte de los oyentes anime la contradictorio no lo sabía pero antes te quería preguntar porque se acaban de producir hace muy poquitos días los nombramientos en el Ballet Nacional en el Centro Dramático Nacional en el en la compañía hace de danza no ha habido ninguna mujer tú que además fuiste muy peleona cuando dijiste Mérida que te dimos ahí a la cabeza de proyectos es que esto sigue faltando qué pasa

Voz 0294 30:16 no tengo palabras es es muy decepcionante es muy decepcionante porque no me creo que haya mujeres capaces para hacer este trabajo no es verdad que dicen que es un concurso que como es un concurso sino se presenta mujeres dieciséis que me cuesta creer que no se haya presentado ninguna mujer si no cada día me convenza más por poco que me guste debería ser obligatorio hacerlo hay que forzar eso de alguna manera para que ocurra o empecemos a hacerlos los un concurso sin saber si es un hombre una mujer quién presenta un proyecto no esto como se hace ahora me alguna sorpresa currículum por supuesto tú pones tu trayectoria tu proyecto es imponer qué edad ni qué género tienes ya está Punto pelota porque no me puedo creer que no haya mujeres capaces y además insisto hay que forzarlo si es necesario porque que no ha habido ni una sola mujer

Voz 4 31:11 es un poco de eso es que yo creo que acabas de hace una cosa muy interesante es que hay que forzarlo que a veces estamos ya instalados en una manera de hacer que decir para para que sea que no no hago el esfuerzo a ves entonces hay que forzarlo seguramente una fórmula sería en por proyecto no por nombre y entonces ya veremos

Voz 1515 31:33 dicho esto Nos vamos a eso que queríamos descubrir que además fíjate las casualidades o no de la vida esta mañana nos hemos levantado con la noticia de la muerte de quién Víctor

Voz 4 31:45 bueno yo antes antes sin quiero quiero quiero ponerle a Blanca

Voz 5 31:50 que me mira con cara rara dice que gana haciendo y al igual que se ha muerto quince ha muerto

Voz 4 31:55 me da pena pena si te lo digo ahora te lo digo ahora pero antes quiero desvelar aquí hablábamos de los clásicos hablamos de Hamlet

Voz 1515 32:03 te damos una pista no le damos una pista eh vamos a poner

Voz 4 32:05 en un track

Voz 12 32:14 Star Wars quién se ha ido hoy

Voz 20 32:17 con damos esta mañana muerto ahora explicaremos que tienes gabacho Ibaka ocho yo sí que además era un favorito tuyo portería porque una era bueno setenta y tantos años allá

Voz 18 32:27 sí sí pero es lo había interpretado en todas las películas

Voz 20 32:30 bueno sorpresa lo que una de las aficiones de o que no es sorpresa porque es pública porque ya tuitear mucho es muy activa en las redes ya en Twitter y ahí está latente y presente su fanatismo puede estar orgulloso soy mega afán de esto

Voz 0294 32:43 el World exactamente

Voz 20 32:46 blanca yo tenemos grandes conversaciones sobre Star Wars más taquilleras después adquieren sobre todo pero no porque ahí está como como el drama el drama de la vida he hecho yo tengo una anécdota personal yo guardo en mi casa

Voz 5 32:58 esto es muy bonito

Voz 4 33:01 en mi casa un trozo del decorado de ETA Twin del desierto de Túnez donde se rodó La Guerra de las Galaxias

Voz 1515 33:09 de dónde lo ha sacado me lo trajo Blasco fue Ortiz

Voz 5 33:12 sí

Voz 4 33:13 pero lo mejor de todo es ver los vídeos pero barro

Voz 3 33:16 cuando trozos de decorado

Voz 5 33:18 ya en el desierto

Voz 4 33:21 lo mejor de todo es ver la serie de ocho vídeos que me fue enviando hay recorriendo dice es que lo tengo que recorrer contigo iba emocionando sé que era como casi como ver una propia obra de Shakespeare interpretada por Blanca

Voz 5 33:33 Portillo con ella en el personaje de Chihuahua concentrando entrando entrando en los lugares donde se rodaron

Voz 4 33:38 Star Wars tocando les dice me voy a tocar el decorado del día tienes vivos después de ese viaje meterá trozo el decorado de Star Wars di es una afición que compartimos y que y que ella deja latente no en sus en sus en sus redes sociales trágica vas a una persona muy activa y muy divertida

Voz 3 33:58 me consta me seguía a Blanca Portillo es muy activa muy divertida en Twitter es muy peleona muy combativa Yo no sé mañana habíamos porque claro no sé tu pasión por Star Wars blanca hasta dónde llega bastante lejos sí bastante lejos este podremos hacer un poco eso me he ganado por miedo esto me da más miedo sí sí

Voz 5 34:18 vamos a ver porque es vayan a la semi yo las preguntas

Voz 1515 34:24 no fan con Star Wars sería incapaz de responder a esto va vamos a escuchar a ver otra de las esto qué es

Voz 21 34:31 no

Voz 1515 34:37 este es el tema de la princesa Leila leía leía perdón

Voz 5 34:42 es un hombre

Voz 1515 34:45 ley ya no no más le vale yo Star Wars la vida

Voz 0294 34:49 mucho y no la género a mí esta cosa pero vamos a poner

Voz 22 34:54 Nos gusta Star Wars yo creo ahí porque le gusta blanca

Voz 18 34:57 el me atrevo a adivinar eh porque al final todo lo que hablamos en el teatro todos los mitos toda todas los las las traiciones todo toda la cosa Shakespeare Illana total está un poco ahí no todas las menguadas las las las generaciones familiares las traiciones los legados total en tu sitio en el mundo como como coger tu lugar el legado al que pertenece es como como como coger la responsabilidad ahí como Aitana todo un lenguaje ahí que

Voz 0294 35:26 la sex quién tiene algo de de

Voz 18 35:29 de cosas que no van a cambiar porque

Voz 0294 35:31 esto se desarrolla en el futuro en un futuro no en un lugar en unos planetas como que hay una cosa esto lo piensas con los años te das cuenta de porque te engancha tanto no porque es que siguen pasando los mismos

Voz 23 35:43 las mismas cosas las mismas luchas las mismas angustias las mismas fragilidades las mismas pasiones humanas las misma nacional las mismas y eso es muy bonito ellos pregunto estamos escuchando el tema de la Princesa Leia vale

Voz 1515 35:57 recordáis alguno de los dos que le dijo a Hans sólo leía

Voz 2 36:03 antes de que Le congelarse ahí ese momentazo también tú te lo sabes Víctor vamos a hacerlo

Voz 5 36:12 me da miedo te lo sabes daba por supuesto

Voz 18 36:15 yo no sé si ella que le dice a él y él cree responde bueno ese hacen una declaración de amor

Voz 2 36:23 te quiero no no más profundo que te quiero eh no se te amo eso que eso no esté quiero lo sé que lo que que lo improvisa

Voz 18 36:34 él de los quiero hoy en Le decía te quiero IN hiel en el cuando estaban rodando improvisa improvisó lo sé porque dice que es la frase que Hansa uno le diría yo a mi edad es maravilloso

Voz 4 36:49 eternidad y es un poco lo que ha

Voz 18 36:51 antes es un poco el el las pasiones humanas eternas el amor la traición la decepción el legado que están en los clásicos Iker y que al final Jos Lucas cuando escribe Star Wars pues se basa en los clásicos no es ahora en Shakespeare básicamente aparte lo sé tiene algo de de declaración de amor de otra manera totalmente se personajes tiene algo decir no necesitas decirlo claro que sí ya lo sé yo ya lo sé si queremos

Voz 5 37:21 muy bonito muy buen momento de aquí no como eh

Voz 1515 37:26 pues bien yo yo elegido y adrede las canciones ex profeso para Blanca Portillo con la que empezábamos al principio de de Pedro me encanta

Voz 0294 37:34 en la que escuchamos que era la de

Voz 1515 37:39 qué diferentes son las cosas cuando estás aquí conmigo

Voz 3 37:42 y otro tema que me encanta que además tiene que ver con esta declaración de amor que acabáis de interpretar los dos

Voz 1515 37:48 que es un tema precioso aquí cuando ya lo cantó con Ane Sweet pues se convirtió en redondo solos voy a decir algo que tal vez no se país en ese momento final en el que la Princesa Leia antes de que congelen hace tan sólo le dice te amo la idea fue de Harrison Ford incluyen ese Te amo lo sé qué bonito

Voz 15 38:30 qué bonito quien por cierto amó a Coque Malla que no podía haberme hecho un mejor regalo en serio lo amo un día te juntamos con él por favor mira tengo te puedo contar tengo tiempo para contarte una cosa muy divertida estando en Mérida

Voz 0294 38:43 alcanzamos unos conciertos unipersonales donde tenía que venir en cantante hombre a cantar sobre Mujer

Voz 18 38:49 es por cierto perdona que gran Festival de Mérida

Voz 5 38:52 claro que hay que reivindicar ese vestido

Voz 18 38:55 dirige Blanca Portillo desde el tiempo que lo hizo

Voz 0294 38:57 pues uno de los invitados fue fue Koke porque yo durante muchos años tuve un noviazgo con él él no lo sabía pero fue mi novio durante años platónico estaba absolutamente enamorada y ponía su música y hablaba con él yo estaba mi novio era Coque Malla así de hecho yo conocía a su madre una mujer maravillosa día te lo presente dije no no no déjalo mi novio es mi novio y entonces cuando luego me separé de él incluso ya lo separamos pero supere este menos no si además fue una separación amistosa entonces cuando le llamé para que viniera Mérida serlo Conté tendrías que ver la cara del pobre Koke flipando sintiéndome pero

Voz 3 39:38 serio estuvimos muy enamorados sí sí

Voz 0294 39:41 claro que si nos separamos bien si si no te preocupes todo fue bien Blanca Portillo es una historia preciosa sabes lo que haremos nosotros provocar el reencuentro deseamos pues me encanta

Voz 1515 39:52 vale te sumamos son correctos novio

Voz 15 39:55 ya veremos qué pasa muy bien muy bien muy divertido Blanca Portillo Graz

Voz 0294 39:59 gracias a vosotros siempre porque es un placer venir aquí

Voz 1515 40:02 darle un beso a Mrs da lo Wei hay que ir a verla en el teatro Español quedan pocas entradas no se repetirán esta tarde te veo muy bien adiós Portillo muchas gracias por tu Víctor Conde gracias

Voz 20 40:13 yo es que estoy en los momentos aquellas cosas que pasan el momento y no te das cuenta y luego cuando no la yo acabo de hacer la escena de amor del Imperio contraataca con Blanca Portillo