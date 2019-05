El Síndrome Morning Show, una enfermedad atroz

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 pero antes Especialistas secundarios al ruedo Obama

Voz 2 00:03 venga vamos a hablar de quiero hablar de radio bien

Voz 3 00:07 de de los profesionales de la radio sabemos que esté este de ahora dónde estamos es el mejor horario que existe de la radio por la tarde tranquiliza Valdés madrugada sin trasnochar pero ahí fuera hay gente de radio luchando contra los límites de la razón ay ay hay radio insensata que con problemas de Yukos de diez horas seguidas hay shows divertidos a las seis de la mañana yo ojo a este último dato porque según los médicos esto shows a las seis de la mañana son los culpables del síndrome Morning Show os voy a tema médico pido seriedad un caso realmente terrible venéreas Sánchez buenas tardes

Voz 4 00:44 estoy muy a ha dado más de sí

Voz 5 00:49 tarde tarde no buenos días buenos días para mí estamos entusiasta no se engañe queda tienes venéreas noventa estuviste presentando pruebas radiofónico matutino durante treinta y cinco años si me frene el buque mañanero y buena Radio Minuto de lunes a viernes de cinco a nueve

Voz 4 01:07 vea Bobby

Voz 6 01:10 no venimos con la sal antes de que salga el sol

Voz 5 01:14 así era como empezaba yo el programa acuerdo de ella no

Voz 3 01:21 bueno dejaste el broma hace veinte años porque los médicos teoría notificaron esto el síndrome muy mayor que es el síndrome Morning Show que entonces amiga de Morning Show es el trastorno físico y emocional que te produce vitalidad

Voz 5 01:33 la extrema está llena de vida hay euforia durante todo el día todo el puto día alegre como una llena y todo por culpa de estar expuesto tanto tiempo a la alegría matutina no

Voz 3 01:47 yo plantarse plantarse decirlo plantarse ante un micrófono a las seis de la mañana lleno de júbilo de cachondeo es antinatural

Voz 6 01:56 eso también es correcto una Play Station ya este puerto aplastó regalando cosas

Voz 3 02:05 oye por forzar así el cuerpo deja secuelas mentales verdad mental y física seis personas no estaba preparado genéticamente para espartanos cree esa energía vale y no lo digo yo no lo dicen los doctores creencia es

Voz 5 02:18 día porque claro Morning

Voz 3 02:23 el concepto

Voz 5 02:26 por ejemplo Morning que se me ocurre juntarlo madre que y si llega algo y todo el tema es estamos forzando un poquito con lo que son los límites de resistencia humana y atención porque velero dice que hasta aquí ha llegado no puedo puedo ahí ya no puedo más

Voz 3 02:48 es que él desiertas que que es que pide que pides pues eutanasia

Voz 6 02:52 no tengo casi cien años Marcello entusiasmo juvenil por favor

Voz 3 03:11 bueno esto con con el nuevo presidente con Pedro Sánchez no

Voz 4 03:15 Pedro Sánchez Pedro Sánchez

Voz 3 03:19 lo que no entiendo es cómo siendo así no te han matado ya habían antes yo tampoco quiero amigos adquiera Taylor yo Panchi ahí va un hombre que sufre mucho vamos a pensar en esto es este hombre pensemos envenenados aunque es cuando pongamos la radio a partir de ahora a las seis de la mañana