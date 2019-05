Los Puentes de Madison resumida en diez segundos

bueno romántica romántico cementerio de animales es como la gente llama a Jimmy el gordo campeón de comer hamburguesas del estado de Michigan gracias a una camarera Jimmy descubre que comer no es amargo no sé qué mierdas más bueno ellos quieren Seaman nosotros montamos lástima de palomitas mala mala mala muy mala

comedia loca explica la caótica relación de Gloria una mujer sensata y ordenada con su perro con las relaciones con su perro que se llama dolor todo lo que es todo lo contrario baboso hoy destructor la comida es el un poquito en la tensión entre el perro y su dueña pero falla en en en lo de ser comedia no es comedia me reí más en el funeral de mi padre

Voz 2

02:06

no vale puesta está es la cementerio de animales con muchísimas gracias Agustín puede está Esther recomendaciones te vas al cine no supongo a ver otra película no tengo que ir a prisión a dormir sí estoy muy largo de explicar luego te puedes Agustín muchísima gracias Martí ahora si os parece vamos a hacer una versión de un clásico diez segundos se hizo que es la sección decide hoy les tocaba no sé si os gusta Los puentes de Madison de Clooney pues vamos a escuchar Bono la versión en diez segundos de los puentes