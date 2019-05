¿Tiene preferencia un ciclista si se mete en la cabina del camión a orinar?

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 los sueños

Voz 1610 00:12 bueno de vez en cuando amigo no gusta reserva unos minutillos de este programa llamado La Ventana para dedicarlo a los titanes del asfalto a los monarca de la ruta a los gladiadores de la Carandell a los camioneros los que los que en las carreteras debido a porque una carreteras en camiones es como decía mi padre un jardín sin bares que ya tenemos tenemos ya un camionero que está en sintonía de la Ventana hola qué tal More More

Voz 2 00:35 más Mojo como tengamos compañero agustín agustín el dinero

Voz 1610 00:45 el de Agustín será Agustí ni no has en ruta Ringling

Voz 3 00:49 estoy en la carretera que va de Lieja Bastogne Lieja una carretera así forma para cuando quieres vieja pero pero en realidad no

Voz 1610 00:58 que era una clásica oye que nos cuentas desde los belgas

Voz 3 01:04 a ver si me permites que van por el carril de medio dejando libres de la derecha me tenía hasta los cojones pero bueno como digo no pudo adelantar por la derecha eso está prohibido porque si va a circular a una velocidad razonablemente baja hola la madre hasta un poquito más rápido podemos adelantar sin tener que infringir las normas de tráfico que allá

Voz 1610 01:28 te ves enfadado con los medios no

Voz 3 01:30 es que algunos conductores les llaman ese carril de la derecha cobarde y les da vergüenza circula por ahí pues no pues no soy tonto e Iker por la derecha hay que dejar libre la izquierda fue una política esto que va que va hombre no nada que ver aquí lo haces todo político macho

Voz 1610 01:49 bueno oye y que llevas ahí a Bélgica vino a mí

Voz 2 01:53 la Rioja con Rivera no

Voz 1610 01:59 que bueno Agustín rinden muchas gracias adiós adiós vamos ahora con otro camionero creo que sea

Voz 4 02:06 más Ramón Ramón verdad me me me me moco

Voz 1610 02:09 si hola estás en ruta

Voz 4 02:12 que estoy llevando cosas al sitio

Voz 1610 02:15 muy bien muy bien ese es en esencia tu trabajo y que nos cuente Ramón

Voz 4 02:19 siempre se puede resolver una una dura prueba ciclistas saben qué prioridades tienen porque estoy un poquito confuso con el tema

Voz 1610 02:25 los ciclistas sí pues ahora mismo no tengo el código en la mano pero más ameno básicamente para adelantarlo debes dejar un metro y medio mínimo entre vosotros tienen preferencia en las rotondas

Voz 4 02:36 en carretera en parado han parado que Pérez sea que preferencias tienen en que esté lleno en áreas de servicio estirando poquito las piernas yo ciclistas se me ha metido en la cabina del camión a orina o dentro y ahora se está comiendo mi bocadillo y mi Coca Cola dice que tiene preferencia eso cómo va

Voz 1610 02:51 no no a ver eso es un error común de los ciclistas parados dentro de tu camión Putin tienes les es más El ciclista no debería estar ahí dentro

Voz 3 03:00 hay entonces de ahí partir la cara bueno suya tuvimos bueno calienta el puño que sale muchas gracias una compañía una canción para lograr alegrará Kidal un poquito la ruta una canción tardó que quiere Junco Los Chunguitos GP yo voy a juicioso me apetecía un adagio

Voz 2 03:18 no sé cuál cuál cuál

Voz 4 03:21 la Sinfonía número seis pueden ser de Chaikovski opus setenta y cuatro

Voz 1610 03:26 el setenta y cuatro se lo tienes ahí está

Voz 5 03:31 es

Voz 6 03:36 ahí la tiene que buenas

Voz 5 03:40 esto aquí no sé qué maravilla qué maravilla conducir muchísimo me gusta me gusta

Voz 3 03:53 el payaso

Voz 7 04:02 yo pido que

Voz 8 04:07 claro

Voz 7 04:13 yo estoy aquí

Voz 2 04:16 gracias

Voz 1610 04:17 a todos estos camioneros que están ahí reventando las carreteras todos ellos