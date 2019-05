Desproporcionman el superhéroe que se caga en tu madre en medio segundo

Voz 1 00:00 dice mucho

Voz 2 00:03 bueno Especialistas secundarios que pasa más ablanda superpoderes ahora estamos en problema en plena fiebre de de Los Vengadores de de Marvel está bueno recordaba a la audiencia que en España también hay súper héroes lo que cuando son tan pintores como toro como Iron Man pero son nuestros son son de aquí son son de la tierra y además están dispuestos a vender al todo por la radio tu llama Hulk que venga todo por la radio verdad que te lía vamos a conocer a un superhéroe Espanyol que cuyo nombre como persona normal digamos es hard how a ver si lo digo bien Javier es verdad Javier way to hell buenas tardes nada tú vives en Formentera verdad y nací en una meseta interior de que sea mala suerte de Formentera a doscientos kilómetros de la costa a doscientos kilómetros de la costa justo en el centro no de de ya habéis que va mal Javier vamos con los datos biográficos en cuántos años tiene veinticinco junio a veintisiete de acuerdo no te matemáticas tampoco de que trabajar jarrones de barro de nombres de los tampoco vas bien el general Navas viene vida pero atención amigos porque cuando él este hombre se la capa los calzoncillos Good fuera se convierte en desproporción perdón proporciona proporción desproporción entendida desproporción castellano desproporción más eres desproporción sería de súper poder desde

Voz 3 01:34 afirman que cual cuando me siento acorralado en peligro mi respuesta son dio un tono

Voz 4 01:43 proporcionado descoloca muchísimo a mi enemigo muy agresivo vamos a darle vale hoy Javier has sido entrado te conozco poco pero no parece es un tío muy espabilados así ojalá tú y toda tu familia la lepra la oreja los brazos los Pérez acusado de de vuestra comunidad y condenado a pagar y sin rumbo eternamente

Voz 2 02:08 eh pero

Voz 4 02:11 su y

Voz 2 02:14 el al centro Javier Jiménez Superman puede volar tú en cambios venían metro tú consideras que puede comer en la misma mesa que lo grandes superhéroes

Voz 4 02:27 yo lo que considera que tú prefiere a Superman porque eres un enemigo de España un un batasuno un supremacía Tom Bolivariano amigo de Satanás y ojalá pilléis apendicitis tú y toda tu familia en un pueblo sin servicio médico de urgencia ir la peritonitis acabe con tu de ponencia para los siglos de los siglos

Voz 2 02:44 qué te parece realmente coloca descoloca oye desproporción buen cuál sería tu tu kryptonita tu punto débil de alguna manera de anular o contra estas

Voz 4 02:54 el poder que tienes vamos a ver qué me una hostia anula bastante

Voz 2 02:58 en dos pero tan

Voz 4 03:01 bien hay que decir que a veces me encontré con personas con las que no se responderle con desproporción no funciona por ejemplo el Dalai Lama

Voz 2 03:09 ah vale todo no

Voz 4 03:12 en el encuentro en Formentera en un Starbucks y le dije está libre la silla y me dijo no estoy esperando a un amigo y me sentó mal comentó muy mal porque me molesta mucho que la gente Palenque una silla y le respondí pues tendrían que hacer un muro entre España y Nepal para que gentuza como tú no entres en nuestro país atraer drogas ya seis Inarro reunirnos sucios

Voz 2 03:39 sucio siempre queda mirando

Voz 4 03:44 una sonrisa preciosa preciosa irradiaba me dio un beso en los pies y eso me puso pero no me descolocó tanto que fui corriendo al baño llorar Dalai Lama uno desproporción Mantero ese sentido digas a mi me gustaría ver sí sí no iba a ser pues va a ser muy loco va siendo ya no me voy porque quiero pequeñitos Gafotas hijo de perra

Voz 1 04:16 adiós

Voz 2 04:17 no te gustaba esto que Francina

Voz 5 04:20 sí sí sí sí es cosa