El Cine en la SER: 'En buenas manos', en defensa de los servicios públicos de adopción (04/05/2019)

el cine en la SER con Pepa Blanes

Voz 1463 00:23 le parar Los Vengadores que llevan ya más de doce millones de euros recaudados en España pero humillado de películas tratan de buscar públicos diferentes esta semana es el caso de En buenas manos una historia intimista sobre los servicios adopción

Voz 2 00:36 en Francia un tensó primero en adoptar fuiste tú sí creo que fui yo al principio no llega similar resultó

Voz 1463 00:46 el actor Ralph fans dirige el

Voz 1084 00:47 Clarín la biografía del artista ruso Rudolf Nureyev uno de los grandes de la danza contemporánea que desertó de la URSS en los años sesenta no sabía sabía lo que pensaba

Voz 3 00:58 estas diciendo que le habló de querer desertar

Voz 4 01:01 no él no sabe nada

Voz 1463 01:04 el cine español retrata en Vitoria tres de marzo una de las masacres Max significativas de la transición los sucesos de Vitoria donde cinco obreros fueron asesinados a manos de la policía

Voz 5 01:14 vale pero las cosas están donde más se acabaron los menos tienes la huelga Ever fracasamos cueste lo que cueste España es ahora mismo por la mecha está en Vitoria por eximentes

Voz 1084 01:26 hablaremos de otro aspecto de la transición española con Valeria Vegas autora del libro vestidas de azul que nos acerca al primer documental protagonizado por transexuales

Voz 6 01:36 porque la tierra tampoco soy travesti ya soy la disimulé una cosa que no se debe hacer que no se debe olvidar a quién no debe hablar

qué tal buenos días bienvenidos al cine en la hacer

Voz 1463 02:23 vinos con un par de noticias una alegre

vinos con un par de noticias una alegre una triste José Manuel Romero qué tal buenos días qué tal

Voz 1084 02:28 Pepa buenos días empecemos por la triste esta semana ha muerto el actor Peter mi jugó a los setenta y cuatro años actor que creó Achi Waka el personaje icónico de la saga Star Wars nunca pronuncia una sola palabra sino unos sonidos au gruñidos con los que se comunicaba sobre todo con Jan sólo el personaje de Harrison Ford muy querido por los fans se convirtió en una de las figuras más carismáticas del

Voz 1463 02:55 la buena noticia es que Tarantino estará en Cannes estamos escuchando la banda sonora de su nueva película Los Brincos donde presentará Érase una vez en Hollywood un homenaje al cine al rock de los sesenta con Brad Pitt Leonardo Di Caprio

me ayuda a cargar con ese trabajo describirías así tu trabajo Cliff cargar con su trabajo más

Voz 1463 03:26 desde ya frenó director del festival que Tarantino ha estado cuatro meses sin salir de la sala de montaje para llegar a tiempo porqué tantas ganas se preguntarán bueno pues porque para el director norteamericano Khan es un certamen muy importante de aquí salió relanzado cuando hace veinticinco años ganó la Palma de Oro con Pal Fix eh

Voz 1084 03:43 esta semana no hablamos de series de televisión aunque un poco sí porque el capítulo III de esta temporada final de Juego de Tronos hora y cuarto de batalla ha generado la polémica de la semana un capítulo oscuro en el que sea debatido de fotografía en televisión

Voz 1463 03:57 los directores de fotografía no suelen ser una figura muy mediática es cierto por eso hemos querido hablar con dos de ellos con Teresa Medina presidenta de la asociación de directores y directoras de fotografía de España con Tommy Ferreras sobre la importancia de su trabajo

Voz 13 04:10 yo creo que ha sido esta transición al digital que de pronto es como que no ha cambiado a todos el chip porque todos tenemos un móvil podemos hacer cosas es como que de pronto todos somos fotógrafos te voy a contar de que yo me opongo pasar un año preparando una película es contar una historia visualmente

Voz 14 04:29 para ello hay un estilo un lenguaje que cada proyecto específicamente

Voz 1463 04:37 la entrevista completa está en el podcast y en el programa de esta madrugada pero ahora vamos ya con los estrenos de la semana

Voz 1084 04:42 empezamos con en buenas manos una historia de la directora francesa Jean Guy sobre cómo funciona el sistema de adopción en Francia con un tono seco intimista nos cuenta todo el proceso desde el punto de vista de los servicios sociales franceses

Voz 15 05:02 sí

Voz 1463 05:05 me ha mostrado en varias ocasiones como hijos adoptivos desarrollaban todo un periplo para buscar sus raíces y encontrar a sus padres biológicos después de muchos años sin embargo en buenas manos hace todo lo contrario la directora llora Henri arranca este drama seco con el nacimiento de un bebé cuya madre biológica va entregarlo a un programa de adopción

Voz 16 05:23 es verdad que hay muchas películas sobre

Voz 0419 05:25 la adopción que nos acercan a la búsqueda de un chico adoptado que busca sus orígenes los porqués lo que quería hacer era dar algo un poco adicional a contar con el origen me interesan los tres primeros meses del bebé porque es un momento crucial y ahí entra en juego la labor de los trabajadores sociales eso me interesaba mucho como la Sociedad organiza el encuentro entre ese bebé en adopción y una nueva madre es el trabajo colectivo lo más interesante

Voz 1463 05:50 desde ese momento se pone en marcha todo el procedimiento que los servicios sociales franceses despliegan cuando ocurre una situación así deben buscar una madre adoptiva pero mientras el niño se queda en casa de un padre o una madre de acogida

Voz 17 06:02 ah y su bebé a Potito verlo sea expedido tiene usted derecho a ayudas financieras y educativas para que pueda criar a su hijo en buenas condiciones Le puedo detallar todo lo que el Gobierno

Voz 8 06:18 sí sí

Voz 1463 06:22 estamos por tanto ante la relación de dos mujeres con la maternidad la decisión libre de una madre que deja al niño y otra mujer que quiere tener hijos y la adopción es lo único que puede dárselo pero después de este paraje

Voz 17 06:34 pero deje lo mismo la última bueno no es capaz si les habrá algunos allá de su nuevo trabajo cambia las cosas en relación a su proyecto Focus y digamos que lleva una vida un poco menos estables pero al mismo tiempo como mi madre ha fallecido me ha dejado una herencia y me ha abierto un plan de pensiones así podría prolongar mi baja un poco más de tiempo cuando llegue el niño

Voz 1463 06:59 en medio la historia de toda la gente que interviene en este entramado social concretamente en la zona de Bretaña no

Voz 18 07:05 lo llamamos porque seamos cotillas y queremos chiísmo

Voz 8 07:08 Bear sobre esa mujer sólo velamos por el bien

Voz 17 07:10 eh Matilde en no estarían

Voz 19 07:13 muy irlandés lo siento mucho por el bebé

Voz 1463 07:16 pero no pudo decir nada que no les haya dicho con un tratamiento realista la directora abuso a sus actores en lo dibujó se Gil de luz Sandra INCIBE glam a interactuar cara a cara con unos muñecos en lugar de bebés reales la razón fue que esta es una película que habla de cómo reaccionan los bebés al lenguaje siguiendo las teorías de la pediatra psicoanalista famosa en Francia la doctora fogazo adoptó era bastante complejo correr riesgos con bebés reales

Voz 18 07:41 esto y con Cary la encargada del pequeño Theo y con Sophie filas psicólogas la llamo porque estamos un poco preocupada muy preocupadas de hecho después de haber observado muy a fondo al bebé no está la impresión de que Theo pudiera estar desarrollando problemas de relato

Voz 1463 07:54 en buenas manos es una historia sobre la subjetividad sobre el lenguaje sobre la maternidad que se mueve entre planos cortos de miradas de frases de gestos naturales donde los papeles masculinos representan una masculinidad diferente aquí vemos al actor Gill Lellouche como un hombre dedicado al cuidado frágil y fuerte que muestra la realidad de muchos hombres como contaba en Madrid la propia directora

Voz 0419 08:16 necesitaba un buen personaje masculino más que une al femenino poner a un hombre tan viril como Lellouche en un momento muy maternal me parecía muy importante creo que todavía hoy un hombre con un bebé en brazos es una imagen muy fuerte incluso más que la de una mujer con bebé por eso quería que fuera el hombre el que se ocupase de todo de cuidarle de alimentarle tenerle de todo

Voz 1463 08:39 además de dirigir dos largometrajes de una serie de televisión a Nagy también es actriz la hemos visto en películas como Gabriel o Jean Philippe ya está su madre la actriz muy muy aparece en esta película

Voz 1084 08:58 y hablamos ahora del polifacético Ralph ains

Voz 1463 09:01 actor estrena su tercera película como director es el bailarín el biopic de Rudolf Nureyev un bailarín ruso que ha sido considerado como uno de los más importantes del siglo XX

Voz 1084 09:19 hace veinte años Ralph leyó la historia de Rudolf Nureyev el bailarín ruso que cambió la danza masculina del siglo XX desde entonces había imaginado cómo trasladar a la pantalla la historia de ese joven ambicioso dominado por una pasión que quería convertir en arte

Voz 8 09:34 buenos días Mestre buenos días es usted Rudolf Nureyev se yo soy Alexander Ivanovic Pushkin hay sitio para usted

Voz 1084 09:44 en su tercera película como director el actor británico que también se reserva un papel como profesor de ballet huye del biopic clásico para central relato en la deserción del bailarín durante su primer viaje al extranjero pero aún París que miraba con recelo a Rusia en mil novecientos sesenta y uno plena Guerra Fría la huida de Nureyev un duro revés para la Unión Soviética destruir debió nueve

Voz 0084 10:07 me interesaba la historia del joven Nureyev por como culmina en su decisión de desertar eso me parecía un arco hermoso para la historia en un biopic como general tuve esa idea cuando leí los primeros capítulos de la biografía de tiempo hace muchos años hora teniendo la experiencia de haberme puesto detrás de la cámara en otras películas me tuve la temeridad de abordar esa figura tan grande pensé que el verdadero Nureyev no estaba interesado en esto al igual que el personaje para la película ese joven cada vez más de sí mismo lo interesante para mí es la auto realización

Voz 8 10:40 de joven artista

Voz 1084 10:44 país buscó a David accionista de las horas y el lector para adaptar esta parte del libro y crear tres líneas temporales que retratarse en la complejidad de un personaje brillante lleno de claroscuros nacido en un tren en un trayecto desde Siberia su origen humilde forjó un fuerte carácter

Voz 1 11:02 soy campesino además una piedra hay que mostrar al mundo que es el mejor no trata sólo de reglas debemos apuntar más a la juventud

Voz 1084 11:15 el ingresado ahora San Petersburgo le despertó su amor por la danza y el arte su formación tardía la suplió con tesón y esfuerzo hasta convertirse en un referente del Ballet Kirov uno de los más prestigiosos del mundo están preparados

Voz 8 11:29 haremos como siempre dos de y un gran Klien en cada posición por favor

Voz 21 11:36 ni la espalda recta

Voz 1084 11:41 el hambre cultural de Nureyev explota en su viaje a París fascinado con Rembrandt visita Notre Dani el Louvre Ikeda enamorado de la vida artística intelectual de la capital francesa mientras la KGB los espías lo seguían dice

Voz 1 11:54 Nos dicen que no hablemos con salir con él

Voz 1084 11:58 eso no es socialista la cinta aborda esta tercera etapa con flash back a las dos anteriores lo que por momentos ralentiza hay desdibuja la potencia de la historia con una puesta en escena clásica hay austera fans le imprime verosimilitud con la presencia de actores los rusos diálogos en ruso él mismo tuvo que aprenderlo el joven bailarín ucraniano Oleg ibicenco debuta como intérprete con un papel portentoso su gestualidad y sus movimientos devuelven al Nureyev que desafió a la técnica clásica para feminización dotar de alma cada baile la historia toca de refilón su vida personal sus experiencias sexuales con mujeres y hombres

Voz 14 12:50 no puede resistirse a los extranjeros no

Voz 8 12:53 no porque sueñas con un mundo por qué tendría que soñar con otro mundo y su relación con la

Voz 1084 13:00 de la actualidad francesa aclara y que aún vive ayuda a la producción del largometraje con detalles de la historia esta inmigrante chilena con lazos con el poder pasaría a la historia como la mujer que hizo posible su de Sergio

Voz 22 13:12 quédate conmigo quédate quieren secuestrar me Rudy hablemos Si esto es porque había pasado tiempo conmigo y mis amigos permítanme Rudy no ha dicho nunca una palabra contra su país su Gobierno ni su compañía nunca ni una sola palabra jamás

Voz 1084 13:26 trizas Adele Sarko polos la de la vida del da vida esa joven que modeló hoy aguantó también la arrogancia desmedida del genio lado de fronterizos

Voz 23 13:34 me encantó el hecho de que tratará sobre la libertad

Voz 14 13:37 en lo que se resultaba más interesante era

Voz 23 13:39 que está mujer es muy diferente a mí Woman is not tuvimos más una educación no vivimos la misma época así que me dije vale voy a tener que empezar de la que estoy preparada para hacerlo así que todos esos miedos resultaron ser muy emocionantes

Voz 1084 13:56 la libertad y la cultura en el centro más allá del trasfondo político y personal el bailarines un relato de amor al arte al poder transformador de todas las disciplinas a la inspiración en un cuadro en una partitura en una coreografía la vida de un buen bailarín que ese empeño en ser artista

Voz 3 14:12 estas diciendo que jamás le habló de querer desertar

Voz 24 14:15 no él no sabía nada

Voz 14 14:25 también hay un extra para los más pequeños con un mensaje importante la reivindicación de lo diferente de la diversidad frente a la belleza hegemónica Sara Rodríguez nos cuenta cómo es

Voz 1463 14:33 Ugly Dolls extraordinariamente feo

Voz 25 14:44 entonces me fui mi paro Lirio está ahí nicho no

Voz 14 14:59 el director que es muy conocido por películas como REC dos presenta una nueva película animación en la que se celebra lo feo lo raro es lo singular

Voz 20 15:07 sí

Voz 14 15:08 extraordinariamente feos nuestras día una ciudad en la que mods y sus amigos viven en un entorno de alegría y felicidad

Voz 1 15:15 nuestras imperfecciones de las hacen únicos y merece la pena luchar por ella

Voz 0419 15:20 pero no es de aquí de dónde vienen los muñecos fue compramos para los más pequeños el Instituto de la perfección mods y convencer a sus amigos para adentrarse en el mundo de lo perfecto allí los extraordinariamente feos se tendrán que enfrentar a lo que es ser diferente donde aprenderán y enseñarán que no hay que ser perfecto para ser increíble

Voz 26 15:39 benignos al Instituto de la perfección recordar sólo los muñecos bonitos se reunirán con su humano perfecto

Voz 1 15:47 el muñeco modelo no es modelo

Voz 0419 15:54 allí se encontrarán Amandi una muñeca aparentemente perfecta pero con un pequeño defecto ella será la que ayudará a los imperfectos a integrarse en un ambiente liderado por Louis

Voz 14 16:03 por favor no digáis nada y menos salud

Voz 27 16:06 muchas muñecos llevan días castiga cinco ojo

Voz 8 16:10 esto es el Instituto de la perfección muñecos perfectos en una vista perfecta

Voz 14 16:16 a esta cinta de animación musical ponen voz Blas canto Nerea Rodríguez che no hay Pit Bull quién también pone voz en la versión original Nerea es la protagonista con Vox y una muñeca Allegri curiosa que demostrará que en lo feo es tan feo ni lo perfecto es tan perfecto

Voz 28 16:32 es muy dulce muy cariñosa muy entrañable no ir también que luchan mucho por lo que quiere no se rinde fácilmente yo creo que todo eso lo tengo así que en unas es que soy muy parecida a Vox

Voz 14 16:43 el extraordinariamente feo da una lección

Voz 0419 16:45 tanto niños como adultos del valor que hay que darla la belleza vivimos en una sociedad en la que los anuncios de televisión los personajes de películas e incluso influencer crean cánones que tenemos que evitar

Voz 14 16:56 a que Kers un poco más no creo que hay un amor mala escuela de aplaudir lo que hacemos bien es cómo se confunde con prepotencia con superioridad tampoco es eso es el momento en que tú crees sentí sea un hay una alergia que todo expandirse y la gente de renta eh la música también juega un papel especial en esta cinta ofrece fuerza poder y seguridad a los personajes sin embargo son muchos los músicos que critican el valor que se leerá este protagonista dentro del cine así lo comentaba la protagonista de esta historia Nerea Rodríguez etiquetas se valora poco e hasta que nos la quita no queda las sensaciones todo no de hecho los datos de las películas porque ahora no muchas Premier no sé que siempre sale directo por todos es que la dirección musical y la banda sonora cuesta mucho de en los créditos no es algo que es una como sí ya pero perdieron películas mucho más anticuario William salió primero porque era un gran Bella papel como algo muy muy importante Hans Zimmer pero sólo extraordinariamente feos es una película estadounidense la animación musical que cuenta en su país de origen con las grandes voces de Nick Jonas

Voz 0419 18:04 Kelly claxon Pitt Mulligan del monarca eh Se trata de una cinta que intenta convencer a los más pequeños y de concienciar a los adultos de que lo perfecto no está establecido que cada uno es como es y que hay que aceptarse a uno mismo

Voz 29 18:16 se esté habéis venido sólo para entrenar para el gran mundo se ha

Voz 27 18:20 pues claro encontraremos a un niño muy especial al que adorar

Voz 29 18:25 veis que lucha os lo va a poner súper difícil verdad

Voz 27 18:28 pues ya le digo Eloy tiran

Voz 29 18:31 la intención aunque puede ser un poco crítico tú aún así sin sus críticas constructivas ninguno llegaríamos a ninguna parte así que es la contraria

Voz 1084 18:48 las películas históricas no suelen abundar mucho en el cine español por eso es interesante el estreno de Vitoria tres de marzo del director Víctor Cavaco que cuenta la masacre ocurrida en esa fecha en el mil novecientos setenta y seis en la ciudad de Vitoria cuando la policía dinamitó una asamblea de trabajadores en huelga en plena transición donde murieron cinco personas

Voz 30 19:12 siempre ha habido que arrancarse lo por medio de la lucha sobre sus gente María es su gente también romper el engaño de que los cambios nos vendrán vence al IVA

Voz 1463 19:43 y hablando de transición vamos a hablar también de otras transiciones durante este periodo acudiendo a un documental vestida de azul del año ochenta y tres que dirigió Antonio Giménez Rico

Voz 1860 19:53 el otro día estaba ayer el camerino maquillando llega un grupo de matrimonio inacabable la entrada ti te mil pesetas para miraló mariquita quizá al toda la ropa te oiga son artista te viene a ver al te que la señora para que cree esa señora que dijo dijo lo era una señora señora que Le contestó sí que Loira

Voz 1084 20:16 hemos entrevistado a Valeria Vegas autora del libro del mismo nombre vestidas de azul que ahonda en este documental en sus protagonistas todas transexuales y el la importancia que tuvo la película que llegó a estrenarse en el Festival de San Bastian través esta película yo me daba cuenta que se puede

Voz 32 20:29 el analizar un montón de de aspectos eh que confirmaban que el colectivo Trans estaba en clave exclusión social no pues desde la prostitución el espectáculo que no era tal espectáculo además ricksow la exclusión social las leyes opresores de aquel momento no comparezcan de lo público que no suena muy lejana pero estaba en plena democracia

Voz 1463 20:47 ibamos con la sección de cine clásico en la que esta semana recordamos los veinte años de la muerte de Dick Bogarde actor protagonista de Muerte en Venecia de Visconti fallecía un ocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve por eso Antonio Martínez director del programa Sucedió una noche que produce el canal TCM y la Cadena SER nos cuenta cómo fue su carrera

Voz 16 21:07 en mil novecientos cuarenta y cinco la unidad en la que servía a votar durante la Segunda Guerra Mundial fue la primera en llegar al campo de concentración de Berger verse en Alemania una experiencia que le marcó para el resto de su vida y que él recordaba emocionado en una entrevista

Voz 4 21:24 creo que fue en abril cuando llegamos a son cubrirá el primer campo de concentración que veíamos lo sabíamos lo que nos íbamos a encontrar seguro que no hay nada peor que lo que vimos allí cuando abrimos las puertas ahí estar viendo el Infierno de Dante nunca había presenciado nada tal no puedo destruirlo quiero camine entre aquella gente llorando sin parar cadáveres andantes pero la toma en sus manos temblorosas a mí me estoy emocionando intentando de ofrecer la señal de la victoria y eso fue lo peor

Voz 16 22:06 el horror y la repulsión que sintió el hicieron desarrollar una especie de hostilidad hacia los alemanes hasta el punto de que en su autobiografía explicaba que si coincidía con uno de ellos en un ascensor se bajaba el momento irónicamente tres de sus papeles más importantes en el cine lo serían interpretando a un alemán el empresario que se acerca a los nazis para conseguir poder en la caída de los dioses

Voz 4 22:29 esta noche grandes cosas graves que se que tenían dos conduciendo Kieran encomendaron una misión que confía situación Si me aprovecho esta ocasión

Voz 16 22:41 el músico alemán que se enamoraba de un joven efectuó en Muerte en Venecia

Voz 33 22:45 los Ruiz visitó a sus hijas se lo suplico que Venecia sido presa de la peste

Voz 16 22:54 el antiguo nazi que oculta su identidad trabajando en un hotel en Portero de noche

Voz 14 22:59 yo lo viví

Voz 34 23:01 como una rata existe una razón por eso trabajo de noche isla luz me siento avergonzado la luz del día

Voz 16 23:09 a bogar fue uno de los rostros más emblemáticos del cine británico de calidad ético elegante de mirada profunda su aura misteriosa conseguía que el público imaginar que la angustia que reflejaban sus personajes nacía de su propia experiencia en una entrevista de finales de los años cincuenta el actor se describía así

Voz 4 23:28 delgaducha ojos bonitos los heredé de mi madre Moreno un tipo común diría quizá un poco por encima de lo común más que nada porque tengo una habilidad especial para cambiar de aspecto como quiera eso es algo que he conseguido con muchos años de entrenamiento junto a una amiga

Voz 16 23:46 sí es cierto el actor se transformaba de película en película podía ser un héroe romántico como el que interpretaba en Historia de dos ciudades

Voz 35 23:57 me borracho para estar cerca de los dos jamás sospechó que me correspondía

Voz 16 24:10 porque ibais a saber o un auténtico miserable como el de la película a las nueve cada noche vuestro madre queridos niños

Voz 36 24:19 daba igual uno que otro Cases hacia abajo y Mi nombre y ellos lo dio a vosotros vosotros sois hijos míos size bastardos dos fruto del pecado nocturnos de madre dire bogar hizo

Voz 16 24:33 tanto películas comerciales como de arte y ensayo no se asustaba ante los papeles arriesgados en mil novecientos sesenta y uno protagonizó víctima la primera película británica que hablaba abiertamente de la homosexualidad

Voz 26 24:45 porque tienen que reforzar Madrid ir fuera de la busco amor de la única forma que es una estrella Calloway las personas como tú establece las modas la gente joven supiese cómo vives puede considerarse un ejemplo a la juventud hay que protegerla en eso todos estamos de acuerdo pero eso no significa que sí en privado te relaciones con hombres tengan que condenar

Voz 16 25:06 la película provocó tal debate en Gran Bretaña que ayudaría decisivamente a cambiar las leyes que afectaban a los homosexuales

Voz 37 25:17 cerca de setenta largometrajes los sí fue el director que mejor parte

Voz 16 25:21 ha sido supo sacar de él dirigiendo el en cinco películas títulos como accidente reí patria que es sin duda su obra maestra El sirviente la que Bogart interpreta a un mayordomo que acaba destruyendo su señor

Voz 38 25:34 mi experiencia en este tipo de trabajo he servido durante los últimos trece años en los últimos días

Voz 26 25:39 en de cámaras de varios miembros

Voz 38 25:42 yo no estuve con el disco va cinco semanas a Laure va a mi padre le conocía había no

Voz 17 25:48 Murieron con una hermana de dijera intentaron lanzar

Voz 16 26:18 durante un tiempo los rumores sugerían que la relación entre ambos acabarían boda pero lo cierto es que no eran más que buenos amigos ni ésa era la verdadera naturaleza de Bogart durante cuarenta años compartió vida y hogar con su representante Anzo ni for Good aunque el actor nunca reconoció públicamente su homosexualidad a mediados de los años setenta Bogart estaba en uno de los mejores momentos de su carrera gracias a Muerte en Venecia hay porteros de noche sin embargo esta última película le afectó tanto personalmente que estuvo a punto de abandonar el cine que a partir de entonces sólo rodaría unas pocas películas más para entonces ya había iniciado una nueva carrera la de escritor

Voz 16 26:59 empezó publicando su autobiografía el libro tuvo tanto éxito que Bogart se entregó de lleno a la escritura publicó seis novelas que fueron bestsellers y otros cuantos libros autobiográficos y sobretodo

Voz 4 27:10 en una de las cosas en las que más énfasis hago envió último libro es que la mayoría de los actores a darse cuenta de que esa pequeña bestia llamada Cámara lo sólo fotografía tu rostro sino entrenamiento mente

Voz 16 27:24 en mil novecientos noventa y seis sufrió un derrame cerebral que le dejó un lado de su cuerpo paralizado los tres últimos años de su vida los pasó en una silla de ruedas falleció el ocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve a los setenta y ocho años de edad poco antes de morir había escrito que su único deseo ante la muerte era que el público le recordara con cariño

Voz 35 27:43 es todo lo que pido poca cosa cuando me muera algo agradable que recorta vino entre mis defectos mis miserias todos dentro de vuestro con

Voz 16 27:54 sí desde luego que les recordamos como uno de los grandes actores de la historia del cine

Voz 1463 28:50 terminamos el cine La Ser en la realización ha estado Juan Aranaz en la producción redacción redes sociales José Manuel Romero y Sara Rodríguez volvemos esta noche pero ahora nos vamos con Pulp Fiction en honor a Tarantino un clásico como decíamos tiene ya veinticinco años

Voz 36 29:04 porque es la piedra angular de todo tipo que presenció porque claro que esas con que eso no no que son de McDonald's Burger King de la gran hamburguesa cago porque eso es hamburgueserías he venido que hacer unas hamburguesas muy sabrosas hasta ahora no he probado ninguna como están están están buenas

