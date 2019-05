Entre Tiempos: Opinando que es gerundio (05/05/2019)

Voz 0142 00:00 entre tiempos son las tertulias un género que para algunos ya casi se ha convertido en una plaga parrillas de televisión y horas de radio están llenas de analistas que opinan no sólo de política también prensa rosa hay deportes son campo abonado para hablar y hablar y hablar durante horas sí entre tanta charla además hay análisis y reflexión eso ya es otra cosa el caso es que hoy no remontaremos al nacimiento de las tertulias radiofónicas y recordaremos algunas de las que hemos podido escuchar en la SER junto a mí estarán como cada semana María Romero para poner buena música Gina Domínguez para escuchar a los oyentes nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible y comenzamos con Ana Martínez Concejo

la primera tertulia radiofónica pudimos escucharla en las noches de la Cadena SER la trastienda nació en mil novecientos ochenta y cuatro vinculada al informativo Hora Veinticinco que entonces dirigía Manuel Antonio Rico y fue una propuesta de Fernando Ónega director de informativos en aquellas fechas la trastienda duraba media hora desapareció de la parrilla en la siguiente temporada mil novecientos ochenta y cinco mil novecientos ochenta y seis lamentablemente no conservamos ninguna muestra de aquella tertulia en nuestra Fonseca pero sí tenemos a Ónega recordando cómo surgió la idea

Voz 3 01:53 nosotros tenemos un grupo de periodistas pues llama crónica que no reunimos a almorzar todos los jueves del año salvo Jueves Santo vacaciones con alguna persona preferentemente política porque somos gente del periodismo político y hubo un jueves donde cuando ya estábamos en nos reunimos entonces en el Club Internacional de Prensa en la calle Pinar cuando yo estábamos sentados en el limitado nos falla tiros quedamos solamente los periodistas yo estaba huyendo lo que hablaron los periodistas me esto es fantástico es que mucho más interesante que como el invitado lo que cuentan estas lenguas vive merinas esto hay que llevarlo llegué a la radio lo conté al jefe de programas himno lo mío dijo de periodistas llevando política es un coñazo lo archivero al poco tiempo de eso Se marcha José María García de la noche después del episodio muy conocido que le llama payaso a un ministro del Gobierno que dan la sustitución de García no funciona

Voz 0789 03:03 no iban después de Hora veinticinco a las doce

Voz 3 03:06 entonces afrontan nos convoca a Tomás Martín Blanco que era el jefe de programas ya mi alma a comer un cocido en un sitio no se olvidarán de la vida que se llamaba no se sigue existiendo picardías Fontán toca a rebato tenemos que inventar algo para la noche porque esto no funciona yo dije tímidamente hombre yo tenía hay una idea que podía valer y tal es la conté Fontán dice hombre eso es magnífico entonces dirigía Hora veinticinco en Antonio Rincón era la pureza pura en un valga la redundancia en la información de radios planteaba un problema y le encomendaba rico perdía su pureza informativa si se le encomendaba otra persona rico podría extenderse estos cogía rico Le digo hoy tenemos esta idea eso es magnífica en Hora veinticinco contamos la mercancía contrastada pasadas por Sanidad nunca me olvidara de esa expresión Dieter Si usted quiere pata negra mercancía más prohibida pase usted la trastienda digo coño ese es el título y así irse puso en el aire no le hizo rico le hizo Javier González Ferrari presentó convocamos a los que nos pareció honestamente en aquel momento que tenían más cosas que contar porque tenía más presencia en los sitios y así se hizo con el primer equipo

Voz 0142 04:42 ocho años después a partir de mil novecientos noventa y cuatro las tertulias volvieron a la SER tanto a los espacios informativos como en los programas si tuviéramos que dar los nombres de todos los analistas que por ellas han pasado no acabaríamos nunca interminable sería también la lista de todas las tertulias que nuestros micrófonos han sido por eso queremos hoy empezar nuestro repaso centrándonos en dos de ellas

Voz 4 05:06 a el

Voz 0142 05:17 íbamos a comenzar por Hoy por hoy en época de Iñaki Gabilondo cada semana casi una veintena de contertulios acudían al programa repartidos de lunes a viernes el último día de la semana en mil novecientos noventa y nueve se reservaba para una tertulia de mujeres que ponían nota la actualidad y a sus protagonistas se llamaba El sacapuntas arrancaba ser

Voz 0789 05:43 a las diez y cinco señoras y señores la siguiente página dentro de un momento el sacapuntas aquí están Nativel Preciado buenos días buenos días Carmena Marín a Lawrence ya en unos días bético Godoy hola buenos días María Esperanza

Voz 5 05:57 hola buenos días y los Hermanos Rosario

Voz 0142 05:59 Carmen Nativel María Esperanza y Carmen Chuck iban puntuando de esta manera

Voz 6 06:03 voy a empezar con cero cero espantoso vamos a la noticia esta de que la vamos a la que ha denunciado

Voz 5 06:11 si Annan de la hambruna en África lo de que Etiopía Etiopía necesite doscientas cincuenta mil toneladas de víveres porque si no van a morir dos millones de personas nuevamente me parece algo completamente debería golpear no no no

Voz 0789 06:26 problema añadido de que cuando si enviar a todo es entonces hundimiento se resolvería el problema acuciante pero quince días después Italia

Voz 5 06:34 la gente estarían en las mismas sí pero es que sino vamos a estar en las mismas sólo que con dos millones de muertos más osea en quince días cuántos en el momento lo que enviamos bueno lo que envían las empresas farmacéuticas son medicamentos caducados sí que eso merece también un cuadro de honor no porque alguien podíamos también mandará alimentos que estén ya fuera de uso y estas clases

Voz 0789 06:56 pues todos lo las ayudas del gran mundo al al mundo de SUR yo vi en Guinea Conakry concretamente en un viaje que hicimos hace unos cuantos años estabas tú unas máquinas quitanieves que ha sido dado Rusia nos que la ayuda internacional luego se computa millones de dólares ayudamos con los continuos millones de rublos millones de dólares mandando lo que se les había mandado nosotros lo había máquinas quitanieves a Guinea Conakry no es que no hubieran visto nunca nieves que no sabían lo que era

Voz 1616 07:22 sí pero encima los de las empresas farmacéuticas dicen que no hay que preocuparse por la fecha de caducidad porque es una técnica de marketing para que los ricos compre más medicinas ya que no se preocupen que que se pueden consultar a los riesgos tremendos que

Voz 5 07:35 que además que los ricos pues que no les hagan daño las medicinas a los pobres y les hacen Dani están caducadas pues

Voz 7 07:41 importa Garmendia yo sí yo creo que que efectivamente ahora se detectan las posibles tragedias de este tipo pero lo que no se detecta es cómo cómo resolverlas bueno yo les quiero dar un diez a Kathleen Turner

Voz 0142 07:54 inolvidable para muchos es la tertulia de sabios en la que Gemma Nierga abría la ventana para charlar de los grandes temas de la actualidad política con Santiago Carrillo Miguel Herrero de Miñón híper a Portabella así sonaba una tarde de octubre de dos mil tres

Voz 5 08:08 en La Ventana nuestra tertulia de sabios Miguel Herrero de Miñón muy buenas tardes buenas tardes a Santiago Carrillo buenas tardes buenas tardes Gemma qué tal impera Portabella hola buenas tardes cómo va el resfriado

Voz 8 08:20 todo en el resfriado bien el peor

Voz 5 08:26 tenemos rapera así un poco pachucho con un resfriado bueno bueno si te

Voz 0789 08:33 me tengo que cuidar porque me viene de que el otro día pasé de dieciocho grados en Barcelona pues más o menos a las o diecisiete una distancia setenta kilómetros de Vic estábamos a tres grados en Madrid estamos hoy a más de treinta

Voz 8 08:49 tanto calor en Madrid de verano totalmente

Voz 0789 08:52 la hacer salte de verano al invierno pues no es todo pues se quedan cabos no

Voz 5 09:00 bueno padre de la Constitución

Voz 9 09:04 señores niño

Voz 8 09:05 a ver yo hoy con esta señora que intervenir en todo el mundo son relaciones paterno filiales

Voz 5 09:13 a ver porque tenía muchas ganas de hablar con usted Miguel con Santiago también sobre todo porque han estado ahí reunidos en en Gredos desde el lunes por la noche no se reunieron allí viviendo un momento nostálgico Miguel del porque yo estado Santiago usted

Voz 0142 09:28 la tertulia de sabios de la Ventana siempre nos evoca el nombre de Ernest Lluch que por cierto fue quién eligió su sintonía y que había sido su elección lo supimos un veinte de noviembre de dos mil justo el día de su última intervención en este espacio un día después de esta emisión Yu fue asesinado por la banda terrorista a ETA

Voz 5 09:48 en La Ventana abrimos nuestra tercera hora a las seis de la tarde once minutos ya está sonando no esta música habitual de la tertulia de sabios una música que yo lo recuerdo de vez en cuando la escogió Ernest Lluch verdad Arnés buenas tardes qué tal señor Juliá cogió usted por qué

Voz 0789 10:04 que me parecía que era música de Madrid pero al mismo tiempo hecha pro compositor italiano que servían la corte española y me pareció un gran compositor y es una pieza agradable para empezar un una reflexión a media tarde señaló como hay

Voz 5 10:19 de la tarde pero si el año que viene continua

Voz 0789 10:21 hemos pienso cambiarlas muy bien cómo me parece que están mis colegas están hartos lo oído ha ido vaya bien la tarde dejará que me te ver si si hay ido bien si si usted me ha complicado un poco pero todo salió bien

Voz 8 10:35 ha sido gratis sabe muy bien qué es verdad

Voz 5 10:40 a seguir la tertulia

Voz 8 10:42 niego Cavero Iñigo qué tal buenas tardes buenas tardes venga está usted una tarde más aquí muchísimos a los radioyentes muy bien eh

Voz 5 10:51 Santiago Carrillo buenas tardes buenas tardes qué tal han tenido los dos Un día de televisiones me contaban porque hoy es un día parece el Día Nacional de la Memoria verdad señores estamos recordando y ambos han ido a televisiones a recordar este veinte

Voz 10 11:05 sí nos llevamos una semana ya de recordatorios yo ya no sé cuánto escrito y cuánto ha hablado sobre este aniversario

Voz 11 11:13 empieza a estar un poco harto Santiago con con poco basta

Voz 5 11:15 ante poco bastante este señor Cavero

Voz 8 11:18 bueno no Venus que te contamos tanto porque es un hecho muy importante que no se catalanes

Voz 12 11:23 pero hasta el día veinte de noviembre del setenta y cinco se abrió tapada la historia de España

Voz 7 11:29 es evidente

Voz 12 11:31 es una etapa que realmente venía da fin a una etapa de verdad aquí aunque el fin no se produce el día del óbito de el anterior jefe del Estado no cabe duda de que todos éramos conscientes que el régimen anterior sin Franco ya no iba a funcionar cuatro ahora lo intentaran algunos no por eso digo

Voz 10 11:48 eso eso es cierto y a mí no me molesta al contrario

Voz 0142 11:52 nuevo Un solo entre tiempo se queda muy corto para hacer memoria sobre algún tema al igual que no sucedió por ejemplo con nuestro homenaje a la radio musical necesitamos más programas para completar este repaso a las tertulias de la SER

Voz 0789 12:07 this

Voz 0142 12:07 así que les emplazamos a nuevos capítulos más adelante íbamos ya con la evoca Teka de hoy tiempos Ana Martínez Concejo

Voz 0142 12:33 lo que viene haciendo un clásico de entre los clásicos de nuestras peticiones en la Fonteta de documentación ser a ver si es uno de nuestros topten ya hemos hablado en entre tiempos del Prestige con ese corte de los hilillos de Rajoy ya hemos traído sonido los poetas también hemos escuchado el consultorio de Elena Francis si esa frase Aznar de estamos trabajando en ello creo que entonces solo

Voz 9 12:57 hoy vamos a hablar de Nosferatu

Voz 0142 13:00 gas no hagamos es mejor escuchemos la petición de David Callejo compañero nuestro de SER Madrid Sur que le encanta nuestro programa nos escucha cada semana y ha dejado esta petición para nosotros

Voz 14 13:11 hola qué tal a mi me gustaría que en la evoca Teka mes saldar AIS una pequeña deuda que tengo con mi infancia os explico mi padre cuando éramos pequeños siempre tenía una coletilla siempre que uno se quejaba decía hay Ama Rosa El hijo de la madre pobre de Guillermo Casas ECAI Luisa Alberca ir pues no tenía ni idea de quién era su casa seca porque había un hijo con una madre pobre y este tipo de cosas pero me haría mucha ilusión recuperar ahora un fragmento de esta radio novela que creo que es emitía en Radio Madrid Illa de paso pues se la dedico a mi padre a Mariano va por el venga mucha gracia

Voz 15 13:46 pues David muchas gracias por llamarnos por escucharnos cada semana y miran

Voz 0142 13:50 Nos has pedido como bien ha dicho Gina un clásico en nuestras peticiones un clásico de los clásicos amar Rosa para los oyentes que no les suene el nombre y eso sería muy extraño a Rosa fue una radio novela escrita dirigida por Guillermo Saunier casa seca que se emitió en Radio Madrid en mil novecientos cincuenta y nueve

Voz 15 14:10 y lo primero que vamos a escuchar es Soir si famosa su archiconocida fanfarria

Voz 8 14:27 la Sociedad Española de Radiodifusión presente

Voz 16 14:30 ya Rosa Coll la gran compañía de actores de Radio Madrid la reaparición en España del popular actor hispanoamericano Dorotea Martí Rosa una serie radiofónica original de Guillermo su casa seca la obra que conquistó el corazón de las mujeres americanas una producción fuera de serie Con cubana Ginza Joaquín Peláez Maribel Ramos Fernando Dicenta Alicia alta bella y Carmen Martínez encabezando un reparto de primeras figuras de la radio española como Julio Varela como narrador y la colaboración extraordinaria de Pedro Pablo Ayuso Rosa el éxito más rotundo ansioso de Guillermo caso seca ídolo Teo Martí en todos los teatros de Sudamérica que ahora deslumbraba en los escenarios españoles con su presentación fastuosa y sorprendentes va Rosa con montaje musical de Rafael tras aquel dirigida por Guillermo SAU Tier casas seca

Voz 0142 16:21 en prosa se narra la historia de Antonio y Amparo un matrimonio que pasa por mucho sufrimiento desde la enfermedad de Amparo

Voz 1509 16:28 pese a esto un día ella se queda embarazada mientras en otro lugar esta Rosa una humilde mujer que tiene un hermoso hijo pero está enferma y pensando que va a morir le dice al médico que le da su hijo sano para la pareja que acaba de perder a su hijo mío quedará los es muy fuerte sin que sepa nunca que su hijo nació muerto yo después de leer en la trama ve un dramón pero dramón intenso eh por qué no

Voz 0142 16:58 para cortarse las venas como ha dicho Marcos incluso drama intensos y de treinta y nueve capítulos que siguieron los oyentes de la SER fielmente muy emocionados no sé si a vosotros os pasa lo mismo pero a mí está radio novelas me traen la imagen de una mesa camilla de la familia en torno a ella para escuchar escenas como esta que ha escogido Gina siguiendo la línea de no es pelear mucho pues ha escogido el capítulo diecinueve también

Voz 3 17:26 no

Voz 9 17:29 se van a ser Jesús

Voz 18 17:33 esta comedia por más tiempo es la primera

Voz 9 17:36 vez que una cría haciendo

Voz 19 17:39 Rosa sí

Voz 16 17:42 por encima de la humillación que sentía

Voz 20 17:44 no quiso evitar que se produjera por culpa suya una situación violenta la abuela intervino con voz suave pero firme

Voz 9 17:54 ayer pulse conmigo a la Iglesia Marta escuchaste el sermón del sacerdote dijo desde el púlpito dirigiéndose a todo muchos os queráis verdaderos Cristiano mañana tendremos ocasión de demostrar si lo suaviza en realidad sentando un pobre a vuestra mesa siéntate Ama Rosa ella es la Navidad

Voz 22 19:01 ahí está la quería

Voz 23 19:06 en una nota indicó que yacen

Voz 1473 19:22 buenos días María lo que estáis haciendo a estas horas te recuerdo que hiciste una sección muy bonita por el día de la madre en la que recopila gaste las canciones que los miembros de este nuestro equipo quisimos dedicar a nuestra veo que hoy repetimos temática claro ha coincidido la fecha con la emisión de este programa In no podía resistir me a volver a hablar de nuestras madre citas del alma querida antes que cantaba Antonio Machín pues yo muy muy en favor de esta lista lo que pasa es que hay la vamos a hacer un poquito distinta vamos a hablar de esos temas que algunos dedicaron a sus progenitoras como por ejemplo Joan Manuel Serrat que quiso cantarle a esos nueve meses de espera hasta que llegamos los hijos

Voz 9 19:57 se le hinchan los Pirineos

Voz 24 20:01 el hombre es L P es bien

Voz 25 20:09 Chen flor

Voz 1473 20:11 tu vuelo amor

Voz 25 20:13 no si mi Kelly

Voz 26 20:16 oye pues me parece muy muy curiosa porque normalmente cuando hablamos de canciones sobre las mamás suelen ser más bien canciones de agradecimiento por lo que han hecho por sus hijos no

Voz 1473 20:26 sí mira un ejemplo muy claro es el tema que compuso la banda madrileña El Canto del Loco

Voz 27 20:30 con luchar por cada voto ya que optan armas contigo

Voz 1473 20:46 era luego we can allí TAS muy sinvergüenzas pero oye que se han por su

Voz 26 20:51 madre si es que al final les debemos todo y más a verbo cuando tenemos algún problemilla a quién llamamos para que nos dé consejito es porque tienen más razón que un asado

Voz 1473 21:01 el amor es que se lo pregunten a la que cuando lloraban sus males de amores se acordaban de lo que ya les había advertido mamá

Voz 28 21:08 a mí me olvidé de mama

Voz 13 21:24 pero a pesar de todo

Voz 0142 21:25 a pesar de cuanto las queremos hay veces que no corresponde hemos a sus cuidados y desvelos como debe

Voz 1473 21:32 es que ya sabes lo que dicen que donde hay confianza da asco no falla a veces con quién peor no exportamos es con quien más nos cuida hijos claro patina más poquito Active pequeño el que tenían que burlón Pablo guantazo quimera Laura Pausini incluso le escribió una carta sonora a su madre para pedirle perdón por lo malo ratillo os que la había hecho

Voz 29 21:49 el de hace volver a casa con pancartas echó también de los tierras Alcina alcanzable Tanner

Voz 0142 22:04 hablamos sino escuchando a Laura Pausini ahora poco la bajones recordando algún momento tenso conmigo bueno pero tampoco tan

Voz 1473 22:14 ha tenido algún momento de cabello con mamá algo apenada acto de contrición y como cantaba él

Voz 0142 22:20 mismísimo sí sí del del equipo A

Voz 13 22:23 trata bien a tu madre

Voz 30 22:31 vale

Voz 13 22:44 el equipo

Voz 1473 22:48 equipo así missing Si bueno mientras sonaba la canción estado viendo el videoclip mira la canción es todo un acto de amor pero Dios mio las pintas de Mister T cubierto de oros con esos pantalones cortitos te cagas esa pinta de mal lote cantando trata bien a tu madre la verdad es que es un cuadro digno de análisis que yo no sé qué pensaría su madre cuando el quizá la madre que lo falló pero vamos que con el detallar Marco pues en el fondo le encantaría porque no importa lo ridículos que podamos llegar a ser en algunos momentos que como bien decían los Backstreet Boys no

Voz 13 23:20 las madres son las fans más perfectas

Voz 31 23:23 digo lo aunque no faltaban

Voz 32 23:31 lleva eh

Voz 33 23:42 qué bonito andando

Voz 0142 23:49 sé que te gustan pero se han puesto poquito Kurt vamos ya te digo

Voz 1473 23:55 esta y además lo que mola es tener la oportunidad de cantarle a las mamás aunque seamos unos pelotas integrales porque no todo el mundo tiene la misma suerte lamentablemente aunque a veces incluso del recuerdo pueden salir canciones tan bonitas como ésta de Juan Gabriel Cruz

Voz 32 24:14 que era

Voz 34 24:21 a más era ser

Voz 35 24:32 eh

Voz 34 24:44 todo para aquí

Voz 1473 24:56 maravilla de canción Se me ponen ya Villeblino mira pues pelillos de punta de la emoción pero nos vamos a ir hoy con una nota un poco triste no no no no no podemos cerrar el día de la madre así muy sentido que sea el tema que no me gusta yo quiero que todos los vayamos alegres y contentos por todo lo alto y sobre todo quiero que las mamás que hoy no estén escuchando también va de desmentir en un poquito disfruten de este rato que también se merecen bailar o usos que así que me he encontrado mejor opción que demostrarles todo lo que las queremos con esta canción de los intrusos en la que no se andan

Voz 13 25:29 con zarandajas siempre querré a mi madre porque es mi chica favorita vale

Voz 1473 26:10 pues hasta aquí nuestro programa de hoy gracias María hasta la próxima canción gracias a ti en los oyentes gracias Marcos hasta la semana