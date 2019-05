La Ventana del Sur | El museo de cera de Barcelona: en venta

Voz 1 00:00 la Ventana Sur una visión sur realista de la actualidad con Manu Sánchez

Voz 3 00:19 sí sí

Voz 4 00:25 Sánchez Manu que usted ha llamado la atención todo tuyo venga del perdón

Voz 5 00:28 seguimos bueno estoy feliz con bueno feliz cuanto menos

Voz 6 00:32 como sorprendido de la venta de

Voz 5 00:34 Museo de Cera de Barcelona así sí porque creo que que que me quedo como candidato adquirirlo no no tanto pero me vais a llamar freaky pero yo cuando retiraron a Marichalar del Museo de Cera de Madrid que después durante un tiempo lo reubicar Ongay como una sala que tienen de cosas de toros o algo así lo pusieron ahí como en la barrera pero cuando lo quitaron yo fue una noticia muy sonada yo que soy un gran friki llame al museo porque quería comprarlo te lo mejor quiero decir no puede dejar que rodaba pueden ser relaciones en la vida periférica la velocidad que respuesta te dieron Maniche no no porque no sabían qué uso se iba a hacer

Voz 7 01:12 de del del del muñeco

Voz 5 01:15 la tercera en en sí hizo que entendían que era una irresponsabilidad por su parte y al que has hecho pues no lo sé eh

Voz 8 01:23 por la puerta grande diciendo que si me lo venden flipado los mineros allí ya te lo digo

Voz 4 01:29 entiende el recibidor de su casa tiene una fotografía así como recortada a tamaño natural de Harrison Ford tiene mucho éxito entre las visitas lo mismo con Marichalar

Voz 5 01:40 que tenemos aquí la productora donde tenemos pues carteles de cine alguna África así que vamos pillarle tal ya me encantaba que estuviera allí en el recibidor Marichalar que tenía así como un brazo común Codina que pusieron en la barrera o de toallas ayer en el año tal pero yo ya intenté yo no digo nada yo intenté comprar un muñeco de cera me dijeron que no no sé igual el precio sube algo cuando el museo de cera al completo pero de tal manera eh es sintomático del país que tenemos esto de de que igual es que vamos ya apoyando buen camino que que que no sea buen negocio el Museo de Cera eh que estos que van a Madrid y antes que en el Prado entran en el museo de cera igual hay que hablar con ellos

Voz 9 02:18 o sea que tú eras tú eras más de figura más que del museo un sí del la figura de la figura de Marichalar

Voz 8 02:22 Mary Cheney que les Machine que ayer no sé cómo llamarme pero sí un don Jaime

Voz 9 02:27 sí oye inferiores eres de la Feria de Abril de hoy feria eres la Feria de Abril que se Celia

Voz 5 02:33 en mayo más contradicciones a nosotros quién dijo miedo aunque lo que más me apetecía mucho Roberto hablar de de números de la Feria de Abril en el número si te parece que números tienes portugués mira por ejemplo por hacerlo para hacer una comparativa en el Mobile World Congress de Barcelona es que parece que es bueno que nadie discute que sea de gran impacto económico de más que cuando decía que se retiraban casi que ese hablaba de una tragedia a nivel nacional en el Mobile World Congress de Barcelona se mueven ciento siete mil asistentes la Feria de Abril de Sevilla ojalá que el año pasado hubo récord tres coma seis millones esto para que no veamos un poquito el números cuatrocientos setenta y tres millones de euros de impacto económico en el Mobile World Congress ochocientos treinta casi el doble millones de euro la Feria de Sevilla sea lo digo para que veáis esta contradicción igual que la feria de de abril la hacemos en mayo igual que por aquí donde más terrible en un velatorio también donde más se trabaja casi si queremos verlo de alguna manera donde más dinero se mueve en esta feria donde sabemos divertirnos y hay mucho ocio de por medio pero también se recurra noventa por ciento de ocupación hotelera y ojo con un día festivo lo digo hoy que lleva hay tres Madrid con un día festivo de por medio hay que cortadas

Voz 4 03:53 esto esto no sé si nos has dejado ganar no se ganó

Voz 9 03:57 no puede ser que se tiene que ir a la redacción del país que sigue trabajando en este día de puente pero Manu Sánchez tú te quedarías un ratito después del boletín informativo no hablamos de nuestras cosas

Voz 5 04:06 México por dos motivos porque después creo que tenéis un invitado de al turismo y mano conoces hombre creo que sí porque está sonando de fondo María Villalón que precisa mente hoy estrenan ronda desde Ayamonte ha estafado que el treinta al treinta y uno de mayo estará la Latina en Madrid y que la estamos escuchando cantando María la Portuguesa así que Roberto aquí me tienes aquí conmigo lo que quieras

Voz 4 04:27 intento de preparando bueno yo también me quedaría mantiene dime dime no no te vamos a incordiar más que penas ya me quedaba yo es seguir escuchando el peloteo que no ahora tengo que tengo que darle a la tecla muchas gracias un beso muy fuerte hecha

