María Guerrero, Toñi Martín y María Juncal, las madres de Jorge Lorenzo, Carolina Marín y Iago Aspas, en SER Deportivos (03/05/2019)

Voz 1 00:00 que no se nos olvide este finde el domingo es el día de la madre madre no hay más que una aunque en este SER Deportivos vamos a juntar a tres María Guerrero es la madre de Jorge Lorenzo hola María muy buenas

Voz 0699 00:17 tardes hola qué tal cómo estáis Toñi Martín es la madre de Carolina Marín hola Toñi muy buenas tardes

Voz 2 00:24 buenas tardes María Juncal Gonzo

Voz 0699 00:27 la es la madre de Iago Aspas hola María muy buenas

Voz 3 00:30 hola buenas tardes así que lo que viene es el

Voz 0699 00:33 testimonio de las madres de tres deportistas de élite como han vivido el ascenso de sus hijos por ejemplo este fin desde el Gran Premio de Jerez de motociclismo como lo pasa María la madre de Lorenzo viendo una carrera María

Voz 4 00:45 yo lo paso fatal fatal de ahora mismo acaban antes de acabar los entrenos si ha habido un accidente bueno no haciendo nada al final bandera roja pero te pones de los nervios lo estoy

Voz 0699 00:56 tal pérdida si encima osea que ni siquiera los entrenamientos los pasos tranquila nada vale ya veo cuál es el primer recuerdo que le viene a la cabeza de Jorge y una moto

Voz 4 01:09 pues cuando cuando con cascando nació cuando empiezo a a los tres aquí a montar en moto con una moto colegios padre y ahora ya estamos ya en el deporte de elite del Mundial y muy muy asustada muy contenta a la vez pero también muy poco nervioso

Voz 0699 01:30 a Jorge desde fuera y se le ve como un terremoto como querido también era así muy movido

Voz 4 01:36 sí es muy nerviosillo pero bueno a su pasión siempre ha estado entrenando desde pequeñito oí lo lleva en la sangre

Voz 0699 01:49 estoy pensando que con tres años la moto sería más grande que Jorge

Voz 4 01:53 bueno su padre chasis de de de de una moto lo unas ruedas pequeñas

Voz 0699 01:59 porque no había eran muy grande

Voz 4 02:01 pues para él sí

Voz 0699 02:03 debe es decir de su hijo no como deportista que es lo que más les gusta de Jorge es su mejor virtud

Voz 4 02:10 pues su trabajo su constancia no era nada por perdido oí que es muy trabajador

Voz 0699 02:17 eso de Jorge Lorenzo Toni la madre de Carolina Marín ahora Toñi sufre con la lesión de de Carolina

Voz 2 02:24 hombre noche Ximo muchísima aunque te digo una cosa es sufrir en el minuto uno digamos pero pasado el minuto uno yo bueno la ella estaba muy buenas mano la actitud positiva de ya por supuesto le hizo actitud puede puede hacer suprimiéndolas ha sido más llevadero

Voz 0699 02:46 da que desde el primer momento Carolina lo que está puesto ha sido a ver no diré con una sonrisa en los labios pero sí en modo positivo totales desde el principio de la agresión

Voz 2 02:55 pues la verdad es que sí que se lo se vino abajo un vuelo pero pero bueno si rápido la bajadas rápidas pues la subida de ánimos

Voz 0699 03:06 de pequeñita me la imagino con una raqueta están así o estoy exagerando yo

Voz 2 03:11 bueno ya tenía ocho años cuando cuando yo cuando vimos nosotros la primera vez las raquetas pasa que no de Ci de de más pequeña era más bien lo sacó sacó él vestido de volantes si ese cloro nuestro propio

Voz 0699 03:28 es verdad que yo recuerdo en alguna entrevista con Carolina escucharle decir que le gustaba mucho el baile no

Voz 2 03:33 le gusta si le gusta eh pero bueno nosotros flamenco ella me gusta baila lo que pasa es que que lógicamente pues el tiempo pues si no lo hay

Voz 0699 03:43 bueno ya luego voy luego ya baila la rivales en las pistas que eso está bien el como hija Toni no como deportista es lo mismo cuál es la virtud que destacaría de su hija de Carolina

Voz 2 03:54 yo es que yo le veo muchas veces del móvil hija es verdad no tiene yo también eh André Santos

Voz 0699 04:03 en los defectos hoy

Voz 2 04:06 de las madres estamos aquí para muchas cosas pero entonces yo no sé si que no cariñosa lo positiva no se que la veo siempre con muy buena actitud su buena actitud que que fundamentan pienso yo

Voz 0699 04:25 modelo de Yago Aspas es muy del Celta María usted

Voz 3 04:28 pues sí sí sí soy

Voz 0699 04:31 las que le gustaba al fútbol antes de ver a su hijo jugar o no

Voz 3 04:35 bueno pues no pero yo que tengo tengo dos mayores que en que Jean Yago que jugaban ya bueno empecé a ver a Jonathan también hijo mayor pero luego claro ya seguir con Yago soy yo ahora soy la más forofos soy yo de todo

Voz 0699 04:52 o sea que imagino que es de las que siempre que puede

Voz 3 04:56 yo siempre siempre y eso no lo pierdo un partido

Voz 0699 04:59 sí es de las que se pone nerviosa en la grada o es templa Haditha vale está bien

Voz 3 05:07 me dicen que no tengo sangre porque yo no no mal oí no discuto no no nada nada

Voz 0699 05:12 ya pero no alterar siendo discutir es una cosa y luego no sufrir es otra diferente verdad

Voz 3 05:16 claro claro claro claro muy diferente si si como como puede

Voz 0699 05:22 sí de Peque María también pecado un balón siempre hago

Voz 3 05:25 sí sí siempre siempre pegado a un balón Él no quería el nombre celebre se cumple años hicimos regatas unas unas botas no quiero que me hace Bron se cumple años me compré un balón siempre si no estoy yo

Voz 0699 05:39 estadio cuando Balaídos estalla coreando su nombre que siente la madre de un jugador

Voz 3 05:45 ay madre mía puestas no siento orgullo claro estoy orgullosa porque todo el mundo está coreando su nombre y se levantan aplaudir yo bueno cuando corean su nombre yo no lo suelo el de los otros pero el del no

Voz 0699 05:59 en serio que no

Voz 3 06:01 que no no no cuando empieza a cantar la canción que le hicieron y eso yo no yo lo aplaudo cuando meter gol yeso y bueno hay gente allí que me ves mí me abraza

Voz 0699 06:13 o sea que la madre de Yago corea el nombre de todos en Balaídos siempre que no sea el de su hijo bueno ya ya luego lo abraza en casa y la misma pregunta que las anteriores María cuál es la virtud que más le gusta de de Yago

Voz 3 06:29 pues hago me gusta que es muy humilde muy sencillo que sabe de dónde viene tiene sus amigos de siempre él no cambió a sus amigos ni sugerente ni sus por ser famoso no no él sigue igual que siempre son lo que más me gusta

Voz 0699 06:46 está bien que la madre de Jorge Lorenzo María qué momento deportivo recuerdan más ilusionada de de Jorge

Voz 4 06:54 bueno también de momento pues cuando ganó su primer Mundial que estaba muy contento muy feliz y muy excitado y yo lo bueno no me lo quería súper feliz por el puerto el trabajo que había hecho y porque sacrificios

Voz 0699 07:09 pero se lo pudo ver o también lo sufrió María

Voz 4 07:12 no es el hecho en las últimas vueltas Ny nada más ahí es cuando no es nada y todavía no veía las carreras

Voz 0699 07:21 bueno por lo menos ya ya algo hemos evolucionado no ya alguna sí que vemos

Voz 4 07:26 alguna la veo según cómo está está muy así muy emocionante no puedo verlo como este

Voz 0699 07:33 vale joe es que es duro ser madre deportista del y de la madre de Carolina Marín Toñi que momento no se le borra de la memoria de éxito de su hija

Voz 2 07:42 bueno hay hay muchos momento muchos momento lo bueno muchísimo te puedo decir que el Mundial de dos mil catorce son momento inolvidable en nuestra vida y la medalla olímpica es eso lo tengo grabado no sólo Ron de por vida esos pues que está Gulag tanto puede ser tanto entraba duro entrenamiento ir de su producto ver a su sueño pues este momento es inolvidable

Voz 0699 08:12 a Aspas a María Juncal el debut de la selección de Yago quizás o hay otro momento que tiene así en su memoria que le viene rápido cuando le preguntan por un buen momento de Yago

Voz 3 08:23 lo hago cuando metió los dos goles al Albacete salvó al ser de desaparecer pues se basaba segunda vez

Voz 0699 08:30 sí

Voz 3 08:32 eso fue lo máximo y también cuando subió también no antes de marcharse al Liverpool que dejó al Celta en Primera y ahí empezó a llorar y la gente que luego abrazaba y no que tiraron encima de él fue

Voz 0699 08:48 hay una cosa que la madre suelen llevar mal que son los viajes de sus hijos los tres viaja mucho como yo lo amarilla los viajes de Jorge Lorenzo quizás lo llevan mejor lo viajes que las carrera no María

Voz 4 08:58 bueno ya se acostumbrada ya desde pequeñitos ya viajaba a España después a Europa cuando ya doce años y bueno y lo veo muy poquito porque como yo y Mallorca viven lejos es entonces cuando Podemos Si cuando yo me hace como aquel

Voz 0699 09:14 se hace duro el no tener un contacto con con un hijo así la manera tradicional que tienen casi el resto de la madre

Voz 4 09:21 pues sí un muy duro muy dura ya más que con esta profesión tan peligrosa ahí entrenamientos todos sus deberes son de sacrificio y digo

Voz 0699 09:33 Carolina Marín pasan mucho tiempo en Asia como son esas épocas Toñi en donde tiene a la hija casi en el otro punto del mundo

Voz 2 09:43 puede agreste que bueno tengo que mirar un mapa una bola del mundo que tengo pequeñita pero sabes que pasa que que a veces la distancia de Madrid porque ya saben el ritmo de es de entrenamientos del ya pues tampoco le permiten disfrutar de la familia ni de amigos como posa Norma ellas haciendo su trabajo no pero hombre para verse

Voz 5 10:11 muy duro este año se ha sido un mes en la India y eso lo así

Voz 2 10:16 Donosti sino tiempo hemos pasado muchos meses sin verla aquí lo hemos llevado yo lo llevamos regulan alguien mal pero bueno pero bueno cuando la veo feliz pues eso ya te vas

Voz 0699 10:28 yo imagino Le quiero preguntar a María Juncal la madre Yago como fue el año que estuvo en el Liverpool si ahí lo pasó también regular

Voz 3 10:37 pues sí aunque ahora con la modernidad es de los teléfonos lo llamamos y nos veíamos siempre te llama si pasaba hace unos días que no llamabas ya es poner liquidez quema te olvidas de nosotros dos días no se hablaba

Voz 0699 10:54 a los dos días ya no ya no no no

Voz 3 10:57 decía él él también lo pasó muy mal en el Liverpool El muy mal así por la familia hay pueblos amigos porque es muy familiar familia clases chaval mucho a él no le gustaba el clima de allí no ha ido personal por lo

Voz 0699 11:14 pedir a las tres un favor que es un tema personal pero vamos personal de los que se pueden hacer por ejemplo cuál es el plato favorito de cada uno lo que le pide a su madre cuando va a casa cuando Jorge Lorenzo va por casa María que le pide pues vale Toni que le pide Carolina

Voz 2 11:32 pues la Torrecilla es como parte fundamental de enormes pérdidas al bajar hasta Le pido Yago el pide dos él pide y yo iba pizza

Voz 0699 11:49 hambre me está entrando lo que guarda en su casa que le hace ilusión ver no sé una camiseta un trofeo en guardar un cuaderno un libro un disco que diría que Jorge Lorenzo guarda ahí en casa en la casa familiar que dice cada vez que viene aquí Le gusta verlo

Voz 2 12:05 bueno Jorge le gusta mucho leer ahí siempre lee libros entonces siempre

Voz 0699 12:13 Toñi algo que le guste ver a Carolina

Voz 2 12:16 yo creo que lo que más le gusta de de vernos a nosotros por lo dijo de casi no no no aprecia el resto lo que disfruta es viéndonos

Voz 0699 12:29 María Juncal a Yago qué les gusta de de casa de su casa

Voz 3 12:33 Yago meto todas las noticias por el móvil yo compro todos los periódicos el llega a casa IS por crear el periódico El marca en la SER

Voz 0699 12:44 digo el Faro de Vigo modelo mira que buena colección tienen que tener ustedes el regalo más bonito que se pueda contar que lo habían hecho sus hijos o el más emotivo Jorge Lorenzo que ha regalado a su madre que que no se le olvide amarilla

Voz 4 13:01 bueno no es muy de regalar pero lo que más me gusta de él es de cariño cuando vemos que cuando viene a a su amor

Voz 0699 13:12 juez eso es difícil de superar Tony que regalos recuerdo de Carolina ya sea de pequeñita de mayor cuando se

Voz 2 13:19 bueno de pequeñitas tú sabes que en la guardería en el colegio pero siempre desde tenían un detallito no para el día de las madres

Voz 0699 13:24 sí pero el que más cariño

Voz 2 13:27 yo le tengo que lo que que así doy incluso lo tarjeta que fue el segundo año de share en la Blume que que me mandó una orquídea para mí aquello será que qué bueno que la extrañaba tantísimo pero me pareció un regalo muy pretencioso con muchísimo cariño no me Eloy

Voz 0699 13:48 hombre claro que sí regalos que tocan el corazón y María Juncal que regaló recuerdo de su Yago

Voz 3 13:53 pues a mí ya no me atrevo tantas cosas siempre está regalando pero una cosa que sí me porque yo digo no eran flores y cuando estaba en Liverpool pues por la banda me llegó a estas son ramo precioso con la otra mamá te quiero montón y eso fue lo que más me gusto

Voz 0699 14:12 no me extraña y me quedo una última qué fácil pero es difícil porque lo pueden preguntar qué le resta por ver de sus hijos es difícil porque son grandísimas deportistas pero bueno María que le gustaría ver de Jorge Lorenzo que todavía no ha visto

Voz 4 14:29 bueno para mí

Voz 2 14:31 se retire prontito Manuel de esto voy a tenerlo muy cerca para mí es eso

Voz 0699 14:38 bueno eso es lo mismo lo cuesta un poco a Jorge pero bueno entiendo como madres sí que sí que es un deseo Toñi de Carolina Marín qué qué es lo que desea ver que aún no lo ha visto

Voz 2 14:49 yo Persson sigan cumpliendo todos sus sueños tal cual ella siempre los ha planteado ir y ha conseguido y ha conseguido hacerlo realidad que consiga que lo consiguió

Voz 0699 15:01 María Juncal de de Yago Aspas

Voz 3 15:04 pues yo que consiguió un título con el Celta

Voz 0699 15:07 pues sí porque la igualdad

Voz 3 15:10 la Champions pero yo liga ya que me

Voz 0699 15:12 tenemos diremos por lo alto no queda claro si ya no vamos a tener poco pues María Guerrero madre de Jorge Lorenzo Toni Martín madre de Carolina Marín María Juncal González madre Iago Aspas de verdad casi un placer ya ha sido un lujazo el tener horas este rato en Ser Deportivo porque de alguna manera nos ayuda a conocer mejor a los que son grandísimos ídolos de de mucha gente y además entiende escuchando las a ustedes lo buena gente que son un beso muy grande a las tres no nos olvida muchas gracias

Voz 3 15:45 el luto para las madres igual me veo Valladolid día venía abordarlo nada yo