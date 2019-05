Flash Deportes SER de las 18:38 (03/05/2019)

tenemos un buen resultado para la vuelta pero que la eliminatoria no está no está cerrada ni mucho menos lo sabemos porque debemos jugar al Liverpool habitualmente y sabemos de lo que es capaz

Voz 0696

02:00

a medida que van quedando menos partido y a medida que tal pues esto ya es ganar o perder un quedarte en primera o bajar a Segunda yo estoy convencido de lo que tu dices y no ganamos en en en Levante posiblemente vamos a ascender es decir nuestra posibilidad de devolverían otra voy a bajar de una manera brutal de hecho yo creo que no no llegaría incluso aun ganando los dos partidos que nos quedan sin embargo si somos capaces de ganar mañana yo estoy convencido de que no vamos acaban criminales