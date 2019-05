Mentiras de la semana en Hoy por Hoy (03.05.19)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1727 00:29 repasamos esa información averiada que han querido que demos por buena a lo largo de la semana Marisol Rojas buenos días hola buenos días hay teorías de la conspiración que no descansan reaparecen de vez en cuando el domingo volvió a circular en las redes el bulo que sostiene que Indra la empresa que centraliza los datos de la jornada de votación puede influir y alterar el resultado electoral

Voz 1508 00:52 eso es falso es falso porque Indra no recuento a los votos de las elecciones a las ocho de la tarde cuando se cierra el colegio empieza el escrutinio que en España es público la Ley Orgánica del Régimen Electoral General explica cómo hay que hacer ese recuento el presidente de la mesa tiene que extraer uno a uno los sobres de la urna tiene que leer en voz alta qué opción ha elegido el votante y lo hace delante de los interventores y apoderados de los partidos que confirman que todo es correcto en todo este proceso Indra no tiene nada que ver porque esta empresa recibe el volcado de los datos y los distribuye por tanto el escrutinio en España es transparente

Voz 1727 01:29 hemos visto como hay bulos antes de votar pero hay mentiras como el resultado recién salido del horno recién salido de las urnas es el caso del Partido Popular en Génova lo venimos contando han tenido una semana muy complicada muy difícil han tenido que reconocer que su estrategia electoral no ha funcionado pero Marisol hay cosas que no cambian el PP dice que se va

Voz 1508 01:49 centrar pero de momento siguen mintiendo con los datos económicos el lunes el secretario general del PP Teodoro García Egea hizo su lectura de los malos resultados electorales de su partido pero aprovechó también para ejercer de oposición vamos a escucharle

Voz 1210 02:03 con el duro golpe que supuso la moción de censura que interrumpió un proceso de crecimiento económico en España que es sostenido no hubiera situado hoy a la cabeza en creación de empleo Hinault en recesión como parece que la semana pasada avanzaron ya los datos del paro

Voz 1508 02:19 miente el secretario general del PP porque habla de recesión y hay recesión cuando la economía cae durante dos trimestres consecutivos en este momento está pasando justo lo contrario hemos empezado el año creciendo un poco más de cómo hemos terminado en dos mil dieciocho y esta semana hemos sabido que entre enero y marzo nuestra economía creció un cero coma siete por ciento y esto es una décima más si lo comparamos con el trimestre anterior

Voz 1727 02:43 mientras en el PP busca en el centro en Vox presumen de firmes convicciones

Voz 1508 02:47 Santiago Abascal estuvo en Telecinco volvió a referirse al PP como la derecha cobarde presumió de que su partido nunca ha cambiado de opinión vamos a escucharle

Voz 1 02:54 ha pasado tener cuarenta mil votos el años me dieciséis a tener dos millones setecientos mil es decir hemos crecido un seis mil cuatrocientos por ciento y lo hemos hecho durante todos estos años sin modificar una coma de nuestro mensaje esa es la clave de nuestro éxito

Voz 1508 03:09 la realidad es que han cambiado algo más que una coma por ejemplo con sus apuestas para Europa porque hace cinco años en su programa para las europeas apostaban por impedir que el nacionalismo agresivo resurgiera entre nosotros ir reclamaban una política exterior que defendiera los valores de la Unión Europea con una sola voz sólo dos años después Vox cambios su discurso paso a reclamar que se eliminaran competencias comunitarias y que cada país europeo pudiera decidir sobre sus propios asuntos este giro en favor de un europeísmo más crítico aparecía en el programa electoral de dos mil dieciséis que por cierto se titulaba hacer España grande otra vez

Voz 1727 03:47 Marisol gracias hasta luego no sé si hay alguien en esta mesa que no haya recibido alguna barbaridad durante esta campaña electoral en su teléfono si no todos somos recibido

Voz 3 03:58 yo no porque no tengo Whatsapp claro eso sí al margen de la con

Voz 1508 04:03 cavilaciones sobre las doce

Voz 4 04:06 no no las barbaridades si Papa rusa es como las denominamos aquí se reciben no sólo por Whatsapp incluso a veces en medios muy bueno pues también es cierto es que pocos grupos de whatsapp

Voz 5 04:17 ya liberado de ese un lo que envía a un amigo

Voz 1727 04:20 algún familiar por fin ya sabemos o podemos hacernos una idea aproximada de a cuántas personas ha llegado la desinformación o la manipulación la fundación sin ánimo de lucro Abad ha elaborado un estudio en colaboración con Metroscopia que concluye que este tipo de contenidos alcanzado casi diez millones de votantes potenciales diez millones es una barbaridad en Granada no escucha ya Luis Morán buenos días o la buenos días Pepa es director de campañas de Abad esa fundación sin ánimo de lucro de la que les habló que también se presenta como un movimiento global ciudadano con este estudio queréis poner el acento en como Whatsapp se ha convertido en un lugar en el que la difusión de mentiras pues pasa desapercibida la recibimos con naturalidad no

Voz 6 05:04 sí sí como ha dicho antes lo que era un plan una plataforma de mensajes para tener un buen rato con la familia con los amigos sacaba de convertir los está convirtiendo en un realmente peligroso parque de atracciones de la desinformación de los contenedores de odio realmente este estudio que tiene una parte de colaboración ciudadana donde más de dos mil personas en toda España nos enviaron contenidos que ellos pensaban que eran sospechosos de ser falsos lo que incitaban al odio y a la violencia junto con una encuesta de Metroscopia que preguntaba a los ciudadanos que bueno que plataformas normalmente utilizaban inicia yo era consciente de recibir este tipo de contenidos no pero como bien dices estamos hablando de uno adecuada cada cuatro votantes potenciales ha recibido contenidos que eran relevante para estas elecciones en un periodo en el que sabemos que había millones de personas indecisas o con una posible tendencia la abstención esto es realmente un gran peligro para la democracia

Voz 1727 06:04 para que sepamos de qué estamos hablando si te acuerdas darnos algún ejemplo que os hayan hecho llegar los ciudadanos

Voz 6 06:10 sí mira nosotros estuvimos analizando un equipo de investigadores y analistas de datos en torno a quinientas cuarenta contenidos noticias no hay entorno a cuarenta y tres por ciento era lo que donó muy como un bloque de ataques contra la izquierda pero también contra los independentistas seguro que que habéis visto noticias como que Pedro Sánchez Se decía que había alcanzado un pacto secreto con los independentistas catalanes para en cuanto acabase la elecciones pues proceder al referéndum a la independencia todo esto esto ha sido demostrado que no hay evidencia básicamente al respecto y que falso

Voz 1727 06:46 Luis llegaba a al Whatsapp de mucha gente como una noticia

Voz 6 06:50 como una noticia y a veces te llega con

Voz 1727 06:52 como simplemente un rumor que circula reenvía pero también a veces te llega

Voz 6 06:58 dentro del contenido de una página web con apariencia de normalidad pero son página puedes que han sido creadas realmente para promover este tipo de contenidos falsos más ejemplos Mira ejemplos un un catorce por ciento del contenido que analizamos era xenofobia e inmigración también noticias como de que emigrantes nigerianos estaban recibiendo unos subsidios astronómicos en comparación por ejemplo con jubilados que habían sido desahuciados no de nuevo utilizando fotografías que venían de Internet que no tenían nada que ver con el caso inutilizando contenidos totalmente información falsa Se estaba de alimentar ese sentimiento xenofobia hay una un ejemplo que que previamente hablaba hay de barbaridades parece estamos rozando lo que es casi el humor pero humor trágico porque otra de las noticias que se ha visto es que decían que Manuela Carmena la alcaldesa de Madrid estaba planeando abrir una serie de de zonas de sexo libre para que la comunidad gay pudiera hacer el amor al aire libre

Voz 1727 08:08 esto es no lo había pillado vídeo que estaría esto no estoy entrando en este momento si esto circula con una nota

Voz 6 08:13 sí sí no eso eso es decir que lo bastante entonces estamos hablando de de unos contenidos que va más allá de lo que significa estar tener nuestras plataformas inundada de este tipo de contenido están teniendo un impacto tremendo en el debate público hemos visto más recientemente en Brasil un estudio parecido que hicimos después de la victoria de sonaron los decía que el noventa y ocho por ciento de los votantes del presidente sonaron que recordemos que pide la el retorno a la dictadura ahí es destruir la el Amazonas para para lo que es un poco beneficio económico un noventa y ocho por ciento de votantes habían visto al menos una de esta noticia falsa de Altamira de contenido altamente impacto para las elecciones de ese noventa y ocho por ciento el noventa por ciento Se las había creído

Voz 1727 09:05 cuánta gente estará escuchando ahora

Voz 6 09:08 hago yo en en el grupo de tal en el grupo de que no tiene que ver con el grupo

Voz 1727 09:13 los sino con la capacidad Verónica fuman al que tienen de difundirse no te te

Voz 6 09:17 puede de contenidos sobre todo la la el uno de los grandes problemas con whatsapp porque si hablas de Facebook y otras plataformas de alguna manera hay un escrutinio público más fuerte sobre esas plataformas porque son más abiertas porque ya llevamos tiempo un poco en las alertas claro pero whatsapp siendo una una plataforma encriptada que normalmente se utiliza para grupos listas más cerrados fue muy difícil seguirle por eso esa colaboración ciudadana es Schubler importante que sea la gente que tenga la oportunidad de denunciar este tipo de contactos de de contenidos nosotros estamos haciendo unas recomendaciones porque bueno las elecciones han acabado las generales pero ahora no estamos enfrentando a otra serie de elecciones cruciales como son locales las autonómicas y las europeas donde se espera a todo nivel europea también una avalancha de noticias falsas impresionante con la posibilidad de que acabemos con un Parlamento Europeo

Voz 1727 10:10 y ha influenciado de manera muy seria por fuerzas toda esta basura que llega a través de de Whatsapp toda esta desinformación esta mercancía averiada que llega a través de Whatsapp luego mantenía abierta la petición ciudadana de que si uno duda de un contenido que ha recibido os lo común

Voz 0813 10:26 qué Verónica quería decir algo Verónica fuman si es este tipo de contenidos la peligrosidad que tienes que muchas veces no se envían para cambiar percepciones porque es cierto que todos partimos de unas creencias arraigadas la mayoría sino que son altamente efectivas uno para reafirmar creencias es decir esos bulos esas esas mentiras no que llegan a los a los oyentes los electores también para los indecisos personas que efectivamente no están politizadas que no son usuarios habituales de de programas de información o de medios de comunicación convencionales Ike

Voz 5 11:03 por una noticia de este tipo pueden cambiar su voto de una forma una forma radical luego

Voz 1727 11:10 se abren las urnas nos llevamos la sorpresa es que nos llevamos como viene ocurriendo como ocurrió en Estados Unidos como ocurrió en el Brexit como como ha ocurrido tantas veces yo lo agradezco mucho a Luis Morán o que haya querido estar con nosotros esta mañana y recordar a los oyentes que quién recibe contenido que le llama la atención que le parece exagerado o raro pues lo puede comunicar a fundaciones como como esta que se dedican justamente sin ánimo de lucro a detectarlo

Voz 6 11:36 a mi tía que corroe a la democracia

Voz 1727 11:38 el que corroe nuestras vidas y la convivencia

Voz 6 11:42 gracias gracias gracias Pepa lo que decíamos a la ciudadanía también un mensaje importante no nos creamos todo lo que no llegas especialmente si nos llega a través de estas redes sin ningún tipo de contratación Ilha otra cosa que importante también lo hemos visto en este fin de semana pasado ejercer nuestro derecho al voto salir un poco reafirmar nuestra ciudadanía a través de de ese voto va a ser fundamental en las próximas elecciones cuando hablamos de Europa la baja participación ha sido una constante en las últimas elecciones europeas esta vez yo creo que tenemos que dar el do de pecho hay responder a este tipo de ataques a nuestra democracia a través de la avalancha es desinformación con un mensaje claro y rotundo de Yossi voto espero vernos allí el día veintiséis