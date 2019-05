Las Noches de Ortega: Coplas por la muerte (03/05/2019)

Voz 1 00:00 a finales del siglo XV Jorge Manrique escribe una obra maestra de la literatura universal las Coplas a la muerte de su padre el maestre don Rodrigo consta de cuarenta coplas escritas en optó si la voz con la forma de dobles extinga de terceros simétricos han pasado más de quinientos años pero su mensaje está vigente y siempre lo estará siempre

Voz 1 01:34 buenas noches oyentes de la Cadena SER

Voz 1 01:45 os acordáis cuando el pasado viernes dije hasta la semana que viene pues ya ha pasado una semana pero cuando eso pasó cuando me despedí eran presente

Voz 10 01:57 y ahora ya es el pasado sea como puede ser el pasado sí cuando yo estaba hablando os lo juro era el presente mira os voy a poner el final de de la semana pasada

Voz 11 02:07 esta noche hemos arrojado luz a un deporte lleno de nubes negras la semana que viene os espero que

Voz 12 02:15 si os juro que cuando yo estaba hablando era el presente

Voz 10 02:20 pero ahora ya es el pasado y esto que está pasando ahora

Voz 12 02:24 ahora que estoy hablando también se convertirán pasado nos parece raro estoy hablando en serio el tiempo va avanzando no podemos hacer nada llegará un día en el que

Voz 13 02:55 venga empezara

Voz 14 02:57 Nos recuerda alma dormida ABI

Voz 5 03:01 es es soy contemplen la ando con como se viene la muerte allí han van placer como después de ha cortado indica lo poco o a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado mejor

Voz 15 03:28 eso no os acordáis

Voz 1174 03:30 cuando hace un momento os decía estamos en el presente pues ya es pasado

Voz 1 03:36 los teléfonos están abiertos demás siquiera

Voz 1174 03:40 el Arco Norte marca en los teléfonos del programa te escucha

Voz 17 03:53 la Jorge desde Cáceres buenas noches bueno en primer lugar buenas noches no buenas noches le echó algo a usted caballero que quiere me parece que pero que le hecho

Voz 18 04:12 usted me quedé de recibo empezado nadie diciendo os vais a morir todos

Voz 20 04:19 eso es lo que me me tres Pablo pero eso es lo que usted ejemplo

Voz 20 04:34 hablo sabía pues entonces donde vamos a cabo como no voy a saber bueno pues te da intenta no ser consciente muy duro módulos Jorge pone la radio para detener G sí Salou señora a morir puta madre joven joven Jorge

Voz 17 04:57 a ver en primer lugar el tono no es el adecuado entiendo que le haya podido molestar y le pido disculpas y si ha sido así pero no no me no me parece proporcionales

Voz 20 05:06 no no no es proporcional estáis Szabo estaba todo el día trabajando si pones con un relajo que digan cosas

Voz 18 05:26 qué pasa si no muere vemos todos

Voz 20 05:31 bueno a cojones el mensajito de bienvenida afectado mucho a usted ha afectado más pasión dos aparición dos para el día en el tácita bajando conveniente que soportar porque hay que soportar a determinado cliente con la competencia de Javi sí ha llegado a mí no que quiero tranquilidad ya buena palabras bueno no lo remata Molí Jorge K morir yo pretendió una rara es hijo de puta bueno yo creo pero no me lo haya como como remoto bueno vamos remoto Jorge que me K dos dos para allá

Voz 22 06:25 no no no me quemaba la cabeza tan

Voz 20 06:28 que antes no tenemos nada no queremos nada no puede que venía de Chicago

Voz 17 06:38 bueno la radio bueno Jorge si le parece bueno verdad

Voz 1174 06:42 Jorge alguna cosa más sólo lo dejamos aquí porque no me parece adecuado el tono

Voz 5 06:47 bueno entonces tras de los ríos que van a dar la va a dar que es el more y allí van los señorío Sosa va

Voz 23 07:01 no son ir a allí

Voz 5 07:05 los ríos caudales nosotros no ya no

Voz 23 07:09 sí sí Co ha llegado Sony igual los que viven por esos humanos aquí los hombre

Voz 1174 07:21 desde la Cadena SER pedimos perdón a los oyentes a los que pueda molestar ciertas restricciones pero sinceramente creemos que no es para tanto no obstante insisto mis disculpas a quienes hayan podido sentirse molesto Sport la reflexión nos llama Jerónimo desde Lugo buenas noches

Voz 24 07:40 buenas noches se ríe usted Gerónimo por porque ese riesgo Jerónimo cuéntenos

Voz 25 07:50 le paga para novias

Voz 21 07:53 me voy a estar el miedo no es que la bueno

Voz 26 08:03 la producción que usted ha hecho diciendo que todos antes lo que después Moliner

Voz 17 08:07 si va a Gerona Gerónimo que que que que

Voz 21 08:12 te ha activado mi miedo morir ya no se preocupe indicó como mecanismo de defensa

Voz 24 08:22 bueno pues cada uno reacciona es verdad no tienes humanas vamos

Voz 26 08:35 lo malo lo va devorando todo en el tiempo ha pasado y sí

Voz 17 08:44 la vida es injusta de Jerónimo nacemos nos dan el cartelito de la vida bueno Jerónimo pues nada aproveche usted la vida eh

Voz 24 09:00 de moriré

Voz 17 09:05 bueno Gerónimo gracias por por su llamada por participar en en el programa eh

Voz 5 09:15 me no para no otro Mora sí a tener no paran esta jornada da si la guerra a partir andamos bien tras vi vi a uno al tiempo que CNET que cuando morimos de Huesca A

Voz 1174 09:46 yo no aminoró desde Calatayud nos llama Aurora buenas noches buenas noches como está el patio

Voz 27 09:54 a que como está el patio digo a gente como se toma lo inevitable

Voz 17 10:00 me ha parecido bien lo que yo he dicho

Voz 27 10:02 a mí no para sino bien lo por estado dicho ley debido a nacemos y morimos no veo yo el problema por ningún sitio

Voz 17 10:10 no era usted de morir no

Voz 27 10:13 con con naturalidad estamos aquí una temporada sobre la tierra y luego pues nos vamos y ya está

Voz 1174 10:20 ya mujer pero un poco de rabia da también

Voz 27 10:22 mi rabia ninguna ningún rabia ninguna me iré como vine

Voz 1174 10:26 ya pero el mundo continuará seguirá la gente caminando por las calles seguirán bañándose en piscinas se seguirán haciendo canciones las montañas continuarán estando allí con sus árboles seguirá habiendo manzanas melocotones naranjas edificios películas y usted no estará

Voz 27 10:44 voz pero tampoco Serra creo yo gracias a poco a ser recreo usted hay hurgando en la herida una cosa es que yo Bachelet otra cosa es que no pero usted me Mazo una descripción que

Voz 17 10:57 pero ya pero es la verdad eh

Voz 27 11:00 no es verdad así pero a veces la verdad donde mejor está metiendo Cela por donde le quepa que le ha usted como espada bueno no le había dicho yo solo momento que aceptaba la muerte calentaba lo inevitable

Voz 17 11:15 sí

Voz 27 11:18 como ha estado durante mi sesenta de tres años debidas Aquila aceptando lo que no puede cambiarse lo que es ley de vida como ha dicho usted eso de que cuando Dios te tira viendo cosas como era eso

Voz 17 11:33 que sí que que que cuando usted no esté seguirá habiendo nubes y paisajes sin ventanas o tiendas donde la gente compra la caramelos organizarán fiestas y la gente enamorada y habrá personas que no estarán la brisa cuando van montados en bici y quejó no estará Aurora P jode POTA no Aurora yo no yo no he hecho esto eh

Voz 5 11:57 de los placeres ídolos está vi da a aquí

Voz 28 12:03 el humo

Voz 5 12:06 no sólo corredores y la muerte de hace la da en que hemos no mirando a nuestro daño corremos a a Kate Moss le engaño y queremos dar la vuelta

Voz 29 12:25 no hay luego K

Voz 5 12:28 a esto

Voz 4 12:30 dos de ellas porque esa reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas a Comcast tristes llorosos fuera nuestros buenas Ventura es nada

Voz 1174 12:46 sí así que no hay cosa fuerte que ha papas y a emperadores pero nada

Voz 5 12:51 ah no así los trata la muerte de Congo paros Pop esta esto es autor de ganando a

Voz 1174 13:01 mi niña desde Oviedo desde la preciosa pésima Oviedo nos llama Rafael buenas noches nos que es usted de los que les afecta esto o de los que lo hecho

Voz 17 13:11 comen digo una cosa ni otra

Voz 27 13:13 a mí me afecta es el hecho de del óbito pero yo tengo la esperanza de que se invente algo

Voz 17 13:22 de qué se invente algo en qué sentido

Voz 27 13:24 girga invente algo para que podamos vivir para siempre en las día escuché en Hoy por hoy que en pocos años la la ciencia estaba tan avanzados que a lo mejor nosotros somos la primera generación que él que no va a morir Oslo y otro ya que lo dijo el es el Toni Garrido es la radio

Voz 17 13:44 Rafael Se está usted engañando no no no no no no no no no se lo pregunto se lo estoy diciendo está usted engañando en el fondo sabe usted que no es verdad sabe que a usted también le va a pasar que se va a morir acoge esto de la ciencia y la medicina pero usted sabe que no es así

Voz 24 14:03 oigo oigo no estaba sabe que no es así

Voz 17 14:07 por Rafael Rafael no oigo

Voz 24 14:09 no oigo no

Voz 30 14:12 quién sabe que no hay has Simon Rafael

Voz 24 14:14 sabe que es lo mismo digo algo no

Voz 5 14:19 pues de pues la vi dan tantas veces por qué se hizo

Voz 1174 14:26 los infantes de Aragón que se hicieron que fue de tanto Galán que fue de tanta invención como atrajeron las justas y dos torneos paramentos botadura meras que fueron sino verduras de las eras que se hicieron las damas sus tocados sus vestidos sus olores que se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de es que se hizo aquel trabar las músicas acordadas que tenían que se hizo que el danzar aquellas ropas chapado que traían las dádivas desmedidas los edificios reales llenos de oro las vajillas tan febril ida los Enríquez irreales del Tesoro los jueces los caballos de sus gentes y a Tavío están sobrados dónde iremos a buscarlos que fueron sino

Voz 31 15:16 los rayos de los Prados

Voz 1174 15:29 desde Getafe en los llama Ascensión buenas noches que nos cuenta Asunción

Voz 19 15:35 pues estaba oigo y oyendo la radio la joven tengo ocho años IDC ha escuchado a ustedes que hablaban de la muerte

Voz 17 15:46 sí a decirle que noto

Voz 19 15:49 hola la vemos como algo malo la la muerte

Voz 21 15:53 yo la estoy esperando la está esperando usted esperando a mi descanso

Voz 19 16:01 bien toda mi vida he estado trabajando trabajando duro sacando a mi familia adelante Iggy para mí la muerte como como una liberación como para parar un poquillo ya

Voz 17 16:18 está usted cansada

Voz 21 16:20 en mi casa no Casares cree usted que hay algo después cuando uno muera no nos te ellos algo después yo digo pero pero espera que no tiene pero

Voz 19 16:32 por poco que haya Caser allí poquico allí en el cielo o donde sea algo habrá carrera yo lo que quiero ella no hacerla que hay como yo me imagino cielo que tampoco va a estar dado no lo sé quedarme quieta yo me conozco yo sé que si quiero algo algo haré

Voz 20 16:56 Melilla no

Voz 17 17:00 pero me imagino que el cielo si hay cielo las cosas que habrá que hacer son muy calmada muy relajada

Voz 32 17:06 eran cosas calmada se me conozco y me pondré orden

Voz 17 17:11 cosa nombre no pero eso el cielo para descansar

Voz 19 17:15 hay algo que he tenido que hacer hecho ya que el cielo tengo que no que no haya

Voz 17 17:20 dónde pero pero puede haber fiel hoy Yuste se ha merecido ya descansaron que no sé si hay o no pero que si hubiese descanse usted allí que es para descansar el cielo

Voz 32 17:31 si supera ya gente allí en el cielo enviando humilló hay una pierna

Voz 17 17:36 no pero ascensiones nos han educado pero a lo mejor

Voz 19 17:39 me sentiría

Voz 17 17:42 se sentía mal imagen

Voz 19 17:44 si iba yo a la energía sin mover un dedo mientras la gente hace cosa de la gente se mueve

Voz 1174 17:50 ya pero lo mejor en el cielo todo el mundo está descansando nadie hace nada llevármelo

Voz 19 17:54 por eso no me lo pongo yo ir a un sitio lleno de bajos

Voz 27 18:00 aquí

Voz 19 18:02 yo prefiero la nada prefiero vacío a pasarme la eternidad con un grupo de de perezosos llevado a mi mi idea o a mí me educado y me enseñaron que lo peor ya a mí no percibe y yo prefiero ya digo yo prefiero el vacío

Voz 33 18:22 en cambio

Voz 1174 18:26 eh ascensión muchas gracias por su llamada

Voz 4 18:29 por lo tanto fuerte abrazo adiós

Voz 5 18:35 qué tal va hasta Cuba está en la subí vino la muerta llama a su puerta

Voz 1174 18:50 pero en vez de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos que en este mundo traidor a un primero que muramos las perdemos de ellas deshace la edad de ellas casos desastradas que a de ellas por su calidad de los más altos Estados desfallece decidme la hermosura la gentil frescura ITC la cara el color irá blancura cuando Biden la vejez

Voz 1 19:19 donde para las manos

Voz 1174 19:21 así ligereza y la fuerza corporal de juventud todo sector la cabeza cuando llega el arrabal de senectud pues la sangre de los godos y el linaje y la nobleza tan crecido

Voz 1 19:33 por cuántas vías y todo se pierde

Voz 1174 19:35 el Arsenal de Ferrol

Voz 34 19:36 en esta línea

Voz 35 19:48 libre bueno a mi nombre

Voz 1174 19:53 desde Cuenca Gregorio buenas noches

Voz 25 19:56 no es que a mí no me afecta algo

Voz 21 20:00 un hombre ha dicho hombre no era afecta a lo bueno

Voz 25 20:04 ahora bendijo de todo eso de que no vamos a Moi

Voz 21 20:08 a lo que diga que que el discurso es el que tiene

Voz 27 20:15 a las cosas cuando ya esté

Voz 21 20:17 dígame algo con convicción de hablar como a menudo hasta que estamos piezas que empieza

Voz 17 20:23 es pues lo que es lo que le decía la oyente antes que llegará un día en el que usted no estará aquí pero la gente seguirá seguirá levantando las persianas de las tiendas comprarán en el supermercado cosas buenas cubrir pues Paula cena verán puestas de sol cogieran aviones fotos acudirán a espectáculos súper graciosos Yusef no no estará la gente sabrá en las campanadas de fin de año Josep no estará y además de usted nos acordará nadie pasarán diez años veinte y cien y doscientos años Josep sólo será un nombre de los muchos nombres de los cientos de miles de nombres que han pasado por la tierra Gregorio sin dejar huella Gregorio Oriol dijo que me está escuchando

Voz 36 21:16 los quince Ruiz gregario que sexo

Voz 17 21:20 lo que Gregorio que está diciendo que qué qué pasa

Voz 27 21:25 no es que no no estaba escuchando cuando hablaba Ángel grabado unos ha grabado unos sonidos de asentimiento al hacerle creer que yo era capaz de escuchar discursos que me afectaba lo nace una rotonda centavos

Voz 1174 21:41 sea mientras yo es decir todo eso usted no me estaba escuchando votados para que para demostrarme que usted no le afecta

Voz 17 21:48 a eso es muy infantil es que es usted un poco Clio eh cómo lo veo sino no ves y mucho que no hace falta

Voz 25 21:59 María que usted es la suya o de gente que ya vamos yo tengo ustedes

Voz 17 22:04 eh

Voz 1174 22:04 ah pues me parece de verdad un poco infantil pero bueno no no le voy a juzgar amigo alguna cosa más venga un fuerte abrazo

Voz 5 22:16 diciendo pues caballero deja del mundo engañoso visos al a algo vuestro corazón de acero eso es poder Tom vamos a a algo pues de vida y salud a Poor lapa a mamá es poder teselas esto para sufrir esta fre está que Bossi ha

Voz 4 22:47 dejemos a los troyanos que sus males no los vimos glorias si dejemos a los romanos

Voz 1174 22:53 aunque huimos y leímos sus historias no hemos de saber lo de aquel siglo pasado que fue de ellos vengamos a lo de ayer que también es olvidado como aquellos queridos oyentes de la SER si este programa os ha dado mal rollo estáis de enhorabuena porque eso significa que la muerte nos gusta ir a muerte es que os gusta la vida o casualidad estáis vivos estáis en el estado en el que más os gusta estar el viernes que viene una semana en el futuro volveré a estar aquí también vosotros estaréis si os apetece durante el tiempo que falta para nuestra próxima cita podéis hacer cosas Pius gusten sin fastidiar a nadie os aseguro que hay muchas de esas cosas que pueden hacerse hasta el futuro del viernes que viene en reste

Voz 4 23:53 programa volverá a Ruth a la que estáis acostumbrados la Ser lo estoy viendo