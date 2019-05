Vengo de urgencias: Dos enfermeros saturados

Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 2 00:20 mira que si interrumpe ahora el puente Carles Francino para volver hombre sabiendo que estamos Sánchez

Voz 1826 00:26 Sevilla no lo duden ni un momento

Voz 2 00:29 Sánchez ese venga e invitados extraña que en cualquier momento

Voz 1826 00:33 en cualquier momento en cualquier instante irrumpe para que bueno como cada viernes hemos abierto ya la Ventana del sur con Manu Sánchez y le hemos pedido que que lo hemos invitado a que se quedara unos minutos más porque además está en compañía de un muy buen amigo aquí quién que describe el epílogo de de libro llegó de del libro es vengo de urgencias he visto urgencias que no creería Eyes de Fernando Fabiani Fernando qué tal buenas tardes

Voz 3 00:58 qué tal Roberto Zülle confías epílogo aquí

Voz 4 01:01 en fin dos eh no confío lo confió todo en el primer libro hizo el prólogo el segundo el epílogo punto y aparte no

Voz 1041 01:10 sí recibiendo el mensaje ya se lo ha dicho primero prólogo de epílogo me está echando poquito

Voz 1826 01:16 claro es que en este son palabras mayores el el prólogo es de su madre

Voz 3 01:21 en la madre de Fernando y claro ahí hay cualquier cualquiera mete mano delante una madre no

Voz 1041 01:25 puede competir competir sólo sabe Manu mejor

Voz 3 01:27 que nadie donde hay una madre no se puede meter otra cosa dejarlo y quieres que tu madre porque tu madre hombre porque a ver las madres tienen un papel en la salud de todos nosotros les han tenido clásico no será el médico de cada familia él la madre es más aunque el padre sea médico aunque padres sea médico

Voz 4 01:46 el médico en casa la madre como

Voz 1826 01:49 qué qué qué consejos así de médico madre te te da la tuya no sea cosas que el hombre que soy médico Si me alimento bien

Voz 3 01:57 a ver Roberto la mía no es que todas las madre dicen lo mismo sea lo maravilloso en el prólogo es que la gente dice esto es lo que dice mi madre el niño come que te está quedando un niño que te ve cabeza conmemora con yo te veo desganado no trabajamos tanto que te va a dar un infarto para T vive tranquilo una madre nunca ve demasiado plato para su hijo no

Voz 1826 02:20 entonces trabajar trabajar también a estas en esto el libro eres médico te metes en todos los símbolos que se te presentan algunos a los que tú acudes y que te hayan invitado previamente sí pero bueno yo siempre digo que los trabajo duro somos alguno que todos conocemos no la camarera de piso la gente que trabaja

Voz 3 02:35 la mina eso es trabajar duro lo demás yo me

Voz 1826 02:38 tanto afortunado porque todas las cosas que hago se llamen trabajo no son cosas que me apasiona y que me gustan no y cuando es así bueno sí podemos decir que trabajo pero tan

Voz 3 02:47 en lo que te da sentido a la vida y lo que hace que tenga sentido cada vez que te levantas por la mañana no así que encantado de meterme en todos estos lío siempre cuando me suponga un estímulo de este tipo no

Voz 1826 02:58 a la pregunta que te voy a hacer a ti Manu no tiene que ver con la salud que uno tenga que no te no tiene porque tienen una relación directa porque Fernando lo puede corroborar de hecho lo hace en el libro el hecho de que uno tenga cierta querencia a acudir al médico sobretodo a urgencias no tiene que ver con la calidad de su salud tú eres de ir al médico no o Manu

Voz 1041 03:18 yo no soy de ir al médico soy de estos que que cree que si no va al médico no tiene nada porque como el médico ponen nombre a lo que tienes ahí de lo que hasta que no hay diagnóstico no hay enfermeras sea es como alejarla muerte si no te diagnostican la muerte sea la hispano entonces y ahora incluso puedo decir que por culpa o gracias a Fernando voy todavía menos al médico porque esta es una de las cosas que los médicos tienen es una condena bíblica tienen amigos los médicos que harán los utilizamos como servicio veinticuatro ahora porque ante cualquier duda

Voz 1826 03:49 no tiene suficiente con Google tú vas a Fernando Alonso

Voz 1041 03:51 no no sale mandan guasa va al médico Fatih trate lunar no sé cuánto tal y los que tenemos amigo médico saben que el servicio veinticuatro horas los hay que se quejan

Voz 1826 04:00 Fernando que Peñafort

Voz 3 04:02 qué le vamos a hacer quiero decirte yo cuando lo llamó a él para que me haga reír a ver a Benetton

Voz 1826 04:08 entonces aquí hay un kit provocó que equilibra bastante la cosa no pero yo me refería no a Manu en sí sino que todos los amigos de un médico hace que eso te envían consultas dudas pequeñeces de estas por las que uno va a urgencias que él lo que retrata estuvo aquí en el libro pero a cualquier hora del día por el whatsapp a ver todos no afortunadamente todos no Forta eh

Voz 3 04:27 pero muchos sí pero yo creo que es lógico

Voz 1826 04:29 lo tiene cierta preocupan tu casa dos de la mañana ostra me siento mal no sé si tengo algo grave tengo alguien al alcance de un de un guasa

Voz 3 04:38 era difícil superar la tentación por eso yo digo que el médico nunca tiene vacaciones reales a tienes vacaciones de tu trabajo habitual pero cuando te vas de vacaciones te conviertes en el médico de el bloque el médico de la urbanización El médico del chiringuito o el médico de la casa en la sierra era el referente tú llega bueno todo el que llega a veranear sabe que rápidamente ubica hay un médico en la calle en el segundo eso pero siempre conviene tener esto cerca y eso tenemos que asumirlo hay un médico en la sala

Voz 1826 05:06 eso es eso eso te ha pasado te quería preguntar eso de ahí un médico aquí en el tren hay un médico en las

Voz 3 05:11 mira eso me ha pasado en algo que funde también lo que me trae aquí al lado de Manu me ha pasado actuando hay algún médico en el teatro era yo el médico el actor que estaba actuando quiero decir que afortunadamente en una cosa de corriera prisa pero en el descanso atendía la persona quiero decirte que esto puede ocurrir en cualquier

Voz 2 05:32 tras algo grave o no no no no no era

Voz 3 05:34 me da un esguince de tobillo que podía esperar de hecho se quedó a ver la obra completa voy a la segunda parte también no hubo ningún problema

Voz 1826 05:41 oye que sobre esto vengo de urgencias saber centrémonos en el título que yo creo que te podría definir ti ya de nacimiento tu llegas te bueno tu madre llegó en su momento de urgencia no

Voz 3 05:50 hombre que yo digo que todo el mundo puede decir vine de urgencia ya pero pero entre hacen todavía más raro porque realmente los partos a veces e intentan medio programar pero la naturaleza actúas el niño nace cuando dice el ginecólogo ni la matrona ni tu vecina según la la luna llena el niño nace cuando quiere y eso te puede pillar en cualquier momento a mi madre le pilló en pleno mes de septiembre mi madre es había ido esta tarde a toma el fresquito toma el fresquito en Sevilla en verano ahí al Corte Inglés digo para que dé para que tú me entiendes ese sale el cine no otra cosa es que con aires fuente respectivamente abierto mal fresquito que era me voy al Corte Inglés ídem en la sensación de que es el ella decía se está repitiendo mucho el melón

Voz 5 06:28 no he comido hoy el melón que comido hoy igual yo

Voz 2 06:31 pido agua después del melón esas cosas que se dicen que está mal

Voz 3 06:34 igual me ha caído mal el melón el melón el melón y al final Mellon era la cabeza que tenía su hijo que efectivamente era un melón y ahí estaba yo detrás empujando y deseando venir al mundo intenten hacer el día de su cumpleaños leería en la pobre la tarde y noche de su cumpleaños pero nací al día siguiente como el mejor regalo que pueden una madre que es su primer hijo verdad y a eso sufría pero sí soy una indigestión de melón básicamente en concepto y en pleno mes deberán

Voz 1041 06:57 no es de los más bonita que te hayan podido llamar sí

Voz 3 07:00 sí Fernando VI olviden una indigestión de melón en este libro hay para arriba quiero decir lo bueno desde entonces claro

Voz 1041 07:07 en este libro va van a encontrar un montón de anécdotas además de muy buenos consejos médico un montón de dotar muy divertida que el epílogo porque hay mucho humor en en el libro de hecho Fernando que la gente va urgencia por tontería lo podemos comprobar fácilmente cuando hay final de la Champions cuando juega España cuando hay final de la Eurocopa y cosas así las urgencias se ven más o menos vajillas no

Voz 3 07:29 efectivamente lo que pasa es que esto es curioso porque la urgencia se vacían en ese momento y eso nos puede hacer pensar que la gente que va a realmente no tiene una urgencia porque Messi porque jeta jugando el Madrid o el Barça el Sevilla pues resulta que no voy pues no estaría tan malo pero es que yo he visto a gente después del partido llega con un infarto medió el dolor a los quince minutos del primer tiempo o sea que realmente es que la gente cuanta cuando hay cosas más importantes que no va por nada así que hay que tener cuidado porque a veces eso no es un sesgo de si es cierta o no la urgencia pero es verdad que en un hospital puede ve urgencia tan dramáticas como una vez que llegó un paciente que se el había amputado una pierna en un accidente venían dos ambulancias yo aseguro que llegó primero la ambulancia de la pierna y después llegó el paciente que entendí yo que igual lo ideal hubiera sido al revés que fuera llegando pero luego te encuentra urgencia tan surrealista como ir a un hospital por un tirón de pelos o como un tirón de pelos por un tirón de pelos una chica de veintipocos años venía venía con sus chanclas con su ropita de la piscina todo la podemos imaginar Si sí porque le habían tirado de los pelos a un hospital de primer nivel de nuestro país quiero decirte a unos no a un hospital me han tirado de los pelos la explorar bueno nos creímos que lo habían tirado de los pelos no había un arranca miento del cuero cabelludo piel roja ni nada parecido el bloque si se lleva un informe bastante adaptado no porque en el informe ponía diagnóstico presunto tirón de pelos tratamiento al alta lavar con champú suave revisión por el peluquero de zona como ente queréis no había mucho tratamiento porque todo todo esto aquí son caso

Voz 1826 09:03 que decía básico lo de ir a de Urgencias porque porque estos es cuando te suda los pies esos clásico sólo que la clásica es un clásico Cuéntame pero eso a mover la gente tiene una vivencia de los una osea llega doctor que yo me me suda los pies y Toxo y además de urgencias

Voz 3 09:22 está claro lo que se te Junta Roberto es cómo lo vive el paciente es una interpretación rápida que hace el paciente

Voz 6 09:29 Yesa IESA interpreta

Voz 3 09:31 aunque hace hace extrapolar oye pues si me sudan los Tito siendo será por el sudor de los pie otra amonal inacción a lo mejor no tiene que ver una cosa con la otra pero tú no has todo junto Caron cuando se te presenta a alguien así pues te quedas sorprendido pero esa forma de alinearlo mensaje lo que lo hace especialmente rico y por eso en el libro hay una sección especial de frase de paciente pues que dicen mucho de la riqueza del lenguaje que tenemos verdad decirle al niño es pone el evento Lin y parece Pocholo en Ibiza no se entiende perfectamente lo que le pasa al niño no sé si si sí efectivamente no una persona me preguntó si se podía lavar los dientes ante de la analítica Ike desaconsejable que que tú qué le dijiste algo si después de decir que lavarse los dientes a menudo que no se tragará la pasta no porque eso es bueno con analítica y sin analítica

Voz 1826 10:22 agua por ejemplo eso sí que es una tutela ya sé que no para ir a urgencias pero antes de una crítica cuando tienes que ir en ayunas agua agua puedes me pero no se puede ver agua es

Voz 3 10:30 más voy a avisar de algo la mayoría de los análisis no requieren ayuna es todo un tema que los médicos no hemos contado pero que sepamos que la mayoría de las determinaciones analíticas la mayoría no requieren ayuda

Voz 2 10:42 el affaire diría pues sabes que lo es preguntar

Voz 7 10:45 la doy nadie se atreve a saber exactamente cuáles son

Voz 3 10:48 las que se pueden hoy entonces nadie se atreve a cortar el melón es el osea que por como no hay sentado una tarde a verlo como cordón

Voz 1826 10:55 esto sí que es un cordón sanitario un cordón sanitario acordamos que llegado este punto déjame que incorpore aquí a la conversación a Héctor Castiñeira enfermera saturada Héctor qué tal buenas tardes

Voz 8 11:08 muy buenas tardes que el mundo de la medicina da

Voz 1826 11:10 para muchos os conocéis por cierto Héctor Fernando Fernando Héctor manos conocéis entre vosotros no

Voz 7 11:15 nosotros no conocemos por las redes y Nos amamos por las redes es la primera vez que nos oímos la voz así en directo así que te agradezco el dato hola Héctor encantado

Voz 8 11:24 hola muy buenas Fernando si es que es una relación extraña a través de las redes nunca nos hemos visto físicamente pero sí mucho han sido muchas a través de las de la Arregui es un placer coincidir después decidió las hijos todos en antena

Voz 1041 11:38 está siendo común Diario de Patricia Alfaro La Ventana

Voz 2 11:41 eso es el diario de Robert Harris

Voz 1826 11:44 pero claro que patricios oye yo quería incorporar te Héctor porque bueno también he tú tienes tu Saga donde encontramos desde la vida suero las uvas de la ira el último es el paciente siempre llama dos veces no

Voz 8 11:57 sí sí ése es el último estado cuatro veces

Voz 1826 12:01 claro yo imagino que mucho yo de lo que aquí nos está contando Fernando a ti no te resultará ajeno no que esto es un mundo como por ejemplo en esto ultimo que estamos diciendo de lo de los análisis cuando hay que ir en ayunas no cuando se puede beber agua un poquito o o los litros y litros de agua eso será una de las dudas que que más os harán

Voz 8 12:22 bueno es que lo demás es un mundo y hay un montón de anécdotas yo recuerdo no sé lo mucho que venía un es una analítica siempre que te digo miren ayunas porque esto es lo que nadie quería a me digo si si no se les digo yo pero seguro que tomaron cafecito de camino

Voz 7 12:42 el café café

Voz 8 12:45 claro que hacerle una Korrika es que somos

Voz 2 12:51 ah

Voz 1826 12:52 oye Fernando porque cuando acude a un paciente a Urgencias

Voz 6 12:56 miente se celebró enseguida austral

Voz 7 13:00 debe ni mira yo tengo una paciente mía que encantadora que ella me dice siempre yo usted doctor siempre les digo la verdad porque mentir aún médico mentir a uno mismo a mí eso parece precioso pero creo que está muy lejos de la realidad no aún no se ve delante del médico hizo extraño como lo decía todo lo que hago mal a esta persona no se siente uno como juzgado algo que no debería en absoluto pero yo entiendo que a veces uno se ve obligado a bueno a a enriquecer un poquito el lenguaje a veces suavizar hoy a veces a grabarlo a veces para que te echen más cuentas y a veces para que te den menos caña con lo que está haciendo dejando de hacer pero es humano esto no

Voz 1041 13:35 papel importante entiende aquí de la acompañante chivato banda

Voz 7 13:39 el acompañante fundamental de hecho muchas veces lo mejor Pace el sanitario el dejar un silencio verdad Héctor dejar que sea el propio acompañante el que arrebata lo que acaba de decir no es raro que a un paciente por ejemplo diabético porque tiene el azúcar bastante descompensada hay hombre ves el análisis y le pregunta oye qué tal dice no yo la dieta muy bien muy bien desde atrás el acompañante que se ha quedado de pie que hace señas de que ese come lo pues eso pues Naciones esta de porras o los bollos mojado en aceite pues de cuatro en cuatro no

Voz 8 14:08 sí sí sí sí desde luego que si yo no no mucho humanismo vez estando trabajando como enfermera escolar me llega justo después el comedor dos niños Nos entonces unos pero con los morros hinchados la cara con la típica reacción alérgica por sabemos que había comido religiosos pero que has comido si él no lo ha sido pero espero que has comido nada pero es el mismo quería aunque dice no no es verdad es verdad que habías se había cogido su plato el habían dado su su dieta especial pero claro póster del amigos les gustaba más

Voz 2 14:43 mire la verdad y la verdad no pacientes hombres

Voz 7 14:46 oye asumir a mí me confesó una paciente algo que yo es de las cosas que me han dejado más grabado venía venía bueno venía para proponer me a ver si era posible que si lo hiciera una reducción el de pecho una reducción mamaria porque tenía mucho pecho y a Si bueno si esto a la Seguridad Social lo podía cubrir no hacemos una consulta bueno creo que es muy importante en su caso no pero lo que me llamó la atención es cuando cuando me dijo es que me pesan mucho los pecho yo les dije que lo yo claro entendí que bueno quiero decir que lo tienes gran dice no que me pesa mucho yo es que me peso los pecho en la

Voz 2 15:21 yo me quedé muerto y me la imagino al imaginarme lo están poniendo el pecho encima adelante momento entendí que no

Voz 7 15:33 la balanza perfecta claro para para

Voz 2 15:35 su pero eso actor

Voz 8 15:38 de ahí que no en la lotería del barrio no

Voz 2 15:44 sí

Voz 9 15:45 pero vamos ahora ha entrado en el Mercadona ella

Voz 2 15:47 lo Persson todo encaja llevaron envuelto

Voz 7 15:50 te lo lleva envuelto oye claro

Voz 1826 15:52 lo que estamos viendo aquí además el el padrino yo creo que tenemos aquí de de honor es fundamental Manu Sánchez lo que vemos aquí es que el humor sirve lo hemos dicho y lo sabemos en mil y una ocasiones que sirve como vía de escape cuando estamos hablando de algo tan delicado como la salud vosotros Fernando Aitor sois un ejemplo de que de que hay que los siempre y en cualquier circunstancia no porque el humor Salva no salva todos nosotros también como partido

Voz 6 16:18 antes de hasta hasta de los casos así más más desagradables no hombre yo creo que tanto eh

Voz 7 16:25 es como yo estamos convencido de que usamos el humor como una herramienta para para divulgar para transmitir información creo que el humor es una herramienta fundamental para contar cosas importante para señalar determinadas cosas ahí cuando conseguimos que alguien se ría de sí mismo viéndose reflejada en una situación de este tipo está en la mejor de las situaciones para mejorar y para cambiar esa cosa yo creo que la vida ya tiene bastante sufrimiento la sanidad en concreto ya tiene una cara bastante amarga que todos conocemos imaginamos y creo que ese punto de humor insisto como instrumento no sólo para divertirse sino para conseguir hacer llegar los mensajes es algo que funciona que la gente agradece y que bueno y que yo creo que tanto como yo apoyé vamos a utilizar y que estamos orgulloso de hacerlo no

Voz 1041 17:13 es que el humor es una herramienta en este libro no solamente estos libros son para bueno para para civiles para paciente sino que incluso los médicos los facultativos también lo disfrutan mucho porque está desde desde ambas perspectivas yo creo que al final de la labor no solamente la de curar sino también la de divulgar porque mucha parte de la medicina bueno par final tenemos que tomar decisiones en casa precisamente para evitar que que siempre pensemos en a urgencia en primera instancia no

Voz 8 17:40 sí totalmente además es engañar añadir una cosa más hacemos caniche Fernando transmitir conocimientos y transmitir información veraz a través del humor y de hecho también te voy a barrer a los hospitales no ya en los pasillos del hospital al final muchos para siempre están granizo del hospital muchísimas horas muchísimos días ya no urgencia sino en planta luego ingresado y al final es que se hace eterna el hecho de estar aquí obra acabamos de pasar en un cuente y en este puente es que se tiran a si es que es un aburrimiento tiene constancia en la habitación romper esa monotonía pues con un chiste con una anécdota con cualquier cosa y conseguir que el paciente sea ardía pues un ratito se olvida no de que que está allí ingresado desde que el problema que le ha llevado a estar en el hospital después todo después he conseguido a través de un humor pues también que que sea más llevadera la estancia el hospital tirando de cara

Voz 1826 18:33 dejar aquí sobre sobre la antena sobre la mesa Manu Sánchez de la decisión es que uno tiene que tomar antes de ir a urgencias o antes de ir al médico antes de de acudiera al hospital la automedicación a ver un tema espinoso ya lo sé pero Fernando es partidario de la automedicación hasta hasta qué punto

Voz 7 18:49 por supuestísimo creo que uno de los mayores errores que hemos cometido los sanitarios durante mucho tiempo sanitario en general y es verdad que mal los médicos en particular y hagamos aquí autocrítica es decir no a la automedicación y una vez más que no nos hemos explicado bien si a la automedicación responsable es decir ayer me duele la cabeza oye pues me tomo lo que yo me suelo tomarme es otro Mahón ibuprofeno tomate lo oye que es que me Mollet un poco a la espalda que se me ha cargado me pongo calor local me pongo una cremita oye es que te estoy destemplado tengo XXXVII y medio XXXVIII inmediato Mon paracetamol perfecto es que me pican los ojos la nariz doctor sudando como todos los años en primavera y tengo en mi casa el antihistamínicos tomate luego Viena es automedicación perfecta una cosa es eso y otra cosa eh traficar con la vecina oye pasan los antibióticos esto que te sobraron que se lo voy cada al niño o dame la medicación del reuna que toma tu madre que creo que a mi primo le viene bien evidentemente es automedicación no pero la otra es una automedicación responsable y deseable ahora bien tenemos lógicamente que informar a la gente para que sepa que puedo utilizaron no no podemos expropiar les y usó la palabra claramente el derecho a controlar y a cuidar tu propia salud

Voz 1826 20:00 tú también es partidario de esa automedicación responsable o quizá estamos ahí en un límite que no sabemos después cuando vamos a dejar de pasar de esa responsabilidad que no supone el doctor Héctor

Voz 8 20:11 claro es que hay muchas veces el el paciente era porque te dice es que no sé hasta qué punto no cosa que me dedicarnos unos y esto es malo no yo estoy muy poco en la línea de lo que dice Fernando si es lo que te pasa todos los años si todos los años en primavera estas igual todos los años nadie cuestionaba lo mismo y Tomás lo mismo te va bien pues eso es poco ir a verte tu responsable que tu propia salud no es cierto que a veces se en este afán de de Comédie que es notable a la mínima sospecha al médico a la mínima dirigencias pasan cosas con unos pasó este año estaba que es el duro enero de turno de la mañana a urgencias me la mañana estaba aquello que simbolizaba la gente que que había salido de noche con la gente que que todavía verdad mañana nos decías que nos dice que viene porque he leído anhelos Cuco que este año lo que eso si no iba a enfermar Carlos

Voz 2 21:03 no puedes no puedes

Voz 8 21:07 como claro como el visto que enfermara secundo trabas copo Cube cuya quizás salud pues ya el uno de enero a que analítica y seguiré quienes revisen esas cosas

Voz 3 21:19 esto suena extremo por lo de la astrología no

Voz 7 21:22 pero es que mucha gente que adelanta síntomas a la gente no es ya que a veces venga porque es que el niño lleva una hora y media con fiebre que dice me parece un poco a que estos rompa por algún sitio que bien hice vengo porque me parece que me va a dar fiebre cerrar esperes por lo menos a que la fiebre venga no no no

Voz 2 21:39 no lleváis toda la vida diciéndonos que más vale prevenir Fernando Torres tras otra gran frase que tenemos

Voz 7 21:44 de montar como la de la automedicación más vale prevenir Roberto lo que sabemos que es podemos prevenir y cuando los medios que hacemos para prevenir realmente surten efecto hay muchas cosas que no se pueden prevenir yo no te pongas malo así estamos pero no te vaya venís por si acaso porque la ITV vale para los coche pero no vale para las personas

Voz 1041 22:04 te escucho a Fernando que se iba a una familia de vacaciones fue ante aquel hicieran una revisión

Voz 2 22:08 la ITV gente vuelve precisó que la carretera no vaya a ser que el niño se pusiera malo y me el niño malo no está ahora pero dentro de tres horas igual este hito en el baño que ratito más

Voz 1826 22:18 saludable hemos pasado esto lo tenemos que repetir bueno ya habéis dado el primer paso para desvirtuar izaron que vamos seguís os habláis tenéis cierta interactividad a través de las redes sociales de Twitter pero Héctor Fernando Fernando Héctor tenemos que dar el siguiente paso esto tiene que ser además de los libros un espectáculo conjunto eh porque

Voz 3 22:35 a fecha hora hay sitio eso es

Voz 1826 22:38 Fernando no

Voz 8 22:40 porque por mi parte encantar a ver cuando no estás tertulia

Voz 2 22:45 venga Manu que se pila o Roberto venga avales y el falta Héctor Fernando Manu amigo hasta la próxima semana un abrazo enorme muchas gracias a todos