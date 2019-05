Atún de almadraba: mucho más que un productazo

Voz 1 00:00 para atacar somos

Voz 0194 00:10 asistimos al despiece tradicional de un atún de almadraba de ciento sesenta kilos a orillas del mar en el par más de Vejer en Cádiz es el ROM que dio nombre que alude al sonido que hace el cuchillo al rozar el espinazo del atún Antonio González que desde el alférez va describiendo los distintos cortes veinticinco o veintiséis piezas

Voz 1236 00:35 eh utilizamos la patronal limpia carpaccio debe palpa Tana con sorbete de mango y también para hacer filetes en la plancha también otra opción con la cual yo trabajo en cocina es la palpa Tana con hueso que elaboramos Jalón no con una salsa caballa aquí

Voz 0194 00:52 en el atún de almadraba no hay desperdicio todo se come o casi

Voz 3 01:09 estar en Hora Veinticinco cuando hablamos de uno de los grandes manjares de la cocina mundial nada de modestia Carlos Cano responsable de las hice en gasto en la Cadena Ser punto com hola Carlos hola buenos porque hay unanimidad en que el atún de almadraba

Voz 0194 01:21 es algo soberbia no no sirvan como lo sirvan

Voz 0335 01:25 eh yo creo que lo conoce el que lo aprobado Isabel el producto no no hay ninguna duda desde luego es cierto que durante muchos años hemos vivido en parte de espaldas a a este producto pero lo estamos revalorizan que es una almadraba un almadraba es una especie de laberinto de redes que se monta en el mar para pescar atunes cuando entran en el Mediterráneo están sobre todo en la zona del estrecho de Gibraltar vienen del Atlántico vienen al Mediterráneo a deshojar hice aprovecha ese viaje para para pescar los en España hay varias almadraba es la mayoría están en la costa Gaitán ahora también hay en Murcia en Alicante en Ceuta pero no solamente están en España hay alguna en Italia Marruecos en Portugal en hay que destacar que es un arte de pesca antes tal con tres mil años de historia y que además es selectivo insostenible lo cual es muy importante y son valores que en este momento cotizan al al al alza no he durante algunas décadas sobre todo finales de del siglo pasado el siglo XX parece que estaba como un poco de capa caída que se iba perdiendo que se iban cerrando algunas pero ahora se están revalorizado y además las técnicas están modernizando gracias a la influencia de Japón que es el gran consumidor de esquí más

Voz 0335 02:40 esto cómo funciona una almadraba que vaya en cuanto pueda a nadie por ejemplo y si no puede pues que lo pongan Youtube porque la levantar que es el momento en el que van sacando eso es atunes es algo espectacular digno de ver toda la tienen esta madrugada no no no para nada España es el país de la Unión Europea que más cuota de atún rojo tiene pero sólo el treinta por ciento del total aproximadamente Se se capturan las almadraba otro treinta por ciento son para los barcos de cerco en concreto hay hay muy poquitos barcos que tienen permiso de esa cuota para para capturar el treinta por ciento de del atún y luego hay unos mil quinientos barcos que pescan con distintas artes también artesanales a pequeña escala que se reparten en el resto de de la cuota en como te decía los atunes pasan el invierno en el Atlántico entran en el Mediterráneo que van hacia Baleares hacia Sicilia ya hacia el norte de Libia bueno se aprovecha ese momento para para capturarlos en la almadraba digo ese momento porque claro eso sucede aproximadamente en el mes de mayo nada más ya está el viaje de ida solamente

Voz 0194 03:51 te aprovechas en ese momento o lo pierden quienes Andres Jordán

Voz 0335 03:57 pues mira es el gerente de Gadir a una empresa qué tiene la sede en Barbate en Cádiz y que solamente trabaje con atunes de almadraba que vende básicamente restaurantes pero también a las tiendas propias que tienen en en la provincia venden atún rojo congelado pero también venden conservas conservas ahumados es una enciclopedia andante de del mundo de la almadraba de la riqueza gastronómica que se puede extraer de ella

Voz 0194 04:20 Andrés muy buenas noches hola buenas noches una sala desde ser La Janda en Vejer de la Frontera Carlos Llanos ha descrito a grandes rasgos que es una almadraba pero que más podrías añadir tú para para describir para completar esa descripción de lo que es una almadraba

Voz 4 04:34 bueno para que tengan la idea fija de clara de que sostenible hay que recalcar que menos del uno por ciento de la población de atún que emigra hacia el Mediterráneo entra en la almadraba hablarme agrava no persigue al atún es el atún el que entra dentro de las redes de drama Idi el tamaño medio que que tiene de uno

Voz 5 04:56 doscientos kilos aproximada es es decir que no sea agresiva

Voz 0194 04:59 Madrazo ha para nada respetuosa

Voz 5 05:02 con con la especie cien por cien el atún que captura hemos tiene una media de edad entre diez y catorce años han pasado muchas veces hacia el Mediterráneo de a

Voz 4 05:10 quizá el proceso

Voz 5 05:13 PSOE y no lo hemos capturado en entonces totalmente respetuosa con la especie visualmente como es una almadraba

Voz 4 05:22 visualmente a la almadraba un rectángulo Bale que que forma en lo que se llama el cuadro tiene una rave era de tierra que parte de uno de un de la parte derecha del del cuadro hacia hacia la costa sea la licencia de la a la costa varía de una almadraba otra pero no hay más de cuatro kilómetros aproximadamente no desde Zara podemos verla follar en la playa podemos verla voy a de la almadraba

Voz 4 05:51 que llegan hasta a cuatro no de este cuadro de la parte inferior derecha pues parte de la gravera de fuera

Voz 5 05:59 que es una una red que va hacia la parte más alejada de

Voz 4 06:04 acota y que tiene una forma de Vichy Eros son visiones con qué tal encadena no que si hay parte del del atún que intenta evadir la almadraba pues lo que se procura que cede la vuelta

Voz 0194 06:16 lo que se meta dentro y entre dentro del cuadro

Voz 4 06:20 en el cuadro este rectángulo Bale pues hay varias partes tal Bush el Bordonada Nadal hasta llegar al copo que es la parte final donde se realiza lo que es la levanta en la única parte de la almadraba que tiene una red en el fondo y que se utiliza para dejar al atún con menos agua e ir sacrificando

Voz 0194 06:41 cómo se sacan del agua pues la te

Voz 4 06:43 nica ha cambiado en los últimos años antiguamente se captura a todo el atún que entraban en en la almadraba pero con la cuota con la limitación cuota que tenemos en las trabaja dirá hemos optado por método de sacrificio que es malo para que mejore el el sufrimiento del animal y mejora la la

Voz 5 07:02 Adela la calidad de la carne que se obtiene de la atún se aprovecha todo no del atún Jartum realizaron las esa pero pese a todo cerdo hasta los andares de la tuna escalonada es que es verdad que vas a algún restaurante de la zona

Voz 0194 07:16 te ofrecen el corazón todo todo todo

Voz 6 07:18 todo todo y lo que no aprovechamos nosotros en fábrica

Voz 4 07:22 pero antes en la hostelería hay una empresa que se dedica a hacer harinas de pescado de unos retiran lo lo las Espina y la piel

Voz 5 07:29 partes que no hace que no se aprovecha en cocina cuánto puede pesar un atún pues el atún puede llegar empezar hasta quinientos ataque hasta quinientos kilos

Voz 4 07:40 Conil se pescó uno El primer día de pesca que fue el día veintiséis de abril

Voz 5 07:45 pesó cuatrocientos cincuenta eso sí Montoro no

Voz 5 07:51 es muy grande es muy grande y qué pasa con ese también se lo queda hay una subasta no negociamos directamente contra la almadraba que la provincia habla de Tarifa la de Zara

Voz 4 08:04 mil contratamos la cuota

Voz 5 08:07 para para garantizar no zumitos para todo el año tenéis con lo que sale de la almadraba suministro para todo el año

Voz 4 08:13 bueno tratamos de que no de que no nos llegue de un año para otro no podemos comprar en otro momento porque en Gadir a sólo trabajamos atún rojo de almadraba de la de la almadraba sur de España no trabajamos otro tipo de atún rojo de ni de otra parte de pesca en de otro origen entonces es fundamental para ello la la conservación tanto la la almadraba como el método de sacrificio y la congelación y posterior conservación tiene que ser a menos sesenta grados para poder garantizar la que las propiedades organolépticas permanezcan intactas desde el momento de la captura

Voz 5 08:46 su posterior de que vosotros cuando llega la tú

Voz 0194 08:48 con lo despiece

Voz 4 08:50 sí es fundamental que desde que se captura hasta que llega a nuestra fábrica proceso transcurra el menor tiempo posible menos de cuatro horas tenemos el atún despiezando en los cuatro lo hemos que lo componen

Voz 6 09:03 en dos lomos negros Rosell todos lo hemos negro o blanco bajo

Voz 4 09:07 de ir a menos sesenta grados para después realizar un posterior procesado en fábricas podemos llegar hasta la tablet Tita de Schumi de cien gramos para que el cliente no no no no se complica la hora de prepararlo

Voz 0194 09:21 un día antes porque es verdad que tuviera malas así me hablantes hablábamos con Carlos de los japoneses habrá tu vas a la zona y te sirven en todas partes el atún de muchas maneras ensayo y me te ataque de atún no sé qué pero antes hace años unos cuantos años el atún cómo se comía habitualmente

Voz 4 09:40 bueno la atún tradicionalmente ese se utilizaba para la conserva la salazón en Barbate había innumerables fábricas de conservas de cerrazón que elaboraban el el producto porque era el método de conservación que

Voz 5 09:53 sí de platos tradicionales

Voz 4 09:57 como la seguridad al adulto se ha puesto las pilas

Voz 5 09:59 esta oración ha puesto las pilas en esto la influencia

Voz 4 10:02 japonesa no ha servido para poner el atún rojo salvaje daba en el lugar que se merece todavía no no es lo suficientemente conocido por el público en general ir poquito a poco que lo descubres enamoré será Mora de de nuestro atún cenar Mora del arte de pesca que es un arte milenario con mucha historia que no es un simple producto para un consumo generales eh es mucho más que un producto y hay que vivirlo hay que ir la almadraba ver cómo tratan el atún los almadraba pero como lo miman cada pieza para que preserve toda la propiedad de cómo después llega fábrica hace trabaja hace no me Merayo para dar la mejor calidad y hay mucha historia detrás de este magnífico producto

Voz 0335 10:52 decías que la restauración se ha puesto las pilas pero no solamente a la hora de cocinar los platos sino que también se organizan muchos ronquidos por toda España ahora

Voz 8 11:01 en Madrid a mi madre y me han llegado invitaciones de de así

ya rom que esta semana estado buscando

Voz 0335 11:06 nación hay hay muchas ferias relacionadas con el atunes restaurantes que por iniciativa propia están organizando ronquidos para aquellos clientes lo vean también incitarles un poco a a disfrutar de esos platos no

Voz 0194 11:18 Andrés como saben mejor cocinado crudo así como bueno como más te gusta a ti

Voz 9 11:22 pero es complicado mira yo tengo dos niños busque me pero mi Andrés me gusta de todas las maneras como en todas las partes también te lo digo claro es como si me preguntas

Voz 5 11:32 sí la verdad es que del atún se aprovecha todo cada parte te ofrece una lectura diferente a mi me gusta de toda la manera crudo cocinado pero hay una parte que quizá por su infiltración grasa que no es excesiva ni poco ni mucho que es el Antelo sí que he hecho a la plancha que en ya o con pisto con un pito o crudo es una experta que bueno quiénes Ignacio Soto Carlos pues mira

Voz 0335 12:02 es el responsable de la empresa tarifa Nature que está centrada en poner en valor la almadraba pero no tanto desde el punto de vista gastronómicos sino más bien desde el punto de vista turístico y cultural un poco de explicar todo el contexto de lo que hay alrededor de de esa actividad el organiza visitas para poder ver esas levantadas a a muy pocos metros de distancia en un barco además está trabajando en un proyecto con el que pretende extender el impacto económico de de las almadraba al resto del año que no sea solamente una cosa que sería

Voz 0194 12:31 el momento exacto Ignacio Soto buenas noches

Voz 9 12:34 buenas noches un poco

Voz 0194 12:36 contaba ya Carlos pero en qué consiste en vuestras experiencias turísticas relacionadas con el atún

Voz 10 12:42 pues mira la experiencia que tenemos ahora mismo en desarrollo es que acompañarlos al en concreto trabajamos con con una de la del grupo donde hasta Londres que Sara entonces nosotros partimos en una embarcación eh muy poquito después que los Ana desde el puerto de Barbate si llegamos a Zara y allí pues pasamos a uno de los barcos que va a intervenir en lo que es la maniobra de adelanta desde ese mismo barco que los turistas los clientes pueden ver perfectamente cómo es el desarrollo de toda la maniobra explica Insituto lo que ha explicado previenen tendré Andrés de como en la estructura del cuadro central las laderas eso lo están viendo si están en el medio del Consejo te en el corazón de almadraba desde ahí

Voz 0194 13:29 son mucho más visual

Voz 10 13:31 te de de todo de los sonidos el mar el aire al entorno así es algo que que valoran muchísimo

Voz 0194 13:38 qué tipo qué tipo de clientes se apunta Ignacio gente que le gusta comer atún gente que le gusta la naturaleza qué tipo de clientes apunta esto

Voz 10 13:45 pues evidentemente el componente astronómico de la visita está y con la gente que viene que le interesa muchísimo el indiscutible componente histórico y cultural que tiene almadraba son gente que quiere ir un poco más allá de lo puramente gastronómico quiere saber de dónde procede ese atún cómo se cómo es esa sostenibilidad del arte sí son gente que tiene esas inquietudes y ahí pues lo resuelven todo si en boca de ellos les también absolutamente la perspectiva del mundo de alguna que lo viven y están en contacto con los propia maderos intercambian opiniones Se les explican unos a otros es sugerente

Voz 0194 14:26 te iba a preguntarte cómo cómo reaccionan porque yo por ejemplo que ha hablado muchísimo de la almadraba que comido muchísimo atún en Barbate en Zara pero no están nunca en una almadraba cómo reacciona el que el cliente el que va a verlo

Voz 10 14:38 pues reaccionó de una manera hay muchas expectativas en la visita pues la visita supera absolutamente con Grecia en las expectativas ya sólo el hecho de deber los nadando bajo sus pies porque es que literalmente están bajo sus pies que están a un metro y medio por debajo de ellos nadando pues se les sorprende muchísimo son animales imponentes culta diciendo Andrés este año viene muy grandes porque también ha influido muy bien el plan de recuperación del atún rojo ahora son animales que llegan a esos trescientos de cuatrocientos kilos sí claro eso es algo que que jamás han visto y más en esa concentración a la que pueden ver cien doscientos atunes ahí peleando contra los pecadores si es un espectáculo visualmente es un espectáculo

Voz 0194 15:24 más clientes españoles que extranjeros o al revés

Voz 10 15:27 pues está ahí ahí estamos a la mitad he porque el español indudablemente sabe que Sitel almadraba la conoce pero claro hasta hace nada está prácticamente cinco seis años que con la caída pues era algo como como vetado comer a cómo va absolutamente inaccesible si sólo tenemos aquí señora que vean en la hora en Zara y que llevan lo mejor treinta años queriendo ver esto entonces en cuanto han tenido conocimiento de que cita a la que pues no dudan apuntando pero después sorprende el número de de extranjeros que bien pero de todos ahí sabiendo estadounidenses ingleses franceses belga demostró el año también sí

Voz 0194 16:12 también no

Voz 9 16:13 bueno bueno no japonés iba a decir porque ellos son los que luego se llevan todos los atunes claro pero todos todos no hay contigo no hay que yo me quedo los mejores

Voz 11 16:24 ahí

Voz 10 16:26 es al más demandada llamo accionar estable y sillas al mercado ya mucho más equilibrado pero es que curiosamente tiene muy poco japonés si asiático en general vienen vienen poco

Voz 10 16:43 son son consumidor enciman

Voz 0194 16:45 no consumidores de atún sí eso sí

Voz 10 16:48 curiosamente de bien poco

Voz 0194 16:50 Andrés habla no se los llevan todo si es verdad que hay un poco como de mito no que los japoneses se llevan los mejores atunes que Ángels yo

Voz 4 16:58 el la empresa llevo desde el dos mil diez trabajando es una lucha continua y constante el el explicar que no es que no es que se lo lleven lo compraban y lo compraban a a buen precio pero para eso nació Gadir ha para poner en valor el atún rojo salvaje en el mercado nacional e intentar explicar las distintas partes que lo componen tradicionalmente cuando tú hablabas de atún no un lomo de atún de tres kilos de atún no ahora ahora diferenciamos más de veinte partes que tiene la Doom no a la ventresca altar antes de lo el plato el descargado el cargamento el morrillo y

Voz 7 17:36 parecía cuento todo en fin es una

Voz 4 17:39 el labor que que llevamos haciendo mucho mucho tiempo y que a mí me apasiona de no y que claro cuando escucho no que que lo compran todo no claro salto seguía no no no no lo no se lo llevan todo no lo con pronto a en la actualidad estamos comprando en torno al cincuenta por ciento estamos ahí peleando con el Merkabas a poner para intentar absorber mayor número de cuota tenemos a nuestra disposición el cien por cien de la cuota para comercializarlos en el mercado nacional lo que tenemos que dar a conocer este producto que la gente lo pruebe ir poquito a poco les iremos ganando la batalla del atún

Voz 0335 18:18 de hecho es totalmente ajustar reconocer la influencia de la cocina japonesa porque ha puesto en valor el producto pero es verdad que a veces esa demanda exacerbada de del atún también ha traído problemas de sostenibilidad igual que es justo reconocer la influencia de los japoneses creo que también hay que acordarse de cocineros españoles como Ferrán Adriá como José Andrés que veranea en Zahara de los Atunes y que llevan tiempo poniendo en valor no solamente el producto sino todo lo que lo rodea o por ejemplo Dani García no sé si recuerdas que cuando hablamos de el restaurante vivo inauguró madre Amina de las cosas que me llamó la atención es que hay una enorme media del restaurantes

Voz 0194 18:56 como la reivindicación totalmente

Voz 0335 18:59 es decir señores aquí tenemos algo muy importante que culturalmente ha significado mucho nuestra historia

Voz 0194 19:04 Andrés en la escasa se consume mucho atún en la zona

Voz 4 19:07 en la escasa Si y sobre todo se compra en en fresco oí hice manipula IFE corta dice se trabaja no pero en esto que habéis mencionó cabe destacar una un restaurante que nació pionero en el tema de la Tucker campero vamos ha apostado siempre por el producto de cercanía y en su momento cuando Herodes conoció y empezó a apostar fuerte y ido trabaja fenomenal me entero

Voz 0194 19:32 sí unos platos maravillosos unas tapas en esa

Voz 4 19:35 no es increíble tiene trece te sorprende

Voz 5 19:39 Eva

Voz 4 19:39 y si él en Barbate en fresco nosotros te sorprendería Si viniera Barbate un día después de una captura íter levanta a las cinco de la mañana te tomas un café en una cafetería hace inmediata el señor o la señora esperando en la puerta nuestra tienda para comprar la paz

Voz 5 19:58 te que más le gusta es eso pasa en Barbate en el corazón las Colita lo trozo en la facer a la juez da la gente demanda este producto porque les gusta su atún el el anisakis no plantea ningún problema en el atún

Voz 4 20:16 el anisakis la incidencia ínfima yo desde dos mil diez No he visto nunca a Niza que en nuestro la idea fue siempre aquí

Voz 5 20:25 cerramos congelar el auto cuando dice

Voz 4 20:27 se va a comer en crudo hicimos

Voz 6 20:30 te vas a comer en crudo lo que recomendamos que lo compren congelado a menos sesenta grados que es como mejor Garrán

Voz 5 20:38 Ignacio os decía Andrés

Voz 0194 20:40 el mejor corte que le gustaba altar ante lo bueno todos pero ante lo ha tiene un corte preferido

Voz 10 20:44 pues curiosamente médicos en si las condiciones habilitarán tele también porque tiene ese nivel justo está encantado pero tiene tiene un póquer a partir de cierta cantidad ya lo tienes equilibrio perfecto no ven detrás amenaza

Voz 0194 21:04 estamos ahora yo Carlos para acogernos el coche cuando salgamos de aquí el tuyo porque yo no tengo Barbate campero a comer atún eso podríamos hacer

Voz 0335 21:11 llevamos unas cuantas semanas que yo estoy por levantarme a mitad de decepción

Voz 9 21:15 en a Baleares pues a ella el campero a Barbate

Voz 0194 21:19 Ignacio Andrés muchísimas gracias

Voz 5 21:22 muchísimas gracias ha sido un gusto hablar

Voz 0194 21:24 Nos vamos a ir con Javier Ruibal a pescar Atunes en el paraíso porque Cádiz sino es el paraíso que yo creo que sí pero si no lo e imaginamos que no lo fuera suele parecer mucho voy a engañar

Voz 0684 21:37 aquí todo tiene dueño como en la vida real ya que no dañó el paisaje queda ahí de la Aguayo yo el dinero hace que no saben y suma en el reino de los mansos masoquistas por querencia sin descanso Soyuz fuera de la ley aunque soy yo soy él Atunes en el paraíso el paraíso no te da ni metiendo gracias y dos contigo dormir la siesta abrí de El Árbol del bien y el de la nieve en la Costa del ven ahí un nido de tu chulos que levantó que me llamen infeliz cierren por lo no es bonito siempre nadando con chopo Dame un beso de tornillo antes de ir al alcohol es lo mejor del morrillo será mi carta de boda no será lo que pedían pero soy más no se pescan todos de Atunes en el paraíso el paisano mio define Engracia ácidos contigo dormir la siesta de abril de larga donde el bien y el mal

Voz 12 23:13 el Árbol del bien bien